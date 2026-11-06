കൊടുങ്കാറ്റുകള്, എല്നിനോ, ഇന്ത്യയുടെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയും; നേരിടാന് നമ്മുടെ കര്ഷകര് തയാറായോ?
കാലാവസ്ഥയെ ആശ്രയിച്ചാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് കര്ഷകര് വിതയ്ക്കലും ജലസേചനവും കൊയ്യലും വിറ്റഴിക്കലും സംബന്ധിച്ച സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങള് കൈക്കൊള്ളുന്നത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാലാവസ്ഥ വെല്ലുവിളികള് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ ഗൗരവകരമാണ്.
Published : November 6, 2026 at 5:14 PM IST
അര്ണബ് ചുഴലിക്കാറ്റ് പിന്വാങ്ങിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ അടുത്തായാള്-മുരാസു ബംഗാള് ഉള്ക്കടലില് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഇവ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില് ഉരുള്പൊട്ടല്, കാലം തെറ്റിയെത്തിയ മഴ, കാറ്റ് എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമായി. പ്രവചനാതീതമായ കാലാവസ്ഥ ശാസ്ത്രജ്ഞരെയും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം എല്നിനോ പ്രതിഭാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കടുത്ത കാലാവസ്ഥയും. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കര്ഷകര്ക്ക് മേലും ഇന്ത്യയുടെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയുടെ മേലും എന്ത് സ്വാധീനമാണ് ചെലുത്തുക എന്ന വലിയ ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ഉയരുന്നത്.
Also Read: എല്നിനോ ജലക്ഷാമം രൂക്ഷമാക്കിയിരിക്കുന്നു, രാജ്യത്തെ അണക്കെട്ടുകളില് മുപ്പത് ശതമാനവും വരണ്ട് കിടക്കുന്നു, ഏറ്റവും കൂടുതല് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് ദക്ഷിണേന്ത്യയെ
നമുക്ക് 120 കിലോമീറ്ററിലേറെ വേഗത്തില് വീശിയടിച്ച് കിഴക്കന് തീരത്തെ മുഴുവന് നശിപ്പിച്ച അര്ണബ് ചുഴലിക്കാറ്റില് നിന്ന് തുടങ്ങാം. സ്വഭാവികമായി ചുഴലിക്കാറ്റ് കൃഷിയെ ബാധിക്കാറുണ്ട്. ആന്ധ്ര പ്രദേശും ഒഡിഷയുമാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതല് ഇരയായത്. അതേസമയം ഛത്തീസ്ഗഡ്, തമിഴ്നാട്, ഝാര്ഖണ്ഡ്, തെലങ്കാന തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കനത്ത മഴയും ശക്തമായ കാറ്റുമുണ്ടായി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബിഹാര്, പശ്ചിമബംഗാള്, കിഴക്കന് ഉത്തര്പ്രദേശ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഉള്നാടുകളിലും ഇതിന്റെ സ്വാധീനമുണ്ടായി. നിരവധി ജില്ലകളില് കാലാവസ്ഥ മുന്നറിയിപ്പുകള് നല്കി. വിളയാറായ നെല്ലിനെ ശക്തമായ കാറ്റും മഴയും നശിപ്പിച്ചു.
പോയവഴിയെല്ലാം അര്ണബ് വന്തോതില് കൃഷിയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും നശിപ്പിച്ചു.ആന്ധ്രാപ്രദേശ് 4600 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇതില് കൂടുതലും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെയും കാര്ഷികമേഖലയുടെയും നാശത്തിനാണ്. ഒഡിഷയില് 90,000 ഹെക്ടര് കൃഷി ഭൂമിയ്ക്കാണ് നാശമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഝാര്ഖണ്ഡില് നിന്ന് ഔദ്യോഗിക നാശനഷ്ടക്കണക്കുകള് പുറത്ത് വന്നിട്ടില്ല. ഇവര് നാശ നഷ്ടങ്ങള് കണക്കാക്കി വരുന്നേയുള്ളൂ. എങ്കിലും നെല്ല്, റാഗി തുടങ്ങിയ കൃഷികളില് വന് നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഛത്തീസ്ഗഡും നാശനഷ്ടങ്ങള് സംബന്ധിച്ച അന്തിമ റിപ്പോര്ട്ട് പുറത്ത് വിട്ടിട്ടില്ല. എങ്കിലും പ്രാഥമിക കണക്കുകള് പ്രകാരം അന്പതിനായിരം ഹെക്ടറിലേറെ സ്ഥലത്ത് കൃഷിനാശം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
ഈ സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് പുറമെയും നെല്ലിനാണ് ഏറെ നാശം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ശക്തമായ കാറ്റില് ഇവയെല്ലാം നിലംപൊത്തി. ഇവ ഇനി കൊയ്തെടുക്കുക ദുഷ്കരമാകും. അതുപോലെ തന്നെ ധാന്യത്തിന്റെ ഗുണമേന്മയും കുറവായിരിക്കും.
