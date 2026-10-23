എന്താണ് അമേരിക്കയിലെ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകള്? ഇത് ട്രംപിന്റെ അധികാരത്തില് എന്ത് സ്വാധീനമാണ് ഉണ്ടാക്കുക?
വിദേശ, വാണിജ്യ, കുടിയേറ്റ നയങ്ങളില് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകള് എന്ത് സ്വാധീനമാണ് സൃഷ്ടിക്കുക എന്നത് ഇന്ത്യ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ച് വരികയാണ്.
Published : October 23, 2026 at 11:22 AM IST
ന്യൂഡല്ഹി: നവംബര് മൂന്നിന് നടക്കുന്ന ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകള് അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിനെ സംബന്ധിച്ച് കേവലം തന്റെ ജനപ്രിയത പരീക്ഷിക്കല് അല്ല. മറിച്ച് അവശേഷിക്കുന്ന തന്റെ പ്രസിഡന്റ് പദ കാലത്ത് സ്വന്തം അജണ്ടകളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിശ്ചയിക്കല് കൂടിയാണ്.
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അതേസമയം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകള് ട്രംപിന്റെ പ്രസിഡന്റ് പദത്തിന് നേരിട്ട് യാതൊരു വെല്ലുവിളികളും ഉയര്ത്തുന്നില്ല. എന്നാല് സെനറ്റും ജനപ്രതിനിധി സഭയും ഡെമോക്രാറ്റുകള് പിടിച്ചാല് ട്രംപിന് തന്റെ ഭരണ അജണ്ടകള് നടപ്പാക്കാന് കടുത്ത വെല്ലുവിളികള് നേരിടേണ്ടി വരും. അദ്ദേഹ്തിന്റെ വിദേശനയങ്ങളും പാര്ലമെന്റിന്റെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധനകള്ക്ക് വിധേയമാകും. ഒപ്പം ജുഡീഷ്യല് -ഭരണ നിയമനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതും കടുപ്പമാകും. കാരണം ഇവയ്ക്കും സെനറ്റിന്റെ അംഗീകാരം ആവശ്യമാണ്.
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പാര്ലമെന്റില് റിപ്പബ്ലിക്കുകളുടെ മേല്ക്കോയ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടാല് ഡെമോക്രാറ്റുകള് തന്നെ ഇംപീച്ച് ചെയ്യുമോ എന്നൊരാശങ്ക ഇതിനകം തന്നെ ട്രംപ് പങ്ക് വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തില് ട്രംപിന്റെ ചുങ്ക, കുടിയേറ്റ, വിസ നയങ്ങളില് എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടാകുമോ എന്നാണ് ഇന്ത്യ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ട്രംപിന്റെ ഈ നയങ്ങള് ഇന്ത്യയുടെ താതപര്യങ്ങളെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നവയാണ്.
എന്ത് കൊണ്ടാണ് പ്രസിഡന്റ് പദത്തിന്റെ മധ്യകാലത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്?
അമേരിക്കയില് പ്രസിഡന്റിന്റെ നാല് വര്ഷത്തെ കാലവധിയുടെ പകുതി എത്തുമ്പോഴാണ് ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ വോട്ടര്മാര്ക്ക് ഭരണത്തെ വിലയിരുത്താനാകും. ഒപ്പം ജനപ്രതിനിധി സഭയെയും സെനറ്റിനെയും ആര് നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് നിശ്ചയിക്കാനും. നമ്മുടെ പാര്ലമെന്റിലെ ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും പോലെ തന്നെയാണ് അമേരിക്കന് കോണ്ഗ്രസിന്റെ സെനറ്റും ജനപ്രാതിനിധ്യസഭയും. 435 അംഗങ്ങളുള്ള ജനപ്രതിനിധി സഭയില് രണ്ട് വര്ഷം കൂടുമ്പോഴാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. എന്നാല് സെനറ്റിലെ അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി ആറ് വര്ഷമാണ്. എന്നാല് ഓരോ രണ്ട് വര്ഷം കൂടുമ്പോഴും വിവിധയിടങ്ങളില് ഊഴമനുസരിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നു. ഇക്കുറി മുപ്പത്തഞ്ച് സെനറ്റ് സീറ്റുകളിലേക്കാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. ജനപ്രാതിനിധ്യ സഭയില് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും പ്രതിനിധികളുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ ജനസംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രതിനിധികളുടെ എണ്ണം നിശ്ചയിക്കുക. അതേസമയം സെനറ്റിലേക്ക് ഓരോ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നും രണ്ട് അംഗങ്ങള് വീതമാണ് ഉള്ളത്. ആകെ നൂറ് അംഗങ്ങള്.
