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അവസാന ബെഞ്ചില്‍ നിന്ന് നയരൂപീകരണ മേശയിലേക്ക്; ഐക്യരാഷ്‌ട്ര പൊതുസഭയില്‍ ആഗോളതെക്കിന്‍റെ ശബ്‌ദമായി ഇന്ത്യ

ഐക്യരാഷ്‌ട്ര പൊതുസഭയില്‍ ആഗോള തെക്കിന്‍റെ ശബ്‌ദം ശക്തമായി ഉയര്‍ത്തി വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കര്‍. വികസ്വര രാഷ്‌ട്രങ്ങളുടെ തന്ത്രപരമായ സ്വയംഭരണത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

GLOBAL SOUTH UN Security Council Reform India expanding in Global South S JAISHANKAR UNGA SPEECH
External Affairs Minister S Jaishankar co-chairs an event on 'Artificial Intelligence in the context of International Peace and Security, with an emphasis on maritime security' with Greek Foreign Minister George Gerapatritis during the 81st session of the United Nations General Assembly on Friday, September 25, 2026 (IANS/X/@DrSJaishankar)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 27, 2026 at 7:04 PM IST

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അരുണിം ഭുയാന്‍

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയുടെ വിദേശനയം ശക്തമായി അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരിടമായിരുന്നു ഇക്കുറി ഐക്യരാഷ്‌ട്രസഭ പൊതുസഭയില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കിട്ടിയത്. ആഗോളനയത്തില്‍ ആഗോളതെക്ക് രാജ്യങ്ങള്‍ കേവലം കാഴ്‌ചക്കാരിയ തുടരില്ലെന്നശക്തമായ സന്ദേശമാണ് ഇന്ത്യ നല്‍കിയത്. മറിച്ച് നയരൂപീകരണത്തില്‍ ശക്തരായ പങ്കാളിയായി തങ്ങള്‍ തുടരുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

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കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം, വികസന സാമ്പത്തികം, സാങ്കേതികത, ഊര്‍ജ്ജ സുരക്ഷ, ശക്തമായ വിതരണ ശൃംഖല തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ കൈക്കൊള്ളുന്ന സമീപനങ്ങളില്‍ ഐക്യരാഷ്‌ട്രസഭ കാലോചിതമായി പരിഷ്‌ക്കാരങ്ങള്‍ വരുത്തണമെന്ന് ന്യൂയോര്‍ക്കില്‍ നടക്കുന്ന ഓരോ യോഗങ്ങളിലും നമ്മുടെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കര്‍ ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വികസ്വര രാജ്യങ്ങള്‍ കേവലമൊരു ഭൗമരാഷ്‌ട്രീയ സംഘമായി ഇരിക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരാക്കരുതെന്ന ആവശ്യവും അദ്ദേഹം ഉയര്‍ത്താറുണ്ട്.

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കേവലം ഒരു ആഗോള തെക്കിന്‍റെ ആശ്രിതനുമല്ല ഇന്ത്യ എന്നതാണ് ജയശങ്കറിന്‍റെ നയതന്ത്രത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. കേവലം ഇടുങ്ങിയ ഭൗമ രാഷ്‌ട്രീയ സംഘത്തിനുമപ്പുറം വ്യക്തിഗത വിഷയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സഖ്യങ്ങള്‍ക്കാണ് ഇന്ത്യ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നതാണ് അതിന്‍റെ സവിശേഷത.

ഐക്യരാഷ്‌ട്ര സഭയ്ക്ക് ഇന്നും പ്രാധാന്യം നഷ്‌ടമായിട്ടില്ലെന്ന്, മാറുന്ന ലോകത്ത് ബന്ധങ്ങള്‍ സൃഷ്‌ടിക്കുക എന്നതിലൂന്നി നടന്ന ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് ശേഷം ജയശങ്കര്‍ പറഞ്ഞു. അതേസമയം തന്നെ പക്ഷേ ആഗോള ദക്ഷിണ മേഖലയുടെ ശബ്‌ദം തുടരുകയും വേണമെന്നും അദ്ദേഹം എടുത്തുകാട്ടി.

