എന്താണ് സേവ് അമേരിക്ക നിയമം?, എന്ത് കൊണ്ടാണ് ട്രംപ് ഇന്ത്യന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനത്തെ പുകഴ്ത്തുന്നത്?
ട്രംപ് വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രയാസകരമാക്കുകയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കട്ടെടുക്കുന്നത് സുഗമമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തെന്ന ആരോപണവുമായി ഡെമോക്രാറ്റുകള്
Published : August 18, 2026 at 6:10 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇന്ത്യയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരിച്ചറിയല് കാര്ഡ് സംവിധാനത്തെ പ്രശംസിച്ച് കൊണ്ട് അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് രംഗത്തെത്തിയത്. സേഫ് ഗാര്ഡ് അമേരിക്കന് വോട്ടര് എലിജിബിലിറ്റി(സേവ്) അമേരിക്ക നിയമം അമേരിക്കന് കോണ്ഗ്രസില് പാസാക്കിയെടുക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ആയിരുന്നു ട്രംപിന്റെ പരാമര്ശങ്ങള്.
President Donald J. Trump is absolutely correct! 646 MILLION voters, every single one required an ID in India’s last election. Congress should pass THE SAVE AMERICA ACT! pic.twitter.com/lqQHSZvWk7— Ambassador Sergio Gor (@USAmbIndia) August 18, 2026
ഇതിന് പിന്നാലെ അമേരിക്കയുടെ ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥാനപതി സെര്ജിയോ ഗോറും നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരിച്ചറിയല് കാര്ഡിനെ പുകഴ്ത്തി. ഇന്ത്യയിലെ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് 6460 ലക്ഷം വോട്ടര്മാര്ക്ക് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താന് തിരിച്ചറിയല് കാര്ഡ് വേണ്ടി വന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അത് കൊണ്ട് തന്നെ കോണ്ഗ്രസ് ദ സേവ് അമേരിക്ക നിയമം പാസാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം എക്സിലെ കുറിപ്പില് സൂചിപ്പിച്ചു.
അതേസമയം ഇന്ത്യാക്കാര് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നല്കുന്ന തിരിച്ചറിയല് കാര്ഡിനെ വളരെ നിസാരമായാണ് കാണുന്നത്. വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തിരിച്ചറിയല് കാര്ഡ് കാണിച്ചാലും പോളിങ് ബൂത്തിലെത്തി ഇന്ത്യാക്കാര്ക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാം. എന്നാല് അമേരിക്കയില് ഇങ്ങനെയൊന്ന് നിര്ബന്ധമേയല്ല.
നിയമത്തിലെ പ്രധാന വിവാദം വോട്ടര്മാര് തങ്ങളുടെ പൗരത്വം തെളിയിച്ചിരിക്കണമെന്നതാണ്. ഇത് വലിയ ആശങ്കകള്ക്ക് വഴി തെളിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിര്ദ്ദിഷ്ട തിരിച്ചറിയല് രേഖകളില്ലാത്തവര്ക്ക് അമേരിക്കന് പൗരത്വം നഷ്ടമാകുമോ എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആശങ്ക.
വോട്ടര്പട്ടികയില് കൃത്രിമത്വം നടത്താനുള്ള ട്രംപിന്റെ കൗശലങ്ങളായാണ് ഡെമോക്രാറ്റുകള് ഈ നടപടിയെ വിലയിരുത്തുന്നത്. അതേസമയം അധിക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സുരക്ഷിതത്വത്തിനാണ് ഇത്തരം നടപടികളെന്നാണ് റിപ്പബ്ലിക്കുകളുടെ വാദം.
എന്താണ് സേവ് അമേരിക്ക നിയമം പറയുന്നത്?
വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തുമ്പോള് അവര് അമേരിക്കന് പൗരന്മാരാണെന്നത് തെളിയിക്കാനാകണമെന്ന് നിയമം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. അമേരിക്കന് ഫെഡറല് നിയമപ്രകാരം അമേരിക്കയില് വോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കില് അവര് അമേരിക്കന് പൗരന്മാരായിരിക്കണം. എന്നാല് അമേരിക്കന് പൗരത്വം തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള ചട്ടങ്ങളൊന്നും നിയമത്തിലില്ല.
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എന്നാല് ഇന്ത്യയിലെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനില് കേന്ദ്രീകൃതമാണ്. വോട്ടര് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരിച്ചറിയല് കാര്ഡിനൊപ്പം അംഗീകൃത ഫോട്ടോ തിരിച്ചറിയല് കാര്ഡുപയോഗിച്ചും ഇവിടെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം. എന്നാല് അമേരിക്കയിലാകട്ടെ ഓരോ സംസ്ഥആനത്തും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ വ്യത്യസ്തമാണ്.