ഇരു സഭകളും ചേര്ന്നാണ് നിയമങ്ങള് പാസാക്കുന്നതും ഫെഡറല് ബജറ്റ് പാസാക്കുന്നതും. ഇവര്ക്ക് ഇംപീച്ച്മെന്റ് അധികാരങ്ങളുമുണ്ട്. മന്ത്രിസഭ, ഫെഡറല് ജഡ്ജിമാര്, സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാര് തുടങ്ങിയ പദവകളിലേക്കുള്ള പ്രസിഡന്റിന്റെ നാമനിര്ദേശങ്ങള് സെനറ്റ് അംഗീകരിക്കുകയോ തള്ളുകയോ ചെയ്യുന്നു.
ട്രംപിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇരുസഭകളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് റിപ്പബ്ലിക്കന്മാരായത് കൊണ്ടു തന്നെ ഭരണ അജണ്ടകള് നിശ്ചയിക്കാനും വലിയ എതിര്പ്പൊന്നുമില്ലാതെ അത് പാര്ലമെന്റില് പാസാക്കി എടുക്കാനും സാധിക്കുന്നു.
2024 തെരഞ്ഞെടുപ്പില് പാര്ലമെന്റിന്റെ പൂര്ണ നിയന്ത്രണം റിപ്പബ്ലിക്കുകള്ക്ക് ലഭിച്ചതിനാല് ട്രംപിന്റെ വിവാദ നയങ്ങള് എല്ലാം എതിരില്ലാതെ പാസാക്കപ്പെട്ടു. സെനറ്റിലെ നൂറ് സീറ്റുകളില് 53ഉം റിപ്പബ്ലിക്കുകളാണ് നേടിയത്. ജനപ്രാതിനിധ്യസഭയില് 220 സീറ്റുകളും അവര് നേടി. ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ട്രംപിന്റെ നയങ്ങള്ക്ക് അന്ത്യം കുറിക്കാന് ഇടയാക്കുമോ എന്നതാണ് ഉയരുന്ന സുപ്രധാന ചോദ്യം.
സുപ്രധാന വിഷയങ്ങള്
ജീവിതച്ചെലവുകള് കുതിച്ചുയര്ന്നതാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗതി നിര്ണയിക്കുന്ന മുഖ്യവിഷയം. ഇറാന് സംഘര്ഷം പാചകവാതക വില ഗണ്യമായി വര്ദ്ധിപ്പിച്ചു. ഇതിനൊപ്പം നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വില കുതിച്ചുയര്ന്നതും ഗാര്ഹിക ബജറ്റുകള് താളം തെറ്റിച്ചു. വിലക്കയറ്റം 3.4 ശതമാനത്തില് നിന്ന് 3.7ശതമാനമായി ഉയര്ന്നു. യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇന്ധന വിലയില് 43 ശതമാനം വര്ദ്ധന ഉണ്ടായി.
ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ഡീസല് വില കുറയ്ക്കാന് ട്രംപ് ഭരണകൂടം അമേരിക്കിലേക്കും മറ്റ് രാജ്യാന്തര വിപണികളിലേക്കും റഷ്യന് ഡീസല് ഇറക്കുമതിക്കുള്ള ഉപരോധം താത്ക്കാലികമായി നീക്കി. റഷ്യയെ സാമ്പത്തികമായി ദുര്ബലപ്പെടുത്തുക എന്ന അമേരിക്കയുടെ പ്രഖ്യാപിത നയത്തിന് എതിരാണ് ഇത്. ഇന്ത്യയടക്കം റഷ്യന് എണ്ണ വാങ്ങുന്ന രാജ്യങ്ങള്ക്ക് ഏര്പ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഉപരോധവും അമേരിക്ക നീക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഡെമോക്രാറ്റുകള് ട്രംപിന്റെ വാണിജ്യ നയങ്ങളെയും കാനഡയുമായുള്ള തര്ക്കങ്ങളെയും വിമര്ശിക്കുന്നു. ഇത് അമേരിക്കന് സമ്പദ്ഘടനയ്ക്ക് തിരിച്ചടികള് സമ്മാനിക്കുമെന്നു അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കുടിയേറ്റ സമൂഹങ്ങള്ക്കെതിരെയുള്ള ട്രംപിന്റെ നടപടികള് ന്യൂനപക്ഷ സമൂഹങ്ങളില് തങ്ങള്ക്ക് രാഷ്ട്രീയ നേട്ടമുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് ഡെമോക്രാറ്റുകള് വിലയിരുത്തുന്നത്.
അതേസമയം അനധികൃത കുടിയേറ്റങ്ങള്ക്കെതിരെ കൈക്കൊള്ളുന്ന വിവാദമായ നടപടികളും നിയമപരമായ കുടിയേറ്റ നടപടികള് ശക്തമാക്കിയതും അടക്കമുള്ള ട്രംപിന്റെ നയങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തെ രണ്ടാമതും പ്രസിഡന്റ് പദവിയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പബ്ലിക്കുകളുടെ വാദം.
എന്നാല് ഇത് കൊണ്ടൊന്നും അവസാനിപ്പിക്കാന് ട്രംപിന് ഭാവമില്ല. ഇന്ത്യന് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഒരു ചെറുപതിപ്പിന് ട്രംപ് അമേരിക്കയില് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. ജനപ്രാതിനിധ്യ സഭയിലും സെനറ്റിലും തങ്ങള്ക്ക് ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കാനായാല് എല്ലാ അമേരിക്കക്കാര്ക്കും അയ്യായിരം ഡോളര് ട്രംപ് ഡിവിഡന്റ് ചെക്ക് നല്കുമെന്നവാഗ്ദാനമാണ് ട്രംപ് മുന്നോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇറാന് യുദ്ധം എങ്ങനെയാണ് റിപ്പബ്ലിക്കന് പ്രതീക്ഷകളെ ബാധിച്ചത്?
ട്രംപ് അതീവ വെല്ലുവിളികള് നിറഞ്ഞ ഒരു ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്ന് പോകുന്നത്. ഇറാന് യുദ്ധം ട്രംപിന്റെ കണക്കുകൂട്ടലുകളെ തെറ്റിച്ച് കൊണ്ട് ഒരു അന്ത്യമില്ലാത്ത സംഘര്ഷമായി പരിണമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇറാന് തന്നെ മീമുകളിലൂടെയും മറ്റ് സാമൂഹ്യമാധ്യമ ഇടങ്ങളിലൂടെയും ട്രംപിനെ പരിഹസിക്കുന്നു. എണ്ണ വില കുതിച്ചുയരുന്നതും ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് കണ്ടറിയണം.
ഇറാന് സംഘര്ഷത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാന് റിപ്പബ്ലിക്കുകള്ക്ക് ആകുന്നില്ല. ഈ സംഘര്ഷം അമേരിക്കയ്ക്ക് അത്ര നിസാരമായി കടക്കാനാകുന്നുമില്ല. ഇറാന് യുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് ട്രംപിന്റെ അംഗീകാരത്തിന് ഇടിവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം ഇടിവാണ് ട്രംപിന്റെ ജനപ്രീതിയില് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഒക്ടോബര് 19ന് പുറത്ത് വന്ന റോയിട്ടേഴ്സ് ഇപ്സോസ് പോളില് ട്രംപിന് 31 ശതമാനം മാത്രമാണ് ജനകീയ അംഗീകാരം.