ഇന്നും ഐക്യരാഷ്‌ട്ര സഭ ഒഴിവാക്കാനാകാത്തത് തന്നെയാണെന്ന് ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് ശേഷം ജയശങ്കര്‍ എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു. ജമൈക്കന്‍ വിദേശകാര്യമന്ത്രി കാമിന ജോണ്‍സണ്‍ സ്‌മിത്ത്, ഘാനയുടെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി സാമുവല്‍ ഒകുഡ്‌സെതോ അബലാക്വ, സുരിനാമയുടെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി മെല്‍വിന്‍ ബൗവ, കിഴക്ക് വെസ്റ്റ് സെന്‍റര്‍ പ്രസിഡന്‍റ് സെലെസ്‌ത കോന്നോര്‍സ് തുടങ്ങിയവരും ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുത്തു.

GLOBAL SOUTH UN Security Council Reform India expanding in Global South S JAISHANKAR UNGA SPEECH
External Affairs Minister S. Jaishankar during a meeting with Brazilian Foreign Minister Mauro Vieira, German Federal Foreign Minister Johann Wedeful and Japanese Foreign Minister Toshimitsu Motegi on the sidelines of the 81st United Nations General Assembly in New York, USA on Tuesday, September 22, 2026 (IANS/X/@DrSJaishankar)

ഭൗമരാഷ്‌ട്രീയ ഭിന്നതകള്‍, സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍, കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം, സാമ്പത്തിക അസ്ഥിരത, സാങ്കേതികതയിലെ സുപ്രധാന മാറ്റങള്‍ എന്നിവയ്ക്കിടയിലും ആഗോള തെക്കിന്‍റെ ശബ്‌ദം സുപ്രധാനമായി തുടരും. ലോകം ഒന്നോ രണ്ടോ താത്പര്യങ്ങളിലല്ല മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. രാജ്യങ്ങള്‍ അവരവരുടെ താത്പര്യങ്ങളിലും മൂല്യങ്ങളിലും വിശ്വാസങ്ങളിലും അധിഷ്‌ഠിതമായി തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കുന്നത് തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ന്യൂയോര്‍ക്കില്‍ ഐക്യരാഷ്‌ട്ര പൊതുസഭയെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ജയശങ്കര്‍ നിരവധി മന്ത്രിതല ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തുകയും ബഹുരാഷ്‌ട്ര ഇടങ്ങളില്‍ വലിയ തോതിലുള്ള സംവാദങ്ങള്‍ നടത്തുകയും ചെയ്‌തു. ആഗോള ദക്ഷിണ രാജ്യങ്ങളാണ് ഊര്‍ജ്ജ-ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ, കാലാവസ്ഥ ആഘാതങ്ങള്‍, തകര്‍ന്ന വിതരണ ശൃംഖല, കട സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങള്‍, സാങ്കേതിക മാറ്റങ്ങള്‍ തുടങ്ങി യുദ്ധത്തിന്‍റെ കെടുതികള്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ അനുഭവിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ഈ വെല്ലുവിളികള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരാകട്ടെ ഇതിന് വേണ്ടത്ര പ്രാധാന്യം നല്‍കിയിട്ടുമില്ല.

