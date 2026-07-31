ETV Bharat / opinion

ജലവൈദ്യുതിയില്‍ നിന്ന് ഹരിത വികസനത്തിലേക്ക്; ഇന്ത്യാ-ഭൂട്ടാന്‍ ബന്ധം വൈവിധ്യവത്ക്കരിക്കപ്പെടുന്നു

നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഹിമാലയന്‍ രാജ്യവുമായി സാമ്പത്തികം, ഹരിത അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍, ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ, സ്ഥാപന സഹകരണം എന്നിവയിലുള്ള സഹകരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതില്‍ നാം എത്രമാത്രം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് അടിവരയിടുന്നതാണ് ഇന്ത്യാ-ഭൂട്ടാന്‍ വികസന സഹകരണ ചര്‍ച്ചകള്‍.

INDIA BHUTAN LOC AGREEMENT VIKRAM MISRI DASHO PEMA LEKTUP DORJI INDIA AND BHUTAN
ഇന്ത്യന്‍ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി വിക്രം മിസ്‌റിയും ഭൂട്ടാന്‍റെ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ദാഷോ പേമ ലെക്‌തുപ് ദോര്‍ജിയും (Xpost)
author img

By Aroonim Bhuyan

Published : July 31, 2026 at 1:34 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡല്‍ഹി: പരമ്പരാഗത വികസന സഹായത്തില്‍ നിന്ന് വിശാല തന്ത്രപര ബന്ധത്തിലേക്ക് ന്യൂഡല്‍ഹിയും തിംഫുവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെ വളരുന്നു എന്നത് അടിവരയിട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരന്നു അഞ്ചാമത് ഇന്ത്യ ഭൂട്ടാന്‍, വികസന സഹകരണ ചര്‍ച്ചകള്‍. സുസ്ഥിര അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍, ആരോഗ്യപരിരക്ഷ, ഹരിതയാത്ര, ശേഷി വര്‍ദ്ധനവ് തുടങ്ങിയവയിലൂന്നിയായിരുന്നു ചര്‍ച്ച.

Also Read: റഷ്യന്‍ ഉപരോധ ബില്‍; ഇന്ത്യാ അമേരിക്ക ബന്ധത്തില്‍ അസ്വസ്ഥതകള്‍

ഹിമാലയന്‍ മേഖലയില്‍ ഭൗമരാഷ്‌ട്രീയ സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ കൊടുമ്പിരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേളയില്‍ ഇന്ത്യ ഭൂട്ടാന്‍റെ പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്കുള്ള പിന്തുണ തുടരുകയാണ്. ഇത് ഈ രാജ്യത്തിന്‍റെ മുഖ്യവികസന പങ്കാളിയായി തങ്ങള്‍ തുടരുമെന്ന സൂചന നല്‍കുന്നതിനൊപ്പം വിശ്വസ്‌തമായ അയല്‍പ്പക്ക ബന്ധങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യവും ഊന്നിപ്പറയുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇന്ത്യന്‍ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി വിക്രം മിസ്‌റിയും ഭൂട്ടാന്‍റെ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ദാഷോ പേമ ലെക്‌തുപ് ദോര്‍ജിയും അഞ്ചാമത് ഇന്ത്യ-ഭൂട്ടാന്‍ വികസന സഹകരണ ചര്‍ച്ചകളില്‍ ആദ്ധ്യക്ഷം വഹിച്ചെന്ന് ഭൂട്ടാനിലെ ഇന്ത്യന്‍ സ്ഥാനപതികാര്യാലയത്തിന്‍റെ എക്‌സ്‌പോസ്റ്റില്‍ പറയുന്നു. ഭൂട്ടാന്‍റെ പതിമൂന്നാമത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ചര്‍ച്ചകള്‍ തിംഫുവില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നിരുന്നു.

