ഇസ്രയേല് കുടിയേറ്റക്കാരുടെ നടപടികള് അമേരിക്കയുടെയും യൂറോപ്പിന്റെയും പ്രതിഷേധം വിളിച്ച് വരുത്തുന്നത് എന്ത് കൊണ്ട്?
അമേരിക്കന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയെയും യൂറോപ്യന് നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ആക്രമിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇസ്രയേല് പത്ത് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു
Published : October 23, 2026 at 7:48 AM IST
ന്യൂഡല്ഹി: രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സംഭവങ്ങളിലായി ഒരു അമേരിക്കന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയും യൂറോപ്യന് നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരും ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവത്തോടെ രാജ്യാന്തര ശ്രദ്ധ വെസ്റ്റ്ബാങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ പലസ്തീനികള്ക്കെതിരെ ഇസ്രയേല് കുടിയേറ്റക്കാരുടെ ആക്രമണം വര്ദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു.
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ഈ ആക്രമണം ഇസ്രയേലിനോട് അമേരിക്കയ്ക്ക് തെല്ല് നീരസം ഉണ്ടാകാന് ഹേതുവായിട്ടുണ്ട്. ഇസ്രയേലും യൂറോപ്പും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര സംഘര്ഷങ്ങളിലേക്കും ഇത് വഴി തെളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ മാസം പതിനാറിനാണ് വാഷിങ്ടണ് പോസ്റ്റിലെ ഫോട്ടോ ജേര്ണലിസ്റ്റ് ഹെയ്ദി ലെവിനെ ഇസ്രയേല് കുടിയേറ്റക്കാര് ആക്രമിച്ച് പരിക്കേല്പ്പിച്ചത്. അബു ഫല്ല ഗ്രാമത്തില് പലസ്തീന്കാര്ക്കെതിരെ നടന്ന ആക്രമണത്തിനിടെ ലെവിന് നിലത്ത് വീണ് കിടക്കുന്നതിന്റെയും ചുറ്റും മൂന്ന് കുടിയേറ്റക്കാര് നില്ക്കുന്നതിന്റെയും ദൃശ്യങ്ങള് വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.
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രണ്ട് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരില് ഒരാളാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. കുടിയേറ്റക്കാര് ഇവരെ തുടര്ച്ചയായി ഇടിക്കുകയും അവര് നിലത്ത് വീഴുകയുമായിരുന്നു. ഇത് വാഷിങ്ടണിന്റെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം വിളിച്ച് വരുത്തി. ഇസ്രയേല് അധീന വെസ്റ്റ്ബാങ്കില് കുടിയേറ്റക്കാരുടെ ആക്രമണങ്ങള് തടയുന്നതിന് ശക്തമായ നടപടികള് കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് അമേരിക്കന് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി മാര്കോ റൂബിയോ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഞങ്ങള് അതിപ്പോള് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇസ്രയേലും അതിപ്പോള് ചെയ്യാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും റൂബിയോ പറഞ്ഞു. ഇസ്രയേല് അമേരിക്കന് ബന്ധത്തെ കണ്ണുമടച്ച് പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഇസ്രയേലിലെ അമേരിക്കന് സ്ഥാനപതി മൈക്ക് ഹക്കാബെ കുടിയേറ്റക്കാരെ മുഖംമൂടി ധരിച്ച ഭീരുക്കള് എന്നാണ് വിളിച്ചത്.
തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ബെല്ജിയം, ഫ്രാന്സ്, പോളണ്ട്, കത്തോലിക്ക സഭ എന്നിവിടങ്ങളില് നിന്നുള്ള ഒരു സംഘത്തെയും അക്രമികള് ലക്ഷ്യമിട്ടു. രാമള്ളയ്ക്ക് സമീപമുള്ള ക്രൈസ്തവ ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശമായ തായ്ബെ സന്ദര്ശനത്തിനിടെയാണ് സംഘത്തിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. ഒരു ഫ്രഞ്ച് മേയര്ക്ക് പരിക്കേറ്റു. നയതന്ത്രജ്ഞര്ക്കും മറ്റുള്ളവര്ക്കും നേരെ നടക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങളെ യൂറോപ്യന് രാജ്യങ്ങള് അപലപിച്ചു.
