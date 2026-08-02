ഇറാൻ അതിർത്തി കടക്കുന്ന യുദ്ധം; പശ്ചിമേഷ്യയെ ചാരമാക്കാൻ ഹൂത്തികളും ഇറാഖ് സായുധ സംഘവും
യുഎസിനെയും ഇസ്രയേലിനെയും എതിർക്കുന്നതിൽ ഒന്നിച്ചുനിൽക്കുന്ന ഇറാൻ്റെ സഖ്യമായ 'ആക്സിസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ' ഭാഗമായാണ് ഹൂത്തികളെയും ഇറാഖ് സായുധ സംഘങ്ങളെയും ഹമാസ്, ഹിസ്ബുള്ള എന്നിവർക്കൊപ്പം കണക്കാക്കുന്നത്.
Published : August 2, 2026 at 3:11 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇറാൻ തർക്കത്തിന് പരിഹാരമാകുന്നതിൻ്റെ സൂചനകളൊന്നും കാണുന്നില്ല. പകരം, ഈ സംഘർഷം ഇറാന് പുറത്തേക്കും വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മുൻപ് ഈ പ്രാദേശിക സംഘർഷത്തിൻ്റെ അതിരുകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിനിന്നിരുന്ന യെമനിലെ ഹൂത്തികൾ, ഇറാഖ് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള മിലിഷ്യകൾ തുടങ്ങിയ കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളെയും ഗ്രൂപ്പുകളെയും ഇതിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നു.
ചെങ്കടലിലും ബാബ് അൽ-മന്ദബ് കടലിടുക്കിലും കപ്പലുകളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഹൂത്തികൾ ഒരു പുതിയ നാവിക പോർമുഖം തുറന്നിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം, യുഎസും സൗദി അറേബ്യയും ഇറാഖ് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള മിലിഷ്യകൾക്കെതിരെ നടത്തിയ വൻ ആക്രമണം ഈ മേഖലയിൽ സംഘർഷത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു തലത്തിന് തുടക്കമിട്ടു.
യുഎസിനെയും ഇസ്രയേലിനെയും എതിർക്കുന്നതിൽ ഒന്നിച്ചുനിൽക്കുന്ന ഇറാൻ്റെ സഖ്യമായ 'ആക്സിസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ' ഭാഗമായാണ് ഹൂത്തികളെയും ഇറാഖ് സായുധ സംഘങ്ങളെയും ഹമാസ്, ഹിസ്ബുള്ള എന്നിവർക്കൊപ്പം കണക്കാക്കുന്നത്.
യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ച സമാധാന കരാറിൻ്റെ ഭാഗമായി ആയുധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഹമാസ് തത്ത്വത്തിൽ സമ്മതിക്കുകയും, ഇസ്രയേലി ആക്രമണങ്ങളെ തുടർന്ന് ഹിസ്ബുള്ള ദുർബലമായി തുടരുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, ഹൂത്തികളും ഇറാഖ് മിലിഷ്യകളും യുഎസിനും സൗദി അറേബ്യയ്ക്കുമെതിരെ ഘോരമായ പ്രത്യാക്രമണ ഭീഷണി മുഴക്കി ഇറാൻ സംഘർഷത്തിൽ പുതിയ പോർമുഖങ്ങൾ തുറന്നിരിക്കുകയാണ്.
കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിന് ഹൂത്തി ഭീഷണി
സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ കയറ്റുമതിക്ക് പുറമെ, യൂറോപ്പിനും ഏഷ്യയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള വ്യാപാരം കടന്നുപോകുന്ന ചെങ്കടലിലെയും ബാബ് അൽ-മന്ദബ് കടലിടുക്കിലെയും കപ്പലുകളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് മേഖലയിലെ സമുദ്ര ഗതാഗതത്തിന് വലിയൊരു ഭീഷണിയായി ഹൂത്തികൾ ഇപ്പോൾ ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്.
സന അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ സൗദി നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങൾക്കും യെമനിലെ തുറമുഖത്തിന്മേലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കും പ്രതികാരമായി ജൂലൈ 20-ന് ഹൂത്തികൾ സമുദ്ര ഉപരോധം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പരസ്പരമുള്ള ആക്രമണങ്ങളും ഉപരോധ ഭീഷണികളും സൗദി അറേബ്യയും ഹൂത്തികളും തമ്മിൽ നാടകീയമായ സംഘർഷ വർധനവിന് കാരണമായി. ഇത് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി നിലനിന്നിരുന്ന അന ഔദ്യോഗിക വെടിനിർത്തലിന് അവസാനമിട്ടതായി തോന്നിക്കുന്നു.
