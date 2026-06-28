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മഴക്കുറവ് ഇന്ത്യന്‍ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണി

തെക്ക് പടിഞ്ഞാറന്‍ മഴയുടെ ദൗര്‍ലഭ്യവും ആഗോള ഊര്‍ജ്ജ വളം വിപണികളിലെ അസ്ഥിരതയും നമ്മുടെ കാര്‍ഷികമേഖലയ്ക്ക് ഉയര്‍ത്തുന്ന വെല്ലുവിളികള്‍ ചെറുതല്ല

FAILED MONSOON A TEST CLIMATE CHANGE RAINFALL IN INDIA MONSOON UPDATE
Women holding umbrellas commute amid rains in New Delhi (ANI)
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By Indra Shekhar Singh

Published : June 28, 2026 at 3:14 PM IST

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ഇന്ത്യന്‍ കാര്‍ഷിക മേഖല നിരവധി വെല്ലുവിളികളിലൂടെ കടന്ന് പോകുകയാണ്. തെക്ക് പടിഞ്ഞാറന്‍ മഴയുടെ ദൗര്‍ലഭ്യവും ആഗോള ഊര്‍ജ്ജ വളം വിപണികളിലെ അസ്ഥിരതയും നമ്മുടെ കാര്‍ഷികമേഖലയ്ക്ക് ഉയര്‍ത്തുന്ന വെല്ലുവിളികള്‍ ചെറുതല്ല. ഭൗമരാഷ്‌ട്ര സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ തുടരുന്നത് രാജ്യാന്തര വാണിജ്യത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നു. ഒപ്പം കാലാവസ്ഥയാകട്ടെ പ്രവചനാതീതവും. നയരൂപകര്‍ത്താക്കള്‍ കടുത്ത കാര്‍ഷിക കാലത്തിന് വേണ്ടി തയാറെടുക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരായിരിക്കുന്നു.

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രാജ്യത്തെ ബഹുഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളിലും ജൂണിലെ മഴ സാധാരണയെക്കാള്‍ വളരെ കുറഞ്ഞ നിരക്കിലാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് കാര്‍ഷിക മന്ത്രാലയവും ദേശീയ കാലാവസ്ഥ വകുപ്പും പുറത്ത് വിട്ട കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. നിരവധിയിടങ്ങളില്‍ റെക്കോര്‍ഡ് കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നാല്‍പ്പത് ശതമാനവും കടന്നു മഴ ദൗര്‍ലഭ്യം. ചില ജില്ലകളില്‍ അറുപത് ശതമാനത്തിനടുത്ത് മഴക്കുറവുണ്ടായി. ശക്തമായ മഴക്കാലത്തിന് പകരം മിക്കയിടങ്ങളിലും കടുത്ത ചൂടും അനുഭവപ്പെട്ടു. ചിലയിടങ്ങളില്‍ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയും ഇടിമിന്നലുമുണ്ടായി.

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നൂറിലേറെ ജില്ലകള്‍ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം മൂലം കടുത്ത കാര്‍ഷിക സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലാണെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ വിലയിരുത്തുന്നു. ഇത് വിള ഉത്പാദനം, ഗ്രാമീണ ജീവിതോപാധി, ദേശീയ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ എന്നിവയില്‍ വലിയ ആശങ്ക ഉയര്‍ത്തുന്നു.

FAILED MONSOON A TEST CLIMATE CHANGE RAINFALL IN INDIA MONSOON UPDATE
Infograpbhics for Indian Monsoon (ETV Bharat graphics)

നിലവിലെ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിന് വലിയ തോതില്‍ കാരണമായിരിക്കുന്നത് സമുദ്രാന്തരീക്ഷത്തിലെ മാറ്റങ്ങളാണെന്ന് കാലാവസ്ഥ വിദഗ്ദ്ധര്‍ വിലയിരുത്തുന്നു. ശാന്തസമുദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്‍നിനോ പ്രതിഭാസമാണ് കടുത്ത കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമായിരിക്കുന്നത്.

