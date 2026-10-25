പ്രതിരോധ- സാങ്കേതിക- വാണിജ്യ രംഗങ്ങളില് തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം ശക്തമാക്കാന് ഇന്ത്യയും പോളണ്ടും
ഇന്ത്യ -പോളണ്ട് തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തത്തെ പ്രതിരോധ-ഊര്ജ്ജ, സാങ്കേതിക, നിക്ഷേപ മേഖലകളിലെ നേട്ടങ്ങളാക്കാന് ന്യൂഡല്ഹി ഉച്ചകോടിയില് ധാരണ. സാമ്പത്തിക ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തും.
Published : October 25, 2026 at 1:34 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡല്ഹിയില് നടന്ന ചര്ച്ചയില് പ്രതിരോധ-ബഹിരാകാശ, ആണവോര്ജ്ജ, വാണിജ്യ നിക്ഷേപ-നൂതന സാങ്കേതികതമേഖലകളില് തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തത്തിന് ഇന്ത്യയും പോളണ്ടും തമ്മില് ധാരണയായി. ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും പ്രധാനമന്ത്രിമാരായ നരേന്ദ്രമോദിയും ഡൊണാള്ഡ് ടസ്കും തമ്മില് നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം.
Also Read: എന്താണ് അമേരിക്കയിലെ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകള്? ഇത് ട്രംപിന്റെ അധികാരത്തില് എന്ത് സ്വാധീനമാണ് ഉണ്ടാക്കുക?
2024 മുതല് തന്നെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില് തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തമുണ്ട്. ഇപ്പോള് ഈ ബന്ധത്തില് പുതിയ തലങ്ങള് തേടുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും പ്രധാനമന്ത്രിമാര് തമ്മില് നടന്ന ചര്ച്ചയിലെന്ന് പിന്നീട് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയ വക്താവ് രണ്ധീര് ജയ്സ്വാള് എക്സില് കുറിച്ചു. നിര്മ്മിത ബുദ്ധി, ഹരിത സാങ്കേതികത, അപൂര്വ ധാതുക്കള്, പ്രതിരോധം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ സഹകരണം സംബന്ധിച്ചാണ് പ്രധാനമായും ചര്ച്ചകള് നടന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കുറിപ്പില് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
A new phase in the India–Poland Strategic Partnership. Prime Minister @narendramodi and Prime Minister Donald Tusk @donaldtusk of Poland held wide-ranging talks today. Building on the Strategic Partnership established in 2024, the leaders explored new avenues of cooperation in areas including AI, green technologies, critical minerals, and defence, while further deepening ties in trade, investment, education, culture and people-to-people exchanges. Both leaders agreed to work together to double the bilateral trade by 2030. The leaders underscored the importance of India–EU FTA which is set to unlock new opportunities for businesses and industries, giving fresh impetus to economic engagement. The two leaders also exchanged views on regional and global developments, reaffirming their commitment to a rules-based international order and reform of global institutions, including the UN Security Council.— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) October 22, 2026
2030ഓടെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വാണിജ്യം ഇരട്ടിയാക്കാമെന്നും ഇരുനേതാക്കളും ധാരണയിലെത്തി. ഇന്ത്യ യൂറോപ്യന് യൂണിയന് സ്വതന്ത്രവാണിജ്യ കരാറിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും ഇരുനേതാക്കളും തമ്മില് ചര്ച്ച നടത്തി. വ്യവസായത്തിനും വാണിജ്യത്തിനും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകള്ക്കും പുത്തന് അവസരങ്ങള് കണ്ടെത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ചും ചര്ച്ചകള് നടന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആഗോള പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങള് സംബന്ധിച്ചും ഇരുനേതാക്കളും തങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകള് പങ്കുവച്ചു. ഐക്യരാഷ്ട്ര രക്ഷാസമിതി അടക്കമുള്ള ആഗോള സ്ഥാപനങ്ങള് പരിഷ്ക്കരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും നിയമത്തില് അധിഷ്ഠിതമായ രാജ്യാന്തര ക്രമസമാധാനം പാലിക്കാനുള്ള പ്രതിബദ്ധത സംബന്ധിച്ചും ഇരുനേതാക്കളും ചര്ച്ചകള് നടത്തി.
ഇന്ത്യ പോളണ്ട് തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചര്ച്ച ചെയ്ത ഇരുനേതാക്കളും പ്രതിരോധം, ബഹിരാകാശം, ആണവോര്ജം, വാണിജ്യം, നിക്ഷേപം, നൂതന സാങ്കേതികതകള് എന്നീ മേഖലകളിലെ സഹകരണം സംബന്ധിച്ചും ഇരുനേതാക്കളും ചര്ച്ച ചെയ്തു.
