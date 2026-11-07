കരിബീയയ്ക്ക് 5000 ലക്ഷം ഡോളറിന്റെ വായ്പ, ഗയാനയുമായി മൂന്ന് കരാറുകള്
ഇന്ത്യയുടെ ഗയാനയോടുള്ള പ്രതിബന്ധത വെളിവാക്കുന്നത് ലാറ്റിനമേരിക്കയും കരിബീയയുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകള് സുസ്ഥിരമാകുന്നുവെന്നാണ്.
Published : November 7, 2026 at 1:43 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ഗയാനയ്ക്ക് 5000 ലക്ഷം അമേരിക്കന് ഡോളറിന്റെ വായ്പ സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ലാറ്റിനമേരിക്കയിലെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ വികസന അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പദ്ധതി മുന്ഗണനകള്ക്കായാണ് ഈ തുക. വിഭവ സമ്പന്നമായ രാജ്യവുമായുള്ള ബന്ധം കൂടുതല് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നിര്ണായക നടപടിയാണിത്.
ഗയാന പ്രസിഡന്റ് ഡോ.മുഹമ്മദ് ഇര്ഫാന് അലിയുമായി നടന്ന ചര്ച്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കര് ആണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അന്റിഗ്വ, ബാര്ബുഡ എന്നിവിടങ്ങളില് നടന്ന കോമണ്വെല്ത്ത് രാജ്യത്തലവന്മാരുടെ സര്ക്കാര് യോഗത്തിന്റെ ഇടയിലായിരുന്നു ഇരുനേതാക്കളുടെയും ചര്ച്ചകള്.
Also Read: ചൈനീസ് ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ കാലുകുത്തുന്ന ആദ്യ വിദേശിയാകാൻ പാക് പൗരൻ; ചരിത്രം കുറിക്കാൻ 'ഷെൻഷൗ 24' ദൗത്യം
ഗയാന പ്രസിഡന്റ് അലിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച ഏറെ മനോഹരമായിരുന്നു എന്ന് പിന്നീട് ജയശങ്കര് എക്സില് കുറിച്ചു. ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങള് ചര്ച്ചയായി.പ്രത്യേകിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി 2024ല് അവിടെ സന്ദര്ശിച്ച ശേഷം ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നിര്ണായക തലത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ട്. റോഡുകള്, ആരോഗ്യം, പ്രതിരോധ പദ്ധതികള് തുടങ്ങിയവയ്ക്കായി അയ്യായിരം ലക്ഷം അമേരിക്കന് ഡോളറിന്റെ വായ്പ ഗയാനയ്ക്ക് നല്കുമെന്നും ഉറപ്പ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. എംഎസ്ഇ നിര്മ്മാണ പദ്ധതികള്ക്ക് വിതരണവും സ്ഥാപിക്കലും അടക്കമുള്ളവയില് കരാര് ആയിട്ടുണ്ട്. ക്വിക്ക് ഇംപാക്ട് പദ്ധതികള് നടപ്പാക്കുന്നതിനും സഹായം നല്കും. യുപിഐ പോലുള്ള ഡിജിറ്റല് പബ്ലിക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിലും ഗയാനയുമായി സഹകരിക്കാനും ധാരണ ആയിട്ടുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില് വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന സഹകരണത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ചയെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു. പരമ്പരാഗതമായി ചരിത്ര-സാംസ്കാരിക ബന്ധങ്ങളില് മാത്രമായി ഒതുങ്ങിയിരുന്ന ബന്ധം ഇനി വാണിജ്യം, നിക്ഷേപം, ഊര്ജ്ജം, കൃഷി, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനങ്ങള്, ഉത്പാദനം, ഡിജിറ്റല് സാങ്കേതികത തുടങ്ങിയവയിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ്.
പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്താന് 5000 ലക്ഷം അമേരിക്കന് ഡോളറിന്റെ വായ്പ
ഗയാനയുടെ വികസന അജണ്ടയില് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിബദ്ധത വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് 5000 ലക്ഷം അമേരിക്കന് ഡോളറിന്റെ വായ്പാ സഹായം.അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനവും മറ്റ് വികസന ആവശ്യങ്ങള്ക്കുമായാണ് ഈ തുക. ലാറ്റിനമേരിക്കയുടെ വികസന പങ്കാളിയായി ഇന്ത്യ തുടരുമെന്ന സന്ദേശമാണ് ഇതിലൂടെ നല്കുന്നത്.