യോഗത്തില്‍ ഇന്ത്യ പിന്തുണ നല്‍കുന്ന പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച് വിലയിരുത്തിയതായി എക്‌സ്‌പോസ്റ്റ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. വികസനത്തിനായി വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള പദ്ധതികള്‍ക്ക് ഇന്ത്യ സഹായം നല്‍കുന്നുണ്ട്. പിടിഎ പദ്ധതിയിലൂടെ തിംഫുവില്‍ നിര്‍മ്മിച്ച ഹരിത അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും തുറന്ന ഇടങ്ങളുടെയു ഭാഗമാ തിംഫു പാരിസ്ഥിതിക പാര്‍ക്കും ഓലാഖ പാര്‍ക്കും ഇരു വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറിമാരും ചേര്‍ന്ന് വെര്‍ച്വലായി രാജ്യത്തിന് സമര്‍പ്പിച്ചു. ഭൂട്ടാന്‍റെ വികസനത്തിന് ഇന്ത്യ നല്‍കുന്ന നിരന്തര സഹായത്തിന് ഭൂട്ടാന്‍ നന്ദിയും അഭിനന്ദനങ്ങളും അറിയിച്ചു.

നാലായിരം കോടി രൂപയുടെ ഒരു പലിശ രഹിത വായ്‌പ ഭൂട്ടാന് നല്‍കാന്‍ ഇന്ത്യയുടെ എക്‌സ്‌പോര്‍ട്ട് ഇംപോര്‍ട്ട് ബാങ്ക്(EXIM) ഭൂട്ടാന്‍ ധനകാര്യമന്ത്രാലയുവുമായി ധാരണയായിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ- ഗവേഷണത്തിനായി ന്യൂഡല്‍ഹിയിലെ ഓള്‍ ഇന്ത്യ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ സയന്‍സസും ഭൂട്ടാനിലെ ഖേസര്‍ ഗ്യാലപ്പോ മെഡിക്കല്‍ സയന്‍സ് സര്‍വകലാശാലയും തമ്മില്‍ ഒരു ധാരണാപത്രത്തിലും ഒപ്പ് വച്ചു.

ഈ വേളയില്‍ 45 വൈദ്യുതി കാറുകള്‍ ഭൂട്ടാന്‍റെ രാജകീയ ഭരണകൂടത്തിന് ഇന്ത്യ കൈമാറിയെന്നും പോസ്റ്റില്‍ പറയുന്നു.

അയല്‍പ്പക്ക രാജ്യങ്ങള്‍ ആദ്യം എന്ന ഇന്ത്യന്‍ നയത്തിന് കൂടുതല്‍ ഊന്നല്‍ നല്‍കുന്ന വേളയിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ കൂടിക്കാഴ്‌ചകള്‍ എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഹിമാലയന്‍ മേഖലകളില്‍ തന്ത്രപരമായ കിടമത്സരം തീവ്രമായിരിക്കുകയും മേഖലയിലെ വിശ്വസ്‌തരായ പങ്കാളികളുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വേളയിലുമാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്‌ച. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനുള്ള ധനസഹായം മുതല്‍ ആരോഗ്യമേഖലയിലെ സഹകരണംതുടങ്ങി വൈദ്യുതി വാഹനങ്ങള്‍, നഗര വികസനം വരെയുള്ള മേഖലകളിലെ പങ്കാളിത്തം ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പരമ്പരാഗത സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനുമപ്പുറം സമഗ്ര തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തത്തിലേക്ക് വികസിക്കുകയാണ് എന്ന സൂചന നല്‍കുന്നു.

1961ല്‍ ഈ ഹിമാലയന്‍ രാഷ്‌ട്രത്തിന്‍റെ ആദ്യ ആസൂത്രിത വികസന പദ്ധി ആരംഭിച്ചത് മുതല്‍ ഇന്ത്യ ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ വികസന പങ്കാളിയാണ്. ഭൂട്ടാനിലെ എല്ലാ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികള്‍ക്കും ഇന്ത്യയും സാമ്പത്തികവും സാങ്കേതികവുമായ നിര്‍ണായക പിന്തുണ കിട്ടുന്നുമുണ്ട്.

ഭൂട്ടാന്‍റെ പതിമൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലെ ഇന്ത്യയുടെ സഹായങ്ങള്‍ അഞ്ചാം വികസന സഹകരണ ചര്‍ച്ചകളില്‍ പുനപ്പരിശോധിച്ചു. ഭൂട്ടാന്‍റെ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക വികസനത്തില്‍ ഇന്ത്യയുടെ ദീര്‍ഘകാല പ്രതിബദ്ധത ചര്‍ച്ചയില്‍ അടിവരയിട്ട് ഉറപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ പിന്തുണയ്ക്ക് ഭൂട്ടാന്‍റെ അംഗീകാരവും പരമപ്രധാനം തന്നെയാണ്. കാരണം വികസന സഹകരണം ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളുടെ ആണിക്കല്ലാണ്.