കൊടുങ്കാറ്റ് ഉണ്ടായ സമയമാണ് കാര്യങ്ങള് ഏറെ വഷളാക്കിയത്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെയും ഒഡിഷയുടെയും നിരവധിയിടങ്ങളില് നെല്ല് ഇതിനകം തന്നെ മൂപ്പെത്തിയിരുന്നു. ചിലയിടങ്ങളില് കൊയ്യാറുമായിരുന്നു. എന്നാല് കനത്ത മഴ വയലിനെ മുക്കിക്കളഞ്ഞു. പാകമെത്തിയ നെല്ല് അഴുകിപ്പോകുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് പുറമെ നെല്ലിന് കീടബാധയും ഫംഗസ് രോഗങ്ങളുമുണ്ടായി.
കൊയ്തെടുത്ത നെല്ലും നഷ്ടമായി. കൊയ്ത് പാടത്ത് തന്നെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന നെല്ല് മഴയില് കുതിര്ന്നു. തീരമേഖലകളിലാണ് നാശനഷ്ടം ഏറെയും ഉണ്ടായത്. പ്രയാഗ് രാജിന്റെ ഉള്നാടുകളിലെ നെല്വയലുകളെയും ഇത് ഏറെ ബാധിച്ചു. മിക്ക ജില്ലകളിലും താപനില വളരെ പെട്ടെന്ന് ആറ് മുതല് എട്ട് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് കുറഞ്ഞു.
റാബി വിളവിറക്കല് പ്രതിസന്ധിയില്
അടുത്ത ഏറ്റവും വലിയ ആശങ്ക റാബി വിളവിറക്കല് കാലത്തെക്കുറിച്ചാണ്. നെല് കൃഷിയ്ക്കായി മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്ന അല്പ്പം പ്രദേശം ഒഴിച്ചാല് ഭൂരിഭാഗം മേഖലയും എണ്ണക്കുരുക്കള്, പരിപ്പു വര്ഗങ്ങള്, ചെറുധാന്യങ്ങള് അടക്കം മറ്റ് വരള്ച്ചാകാല വിളകള്ക്കായാണ് വിനിയോഗിക്കുന്നത്. ഇവയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഈര്പ്പം വേണം. ഒപ്പം തന്നെ വിതയ്ക്കും മുമ്പ് വയലിലെ വെള്ളം മുഴുവന് ഒഴുക്കിക്കളയേണ്ടതുമുണ്ട്.
അര്ണബ് ചുഴലിക്കാറ്റ് അധിക ഈര്പ്പവും ശക്തമായ കാറ്റും സമ്മാനിച്ചു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ റാബി വിളകളുടെ വിതയ്ക്കല് വൈകി. നേരത്തെ തന്നെ വിതച്ച കടുകിന് ഇത് ഭീഷണിയാകുകയും ചെയ്തു.
മണ്ണിലെ അമിത ഈര്പ്പം വെള്ളക്കെട്ടിന് കാരണമാകും. ഇത് കടുക് വിത്തുകളുടെ മുളയ്ക്കലിനെ ബാധിക്കും. ഒപ്പം അവയുടെ വളര്ച്ചയെയും. ഇത് മണ്ണിലെ കീടങ്ങള്ക്ക് അനുകൂല സാഹചര്യവും സൃഷ്ടിക്കും. ഇത് ഇവയില് പല വിധ രോഗങ്ങള് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാനും കാരണമാകും.
