COP31 ധാരണയില്ലാതെ അവസാനിച്ചു, എന്ത് കൊണ്ട് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടി പരാജയപ്പെട്ടു, എന്ത് കൊണ്ട് ഉച്ചകോടികള് ഇപ്പോഴും പ്രാധാന്യമുള്ളതാകുന്നു?
ക്യോട്ടോ മുതല് അന്റാലിയ വരെ കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടികള് സമ്മാനിച്ചത് എന്താണ്? എവിടെയാണ് ഇവ പിഴച്ചത്? ഇനിയെന്ത്? ഹരി കൃഷ്ണ നിബാന്പുഡി എഴുതുന്നു.....
Published : November 26, 2026 at 1:05 PM IST
എല്ലാക്കൊല്ലവും ഐക്യരാഷ്ട്രസമിതിയുടെ കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടിയ്ക്ക് ശേഷം നാം ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യമുണ്ട്. സര്ക്കാരുകള് എന്ത് ധാരണയുണ്ടാക്കി? പിന്നീട് നാം ഇതേക്കുറിച്ച് ചര്ച്ച ചെയ്യുന്നു. എന്ത് കൊണ്ട് അവര് ധാരണയുണ്ടാക്കുന്നതില് പരാജയപ്പെട്ടു, എന്ത് കൊണ്ട് ഇത് മാറ്റി വച്ചു തുടങ്ങിയവയെല്ലാം നാം ചര്ച്ച ചെയ്യുന്നു. ഈ തര്ക്കങ്ങള് എല്ലാം ഇങ്ങനെ തുടരാനാണെങ്കില് നാം എന്തിനാണ് വര്ഷം തോറും സമ്മേളിക്കുന്നത് എന്ന വലിയ ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ഉയരുന്നത്.
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2026 നവംബര് 22ന് അന്റാലിയയില് COP31സമാപിച്ചു. അന്റാലിയ ഉടമ്പടി യാഥാര്ത്ഥ്യമാകാതെ. അധിക രണ്ട് ദിവസം കൂടിയാണ് സമ്മേളനം നീണ്ടത്. ഐക്യരാഷ്ട്രകാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ദീര്ഘമായ സമ്മേളനമാണ് ഇക്കുറി നടന്നത്. ഈ സമ്മേളനത്തില് മാറ്റങ്ങള്ക്കും നഷ്ടത്തിനും കേടുപാടുകള്ക്കുമുള്ള ഫണ്ടും സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളില് മാത്രമാണ് തീരുമാനമുണ്ടായത്. കാലാവസ്ഥ പ്രതിസന്ധി ലഘൂകരിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചര്ച്ചകള് പിന്നീടേക്ക് മാറ്റി വച്ചു. സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങള് വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അന്റാലിയയില് തീരുമാനമായില്ല.
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യൂറോപ്യന് യൂണിയന്, ബ്രിട്ടന്, നോര്വെ, പനാമ, മാര്ഷല് ദ്വീപുകല് എന്നിവ നിര്ദ്ദിഷ്ട അന്റാലിയ ഉടമ്പടിയെ എതിര്ത്തു. ഫോസില് ഇന്ധനങ്ങളില് നിന്നുള്ള മാറ്റം എന്ന പ്രതിബന്ധത ഉടമ്പടിയില് ഇല്ലെന്ന് കാട്ടി ആയിരുന്നു എതിര്പ്പ്. എന്നാല് ഇതിനെ സൗദി അറേബ്യയും റഷ്യയും പിന്തുണച്ചു. എന്നാല് ഉടമ്പടിയില് ബോധപൂര്വം ചിലത് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടതിനാല് പൊതുധാരണയുണ്ടാക്കാന് ആയില്ല. അതേസമയം പാരിസ് ഉടമ്പടിയിലും കോപ്28ലും ഫോസില് ഇന്ധനങ്ങളെ ഊര്ജ്ജ സംവിധാനത്തില് നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനുള്ള പ്രതിബന്ധത ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തില് നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടികളാണെങ്കില് ലോകം വീണ്ടും എന്തിന് ഇത്തരം നിരാശകള്ക്കായി വീണ്ടും ഒത്തുചേരണം?
എങ്ങനെയാണ് കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടികള് കരാറിലെത്തുന്നത്? എന്താണ് ക്യോട്ടോ(1997)പാരിസ്(2015) ഉടമ്പടികള് നല്കിയത്?
1992ല് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തില് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ചട്ടക്കൂടില് സര്ക്കാരുകള്ക്ക് കാര്ബണ് പുറന്തള്ളല് കുറയ്ക്കാന് ഒരിടമുണ്ടായി. കാലാവസ്ഥ ആഘാതങ്ങള് അംഗീകരിക്കാനും അവയുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുടെയും ശേഷിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തില് ചെലവുകള് പങ്കിടാനും ഇടമുണ്ടായി. ഇതിന്റെ ഭരണപരമായ സംവിധാനം-കോണ്ഫറന്സ് ഓഫ് പാര്ട്ടീസ്(COP-കോപ്) 1995ല് ബെര്ലിനില് ആദ്യമായി യോഗം ചേര്ന്നു. പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് എല്ലാ കൊല്ലവും ക്യോട്ടോ ഉടമ്പടിയും പാരിസ് കരാറും അനുസരിച്ച് ഉച്ചകോടികള് നടക്കുന്നു.
