ഭൗമകാലാവസ്ഥ സംവിധാനം മുന്നിശ്ചയപ്രകാരമല്ലാത്ത സ്ഥിതിയിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു-മുന്നറിയിപ്പുമായി പുത്തന് റിപ്പോര്ട്ട്
കാലാവസ്ഥ പ്രതിസന്ധിയെന്നത് ഒരു ഭാവി വെല്ലുവിളിയല്ല മറിച്ച് വര്ത്തമാന യാഥാര്ത്ഥ്യമാണെന്ന് 2026ലെം കാലാവസ്ഥ റിപ്പോര്ട്ടിലെ കണ്ടെത്തലുകള് പറയുന്നു.
Published : October 28, 2026 at 8:08 PM IST
ഭൂമിയുടെ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം മുന് നിശ്ചയിച്ചതിലും ആഴത്തിലുള്ള ഇടത്തേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നതായി ഈ മാസം പുറത്ത് വന്ന ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോര്ട്ട്. ഇത് കേവലം ഭാവിയിലേക്കുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പല്ല. മറിച്ച് വര്ത്തമാനകാലത്തെ തിരിച്ചറിവാണെന്ന് റിപ്പോര്ട്ട് തയാറാക്കിയവര് നമ്മെ ഓര്മ്മിപ്പിക്കുന്നു.
ഗ്രഹത്തിന്റെ പതിനാറ് ശക്തമായ സൂചനകളാണ് ബയോ സയന്സ് എന്ന ജേര്ണലില് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കാലാവസ്ഥ റിപ്പോര്ട്ട് 2026ല് പഠന വിധേയമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഹരിത ഗേഹ വാതകനില, സമുദ്രോഷ്ണം, സുപ്രധാന മഞ്ഞുപാളികളുടെ ഭാരം, ചൂടുള്ള ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം, ആഗോള ഉപരിതല ഊഷ്മാവ് തുടങ്ങിയവയടക്കമുള്ള പതിനാറ് സൂചനകളില് തീവ്ര റെക്കോര്ഡാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. മറ്റ് നിരവധിഎണ്ണത്തിന്ഞറെ വേഗത വര്ദ്ധിക്കുകോ അനിയന്ത്രിതമായി മാറുകയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് ദ 2026 കാലാവസ്ഥ റിപ്പോര്ട്ട് സ്ഥിതി: വെല്ലുവിളികളും അവസരങ്ങളുമെന്ന് പേരില് ബയോസയന്സസില് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു. വില്യം ജെ റിപ്പിള്, ക്രിസ്റ്റഫര് വൂള്ഫ്, മൈക്കിള് ഇ മാന്, ജോഹാന് റോക്സ്റ്റോം, ഉനയ് പാസ്കല്, ജിലിയന് ഡബ്ല്യു ഗ്രെഗ്, ചി സൂ, സാറാ ഇ പെര്ക്കിന്സ് കിര്ക് പാട്രിക്, തോമസ് എം ന്യൂസം, ജേക്കബ് ബുക്കോസ്കി, അന്ജാല് പ്രകാശ് എന്നിവര് ചേര്ന്ന് തയാറാക്കിയ റിപ്പോര്ട്ടാണിത്.
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കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ (2025) റിപ്പോര്ട്ട് പ്രധാനമായും മുപ്പത്തിനാല് കാലാവസ്ഥ മുന്നറിയിപ്പ് സൂചനകളെയാണ് പരിശോധിച്ചത്. ഇക്കൊല്ലം 16 എണ്ണം മാത്രമാണ് പഠനവിധേയമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. രണ്ട് റിപ്പോര്ട്ടുകളും വ്യത്യസ്ത മുന്നറിയിപ്പ് സൂചനകളെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവയെ അത് കൊണ്ട് തന്നെ നേരിട്ട് നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യാനാകില്ല. എങ്കിലും പ്രധാന സന്ദേശം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പല സുപ്രധാന കാലാവസ്ഥ സൂചനകളും കടുത്ത അപകടകരമായ ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു.
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റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം മൊത്തത്തിലുള്ള ചിത്രം കഠിനമാണ്. കാര്ബണ് ഡൈ ഓക്സൈഡ്, മീഥൈയ്ന്, നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് എന്നിവയുടെയെല്ലാം നില റെക്കോര്ഡിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഹിമപാളികളുടെ ക്ടിയും ഗ്രീന്ലന്ഡിലെ മഞ്ഞുപാളികളുടെ ഭാരവും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിലയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. അതേസമയം ആര്ട്ടിക് സമുദ്രത്തിലെ മഞ്ഞും അന്റാര്ട്ടിക്കിലെ മഞ്ഞിന്റെ ഭാരവും റെക്കോര്ഡ് കടന്നു. ഇതെല്ലാം കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോള് കാലാവസ്ഥ പ്രതിസന്ധി എന്നത് ഭാവിയുടെ വെല്ലുവിളിയല്ല മറിച്ച് വര്ത്തമാനകാല യാഥാര്ത്ഥ്യമാണ്.