ഹൈദരാബാദ് ഹൗസില് നടന്ന ചര്ച്ചകള്ക്ക് ശേഷം സംയുക്ത വാര്ത്താസമ്മേളനത്തില് മോദി സഹകരണം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു. പോളിഷ് കമ്പനികളെ ഇന്ത്യന് കമ്പനികളുമായി ഉത്പാദനത്തിനും വികസനത്തിനും സഹകരിക്കുന്നതിന് പ്രധാനമന്ത്രി ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. രാജ്യന്തര അസ്ഥിരതകള് വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില് ഇന്ത്യയെ പ്രത്യാശയുടെ കിരണം എന്നാണ് ടസ്ക് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തില് നിര്ണായക മാറ്റങ്ങള് വരുത്താനാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
2024 ഓഗസ്റ്റില് മോദിയുടെ പോളണ്ട് സന്ദര്ശനത്തിനിടെ ഉണ്ടാക്കിയ തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തം കൂടുതല് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡല്ഹിയില് യോഗം നടന്നത്. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വാണിജ്യ ബന്ധം വൈവിധ്യവത്ക്കരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും യോഗത്തില് ഉയര്ത്തിക്കാട്ടി. വിതരണ ശൃംഖല മെച്ചപ്പെടുത്തുക, സാമ്പത്തിക കാര്യക്ഷമതയും ദേശീയ സുരക്ഷയും മെച്ചപ്പെടുത്താനാകുന്ന മേഖലകളില് സഹകരണം വര്ദ്ധിപ്പിക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
2010ന് ശേഷം ഇന്ത്യ സന്ദര്ശിക്കുന്ന ആദ്യ പോളിഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ടസ്ക്. ഈമാസം 21 മുതല് 23വരെയായിരുന്നു ടസ്കിന്റെ ഇന്ത്യാസന്ദര്ശനം. ഈ സന്ദര്ശനം കേവലം ഒരു നയതന്ത്ര നടപടിയില് നിന്ന് ഒരു വ്യവസായ മാനത്തിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം ഒരു സംഘം വ്യവസായികളുമുണ്ടായിരുന്നു. ന്യൂഡല്ഹിയിലും ബെംഗളുരുവിലും വ്യവസായ ഫോറങ്ങളും ഒരുക്കിയിരുന്നു.
രാഷ്ട്രീയ ബന്ധങ്ങള് ഊട്ടിയുറപ്പിക്കല് മാത്രമല്ല ഈ ചര്ച്ചകളുടെ പ്രാധാന്യം. ഇന്ത്യയുടെ വാണിജ്യ അഭിലാഷങ്ങള്ക്കായി പോളണ്ടിന്റെ ഉത്പാദന, സാങ്കേതിക ശേഷി വിനിയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകള് ആരായല് കൂടി ആയിരുന്നു. അതോടൊപ്പം യൂറോപ്പുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തലും.
പ്രതിരോധ സഹകരണം; സഹവികസനത്തിലേക്കും സഹ ഉത്പാദനത്തിലേക്കും
പ്രതിരോധം തന്നെ ആയിരുന്നു ചര്ച്ചകളുടെ തന്ത്രപരമായ സുപ്രധാന മേഖല. പരമ്പരാഗത ഉപകരണ വാങ്ങലുകള്ക്കപ്പുറം ഒന്നിച്ചുള്ള വികസന-ഉത്പാദന ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം വ്യാപിപ്പിക്കല് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പോളിഷ് കമ്പനികളെ ക്ഷണിച്ചത്.
ആഭ്യന്തരപ്രതിരോധ വാണിജ്യ അടിത്തറ ശക്തമാക്കുന്ന നടപടിയുമായാണ് ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. തദ്ദേശീയ ഉത്പാദനം വര്ദ്ധിപ്പിക്കാനും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന സൈനിക ഉപകരണങ്ങളുടെ ആശ്രിതത്വം കുറയ്ക്കാനും ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. യൂറോപ്പിലെ സുരക്ഷിതത്വ പരിസ്ഥിതി മോശമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്-പ്രത്യേകിച്ച് യുക്രെയ്നുമായുള്ള റഷ്യയുടെ യുദ്ധമുണ്ടാക്കുന്ന ആഘാതങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് പോളണ്ട് തങ്ങളുടെ സൈനിക ആധുനീകരണം വര്ദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഈ മുന്ഗണനകള് ഇരുരാജ്യങ്ങള്ക്കും നിര്ണായക പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണ്. പോളണ്ടിലെ കമ്പനികള്ക്ക് ഇന്ത്യന് പ്രതിരോധ ഉത്പാദകരുമായി കൂടുതല് പങ്കാളിത്തത്തിന് അവസരമുണ്ടാകും. ഒപ്പം ഇന്ത്യന് കമ്പനികള്ക്ക് ഉത്പാദന ക്ഷമത, എന്ജിനീയറിങ് ശേഷി, വിശാല ആഭ്യന്തര വിപണി പ്രാപ്യത എന്നിവയുമുണ്ടാകും.