ഗയാനയില് ഇതിനകം തന്നെ ഇന്ത്യ വിവിധ വികസന പദ്ധതികള് പൂര്ത്തിയാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. ഏറ്റവും പുതിയ വായ്പ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തില് കൂടുതല് കരുത്താകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്. വികസന സാമ്പത്തിക നയത്തിലാണ് ആഗോള ദക്ഷിണരാജ്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തില് ഇന്ത്യ മുന്ഗണന നല്കുന്നത്.
ഗയാനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അധിക വികസന സഹായം അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് ആക്കം കൂട്ടും. ഉത്പാദന ശേഷിയിലും വര്ദ്ധനയുണ്ടാക്കും. ഇന്ത്യയുമായുള്ള പങ്കാളിത്തത്തോടെ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതികളുടെ മുന്ഗണന ആവശ്യങ്ങള്ക്കും ഇത് പരിഹാരമാകും.
ഇന്ത്യന് കമ്പനികളെ സംബന്ധിച്ച് ഗയാനയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ, ഉത്പാദന, സാങ്കേതിക കമ്പനികളുമായും മറ്റ് സാമ്പത്തിക മേഖലകളുമായും വലിയ പങ്കാളിത്തത്തിനുള്ള അവസരമാണ് തുറന്ന് കിട്ടുക.
ഉത്പാദനവും മൂന്ന് കരാറുകളിലൂടെയുള്ള അടിസ്ഥാന വികസനവും
മൂന്ന് കരാറുകളാണ് ചര്ച്ചാവേളയില് ഒപ്പു വച്ചത്. ഗയാനയുടെ സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന് വേണ്ട വ്യത്യസ്തവും എന്നാല് പരസ്പര പൂരകങ്ങളുമായ വിവിധ വിഷയങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന കരാറുകളാണ് ഇവ.
കുടില്-ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങള്ക്കുള്ള ഉത്പാദന പദ്ധതികളുടെ വിതരണ സ്ഥാപിക്കലുകള്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ആദ്യ കരാര്. ഗയാനയുടെചെറുകിട വ്യവസായിക ഉത്പാദന ശേഷി വര്ധിപ്പിക്കാനാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
പ്രാദേശിക വ്യവസായ പ്രവൃത്തികള് ശക്തിപ്പെടുത്താന് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണിത്. ഒപ്പം ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങള് ശാക്തീകരിക്കാനും തൊഴില് സൃഷ്ടിക്കുള്ള അവസരങ്ങള് വര്ദ്ധിപ്പിക്കാനും ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. കുടില്-ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളില് ഉത്പാദന ശേഷി വര്ദ്ധിപ്പിക്കുക വഴി ഉത്പാദന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പരമ്പരാഗത മേഖലകള്ക്കപ്പുറത്തേക്ക് വിപുലീകരിച്ച് സാമ്പത്തിക വൈവിധ്യവത്ക്കരണത്തിന് സംഭാവനകള് നല്കാനാകുന്നു.
രണ്ടാമത്തെ കരാര് വേഗത്തില് വേണ്ട പദ്ധതികളുടെ(ക്വിപ്) നടത്തിപ്പിന് സഹായങ്ങള് നല്കുന്നു. ഈ പദ്ധതികള് പ്രത്യേക വികസന ആവശ്യങ്ങള് ലക്ഷ്യമിട്ടും നിര്ദ്ദിഷ്ട ഇടപെടലുകളിലൂടെയും പ്രാദേശിക ജനസമൂഹത്തിന് നിര്ണായക ഗുണങ്ങള് നല്കുന്നു.
ഇന്ത്യ ക്വിപ് മാതൃകയാണ് വികസന പങ്കാളിത്തത്തിന് വേണ്ടി വലിയതോതില് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ആഗോള ദക്ഷിണ രാജ്യങ്ങളുമായി. ഇത്തരം ഉദ്യമങ്ങള് പ്രത്യേക പ്രാദേശിക വികസന ആവശ്യങ്ങള് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളവയാണ്. നിര്ദ്ദിഷ്ട ഇടപെടലുകള്പ്രാദേശിക ജനസമൂഹത്തിന് ഏറെ ഗുണകരമാകും. ഒപ്പം പ്രത്യേക ഊന്നല് നല്കുന്ന പദ്ധതികളിലൂടെ വികസന സഹകരണം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സാധിക്കുന്നു.