റിപ്പോര്ട്ട് വെല്ലുവിളികള്ക്ക് പുറമെ അവസരങ്ങളെക്കുറിച്ചും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടിയായ കോപ്31 തര്ക്കിയില് അടുത്തമാസം ഒന്പതുമുതല് 20വരെ നടത്താന് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളില് നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികള് ഉച്ചകോടിയില് സംബന്ധിക്കും. കേവലം ചര്ച്ചകള്ക്കുമപ്പുറം ധാരണയും ധാരണയില് നിന്ന് പ്രവൃത്തിയുമാണ് ആവശ്യം. എത്രയും പെട്ടെന്ന് വാഗ്ദാനങ്ങള് പ്രവൃത്തിയാക്കി മാറ്റണമെന്ന കോപ് 31ന്റെ ചര്ച്ചകള്ക്കുള്ള കളമൊരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ റിപ്പോര്ട്ട്. റിപ്പോര്ട്ടിന്റെ മൂല്യം ഇതിന്റെ കൂട്ടിച്ചേര്ക്കലിലാണ് ഉള്ളത്. ഇത് കാലാവസ്ഥയെ ഒറ്റപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടമല്ലാതെ ഒരു സംയോജിത സംവിധാനമായി പരിഗണിക്കുന്നു. നിലവിലെ നിമിഷത്തെ കേവലം വിധിയാണെന്ന് സമാധാനിക്കാതെ പ്രവര്ത്തിക്കാനുള്ള സമയമായി കരുതുന്നു.
മൊത്തത്തിലുള്ള സ്ഥിതി
അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാര്ബണ്ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ കേന്ദ്രീകരണം മെയ് 2026ല് തന്നെ 428പിപിഎം കടന്നതായി റിപ്പോര്ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പ്രാഥമികമായി ഇത് ഫോസില് ഇന്ധനങ്ങളില് നിന്നും ഹരിതഗേഹവാതക കേന്ദ്രീകരണം മൂലവുമാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഭൂമിയുടെ ഊര്ജ്ജ അസന്തുലിതത്വത്തെ തീവ്രമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ദീര്ഘകാല മുന്നറിയിപ്പാണിത്. കഴിഞ്ഞ നാല് വര്ഷമായി താപനില റെക്കോര്ഡുകള് ഭേദിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഭൗമ ഊര്ജ്ജ അസന്തുലിത്വം സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകളും റിപ്പോര്ട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഭൂമി ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന സൗരോര്ജ്ജവും ബഹിരാകാശത്തേക്ക് ഇത് ബഹിര്ഗമിപ്പിക്കുന്ന ഊര്ജ്ജവുമാണ് കാലാവസ്ഥ സംവിധാനത്തിലേക്ക് സമാഹരിക്കപ്പെടുന്ന താപനില. അസന്തുലിതമായ ഊര്ജ്ജ വര്ദ്ധന കൂടുതല് താപനില ഉത്പാദനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഇത് ഉയര്ന്ന അന്തരീക്ഷ താപനിലയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു, സമുദ്ര താപനിലയും വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. കടല്ജലനിരപ്പ് വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. കൂടുതല് കടുത്ത കാലാവസ്ഥയും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു.
ഹിമാനികളുടെ കനം കുറയുകയും ഗ്രീന്ലന്ഡിലെ മഞ്ഞുപാളികളുടെ ഭാരം കുറയുകയും ഇത് നിരന്തരം തീവ്രമായി ഉരുകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് മഞ്ഞുരുകിയുള്ള ജലത്തിന്റെ അളവ് ആറുമടങ്ങ് വര്ദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹരിതഗേഹ വാതകങ്ങളുടെ ബഹിര്ഗമനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന അമിതമായ ചൂട് കടല് ആഗിരണം ചെയ്യുന്നു. തത്ഫലമായി ചൂട് വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കൂടുന്നു. ഇത് മഞ്ഞുപാളികളെ ഉരുക്കുകയും ഹിമാനികളില് നിന്നുള്ള വെള്ളം മൂലം കടല് ജലനിരപ്പ് ഉയരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് തീരനാശത്തിനും കടലോര വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനും കാരണമാകുന്നു.