എല്‍നിനോ പ്രതിഭാസം ഉണ്ടാകുമ്പോള്‍ ഭൂമധ്യരേഖാപ്രദേശത്തുള്ള ശാന്തസമുദ്രോപരിതലം ചൂടാകുകയും ആഗോള കാലാവസ്ഥ ചക്രത്തെ മാറ്റി മറിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ മാറ്റങ്ങള്‍ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറന്‍ കാലവര്‍ഷത്തെ ദുര്‍ബലപ്പെടുത്തുകയോ വൈകിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല ഇതിന്‍റെ സ്വാധീനം ഓരോ വര്‍ഷം കഴിയും തോറും വ്യത്യസ്‌തമാകുകയും ചെയ്യുന്നു.

അടുത്തിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഉഷ്‌ണതരംഗങ്ങളും അസാധാരണ പശ്ചിമ അസ്വസ്ഥതകളുമെല്ലാം ഈ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങളാണെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷ കേന്ദ്രം നിര്‍വചിക്കുന്നു. ഈ അടുത്ത മാസങ്ങളില്‍ വടക്കേന്ത്യയിലെ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കാലം തെറ്റിയുള്ള മഴയുുണ്ടായി. ഒപ്പം കാറ്റും. ഇത് സാധാരണ കാലാവസ്ഥ ശൈലിയെ തകിടം മറിച്ചു.

FAILED MONSOON A TEST CLIMATE CHANGE RAINFALL IN INDIA MONSOON UPDATE
Infograpbhics for Indian Monsoon (ETV Bharat graphics)

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിന്‍റെ ആവൃത്തി വ്യത്യാസപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം കടുത്ത കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളും. അത് കൊണ്ട് തന്നെ കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം മുന്‍പതിറ്റാണ്ടുകളില്‍ നിന്ന് ഏറെ സങ്കീര്‍ണമായിരിക്കുന്നു.

കൃഷി സമ്മര്‍ദ്ദത്തില്‍

വാര്‍ഷിക തെക്ക് പടിഞ്ഞാന്‍ കാലവര്‍ഷത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് നമ്മുടെ കൃഷി നിലനില്‍ക്കുന്നത്. ജലസേചന സൗകര്യങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞ കുറേ പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഏറെ മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വലിയ തോതില്‍ നാം വിതയ്ക്കാനും മറ്റും മഴയെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ഇതിന് പുറമെ ജലസേചനത്തിനും ഭൂഗര്‍ഭ ജലസംഭരണത്തിനും മഴ തന്നെയാണ് ആശ്രയം.

FAILED MONSOON A TEST CLIMATE CHANGE RAINFALL IN INDIA MONSOON UPDATE
Timing of wet and dry conditions related to El Niño (Climate Hazards Center, United States of America)

ഇക്കുറി അസാധാരണമാം വിധം കാലവര്‍ഷം വൈകിയത് ഖാരിഫ് വിതയ്ക്കലിനെ വല്ലാതെ തകര്‍ത്തു. പ്രത്യേകിച്ച് നെല്‍കൃഷിയെ. വടക്ക്-കിഴക്ക് ഇന്ത്യയില്‍ ജൂണ്‍മാസത്തിലാണ് കാലങ്ങളായി ഞാറു പറിച്ച് നടുന്നത്. എന്നാല്‍ കടുത്ത വരള്‍ച്ചയും അസാധാരണമാം വിധം ഉയര്‍ന്ന ചൂടും ശക്തമായ കാറ്റും നിരവധി കൃഷിയിടങ്ങളിലെ ഞാറുകളെ ഉണക്കിക്കളഞ്ഞു.