കനത്ത മഴ മണ്ണിലെ പോഷകങ്ങള് നഷ്ടമാക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് നൈട്രജന് അടക്കമുള്ളവ. തത്ഫലമായി കര്ഷകര് അമിതമായി വളം പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ചിലയിടങ്ങളില് കര്ഷകര്ക്ക് വീണ്ടും വിളവിറക്കേണ്ടി വരുന്നു.
പച്ചക്കറി കര്ഷകര്ക്കും വിവിധയിടങ്ങളില് വന്തോതില് നാശനഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ശൈത്യകാല പച്ചക്കറികളുടെ കൃഷിയിറക്കല് വൈകി. നിലവിലെ കൃഷിയിലും വന് നാശമുണ്ടായി.
രണ്ടാമതെത്തിയ മുരാസു ചുഴലിക്കാറ്റ് കര്ഷകര്ക്ക് അധികപ്രഹരമായി. ഇത് ദക്ഷിണ കിഴക്കന് തീരത്തെ ബാധിച്ചു. കൂടുതല് മഴയും വിളനാശവും ഉണ്ടായി.
അര്ണബിന്റെ പ്രഹരത്തില് നിന്ന് കരകേറാന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന കര്ഷകര്ക്ക് മേല് ഇത് കൂനിന്മേല് കുരുവായി. മറ്റൊരു കാലാവസ്ഥ മാറ്റം കൂടുതല് സാമ്പത്തിക നഷ്ടവും കാര്ഷിക കലണ്ടറില് തടസങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചു.
ഇന്ത്യയുടെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയെ ഇത് എങ്ങനെ ബാധിക്കും?
ഇതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങള് കര്ഷകര്ക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് ബാധിക്കും. അരി, കടുക്, പച്ചക്കറികള് എന്നിവയുടെയെല്ലാം വില ഇതിനകം തന്നെ ഉയര്ന്ന് നില്ക്കുകയാണ്. എല്നിനോ ആശങ്കകളും കാര്ഷികോത്പാദനം കുറയുമെന്ന ഭീതിയും ചില വിപണി പങ്കാളികളെ സംഭരണം വര്ദ്ധിപ്പിക്കാന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് വിലക്കയറ്റത്തിനും ഇടയാക്കുന്നു.
കുറഞ്ഞ ഉത്പാദനവും കൂടുതല് വിലക്കയറ്റത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന ആശങ്കയുണ്ട്.
എണ്ണക്കുരുക്കളാണ് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന മറ്റൊന്ന്. എള്ളിന് ഇതിനകം തന്നെ മഴമൂലം വലിയ ആഘാതമുണ്ടായി കഴിഞ്ഞു. മിക്ക കര്ഷകരും കടുകിനെയാണ് ഒരു ബദലായി കരുതുന്നത്. ഇന്ത്യന് ഉപദ്വീപില് സാധാരണയെക്കാള് മഴയുള്ള ശൈത്യകാലമാണ് ഉണ്ടാകുകയെങ്കില് കടുക് ഉത്പാദനവും സമ്മര്ദ്ദത്തിലാകും.
ഇത് കര്ഷകര്ക്കും ഉപഭോക്താക്കള്ക്കും അസ്ഥിരതയുണ്ടാക്കും. കര്ഷകര്ക്ക് കുറഞ്ഞ വിളവും ഉയര്ന്ന കാര്ഷിക ചെലവുമാകും നേരിടേണ്ടി വരിക. അതേസമയം ഉപഭോക്താക്കള്ക്ക് വിലക്കൂടുതലും നേരിടേണ്ടി വരും.
പ്രകൃതിയുടെ താണ്ഡവത്തിന് മേല് സര്ക്കാരിന് നിയന്ത്രണങ്ങളേതുമില്ല. എന്നാല് അവര്ക്ക് കാര്ഷികാഘാതം കുറയ്ക്കാനുള്ള നടപടികള് കൈക്കൊള്ളാനാകും. കര്ഷകര്ക്ക് വേഗത്തില് പുനര്നിര്മ്മിതിക്ക് സഹായിക്കാനും സാധിക്കും.