സാധാരണ ദാതാക്കളും സ്വീകര്‍ത്താക്കളുമായുള്ള ബന്ധത്തിനപ്പുറം ഇന്ത്യ-ഭൂട്ടാന്‍ സഹകരണം നിരന്തര ചര്‍ച്ചകളിലൂടെ പരുവപ്പെടുത്തിയതാണ്. ഇരുകക്ഷികള്‍ക്കും മുന്‍ഗണനാ മേഖലകള്‍ സംയുക്തമായി നിശ്ചയിക്കാന്‍ ഇത് അവസരം നല്‍കുന്നു. നടപ്പാക്കുന്നതും നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഭൂട്ടാന്‍റെ ദേശീയ വികസന ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി പദ്ധതികള്‍ ചേര്‍ന്ന് നില്‍ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

നാലായിരം രൂപയുടെ പലിശരഹിത വായ്‌പ പരമപ്രധാനമാണ്. ഇത് ഭൂട്ടാന്‍റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസന പദ്ധതികള്‍ക്ക് കടസമ്മര്‍ദ്ദങ്ങളില്ലാതെ പണം നല്‍കുന്നു. ഭൂട്ടാന്‍റെ ദീര്‍ഘകാല വികസന പദ്ധതികളെ പിന്തുണയ്ക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ താത്പര്യമാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്. ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ ഭൗമരാഷ്‌ട്രീയ കിടമത്സര വേളയില്‍ ഇത്തരമൊരു സഹായത്തിന് പ്രാധാന്യം ഏറെയാണ്.

ഭൂട്ടാന്‍ നിലവില്‍ തങ്ങളുടെ സമ്പദ്ഘടനയെ വൈവിധ്യവത്ക്കരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ജലവൈദ്യുതി പദ്ധതിക്കപ്പുറം യുവാക്കള്‍ക്കായി തൊഴിലുകള്‍ സൃഷ്‌ടിക്കാനും ഇവര്‍ ഊന്നല്‍ നല്‍കുന്നു. ഗതാഗത അടിസ്ഥാന സൗകര്യം, നഗരവികസനം, പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഊര്‍ജ്ജം, ഡിജിറ്റല്‍ ബന്ധങ്ങള്‍, പൊതുസേവനം, വ്യവസായ വികസനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലാകും ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക സഹായം ഉപയോഗിക്കുക.

ഭൂട്ടാന്‍റെ സാമ്പത്തിക മാറ്റങ്ങളെ പിന്തുയ്ക്കുന്നതിനൊപ്പം ഇന്ത്യ നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത അയല്‍ക്കാരിലൊരാള്‍ക്ക് ദീര്‍ഘകാല രാഷ്‌ട്രീയ സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയ്ക്ക് വേണ്ടി സംഭാവനകള്‍ നല്‍കുക കൂടിയാണ്.

തിംഫു പാരിസ്ഥിതിക പാര്‍ക്കിന്‍റെയും ഒലാഖ പാര്‍ക്കിന്‍റെയും വെര്‍ച്വല്‍ ഉദ്ഘാടനം ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും സഹകരണത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള പരിണാമത്തെയാണ് വരച്ചു കാട്ടുന്നത്.

മുന്‍കാലങ്ങളില്‍ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തില്‍ പാതകള്‍, പാലങ്ങള്‍, ജലവൈദ്യുതി പദ്ധതികള്‍, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്കായിരുന്നു ഊന്നല്‍ നല്‍കിയിരുന്നത്. ഇന്നത്തെ പദ്ധതികളാകട്ടെ സുസ്ഥിര നഗരവികസനം, ഹരിത അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍, പൊതുഇടങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് ഊന്നല്‍ നല്‍കുന്നു.

സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ചയ്ക്കൊപ്പം പരിസ്ഥിതി സുസ്ഥിരതയിലൂന്നിയ മൊത്ത ദേശീയ സന്തോഷ തത്വമാണ് ഭട്ടാന്‍റെ വികസനത്തില്‍ മുന്‍തൂക്കം നല്‍കുന്നത്. കേവലം അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനപ്പുറം മാനവ ശേഷി വികസനത്തില്‍ കൂടി ഊന്നല്‍ നല്‍കുന്നു എന്നതാണ് ന്യൂഡല്‍ഹിയിലെ എയിംസും ഭൂട്ടാനിലെ ഖേസര്‍ ഗ്യാലപ്പോ സര്‍വകലാശാലയും തമ്മിലുള്ള ധാരണാപത്രം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

വൈദ്യ വിദ്യാഭ്യാസം, അധ്യാപക കൈമാറ്റം, ഗവേഷണ പങ്കാളിത്തം, പ്രത്യേക പരിശീലനം, പൊതുജനാരോഗ്യം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലും ഇരുരാജ്യങ്ങളും സഹകരിക്കുന്നു. ആരോഗ്യപരിരക്ഷാ സംവിധാനം തീരെ പരിമിതമായ ഭൂട്ടാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യയുമായുള്ള സഹകരണം അവരുടെ ആഭ്യന്തര വൈദ്യശേഷി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുകയും വിദേശ പരിശീലനത്തിനായുള്ള അമിത ആശ്രിതത്വം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.

ഇന്ത്യ 45 വൈദ്യുതി വാഹനങ്ങള്‍ കൈമാറിയതിലൂടെ സുസ്ഥിര വികസനത്തിനുള്ള വിശാലായ ഊന്നലാണ് ഇന്ത്യ നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

ഭൂട്ടാന്‍ ഇതിനകം തന്നെ കാര്‍ബണ്‍ രഹിത രാഷ്‌ട്രമാണ്. ഒപ്പം അവര്‍ക്ക് നിരവധി പാരിസ്ഥിതിക ലക്ഷ്യങ്ങളുമുണ്ട്. വൈദ്യുതി വാഹനങ്ങളിലേക്ക് മാറുന്നതിലൂടെ ഫോസില്‍ ഇന്ധനങ്ങളുടെ ആശ്രിതത്വം കുറയുന്നു. ഗതാഗതത്തിലൂടെയുള്ള കാര്‍ബണ്‍ ബഹിര്‍ഗമനവും കുറയുന്നു. ഹരിത നഗര ഗതാഗത്തെ ഇതിലൂടെ പിന്തുണയ്ക്കാനാകുന്നു. ഒപ്പം കാലാവസ്ഥ പ്രതിബദ്ധത മെച്ചപ്പെടുന്നു.

ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഉദ്യമം വൈദ്യുതി വാഹന പരിസ്ഥിതി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള താത്പര്യമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഒപ്പം ഹരിത സാങ്കേതികതകളോടുള്ള പ്രായോഗിക സഹകരണവും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

ചരിത്രപരമായി ജലവൈദ്യുതി പദ്ധതിയാണ് ഇന്ത്യ ഭൂട്ടാന്‍ സാമ്പത്തിക ബന്ധത്തില്‍ ആധിപത്യം പുലര്‍ത്തിയിരുന്നത്. ഭൂട്ടാനില്‍ ഉത്പാദിപ്പിച്ചിരുന്ന വൈദ്യുതിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഊര്‍ജ്ജാവശ്യങ്ങള്‍ നിറവലേറ്റിയിരുന്നത്. ഇതിലൂടെ ഭൂട്ടാന് നിര്‍ണായകമായ കയറ്റുമതി വരുമാനവും ലഭിച്ചിരുന്നു.

എന്നാല്‍ അടുത്തിടെ ഇതില്‍ ഗണ്യമായ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും പുതിയ കരാറുകള്‍ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ, വിദ്യാഭ്യാസം, ഹരിത അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍, നഗരാസൂത്രണം, വൈദ്യുതി വാഹനങ്ങള്‍, സ്ഥാപന പങ്കാളിത്തം എന്നിവയിലേക്ക് വൈവിധ്യവത്ക്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഈ വൈവിധ്യവത്ക്കരണത്തിലൂടെ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങള്‍ കേവലം ഏതെങ്കിലുമൊരു മേഖലയെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് വഴി മാറുന്നു. ദീര്‍ഘകാല സഹകരണത്തിന് വിശാലമായ ഇടങ്ങള്‍ സൃഷ്‌ടിക്കപ്പെടുന്നു.

കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്ക്ക് വലിയ ഭൗമരാഷ്‌ട്രീയ പ്രാധാന്യം

ഭൂട്ടാന്‍ ഇന്ത്യയ്ക്കും ചൈനയ്ക്കുമിടയില്‍ നിര്‍ണായക സ്ഥാനത്താണ് കിടക്കുന്നത്. ഭൂട്ടാനും ചൈനയും തമ്മില്‍ അതിര്‍ത്തിപ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യ ഭൂട്ടാന്‍റെ തന്ത്രപരമായ ഏറ്റവും അടുത്ത പങ്കാളിയാണ്.

