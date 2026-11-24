വെടിയുണ്ടകൾക്ക് പകരം ഇനി "ലാപ്ടോപ്പ്"; യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായി ഇന്ത്യൻ പട്ടാളം
ഒരു വെടിയുണ്ട പോലും ഉതിർക്കാതെ മറ്റ് രാജ്യത്തെ തകർക്കാം. എന്താണ് ഇന്ത്യ തയ്യാറെടുക്കുന്ന 'ഡാറ്റാ യുദ്ധം'? ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി സൈനിക നീക്കങ്ങൾ ഇങ്ങനെ... India shift from conventional to data warfare
By DR Ravella Bhanu Krishna Kiran
Published : November 24, 2026 at 4:01 PM IST
യുദ്ധക്കളങ്ങളുടെ ചിത്രം അതിവേഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പീരങ്കികളും യുദ്ധവിമാനങ്ങളും ടാങ്കുകളും മാത്രം വിജയപരാജയങ്ങൾ നിർണയിച്ചിരുന്ന കാലം പഴങ്കഥയാകുന്നു. പരമ്പരാഗത ആയുധങ്ങളുടെ മത്സരത്തിൽ നിന്നും അൽഗോരിതങ്ങൾ, കമ്പ്യൂട്ടിങ് നിയന്ത്രണം, ഡാറ്റ, വിവരങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് മേലുള്ള ആധിപത്യത്തിലേക്ക് ആധുനിക യുദ്ധതന്ത്രങ്ങൾ ചുവടുമാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ പോരാട്ടവേദിയായി 'ഡാറ്റാ യുദ്ധം' ഇന്ന് മാറിയിരിക്കുന്നു.
എന്താണ് ഡാറ്റാ യുദ്ധം?
ഒരു വെടിയുണ്ട പോലും ഉതിർക്കാതെ ശത്രുരാജ്യത്തെ നിശ്ചലമാക്കാൻ കഴിയുന്ന തന്ത്രമാണ് ഡാറ്റാ യുദ്ധം. ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെയോ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയോ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനമായ വിവരങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കുക, നശിപ്പിക്കുക, തടസ്സപ്പെടുത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ അവയിൽ കൃത്രിമം കാണിക്കുക എന്നിവയിലൂടെ ശത്രുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്ന തന്ത്രമാണ് ഡാറ്റാ യുദ്ധം. വെടിയുണ്ടകൾക്ക് പകരം കംപ്യൂട്ടർ കോഡുകളും അൽഗോരിതങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ ആയുധങ്ങളാകുന്നത്. ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് വൈദ്യുതി വിതരണം, ബാങ്കിംഗ്, ഗതാഗതം, ആശുപത്രികൾ, പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഡാറ്റയുടെയും ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെയും സഹായത്തോടെയാണ്. പരമ്പരാഗത യുദ്ധങ്ങളിൽ ശത്രു ആരാണെന്നും ആക്രമണം എവിടെ നിന്നാണെന്നും കൃത്യമായി അറിയാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ഡാറ്റാ യുദ്ധത്തിൽ ശത്രു അദൃശ്യനാണ്. ലോകത്തിൻ്റെ ഏതോ കോണിലിരുന്ന് ഒരു ലാപ്ടോപ്പിലൂടെ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ തന്നെ തകർക്കാൻ സാധിക്കും. മാത്രമല്ല, ആക്രമണം നടന്ന ശേഷമായിരിക്കും പലപ്പോഴും രാജ്യം അത് തിരിച്ചറിയുന്നത് തന്നെ.
ഡാറ്റാ യുദ്ധം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്?
- ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ അതീവ രഹസ്യമായ സൈനിക വിവരങ്ങൾ, സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ, സാമ്പത്തിക രേഖകൾ എന്നിവ ഹാക്കിംഗിലൂടെ കൈക്കലാക്കുക.
- ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പവർ ഗ്രിഡുകളോ ബാങ്കിംഗ് സെർവറുകളോ തകരാറിലാക്കി രാജ്യത്തെ ഇരുട്ടിലാക്കുക. (ഉദാഹരണത്തിന്: 2020-ൽ ഇന്ത്യയുടെ ഊർജ്ജ മേഖലയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് നടന്ന സൈബർ ആക്രമണ ശ്രമങ്ങൾ).