തീരമേഖലകളില് കണ്ടല്ക്കാടുകള് നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക പോലുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാം. കണ്ടല്ക്കാടുകള് ജീവനുള്ള കടല്ഭിത്തികളായി പ്രവര്ത്തിക്കും. വലിയ തിരകളെയും കാറ്റിനെയും ചെറുക്കാന് ഇത് സഹായകമാകും. ഇവയുടെ ശക്തമായ വേരുകള് കടലോരത്തെ മണ്ണിനെ സുസ്ഥിരമാക്കുന്നു. മണ്ണിടിച്ചില് കുറയ്ക്കുന്നുഒപ്പം സമുദ്ര ജീവികള്ക്ക് ശക്തമായ ആവാസ വ്യവസ്ഥ ഒരുക്കുന്നു.
നിലവിലുള്ള കണ്ടല് പരിസ്ഥിതി സംവിധാനത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയും നശിച്ചവയെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ തീരത്തെ ദുരന്തം തടയാനുള്ള മുന്കരുതല് എടുക്കാം.
തീര ജില്ലകളും ചുഴലിക്കാറ്റ് ബാധിത സംസ്ഥാനങ്ങളും തന്ത്രപരമായി തന്നെ വിത്തുകളും വളങ്ങളും സംഭരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരം സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ വിളകള് നശിച്ച വീണ്ടും കൃഷിയിറക്കേണ്ട കര്ഷകര്ക്ക് അടിയന്തര കാര്ഷിക വസ്തുക്കള് ലഭ്യമാക്കാനാകും.
കാലാവസ്ഥ സുസ്ഥിര പരമ്പരാഗത പ്രാദേശിക വിത്തിനങ്ങള് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നേരത്തെയും വൈകിയും പാകമാകുന്ന വിത്തിനങ്ങളും വിത്ത് സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലുണ്ടാകണം. ഇതിലൂടെ കര്ഷകര്ക്ക് തങ്ങളുടെ കാര്ഷിക കലണ്ടര് കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തിന് അനുയോജ്യമാം വിധം അയവുള്ളതാക്കാനാകും.
രാസവളങ്ങളടക്കമുള്ളവയുടെ വില വര്ദ്ധിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജില്ലകള് പ്രാദേശിക ശേഷി വര്ദ്ധിപ്പിച്ച് ജൈവ ഉത്പന്നങ്ങള്ക്കും വെര്മി കമ്പോസ്റ്റിനും മറ്റും ഊന്നല് നല്കണം. ഗ്രാമീണതലത്തില് കംപോസ്റ്റിങ് സൗകര്യങ്ങളൊരുക്കണം. കര്ഷക സഹകരണ സംഘങ്ങളിലൂടെ ആശ്രിതത്വം കുറയ്ക്കാനാകും. മണ്ണിന്റെ ജൈവികത മെച്ചപ്പെടുത്താനും. ഇതിന് ധനസഹായവും സാങ്കേതിക സഹായവും ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
കൃഷിയിടങ്ങള്ക്ക് ചുറ്റും മരങ്ങള് നട്ടുപിടിപ്പിക്കാന് കര്ഷകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. ഇവ കാറ്റിനെ തടയാന് സഹായിക്കും. കാറ്റിന്റെ വേഗത കുറയ്ക്കാനും. ഇത് വന്തോതിലുള്ള വിളനാശവും മണ്ണൊലിപ്പും തടയുകയും ചെയ്യും.
ഇത്തരത്തില് നട്ടുവളര്ത്തുന്ന മരങ്ങളില് നിന്നുള്ള പഴങ്ങളും തടികളും മറ്റും കര്ഷകര്ക്ക് അധിക വരുമാനവും നല്കും.
ഗ്രാമതലത്തില് വെള്ളത്തിന്റെ കൈകാര്യം ചെയ്യലും മുന്ഗണന നല്കേണ്ട വിഷയമാണ്. എല്ലാ കാര്ഷികമേഖലകളിലും ജലം ഒഴുകിപ്പോകാനുള്ള സൗകര്യങ്ങള് ഉണ്ടാകണം. അമിതമായി പെയ്യുന്ന മഴ വെള്ളം കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് വരാതെ ദിശമാറ്റി വിടണം. സുരക്ഷിതമായി ഇവയെ കുളങ്ങളിലോ ജലസംഭരണികളിലോ മറ്റ് ജലസംഭരണ സൗകര്യങ്ങളിലോ എത്തിക്കണം.
ഇത് ദീര്ഘകാല വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കാന് സഹായകമാകും. വരള്ച്ച ഉണ്ടാകുമ്പോള് ഈ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാനും സാധിക്കും.