ആര്ട്ടിക്കിലും ഗ്രീന്ലന്ഡിലുമുള്ള ഹിമപാളികളുടെ ശോഷണം അറ്റ്ലാന്റിക്കിലെ കാറ്റുകളുടെ ഗതിയെയും ബാധിക്കുന്നു. ഇത് കടലിലെ പരിസ്ഥിതി സംവിധാനത്തെ തകരാറിലാക്കുന്നു. ഒപ്പം ആമസോണ് മഴക്കാടുകളില് വരള്ച്ച വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
ഇതിന് പുറമെ ജനസംഖ്യാവളര്ച്ച മന്ദഗതിയിലാകുന്നുവെങ്കിലും ആഗോള ജനസംഖ്യാനിരക്ക് 2026ല് എക്കാലത്തെയും ഉയര്ന്ന നിലയിലെത്തിയിരുന്നു. പ്രതിവാരം ഇത് പതിമൂന്ന് ലക്ഷം എന്ന നിലയില് ഉയരുകയാണ്. , ഊര്ജ്ജോപഭോഗം, ഭക്ഷ്യോത്പാദനം, സാമ്പത്തിക വളര്ച്ച, ഭൂമി ഉപയോഗത്തിലെ മാറ്റങ്ങള്, പോലുള്ള മനുഷ്യ ഇടപെടല് വര്ദ്ധിച്ചതോടെ ഭൗമ സംവിധാനത്തില് വലിയ മാറ്റങ്ങള് തുടര്ക്കഥയാകുന്നു.
കന്നുകാലികളുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടായ വര്ദ്ധനയാണ് മറ്റൊരു ആശങ്ക. മൊത്തത്തിലുള്ള കലോറി ഉത്പാദനം അടുത്തിടെ വര്ദ്ധിച്ചെങ്കിലും ഭക്ഷ്യ സംവിധാനത്തില് മനുഷ്യന് നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനാകുന്ന കലോറിയില് കേവലം 16.6ശതമാനം മാത്രമാണ് വര്ദ്ധനയുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. കന്നുകാലികളുടെ ഭക്ഷണത്തിനും ഭക്ഷ്യേതര ആവശ്യങ്ങള്ക്കും വന് തോതില് കലോറി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിനാല് കാര്യശേഷിയില് കുറവുണ്ടാകുന്നു.
2024ല് കണക്കാക്കിയതിനേക്കാള് ഉഷ്ണമേഖലാ വന നശീകരണം 36ശതമാനം കുറഞ്ഞു. ബ്രസീലിലെ ആമസോണില് മരുവത്ക്കരണനിരക്ക് തുടര്ച്ചയായ നാലാം വര്ഷവും ഇടിഞ്ഞ് 38 വര്ഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിരക്കിലെത്തി. ആഗോളതലത്തില് വൃക്ഷാവരണം നഷ്ടപ്പെടല് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2001ന് ശേഷമുള്ള ആറാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നിരക്കിലെത്തി.
വരും വര്ഷങ്ങളിലേക്കുള്ള എന്തെങ്കിലും ശുഭസൂചനകളാണോ ഇത് നല്കുന്നത്? പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഫ്ലാവിയോ ബൊല്സനാരോയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ബ്രസീല് ജനതയ്ക്ക് നാം നന്ദി പറയണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്ഷിക വ്യവസായ അനുകൂല ഇടങ്ങളും ആമസോണ് മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനങ്ങളും ബൊല്സനാരോയുടെ പ്രസിഡന്റ് കാലഘട്ടം കടുത്ത പാരിസ്ഥിതിക, തദ്ദേശ ആശങ്കകളാണ് ഉയര്ത്തിയിരുന്നത്.
ആമസോണ് മഴക്കാടുകള് വെട്ടിത്തെളിച്ചത് മൂലം ഇത് നാശോന്മുഖമാകുകയും നഷ്ടമായ ആര്ദ്രത വീണ്ടെടുക്കാന് കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ മേഖല വരണ്ട് ഉഷ്ണമേഖലാ മഴക്കാടുകളായി മാറുകയും ചെയ്തു. പുല്മേടുകള് ഉഷ്ണമേഖലാ മഴക്കാടുകള് ആയി മാറുന്നതും മറ്റ് വനേതര പരിസ്ഥിതികളുടെ ജൈവവൈവിധ്യം നഷടമാകുന്നതും ഹരിത ഗേഹ വാതകങ്ങളുടെ ബഹിര്ഗമനവും മറ്റൊരു ആശങ്കയായി.