അമേരിക്കയുടെയും രാജ്യാന്തര സമൂഹത്തിന്റെയും സമ്മര്ദ്ദം ശക്തമായതോടെ ഇസ്രയേല് പത്ത് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇതോടെ വെസ്റ്റ്ബാങ്കില് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് രാജ്യാന്തര സമൂഹം.
ആരാണ് ഇസ്രയേല് കുടിയേറ്റക്കാര്?
ഇസ്രയേല് അധീന വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലും കിഴക്കന് ജെറുസലേമിലും കഴിയുന്നവരാണ് ഇസ്രയേല് കുടിയേറ്റക്കാര്. 1967ല് ഇസ്രയേലും ഈജിപ്ത്, ജോര്ദാന്, സിറിയ തുടങ്ങിയവയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അറബ് രാജ്യങ്ങളുടെ സഖ്യവും തമ്മില് നടന്ന ഷഡ്ദിന യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ജോര്ദാന് നദിയുടെ പടിഞ്ഞാറന് തീരത്ത് ഇസ്രയേല് അധീനതയിലാക്കിയ വെസ്റ്റ്ബാങ്കില് ഇസ്രയേലാണ് കോളനികള് സ്ഥാപിച്ചത്.
ഈ കോളനികള് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് പല രാജ്യാന്തര സമൂഹവും രാജ്യാന്തര നിയമങ്ങള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അന്ന് മുതല് തന്നെ വാദിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല് ഇസ്രയേല് ഈ വാദങ്ങളെല്ലാം തള്ളുകയാണ്. തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം അധിനിവേശമല്ലെന്നാണ് അവരുടെ വാദം.
കുടിയേറ്റ ജനസംഖ്യ ഇപ്പോള് നിര്ണായകമായി വര്ദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെസ്റ്റ്ബാങ്കിലെ ഇസ്രയേല് ജനതയുടെ എണ്ണം 737,332ആണ് ഇപ്പോള്. മൊത്തം ഇസ്രയേല് ജനതയുടെ പത്ത് ശതമാനം വരുമിത് എന്നാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ കണക്കുകള് പറയുന്നത്. ഇസ്രയേല് സര്ക്കാരിലെ ചില സുപ്രധാന സ്ഥാനങ്ങളും ഇവര് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. വെസ്റ്റ്ബാങ്കിലെ അര്ദ്ധസൈനിക അതിര്ത്തി പൊലീസിന്റെ ചുതലയുള്ള ദേശീയ സുരക്ഷാ മന്ത്രി ഇതാമര് ഗ്വിര്, കുടിയേറ്റ മേഖലയുടെ ചുമതലയുള്ള ധനമന്ത്രി ബെസാലെല് സ്മോട്ട് തുടങ്ങിയവര് വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ കുടിയേറ്റ സമൂഹങ്ങളില് നിന്നുള്ളവരാണ്.
കുടിയേറ്റ മേഖലകളിലെ ആക്രമണം വര്ദ്ധിക്കുമ്പോള് വിവിധ ഏജന്സികള് അവരുടെ സാന്നിധ്യവും വര്ദ്ധിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഒക്ടോബര് ഏഴിലെ ഹമാസ് ആക്രമണത്തെ തുടര്ന്ന് ഗാസയില് ഇസ്രയേല് സൈനിക നടപടി വര്ദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു.
കുടിയേറ്റ നടപടികള് മൂലം നിരവധി പലസ്തീന്കാര് ഇതിനകം തന്നെ ആക്രമണം മൂലം പലായനം ചെയ്തു. ഇത്തരം സംഭവങ്ങള് വര്ദ്ധിച്ചോടെ നിരവധി മരണങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളുടെ നാശവുമുണ്ടായി. മരണങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇപ്പോള് തന്നെ ആയിരം കടന്നു. നിത്യവും ആറിലേറെ ആക്രമണങ്ങളുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. വെസ്റ്റ്ബാങ്കിലെ എല്ലായിടത്തുമായി 230ലേറെ സമൂഹങ്ങളെ ഇത് ബാധിക്കുന്നുവെന്നും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ജൂണില് പുറത്ത് വിട്ട റിപ്പോര്ട്ട് പറയുന്നു. 2025ല് കുടിയേറ്റക്കാര് നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളുടെ എണ്ണം 870 ആയി. തൊട്ടുമുമ്പത്തെ വര്ഷം ഇത് 495 ആയിരുന്നു.
കുടിയേറ്റക്കാരുടെ ആക്രമണങ്ങളോട് ഇസ്രയേലിന്റെ പ്രതികരണം
സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരുടെ പണിയാണ് നിരന്തര ആക്രമണമെന്ന വാദം ഇസ്രയേല് ആവര്ത്തിച്ച് തള്ളുകയാണ്. ഒരു സംഘം പ്രക്ഷോഭകാരികളാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്ന് നെതന്യാഹു പറയുന്നു. എന്നാല് മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകള് ടെല് അവീവിനെയാണ് ഇക്കാര്യത്തില് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇവര് കുടിയേറ്റക്കാരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്നും വെസ്റ്റ്ബാങ്കിനെ പൂര്ണമായും തങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാന് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഇസ്രയേലിന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാമെന്നും അവര് ആരോപിക്കുന്നു.
ഭൗമപരമായ നിയന്ത്രണത്തിനായി കോളനികളുടെ എണ്ണം വര്ദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കമായും ഇത് വിലയിരുത്തുന്നു. ഇത് പലസ്തീനികളെ സമ്മര്ദ്ദത്തിലാക്കുന്നുവെന്നും സമാധാന ഉടമ്പടിയ്ക്കുള്ള ശ്രമങ്ങള് സങ്കീര്ണമാക്കുന്നുവെന്നും അവര് ആരോപിക്കുന്നു. വിശാല ഇസ്രയേലിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഇതെന്നാണ് വിമര്ശകരുടെ പക്ഷം.
വെസ്റ്റ്ബാങ്കിനെ പൂര്ണമായും കൂട്ടിച്ചേര്ക്കണമെന്ന് ഇസ്രയേല് ദേശീയസുരക്ഷാ മന്ത്രി ഇതാമര് ബെന് ഗ്വിര് പറയുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം ഇസ്രയേല് കുടിയേറ്റ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ വ്യാപനത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അതേസമയം ഇസ്രയേല് ധനകാര്യ മന്ത്രി ബെസാലെല് സ്മോട്ട്റിച്ച് 2023ല് തന്നെ വിശാല ഇസ്രയേല് എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭൂപടവും അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചു. അതില് വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് മാത്രമല്ല ഉള്ളത് ജോര്ദാന്റെ മുഴുവന് ഭൂവിഭാഗങ്ങളുമുണ്ട്. ഈജിപ്തിലെ നെല് നദി മുതല് ഇറാഖിലെ യൂഫ്രട്ടീസ് നദി വരെയുള്ള ഭൂപ്രദേശങ്ങള് ഇസ്രയേല് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന അമേരിക്കന് ടോക്ക് ഷോ അവതാരകന് ടക്കര് കാള്സണിന്റെ ചോദ്യത്തിന് അത് വളരെ നല്ലതാകും എന്ന മറുപടിയാണ് ഹക്കാബെ നല്കിയത്. പശ്ചിമേഷ്യ മുഴുവന് ഇസ്രയേല് ഏറ്റെടുക്കുന്നതും ഉത്തമമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. ഇത്തരം പ്രതികരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മേഖലയിലെ ഇസ്രയേലിന്റെ ദീര്ഘകാല ലക്ഷ്യങ്ങള് സംബന്ധിച്ച് സംശയങ്ങള് ഉയര്ത്തുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം കുടിയേറ്റക്കാര് നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങളെ ശക്തമായി നേരിടുന്നതിന്റെ ഗൗരവത്തെയും കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങള് ഉയര്ത്തുന്നു.