പോളണ്ടിന്റെ ഡ്രോണ് സാങ്കേതികതയുടെ സംഭാവനകളിലേക്ക് ടസ്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോളണ്ടിന്റെ ഡ്രോണുകള് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം സംയുക്ത വാര്ത്താസമ്മേളനത്തില് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമര്ശങ്ങള് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. അതേസമയം ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക സംഭരണ കരാറിനെ കുറിച്ച് സ്ഥിരീകരണമായിട്ടില്ല.
സഹകരണ സാധ്യതയുള്ള മേഖലകള്
- മനുഷ്യരഹിത വ്യോമസംവിധാനങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാങ്കേതികതകളും
- നിരീക്ഷണം, ആശയവിനിമയം, പ്രതിരോധ ഇലക്ട്രോണിക്സ്
- തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സൈനിക ഉപകരണങ്ങളുടെയും അനുബന്ധ ഭാഗങ്ങളുടെയും സംയുക്ത ഉത്പാദനം
- ഗവേഷണം, എന്ജിനീയറിങ്, വ്യവസായ സഹകരണം
- ഇന്ത്യ-പോളണ്ട് പ്രതിരോധ കമ്പനികളുമായി ദീര്ഘകാല പങ്കാളിത്തം
വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാങ്കേതികതകള്, പ്രാദേശിക ഉത്പാദനം, സാങ്കേതികത കൈമാറ്റത്തില് ബൗദ്ധിക സ്വത്ത് സംബന്ധിച്ച നിയമങ്ങള് തുടങ്ങിയവയെ ആശ്രയിച്ചാകും ഇത്തരം സഹകരണത്തിന്റെ പ്രായോഗിക മൂല്യം.
ആഭ്യന്തര ഉത്പാദന ശേഷിക്കും സാങ്കേതികത വികസനത്തിനും സംഭാവന ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് നിര്ണായകം. പോളണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രമുഖ ഏഷ്യന് പ്രതിരോധ വിപണിയുമായി വാണിജ്യ അവസരങ്ങള് തുറക്കുകയും ദീര്ഘകാല വ്യവസായ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുകയുമാണ്.
ഇന്ത്യ പോളണ്ട് ബന്ധത്തില് പ്രതിരോധം നിര്ണായക ഘടകമായി മാറുമെന്നാണ് ഇതിന്റെ വിശാലമായ നേട്ടം. ഇത് മറ്റ് യൂറോപ്യന് രാജ്യങ്ങളുമായി ഇന്ത്യയ്ക്ക് നിലവിലുള്ള സുരക്ഷാ വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങള്ക്ക് പൂരകമാകും.
ബഹിരാകാശവും ആണവോര്ജ്ജവും; തന്ത്രപരമായ സാങ്കേതികതകളില് സഹകരണം മെച്ചപ്പെടുത്തല്
ബഹിരാകാശവും ആണവോര്ജ്ജവുമാണ് മോദി ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധത്തില് മുന്ഗണന നല്കിയിരിക്കുന്നത്. പരമ്പരാഗത വാണിജ്യത്തിലും തന്ത്രപരമായ കൈമാറ്റങ്ങളിലും മാത്രമായി ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒതുക്കേണ്ടതില്ലെന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് അദ്ദേഹം പോളിഷ് കമ്പനികളെ സംയുക്ത വികസന ഉത്പാദനത്തില് പങ്കെടുക്കാന് ക്ഷണിച്ചതിലൂടെ നല്കുന്നത്.
ഉപഗ്രഹ ആശയവിനിമയം, ഭൗമനിരീക്ഷണം, ബഹിരാകാശ വിക്ഷേപണ സേവനങ്ങള്, തുടങ്ങിയവയില് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മികച്ച ശേഷിയുണ്ട്. പോളണ്ടിലെ കമ്പനികളുമായുള്ള സഹകരണം ഗവേഷകര്ക്കും സാങ്കേതിക സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും ഉപഗ്രഹ ഉപയോഗം, ഡേറ്റ സേവനങ്ങള്, ഗവേഷണം, നിര്ദ്ദിഷ്ട ഘടകങ്ങള് എന്നീ രംഗത്ത് കൂടുതല് അവസരങ്ങള് നല്കും.
പോളണ്ടിന്റെ വ്യാപക യൂറോപ്യന് സാങ്കേതിക ബന്ധങ്ങള് ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും വാണിജ്യ കമ്പനികള്ക്കും സംയുക്ത പദ്ധതികള്ക്ക് അവസരം നല്കും. ഇത്തരം പങ്കാളിത്തങ്ങള് പ്രത്യേക പദ്ധതികള്ക്കായാകും. സാങ്കേതിക നിലവാരവും വാണിജ്യ സാധ്യതകളും ഉണ്ടാകേണ്ടതുമുണ്ട്.