റിപ്പബ്ലിക്കന് പാര്ട്ടിയില് ട്രംപിന്റെ അധീശത്വമാണെങ്കിലും ഇവിടെയും ചില വിമതസ്വരങ്ങള് ഉയരുന്നുണ്ട്. ചില റിപ്പബ്ലിക്കന് സ്ഥാനാര്ത്ഥികള് അദ്ദേഹത്തില് നിന്ന് അകന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന് അമേരിക്കന് മാധ്യമങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നു.
കേവലം 13 ശതമാനം അമേരിക്കക്കാര് മാത്രമാണ് ട്രംപിന്റെ പ്രസിഡന്റ് പദത്തെ ശക്തമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നതെന്ന് സിഎന്എന് നടത്തിയ സര്വേയില് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ ഊഴത്തില് നിന്ന് പതിനേഴ് പോയിന്റ് കുറവാണിത്. റിപ്പബ്ലിക്കുകളുടെ ഇടയിലുള്ള അംഗീകാരം കഴിഞ്ഞ വര്ഷത്തെ 88 ശതമാനത്തില് നിന്ന് ഇക്കുറി 74ശതമാനമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഇന്ത്യ വീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ത്?
ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേലുള്ള റഷ്യന് എണ്ണ വാങ്ങല് ഉപരോധങ്ങള് നീക്കിയതോടെ ഇന്ത്യ അമേരിക്ക സഖ്യത്തിന് ഒരു പുത്തന് ഉണര്വ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം ഇവര് തമ്മില് ഒരു വാണിജ്യകരാറിനും നീക്കമുണ്ട്.
എങ്കിലും ഇപ്പോഴും ട്രംപിന്റെ വിദേശനയം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയെയും സമ്മര്ദ്ദത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പങ്കാളികളെയും എതിരാളികളെയും ഒരു പോലെ നേരിടാന് ട്രംപ് പ്രയോഗിക്കുന്ന ചുങ്ക നടപടികളും മറ്റ് ഇടപാടുകളുമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് തലവേദന സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. വിദേശനയത്തില് കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ലെങ്കിലും ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പാര്ലമെന്റിന് ട്രംപിന്റെ നയങ്ങള്ക്ക് മേലൊരു കടിഞ്ഞാണിടാനാകും. റഷ്യയ്ക്ക് മേല് ഉപരോധം ഏര്പ്പെടുത്തുന്നതിനെ ഡെമോക്രാറ്റുകളും റിപ്പബ്ലിക്കുകളും ഒരുപോലെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയാണ്.
ട്രംപിന്റെ കക്ഷി തന്നെ ജനപ്രാതിനിധ്യസഭയിലും സെനറ്റിലും പിടിമുറുക്കിയാല് ട്രംപ് തന്റെ നയങ്ങളുമായി കൂടുതല് ശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോകും. കുടിയേറ്റ, വിസ നിയമങ്ങള് കര്ക്കശമാകും. ചുങ്കവും ഉപരോധങ്ങളും ഭൗമ രാഷ്ട്രീയ ആയുധങ്ങളാക്കുന്നത് തുടരും. എന്നാല് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് തിരിച്ചടിയുണ്ടായാല് ട്രംപ് ഒരു പുനരാലോചനയ്ക്ക് ഒരു പക്ഷേ തയാറായേക്കാം. മാത്രമല്ല വിദേശ നയത്തില് നിന്ന് ഇത് ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ട്രംപിന്റെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുകയും ചെയ്യാന് സഹായിച്ചേക്കാം. ഇറാന് സംഘര്ഷം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒപ്പം ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2028ലെ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള കളമൊരുക്കുകയും ചെയ്യും. ട്രംപിന് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൊണ്ട് അപകടമൊന്നുമുണ്ടാകില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാരപരിധി ചുരുക്കും.
ഏതായാലും ട്രംപിന്റെ കക്ഷി ഇടക്കാലതെരഞ്ഞെടുപ്പില് തോറ്റാലും ജയിച്ചാലും, അമേരിക്കയില് നിന്നുള്ള ഏതൊരു അസ്ഥിരതകള്ക്കിടയിലും തങ്ങളുടെ ബന്ധം വിപുലപ്പെടുത്താനാകും ഇന്ത്യ ശ്രമിക്കുക.