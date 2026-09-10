Explainer: ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയത്തിന് നിയമസാധുത; മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെ?
ഒരു പൊതു ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം സ്വീകരിക്കുന്നത് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ സമഗ്രത ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും വിവിധ മേഖലകളിലുടനീളം വിശ്വാസം വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് വിദഗ്ധർ വിശദീകരിക്കുന്നു
Published : September 10, 2026 at 2:18 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഓഗസ്റ്റ് 27ന് ലീഗൽ മെട്രോളജി, ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം (ഐഎസ്ടി) നിയമങ്ങൾ വിജ്ഞാപനം ചെയ്തതോടെ ഔദ്യോഗിക, വാണിജ്യ, ഭരണപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഏകീകൃതവും നിയമപരമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതുമായ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം സ്വീകരിക്കുന്നതിലേക്ക് ഇന്ത്യ നീങ്ങുകയാണ്. ഈ മാറ്റം സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സിസ്റ്റങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും അനുസരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ഒരു പരിവർത്തന കാലയളവ് നൽകുന്നു.
ബാങ്കിങ്, ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻ്റുകൾ, ടെലികോം, ഗതാഗതം, വൈദ്യുതി, സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മേഖലകൾ കൃത്യവും പരിശോധിക്കാവുന്നതുമായ ടൈംസ്റ്റാമ്പുകളെ വളരെയധികം ആശ്രയിക്കുന്നതിനാൽ ഈ മാറ്റം പ്രധാനമാണ്. സ്ഥിരവും കണ്ടെത്താനാകുന്നതുമായ ഒരു സമയ മാനദണ്ഡം തർക്കങ്ങൾ തടയാനും സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കാനും സമയ സെൻസിറ്റീവ് ഇടപാടുകളുടെ വിശ്വാസ്യത മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കുന്നു. ഒരു പൊതു സമയ റഫറൻസ് സ്വീകരിക്കുന്നത് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ സമഗ്രത ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും വിവിധ മേഖലകളിലുടനീളം വിശ്വാസം വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് വിദഗ്ധർ വിശദീകരിക്കുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത്: ഇന്ത്യ വർഷങ്ങളായി ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു. എല്ലാ ഔദ്യോഗിക, ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഐഎസ്ടി ഔദ്യോഗികമായി നിയമപരമായ സമയമായതിനാൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ് മാറുന്നത്?
ഡോ. പൂനം അറോറ: ഈ മാറ്റം നിയമപ്രകാരം ഐഎസ്ടി ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കുന്നു, അതായത് നിയമപരവും ഔദ്യോഗികവുമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഔദ്യോഗിക സമയമാണിത്. മുൻപ്, ഐഎസ്ടി ദേശീയ സമയം മാത്രമായിരുന്നു, എന്നാൽ സംഘടനകൾ അത് കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിയമപരമായ നിയമവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ പുതിയ നിയമത്തോടെ കമ്പനികളും സ്ഥാപനങ്ങളും അവരുടെ ക്ലോക്കുകളും ഡിജിറ്റൽ രേഖകളും ഐഎസ്ടിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത്: ആരെങ്കിലും സൈബർ തട്ടിപ്പിന് ഇരയായാൽ, സംഭവം നടന്ന കൃത്യമായ സമയം എങ്ങനെ തെളിയിക്കും? ഒരു വാച്ചോ ഫോണോ ഉപയോഗിച്ച് അവർക്ക് ഇത് പരിശോധിക്കാൻ കഴിയുമോ?
ഡോ. പൂനം അറോറ: ഇല്ല, ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറോ ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റമോ ശരിയായ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം പാലിച്ചിരുന്നോ എന്ന് ഒരു വാച്ചിന് കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക്, നെറ്റ്വർക്ക് ടൈം പ്രോട്ടോക്കോൾ പോലുള്ള പ്രത്യേക സേവനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വിശ്വസനീയ സമയ സ്രോതസ്സുകൾ വഴി ശരിയായ സമയം പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും.
ഇടിവി ഭാരത്: ഈ നീക്കത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നു?
ഡോ. പൂനം അറോറ: ഇന്ത്യയുടെ ഡിജിറ്റൽ, സൈബർ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിനാൽ ഈ ഘട്ടം വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്നോ സെർവറുകളിൽ നിന്നോ ക്രമരഹിതമായ സമയ സ്രോതസ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുപകരം, സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം ഔദ്യോഗിക സമയത്തെ ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയും.