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അമേരിക്കയിലെ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളില് ഇതിനകം തന്നെ സാധുതയുള്ള തിരിച്ചറിയല് കാര്ഡ് ഹാജരാക്കി മാത്രമേ വോട്ട് ചെയ്യാനാകൂ. എന്നാല് പുത്തന് നിയമപ്രകാരം ഏകീകൃത മാനദണ്ഡമുള്ള രേഖയാണ് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നത്.
പുത്തന് നിയമപ്രകാരം അമേരിക്കന് പൗരത്വമുണ്ടെന്നതിന്റെ ഭൗതിക രേഖയായ പാസ്പോര്ട്ടോ ജനന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റോ ഹാജരാക്കിയാല് മാത്രമേ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് വോട്ടറായി രജിസ്റ്റര് ചെയ്യാനാകൂ. ഇത്തരത്തില് രജിസ്ട്രേഷന് ലഭിച്ചാല് മാത്രമാണ് വോട്ടവകാശം ഉണ്ടാകുക. പേരു മാറ്റിയാല് വോട്ടര്മാര് അവരുടെ തിരിച്ചറിയല് പൗരത്വ രേഖകള് . പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണം. സ്ത്രീകള് വിവാഹത്തിന് ശേഷം പേര് മാറ്റുമ്പോഴും മറ്റുമാണ് ഇത് വേണ്ടി വരിക. പൗരത്വ രേഖകളില്ലാതെ വോട്ടര് പട്ടികയില് പേരു ചേര്ക്കുന്നവരെ കാത്ത് പിഴ പോലുള്ള ശിക്ഷകളുമുണ്ടാകും.
ട്രംപ് ഈ നിയമത്തിന് വേണ്ടി വാശി പിടിക്കുന്നത് എന്തിന്?
ട്രംപ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിഷ്കാരത്തില് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ്. ജോ ബൈഡനോട് ട്രംപ് പരാജയപ്പെട്ട 2020ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് വ്യാപക ക്രമക്കേടു നടന്നു എന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ട്രംപിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇത്തരമൊരു നീക്കം. 2021 ജനുവരി ആറിന് ട്രംപ് അനുകൂലികളായ ഒരു കൂട്ടം ആളുകള് വാഷിങ്ടണിലെ യുഎസ് ക്യാപിറ്റോളിലേക്ക് ഇരച്ച് കയറി ബൈഡന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം അംഗീകരിക്കുന്ന പാര്ലമെന്റ് നടപടി തടസപ്പെടുത്താന് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
2024ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ട്രംപ് വിജയിച്ച് അധികാരിത്തിലെത്തിയപ്പോഴും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ക്രമക്കേടുകള് വലിയ ചര്ച്ചയാണ്. വോട്ടിങ് പ്രക്രിയ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നിര്ണായകമാണെന്നാണ് ട്രംപിന്റെ വാദം. സര്ക്കാര് നല്കുന്ന ഫോട്ടോ പതിച്ച തിരിച്ചറിയല് കാര്ഡ് വേണമെന്നും അദ്ദേഹം വാദിക്കുന്നു. ഒപ്പം മെയില് വഴിയുള്ള വോട്ട് ചെയ്യല് പരിമിതപ്പെടുത്തണമെന്ന അഭിപ്രായവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്.
ഇന്ത്യക്കാര് പോളിങ് ബൂത്തിലെത്തിയാണ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താറ്. എന്നാല് അമേരിക്കയില് മെയില് വഴിയുള്ള വോട്ടിങാണ് വ്യാപകം. അമേരിക്കയിലെ സ്റ്റേറ്റ്സ് യുണൈറ്റഡ് ഡെമോക്രസി കേന്ദ്രത്തിന്റെ കണക്കുകള് പ്രകാരം 2024ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഗ്രാമീണ വോട്ടുകളില് നാലിലൊന്നും നാഗരിക വോട്ടുകളില് മൂന്നിലൊന്നും മെയില് വഴിയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. എല്ലാ തലങ്ങളിലുമുള്ള ജനങ്ങള് മെയില് വോട്ടിങ് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ കുറച്ച് കൂടി സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പബ്ലിക്കന്മാരുടെ വാദം. പൗരന്മാര് അല്ലാത്തവര് വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് തടയേണ്ടതുണ്ടെന്നും അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
നിയമം എതിര്ക്കപ്പെടുന്നത് എന്ത് കൊണ്ട്?
അമേരിക്കന് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് പൗരന്മാരല്ലാത്തവര് വോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാനായിട്ടില്ലെന്നതാണ് വിമര്ശകരുടെ പ്രധാന വാദം. പുത്തന് നിയമം അനാവശ്യമായ രജിസ്ട്രേഷന് നടപടികള് സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്നും ഇവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വോട്ടുകള് സംരക്ഷിക്കാനല്ല ഈ നിയമം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മോഷ്ടിക്കാനാണെന്നും സെനറ്റിലെ ഡെമോക്രാറ്റിക് നേതാവ് ചക് ഷൂമര് ആരോപിക്കുന്നു.
