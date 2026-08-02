ഇന്ത്യന് വേനലും മഴയും തീരുമാനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങള്
എല്നിനോ സമയത്ത് മേഘരൂപീകരണം കുറയുന്നു. രാജ്യത്തെ മിക്കയിടങ്ങളിലും മഴ കുറയുന്നു. ഇതേക്കുറിച്ച് വിശദമാക്കുകയാണ് ഡോ.യല്ണ്ട റെഡ്ഡി
Published : August 2, 2026 at 12:40 PM IST
ഇന്ത്യന് വേനലും മഴക്കാലവും ദക്ഷിണ പശ്ചിമ മഴക്കാലവുമെല്ലാം രാജ്യത്തെ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരമപ്രധാനമാണ്. മഴക്കാലത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ ഒരു കോടിയിലേറെ വരുന്ന ജനതയുടെ ശുദ്ധജല ലഭ്യതയും കൃഷിയും ഉപജീവനമാര്ഗവും എല്ലാം നില കൊള്ളുന്നത്.
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നിരവധി അന്തരീക്ഷ, സമുദ്ര, കാലാവസ്ഥ ഘടകങ്ങള് ഇന്ത്യന് മഴയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. ഇവയെ എല്ലാം ആശ്രയിച്ചാണ് മഴയുടെ തീവ്രത, ഇതിന്റെ മാറ്റങ്ങള് എന്നിവയെല്ലാം. ന്യൂനമര്ദ്ദം, എല്നിനോ-സതേണ് ഓസിലേഷന്(ഇഎന്എസ്ഒ), ഇന്ത്യന് മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഡയപ്പോള്(ഐഒഡി), ശാന്തസമുദ്രത്തിലെ പതിറ്റാണ്ടുകാലത്തെ ഒസിലേഷന്(പിഡിഒ)(, അറ്റ്ലാന്റിക്കിലെ ബഹുദശക ഓസിലേഷന്(എഎംഒ).
ന്യൂനമര്ദ്ദം
ന്യൂനമര്ദ്ദമോ കൊടുങ്കാറ്റോ എന്നാല് ചുറ്റുമുള്ള അന്തരീക്ഷത്തേക്കാള് വായുമര്ദ്ദം കുറയുന്ന സ്ഥിതിയാണ്. വേനല്ക്കാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഭൗമോപരിതലം സമുദ്രത്തേക്കാള് വേഗത്തില് ചൂട് പിടിക്കുന്നു. ഇത് മര്ദ്ദം കുറഞ്ഞ മേഖലകളോ ന്യൂനമര്ദ്ദമോ കൊടങ്കാറ്റോ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. വന്തോതില് ന്യൂനമര്ദ്ദ മേഖലകള് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമ്പോള് മഴക്കാല വായുസഞ്ചാരം വര്ദ്ധിക്കുന്നു. ഒരുഭൂവിഭാഗത്തിന് മുകളില് ന്യൂനമര്ദ്ദം കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോഴാണ് മഴക്കാലം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് മൂലം സുസ്ഥിരവാതം ഉണ്ടാകുകയും ഇത് ഭൂമിയിലേക്ക് വീശുകയും ചെയ്യുന്നു. സമുദ്രോപരിതലത്തിന് സമീപം ഇത് ഈര്പ്പമുള്ള വായു കൊണ്ടു വരുന്നു.
ഇന്ത്യന് മേഖലയില് ഈര്പ്പമുള്ള വായുമണ്ഡലം താഴെമുതല് മധ്യപാളിയില് വരെയാണ് ഉള്ളത് അതായത് ട്രോപോസ്ഫിയര് വരെ. ഈര്പ്പം വര്ദ്ധിക്കുന്നതനുസരിച്ച് മഴയുടെ കരുത്ത് കൂടും. മഴക്കാല ന്യൂനമര്ദ്ദ സംവിധാനം സുപ്രധാനമാണ്. തെക്ക് പടിഞ്ഞാറന് മഴക്കാലത്ത് സാധാരണ കൊടുങ്കാറ്റുകളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇത്തരം ന്യൂനമര്ദ്ദങ്ങള് സാധാരണയായി മൂന്ന് മുതല് അഞ്ച് ദിവസം വരെയാണ് നീണ്ടുനില്ക്കാറുള്ളത്. ഇത് പ്രധാനമായും ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിലും തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഭൂവിഭാഗങ്ങളിലുമായാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. പിന്നീട് പശ്ചിമ-ഉത്തരപശ്ചിമ മേഖലകളിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നു.