ആഗോള പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഘാതങ്ങള്‍ പേറാന്‍ വകസ്വര രാജ്യങ്ങള്‍ നിര്‍ബന്ധിതരാകുന്നുവെന്ന് സമാനമനസ്‌കരായ ആഗോള ദക്ഷിണ-സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്‌മയുടെ ഈമാസം 22ന് നടന്ന ഉന്നതതല മന്ത്രിതല യോഗത്തില്‍ ജയശങ്കര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാല്‍ ഈ പ്രതിസന്ധി ലഘൂകരിക്കാനുള്ള തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കുന്നതില്‍ ഇവര്‍ക്ക് പരിമിതമായ പങ്കേ ഉള്ളൂവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

തിളക്കമുള്ള ഭാവിക്കായി ഒന്നായി മുന്നേറാം-ശക്തമായ ആഗോള ദക്ഷിണഭാഗം-എന്ന ആശയത്തിലൂന്നി നടന്ന യോഗത്തില്‍ ജയശങ്കറാണ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത്. യുദ്ധം, ഭക്ഷ്യ-ഊര്‍ജ്ജ ദൗര്‍ലഭ്യം, കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍, അസ്ഥിര വാണിജ്യം, നിക്ഷേപമൊഴുക്ക്, വികസനത്തിന് മതിയായ പണമില്ലാതിരിക്കുക തുടങ്ങിയ പൊതുപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നേരിടുന്ന രാജ്യങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് അണിനിരത്താനായിരുന്നു ഇത്തരമൊരു കൂട്ടായ്‌മ.

ഐക്യരാഷ്‌ട്രസഭയില്‍ സമഗ്ര പരിഷ്‌ക്കാരത്തിന് യോഗത്തിനെത്തിയ രാജ്യങ്ങള്‍ ആഹ്വാനം ചെയ്‌തു. ഒപ്പം ബഹുരാഷ്‌ട്ര വേദികളില്‍ ആഗോള ദക്ഷിണ രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും. ജയശങ്കര്‍ വികസ്വര രാജ്യങ്ങള്‍ക്കായി ഒരു കൂട്ടം പ്രായോഗിക നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും മുന്നോട്ട് വച്ചു.

അവയില്‍ ചിലത്

  • വിതരണശൃംഖല, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി, പരസപരം ബന്ധപ്പെടല്‍ എന്നിവയിലെ പ്രശ്‌ന പരിഹാരം
  • ഊര്‍ജ്ജ സുരക്ഷ സംരക്ഷണം
  • വിശ്വസ്‌തമായ ഭക്ഷണ ലഭ്യത, ധാന്യങ്ങള്‍, വളങ്ങള്‍ എന്നിവയുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാല്‍
  • നിങ്ങളുടെ രാജ്യങ്ങളെ വ്യവസായവത്ക്കരിക്കാനുള്ള അവകാശം
  • കടല്‍പ്പാതകള്‍ സുരക്ഷിതമാക്കല്‍
  • നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി എല്ലാവര്‍ക്കും ഉറപ്പാക്കല്‍
  • രാജ്യാന്തര നയരൂപീകരണ വേദികളില്‍ ആഗോള ദക്ഷിണ രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ പ്രാതിനിധ്യം

ഐക്യരാഷ്‌ട്ര രക്ഷാ സമിതിയുടെ പരിഷ്‌ക്കരണത്തിനുള്ള ജയശങ്കറിന്‍റെ ശക്തമായ നയതന്ത്ര ഇടപെടലുകളാണ് ഈ യോഗത്തില്‍ നാ കണ്ട മറ്റൊരു സംഗതി. ഈ മാസം 23ന് അദ്ദേഹം ഇത് സംബന്ധിച്ച ഒരു മന്ത്രിതല യോഗത്തിന് സഹഅധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.എല്‍69 കണ്‍സള്‍ട്ടറ്റീവ് മിനിസ്റ്റീരിയല്‍ യോഗത്തിനാണ് സെന്‍റ് ലൂസിയയിലെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി അല്‍വ ബാപ്റ്റിസ്റ്റുമൊത്ത് അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നല്‍കിയത്. ആഫ്രിക്കയിലെയും ലാറ്റിന്‍ അമേരിക്കയിലെയും കരിബിയയിലെയും ഏഷ്യയിലെയും പസഫിക്കിലെയും വികസ്വര രാജ്യങ്ങളാണ് എല്‍ 69 കൂട്ടായ്‌മയിലെ അംഗങ്ങള്‍. ഇവരും രക്ഷാസമിതിയിലെ പരിഷ്‌ക്കാരങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്.

