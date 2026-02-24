വിവരാവകാശത്തില് നിന്ന് വിവര നിഷേധാവകാശത്തിലേക്ക്
പരിഷ്ക്കാരത്തിനല്ല മറിച്ച് പിന്നാക്കം പോക്കിനാണ് നാ സാക്ഷ്യ വഹിക്കുന്നത്. വിവരാവകാശം വിവരനിഷേധാവകാശത്തിലേക്ക് പോകുന്നു
Published : February 24, 2026 at 4:47 PM IST
ശൈലേഷ് ഗാന്ധി
നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കേവലമൊരു നിയമമായല്ല വിവരാവകാശം നിലവില് വന്നത്. മറിച്ച് ഇതൊരു ഭരണഘടനാ വാഗ്ദാനമായാണ് തുടക്കമിട്ടത്. എല്ലാ സര്ക്കാര് നടപടികളെയും കുറിച്ച് പൗരന്മാര്ക്ക് അറിയാന് അവകാശമുണ്ടെന്ന് ജസ്റ്റിസ് കെ കെ മാത്യു നടത്തിയ ഒരു സുപ്രധാന വിധിന്യായമാണ് ഈ അവകാശത്തെ ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 19(1)(a)യില് ഉള്പ്പെടുത്താന് നിര്ണായകമായത്. ഈ ഭരണഘടനാ വാഗ്ദാനം പാര്ലമെന്റ് 2005ലെ വിവരാവകാശനിയമത്തിലൂടെ വ്യവസ്ഥാപിതമാക്കി. ഇത് ഇന്ത്യന് ജനാധിത്യത്തെ കേവലം വോട്ട് ചെയ്യലില് നിന്ന് സജീവ പങ്കാളിത്തിലേക്ക് നയിച്ചു.
വിവരാവകാശ നിയമ പൗരന്മാരെ പരമാധികാരിയായും വിവരങ്ങള് നല്കുന്നതിനെ ചുമതലയായും കണക്കാക്കുന്നു. എട്ടാം പട്ടിക പ്രകാരം പത്ത് സാഹചര്യങ്ങളില് മാത്രമേ വിവരങ്ങള് നിഷേധിക്കാന് പാടുള്ളൂ. ഇത് വഴി വിജിലന്സോ അഴിമതി വിരുദ്ധ ഏജന്സികളോ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവര്ത്തിക്കാത്ത ഘട്ടത്തില് സാധാരണക്കാരന് അഴിമതി, സ്ച്ഛേധിപത്യം, അധികാര ദുര്വിനിയോഗം തുടങ്ങിയവ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാന് സാധിക്കും.
അതേസമയം സ്വകാര്യത ഒരിക്കലും ലംഘിക്കപ്പെടില്ല. വകുപ്പ് 8(1)(J) പ്രകാരംപൊതു പ്രവര്ത്തനമോ പൊതുതാത്പര്യമോ ആയി ബന്ധമില്ലാത്ത വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങള് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. വലിയൊരു പൊതുതാത്പര്യത്തിന് നിരക്കും വിധമല്ലെങ്കില് ആരുടെയെങ്കിലും വിവരങ്ങള് പുറത്ത് വരുന്നത് മൂലം സ്വകാര്യതയില് അനാവശ്യ ഇടപെടലുകള് ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിലും അത് വെളിപ്പെടുത്തില്ല. പാര്ലമെന്റ് ഒരു പടി കൂടി മുന്നോട്ട് പോയി. അധികൃതര്ക്ക് അതോടെ സ്വകാര്യത എന്നത് നിര്വചിക്കുന്നതിന് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടായി. പാര്ലമെന്റ് പുതിയൊരു നിബന്ധന കൂടി എഴുതി ചേര്ത്തു. പാര്മെന്റിനോ സംസ്ഥാന നിയമസഭകള്ക്കോ നിഷേധിക്കാനാകാത്ത വിവരങ്ങള് പൗരന്മാര്ക്കും നിഷേധിക്കാനാകില്ല. ഈ ഒരൊറ്റ വാചകം സ്വകാര്യതയെ ജനാധിപത്യപരമായി വിശ്വാസ്യത ഉള്ളതാക്കി.