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ഇത് ഇന്ത്യന് ഉപദ്വീപിലേക്ക് ഉയര്ന്ന തോതില് ഈര്പ്പം കൊണ്ടുവരികയും രാജ്യത്തെ മഴയുടെ അന്പത് ശതമാനത്തിലേറെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രാജ്യത്ത് കൊടുങ്കാറ്റുകള് നിരന്തരം വീശിയടിക്കുകയും കനത്ത വിളനാശത്തിനും കന്നുകാലികളുടെയും മനുഷ്യന്റെയും ജീവനെടുക്കുന്നതിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഊഷര ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ മഴ വലിയ ആശ്വാസമാണ് എന്നാല് തീരമേഖലകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് കനത്ത വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കാരണമാകുന്നു.
മഴക്കാലത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും തീവ്രതയും ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിന് മുകളില് രൂപപ്പെടുന്ന ന്യൂനമര്ദ്ദത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. അന്തരീക്ഷ മര്ദ്ദം കുറഞ്ഞ മേഖലകളാണ് ദീര്ഘവും അര്ദ്ധ സ്ഥിരവുമാര്ന്ന മഴ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. വേനല്ക്കാലത്താണ് ഇവ രൂപപ്പെടുന്നത്. കാരണം ഭൂമി അമിതമായി ചൂടാകുന്നത് തന്നെയാണ്. ഇത് ആഗോള കാലാവസ്ഥയെ വലിയ തോതില് ബാധിക്കുന്ന സുപ്രധാന ഘടകമാണ്. കടലില് നിന്നുള്ള ആര്ദ്രവും ചൂടുള്ളതുമായ കാറ്റും വരണ്ട കാറ്റും തമ്മില് സന്ധിക്കുമ്പോവാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യമഹാസമുദ്രത്തിലെ ഡയപ്പോള് (ഐഒഡി)
ഇതിനെ മിക്കപ്പോഴും ഇന്ത്യന് നിനോ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. ഉഷ്ണമേഖല ഇന്ത്യന് മഹാസമുദ്രത്തിലെ പശ്ചിമ-പൂര്വ മേഖലകളിലെ ഉപരിതല ഊഷ്മാവിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളെയാണ് ഈ പദം കൊണ്ട് അര്ത്ഥമാക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗം കൂടുതൽ ചൂടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പോസിറ്റീവ് ഐഒഡി ഇന്ത്യയിൽ നല്ല മഴയ്ക്ക് അനുകൂലമാണ്. ഈ പോസിറ്റീവ് ഘട്ടത്തിൽ, സുമാത്ര-ജാവ തീരത്ത് സമുദ്രോപരിതല താപനില സാധാരണ നിലയേക്കാൾ താഴെയാണ്, അതേസമയം ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്ത് ഇത് കൂടുതലാണ്. അങ്ങേയറ്റത്തെ പോസിറ്റീവ് ഐഒഡി സംഭവങ്ങളിൽ, കിഴക്കൻ മേഖലയിലെ ചൂട് തീവ്രമാവുകയും ഭൂമധ്യരേഖാ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഭൂമധ്യരേഖയിലൂടെ കിഴക്ക് നിന്ന് മധ്യ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലേക്ക് അസാധാരണമായി വരണ്ട കാലാവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.