രാജ്യാന്തര സമാധാനത്തിന് ഭീഷണിയാകുന്ന സമകാലിക സംഘര്‍ഷങ്ങളും ഭീഷണികളും നിയന്ത്രിക്കാന്‍ രക്ഷാസമിതി എത്രമാത്രം പരാജയപ്പെട്ടു എന്നത് പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ വേണമെന്നതിന്‍റെ കൃത്യമായ സൂചനയാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആഫ്രിക്കന്‍ യൂണിയന്‍റെ പത്ത് രാജ്യ സമിതിയും(സി10)ഈ പരിഷ്‌കരണ അജണ്ടയ്ക്ക് പച്ചക്കൊടി കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

GLOBAL SOUTH UN Security Council Reform India expanding in Global South S JAISHANKAR UNGA SPEECH
External Affairs Minister S. Jaishankar signed the United Nations Convention against Cybercrime on the sidelines of the 81st United Nations General Assembly in New York on Friday, September 25, 2026 (IANS/X/@DrSJaishankar)

ഇന്ത്യയുടെ ആഗോളതെക്ക് നയതന്ത്രം ഏറെ നിര്‍ണായകമാമ്. ഐക്യ രാഷ്‌ട്രരക്ഷാസമിതിയുടെ പരിഷ്‌ക്കാരത്തില്‍ കൂടുതല്‍ പ്രാതിനിധ്യം എന്ന തത്വം സ്ഥാപന അധികാരത്തിനുമപ്പുറമുള്ള വലിയ ചോദ്യമായിരിക്കുന്നു. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഐക്യരാഷ്‌ട്രസഭ സ്ഥാപിച്ച കാലത്തുള്ള ഘടനയില്‍ നിന്ന് മാറി ഇന്നിന്‍റെ സാമ്പത്തിക യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങളും സമകാലിക ഭൗമരാഷ്‌ട്രീയങ്ങളും പ്രതിഫലിക്കുന്നതാകണം സമിതിയുടെ ഘടനയെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ വാദം.

പരമ്പരാഗത വികസ്വര സംഘത്തിന് പുറത്ത് നിന്നുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണ ആര്‍ജ്ജിക്കാനും ഇന്ത്യ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.ആദ്യമായി വിസെഗാര്‍ഡ് ഗ്രൂപ്പ് പ്ലസ് ഇന്ത്യ(വി4+ഇന്ത്യ) രക്ഷാസമിതിയിലെ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരാംഗത്വത്തിന് പിന്തു നല്‍കി. സെപ്റ്റംബര്‍ 21ന് നടന്ന മന്ത്രിതല യോഗതതിലായിരുന്നു പിന്തുണ അറിയിച്ചത്. പോളണ്ട്, ഹംഗറി, സ്ലൊവാക്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്‌മയാണിത്.

ആഗോള തെക്കിന്‍റെ നേതാവാണ് ഇന്ത്യയെന്നാണ് സ്ലോവാക്യ ഇന്ത്യയെ പരാമര്‍ശിച്ചത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഐക്യരാഷ്‌ട്രസഭയുടെ ഉന്നത നയരൂപീകരണ ഘടകത്തില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരിടമുണ്ടാകണമെന്നും അവര്‍ വാദിച്ചു. ലാറ്റിനമേരിക്കയും കരിബീയന്‍ മേഖലയും ഇന്ത്യയുടെ അംഗത്വത്തിന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നവരാണ്.