ഉത്തര്‍പ്രദേശിലാണ് ഈ കാലാവസ്ഥ സാഹചര്യങ്ങള്‍ ഏറെ ബാധിച്ചത്. നിരവധി ജില്ലകളില്‍ ഉഷ്‌ണതരംഗം അനുഭവപ്പെട്ടു. ഇടക്കാലത്ത് ശക്തമായ മഴയും പെയ്‌തു. ഇത്തരം മാറ്റങ്ങള്‍ വിളകളെ സാരമായി ബാധിച്ചു. ഇവയുടെ വളര്‍ച്ചയെ ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കി.

മഴക്കാലം വൈകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം സംബന്ധിച്ച് കര്‍ഷകരുമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്‌താല്‍ വിതയ്ക്കല്‍ സംബന്ധിച്ച ശരിയായ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാന്‍ അവര്‍ക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് കാര്‍ഷിക വിദഗ്‌ധര്‍ പറയുന്നു.

കൊടുംചൂടും വര്‍ദ്ധിച്ച് വരുന്ന കാര്‍ഷിക വെല്ലുവിളികളും

കടുത്ത ചൂടും അസ്ഥിരമായ മണ്ണിലെ ഈര്‍പ്പവും വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നതിനെയും നേരത്തെ വിതയ്ക്കുന്നതിനെയും സ്വാധീനിക്കുന്നു. അത്യാധുനിക വിത്തിനങ്ങളുടെ നല്ല വിളവിന് കാലാവസ്ഥ കൂടി അനുകൂലമാകേണ്ടതുണ്ട്. കാലാവസ്ഥ സമ്മര്‍ദ്ദമുണ്ടാകുമ്പോള്‍ വന്‍തോതില്‍ വളവും കീടനാശിനിയും ആവശ്യമായി വരുന്നു. കാലവസ്ഥയിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനം കീടങ്ങളിലും അസുഖബാധയിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നു. വിളപാകമാകുന്ന ഘട്ടത്തിലുള‍പ്പെടെ കീടബാധയുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഏറുന്നു.

മഴയുടെ ലഭ്യത വിത്ത് വിതയ്ക്കുമ്പോള്‍ സാധാരണയില്‍ കുറഞ്ഞാല്‍ കാര്‍ഷികോത്പാദനം പ്രത്യേകിച്ച് നെല്ലിന്‍റെ വിളവില്‍ വലിയ കുറവുണ്ടായേക്കാം.

FAILED MONSOON A TEST CLIMATE CHANGE RAINFALL IN INDIA MONSOON UPDATE
Harvested wheat is being checked by a farmer under scorching conditions in Samba (ANI)

ജലലഭ്യതയാണ് മറ്റൊരു വലിയ വെല്ലുവിളി. ജലസേചനം നടത്തുന്ന ഭൂമിയിലാണ് മഴകിട്ടുന്നതിനേക്കാള്‍ മികച്ച വിളവ് സാധ്യം. പക്ഷേ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വിവിധയിടങ്ങളില്‍ അണക്കെട്ടുകള്‍ വറ്റി വരളുകയാണ്.

കിഴക്ക്-തെക്കേ ഇന്ത്യയില്‍ അണക്കെട്ടുകളിലെ ജലനിരപ്പ് ദീര്‍ഘകാല ശരാശരിയില്‍ നിന്ന് വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ വരുന്നുണ്ട്. വരും ആഴ്‌ചകളിലെങ്കിലും നല്ലമഴ കിട്ടിയില്ലെങ്കില്‍ ജലസേചനത്തിനും കുടിവെള്ളത്തിനും വലിയക്ഷാമം നേരിടും

കൃഷിക്കായി മഴയെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന കര്‍ഷകര്‍ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നത്. മഴ വൈകുന്നത് മൂലം ഇവര്‍ക്ക് വിള നഷ്‌ടമുണ്ടാകും.

