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ആണവ നിര്‍വ്യാപന മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ ശോഷിക്കുന്നു; ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തിരുത്തിക്കുറിച്ച അമേരിക്ക സൗദി ആണവ കരാറിനെ കുറിച്ച് അറിയാം

24 മണിക്കൂറിനകം കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് സാമൂഹ്യ മാധ്യമത്തില്‍ തിരുത്തിക്കുറിച്ചു.

NON PROLIFERATION Saudi Arabia Non proliferation Standard Chris Wright
Trump with saudi crwn prince (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 16, 2026 at 6:00 AM IST

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സുജാത ഐശ്വര്യ

ഴിഞ്ഞ മാസം 22ന് അമേരിക്കന്‍ ഊര്‍ജ്ജ സെക്രട്ടറി ക്രിസ്‌ റൈറ്റും സൗദി ഊര്‍ജ്ജ മന്ത്രി പ്രിന്‍സ് അബ്‌ദുള്‍ അസീസ് ബിന്‍ സല്‍മാനും ഒരു സമാധാന ആണവ സഹകരണ കരാറില്‍ ഒപ്പു വച്ചു. മുപ്പത് വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള കരാറാണിത്. 123 കരാറെന്നാണ് ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത്. അമേരിക്കന്‍ പാര്‍ലമെന്‍റ് കരാര്‍ നിര്‍ബന്ധിത 90 ദിന പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുകയാണ് ഇപ്പോള്‍. ഇതിനെ ചരിത്രപരമായ ഒരു കരാറെന്നാണ് ഊര്‍ജ്ജ വകുപ്പ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

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എന്നാല്‍ 24 മണിക്കൂറിനകം കരാറിലെ വ്യവസ്ഥകള്‍ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് സാമൂഹ്യ മാധ്യമത്തില്‍ തിരുത്തിക്കുറിച്ചു. യുറേനിയം സമ്പുഷ്‌ടീകരണം ഉണ്ടാകില്ലെന്നായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം. അബ്രഹാം ചട്ടങ്ങളിലേക്ക് സൗദി അറേബ്യ സ്വഭാവികമായി ചേരും വിധമുള്ള യാദൃശ്ചികതയായിരുന്നു ഈ കരാര്‍.

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ഈ വ്യവസ്ഥ ഒപ്പ് വച്ച കരാറില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ്‌ സെക്രട്ടറി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ട്രംപ് ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിക്കും മുമ്പ് ഇതേക്കുറിച്ച് സൗദി അധികൃതരോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാല്‍ വൈകുന്നേരത്തോടെ ഭരണകൂടം പിന്നെയും നിലപാട് മാറ്റി. ഈ വ്യവസ്ഥ എപ്പോഴും കരാറിന്‍റെ ഭാഗമായിരുന്നെന്നും ആഭ്യന്തര ആശയക്കുഴപ്പം എന്ന തരത്തില്‍ വരുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ അടിസ്ഥാന രഹിതമാണെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

ഒരു കരാറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒറ്റ ദിവസം തന്നെ രണ്ട് തരം അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങള്‍-കരാറിന് പിന്നിലെ യഥാര്‍ത്ഥ താത്പര്യങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ്.

തര്‍ക്കത്തിന്‍റെ മുഖ്യകാരണം മാനദണ്ഡം സംബന്ധിച്ചാണ്. 2009ല്‍ യുഎഇ അമേരിക്കയുമായി ഒരു ആണവ കരാര്‍ ഒപ്പു വച്ചപ്പോള്‍ സുവര്‍ണ മാനദണ്ഡം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആണവ നിര്‍വ്യാപനം അവര്‍ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. യുറേനിയം സമ്പുഷ്‌ടീകരണം ഇല്ലായിരുന്നു, ഉപയോഗിച്ച ഇന്ധനത്തിന്‍റെ പുനരുപയോഗമില്ല. രാജ്യാന്തര ആണവോര്‍ജ്ജ ഏജന്‍സിയുടെ അധിക നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് പരിശോധകര്‍ക്ക് ആയുധനിര്‍മാണം നടക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കാനുള്ള അധികാരവും ഉണ്ട്.

ഇത്തരം മാനദണ്ഡങ്ങളോട് സൗദി അറേബ്യ കാലങ്ങളായി വിമുഖത കാട്ടുന്നുണ്ട്. ഇറാന്‍ ആണവായുധം നിര്‍മ്മിക്കുകയാണെങ്കില്‍ തങ്ങളും അത്തരം നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുമെന്ന് 2018ല്‍ സൗദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിന്‍ സല്‍മാന്‍ രാജകുമാരന്‍ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ആഭ്യന്തര സമ്പുഷ്‌ടീകരണം തങ്ങളുടെ പരമാധികാരവും തങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക ശത്രുവിനെ നേരിടാന്‍ അത്യന്താപേക്ഷിതവുമാണെന്നായിരുന്നു റിയാദിന്‍റെ നിലപാട്.