മൂന്നാമത്തെ കരാര് ഡിജിറ്റല് പബ്ലിക് ഇന്ഫ്രാസ്ട്രക്ചര് രംഗത്തെ സഹകരണമാണ്. ഗയാനയിലും യുപിഐ പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങള് കൊണ്ടുവരാനാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇത് ബന്ധം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സുപ്രധാനമായ ഒരു സാങ്കേതിക മാനം നല്കുന്നു.
ഇന്ത്യയുടെ ഡിജിറ്റല് പേമെന്റ് അനുഭവങ്ങള് ഗയാനയ്ക്ക് പിന്തുണയാകും
ഡിജിറ്റല് പബ്ലിക് ഇന്ഫ്രാസ്ട്രക്ചറിലുള്ള നിര്ദ്ദിഷ്ട സഹകരണം ഏറ്റവും പുതിയ ഉഭയകക്ഷി ഇടപാടുകള്ക്ക് കൂടുതല് ഗുണകരമാകും.
രാജ്യത്തെ യുപിഐ ഇടപാടുകള് പെട്ടെന്നുള്ള ബാങ്കിങ് ഇടപാടുകള്ക്ക് വലിയ സഹായമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. വ്യവസായ, ഉപഭോക്തൃ സേവനദാതാക്കള്ക്ക് ഇത് വലിയ സഹായമാകുന്നു.
ഗയാനയുായുള്ള സഹകരണത്തിലൂടെ യുപിഐ പോലുള്ള സംവിധാനം അവിടെയും വികസിപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കാന് തുടങ്ങിയാല് ഈ ലാറ്റിനമേരിക്കന് രാജ്യത്തിന് ഇന്ത്യയെ പോലെ വന്തോതില് ഡിജിറ്റല് ഇടപാടുകള് സാധ്യമാകും.
കൂടുതല് പ്രാപ്യവും അന്തര് തല ഇടപാടുകള് നടത്താനാകുന്നതുമായ ഒരു പേയ്മെന്റ് പരിസ്ഥിതി സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകള് മെച്ചപ്പെടുത്താന് സഹായകമാകും. ഒപ്പം മെച്ചപ്പെട്ട ഔദ്യോഗിക സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങള്ക്കും ഡിജിറ്റല് വാണിജ്യം വ്യാപിപ്പിക്കാനും സഹായകമാകും. ഡിജിറ്റല് ഇടപാട് സൗകര്യം കൂടുതല് പ്രാപ്യമാകുന്നതോടെ ഇത് സാമ്പത്തിക ഉള്പ്പെടുത്തലിനും പൊതുസേവനങ്ങള് നല്കാനും സഹായകമാകും.
ഈ മേഖലയിലെ സഹകരണത്തിനായി ഇന്ത്യയും ഗയാനയും കൂടുതല് സാങ്കേതികത മാനങ്ങളും സഹകരണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടു വരാന് ലക്ഷ്യമിടുന്നു. പരമ്പരാഗതമായി ഇത് ചരിത്ര, സാംസ്കാരിക വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങളിലൂന്നി ആയിരുന്നു മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നത്.
ഊര്ജ്ജവും നിക്ഷേപവും സുപ്രധാന സ്തംഭങ്ങള്
ഊര്ജ്ജ സഹകരണം മറ്റൊരു സുപ്രധാന മേഖലയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഗയാന ഊര്ജ്ജ മേഖലയില് ഒരു സുപ്രധാന രാജ്യമായി ഉയര്ന്ന് വരുന്ന സാഹചര്യത്തില് പ്രത്യേകിച്ച്. ഇവരുടെ തീരത്ത് വന്തോതില് എണ്ണ നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് ഇത്.
രാജ്യത്തിന്റെ വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന പെട്രോളിയം മേഖല സാമ്പത്തിക പ്രാധാന്യവും വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം രാജ്യാന്തര നിക്ഷേപത്തിന് പുത്തന് അവസരങ്ങള് തുറക്കുന്നു. ഇത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, സാങ്കേതിക പങ്കാളിത്തം എന്നിവയ്ക്കും സഹായിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ആഭ്യന്തര ആവശ്യങ്ങള്ക്കായി വലിയ തോതില് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന എണ്ണ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പുതുതായി ഉയ്രകന്ന് വരുന്ന ഗയാനയെ പോലുള്ള ഊര്ജ്ജോത്പാദക കമ്പനികളുമായുള്ള സഹകരണം നമുക്ക് നിര്ണായക സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കും.