ENSO (എൽ നിനോ-സതേൺ ഓസിലേഷൻ) – ഇത് ഉഷ്ണ മേഖലാ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ സ്വാഭാവികമായും ആവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കാലാവസ്ഥാ ചക്രമാണ്, ഇത് ആഗോള കാലാവസ്ഥയിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. ആഗോള കാലാവസ്ഥയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇത്. സമുദ്രോപരിതല താപനിലയിലും അന്തരീക്ഷമർദ്ദത്തിലും ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾക്ക് ENSO കാരണമാകുന്നു. ഇതിന് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്: ഊഷ്മള ഘട്ടം (എൽ നിനോ), തണുത്ത ഘട്ടം (ലാ നിന), നിഷ്പക്ഷ ഘട്ടം. ENSO ചക്രം ഓരോ രണ്ട് മുതൽ ഏഴ് വർഷത്തിലും ക്രമരഹിതമായി ആവർത്തിക്കുന്നു. ഇന്ത്യ, ഓസ്ട്രേലിയ, തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ എൽ നിനോ വരണ്ടതും ചൂടുള്ളതുമായ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു, അതേസമയം അമേരിക്കകൾ കൂടുതൽ മഴ നൽകുന്നു. ലാ നിന ഇന്ത്യയിൽ മഴ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ വരണ്ട കാലാവസ്ഥയാണ്. നിഷ്പക്ഷ ഘട്ടത്തിൽ, എൽ നിനോയും ലാ നിനയും സജീവമല്ല; കാലാവസ്ഥയും കാറ്റിന്റെ അവസ്ഥയും സാധാരണമാണ്. വടക്കൻ, മധ്യ, ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രാദേശിക തലങ്ങളിൽ ENSO യും മൺസൂൺ മഴയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വ്യത്യസ്ത ഫലങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. കിഴക്കൻ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ സമുദ്രോപരിതല താപനില ഉയർന്നാൽ, വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള മഴ കുറയുകയും ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
എൽ നിനോ സമയത്ത് മേഘങ്ങളുടെ രൂപീകരണം കുറയുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും മഴ കുറയുന്നു. ഇത് പലപ്പോഴും സാധാരണയിൽ താഴെയുള്ള മൺസൂൺ മഴ, വരൾച്ച, കാർഷിക ഉൽപാദനത്തിൽ കുറവ്, ജലക്ഷാമം, ജലസംഭരണികളുടെ ശോഷണം എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു. എൽ നിനോ സാധാരണയായി ദുർബലമായ ഇന്ത്യൻ മൺസൂണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും, ഈ ബന്ധം പൂർണ്ണമായും സ്ഥിരമോ ഏകീകൃതമോ അല്ല. അറ്റ്ലാന്റിക് മൾട്ടിഡെഷ്യൽ ഓസിലേഷൻ അറ്റ്ലാന്റിക് മൾട്ടിഡെഷ്യൽ ഓസിലേഷൻ (AMO) ഇന്ത്യയിലെ മൺസൂൺ മഴയുടെ സ്ഥലപരമായ പാറ്റേണുകളെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നു.
വടക്കൻ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്ര ഉപരിതല താപനില (NA SST) മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലെ വരൾച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സമീപ വർഷങ്ങളിൽ, മൾട്ടി-ഡെക്കാഡൽ കാലയളവിൽ ഇന്ത്യൻ വേനൽക്കാല മൺസൂൺ മഴയുമായി NA SST ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മൺസൂൺ മഴയ്ക്ക് എഎംഒ ഒരു എക്സ്ട്രാ -ട്രോപ്പിക്കൽ, പ്രവചനാതീതമായ പ്രേരക ഘടകമാണ്.
ഇന്ത്യൻ മൺസൂൺ മഴ, പസഫിക് ഡെക്കാഡൽ ഓസിലേഷൻ (പിഡിഒ) - 'ലാ നിന' അവസ്ഥ 'പസഫിക് ഡെക്കാഡൽ ഓസിലേഷൻ' (പിഡിഒ) യുടെ പോസിറ്റീവ് ഘട്ടവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഉപദ്വീപ്, പടിഞ്ഞാറൻ-മധ്യ, കുന്നിൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഏകദേശം 21% മുതൽ 150% വരെ അധിക മഴ ലഭിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, 'എൽ നിനോ' കാലഘട്ടത്തിലും പോസിറ്റീവ് പിഡിഒയുടെ സംയോജനം കാരണം, കുന്നിൻ പ്രദേശങ്ങൾ, വടക്കുകിഴക്കൻ, തീരദേശ പ്രദേശങ്ങൾ (മലയോര, വടക്കുകിഴക്കൻ, പടിഞ്ഞാറൻ-മധ്യ, തീരദേശ) പ്രദേശങ്ങൾ ശരാശരിയേക്കാൾ കൂടുതൽ മഴ രേഖപ്പെടുത്തി. ഇന്ത്യൻ മൺസൂൺ മഴയെ (ഐഎസ്എംആർ) സ്വാധീനിക്കുന്ന വേരിയബിളുകളുടെ അളവ് കണക്കാക്കലും അതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന സാധ്യതയുള്ള ഘടകങ്ങളായ ഇഎൻഎസ്ഒ, എഎംഒ, പിഡിഒ, ഐഒഡി എന്നിവ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വിദൂര സ്ഥാപനങ്ങളുമായുള്ള ഐഎസ്എംആറിന്റെ ടെലികണക്ഷന് രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ട്. ഒരു അന്തരീക്ഷ പാലത്തിലൂടെയാണ് ഒരു ബന്ധം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്, അത് ഏതാണ്ട് "സിൻക്രണസ്" ആണ്; ഇതിന് കുറച്ച് മാസങ്ങളുടെ ലീഡ് അല്ലെങ്കിൽ വൈകല് പിന്നീട് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാകാം. AMO പോലുള്ള സാവധാനത്തിൽ മാറുന്ന ഘടകങ്ങൾ "സമുദ്ര പാലം" വഴി നിരവധി വർഷത്തെ ഇടവേളകളിൽ (ലെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലാഗ് ഉപയോഗിച്ച്) ISMR-നെ സ്വാധീനിക്കും.