GLOBAL SOUTH UN Security Council Reform India expanding in Global South S JAISHANKAR UNGA SPEECH
External Affairs Minister S Jaishankar met Spanish Prime Minister Pedro Sánchez at the UN headquarters in New York on Tuesday, September 22, 2026 (IANS/X/@DrSJaishankar)

ഇന്ത്യ-സെലാക് വിദേശകാര്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തില്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 22ന് ജയശങ്കര്‍ സഹഅധ്യക്ഷം വഹിച്ചിരുന്നു. 33 അംഗ സെലാക് രാജ്യങ്ങളില്‍ 30 അംഗങ്ങളും യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായാണ് ഇത്രയും വലിയ പങ്കാളിത്തം. കമ്യൂണിറ്റി ഓഫ് ലാറ്റിന്‍ അമേരിക്ക ആന്‍ഡ് കരീബീയന്‍സ്റ്റേറ്റ്‌സ് (സെലാക്) ഒരു സുപ്രധാന പങ്കാളിയാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ജയശങ്കര്‍ കേവലമൊരു പ്രാദേശിക കൂട്ടായ്‌മയ്ക്കുമപ്പുറം കൂടുതല്‍ പ്രാതിനിധ്യവും രാജ്യാന്തര ക്രമത്തില്‍ സന്തുലിതവും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നതുമായ സംഘമാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഇന്ത്യാ -സെലാക് ഇടപെടലുകള്‍ക്ക് സുപ്രധാനമായ ഒരു സാമ്പത്തിക ഘടകം കൂടിയുണ്ട്. ഇന്ത്യ കൂടുതല്‍ ആഴത്തിലുള്ള വാണിജ്യ കരാറുകള്‍ ഈ മേഖലയുമായി ഉണ്ടാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു. ചിലി, പെറു തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുായി നമ്മള്‍ വാണിജ്യ കരാര്‍ വിപുലീകരിക്കാനുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ നടക്കുന്നു. ഒപ്പം ദക്ഷിണ അമേരിക്കന്‍ കസ്റ്റംസ് യൂണിയന്‍ ആന്‍ഡ് ഇക്കണോമിക് സഖ്യമായ മെര്‍ക്കസുറുമായും ചര്‍ച്ചകള്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയും സെലാകും തമ്മിലുള്ള വാര്‍ഷിക വാണിജ്യം 5000 കോടി ഡോളര്‍ കടന്നു.

ഈ ബന്ധം ഇരുഭാഗത്തിന്‍റെയും വികസനത്തില്‍ നിര്‍ണായകമായ മാറ്റങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഔഷധങ്ങള്‍, സാങ്കേതികത, നൈപുണ്യമുള്ള മനുഷ്യവിഭവശേഷി, തുടങ്ങിയവ ഇന്ത്യ ഈ രംഗത്തേക്ക് കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട്. ലാറ്റിനമേരിക്കയും കരീബീയയും ഇന്ത്യയ്ക്ക് അപൂര്‍വ ധാതുക്കള്‍, സുസ്ഥിര ഊര്‍ജ്ജം, കൃഷി, ഭക്ഷ്യ വിഭവം എന്നിവയില്‍ അവസരങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നു. ഈ ഐക്യരാഷ്‌ട്ര പൊതുസഭ വാരത്തില്‍ കരീബിയന്‍ മേഖലയ്ക്ക് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നുമുണ്ട്.

സെപ്റ്റംബര്‍ 23ന നടന്ന ഇന്ത്യ കരികോം വിദേശകാര്യമന്ത്രിതല ചര്‍ച്ചയില്‍ സാമ്പത്തിക, ഡിജിറ്റല്‍, ചരക്ക് കടത്ത് മേഖലകളില്‍ കൂടുതല്‍ സഹകരണത്തിന് ജയശങ്കര്‍ ആഹ്വാനം ചെയ്‌തു. സൗരോര്‍ജ്ജം, സൂക്ഷ്‌മ ഇടത്തരം വ്യവസായങ്ങള്‍, പെട്ടെന്ന് ഫലം നല്‍കുന്ന പദ്ധതി തുടങ്ങി ഇന്ത്യ പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്ന പരിപാടികള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം ഊന്നല്‍ നല്‍കി.