Held excellent talks with Prime Minister Donald Tusk of Poland. We reviewed the progress in our Strategic Partnership and discussed ways to further strengthen cooperation in: Trade and investment. Defence and space. Nuclear energy. Critical minerals. We also exchanged views on regional and global issues. @donaldtusk— Narendra Modi (@narendramodi) October 22, 2026
ഇന്ത്യയുടെ വളര്ന്ന് വരുന്ന ബഹിരാകാശ പരിസ്ഥിതി സംവിധാനം ശാസ്ത്ര ഗവേഷണം മുതല് വാണിജ്യപരമായ ഉത്പന്നങ്ങള്ക്കും സേവനങ്ങള്ക്കുമുള്ള സഹകരണത്തിന് സാധ്യതയുള്ള അടിത്തറയാണ്. സംയുക്ത പദ്ധതികളിലൂടെ ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും കമ്പനികള്ക്ക് വൈദഗ്ദ്ധ്യം വികസിപ്പിക്കാനും രാജ്യാന്തര വിപണിയില് മത്സരിക്കാനും അവസരം നല്കും.
എങ്കിലും സംയുക്ത പ്രസ്താവനയില് ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ഉപഗ്രഹ, വിക്ഷേപണ വാഹന, ബഹിരാകാശ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് പരാമര്ശമില്ല. മേഖലയില് വിശാലമായ ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രതിബദ്ധതയ്ക്കാണ് ഈ ഘട്ടത്തില് പ്രാധാന്യം ഏറെ.
ആണവോര്ജ്ജം
ആണവോര്ജ്ജ മേഖലയാണ് മറ്റൊരു നിര്ണായക മേഖല. ഇരുനേതാക്കളും ഈ രംഗത്ത് ശക്തമായ സഹകരണത്തിന് താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കാര്ബണ് കുറച്ച് കൊണ്ട് സുസ്ഥിര ഊര്ജ്ജത്തിനുള്ള വിശ്വസനീയ വൈദ്യുതി ഉത്പാദനത്തിനായി ദീര്ഘകാലമായി ഇന്ത്യ ശ്രമിച്ച് വരികയാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് ആണവോര്ജ്ജ മേഖലയിലെ പദ്ധതികള്. പോളിഷ് കമ്പനികളുമായുള്ള സഹകരണം ഇതിനുള്ള നിര്ണായക വ്യവസായിക ഘടകങ്ങള്, നിര്മ്മാണ സേവനങ്ങള്, ഗവേഷണം ആണവ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് സാങ്കേതികതള് എന്നിവ ഉറപ്പാക്കാന് സഹായകമാകും.
ലൈസന്സിങ്, സുരക്ഷ, മറ്റ് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പങ്കാളിത്ത സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് കൃത്യമായ സംവിധാനങ്ങളുണ്ടായിരിക്കണം. സഹകരണം ശക്തമാക്കണമെന്ന പ്രഖ്യാപനം കൊണ്ട് മാത്രം ആണവ വൈദ്യുതി പദ്ധതികള് സ്ഥാപിക്കാനോ ഇതിനുള്ള സാങ്കേതികത കൈമാറ്റത്തിനോ സാധ്യമല്ല.
പ്രതിരോധം, ബഹിരാകാശം, ആണവോര്ജ്ജം എന്നിവയെല്ലാം എടുത്താല് ഇരുരാജ്യങ്ങള്ക്കും തമ്മില് സാങ്കേതികമായി കൂടുതല് മെച്ചപ്പെട്ട ബന്ധം കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.
വാണിജ്യ ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തലും ഉഭയകക്ഷി വാണിജ്യം ഇരട്ടിയാക്കലും
ഇന്ത്യ പോളണ്ട് ബന്ധത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു സാമ്പത്തിക സഹകരണം തന്നെയാണ്. രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകള് ശക്തമായ വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങളാക്കി മാറ്റേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതാണ് ഇരുനേതാക്കളുടെയും വാക്കുകളിലൂടെ വായിച്ചെടുക്കാനാകുന്നത്.
ഔദ്യോഗിക കണക്കുകള് പ്രകാരം ഉഭയകക്ഷി വാണിജ്യം ഏകദേശം 630 കോടി അമേരിക്കന് ഡോളറിന്റേതാണ്. 2030ഓടെ ഇത് ഇരട്ടിയാക്കാനാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പോളണ്ടിലെ ഇന്ത്യന് നിക്ഷേപം 300 കോടിയിലേറെ ഡോളറാണെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
വാണിജ്യ അഭിലാഷങ്ങള് നിര്ണായകമാണ്. കാരണം വരും വര്ഷങ്ങളില് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും ലക്ഷ്യങ്ങള് കണക്കാക്കുക.
ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് പോളണ്ട് സുപ്രധാനമായ ഒരു മധ്യ യൂറോപ്യന് സമ്പദ്ഘടനയാണ്. വ്യവസായിക ഉത്പാദനം, വിവര സാങ്കേതികത, ഔഷധം, എന്ജിനീയറിങ്, മറ്റ് വ്യവസായിക മേഖലകള് തുടങ്ങിയ രംഗങ്ങളില് ഇവിടെ നിര്ണായക അവസരങ്ങളുമുണ്ട്. പോളണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ചാകട്ടെ ഇന്ത്യ ബൃഹത്തായ ഒരു വിപണിയാണ്. വ്യവസായ അടിത്തറ വിപുലപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ കയറ്റുമതി വര്ദ്ധിപ്പിക്കാനും നിക്ഷേപത്തിനും വ്യവസായ പങ്കാളിത്തത്തിനും ഇവിടെ അവസരങ്ങളുണ്ട്.
List of Outcomes (4 in total) : PM @narendramodi’s meeting with PM @donaldtusk of Poland ⬇️ https://t.co/IT2NSPEhhE— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) October 22, 2026
എന്നാല് ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരം ഇരട്ടിയാകണമെങ്കില് സുസ്ഥിര പ്രയത്നം ആവശ്യമാണ്. വാണിജ്യ ഉടമ്പടികള്, നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങള്, ശക്തമായ വിതരണ ശൃംഖല, ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും വ്യവസായ അന്തരീക്ഷവും ചട്ടങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യം തുടങ്ങിയവയ്ക്കൊപ്പം സര്ക്കാര് തല ഇടപെടലും വേണം.
ടസ്കിന്റെ സംഘത്തിലുള്ള പോളണ്ട് വ്യവസായികളുടെ സാന്നിധ്യം ഈ വാണിജ്യ അജണ്ടയുടെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ന്യൂഡല്ഹിയില് നടന്ന ഇന്ത്യ പോളണ്ട് വ്യവസായ ഫോറത്തില് ശക്തരായ പങ്കാളിത്ത കമ്പനികളെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള അവസരമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം നിക്ഷേപ അവസരങ്ങള് കണ്ടെത്താനും.
ഇന്ത്യ യുറോപ്യന് യൂണിയന് സ്വതന്ത്ര വാണിജ്യ കരാര് ഇന്ത്യ പോളണ്ട് സാമ്പത്തിക സഹകരണ സാധ്യതകളെ കൂടുതല് കരുത്തുറ്റതാക്കിയെന്ന് സംയുക്ത വാര്ത്താസമ്മേളനത്തില് മോദി പറഞ്ഞു. ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന സാമ്പത്തികശേഷി കൂടുതല് ശക്തമായ ഇടപാടുകള്ക്കുള്ള അവസരമുണ്ടാക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യ-യൂറോപ്യന് യൂണിയന് സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങള്
വിശാല ഇന്ത്യ-യൂറോപ്യന് യൂണിയന് ബന്ധം ഉഭയകക്ഷി ചര്ച്ചകള്ക്കുള്ള സുപ്രധാനമായ ഒരു പശ്ചാത്തലമാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യ യൂറോപ്യന് യൂണിയന് സ്വതന്ത്ര വാണിജ്യ കരാര് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക സഹകരണ സാധ്യതകള് കൂടുതല് വര്ദ്ധിപ്പിച്ചുവെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.
പോളണ്ടിലെ വ്യവസായികളെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യ യൂറോപ്യന് യൂണിയന് സാമ്പത്തിക ഐക്യം ഇന്ത്യന് കമ്പനികളുമായുള്ള വാണിജ്യ വ്യവസായ ബന്ധം കൂടുതല് മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള സാഹചര്യമൊരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യന് കമ്പനികള്ക്കും സമാനമായ ഗുണകള് കിട്ടും. കരാറിലെ യഥാര്ത്ഥ ചട്ടങ്ങള്ക്ക് അനുസൃതമായിയൂറോപ്യന് വിതരണ ശൃംഖലകളും വിപണികളുമായി ശക്തമായ ബന്ധം സാധ്യമാകും. കരാറിലെ യഥാര്ത്ഥ ചട്ടങ്ങള്ക്കും നടപ്പാക്കല് ക്രമീകരണങ്ങള്ക്കും വിധേയമായി ആകുമിത്.
വാണിജ്യ തടസങ്ങള് കുറച്ച് കൊണ്ട് ഇത് വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കൂടുതല് പ്രവചനാത്മകമായ വിപണി ലഭ്യത കമ്പനികളെ ദീര്ഘകാല നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങള്ക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. ഒപ്പം ഉത്പാദന പങ്കാളിത്ത സ്ഥാപനത്തിനും വിഭവങ്ങളുടെ വൈവിധ്യവത്ക്കരണത്തിനും പ്രേരകമാകും.