ദീര്‍ഘകാല വെല്ലുവിളികള്‍

ഇനിയും എല്‍നിനോ പ്രതിഭാസം ശക്തമാകുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ വിദഗ്ദ്ധര്‍ നല്‍കുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്. കാലം തെറ്റിയുള്ള മഴ, ദീര്‍ഘകാല ചൂട്, ഖാരിഫ് വിളവെടുപ്പ് കാലത്തും റാബി കൃഷിയിറക്കല്‍ കാലത്തും കടുത്ത കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് നാം സാക്ഷ്യം വഹിക്കും. ഇത് കേവലം വിളയുത്പാദനത്തെ മാത്രമല്ല ബാധിക്കുക മറിച്ച് ജലസേചന സംവിധാനത്തെയും ഗ്രാമീണ വരുമാനം, ഭക്ഷ്യവില തുടങ്ങിയവയെയും സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലാക്കും.

FAILED MONSOON A TEST CLIMATE CHANGE RAINFALL IN INDIA MONSOON UPDATE
People quench their thirst at a tap at the Sangam area on a hot summer day in Prayagraj (ANI)

ഇതിനൊപ്പം ഭൗമരാഷ്‌ട്രീയ സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ ആഗോള വളം ഊര്‍ജ്ജവിപണികളില്‍ അസ്ഥിരത സൃഷ്‌ടിക്കും. ഇന്ത്യ ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളും വളങ്ങളും സംഭരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിതിഗതികള്‍ ഇങ്ങനെ തുടര്‍ന്നാല്‍ ഇറക്കുമതിച്ചെലവ് വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കും. ഇത് കാര്‍ഷിക സബ്‌സിഡിക്കുള്ള അധികസമ്മര്‍ദ്ദവും ഉണ്ടാക്കും.

കാര്‍ഷികോത്പാദനം കുറയുന്നതോടെ ഗ്രാമീണമേഖലകളിലെ വരുമാനവും കുറയുമെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധര്‍ മുന്നറിയപ്പ് നല്‍കുന്നു.

ഇത് മൊത്തത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രവൃത്തികളെും ബാധിക്കുന്നു. ഇവയെല്ലാം ആത്യന്തികമായി വന്‍ വിലക്കയറ്റത്തിലേക്ക് വഴി വയ്ക്കുന്നു.

എല്‍നിനോ ആഘാതങ്ങള്‍ കുറയ്ക്കാന്‍ സാധ്യമായ ചില നടപടികളെടുക്കാന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ മുന്‍കൈ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാലാവസ്ഥ കടുക്കുന്ന ഇടങ്ങളില്‍ ചൂടിനെ അതിജീവിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന വിളകളിലേക്ക് മാറാന്‍ കര്‍ഷകരോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെറുധാന്യങ്ങള്‍ പോലെയുള്ളവ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് ചുവട് മാറ്റം നടത്താനാണ് ആഹ്വാനം.

രാജ്യത്തെ പൊതുവിതരണ സംവിധാനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാനായി ഭക്ഷ്യധാന്യ സംവരണം അധികൃതര്‍ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജലസംഭരണികളിലെ നില വിലയിരുത്തുന്നുമുണ്ട്. ഒപ്പം മഴക്കാലത്ത് വിളയുടെ മാറ്റങ്ങളും വിലയിരുത്തുന്നു. അടിയന്തര നടപടികള്‍ക്കുമപ്പുറം ദീര്‍ഘകാല ഘടനാപരമായ പരിഷ്‌കാരങ്ങളാണ് ഈ പ്രശ്‌നം നേരിടാന്‍ ഗുണകരമാകുക എന്ന് വിദഗ്ദ്ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