കരിബീയന്‍ പങ്കാളികള്‍ക്ക് ഇന്ത്യ പ്രായോഗിക സഹായവും നല്‍കുന്നുണ്ട്. കൃത്രിമ കാലുകള്‍, ഇവ മാറ്റി വയ്ക്കാനുള്ള ക്യാമ്പുകള്‍, ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റുകള്‍, ഭീഷ്‌മ ക്യൂബ് മെഡിക്കല്‍ യൂണിറ്റുകള്‍ തുടങ്ങിയവയടക്കമുള്ള സഹായം ഇന്ത്യ നല്‍കുന്നു. ഇതിന് പുറമെ ഇന്ത്യ അവിടെയുള്ള ജനതയ്ക്ക് ശേഷി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കല്‍ പരിശീലന പരിപാടികളും നടത്തുന്നുണ്ട്. രാജ്യാന്തര സൗരോര്‍ജ്ജ സഖ്യം, ആഗോള ജൈവ ഇന്ധന സഖ്യം തുടങ്ങിയ ഉദ്യമങ്ങളില്‍ പങ്കാളികളാകാന്‍ കരീബിയന്‍ സമൂഹത്തെ ജയശങ്കര്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യ കൂടുതല്‍ പ്രാധാന്യം കല്‍പ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു മേഖലയാണ് പസഫിക്.

സെപ്റ്റംബര്‍ 23ന് ജയശങ്കര്‍ രണ്ടാമത് ഇന്ത്യ പസഫിക് ദ്വീപ് സഹകരണ വിദേശകാര്യന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. നിരവധി പസഫിക് രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികള്‍ യോഗത്തില്‍ സംബന്ധിച്ചു. സുസ്ഥിര ഊര്‍ജ്ജം, കാലാവസ്ഥ പരിപാടി, ദുരന്ത നിവാരണം, ആരോഗ്യ പരിപാലനം, വിദ്യാഭ്യാസം, ശേഷി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കല്‍ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലൂന്നിയായിരുന്നു ചര്‍ച്ച.

GLOBAL SOUTH UN Security Council Reform India expanding in Global South S JAISHANKAR UNGA SPEECH
External Affairs Minister S Jaishankar met French Foreign Minister Jean-Noël Barrot on the sidelines of the UN General Assembly High-Level Week in New York on Monday, September 21, 2026 (IANS/X/@DrSJaishankar)

ഇന്ത്യയുടെ പസഫിക് സമീപനം വികസന-ജനകേന്ദ്രീകൃതമാണെന്നും ജയശങ്കര്‍ വ്യക്തമാക്കി. 2050ഓടെ ബ്ലൂ പസഫിക് ഭൂഖണ്ഡം എന്ന പസഫിക് ദ്വീപുകളുടെ ലക്ഷ്യത്തെ ഇന്ത്യ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നും വിദേശകാര്യമന്ത്രിതല യോഗത്തില്‍ ജയശങ്കര്‍ ഉറപ്പ് നല്‍കി.

പസഫിക് മേഖലയിലെ പങ്കാളിത്ത രാജ്യങ്ങള്‍ രാജ്യാന്തര സൗരോര്‍ജ്ജ സഖ്യത്തിലും ദുരന്തനിവാരണ സുസ്ഥിര അടിസ്ഥാന സൗകര്യ സഖ്യത്തിലും പങ്കാളികളാകാനും അദ്ദേഹം ക്ഷണിച്ചു. ഏഷ്യയോ ആഫ്രിക്കയോ ലാറ്റിനമേരിക്കയോ കരിബീയന്‍ മേഖലയോ ഏതുമാകട്ടെ ആഗോള തെക്കിന്‍റെ സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്ത്യ ആവര്‍ത്തിച്ച് പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കുന്നുവെന്നും എല്ലാ വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുമായും ഇന്ത്യ ഇടപെടലുകള്‍ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും വിവേകാനന്ദ ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ഫൗണ്ടേഷനിലെ സീനിയര്‍ ഫെലോ രുചിത ബെറി പറയുന്നു.