വിശാലമായ സാമ്പത്തിക ചട്ടക്കൂടില് നിന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയ്ക്കും പോളണ്ടിനും അവരുടെ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങള് മേഖലാതലത്തില് തിരിച്ചറിയാനുള്ള അവസരങ്ങള് ലഭിക്കുന്നു. മെച്ചപ്പെട്ട ഉത്പാദനസഹകരണം, സാങ്കേതികത, ഹരിതോര്ജ്ജം, വ്യവസായിക വിതരണശൃംഖല എന്നിവയ്ക്ക് വിശാലമായ ഇന്ത്യ യൂറോപ്യന് യൂണിയന് വാണിജ്യ ഇടപാടുകള്ക്ക് പൂരകമാകാനാകും.
യൂറോപ്യന് യൂണിയന്റെ വാണിജ്യ നയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത നിയമ സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും നേതാക്കള് ചര്ച്ച നടത്തി. വാണിജ്യ നേട്ടങ്ങള് നിര്ദ്ദിഷ്ട ക്രമീകരണങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകളെ ആശ്രയിച്ചാകും.
അപൂര്വ ധാതുക്കള്, ഹരിത സാങ്കേതികത, നൂതന വ്യവസായങ്ങള്
വിശാലമായ ഉഭയകക്ഷി അജണ്ടയില് അപൂര്വ ധാതുക്കള്, വൈദ്യുതി വാഹന ബാറ്ററികള്, ഹരിത സാങ്കേതികത, നൂതനത, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവ ഉല്പ്പെടുന്നു. സന്ദര്ശനത്തിനിടെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില് അപൂര്വ ധാതുക്കള്, വിവര കൈമാറ്റങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം, ശേഖര സഹകരണം, സംസ്കാരം, ശാസ്ത്രം, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവ സംബന്ധിച്ചും ചര്ച്ച ചെയ്തതായി വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സുപ്രധാനമാണ്. ഇവ ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും സാമ്പത്തിക സാങ്കേതിക വെല്ലുവിളികളടങ്ങിയ പരമ്പരാഗത നയതന്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ബാറ്ററികള്, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഹരിതോര്ജ്ജ സാങ്കേതികത തുടങ്ങി പല നൂതന വാണിജ്യ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കും അപൂര്വ മൂലകങ്ങള് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. കൂടുതല് സുസ്ഥിര വിതരണസംവിധാനത്തിലൂടെ തടസമില്ലാതെയുള്ള അവയുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനൊപ്പം അമിത ആശ്രിതത്വം ഒഴിവാക്കാനും സാധിക്കും.
വൈദ്യുതി വാഹന ബാറ്ററികള്, ഹരിത സാങ്കേതിക എന്നിവയിലെ സഹകരണം ഗവേഷണം, വാണിജ്യ പങ്കാളിത്തം, വാണിജ്യ നിക്ഷേപം എന്നിവയ്ക്കുള്ള അവസരങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ മേഖലകളില് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വലിയ വിപണിയുണ്ട്. ഒപ്പം വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന ഉത്പാദന അഭിലാഷങ്ങളും. അതേസമയം പോളണ്ട് വാണിജ്യ സാങ്കേതിക സഹകരണത്തിന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മികച്ച ഒരു യൂറോപ്യന് പങ്കാളിയാണ്.
ഇരുസര്ക്കാരുകളും വാണിജ്യപരമായി പ്രായോഗിക പദ്ധതികള് തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഒപ്പം അവശ്യ നിയന്ത്രണ, നിക്ഷേപ, സാങ്കേതിക ചട്ടക്കൂടുകള് നിര്മ്മിക്കുകയും വേണം. ഇവ ഉഭയകക്ഷി അജണ്ടയില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഭാവിയില് വാണിജ്യ നിര്ദ്ദിഷ്ട മേഖലകളില് ഇവ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
സഹകരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സ്റ്റാര്ട്ട്അപുകളും നൂതനതയും
സന്ദര്ശന വേളയിലുണ്ടായ ഒരു പ്രധാന പുരോഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ-പോളണ്ട് സ്റ്റാര്ട്ട് അപുകളുടെ സഹകരണമാണ്. ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും നൂതനത പരിസ്ഥിതിയെ കൂട്ടിയിണക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. മോദിയാണ് ഇന്ത്യ പോളണ്ട് സ്റ്റാര്ട്ട് അപ് പാലം എന്ന പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. യുവാക്കള്ക്കായി ഇരുരാജ്യങ്ങളും സാങ്കേതിക ഹാക്കത്തോണുകള് സംഘടിപ്പിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിവര സാങ്കേതികതയിലും സൈബര് സുരക്ഷയിലും നിലവിലുള്ള സഹകരണം അദ്ദേഹം ഉയര്ത്തിക്കാട്ടി. പോളണ്ടിലെ ഇന്ത്യന് ഐടി കമ്പനികളുടെ സാന്നിധ്യവും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വ്യവസായികള്, സാങ്കേതിക കമ്പനികള്, നിക്ഷേപകര്, ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങള് എന്നിവ തമ്മിലുള്ള മെച്ചപ്പെട്ട ബന്ധം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഉദ്യമങ്ങളാണിവ.