ഈ സംരക്ഷണം ഭരണഘടന ഭേദഗതിയിലൂടെയല്ല ഇല്ലാതാക്കിയത് മറിച്ച്സുപ്രീം കോടതി വിധിയിലൂടെയാണ്. ഗിരിഷ് രാമചന്ദ്ര ദേശ്പാണ്ഡെ കേസില് 87 വാക്കുള്ള ഒരു ക്ലോസിനെ സുപ്രീം കോടതി കേവലം ആറ് വാക്കുകളിലേക്ക് ഒതുക്കി നിശ്ചയിച്ചു. വിവരം എന്നാല് വ്യക്തിഗത വിവരം- ഈ ഒരൊറ്റ പരാമര്ശത്തിലൂടെ കണ്ണുമടച്ചുള്ള നിരസിക്കലുകള്ക്ക് നീതീകരണമായി. ഏതൊരു രേഖകളും വ്യക്തികളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനാകും. അഴിമതി എന്നതിന്റെ നിര്വചനം വ്യക്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്.പിന്നാലെ ഉണ്ടാകുന്നതെല്ലാം പ്രവചിക്കാനാകുന്നതാണ്. വിവേചനം വര്ദ്ധിക്കും, വെളിപ്പെടുത്തല് ചുരുങ്ങും, പൗരര്ക്ക് ഇടം നഷ്ടമാകും.
ഇതൊഴിവാക്കാനാണ് സര്ക്കാര് നിയമം പരിഷ്ക്കരിച്ചത്. ഡിജിറ്റല് പേഴ്സണല് ഡേറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷന് അഥവ വ്യക്തിഗത ഡിജിറ്റല് വിവരങ്ങള് സംരക്ഷണംDPDP)നിയമം വകുപ്പ് 8(1)(i)യെ അംഗഭംഗം വരുത്തി. 81 വാക്കുകള് നീക്കി. നേരത്തെ തന്നെ മോശം വരുത്തിയ ആ ആറ് വാക്കുകള് മാത്രം നിലനിര്ത്തി. ഇത് വ്യക്തി എന്നതിനെ കുറച്ച് കൂടി വിശാലമായ അര്ത്ഥത്തില് നിര്വചിച്ചു. വ്യക്തികള്, കമ്പനികള്, അസോസിയേഷനുകള്, രാജ്യം നിര്മ്മിത ബുദ്ധില നിയമങ്ങള് എന്നിവയെല്ലാം ഇതിന്റെ പരിധിയില് വന്നു. ഫലത്തില് വ്യക്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മിക്ക വിവര നിയമങ്ങളും ഇപ്പോള് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
ഇത് കേവലം ഒരു രേഖയാക്കല് അല്ല. ഇത് വിവരാവകാശ നിയമത്തിന് മേലുള്ള ഘടനാപരമായ കടന്ന് കയറ്റമാണ്. ഡിപിഡിപി നിയമം 250 കോടി രൂപവരെ പിഴ ചുമത്തുന്നുണ്ട്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ വിവരങ്ങള് നല്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഭയത്തിലാണ്. എന്നാല് വിവരങ്ങള് നല്കാതിരിക്കുന്നതില് ആര്ക്കും യാതൊരു പേടിയുമില്ല. അത് കൊണ്ട് തന്നെ നിശബ്ദരാകുക എന്ന തത്വമാണ് ബുദ്ധിയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥര് പിന്തുടരുന്നത്.
2026ലെ സാമ്പത്തിക സര്വേയിലും ഈ മാറ്റം കാണാം. സ്വകാര്യതയില് ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം വിവരങ്ങള് നല്കുന്നതിന് പല രാജ്യങ്ങളെയും പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു. ഇവര് വിട്ടുപോകുന്നവ നിര്ണായകമാണ്. വിവരാവകാശം അടിച്ചമര്ത്തല് ഉദ്ദേശ്യം കൂടി ഉള്ളതായി മാറുന്നു.
