അമിത അളവിലുള്ള മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം രാജ്യത്തെ വന് ആരോഗ്യ പ്രതിസന്ധി, കൃത്യസമയത്ത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല
അമിതഅളവില് മരുന്ന് കഴിച്ച് 2024ല് രാജ്യത്ത് 978 പേര് മരിച്ചതായി ഔദ്യോഗിക രേഖകള് പറയുന്നു. 2023ല് ഇത് 650ആയിരുന്നു.ഡോ.അര്ജുന് ആല്വ എഴുതുന്നു.
Published : September 28, 2026 at 1:19 PM IST
അമിത അളവില് മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങളാണ് പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് വലിയൊരു ആരോഗ്യപ്രതിസന്ധിയാണെങ്കിലും കൃത്യസമയത്ത് ഇത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ലെന്നതാണ് യാഥാര്ത്ഥ്യം. ഇപ്പോള് പുറത്ത് വന്നിട്ടുള്ള രേഖകള് പരിശോധിച്ച് ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയത് മാത്രമാണ്. അല്ലാതെ തത്സമയ വിവരങ്ങളല്ല.
എന്താണ് മരുന്നിന്റെ അമിത അളവ്?
അനധികൃത മരുന്നുകളൊഴികെ വേദനാസംഹാരികള്, മയക്കാനുപയോഗിക്കുന്നവ, ചുമമരുന്നുകള്, നിത്യവും ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകള് തുടങ്ങിയവ അമിത അളവില് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് ഇത്തരത്തില് വിവക്ഷിക്കുന്നത്. ഇത് ചിലപ്പോള് അബദ്ധത്തിലോ ദുപയോഗം ചെയ്യുന്നതോ ആകാം. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശാലമായ ഈ ചിത്രം അവഗണിക്കാനാകാത്തതായി മാറിയിരിക്കുന്നു.
എന്താണ് ഈ അക്കങ്ങള് നല്കുന്ന സൂചന?
2024ല് രാജ്യത്ത് അമിത മരുന്നുപയോഗം മൂലം 978 പേര് മരിച്ചെന്നാണ് ദേശീയ ക്രൈം റെക്കോര്ഡ്സ് ബ്യൂറോയുടെ റിപ്പോര്ട്ട്. 2023ല് ഇത് 650 ആയിരുന്നു. അതേസമയം ഇക്കൊല്ലം ഇതുവരെയുള്ള ദൈനം ദിന കണക്കുകളുടെ ഔദ്യോഗിക രേഖകള് ലഭ്യമല്ല. ഇത്തരം മരണങ്ങളുടെ കണക്കുകള് പരിശോധിക്കുമ്പോള് ഓരോ വര്ഷവും ക്രമാനുഗതമായ വര്ദ്ധനയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പെട്ടെന്ന് ഒരു കുതിച്ചുകയറ്റമല്ല ഇത്തരം മരണങ്ങളിലെന്നും വിദഗ്ദ്ധര് പറയുന്നു.
ഏറ്റവും കൂടുതല് ബാധിക്കുന്നത് ആരെ?
പ്രായ വിവരങ്ങള് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ചിത്രങ്ങളാണ് നല്കുന്നത്. ഓള് ഇന്ത്യ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കല് സയന്സസ് 2025ല് ഇന്ത്യയിലെ പത്തോളം നഗരങ്ങളിലായി ആറായിരം വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ ഇടയില് നടത്തിയ ഒരു സര്വേയില് കറുപ്പ്, ഡോക്ടര്മാര് നിര്ദ്ദേശിക്കാത്ത ഗുളികകള്, മണക്കുന്ന വസ്തുക്കള് എന്നിവ പതിനൊന്നോ പന്ത്രണ്ടോ വയസില് തന്നെ ഇവര് ഉപയോഗിക്കാന് തുടങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങള് കണ്ടെത്തി. മയക്കുമരുന്ന് കുത്തിവയ്ക്കുന്നത് പതിനെട്ട് മുതല് 24 വയസുവരെയുള്ളവരിലാണ് കൂടുതലായും കണ്ടെത്തിയത്.അതേസമയം ആഗോള ആരോഗ്യ വിവരങ്ങള് പ്രകാരം ഏറ്റവും കൂടുതല് ഇത്തരം വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോം 25 മുതല് 29 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ളവരിലാണെന്നും കണ്ടെത്തി.