ഊര്ജ്ജം, വാണിജ്യം, നിക്ഷേപം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ സഹകരണം കൂടുതല് വൈവിധ്യവത്ക്കരിക്കപ്പെട്ട ഉഭയകക്ഷി സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങള് നല്കും. ജയശങ്കറും പ്രസിഡന്റ് അലിയും തമ്മില് നടന്ന ചര്ച്ചകളിലും വാണിജ്യ ഇടപെടലുകളിലും നിക്ഷേപം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും പുത്തന് അവസരങ്ങള് തേടാനുള്ള ഈ പങ്കാളിത്ത താത്പര്യങ്ങളാണ് പ്രകടമായത്.
കാര്ഷിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം സംബന്ധിച്ചും ഇരുനേതാക്കളും തമ്മില് ചര്ച്ചകള് നട്നനു. കാര്ഷിക മേഖലയിലെ വിശാല സഹകരണം വൈദഗ്ദ്ധ്യവും സാങ്കേതികതയും കൈമാറാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. അതേസമയം അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പങ്കാളിത്തം ഗയാനയുടെ സാമ്പത്തിക ഉത്പാദന അടിത്തറ മെച്ചപ്പെടുത്തും.
ഉത്പാദനം, ഡിജിറ്റല് സാങ്കേതികത എന്നിവയിലെ നിര്ദ്ദിഷ്ട സഹകരണം വ്യവസായ വികസനം, മെച്ചപ്പെട്ട ബന്ധങ്ങള്, പുത്തന് അവസരങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കല്, സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്തം എന്നിവയിലൂടെ കൂടുതല് കരുത്ത് പകരും.
ചരിത്ര സാംസ്കാരിക ബന്ധങ്ങള് അടിത്തറ നല്കും
ഇന്ത്യയും ഗയാനയും തമ്മില് ദീര്ഘകാല ബന്ധമുണ്ട്. ചരിത്രപരമായി തന്നെ ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയു ജനത ഇടപെട്ടിരുന്നു. ഗയാനയില് വലിയൊരു വിഭാഗം ഇന്ത്യന് ജനത വസിക്കു്നനു എന്നത് ഈ ബന്ധം സുസ്ഥിരമായി നിലനിര്ത്തുന്നതില് വലിയ ഘടകമാണ്. പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടില് ഇന്ത്യയില് നിന്നുള്ള കരാര് തൊഴിലാളികള് ഗയാനയില് എത്തിയതോടെയാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുളള സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക ബന്ധങ്ങള് രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടായി ആഴത്തില് തുടരുന്നത്. ഇത് ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളെയും സ്വാധീനിച്ചു.
ചരിത്രപരമായ ബന്ധം ശക്തമായ നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിനും അടിത്തറയായി. രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക, സാംസ്കാരിക, വിദ്യാഭ്യാസ രംഗങ്ങളിലെ സഹകരണത്തിലേക്കും ഇത് നീണ്ടു.
വര്ഷങ്ങളായുള്ള ഈ ബന്ധം കേവലം ജനങ്ങള് തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിനും അപ്പുറം വാണിജ്യം, നിക്ഷേപം, വികസന സഹായങ്ങള്, സാങ്കേതിക രംഗത്തെ സഹകരണം എന്നിവയിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിച്ചു.
കോമണ് വെല്ത്തിലെ ഇവരുടെ അംഗത്വവും ആഗോള തെക്കിലെ പങ്കാളിത്തവും പൊതു വികസന മുന്ഗണനകള്ക്ക് സുപ്രധാന ബഹുവിധ ഇടങ്ങള് നല്കുന്നു.