അഴിമതി, സ്ഥാപന സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ മാത്രം ഇന്ത്യ അത് ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. വികേന്ദ്രീകൃത ഓഡിറ്റർമാരായി പൗരന്മാരെ ശാക്തീകരിച്ചതിനാലാണ് ആർടിഐ വിജയിച്ചത്. ആർടിഐ ഭരണത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുകയോ അഴിമതി വഷളാക്കുകയുമായിരുന്നു എന്നതിനോ തെളിവുകളൊന്നുമില്ല. നേരെമറിച്ച്, സ്ഥാപനങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടിടത്ത് അത് ഉത്തരവാദിത്തത്തെ നിർബന്ധിതമാക്കി.
പുട്ടസ്വാമിയാണ് വഴിത്തിരിവ് സൃഷ്ടിച്ചത്, അത് സ്വകാര്യതയെ ഒരു മൗലികാവകാശമാക്കി ഉയർത്തി.
എങ്കിലും, കത്തിടപാടുകളുടെ രഹസ്യം ഉൾപ്പെടെ സ്വകാര്യതയെ ഭരണഘടനാവൽക്കരിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഭരണഘടനാ സമിി വ്യക്തമായി പരിഗണിക്കുകയും നിരസിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് വിധിന്യായത്തിൽ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.
സ്വകാര്യത ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു - മനഃപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു. ഈ രേഖ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, അതിനെ ഒരു മൗലികാവകാശമായി പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉയർന്ന ക്രമത്തിലുള്ള സർഗ്ഗാത്മകത ആവശ്യമാണ്. നേർപ്പിച്ച ആർടിഐ നിയമശാസ്ത്രവുമായി സംയോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഈ സർഗ്ഗാത്മകതയ്ക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു ഫലം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്: പൗരന്റെ അറിയാനുള്ള അവകാശത്തിന്റെ സ്ഥിരമായ ക്ഷയം.
സ്വകാര്യത ഒരു സാർവത്രികവും സന്ദർഭരഹിതവുമായ ധാർമ്മിക സമ്പൂർണ്ണതയല്ല. പൊതു അധികാരം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ വളയേണ്ട ഒരു സാമൂഹിക നിർമ്മിതിയാണിത്. പൊതു ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിശോധനയ്ക്കെതിരെ ഒരു സ്വകാര്യതാ കവചം നൽകുക എന്നത് അധികാരമില്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് ശക്തരെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ്. രഹസ്യമല്ല, സുതാര്യതയാണ് ജനാധിപത്യത്തില് പരമപ്രധാനം.
നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് പരിഷ്ക്കരണമല്ല, മറിച്ച് വിപരീത ദിശയിലാണ്. ആർടിഐ നിശബ്ദമായി ആർഡിഐ - വിവരനിഷേധ അവകാശം - ആയി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു. പരസ്യമായ സെൻസർഷിപ്പിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഈ മാറ്റം പൊതുജനങ്ങളുടെ ചെറുത്തുനിൽപ്പിനെ ആകർഷിക്കുന്നില്ല. മൗലികാവകാശങ്ങൾ ഒറ്റയടിക്ക് അപൂർവ്വമായി മാത്രമേ നിർത്തലാക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ; വ്യാഖ്യാനം, ഭേദഗതി, ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭയം എന്നിവയിലൂടെ അവ ക്രമേണ പൊള്ളയായി.
1950 മുതൽ, കോടതികൾ മിക്ക മൗലികാവകാശങ്ങളെയും വിപുലമായി വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജുഡീഷ്യറിയും എക്സിക്യൂട്ടീവും വ്യവസ്ഥാപിതമായി ചുരുക്കിയതും പൗരന്മാർ തിരിഞ്ഞുനോക്കുമ്പോൾ വിവരാവകാശം ഏക അപവാദമായി നിലകൊള്ളുന്നു. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് നിർത്തുന്ന ഒരു ജനാധിപത്യം ദീർഘകാലം ഒരു ജനാധിപത്യമായി നിലനിൽക്കില്ല.
സ്വകാര്യത എവിടെ അവസാനിക്കുന്നു, ഉത്തരവാദിത്തം എവിടെ ആരംഭിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് രാജ്യത്തിന് അടിയന്തരമായി ഒരു പൊതു ചർച്ച ആവശ്യമാണ്. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ, വിവരാവകാശം പേരിൽ മാത്രമേ നിലനിൽക്കൂ - അതിന്റെ ആത്മാവ് നിശബ്ദമായി ഇല്ലാതാകും.