ഇന്ത്യന് സ്റ്റാര്ട്ട് അപുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പോളണ്ടുമായുള്ള ശക്തമായ ബന്ധം യൂറോപ്യന് പങ്കാളികളെയും ഉപഭോക്താക്കളെയും വിപണി വിപുലീകരണത്തിനുള്ള അവസരങ്ങളെയും തിരിച്ചറിയാന് സഹായിക്കും. പോളണ്ടിലെ സാങ്കേതിക കമ്പനികള്ക്ക് തിരിച്ചും ഇന്ത്യയുടെ വിശാലമായ ഡിജിറ്റല് സമ്പദ്ഘടനയുടെയും വ്യവസായ പരിസ്ഥിതിയുടെയും പ്രയോജനം ലഭ്യമാകും.
നിര്മ്മിത ബുദ്ധി, സൈബര് സുരക്ഷ, ഡിജിറ്റല് സേവനങ്ങള്, ഹരിതോര്ജ്ജം, മറ്റ് നൂതന തീവ്ര മേഖലകള് എന്നിവയാണ് സഹകരണം ലക്ഷ്യമിടുന്ന നിര്ണായക ഇടങ്ങള്.
സാങ്കേതിക ഹാക്കത്തോണുകള് യുവതൊഴിലുകാര്ക്ക് മികച്ച ഇടങ്ങള് നല്കും. ഗവേഷകര്ക്ക് പങ്കാളിത്ത പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് പരിഹാരം തേടാനുമാകും. അതേസമയം സ്റ്റാര്ട്ട് അപ് ബ്രിഡ്ജുകളിലൂടെ ദീര്ഘകാല വാണിജ്യ സ്ഥാപന ബന്ധങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കാനും സാധിക്കും.
നേതാക്കളുടെ മുന്ഗണന സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ പൊതുബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള സംയുക്ത വാര്ത്താസമ്മേളനം. 2024ല് ആരംഭിച്ച ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ഇപ്പോള് നിര്ണായക വഴിത്തിരിവിലെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് മോദി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രതിരോധം, ബഹിരാകാശം, ആണവോര്ജ്ജം തുടങ്ങിയ മേഖലകളില് പോളണ്ടിലെ ക്ഷണിതാക്കളായ കമ്പനികള്ക്ക്അപൂര്വ മൂലകങ്ങളിലും കല്ക്കരി വാതകോര്ജ്ജത്തിലുമടക്കം ഇന്ത്യയുമായി ഒന്നിച്ച് വികസനത്തിനും സാങ്കേതിക ഉത്പാദനത്തിനും സാധ്യമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം എടുത്ത് കാട്ടി. വിശ്വസനീയമായ വിതരണ ശൃംഖലയുടെ പ്രാധാന്യം, 20230 ഓടെയുള്ള വാണിജ്യ ലക്ഷ്യം, ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളോടുള്ള പങ്കാളിത്ത പ്രതിബദ്ധത, നിയമവാഴ്ച തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
മോദിയെ സുഹൃത്ത് എന്ന് പരാമര്ശിച്ച ടസ്ക് രാജ്യാന്തര അസ്ഥിരതയുടെ ഈ വേളയില് ഇന്ത്യയെ പ്രത്യാശയുടെ ഗോപുരമെന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഇരുരാജ്യങ്ങളും കൈവരിച്ച സാമ്പത്തിക വളര്ച്ചയെ അദ്ദേഹം ഉയര്ത്തിക്കാട്ടി. ഒപ്പം ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില് സഹകരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വന്ഉഭയകക്ഷി വൈരുദ്ധ്യ താത്പര്യങ്ങളില്ലാതെ ഇന്ത്യയ്ക്കും പോളണ്ടിനും തമ്മില് ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധത്തിന് ശക്തമായ അടിത്തറയുണ്ടെന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമര്ശങ്ങള് നല്കുന്നത്.