കാലാവസ്ഥ കൃത്യമായി പ്രവചിക്കാനും അതേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് കര്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാനും വ്യവസ്ഥാപിത മാര്ഗങ്ങള് ഇല്ലെന്നതാണ് പോരായ്മ. കര്ഷകര്ക്ക് കൃത്യസമങ്ങളില് വിവരങ്ങള് നല്കണം. ഇതനുസരിച്ച് അവര്ക്ക് വിതയ്ക്കാനും രോഗപ്രതിരോധത്തിനും വിളവെടുപ്പിനുമെല്ലാമുള്ള തയാറെടുപ്പുകള് നടത്താനാകും.
റാബി വിളകള് എപ്പോള് വിതയ്ക്കണം, എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കണം, ചുഴലിക്കാറ്റുകളെ എങ്ങനെ നേരിടണം എന്നെല്ലാമുള്ള വിവരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും മിക്ക കര്ഷകരും അജ്ഞരാണ്.
എല്ലാ കാര്ഷികമേഖലകളിലും ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉപദേശങ്ങള് നല്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉമ്ടാകണം. ഇത് പഞ്ചായത്ത് വില്ലേജ് കര്ഷക ഓഫീസുകള് വഴി കര്ഷികരിലേക്ക് എത്തണം. ഫോണില് സന്ദേശങ്ങളിലൂടെയും വാട്സ് ആപ്പ് അലര്ട്ടുകളായും ഇത് എത്തിക്കാം.
ഇത്തരം അനിശ്ചിതത്വങ്ങള് കാര്ഷികോത്പാദനത്തെയും ബാധിക്കാം. അത് കൊണ്ട് തന്നെ സര്ക്കാര് കൃത്യമായ കാലാവസ്ഥ പ്രവചനങ്ങള് നടത്തുക. കാര്ഷിക സേവനങ്ങല് വ്യാപിപ്പിക്കുക.
കൂടുതല് അനിശ്ചിതമായ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് നമുക്ക് തയാറാകാം
കൊടുങ്കാറ്റുകള്, കാലം തെറ്റിയെത്തുന്ന മഴ, കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങള് തുടങ്ങിയവയൊന്നും ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളല്ല. ഇവ കാര്ഷിക സാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളികളായി ഉയര്ന്ന് വരുന്നു.
ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വെല്ലുവിളികള് ഗൗരവമുള്ളതാണ്. ലക്ഷക്കണക്കിന് കര്ഷകര് കാലാവസ്ഥയെ ആശ്രയിച്ചാണ് കൃഷിയിറക്കലും ജലസേചനവും വിളവെടുപ്പും അവരുടെ ഉത്പന്നങ്ങള് വിറ്റഴിക്കലുമെല്ലാം.
എല്ലാ കൊടുങ്കാറ്റുകളും നമുക്ക് തടയാനാകില്ല. എല്നിനോ പ്രതിഭാസത്തെയും എന്നാല് ഇവയുണ്ടാക്കുന്ന ആഘാതങ്ങള് കുറയ്ക്കാനാകും.
കേവലം ദുരിതാശ്വസത്തിനും നഷ്ടപരിഹാരത്തിനുമപ്പുറം ദീര്ഘകാല കാര്ഷിക സുസ്ഥിരതയാണ് ഇതിനാവശ്യം. കണ്ടല്ക്കാടുകളുടെ പുനഃസ്ഥാനപനവും കാലാവസ്ഥ സുസ്ഥിര വിത്തിനങ്ങളും ഗ്രാമതല മഴവെള്ള നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളും വിശ്വസനീയമായ കാലാവസ്ഥ മുന്നറിയിപ്പും എല്ലാം ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ദൈനം ദിന കാലാവസ്ഥ ആസൂത്രണത്തിലുണ്ടാകണം.
ആത്യന്തികമായി ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ എന്നാല് കൂടുതല് ഭക്ഷണം ഉത്പാദിപ്പിക്കല് അല്ല. മറിച്ച് പ്രകൃതി നമ്മുടെ കലണ്ടറിനെ കാറ്റില് പറത്തുമ്പോല് നമ്മുടെ കാര്ഷിക സംവിധാനം എത്രമാത്രം സുസ്ഥിരമാണ് എന്നത് കൂടിയാണ്.