ഇസ്രയേല് കുടിയേറ്റക്കാരുടെ കുറ്റകൃത്യ നിരക്ക് കൂടി ഇതിനോട് ചേര്ത്ത് വായിക്കണം. ഇസ്രയേല് മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനയായ യെഷ് ദിന് നെ ഉദ്ധരിച്ച് ഇസ്രയേല് മാധ്യമങ്ങള് പുറത്ത് വിട്ട റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം 2005നും 2024നുമിടയില് 1701 പൊലീസ് അന്വേഷണങ്ങളില് 93.8ശതമാനവും ആരെയും കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്താനാകാതെ അവസാനിപ്പിച്ചു. കേവലം മൂന്ന് ശതമാനം കേസുകളില് മാത്രമാണ് പൂര്ണമായോ ഭാഗികമായോ കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തത്.
കുടിയേറ്റ ആക്രമണങ്ങളില് വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന നയതന്ത്ര വിമര്ശനങ്ങള്
അമേരിക്കന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയെ അക്രമിച്ച സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പത്ത് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും വിഷയത്തില് ആദ്യം പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന് നെതന്യാഹു കൈക്കൊണ്ട നിലപാട് ഇസ്രയേലിന്റെ വിശ്വാസ്യത തകര്ക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. ധൃതിപിടിച്ച് നടപടികളിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പ് തെളിവുകള് ശേഖരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാദം.
ഇസ്രയേലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങള് കേവലം നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളില് വിള്ളലുണ്ടാക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് രാജ്യാന്തര ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഇത് വരികയും പലസ്തീന് സമാധാന ശ്രമങ്ങളെയും പലസ്തീന് ജനതയുടെ സമാധാനപരമായ ജീവിതത്തെയും ഇത് ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്യന്തികമായി ഇതെല്ലാം രാജ്യത്തിന്റെ ബന്ധങ്ങളെ തകര്ക്കും.
വെസ്റ്റ്ബാങ്കിലെ സംഭവവികാസങ്ങള് രാജ്യാന്തരതലത്തില് വലിയ വിഷയമാക്കുന്നതില് കുടിയേറ്റക്കാര്ക്ക് താത്പര്യമില്ലാത്തതും ചോദ്യങ്ങളുയര്ത്തുന്നുണ്ട്. കുടിയേറ്റ ആക്രമണങ്ങള് തടയുന്നതില് വീഴ്ച വരുത്തുന്നതിനെതിരെ ഇസ്രയേല് വലിയ വിമര്ശനങ്ങള്ക്ക് പാത്രമാകുന്നതിനിടെയാണ് പുറത്ത് നിന്നുള്ളവരെ കൂടി ഇവര് ആക്രമിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതും എടുത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട്.
അനധികൃത വെസ്റ്റ്ബാങ്ക് കോളനികളില് നിന്നുള്ള ചരക്കു ഇറക്കുമതിക്ക് പതിനൊന്ന് യൂറോപ്യന് രാജ്യങ്ങളും കാനഡയും നിരോധനം കൊണ്ടുവരുന്നതിനും വാണിജ്യ നിയന്ത്രണങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്തുന്നതിനും നടപടികള് കൈക്കൊള്ളുകയാണ്. ടെല് അവീവും ലണ്ടനും തമ്മിലും നയതന്ത്ര തര്ക്കങ്ങള് ഉടലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെസ്റ്റ്ബാങ്കിലെ അനധികൃത ഇസ്രയേല് കോളനികള്ക്കെതിരെ വാണിജ്യ, മനുഷ്യാവകാശ ഉപരോധങ്ങള് കൊണ്ടുവന്നതോടെയാണിത്. ഒക്ടോബറോടെ കിഴക്കന് ജെറുസലേമിലെ ബ്രിട്ടീഷ് നയതന്ത്ര കാര്യാലയം അടച്ചുപൂട്ടുമെന്ന് സെപ്റ്റംബറില് ഇസ്രയേല് ഭീഷണി മുഴക്കിയിരുന്നു. എന്നാല് ഇത് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഒരു അനുരഞ്ജനം എന്നനിലയില് യുകെ മിഷന്, ജെറുസലേം എന്ന് ഇത് പുനര്നാമകരണം ചെയ്തു.