രാജ്യത്തെ കാലാവസ്ഥ പ്രവചന സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും അത് കര്‍ഷകരുമായി തത്സമയം പങ്ക് വയ്ക്കുകയും വേണമെന്ന് കാര്‍ഷികവിദഗ്ദ്ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.വിളവിറക്ക് അടക്കമുള്ള നിര്‍ണായക ഘട്ടത്തില്‍ ഉപകാരപ്രദമാകും വിധം ഇത് നടപ്പാക്കണമെന്നും അവര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കാലാവസ്ഥ സുസ്ഥിര വിളകളായ ചെറുധാന്യങ്ങള്‍, പരിപ്പുകള്‍, എണ്ണക്കുരുക്കള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് നല്‍കുന്ന സഹായങ്ങള്‍ കൂട്ടി കര്‍ഷകരെ ഇവയിലേക്ക് ആകര്‍ഷിച്ച് മഴയെയും വെള്ളത്തെയും കൂടുതല്‍ ആശ്രയിക്കുന്ന കൃഷികളില്‍ നിന്ന് ചുവട് മാറ്റം നടത്താന്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാം. ഒപ്പം പോഷക സുരക്ഷിതത്വവും മെച്ചപ്പെടുത്താം.

സമൂഹ വിത്ത് ബാങ്ക് നിക്ഷേപം,മെച്ചപ്പെട്ട ജലസേചന സംവിധാനങ്ങള്‍, പ്രാദേശിക ജലസംരക്ഷണ പദ്ധതികള്‍, ഭൂഗര്‍ഭ ജലം പുനഃസ്ഥാപിക്കല്‍തുടങ്ങിയവയിലൂടെ വരള്‍ച്ചാ പ്രത്യാഘാതങഅങള്‍ മറികടക്കാനും മഴക്കുറവ് പരിഹരിക്കാനും സാധിക്കും.

ഇതിന് പുറമെ പല ഗവേഷകരും സംയോജിത പോഷണ വിനിയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാന്‍ ഉപദേശിക്കുന്നു. ജൈവിക മാര്‍ഗങ്ങളിലൂടെ മണ്ണിന്‍റെ ഗുണനിലവാരം സംരക്ഷിക്കാനുംഇറക്കുമതി ചെയ്‌ത രാസവസ്‌തുക്കളുടെ അമിതാശ്രിതത്വം കുറയ്ക്കാനും ഇവര്‍ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു.പ്രാദേശികമായി സ്വീകരിച്ച വിളകളെ പൊതുപോഷകാഹാര പദ്ധതികളിലുള്‍പ്പെടുത്തി സംഭരിക്കുന്നതിലൂടെ കര്‍ഷകരെ പിന്തുണയ്ക്കാനും ഭക്ഷ്യ സംവിധാനത്തെ വൈവിധ്യവത്ക്കരിക്കാനും പ്രാദേശിക ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്താനും സാധിക്കും.

ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളി

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും ആഗോള സാമ്പത്തിക സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങളും മൂലം ഇന്ത്യയിലെ കാര്‍ഷികമേഖല വലിയ അസ്ഥിരതയിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്.വരും ആഴ്‌ചകളിലെ മഴയെ ആശ്രയിച്ചാകും ഇതിന്‍റെ ഫലം.ദീര്‍ഘകാല സുസ്ഥിരതയ്ക്കായി കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെ നേരിടാന്‍ സുസ്ഥിര നിക്ഷേപം, ജലവിനിയോഗം, വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന കൃഷി സംവിധാനങ്ങള്‍, അത്യാധുനികകാര്‍ഷികാസൂത്രണം എന്നിവ ആവശ്യമാണെന്ന് വിദഗ്ദ്ധര്‍ സമ്മതിക്കുന്നു. വരുന്ന സീസണിലും വര്‍ദ്ധിച്ച് വരുന്ന പാരിസ്ഥിതിക, ഭൗമരാഷ്‌ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ രാജ്യത്തെ ഭക്ഷ്യോത്പാദനത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതില്‍ നിര്‍ണായക പരീക്ഷണങ്ങളാകും നമ്മെ കാത്തിരിക്കുക.

TAGGED:

FAILED MONSOON A TEST
CLIMATE CHANGE
RAINFALL IN INDIA
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EL NINO IMPACT IN INDIA

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