മധ്യകിഴക്കന് യൂറോപ്പിലെ വലിയ രാഷ്ട്രമാണ് പോളണ്ടെന്ന് ജവഹര്ലാല് നെഹ്റു സര്വകലാശാലയിലെ സ്കൂള് ഓഫ് ഇന്ര്നാഷണല് സ്റ്റഡീസ് യൂറോപ്യന് പഠന കേന്ദ്രം പ്രൊഫസര് ഗുല്ഷാന് സച്ദേവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നാല് കോടിയാണ് ഇവിടുത്തെ ജനസംഖ്യയെന്നും അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് വിശദീകരിച്ചു. യൂറോപ്യന് യൂണിയനില് അംഗമായ ശേഷം പോളണ്ടില് നിന്ന് 53 പ്രതിനിധികളെയാണ് യൂറോപ്യന് പാര്ലമെന്റിലേക്ക് അവര് അയച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഏറ്റവും കൂടുതല് അംഗങ്ങള് അവര്ക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ യൂറോപ്യന് പാര്ലമെന്റില് അവര് നിര്ണായക ശക്തിയുമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 1990 ജനുവരി ഒന്നുമുതല് അവര് സാമ്പത്തിക പരിഷ്ക്കരണ നടപടികള്ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീടിങ്ങോട്ട് അവര് മധ്യകിഴക്കന് യൂറോപ്പില് രചിച്ചത് വലിയ വിജയഗാഥകളാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
യൂറോപ്യന് യൂണിയനില് അവര് അംഗമാകുമ്പോള് അവരുടെ ആളോഹരി വരുമാനം യൂണിയന്റെ ശരാശരി വരുമാനത്തിന്റെ നാല്പ്പത് ശതമാനം മാത്രമായിരുന്നു. മാത്രമായിരുന്നു. എന്നാല് ഇന്നത് എണ്പത് ശതമാനം കടന്നിരിക്കുന്നു.
കഴിഞ്ഞ കുറേ വര്ഷങ്ങളായി പോളണ്ടിന്റെ സാമ്പത്തിക വളര്ച്ച യൂറോപ്യന് യൂണിയന്റെ ശരാശരിയിലും ഇരട്ടിയിലേറെയാണ്. യൂറോപ്യന് യൂണിയന്ഞറെ വളര്ച്ചാനിരക്ക് 1.5ശതമാനമാണ്. പോളണ്ടിന്റേതാകട്ടെ നാല് ശതമാനത്തോടടുത്തും. ഇവര് സാമ്പത്തിക പരിഷ്ക്കരണങ്ങള്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചപ്പോള് ഹംഗറി പോലുള്ള സമ്പദ്ഘടനകള് ഇവരെക്കാള് ബഹുദൂരം മുന്നിലായിരുന്നു. അവരുടെ ആളോഹരി വരുമാനവും വളരെ ഉയര്ന്നതായിരുന്നു. എന്നാലിന്ന് ഈ രാജ്യങ്ങളെയെല്ലാം പോളണ്ട് ബഹുദൂരം പിന്നിലാക്കിയിരിക്കുന്നു.
യൂറോപ്യന് യൂണിയനിലെ ആറാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പദ്ഘടനയാണിവര്. ഒരു ലക്ഷം കോടി ഡോളറിന്റെ സമ്പദ്ഘടനയായി പോളണ്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു. ലോകത്തെ മുന്നിര ഇരുപത് സമ്പദ്ഘടനകളിലാണ് ഇന്ന് ഇവരുടെ സ്ഥാനം. യുക്രെയ്നിലെ സമാധാന ശ്രമങ്ങളില് മറ്റ് യൂറോപ്യന് യൂണിയന് രാഷ്ട്രങ്ങള്ക്കും നാറ്റോയ്ക്കും ഒപ്പം തന്നെ ഇവര് നിലകൊള്ളുന്നുവെന്നും ഭൗമരാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധികള് പരിഹരിക്കാന് അവര് നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
യുക്രെയ്ന് പ്രതിസന്ധിയിലകപ്പെടും മുമ്പ് ഇവര് പോളണ്ടുമായി ബന്ധം പുലര്ത്തിയിരുന്നു. കാരണം ഭൗമശാസ്ത്രപരമായി ഇവര് അടുത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എന്നാല് വര്ഷങ്ങളായി ഇപ്പോള് വ്യോമാതിര്ത്തികള് അടച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് യുക്രെയ്നെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. യുക്രെയ്നിലേക്ക് വരേണ്ടവര്ക്ക് പോളണ്ടിലൂടെയാണ് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത്. ഇന്ത്യന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി 2024ല് യുക്രെയ്ന് സന്ദര്ശിച്ചത് പോളണ്ടില് നിന്ന് ട്രെയിന് മാര്ഗമായിരുന്നു.
അഞ്ച് വര്ഷമായി ഡൊണാല്ഡ് ടസ്ക് ആണ് യൂറോപ്യന് കൗണ്സിലിന്റെ അധ്യക്ഷനെന്നും സച്ദേവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രതിരോധരംഗത്ത് ഇന്ത്യയ്ക്കും പോളണ്ടിനും സംയുക്തമായി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു. അതാകും ഈ സന്ദര്ശന വേളയില് ഉരുത്തിരിഞ്ഞതെന്നും സച്ദേവ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.