വികസന സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ നിരവധി ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. രാഷ്‌ട്രീയ വിശ്വാസ്യത പുനസ്ഥാപിക്കുക, ഭൂട്ടാന്‍റെ സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിരത വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുക, ഭൂട്ടാന്‍റെ സ്വതന്ത്രവികസന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുക, ഇന്ത്യയുടെ വടക്കന്‍ അതിരില്‍ സ്ഥിരത നിലനിര്‍ത്തുക തുടങ്ങിയവയാണ് ഈ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍.

വികസന സഹായമെന്നാല്‍ കേവലം സാമ്പത്തിക സഹകരണത്തിന് അപ്പുറം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മേഖലയിലെ സ്ഥിരതയ്ക്കുള്ള ഒരുപകരണമാണിത്.

ഇതെല്ലാം ഇന്ത്യയുടെ അയല്‍പ്പക്കം ആദ്യം നയത്തിന്‍റെ ഫലമാണ്. ഇത്തരം സഹായങ്ങളും പലിശ രഹിത സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളും ശേഷി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കലും സാങ്കേതിക വൈദഗ്ദ്ധ്യം നല്‍കലും സ്ഥാപന പങ്കാളിത്തവുമെല്ലാം അയല്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്ത്യ വിശ്വസ്‌തനായ ഒരു പങ്കാളിയായിരിക്കുമെന്ന ഉറപ്പ് നല്‍കലാണ്.

ഭൂട്ടാന്‍ മിക്കപ്പോഴും ഈ സമീപനത്തിന്‍റെ വിജയകരമായ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. ഉഭയകകഷി പദ്ധതികള്‍ പൊതുവെ ഭൂട്ടാന്‍ രാജകീയ ഭരണകൂടവുമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്‌താണ് നടപ്പാക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യയും ഭൂട്ടാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതല്‍ വൈവിധ്യമാര്‍ന്നതും വൈജ്ഞാനികതയിലൂന്നിയതുമായ തലങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു എന്നതിന്‍റെ സൂചനയാണ് കഴിഞ്ഞദിവസത്തെ കരാര്‍. എങ്കിലും അടിസ്ഥാന സൗകര്യസഹായം തന്നെയാണ് കേന്ദ്രബിന്ദു. പങ്കാളിത്തം സുസ്ഥിര നഗരവികസനം, ഹരിത സാങ്കേതികത, ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം, സ്ഥാപന സഹകരണം തുടങ്ങിയവയിലൂന്നി നിലകൊള്ളുന്നു.

ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭൂട്ടാന്‍റെ പതിമൂന്നാമത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് ഭൂട്ടാന്‍റെ പ്രധാന വികസന പങ്കാളിയെന്ന പദവിയും തന്ത്രപരമായ അയല്‍ക്കാരനെന്ന പദവിയും ഊട്ടിയുറപ്പിക്കലാണ്. ഇന്ത്യയുടെ നിരന്തരമായുളഅള സഹായം ഭുട്ടാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മതിയായ സാമ്പത്തിക വിഭവങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നു. ഇതിന് പുറമെ സാങ്കേതിക വൈദഗ്ദ്ധ്യവും ശേഷി നിര്‍മ്മിക്കലും നല്‍കുന്നതിലൂടെ അവരുടെ ദീര്‍ഘകാല വികസന ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ കൈവരിക്കാനും അവസരമൊരുക്കുന്നു. വിശാലമായ പ്രാദേശിക പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഈ ഉദ്യമങ്ങളെല്ലാം ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ ഒരു സുസ്ഥിര പങ്കാളിത്തത്തെ ശാക്തീകരിക്കുകയും കിഴക്കന്‍ ഹിമാലയത്തില്‍ സാമ്പത്തിക പാരിസ്ഥിതിക-തന്ത്രപരമായ സുസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും.

TAGGED:

INDIA BHUTAN LOC AGREEMENT
VIKRAM MISRI
DASHO PEMA LEKTUP DORJI
INDIA AND BHUTAN
INDIA BHUTAN TIES DIVERSIFY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.