ഈ രാജ്യങ്ങള്‍ ഐക്യരാഷ്‌ട്ര പൊതുസഭയില്‍ ഒരു പ്രത്യേക ഘടകമായാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് രക്ഷാസമിതിയില്‍ ചില പരിഷ്ക്കാരങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടിവാദിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എല്‍ 69 ഒരു സംഘം.സമാനമായി സി10 സംഘവും രക്ഷാസമിതിയിലെ പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കുന്നു.

മികച്ച ആഗോള ഭരണത്തിനായുള്ള വിഷയങ്ങള്‍ ഈ സംഘങ്ങളുമായി ജയശങ്കര്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്‌തെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആഗോള ഭരണ പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ക്ക് സമാനമനസ്‌കരായ രാജ്യങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാന്‍ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും രുചിത ബെറി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതേസമയം ആഗോള തെക്കിന്‍റെ ശബ്‌ദം എങ്ങനെ ശരിയായ ഇടത്തും വിവിധ രാജ്യാന്തര സംഘടനകളിലും ബഹുരാഷ്‌ട്ര വേദികളിലും ഉയര്‍ത്താം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും അദ്ദേഹം ഈ രാജ്യങ്ങളെ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചു.

പരിഷ്‌കൃത ബഹുസ്വരത എന്ന ഇന്ത്യയുടെ വിശാല ആവശ്യത്തിനുള്ള സന്ദേശമാണ് അദ്ദേഹം ആഗോളതെക്കിന് നല്‍കിയത്. ആദ്യമായി സെപ്റ്റംബര്‍ 21ന്ബഹുസ്വരതയ്ക്കുള്ള പങ്കാളികള്‍, രാജ്യാന്തര നിയമം, സമാധാനം, അഭിവൃദ്ധി - ഉച്ചകോടിയില്‍ യൂറോപ്യന്‍ കൗണ്‍സില്‍ പ്രസിഡന്‍റ് അന്‍റോണിയോ കോസ്റ്റയ്ക്കൊപ്പം സഹാധ്യക്ഷം വഹിച്ചു. ആഗോള ക്രമസമാധാനം ഭൗമരാഷ്‌ട്രീയ മത്സരങ്ങള്‍, യുദ്ധങ്ങള്‍, സാങ്കേതിക മാറ്റങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ വിവിധ സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങളിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കൂടുതല്‍ വിശാലമായ ഉള്‍ക്കൊള്ളലിനും സുതാര്യമായ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളല്‍ പ്രക്രിയയ്ക്കും അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്‌തു. അതേസമയം തന്നെ സമാധാനം, സുരക്ഷിതത്വം, കാലാവസ്ഥ നീതി, ഉയര്‍ന്ന് വരുന്ന സാങ്കേതികതകള്‍, വികസന സാമ്പത്തികം, ഭീകരവിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങള്‍, വിതരണ ശൃംഖല, ദുരന്തനിവാരണം, പകര്‍ച്ച വ്യാധി തയാറെടുപ്പുകള്‍ തുടങ്ങിയ മേഖലകളില്‍ കൂടുതല്‍ രാജ്യാന്തര സഹകരണം ആവശ്യമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ആഗോള തെക്ക് ഉയര്‍ത്തുന്ന പരിഷ്‌ക്കരണം എന്നത് ഇവിടെ രാജ്യാന്തര സംഘടനകളില്‍ കേവലം ചില സീറ്റുറപ്പിക്കല്‍ അല്ലെന്നും ആരാണ് നിയമങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ഉയരുന്നതെന്നും ഇന്ത്യ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഒപ്പം ആര്‍ക്കാണ് വികസന സാമ്പത്തികം പ്രാപ്യമാകുന്നത്, ആരാണ് നിര്‍ണായക സാങ്കേതികതകളും വിതരണശൃംഖലയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, ആരുടെ താത്പര്യങ്ങളാണ് ആഗോള പ്രതിസന്ധികള്‍ നേരിടുന്നതിന് പരിഗണിക്കേണ്ടത് തുടഹ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ ഉയര്‍ത്തുന്നത്.