ഹൂത്തികൾ മുൻപും ചെങ്കടലിൽ കപ്പൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, കപ്പലുകൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ തടസ്സങ്ങൾ കൂടി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ വളരെ ഗുരുതരമാണ്.
ആരാണ് ഈ ഹൂത്തികൾ?
1990-കളിൽ ഉയർന്നുവന്ന ഹൂത്തി പ്രസ്ഥാനം വടക്കൻ യെമനിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഷിയ മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷമായ സൈദികളെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. അന്തരിച്ച ഹുസൈൻ അൽ-ഹൂത്തിയുടെ പേരിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ ഇപ്പോൾ നയിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ അബ്ദുൾ മാലിക് അൽ-ഹൂത്തിയാണ്.
കൗൺസിൽ ഓൺ ഫോറിൻ റിലേഷൻസിൻ്റെ ഗ്ലോബൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ട്രാക്കർ അനുസരിച്ച്, അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട യെമൻ ഗവൺമെൻ്റിനോടും, സൗദി അറേബ്യയും യുഎഇയും നയിക്കുന്ന പ്രാദേശിക സൈനിക സഖ്യത്തോടും, അന്തരിച്ച മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് അലി അബ്ദുള്ള സാലിഹിൻ്റെ അനുയായികളെപ്പോലുള്ള ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളോടും ഹൂത്തികൾ പോരാടുകയാണ്. യെമൻ സർക്കാരിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സൗദികളും ഹൂത്തികളും വർഷങ്ങളായി ഈ സംഘർഷത്തിൽ പരസ്പരം എതിർപക്ഷത്താണ്.
ഈ മാസം യെമൻ്റെ 33 ശതമാനം ഭൂപ്രദേശവും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പ്, സൗദി അറേബ്യയുടെ ദേശീയ എണ്ണക്കമ്പനിയായ അരാംകോയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ആക്രമിക്കുകയും സൗദി എണ്ണ ടാങ്കറുകൾക്ക് നേരെ വെടിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് ആഗോള ഊർജ്ജ വിതരണത്തെ ഭീഷണിയിലാഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്.
തങ്ങളുടെ എണ്ണ ഗതാഗതത്തിനായി ഈ പാത ഉപയോഗിക്കുന്ന സൗദി അറേബ്യ, ഇതിന് മറുപടിയായി ബാബ് അൽ-മന്ദബ് കടലിടുക്ക്, ചെങ്കടൽ, ഏഡൻ ഉൾക്കടൽ എന്നിവയിലൂടെ കപ്പലുകളെ സുരക്ഷിതമായി നയിക്കാൻ 14 രാജ്യങ്ങളുടെ മൾട്ടിനാഷണൽ മാരിടൈം ഡിഫൻസ് അലയൻസ് രൂപീകരിച്ചു. മധ്യ യെമനിൽ കടൽമാർഗ്ഗവും കരമാർഗ്ഗവും ഹൂത്തികൾക്കെതിരെ വലിയൊരു സൈനിക ആക്രമണത്തിന് സൗദി അറേബ്യ ഒരുങ്ങുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ആരാണ് ഇറാഖ് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള സായുധ സംഘങ്ങള്?
വളരെ സ്ഫോടനാത്മകമായ ഈ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഇറാഖ് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള സായുധ സംഘങ്ങള് കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. പോപ്പുലർ മൊബിലൈസേഷൻ ഫോഴ്സ് എന്ന സംഘടനയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളുടെ കൂട്ടായ്മയാണിത്. ഇറാഖിൻ്റെ സുരക്ഷാ സംവിധാനവുമായി സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഇവരിൽ പലർക്കും ഇറാനിലെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്പസ് വഴി ഇറാനുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്.
റാൻഡ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ 2020-ലെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, PMF-ൽ 67 മിലിഷ്യകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതിൽ 40 ഓളം ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇറാനുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്നവരാണ്. ഇറാഖിലെയും സിറിയയിലെയും യുഎസ് സേനയ്ക്ക് നേരെയുണ്ടായ ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത ഈ ഗ്രൂപ്പ്, രാജ്യത്തെ സുരക്ഷാ സേനയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഐസിസിൻ്റെ (ISIS) മുന്നേറ്റം തടയുന്നതിനുമായി 2014-ൽ അന്നത്തെ ഇറാഖി പ്രധാനമന്ത്രി നൂറി അൽ-മാലിക്കിയാണ് രൂപീകരിച്ചത്. ഇവർ രാജ്യത്ത് സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നത് തുടരുന്നു.