ENSO ISMR-ൽ നെഗറ്റീവ് പ്രഭാവം ചെലുത്തുന്നു, അതേസമയം AMO-യ്ക്ക് തുല്യ തീവ്രതയോടെ പോസിറ്റീവ് പ്രഭാവം ഉണ്ട്. വാക്കർ രക്തചംക്രമണം വഴി ENSO-യും ISMR-ഉം തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സിൻക്രണസ് ആണ്, അതേസമയം എക്സ്ട്രാ-ട്രോപ്പിക്കലിൽ AMO-യും ISMR-ഉം തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ നേരിയ കാലതാമസമുണ്ട്. ENSO-യും ISMR-ഉം തമ്മിലുള്ള ബന്ധം രണ്ട് ദിശകളിലാണ് (രണ്ട് ദിശകളിലും), അതേസമയം AMO-യും ISMR-ഉം തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒരു വഴിയിലാണ് (AMO-യിൽ നിന്ന് ISMR-ലേക്ക്). PDO-യ്ക്ക് ISMR-മായി നേരിട്ട് ബന്ധമില്ല. IOD-യും ISMR-ഉം തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ദിശാബോധമില്ലാത്തതിനാൽ, IOD-യെ ISMR-ന്റെ വിശ്വസനീയമായ ഡ്രൈവറായി കണക്കാക്കുന്നില്ല. ENSO-യുമായി IOD-ക്ക് ശക്തമായ പോസിറ്റീവ്, ദിശാബോധമില്ലാത്ത ബന്ധമുണ്ടെങ്കിലും, ഇത് ENSO-യിൽ നെഗറ്റീവ് സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. ENSO-യെപ്പോലെ തന്നെ ISMR-ലെ വേരിയബിളിറ്റിക്ക് AMO ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്.
ഒരു സീസണൽ കാലയളവിൽ ISMR-നെ സ്വാധീനിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ് AMO, ENSO എന്നിവ, രണ്ടും ഒരുപോലെ പ്രധാനമാണ്. ENSO-യിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി ISMR-നെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് AMO, അതിനാൽ ISMR-ന്റെ പ്രവചന ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ENSO-യുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത എല്ലാ ISMR വരൾച്ചകളും വടക്കൻ അറ്റ്ലാന്റിക് (NA)-യിലെ സമുദ്രോപരിതല താപനിലയിൽ (SSTs) ഗണ്യമായ കുറവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ ആ സമയത്ത് ഉഷ്ണ മേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിലെ സമുദ്രോപരിതല താപനില (SST) കാലാവസ്ഥാ ശരാശരിയോട് അടുത്താണ്. ENSO അല്ലാത്ത വർഷങ്ങളിൽ, NAI (നോർത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക് സൂചിക) സിസ്റ്റം വഴി ISMR (ഇന്ത്യൻ വേനൽക്കാല മൺസൂൺ മഴ) പരിഷ്കരിക്കുന്നതിലൂടെ, വടക്കൻ അറ്റ്ലാന്റിക്കിലെ സമുദ്രോപരിതല താപനില (NA SST) ENSO-അധിഷ്ഠിത പ്രവചനങ്ങളെ പൂരകമാക്കുകയും അതുവഴി ISMR-ന്റെ പ്രവചന ശേഷികളെ ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ തീവ്രത
കഴിഞ്ഞ ദശകങ്ങളിൽ SMR ഉം ENSO ഉം ദുര്ബലമായി, ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേറെയായി ISMR-ന്റെ ഏക പ്രബലവും പ്രവചനാതീതവുമായ ഘടകമായി ENSO തുടരുന്നു. മാത്രമല്ല, ENSO-ISMR ബന്ധം മാത്രം ISMR-ന്റെ കണക്കുകൂട്ടലിനെ പൂർണ്ണമായി വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. AMO (അറ്റ്ലാന്റിക് മൾട്ടിഡെക്കാഡൽ ഓസിലേഷൻ) യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉഷ്ണ മേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിലെ സമുദ്രോപരിതല താപനിലയിലെ (SST) മാറ്റങ്ങൾ ISMR-ൽ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്നതിന്റെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന തെളിവുകൾ. ഭാവിയിൽ, മൺസൂണിന്റെ ചാക്രികത ദുർബലമാകുമ്പോഴും ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ മൺസൂൺ മഴ വർദ്ധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതിനു വിപരീതമായി, മുൻകാലങ്ങളിലെ ചൂടുള്ള കാലഘട്ടങ്ങൾ മഴയുടെ വർദ്ധനവും ശക്തമായ മൺസൂൺ ചംക്രമണവും കാണിച്ചിരുന്നു
എൽ നിനോ അവസ്ഥ - അതിവേഗം തീവ്രമാകുന്ന എൽ നിനോ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകരിൽ ആശങ്ക ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്; സമീപകാല കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ഇത് ആധുനിക രേഖയിലെ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ സംഭവങ്ങളിൽ ഒന്നായിരിക്കാം. എൽ നിനോ അവസ്ഥയിലെത്തിയെന്ന് നാഷണൽ ഓഷ്യാനിക് ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ (NOAA) സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ മിക്ക സീസണൽ പ്രവചന മോഡലുകളും ഈ പ്രതിഭാസം കൂടുതൽ തീവ്രമാകുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
എൽ നിനോയുടെ തീവ്രത ഏകദേശം 3.6 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും, ഇത് 2015-16 ലെ എൽ നിനോ കാലയളവിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ 2.75 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. ആധുനിക രേഖകളിലെ ഏതൊരു സംഭവത്തേക്കാളും തീവ്രത കൂടുതലായിരിക്കുമെന്ന് 90 ശതമാനത്തിലധികം അംഗങ്ങളും പ്രവചിക്കുന്നു.
ഐഎംഡിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ പ്രവചനം അനുസരിച്ച്, തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര ദ്വിധ്രുവം (ഐഒഡി) നിഷ്പക്ഷമായി തുടരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എൽ നിനോയെ നേരിടാൻ ഫലപ്രദമായ നഷ്ട പരിഹാര സംവിധാനം ഇല്ലെന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. തൽഫലമായി, എൽ നിനോ തീവ്രമായാൽ, ഇന്ത്യയുടെ മൺസൂണിൽ പസഫിക് സമുദ്രത്തിന്റെ സ്വാധീനം കൂടുതൽ വ്യക്തമായി അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മൺസൂണിന്റെ ആദ്യ മാസത്തിൽ തന്നെ ഇന്ത്യ അതിന്റെ ആഘാതം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജൂണിലെ മഴ 'ദീർഘകാല ശരാശരി'യേക്കാൾ (LPA) ഏകദേശം 40 ശതമാനം താഴെയായിരുന്നു; ഇത് 126 വർഷത്തിനിടെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായ അഞ്ചാമത്തെ ഏറ്റവും വരണ്ട ജൂണും കഴിഞ്ഞ 100 വർഷത്തിനിടയിലെ മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും വരണ്ട ജൂണുമായി മാറി. ജൂലൈയിലും ഈ മഴക്കുറവ് തുടർന്നു. ഈ മാസം ഇതുവരെ ഇന്ത്യയിൽ ശരാശരിയേക്കാൾ 19 ശതമാനം കുറവ് മഴ ലഭിച്ചു, ഇത് മൺസൂണിലെ മൊത്തം മഴക്കുറവ് 23 ശതമാനമാക്കി.