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ആശുപത്രി പഠനങ്ങളും ഔഷധ സംബന്ധിയായ വിഷബാധയും മറ്റും മൂലം രാജ്യത്ത് വലിയതോതില് മരണം സംഭവിക്കുന്നത് പ്രായപൂര്ത്തിയായ, മിക്കവാറും സ്ത്രീകളിലാണെന്നും ഇത് എളുപ്പത്തില് ലഭിക്കുന്ന മരുന്നുകളായ പാരസെറ്റമോള്, ബെന്സോഡയസ്പിന്സ് എന്നിവയുടെ ഉപഭോഗം മൂലമാണെന്നും കണ്ടെത്തി.
ഇതിലേക്ക് ദീര്ഘമായ യാത്ര
അമിത മരുന്നുപയോഗം ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല. നിരന്തരമുള്ള അമിത മരുന്നപഭോഗം കരള്, വൃക്ക, ഹൃദ്രോഗങ്ങള് എന്നിവയിലേക്ക് നയിക്കാം. ചിലപ്പോള് ശ്വാസതടസം മൂലം മസ്തിഷ്ക മുറിവുകള് പോലും ഉണ്ടാകാം. മരുന്നുകള് കുത്തിവയ്ക്കുന്നവരില് എച്ച്ഐവി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി പോലുള്ളവയും ഉണ്ടാകാം. എന്നാല് ദീര്ഘകാലാടിസ്ഥാനത്തില് മരുന്നുകളോട് ഉണ്ടാകുന്ന അടിമത്തമാണ് ഇപ്പോള് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
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കേവലം ഒരു തമാശയ്ക്കോ മറ്റോ തുടങ്ങുന്ന വേദനസംഹാരികളുടെയോ ഉറക്കഗുളികകളുടെയോ ഉന്മേഷമുണ്ടാക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കളുടെയോ ഉപയോഗം പിന്നെ നമ്മെ നാം അറിയാതെ തന്നെ ഇതില്ലാതെ നിലനില്ക്കാനാകില്ലെന്ന തരത്തിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു. ഇത് വ്യക്തികളുടെ ആരോഗ്യം, ബന്ധങ്ങള്, ദൈനം ദിന ജീവിതം എന്നിവയെ വര്ഷങ്ങളോളം പുനര് രൂപീകരിക്കുന്നു.
ആഗോളതലത്തില് നമ്മുടെ സ്ഥാനം
ലോകമെമ്പാടുമായി 3310 ലക്ഷം പേര് മയക്കുമരുന്നുകള് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര ഡ്രഗ്സ് ആന്ഡ് ക്രൈംസിന്റെ ലോക മയക്കുമരുന്ന് റിപ്പോര്ട്ട് 2026ല് പറയുന്നത്. അതായത് ആഗോള ജനസംഖ്യയിലെ പതിനഞ്ചിനും 64നുമിടയില് പ്രായമുള്ളവരുടെ 6.2ശതമാനമാണിത്. ഒരുപതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് 5.2ശതമാനമായിരുന്നതില് നിന്നാണ് ഈ വര്ദ്ധന. ഇന്ത്യ ഉള്പ്പെടുന്ന ദക്ഷിണേഷ്യയില് കറുപ്പ് ഉപയോഗത്തില് വര്ദ്ധന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമായ ആഗോള കള്ളക്കടത്ത് പാതയുടെ സാമീപ്യമാണ് ഇതിന് കാരണമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ആഗോളതലത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതല് ആളോഹരി മയക്കുമരുന്ന് ഉപഭോഗ രാജ്യമല്ല നമ്മുടേത്. എന്നാല് നേരത്തെ തന്നെ മരുന്നുകള് കുത്തി വയ്ക്കുന്നവുടെയും മറ്റും സംഖ്യ ഉയര്ന്ന തോതിലുള്ള രാജ്യമെന്ന നിലയില് ഇപ്പോള് സിന്തറ്റിക് മരുന്നുകളുടെയും ഔഷധങ്ങളുടെയും ദുരുയോഗവും വര്ദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് കൊണ്ട് തന്നെ കേവലം മുന്നറിയിപ്പുകള്ക്ക് അപ്പുറം സുസ്ഥിര ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടി ഇരിക്കുന്നു.