ഇനിയെന്ത്?
കുടിയേറ്റ ആക്രമണങ്ങള് സമാധാന ശ്രമങ്ങളെ സങ്കീര്ണമാക്കിയിരിക്കുന്നു. കുടിയേറ്റക്കാര് തങ്ങളുടെ വ്യാപന ലക്ഷ്യങ്ങള് സാക്ഷാത്ക്കരിക്കാനായി നീക്കങ്ങള് തുടര്ന്നാല് പലസ്തീന് ഭൂവിഭാഗം അവശേഷിക്കില്ല.
ഇരട്ട രാജ്യമാണ് ഏകപോംവഴിയെന്നാണ് ഇന്ത്യയടക്കമുള്ള നിരവധി രാജ്യങ്ങള് കരുതുന്നത്. ഇതിനുള്ള ചര്ച്ചകളെ ഇന്ത്യ ദീര്ഘകാലമായി പിന്തുണച്ച് പോരുന്നുമുണ്ട്. ഇസ്രയേലും പലസ്തീനും സമാധാനത്തോടും സുരക്ഷിതത്വത്തോടും അവരവരുടെ നിര്ദ്ദിഷ്ട അതിര്ത്തിക്കുള്ളില് രാജ്യാന്തര നിയമങ്ങള് പാലിച്ച് ഇരുഭാഗങ്ങളിലുമായി തുടരുക എന്നതാണ് ഈ നിര്ദ്ദേശം.
എന്നാല് ഈ നിര്ദ്ദേശം ഇനിയും ഏറെ അകലെയാണെന്ന സൂചനയാണ് വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന കുടിയേറ്റ ആക്രമണങ്ങള് നല്കുന്നത്. അടുത്തിടെ നടന്ന ഹിതപരിശോധനയില് ഇസ്രയേലിലെയും വെസ്റ്റ്ബാങ്കിലെയും കിഴക്കന് ജെറുസലേമിലെയും വലിയൊരു വിഭാഗം ജനതയും ഇരട്ട രാജ്യ പരിഹാര നിര്ദ്ദേശത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല.
അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിന്റെ ബോര്ഡ് ഓഫ് പീസിന് വെസ്റ്റ്ബാങ്കിന്റെയും ജെറുസലേമിന്റെയും കാര്യത്തില് വ്യക്തമായ പദ്ധതികളേതുമില്ല. ഇത് പ്രധാനമായും ഗാസയെ മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. എന്നാല് വെസ്റ്റ്ബാങ്കിനും ജെറുസലേമിനും ദീര്ഘകാല സമാധാന ഉടമ്പടി ആവശ്യമാണ്.
കുടിയേറ്റക്കാര്ക്കെതിരെയുള്ള നടപടികള്ക്ക് സാധ്യത തുലോം തുച്ഛമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മാസം 27ന് ഇസ്രയേലില് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ. ഇരുപത്തിയാറാമത് നെസെറ്റിലേക്കുള്ള 120 അംഗങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. അതേസമയം പത്ത് പേരുടെ അറസ്റ്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇസ്രയേല് നടപടികള് കൈക്കൊള്ളുമെന്നാണ്. ഇത് കുടിയേറ്റ അതിക്രമങ്ങള് കുറയ്ക്കാന് സഹായകമാകുമോ എന്നത് കാത്തിരുന്ന് തന്നെ കാണണം.