കൃത്യവും വിശ്വസനീയവുമായ സമയം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ആളുകളെ മനസ്സിലാക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും. ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയത്തിന് ഐഎസ്ടി നിയമപരമായ അംഗീകാരം നൽകുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള സമയ സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു വലിയ നീക്കമാണ്. ഇത് സാധ്യമാക്കാൻ നിരവധി ഗ്രൂപ്പുകൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നാഷണൽ ഫിസിക്കൽ ലബോറട്ടറി, ഉപഭോക്തൃ കാര്യ മന്ത്രാലയം, ലീഗൽ മെട്രോളജി, ഐഎസ്ആർഒ, മറ്റ് നിരവധി ടീമുകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഈ സംവിധാനം വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് സംഭാവന നൽകി.
ഇടിവി ഭാരത്: ഇന്ത്യയുടെ സമയക്രമീകരണവും പ്രചാരണ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ശിപാർശകൾ നേരത്തെ തന്നെ നൽകിയിരുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിലെത്താൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് സമയമെടുത്തത്?
ഡോ. പൂനം അറോറ: ഏതൊരു നിയമവും നിർബന്ധമാക്കുന്നതിന് മുൻപ്, ആ സേവനം നൽകുന്ന സംവിധാനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാൽ, ദേശീയ സ്രോതസ്സിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും തുടർന്ന് ഒന്നിലധികം മാർഗങ്ങളിലൂടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു പ്രഥമ പരിഗണന. ഒരു സേവനം നിർബന്ധിതമാകാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ, അത് എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാകണം.
അതിനായി സമയ-വ്യാപന സംവിധാനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായി വന്നു. അഞ്ച് പ്രാദേശിക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ദ്വിതീയ ആറ്റോമിക് സമയ സ്കെയിലുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനാൽ സമയം എൻപിഎല്ലിൽ നിന്ന് മാത്രം പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല. നാഷണൽ ഫിസിക്കൽ ലബോറട്ടറിയിൽ പരിപാലിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയവുമായി ഈ കേന്ദ്രങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു നിയമപരമായ ചട്ടക്കൂടിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഈ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത്: റീജിയണൽ റഫറൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലബോറട്ടറികൾ എന്ത് പങ്കാണ് വഹിക്കുക?
ഡോ. പൂനം അറോറ: റീജിയണൽ റഫറൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലബോറട്ടറികൾ അഥവാ ആർആർഎസ്എൽ, ഉപഭോക്തൃ കാര്യ, ലീഗൽ മെട്രോളജി വകുപ്പിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. സമയത്തിനായുള്ള ദേശീയ റഫറൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിലനിർത്തുന്നതിന് എൻപിഎൽ ഉത്തരവാദിയാണ്. അളവെടുപ്പ് മാനദണ്ഡങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയന്ത്രണങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുക എന്നതാണ് ലീഗൽ മെട്രോളജിയുടെ പങ്ക്.
ഈ റീജിയണൽ ലാബുകൾ ഇപ്പോൾ ദ്വിതീയ ആറ്റോമിക് ടൈംസ്കെയിലുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇവയെല്ലാം എൻപിഎല്ലിലെ ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക സമയവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിനർഥം കണ്ടെത്താവുന്ന സമയത്തിൻ്റെ അധിക പ്രാദേശിക സ്രോതസ്സുകൾ ഉണ്ട്, ഇത് സിസ്റ്റത്തെ കൂടുതൽ ശക്തവും ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതുമാക്കുന്നു. അഹമ്മദാബാദ്, ബെംഗളൂരു, ഫരീദാബാദ്, ഭുവനേശ്വർ, ഗുവഹത്തി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് റീജിയണൽ ലബോറട്ടറികൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത്: ബാങ്കിങ്, ടെലികോം, ഗതാഗതം, ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻ്റുകൾ, മറ്റ് നിർണായക സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് നിയമപരമായി കണ്ടെത്താവുന്ന ദേശീയ സമയ റഫറൻസ് വളരെ പ്രധാനമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
ഡോ. പൂനം അറോറ: വ്യത്യസ്ത മേഖലകൾക്ക് വ്യത്യസ്ത തലത്തിലുള്ള സമയ കൃത്യത ആവശ്യമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഉപഗ്രഹ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണം ഐഎസ്ആർഒ വളരെ ഉയർന്ന കൃത്യത ആവശ്യപ്പെടുന്നു, ചിലപ്പോൾ നാനോസെക്കൻഡ് തലത്തിൽ, അതിനായി അവർ പ്രത്യേക ഉപഗ്രഹ ലിങ്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ബാങ്കുകൾക്ക് സാധാരണയായി മില്ലിസെക്കൻഡ് തലത്തിൽ കൃത്യത ആവശ്യമാണ്, അത് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പര്യാപ്തമാണ്.