മത്സരത്തിലൂന്നിയ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ ഇടങ്ങളായി ലോക്തതെ വിഭജിക്കുന്നതിനെ തങ്ങള്‍ എതിര്‍ക്കുന്നുവെന്ന ശക്തമായ സന്ദേശവും ജയശങ്കര്‍ നല്‍കുന്നു. അവരവരുടെ താത്പര്യങ്ങള്‍ക്കും മൂല്യങ്ങള്‍ക്കും വിശ്വാസങ്ങള്‍ക്കും അനുസൃതമായി തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്ന രാജ്യങ്ങള്‍ തന്ത്രപരമായ സ്വയംഭരണത്തിനും വിവിധ മേഖലകളിലെ പങ്കാളിത്തത്തിനുമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ വിശാല നയതന്ത്ര യത്നങ്ങള്‍ക്ക് അനുസൃതമായി വര്‍ത്തിക്കണമെന്നും നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു.

ഈ കാഴ്‌ചപ്പാടിന് ആഗോളദക്ഷിണ രാജ്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തില്‍ പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുണ്ട്. മിക്ക വികസ്വര രാജ്യങ്ങള്‍ക്കും മിക്ക ശാക്തിക രാജ്യങ്ങളുമായി സാമ്പത്തിക, സുരക്ഷാ ചരിത്ര ബന്ധങ്ങളുണ്ട്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ പരസ്‌പരം പോരടിക്കുന്ന ഇവര്‍ക്കെതിരെ ഒരു നിലപാടെടുക്കാന്‍ അവര്‍ വിസമ്മതിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് ആഗോള തെക്കിന് ഒരുറപ്പ് നല്‍കുകയാണ്- ഇത് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങള്‍ക്കോ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക വന്‍ ശക്തിക്കോ എതിരെയുള്ള ഒരു കൂട്ടായ‌‌മയല്ല.

എണ്‍പത്തിയൊന്നാമത് ഐക്യരാഷ്‌ട്രപൊതുസഭ സമ്മേളനം മൂന്ന് പരസ്‌പര ബന്ധിത പ്രമേയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഉടലെടുത്തതാണ്. ഇതില്‍ ആദ്യത്തേത് ആഗോള ഭരണം ഇന്നത്തെ സാമ്പത്തിക ഭൗമരാഷ്‌ട്രീയ യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങള്‍ പ്രതിഫലിക്കുന്നതാകണം എന്നതാണ്. രണ്ടാമതായി വികസ്വര രാജ്യങ്ങള്‍ ഊര്‍ജ്ജം, ഭക്ഷ്യം, സാമ്പ്തികം, വാണിജ്യം, സാങ്കേതികത, വിതരണ ശൃംഖല എന്നിവയിലുണ്ടാകുന്ന തടസങ്ങള്‍ നേരിടാന്‍ സര്‍വസജ്ജരാകണം. മൂന്നാമതായി ആഗോള ദക്ഷിണ രാജ്യങ്ങള്‍ അവരവരുടെ തീരുമാനങ്ങളില്‍ സര്‍വസ്വതന്ത്രരാണ്. അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഭൗമരാഷ്‌ട്രീയ സംഘങ്ങളുടെ ഭാഗമാകാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരല്ല എന്നതാണ്.

(ലേഖനത്തിലെ അഭിപ്രായങ്ങളും കാഴ്‌ചപ്പാടുകളും പൂര്‍ണമായും ലേഖകന്‍റേത്.)

TAGGED:

GLOBAL SOUTH
UN SECURITY COUNCIL REFORM
INDIA EXPANDING IN GLOBAL SOUTH
S JAISHANKAR UNGA SPEECH
GLOBAL SOUTH INDIA DIPLOMACY

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