രാജ്യാന്തര സ്ഥാപനങ്ങളില് വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തിന് കരുത്തേകണമെന്ന് ഇരുരാജ്യങ്ങള്ക്കും താത്പര്യമുണ്ട്. ഒപ്പം തുല്യ സാമ്പത്തിക അവസരങ്ങള് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ആഗോള തെക്കിനെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളില് മെച്ചപ്പെട്ട സഹകരണത്തിനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
ലാറ്റിനമേരിക്കയും കരീബിയയുമായി ബന്ധം വര്ദ്ധിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ
ലാറ്റിനമേരിക്കയും കരീബിയയുമായുള്ള ബന്ധം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഇന്ത്യന് ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ജയശങ്കറും അലിയും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച.
ഭൗമശാസത്രപരമായ ദൂരം മൂലം പരമ്പരാഗതമായി ഈ മേഖലയിലെ നിരവധി രാജ്യങ്ങളുമായി ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപെടലുകള് പരിമിതപ്പെട്ടിരുന്നു. വാണിജ്യം, നിക്ഷപം, ഊര്ജ്ജ സഹകരണം, വികസന പിന്തുണ, നയപരമായ ഇടപെടലുകള് എന്നിവയില് പങ്കാളിത്തം വര്ദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് ഇന്ത്യയുടെ നീക്കം.
ഗയാനയുടെ വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന സാമ്പത്തിക ശേഷി പ്രത്യേകിച്ച് തീരമേഖലയില് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള എണ്ണ ശേഖരം ഈരാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രാധാന്യം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
രാജ്യത്തിന്റെ ഊര്ജ്ജ മേഖലയിലെ വികസനത്തിന് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിന് വാണിജ്യ നിക്ഷേപവും ആവശ്യമാണ്. ഇത് മേഖലയില് ഇന്ത്യയുടെ സാന്നിധ്യം വര്ദ്ധിപ്പിക്കാന് കരുത്ത് പകരുന്നു.
അയ്യായിരം ലക്ഷം വായ്പയിലൂടെയും മൂന്ന് കരാറുകളിലൂടെയും ഇന്ത്യ വികസന സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനും സാങ്കേതികസഹകരണത്തിനും ശേഷി വര്ദ്ധിപ്പിക്കലിനും വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുമായി ഇന്ത്യ എങ്ങനെയാണ് ഇടപെടുന്നത് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നു.
ഗയാനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുത്തന് പ്രതിബദ്ധത അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനും പ്രാദേശിക ഉത്പാദനത്തിനും സാമൂഹ്യതല വികസനം ശക്തിപ്പെടുത്താനും ഡിജിറ്റല് മാറ്റങ്ങള്ക്കും സഹായിക്കും. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവ അവസരങ്ങളാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. വാണിജ്യ ഇടപെടല്, ശക്തമായ വികസനം, സാങ്കേതിക പങ്കാളിത്തം എന്നിവ കൂടുതല് സുപ്രധാനമായ ഒരു ദക്ഷിണ അമേരിക്കന് സമ്പദ്ഘടനയുമായുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്നു.
ചോഗത്തിലെ ഈ യോഗം ഇന്ത്യ ഗയാന ബന്ധത്തില് അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പടി കൂടി മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു. ദീര്ഘകാല ചരിത്രബന്ധത്തിനുമപ്പുറം സമഗ്രമായ പങ്കാളിത്തത്തിലും സാമ്പത്തിക സഹകരണത്തിലും സാങ്കേതികതയിലും വികസനത്തിലും പങ്കാളിത്ത അഭിവൃദ്ധിയിലും ഊന്നിയുള്ള സഹകരണമാണിത്.
ഇന്ത്യയ്ക്കും ഗയാനയ്ക്കും ദീര്ഘകാലമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്. ഇത് ചരിത്ര സാംസ്കാരിക ജനകീയതയിലേക്ക് വേരാണ്ടു കിടക്കുന്നു എന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം പുറത്ത് വിട്ട വാര്ത്താക്കുറിപ്പില് പറയുന്നു. ആഗോള ദക്ഷിണ പങ്കാളികളെന്ന നിലയിലും കോമണ്വെല്ത്ത് അംഗങ്ങളെന്ന നിലയിലും ഇന്ത്യയും ഗയാനയും ഒന്നിച്ച് ശക്തമായി തങ്ങളുടെ ബഹുമുഖ സഹകരണം പങ്കാളിത്ത മുന്ഗണനകളോടെ വികസനത്തിനും അഭിവൃദ്ധിക്കുമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയാണെന്നും പ്രസ്താവനയില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്.