പല ബാങ്കുകളും ഇതിനകം തന്നെ സൗജന്യമായി ലഭ്യമായ എൻപിഎല്ലിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ടൈം പ്രോട്ടോക്കോൾ സേവനം ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിലവിൽ, ചില ബാങ്കുകൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ മേഖലകളിലെ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പ്രകാരം വ്യക്തമാക്കിയ അംഗീകൃത ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് സമയം ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത്: തർക്കങ്ങളോ ടൈംസ്റ്റാമ്പുകളിലെ കൃത്രിമത്വമോ തടയുന്നതിന് പൊതുവായ ഒരു റഫറൻസ് എങ്ങനെ സഹായിക്കും?
ഡോ. പൂനം അറോറ: തത്കാൽ പോലുള്ള ഒരു ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് സംവിധാനം സങ്കല്പിക്കുക. ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ച സമയത്ത് തന്നെ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരു യാത്രക്കാരൻ അവകാശപ്പെട്ടേക്കാം, പക്ഷേ ടിക്കറ്റുകൾ ഇതിനകം വിറ്റുതീർന്നു. സെർവറിൻ്റെ സമയം ക്രമീകരിക്കാനോ കൃത്രിമം കാണിക്കാനോ കഴിയുമെങ്കിൽ, സിസ്റ്റം യഥാർഥത്തിൽ തുറന്നപ്പോൾ തർക്കിക്കുന്നത് എളുപ്പമായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, നിയമപരമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദേശീയ റഫറൻസുമായി സെർവർ സമയം സമന്വയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സിസ്റ്റം ക്ലോക്കിൽ കൃത്രിമം കാണിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാകും.
ഇടിവി ഭാരത്: ഒരു സാധാരണ പൗരന് ഈ മാറ്റം എന്താണ് അർഥമാക്കുന്നത്? ആളുകൾ വ്യത്യസ്തമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടിവരുമോ?
ഡോ. പൂനം അറോറ: മിക്ക ആളുകളുടെയും ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ സാധാരണയായി ടെലികോം നെറ്റ്വർക്ക് വഴിയാണ് സമയം കണ്ടെത്തുന്നത്. ടെലികോം സേവന ദാതാക്കൾ അവരുടെ സിസ്റ്റങ്ങളെ ഐഎസ്ടിയുമായി സമന്വയിപ്പിച്ചാൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ ഫോണുകളിൽ ശരിയായ സമയം സ്വയമേവ ലഭിക്കും. ലാപ്ടോപ്പുകൾ, പിസികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരുടെ സിസ്റ്റം സമയം ഐഎസ്ടിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, എൻപിഎൽ എൻടിപി സേവനവുമായി അവരുടെ സിസ്റ്റങ്ങളെ സമന്വയിപ്പിക്കാനും കഴിയും. സൈബർ തട്ടിപ്പോ ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടിൻ്റെ സമയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമോ ഉണ്ടായാൽ, കൃത്യമായി സമന്വയിപ്പിച്ച ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അന്വേഷണത്തിന് കൂടുതൽ വിശ്വസനീയത നൽകും.
ഇടിവി ഭാരത്: അപ്പോൾ ഐഎസ്ടിക്ക് നിയമപരമായ അംഗീകാരം ലഭിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ അവരുടെ ക്ലോക്കുകളിലും വാച്ചുകളിലും സമയം മാറ്റേണ്ടതുണ്ടോ?
ഡോ. പൂനം അറോറ: മാനുവൽ വാച്ചുകളും ക്ലോക്കുകളും സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെ വ്യക്തികൾ ക്രമീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിയമപരമായ ചട്ടക്കൂട് പ്രധാനമായും ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റങ്ങളെയും അവയുടെ ടൈംസ്റ്റാമ്പുകളുടെ കണ്ടെത്തലിനെയും കുറിച്ചാണ്. ഓരോ വ്യക്തിയും അവരുടെ വാച്ചുകളിൽ സമയം ക്രമീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത്: സമയത്തിന് എത്രത്തോളം കൃത്യത വേണമെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് വ്യത്യസ്ത സാങ്കേതികവിദ്യകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പരാമർശിച്ചു. അത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും?
ഡോ. പൂനം അറോറ: സമയം പങ്കിടുന്ന രീതി അത് എന്തിന് ആവശ്യമാണ് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ബാങ്കുകൾ പോലുള്ള പല ഉപയോക്താക്കൾക്കും, നെറ്റ്വർക്ക് ടൈം പ്രോട്ടോക്കോൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മതിയാകും. ചില പ്രധാന മേഖലകൾക്ക് കൂടുതൽ കൃത്യമായ സമയം ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പൊതു ഇൻ്റർനെറ്റിനെയോ ഉപഗ്രഹങ്ങളെയോ ആശ്രയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.
ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്ക് കൈമാറാൻ കഴിയാതെ വന്നാൽ ഭൂഗർഭ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിളുകൾ വഴി സമയം അയയ്ക്കാൻ കഴിയും. ഇതിനുള്ള ഒരു സാങ്കേതികവിദ്യ വൈറ്റ് റാബിറ്റ് ആണ്, ഇത് പ്രിസിഷൻ ടൈം പ്രോട്ടോക്കോളിൻ്റെ ഒരു നൂതന തരമാണ്.
ഇടിവി ഭാരത്: വൈറ്റ് റാബിറ്റ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് എന്താണ് കാണിച്ചത്?
ഡോ. പൂനം അറോറ: ബെംഗളൂരുവിലെ ആർആർഎസ്എല്ലിൽ നിന്നുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് അവർ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തുകയും ഒരു സമയ സ്രോതസ്സ് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. വൈറ്റ് റാബിറ്റ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഫൈബറിലൂടെ വളരെ കൃത്യമായ സമയം അയയ്ക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പരിശോധനയിലൂടെ കണ്ടെത്തി.
ഇത് ഒരു പരീക്ഷണത്തിനായി മാത്രം സ്ഥാപിച്ചതാണ്. മുഴുവൻ രാജ്യത്തെയും ഫൈബർ ലിങ്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ധാരാളം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും സമയവും ആവശ്യമായി വരും. തുടക്കത്തിൽ, സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കൃത്യമായ സമയം ആവശ്യമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾ പോലുള്ള നിർണായക മേഖലകൾക്ക് ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്രദമാണ്.
ഇടിവി ഭാരത്: നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഇത്തരമൊരു സംവിധാനം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ?
ഡോ. പൂനം അറോറ: എൻഎസ്ഇയിൽ ഒരു പ്രദർശനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. വൈറ്റ് റാബിറ്റ് മൊഡ്യൂളുകൾ വാണിജ്യപരമായി ലഭ്യമാണ്. നാഷണൽ മെട്രോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന നിലയിൽ എൻപിഎല്ലിൻ്റെ പങ്ക്, സിസ്റ്റം സമയം ശരിയായി കൈമാറുന്നുണ്ടെന്നും സ്വീകരിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ കൃത്യത ദേശീയ നിലവാരവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ്. സ്ഥാപനങ്ങൾ ആവശ്യമായ കൃത്യത പാലിക്കുന്നുണ്ടോയെന്നും അധികാരികൾ പരിശോധിക്കും.
ഇടിവി ഭാരത്: 180 ദിവസത്തെ പരിവർത്തന സമയത്ത്, ബിസിനസുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അവർക്ക് പുതിയ ഉപകരണങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടോ?
ഡോ. പൂനം അറോറ: മിക്ക ആളുകൾക്കും പുതിയ ഉപകരണങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല. കുറച്ച് മില്ലിസെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ കൃത്യത ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, സമയം നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു സാധാരണ മാർഗമായ എൻടിപി പോലുള്ള നിലവിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. മൈക്രോസെക്കൻഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നാനോസെക്കൻഡുകൾ പോലുള്ള വളരെ കൃത്യമായ സമയം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഫൈബർ കണക്ഷൻ, വൈറ്റ് റാബിറ്റ് സാങ്കേതികവിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റങ്ങൾ പോലുള്ള പ്രത്യേക ഉപകരണങ്ങൾ ആവശ്യമായി വരുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇത് ദൈനംദിന ബിസിനസുകൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല, പ്രധാനപ്പെട്ടതോ നിർണായകമോ ആയ ചില ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്ക് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇടിവി ഭാരത്: പുതിയ നിയമങ്ങൾ ബിസിനസുകൾക്ക് പിന്തുടരേണ്ട ചെലവ് വർധിപ്പിക്കുമോ?
ഡോ. പൂനം അറോറ: നിലവിലെ സൗജന്യ എൻടിപി സമയ സേവനം ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയുന്ന മിക്ക സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ചെറിയ ചെലവ് ആരംഭ ഘട്ടത്തിൽ നേരിടേണ്ടി വരും. എന്നിരുന്നാലും, കമ്പനികൾ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ അധികാരികൾ അവരുടേതായ വഴികൾ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ, ഭാവിയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസോ മറ്റ് ചാർജുകളോ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല. നിയമങ്ങൾ അതിനുള്ള ഇടം നൽകുന്നു, പക്ഷേ നിയമങ്ങൾ പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാകും.
Also Read:ഉപഭോക്താക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുക! നാളെ മുതൽ മൂന്ന് ദിവസം ബാങ്കുകള് പ്രവര്ത്തിക്കില്ല