മരുന്നുകളുടെ അമിതോപയോഗം ശരീരത്തെയും നാഡീ വ്യവസ്ഥയെയും ബാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?
ഇത്തരം വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ മാത്രമല്ല ബാധിക്കുന്നത്. ഇതിന് ഗുരുതര പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ട്. ചിലപ്പോള് അത് മിനിറ്റുകള്ക്കകം മാരകമാകാം.എല്ലാ അമിത അളവില് കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകളും- അത് കറുപ്പ്( ഡോക്ടറുടെ നിര്ദ്ദേശനുസരണമോ അല്ലാതെയോ), മയക്കുന്ന മരുന്ന്,ശ്വസിക്കുന്നവ, മദ്യം, ഉത്തേജകം ഏതുമാകട്ടെ ഇത് കേന്ദ്ര നാഡീവ്യൂഹത്തെ ബാധിക്കുന്നു. ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം, ഹൃദയമിടിപ്പ്, ബോധം എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്.
കറുപ്പ് പോലുള്ള വിഷാദമുണ്ടാക്കുന്നവ വൈദ്യ ആവശ്യങ്ങള്ക്ക് വേദന അറിയാതെ ഇരിക്കാന് നല്കാറുണ്ട്. എന്നാല് ഇവ തലച്ചോറിന്റെ പ്രവര്ത്തനം മന്ദഗതിയിലാക്കുന്നു. അമിതമായി കഴിക്കുമ്പോള് ശരീരത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക ശ്വസനതാളത്തെ ബാധിക്കുന്നു. ശ്വാസം ക്രമേണ ദുര്ബലമാകുകയും പിന്നെ മന്ദഗതിയിലാകുകയും പിന്നീട് മോശമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് തലച്ചോറിലേക്കും മറ്റ് സുപ്രധാന അവയവങ്ങളിലേക്കുമുള്ള ഓക്സിജന് വിതരണം പൂര്ണമായും നിലയ്ക്കുന്നു. എന്ത് കൊണ്ടാണ് കറുപ്പും ഇതുപോലുള്ള മറ്റ് മയക്കുമരുന്നുകളുടെയും അമിത അളവ് മാരകമാകുന്നത്. ഇതിന് പ്രത്യക്ഷത്തില് യാതൊരു സൂചനകളുമുണ്ടാകില്ല. ശ്വാസം നിലയ്ക്കാം. അതേസമയം ഉത്തേജകങ്ങള് വിപരീത പ്രശ്നമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ശരീരത്തെ ദുര്ബലമാക്കുന്നതിന് പകരം അമിതമായി ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു. ഹൃദയമിടിപ്പ് നിരക്ക് വര്ദ്ധിക്കുന്നു, രക്തസമ്മര്ദ്ദം ഉയരുന്നു. ചിലപ്പോള് ഇത് ശരീരത്തിന്റെ താപനിലയും വര്ദ്ധിപ്പിക്കാം.
മയക്കുമരുന്നുകളായായാലും ഉത്തേജകങ്ങളായാലും ഫലം തത്വത്തില് ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും. ശരീരത്തിന് ആന്തരിക സന്തുലിതത്വം നഷ്ടമാകുന്നു. എല്ലാ സുപ്രധാന അവയവങ്ങളും സമ്മര്ദ്ദത്തിലാകുന്നു. ചികിത്സ തേടാതിരുന്നാല് ഇത് സ്ഥിരം തലച്ചോര് കേടാകലിലേക്കോ ഓക്സിജന് ദൗര്ലഭ്യത്തിലേക്കോ അവയവങ്ങളുടെ പ്രവര്ത്തനം നിലയ്ക്കലിലേക്കോ മരണത്തിലേക്കോ നീളാം.