സൗര-കാറ്റ് ഊര്ജ്ജ ഉപയോം പതിനെട്ട് ശതമാനം വര്ദ്ധിച്ചെങ്കിലും സുസ്ഥിര ഊര്ജ്ജ ഉപഭോഗം ഫോസില് ഇന്ധനങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള് തുലോം തുച്ഛമാണ്. ഫോസില് ഇന്ധന ഉപഭോഗം 2025ല് റെക്കോര്ഡിലെത്തിയിരുന്നു. ഇത് ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി വാര്ഷിക ഊര്ജ്ജ ഉപഭോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്ബണ് ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ ബഹിര്ഗമനം 41 ജീഗാടണ്ണാക്കി ഉയര്ത്തി.
അടുത്തിടെ ഉണ്ടായ പശ്ചിമേഷ്യയിലെയും യുക്രെയ്നിലെയും അടക്കമുള്ള ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഘര്ങ്ങള് ആഗോള ഊര്ജ്ജ വിതരണ സംവിധാനത്തിലെ അസന്തുലിതത്വം വ്യക്തമാക്കി. ഇത് വില വര്ദ്ധനയ്ക്കും വിതരണത്തിലെ വീഴ്ചകള്ക്കും കാരണമായി. ഇത് വീണ്ടും നമ്മെ സുസ്ഥിര ഊര്ജ്ജ സുരക്ഷയെയും പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതത്തെയും കുറിച്ച് ഓര്മ്മിപ്പിച്ച് കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു.
മറ്റ് സ്വതന്ത്ര പഠനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഈ കണ്ടെത്തലുകള് അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. യുദ്ധം തുടങ്ങിയ ശേഷം പേര്ഷ്യന് കടലിടുക്കിലെ സമുദ്രോപരിതല എണ്ണ മലിനീകരണം ഇരട്ടി ആയിരിക്കുന്നുവെന്ന് സൗത്ത് ഫ്ലോറിഡ സര്വകലാശാലയിലെ സമുദ്ര പഠന വിദഗ്ദ്ധര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വാണിജ്യ എണ്ണക്കപ്പലുകള്ക്കും എണ്ണപ്പാടങ്ങള്ക്കും സംസ്കരണ കേന്ദ്രങ്ങള്ക്കും നേരെ നടക്കുന്ന നിരന്തര ആക്രമണങ്ങള് വന് തോതില് എണ്ണ ചോര്ച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു.
യുക്രെയ്ന് യുദ്ധം അമിതമായ പാരിസ്ഥിതിക ദുരന്തങ്ങള് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൗമഖനികളുടെ മലിനീകരണം, മണ്ണ് മലിനീകരണം, അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം എന്നിവയ്ക്കടക്കം ഇത് കാരണമായിരിക്കുന്നു. ഇത് 5100 കോടി ഡോളര് മുതല് 8500 കോടി ഡോളര് വരെയുള്ള സാമ്പത്തിക നഷ്ടവും സൃഷടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതില് നിന്ന് തിരിച്ച് വരാന് പതിറ്റാണ്ടുകള് വേണ്ടി വരും. സൈനിക നടപടികളും തിരിച്ചടികളും യുദ്ധാനന്തര പുനര്നിര്മ്മാണവും അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് 120 മുതല് 175 ദശലക്ഷം മെട്രിക് ടണ് കാര്ബണ് ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ തള്ളും. ഒരു ഇടത്തരം യൂറോപ്യന് രാജ്യം പ്രതിവര്ഷം പുറന്തള്ളുന്ന കാര്ബണ്ഡൈ ഓക്സൈഡിന് സമാനമാണിത്.
പരമ്പരാഗത ഊര്ജ്ജ ഉപഭോഗം കുറച്ച് സുസ്ഥിര ഊര്ജ്ജത്തിലേക്ക് മാറാന് ലോകം നിര്ബന്ധിതമാകും. ഏഷ്യയിലും യൂറോപ്പിലും പുതുതായി ഉടലെടുക്കുന്ന ഊര്ജ്ജ നയങ്ങള് ഊര്ജ്ജ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകള്ക്കൊപ്പം കാലാവസ്ഥ പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളുടെ കൂടി പ്രതിഫലനമാണ്. ഈ രാജ്യങ്ങള് സുസ്ഥിര ഊര്ജ്ജ ഉറവിടങ്ങളിലേക്ക് ചുവട് മാറ്റത്തിനുള്ള പാതയിലാണ്.