ഇപ്പോള്‍ ഒപ്പ് വച്ച രേഖകള്‍ അധിക നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് വര്‍ഷം ആഭ്യന്തര സമ്പുഷ്‌ടീകരണത്തിന്‍റെ സാമ്പത്തിക പ്രായോഗികത പരിശോധിക്കാനും ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെ ആയുധ നിര്‍മാണത്തിനുള്ള പടിയായാണ് അമേരിക്കന്‍ സെനറ്റള്‍ ഇദ് മാര്‍ക്കി വിശേഷിപ്പിച്ചത്. യുഎഇ, തുര്‍ക്കി, ഈജിപ്റ്റ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി എന്ത് മാനദണ്ഡമാണ് ഇപ്പോള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ആണവ നിര്‍വ്യാപന നയ വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രത്തിലെ ഹെന്‍റി സൊക്കോള്‍സ്‌കി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു.

ഇനി പുതിയ കരാറിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം. യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സമ്പുഷ്‌ടീകരണവും പാടില്ലെന്നാണ് ട്രംപിന്‍റെ പോസ്റ്റ് നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ക്ക് കടകവിരുദ്ധമാണ്. അതേസമയം ഇസ്രയേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹു ഇതിനെ മണിക്കൂറുകള്‍ക്കകം പിന്തുണച്ചു. റൈറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ച കരാറിനോട് ട്രംപ് നേരത്തെ തന്നെ അതൃപ്‌തി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ അതേക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് നേരിട്ട് യാതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല. കണ്‍സര്‍വേറ്റീവ് പാര്‍ട്ടിക്കാര്‍ ഇസ്രയേലിന്‍റെ നടപടിയെ എന്ത് കൊണ്ട് നിസാരവത്ക്കരിക്കുന്നുവെന്ന ചോദ്യമുയര്‍ത്തിയപ്പോള്‍ ട്രംപ് തന്‍റെ നിലപാട് കടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു.

സൗദി ഉദ്യോഗസ്ഥരാകട്ടെ ഈ കരാറിനെ കണ്ണുമടച്ച് ഒരു നയതന്ത്ര വിജയമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. സമ്പുഷ്‌ടീകരണം തള്ളിക്കൊണ്ട് ട്രംപ് റിയാദിന്‍റെ ശക്തമായ നിലപാടിനുള്ള ഇടം ഇല്ലാതാക്കിയിരിക്കുന്നു. ആണവ കരാര്‍ ഒരു വിലപേശല്‍ ഉപകരണമായി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇപ്പോള്‍. സാങ്കേതികതയും സമ്പുഷ്‌ടീകരണ അവകാശങ്ങളും ഇസ്രയേലി അംഗീകാരവും എല്ലാം ഒപ്പം വിലപേശല്‍ തന്ത്രങ്ങളാകുന്നു.

ഇതിന് ഒരു ചരിത്ര ബന്ധവുമുണ്ട്. സൗദി ആണവ സഹകരണ കരാറിനെ ഇസ്രയേല്‍ അംഗീകാരവുമായി കൂട്ടിക്കെട്ടുകയും ഇതുമായി മുന്നോട്ട് പോകാതിരിക്കുകയുമായിരുന്നു. ട്രംപ് അധികാരത്തില്‍ വന്നതോടെ ഇത് കീഴ്‌മേല്‍ മറിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ 2025ലെ ഗള്‍ഫ് പര്യടനത്തിന് മുമ്പ് ഇളവുകള്‍ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു. ജൂലൈ 22ന് ഒപ്പ് വച്ച കരാറില്‍ ഈ ബന്ധമില്ലായ്‌മ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്.

അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ സാമൂഹ്യമാധ്യമ പോസ്റ്റും ഇത് ആവര്‍ത്തിച്ചുറപ്പിക്കുന്നു. ഒരൊറ്റപ്രസിഡന്‍റിന്‍റെ കാലത്ത് തന്നെ എല്ലാം സാധാരണ ഗതിയിലാക്കാന്‍ സാഹചര്യങ്ങള്‍ മൂന്ന് തവണ തിരുത്തി. എല്ലാ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്‌താവനകളിലും പക്ഷേ സൗദിയുടെ നിലപാട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

പലസ്‌തീന് ഗുണകരമാകുന്നതും വിശ്വാസ്യതയുള്ളതുമായ ഒരു സാധാരണവത്ക്കരിക്കലാണ് ആവശ്യമെന്ന് മുഹമ്മദ് ബിന്‍ സല്‍മാന്‍ ഗാസ യുദ്ധം മുതല്‍ തന്നെ പറഞ്ഞ് കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ മുന്‍ സാഹചര്യങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ കടുത്തിരിക്കുന്നു. റിയാദിന് യാതൊരു കാരണവശാലും ഇസ്രയേലിനെ അംഗീകരിക്കാനാകില്ല. ഇസ്ലാമിക് ലോകമെമ്പാടും സൗദി രാജാധികാരം വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ട് വിശുദ്ധ പള്ളികളുടെ സംരക്ഷണവും അവര്‍ക്കാണ്. അതേസമയം ഗാസ നാശത്തിലാണ്. വെസ്റ്റ്‌ബാങ്ക് ആകട്ടെ ഇല്ലാതാക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ട്രംപ് മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുള്ള നിബന്ധനകള്‍ കരാറിനെ തുരങ്കം വയ്ക്കുന്നത് തന്നെയാണ്.

മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ അട്ടിമറി റിയാദില്‍ നിന്നല്ല തുടങ്ങിയത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. 2025ല്‍ ട്രംപ് കൊറിയന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് ലീ ജായെ മ്യുവാങുമായി ഗ്വഗ്‌ജുവില്‍ നടന്ന ഏഷ്യ പസഫിക് സാമ്പത്തിക സഹകരണ ഉച്ചക്കോടിക്കിടെ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്‌ചയില്‍ തങ്ങള്‍ ആയുധേതര ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി യുറേനിയം സമ്പുഷ്‌ടീകരിക്കുന്നതിനെ പിന്തുണയ്ക്കാമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഒപ്പം ഉപയോഗിച്ച ഇന്ധനം പുനരുപയോഗിക്കുന്നതിനും അനുകൂല നിലപാട് ട്രംപ് കൈക്കൊണ്ടു. കാലങ്ങളായി ആണവ നിര്‍വ്യാപനത്തിന്‍റെ പേരില്‍ ഇതെല്ലാം ഇവര്‍ക്ക് നിഷേധിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു.

സോളിന് നല്‍കുന്ന ഇളവുകള്‍ സൗദി അറേബ്യയ്ക്ക് നല്‍കില്ലെന്ന് വിദഗ്ദ്ധര്‍ അന്നേ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതാണ്. എട്ട് മാസത്തിന് ശേഷം അത് തന്നെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. വിഷയത്തിന്‍റെ ശ്രേണി വിഷയമാകുന്നത് ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് പരിഗണിക്കുമ്പോഴാണ്. സാധാരണ ഭരണം നടത്തുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരിയും ഓരോരോ വില പേശല്‍ നടത്തുന്നവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണിത്.

ഈ രണ്ട് തരം സമീപനങ്ങളും ഏഷ്യയെ സംബന്ധിച്ച് നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. ചൈന, ഇന്ത്യ, ജപ്പാന്‍, കൊറിയ തുടങ്ങിയവ ഗള്‍ഫില്‍ നിന്നുള്ള അസംസ്‌കൃത എണ്ണ വന്‍തോതില്‍ വാങ്ങുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് അവര്‍ ഊര്‍ജ്ജ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നത്. ഈ ഊര്‍ജ്ജ സുസ്ഥിരതയ്ക്ക് മേലാണ് ഇപ്പോള്‍ ആണവ ഇന്ധന ചക്രം കരിനിഴല്‍ വീഴ്‌ത്തിയിരിക്കുന്നത്. അവര്‍ അവരുടേതായ ആണവ പദ്ധതികള്‍ നടപ്പാക്കുന്നു. ഇവരുടെ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പലതും മറ്റുള്ളവര്‍ക്കും ബാധ്യതയാകും.

നയതന്ത്രത്തിന് വേണ്ടി എണ്ണയുടെ പുനരുപയോഗം ഓരോ രാജ്യത്തെയും സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലാക്കും. അവര്‍ക്ക് നയതന്ത്ര ഇടപാടുകള്‍ പുനപ്പരിശോധിക്കേണ്ടിയും വരും. ഇത് പുത്തന്‍ പ്രശ്‌നങ്ങളുടെ തുടക്കമാകും.

ജൂലൈ 22ന് ഒപ്പ് വച്ച കരാര്‍ ഒരുപ്രശ്‌നങ്ങളും പരിഹരിക്കുന്നില്ല. ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് മാറ്റപ്പെട്ട ഒരു കരാര്‍ ഒരു കൈമാറ്റ നയതന്ത്രത്തിന്‍റെ ഓര്‍മ്മകുടീരമാണ്. ഇതില്‍ പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍ വളരെ വേഗം നിലവില്‍ വന്നു. എന്നാല്‍ കഠിനമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംവാദമൊന്നുമില്ല. രണ്ട് വസ്‌തുതകള്‍ ഇതിന്‍റെ ഫലം നിശ്ചയിക്കും.

പലസ്‌തീനില്‍ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകാതെ റിയാദ് ഇസ്രയേലിനെ അംഗീകരിക്കില്ല. ഒരിക്കല്‍ ആണവ സഹകരണത്തിനായി ഉണ്ടായിരുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ ആകെ മാറ്റി മറിച്ച് കൊണ്ടുള്ള ഒരു കരാര്‍ സാധ്യമല്ല. വാഷിങ്ടണില്‍ നടന്ന ഒപ്പു വയ്ക്കല്‍ മാമാങ്കം ഒരു ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരം നല്‍കുന്നില്ല. ഇത് കേവലം വിലപേശലിന് വഴി തുറക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. പല സുപ്രധാന വിഷയങ്ങളും പിന്നത്തേക്ക് മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്നു.

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NON PROLIFERATION
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