പുത്തന് മരുന്നുകളും പാര്ട്ടികളും
മയക്കുമരുന്നുപയോഗവും അമിതോപയോഗവും നമ്മില് നഗര ജനതയുടെ ഇടയില് സര്വസാധാരണമായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന റേവ് പാര്ട്ടികളുടെ ചിത്രമാണ് നല്കുന്നത്. മിക്ക സംഭവങ്ങളിലും സിന്തറ്റിക്, ഡിസൈന്ഡ് നരുന്നുകളുടെ അമിതോപയോഗമാണ് ഡോക്ടര്മാര് കണ്ടെത്തുന്നത്. ഇവ മിക്കപ്പോഴും ഗുളികകളായോ മറഅറോ ഒക്കെയാണ് ഇത്തരം പാര്ട്ടികളില് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കാഴ്ചയില് അപകടകരമല്ലെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഇവ ഗുരുതര വെല്ലുവിളികളുണ്ടാക്കുന്നതാണ്.
ഉപയോക്താക്കള്ക്ക് പലപ്പോഴും ഇതേക്കുറിച്ച് വലിയ ധാരണ ഉണ്ടാകില്ല. ഡോക്ടര്മാര് നിര്ദ്ദേശിക്കുന്ന മരുന്നുകളുടെ അമിതോപയോഗത്തെക്കാള് കൂടുതലാണ് ഇത്തരം മരുന്നുകളുടെ അമിത ഉപയോഗം. അത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സിന്തറ്റിക് മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം കൂടുതല് അപകടകമാകുന്നത്.
അമിതോപയോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള്
- ഡോക്ടര്മാര് പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങള് ഇവയാണ്
- ഹൃദയമിടിപ്പ് വര്ദ്ധന, ശരീരത്തിന്റെ ചൂട് വര്ദ്ധിക്കല്, ആശക്കുഴപ്പമോ, ദേഷ്യമോ പോലുള്ളവ
- ചിലരുടെ കാര്യത്തില് ഇവര് അക്രമകാരികളുമാകും
- ചില മരുന്നുകള് എതിര് ഫലമാണ് ഉണ്ടാക്കുക. മയക്കം മൂലം യാതൊരു പ്രതികരണവും ഇല്ലാതിരിക്കുക, ശ്വാസം അപകടകരമാം വണ്ണം കുറയുക.
ആരിലെങ്കിലും ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങള് കണ്ടാല് അടിയന്തരമായി തന്നെ വൈദ്യസഹായം തേടുക.
അമിത അളവില് മരുന്നുകള് കഴിച്ചുണ്ടാകുന്ന മരണങ്ങളില് പൊതുജനാരോഗ്യ വിദഗ്ദ്ധര് ആശങ്കകള് പങ്കു വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം മരുന്നുകള് തെരുവുകളില് നിന്ന് വാങ്ങുന്നതോ ഡോക്ടര്മാര് നിര്ദേിക്കുന്തോ ആകട്ടെ ഇതിന് പ്രതിരോധിക്കത്തക്ക വിധമുള്ള ബോധവത്ക്കരണം ആവശ്യമാണ്. കുടുംബത്തിലോ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഇടയിലോ ഉള്ള മുന്നറിയിപ്പുകള് ശ്രദ്ധിക്കണം. മരുന്നുകള് ശ്രദ്ധയോടെ സൂക്ഷിക്കണം. കറുപ്പിന്റെ അടിമത്തം സാധാരണ പോലെയാണ് തുടങ്ങുക. സാധാരണ വേദനസംഹാരിയായോ ചുമ മരുന്നായോ ഒക്കെ പോലെ തന്നെ. സഹായം തേടാന് മടിക്കേണ്ടതില്ല. നമുക്ക് വിവരങ്ങള് പങ്കുവയ്ക്കാം, നിരീക്ഷിക്കാം, ഇതിനെ സാധാരണ ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നമായി തന്നെ കാണാം
(ലേഖകന് ഡോ.അര്ജുന് ആല്വ നാരായണ ഹെല്ത്തിലെ അഡള്റ്റ് ഇന്റന്സീവ് കെയര് ആന്ഡ് എമര്ജന്സിമെഡിസിന് അഡല്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കല് കെയര് മെഡിസിന് വിഭാഗം മുതിര്ന്ന കണ്സള്ട്ടന്റ് ആണ്. ലേഖനത്തിലെ വസ്തുതകളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഇടിവി ഭാരതിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളല്ല. )