- ശത്രുരാജ്യത്തിൻ്റെ റഡാറുകളിലോ ഉപഗ്രഹങ്ങളിലോ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകി അവരുടെ മിസൈലുകളെയും യുദ്ധവിമാനങ്ങളെയും വഴിതെറ്റിക്കുക.
അൽഗോരിതങ്ങളുടെ കരുത്ത്
ആധുനിക യുദ്ധമുഖങ്ങളിൽ നിർമ്മിത ബുദ്ധിയും (എഐ) അൽഗോരിതങ്ങളുമാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. ശത്രുവിൻ്റെ നീക്കങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാനും, ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ കൃത്യതയോടെ നിയന്ത്രിക്കാനും, സൈബർ പ്രതിരോധം തീർക്കാനും അതിവേഗത്തിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ശേഷി അനിവാര്യമാണ്. കൃത്യമായ ഡാറ്റ കൈവശമുള്ളവരും അത് വിശകലനം ചെയ്യാൻ ശേഷിയുള്ളവരുമായിരിക്കും ഭാവിയിലെ ലോകശക്തികൾ.
തന്ത്രപ്രധാന ആയുധമായി മാറുന്ന ഡാറ്റ
റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ, ഇറാൻ-ഇസ്രയേൽ-അമേരിക്ക സംഘർഷങ്ങൾ ഡാറ്റാ യുദ്ധത്തിൻ്റെ സൈനിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. 2020-ലെ ഇന്ത്യ-ചൈന അതിർത്തി സംഘർഷത്തിനിടെ ചൈനീസ് ഹാക്കർമാരായ 'റെഡ് എക്കോ' ഇന്ത്യയുടെ ഊർജ്ജ മേഖലയെ ലക്ഷ്യമിട്ടതും, 2025-ലെ ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ സംഘർഷങ്ങളിൽ സൈബർ ആക്രമണങ്ങളും വ്യാജവാർത്തകളും ഉപയോഗിച്ചതും ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. 2026-ൽ എഫ്.ബി.ഐ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിവരങ്ങൾ, ഇറാനിയൻ സർവകലാശാലകൾ, ടാറ്റ ഇലക്ട്രോണിക്സ്, തായ്വാൻ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് നേരെയുണ്ടായ സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ സാമ്പത്തിക-രഹസ്യാന്വേഷണ-സൈനിക തന്ത്രങ്ങളിൽ ഡാറ്റ ഒരു ആയുധമായി മാറിയതിൻ്റെ തെളിവുകളാണ്.
സൈബർ ചാരവൃത്തിക്കെതിരെയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധം
സൈബർ ആക്രമണങ്ങളെയും ഡാറ്റാ കൃത്രിമത്വത്തെയും നേരിടാൻ ഇന്ത്യ ശക്തമായ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഒരുക്കുന്നത്. സൈബർ ആക്രമണങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കാനും പ്രതിരോധിക്കാനും CERT-In (Indian Computer Emergency Response Team), ഭീഷണികൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ NCCC (National Cyber Coordination Centre), നിർണായക വിവര അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ NCIIPC (National Critical Information Infrastructure Protection Centre), രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ CyMAC (Cyber Multi-Agency Centre) എന്നിവ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
അദൃശ്യ യുദ്ധമുഖം: 2040-ലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സൈബർ, ഡാറ്റാ പ്രതിരോധ തന്ത്രങ്ങൾ
സൈനിക നീക്കങ്ങൾ ഇനി അതിർത്തികളിലെ വെടിയൊച്ചകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല. അവ സെർവറുകളിലും, ഉപഗ്രഹ ശൃംഖലകളിലും, അൽഗോരിതങ്ങളിലുമാണ് രൂപപ്പെടുന്നത്. 2025-ൽ മാത്രം രാജ്യത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട 29.44 ലക്ഷം സൈബർ സുരക്ഷാ സംഭവങ്ങൾ ഈ ഡിജിറ്റൽ ഭീഷണിയുടെ വ്യാപ്തി വ്യക്തമാക്കുന്നു. റാൻസംവെയർ, മാൽവെയർ, ഡാറ്റാ ചോർച്ച എന്നിവയെ നേരിടുന്നതിനൊപ്പം ഭാവിയിലെ സങ്കീർണ്ണമായ ഡാറ്റാ-AI യുദ്ധമുഖങ്ങളെ നേരിടാനും ഇന്ത്യ തന്ത്രപരമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയാണ്.