ചില ശുഭസൂചനകള്
കാലാവസ്ഥ സംവിധാനം വലിയ തോതില് അസ്ഥിരതയിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന ചൂട് അടക്കമുള്ള സൂചനകള് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന ഊര്ജ്ജ അസന്തുലിതത്വങ്ങള്, വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന സമുദ്രോഷ്ണം, ദുര്ബലമാകുന്ന കാര്ബണ് അനുപാതങ്ങള്, ഹിമാനികളുടെ ഉരുകല് എന്നിവയെല്ലാം കാലാവസ്ഥ സംവിധാനം കരുതിയതിലും മുമ്പ് വലിയ മാറ്റങ്ങള്ക്ക് വിധേയമാകുന്നു എന്ന സൂചനയാണ് നല്കുന്നത്. അടുത്തിടെയായി നശീകരണാത്മകമായ ഉഷ്ണക്കാറ്റും വെള്ളപ്പൊക്കവും വരള്ച്ചയും കൊടുങ്കാറ്റും കാട്ടുതീയും വലിയ തോതില് ജീവനുകള് എടുക്കുകയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് നശിപ്പിക്കുകയും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയെയും ജൈവവൈവിധ്യത്തെയും സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയെയും തകര്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ചില ശുഭസൂചനകളോടെയാണ് പക്ഷേ റിപ്പോര്ട്ട് അവസാനിക്കുന്നത്. നേരത്തെ തന്നെ വികസിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും സുസ്ഥിര ഊര്ജ്ജത്തില് അടുത്തിടെയുണ്ടായ പുരോഗതി, വൈദ്യുതീകരണം, ബാറ്ററി സംഭരണം, പരിസ്ഥിതി സംവിധാനങ്ങള് വീണ്ടെടുക്കല് എന്നിവ ശുഭകരമായ സാമൂഹ്യ സാങ്കേതികത സൂചനകള് തന്നെയാണ്.
അതേസമയം തന്നെ പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതങ്ങള് കുറയ്ക്കാന് സുസ്ഥിര ഊര്ജ്ജ അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളില് കൂടുതല് പ്രയ്ത്നങ്ങള് ആവശ്യമാണ്. കാലാവസ്ഥ വെല്ലുവിളികള് വര്ദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചില സാമൂഹ്യമാറ്റങ്ങള്ക്ക് തുടക്കമായിട്ടുണ്ട്. സുസ്ഥിര ഊര്ജ്ജ മുന്നേറ്റം, ബാറ്ററി സംഭരണം, ആസൂത്രണ സ്വീകരണം, പരിസ്ഥിതി സംവിധാന പുനരുജ്ജീവനം കാലാവസ്ഥ പ്രതിരോധ ഉപകരണങ്ങള് എന്നിവ വന്തോതിലു്ള മാറ്റങ്ങള് ഇപ്പോഴും സാധ്യമാണെന്ന സൂചനയാണ് നല്കുന്നത്.
നിലവിലുള്ള പല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന ഭീഷണികള് നേരിടാന് പര്യാപ്തമാണ്. ഒപ്പം മൂല്യവത്തായ പല നേട്ടങ്ങളും ഇത് നല്കുന്നുമുണ്ട് ശുദ്ധവായു, വലിയ ജൈവവൈവിധ്യം, ശക്തമായ ജലസുരക്ഷ, കൂടുതല് കാര്ബണ് സംഭരണം എന്നിവയാണവ. ഉദാഹരണത്തിന് കണ്ടല്ക്കാടുകളുടെ പുനരുജ്ജീവനം തീരങ്ങളെ കൊടുങ്കാറ്റില് നിന്ന് സംരക്ഷിക്കും. അതേസമയം കൂടുതല് കാര്ബണ് ആഗിരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ചുവന്ന മാംസങ്ങളുടെ ഉപഭോഗം കുറച്ചാല് ഭക്ഷ്യ സംവിധാനത്തിലൂടെ കാലാവസ്ഥയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ആഘാതങ്ങള് കുറയ്ക്കാനാകും. നഗര വനവത്ക്കരണം, തണ്ണീര്ത്തടങ്ങള്, കണ്ടല്ക്കാടുകള് തുടങ്ങിയു്ള പ്രകൃത്യാധിഷ്ഠിത പരിഹാരങ്ങള്ക്കും കാലാവസ്ഥ സുസ്ഥിരതയില് വലിയ പങ്ക് വഹിക്കാനാകും. ഒപ്പം വലിയ നേട്ടങ്ങളും ഇവയിലൂടെ ഉണ്ടാക്കാനാകും.