ഇറാൻ സംഘർഷം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിനുശേഷം, ഈ മേഖലയിലെ സായുധ സംഘങ്ങള് യുഎസ് സൈനിക താവളങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം തുടരുകയാണ്. എന്നാൽ അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തെയും സൗദി ഊർജ്ജ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനെയും ലക്ഷ്യമിട്ടെന്നാരോപിച്ച് ജൂലൈ 29 ന് യുഎസും സൗദി അറേബ്യയും ചേർന്ന് വിവിധ ഇറാഖി പ്രവിശ്യകളിലെ പിഎംഎഫ് (PMF) താവളങ്ങൾ ആക്രമിച്ചതോടെ സ്ഥിതിഗതികൾ കൂടുതൽ വഷളായി.
20 പിഎംഎഫ് അംഗങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി പറയപ്പെടുന്ന ഈ ആക്രമണങ്ങളെ "ഇറാഖിൻ്റെ പരമാധികാരത്തിന്മേലുള്ള ലംഘനം" എന്ന് വിളിച്ച് ഇറാഖിൻ്റെ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ അപലപിച്ചു. എന്നാൽ ഈ ആക്രമണങ്ങളിൽ തങ്ങൾക്ക് പങ്കില്ലെന്നാണ് സായുധ ഗ്രൂപ്പുകൾ വാദിക്കുന്നത്.
ഈ നീക്കം ഇറാഖിനെ സംഘർഷത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ വലിച്ചിഴയ്ക്കുമെന്ന് ഭീഷണിയുയർത്തുന്നു. മിലിഷ്യകൾ ഡ്രോൺ, മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുന്നത് തടയണമെന്ന് സൗദി അറേബ്യയും കുവൈറ്റും ഇപ്പോൾ ഇറാഖ് സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഇനി എന്ത്?
ഹൂത്തികൾ സംഘർഷം കടുപ്പിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഇറാഖ് സർക്കാരിന് ഈ സായുധ ഗ്രൂപ്പുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടതുണ്ട്. അതേസമയം, തങ്ങൾ ഇറാൻ്റെ നിഴൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ (പ്രോക്സീസ്) അല്ലെന്നും തങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി അജണ്ടയുണ്ടെന്നുമാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ അവകാശപ്പെടുന്നത്.
പക്ഷേ, ഇതെല്ലാം മേഖലയിലെ ഇതിനകം സ്ഫോടനാത്മകമായ സാഹചര്യത്തിന് മറ്റൊരു അപകടകരമായ മാനം കൂടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മേഖലയിലെ കപ്പലുകൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് വിവിധ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണിയാണ്. ഇന്ത്യ നേരിട്ട് ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും, കരിങ്കടൽ പാത മുതൽ ചെങ്കടലിലും ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലും കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുണ്ടാകുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ വർധിച്ചുവരുന്നത് ഇന്ത്യയെയും അപകടത്തിലാക്കുന്നുണ്ട്.
ഇറാഖ്, റഷ്യ, സൗദി അറേബ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ ക്രൂഡോയിൽ ആവശ്യത്തിൻ്റെ 88 ശതമാനവും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്. അതിനാൽ ആഗോള ഊർജ്ജ വിതരണ ശൃംഖലയിലുണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു തടസ്സവും എണ്ണവിലയും ഇൻഷുറൻസ്, ചരക്കുകൂലി നിരക്കുകളും വർധിപ്പിക്കും.
ഊർജ്ജ സുരക്ഷയ്ക്ക് പുറമേ, ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ നാവിക വിതരണക്കാരായ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാന ആശങ്ക തങ്ങളുടെ നാവികരുടെ സുരക്ഷയാണ്. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ നിന്നും കരിങ്കടലിൽ നിന്നുമുള്ള വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞത് 17 ഇന്ത്യൻ നാവികർക്കെങ്കിലും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഹൂത്തികളുടെയും ഇറാഖി സായുധ സംഘങ്ങളുടെയും ഇടപെടൽ ഇപ്പോൾ സംഘർഷം കൂടുതൽ വിശാലമാക്കുകയാണ്. കൂടാതെ ആഗോള കപ്പൽ ഗതാഗത പാതകൾക്ക് നേരെയുണ്ടാകുന്ന ഭീഷണി, സംഘർഷ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഏറെ അകലെയുള്ള ഇന്ത്യയെപ്പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളെപ്പോലും ബാധിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിയുയർത്തുന്നു.