പ്രവർത്തനക്ഷമമായ നടപടികളും സാങ്കേതിക കുതിപ്പും
സൈബർ ഭീഷണികളെ പ്രതിരോധിക്കാനും ആവശ്യാനുസരണം തിരിച്ചടിക്കാനുമുള്ള ശേഷി ഇന്ത്യ ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2025 ഓഗസ്റ്റിൽ പുറത്തിറക്കിയ 'ജോയിന്റ് ഡോക്ട്രിൻ ഫോർ സൈബർസ്പേസ് ഓപ്പറേഷൻസ്', തുടർച്ചയായ 'സൈബർ സുരക്ഷ' അഭ്യാസങ്ങൾ എന്നിവ പ്രതിരോധ-ആക്രമണ ശേഷികൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചു.
2025-ലെ എയ്റോ ഇന്ത്യയിൽ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച AI അധിഷ്ഠിത സംവിധാനങ്ങളും ഇലക്ട്രോണിക് യുദ്ധോപകരണങ്ങളും ശ്രദ്ധ നേടി. 2026-ൽ CERT-In നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, തദ്ദേശീയ ചിപ്പ് നിർമ്മാണം, ഡാറ്റാ സെൻ്ററുകൾ, സോവറിൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അനിവാര്യത പ്രതിരോധ ഐടി സമിതി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
ഭാവിയിലേക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ: ക്വാണ്ടം മുതൽ അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണം വരെ
AI, ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്, IoT, 5G, ക്വാണ്ടം സാങ്കേതികവിദ്യകൾ എന്നിവ ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ ദീർഘകാല പദ്ധതികളാണ് ഇന്ത്യ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത്. 'ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സ് വിഷൻ 2047' തദ്ദേശീയമായ സ്വയംഭരണ സംവിധാനങ്ങൾക്കും ഡ്രോൺ പ്രതിരോധത്തിനും മുൻഗണന നൽകുന്നു.
ഭാവിയിൽ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ നിലവിലുള്ള എൻക്രിപ്ഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ തകർക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ, 6,003.65 കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയ 'ദേശീയ ക്വാണ്ടം മിഷൻ' വഴി സുരക്ഷിതമായ ക്വാണ്ടം ആശയവിനിമയവും 'ക്വാണ്ടം-സേഫ് ഇക്കോസിസ്റ്റവും' വികസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനൊപ്പം ഗവേഷണ-പരിശീലന രംഗത്തും വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടക്കുന്നു.
ബിറ്റ്സ് പിലാനി (BITS Pilani), നാഷണൽ ഫോറൻസിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി (NFSU), UIDAI എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ച് സാങ്കേതിക ഗവേഷണവും ഫോറൻസിക് ശേഷിയും രാജ്യത്ത് വർധിപ്പിക്കുന്നു. അമേരിക്കയിലെ CISA, ജപ്പാനിലെ JPCERT/CC, ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ACSC, സിംഗപ്പൂരിലെ SingCERT എന്നിവയോടൊപ്പം FIRST പോലുള്ള ആഗോള വേദികളിലും ഇന്ത്യ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
ആഗോള മാതൃകകൾ: മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പാഠങ്ങൾ
2026-ലെ ആഗോള സൈബർ-ഡാറ്റാ പ്രതിരോധ രംഗത്ത് അമേരിക്കയും ചൈനയുമാണ് മുൻനിരയിലുള്ളത്. ഒപ്പം ബ്രിട്ടൻ, ഇസ്രയേൽ, റഷ്യ, ദക്ഷിണ കൊറിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളും തങ്ങളുടെ ശേഷി വേഗത്തിൽ വികസിപ്പിക്കുന്നു.