നിയമം വോട്ടര്മാരെ അടിച്ചമര്ത്താനുള്ളതാണ്. ഇത് ലക്ഷക്കണക്കിന് അമേരിക്കന് പൗരന്മാരെ അന്യവത്ക്കരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എല്ലാവര്ക്കും എളുപ്പത്തില് ഹാജരാക്കാനാകുന്ന ഡ്രൈവര് ലൈസന്സ് പോലുള്ളവ സേവ് നിയമപ്രകാരം അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു. ജനന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റോ പാസ്പോര്ട്ടോ മാത്രമാണ് പൗരത്വത്തിനുള്ള തെളിവ്. ഇതിലൂടെ അമേരിക്കക്കാരനാണെന്ന് തെളിയിക്കണമെങ്കില് വ്യക്തിപരമായി അവര് ഹാജരാകണം. നിലവില് അഞ്ച് ശതമാനം അമേരിക്കക്കാര് മാത്രമാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്.
പുത്തന് നിയമം മെയില് , ഓണ്ലൈന് വോട്ടിങ് സൗകര്യങ്ങള് ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന ആശങ്കയും ഉയര്ത്തുന്നു. രാജ്യത്തെ വോട്ടവകാശമുള്ളതില് 213 ലക്ഷം പേര്ക്കോ അല്ലെങ്കില് അമേരിക്കന് പൗരന്മാരുടെ ഒന്പത് ശതമാനത്തിനോ പൗരത്വ രേഖകളില്ലെന്നാണ് മേരിലാന്ഡ് സര്വകലാശാലയിലെ സെന്റര് ഫോര് ഡെമോക്രസിന്ഡ് സിവിക് എന്ഗേജ്മെന്റിന്റെയും ബ്രന്നന് സെന്റര് ഫോര് റിസര്ച്ചിന്റെയും കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ഇതിന് പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടെന്നും അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പലരുടെയും രേഖകള് വീടുകളിലോ മറ്റൊരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ പക്കലോ അതുമല്ലെങ്കില് സുരക്ഷിത നിക്ഷേപ ഇടങ്ങളിലോ ആണെന്നും ഇവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. 38 ലക്ഷം ജനങ്ങള്ക്ക് ഈ രേഖകളൊന്നുമില്ല. മിക്കവരുടെയും നഷ്ടപ്പെടുകയോ മോഷ്ടിക്കപ്പെടുകയോ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തതാകാമെന്നും അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
അടുത്ത നടപടിയെന്ത്?
സെനറ്റും ജനപ്രാതിനിധ്യ സഭയും പാസാക്കിയാല് ബില് നിയമമായി. ഫെബ്രുവരിയില് ജനപ്രാതിനിധ്യ സഭ ബില് 213നെതിരെ 218 വോട്ടുകള്ക്ക് ഇത് പാസാക്കിയിരുന്നു.
ട്രംപിന് സെനറ്റില് പക്ഷേ വെല്ലുവിളികള് നേരിടേണ്ടതായുണ്ട്. ബില് മരിച്ച് തന്നെയാണ് വരുന്നതെന്നാണ് ഡെമോക്രാറ്റുകള് പറയുന്നത്. ഇതിനര്ത്ഥം അവര് ബില്ലിനെ പിന്തുണയ്ക്കില്ലെന്ന് തന്നെയാണ്. നൂറംഗ അമേരിക്കന് സെനറ്റില് 53 പേര് റിപ്പബ്ലിക്കന്മാരാണ്. എന്നാല് ബില് പാസാകണമെങ്കില് അറുപത് പേരുടെ പിന്തുണ വേണം.
ഇതിനര്ത്ഥം ഏഴ് സെനറ്റംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണ കൂടി ലഭിച്ചാലേ അവര്ക്ക് ബില് പാസാക്കാനാകൂ എന്നാണ്. ട്രംപ് ബില് പാസാക്കണമെന്ന് ഇപ്പോള് പാര്ലമെന്റിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനം ഇത്തരമൊരു ബില്ലിന് സമ്മര്ദ്ദം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
എന്നാല് നിയമനിര്മ്മാണം കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. റിപ്പബ്ലിക്കുകള് നയിക്കുന്നതടക്കം 23 അമേരിക്കന് സംസ്ഥാനങ്ങള് നവംബറില് നടക്കുന്ന ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി ഇതിനകം സേവ് നിയമത്തിലൂന്നി തങ്ങളുടേതായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടങ്ങള് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നു. വ്യോമിങും ജോര്ജിയയും 2024 മുതല് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് വോട്ടര് പട്ടികയില് പേര് ചേര്ക്കാന് പുത്തന് പൗരത്വ രേഖകള് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഫോട്ടോ പതിച്ച തിരിച്ചറിയല് കാര്ഡുകളുടെ ഉപയോഗം പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെന്ന് റോയിട്ടേഴ്സ് പറയുന്നു.