രാജ്യം ശ്രദ്ധേയമായ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ / തന്ത്രങ്ങൾ ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ള പാഠങ്ങൾ
ബ്രിട്ടൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിഫൈൻഡ് സ്വാംസ്, SAPIENT വിവിധ സെൻസറുകളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ച് മനുഷ്യൻ്റെ ജോലിഭാരം കുറയ്ക്കാനും ഡ്രോണുകളെ നിയന്ത്രിക്കാനും. ഇസ്രായേൽ ഹബ്സോറ, ലാവെൻഡർ, പെഗാസസ്, സ്റ്റക്സ്നെറ്റ് എന്നിവ വൻതോതിലുള്ള രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങളെ കൃത്യമായ സൈനിക നീക്കങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ.
റഷ്യയുടെ ഓർലാൻ-10 (Orlan-10), മാർക്കർ (Marker) എന്നിവ യുദ്ധഭൂമിയിലെ വിവരങ്ങൾ നേരിട്ട് ശേഖരിക്കാനും വിശകലനം ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാനും സാധിക്കുന്നു. അമേരിക്കയുടെ PRISM, VENOM, AI ഫോർജ് (AI Forge) എന്നിവ വൻതോതിലുള്ള ഡാറ്റാ ശേഖരണത്തിലൂടെ രഹസ്യാന്വേഷണ മേധാവിത്വം നേടാനും സുരക്ഷിതമായ AI വികസിപ്പിക്കാനും.
ചൈനയുടെ ഇൻഫർമേഷനൈസേഷൻ, MDPW, AI-DSS എന്നിവ വിവിധ മേഖലകളിലെ വിവരങ്ങൾ സംയോജിപ്പിച്ച് കൃത്യമായ ലക്ഷ്യനിർണയവും തീരുമാനങ്ങളെടുക്കലും സാധ്യമാക്കാൻ. ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ KUS-FS ആളില്ലാ വിമാന സംവിധാനം AI, നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ, ആളില്ലാ വിമാനങ്ങൾ എന്നിവയെ സംയോജിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും.
ഇന്ത്യയുടെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ സാങ്കേതിക കൈമാറ്റത്തിലൂടെ സ്വീകരിക്കുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ DRDO, സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ, അക്കാദമിക് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ 'ആത്മനിർഭർ ഭാരത്' പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.
2040-ലേക്കുള്ള കാഴ്ചപ്പാട്: 'ഡാറ്റാ വാർഫെയർ റെജിമെൻ്റ്'
2040 ആകുമ്പോഴേക്കും പടിഞ്ഞാറൻ അതിർത്തി, ഹിമാലയൻ മേഖല, ഇന്തോ-പസഫിക് സമുദ്രം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഡാറ്റാ അധിഷ്ഠിത യുദ്ധമുഖങ്ങളെ നേരിടാൻ ഇന്ത്യ സജ്ജമാകേണ്ടതുണ്ട്. ഡ്രോണുകൾ, ഉപഗ്രഹങ്ങൾ, സെൻസറുകൾ എന്നിവയുടെ വർധനവ് അതിവേഗ ഡാറ്റാ വിശകലനം അനിവാര്യമാക്കും.
ഈ വെല്ലുവിളി ഫലപ്രദമായി നേരിടാൻ, അമേരിക്കൻ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരായ മാത്യു മൊല്ലറിംഗ്, ആൻഡ്രെ മിച്ചൽ, ടെയ്ലർ മിച്ചൽ എന്നിവർ മുന്നോട്ടുവെച്ച ഡാറ്റാ വാർഫെയർ റെജിമെൻ്റ് എന്ന ആശയം ഇന്ത്യയ്ക്ക് മാതൃകയാക്കാം. AI വിദഗ്ധർ, ഡാറ്റാ സയൻ്റിസ്റ്റുകൾ, എഞ്ചിനീയർമാർ, സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി രൂപീകരിക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് യുദ്ധമുഖത്ത് തത്സമയ ഡാറ്റാ വിശകലനവും കൃത്യമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള പിന്തുണയും നൽകാൻ സാധിക്കും. അതിർത്തി കാക്കുന്ന സൈനികർക്കൊപ്പം ഡാറ്റയും അൽഗോരിതങ്ങളും കരുത്താർജ്ജിക്കുമ്പോൾ, 2040-ലെ സങ്കീർണമായ സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികളെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നേരിടാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കഴിയും