പ്രതിനിധികള് ഉച്ചകോടിയില് കരാറുകള് തയാറാക്കുകയും ഇതിന്മേല് ചര്ച്ച നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. മൊത്തത്തില് ഒരു ധാരണയിലെത്തി പാസാക്കാനായാല് അധ്യക്ഷന് അന്തിമ കരാര് സമാപന സമ്മേളനത്തില് വയ്ക്കാന് സാധിക്കുന്നു. ഈ അവസരത്തില് ദ്വീപ് രാഷ്ട്രങ്ങള്ക്ക് തങ്ങളുടെ എതിര്പ്പ് അറിയിക്കാനും കരാറിനെ തടയാനും സാധിക്കും. ദൂരവ്യാപക പ്രത്യാഘാതങ്ങളുള്ള ഒരു കരാര് പരാജയപ്പെട്ടാല് പ്രത്യേക തീരുമാനങ്ങള് പാസാക്കാനാകും. ക്യോട്ടോ, പാരിസ് തുടങ്ങിയ കരാറുകള് ഇത്തരത്തില് പ്രത്യേക അംഗീകാരം വേണ്ടി വന്നവയാണ്.
1997ല് ക്യോട്ടോ കരാര് വ്യവസായ രാഷ്ട്രങ്ങളും വളര്ന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമ്പദ്ഘടനകളും കാര്ബണ് പുറന്തള്ളല് കുറയ്ക്കണമെന്ന നിര്ദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വച്ചിരുന്നു. ആദ്യ നിര്ദ്ദിഷ്ട ലക്ഷ്യം ശരാശരി അഞ്ച് ശതമാനമായിരുന്നു. 2008-2012ല് ഇത് 1990ലേതിനെക്കാള് കുറച്ചു. ക്യോട്ടോ നിലവാരപുറന്തള്ളല് കണക്കുകളും റിപ്പോര്ട്ടിങും പരിശോധനയുമെല്ലാം ഹരിത വികസ സംവിധാനം സൃഷ്ടിച്ചു. ഇതിന്റെ പരിധി അമേരിക്കയുടെ തീരുമാനം പരിമിതപ്പെടുത്തി. സുപ്രധാന സമ്പദ്ഘടനകള്ക്ക് പരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കേണ്ടെന്നായിരുന്നു അവരുടെ നിലപാട്.
2015ല് പാരിസില് കുറച്ച് കൂടി വിശാലമായ കരാര് വന്നു. ഓരോ രാജ്യങ്ങളും അവരുടേതായ കാലാവസ്ഥ പ്രതിജ്ഞ കൈക്കൊള്ളണമെന്നായിരുന്നു പ്രധാന നിബന്ധന. ഒപ്പം കൃത്യമായ റിപ്പോര്ട്ടിങും നിരന്തര പുതുക്കലും കരാര് നിര്ദ്ദേശിച്ചു. അഞ്ച് വര്ഷ ആഗോള കരുതല് കണക്കെടുപ്പുകള് കൂട്ടായ പുരോഗതി ഉണ്ടെന്ന സൂചനയാണ് നല്കിയത്. ഐക്യരാഷ്ട്ര പരിസ്ഥിതി പദ്ധതിയും കാര്ബണ് പുറന്തള്ളലില് നിര്ണായകമായ കുറവുണ്ടായെന്ന് കണ്ടെത്തി. എന്നാല് ആഗോള താപനിലലക്ഷ്യങ്ങള് കൈവരിക്കുന്നതില് അവ അപര്യാപ്തമായി തുടരുകയാണ്.
ഈ പ്രക്രിയ ആസൂത്രണത്തിന് മുന്ഗണന നല്കി. 2026ല് മാത്രം 88 ദേശീയ ഉള്ക്കൊള്ളല് പദ്ധതികള്ക്കാണ് രൂപം നല്കിയത്. ഇതിന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സാങ്കേതിക സംവിധാനത്തിന്റെ പിന്തുണയും ഉണ്ടായിരുന്നു. പാരിസ് ഉടമ്പടിയിലെ അനുച്ഛേദം ആറിലെ നിയമങ്ങള് ബക്കുവില് കോപ്29ല് ഭേദഗതി ചെയ്തു. അതിര്ത്തി കടന്നുള്ള കൈമാറ്റങ്ങളും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ മേല്നോട്ടത്തിലുള്ള കാര്ബണ് കടക്കെടുപ്പും അടക്കമുള്ളവയാണ് ഇതില് ഉള്പ്പെടുത്തിയത്. ഇതിന്റെ വിശ്വാസ്യത ഇരട്ടിപ്പ് ഒഴിവാകും എന്നത് തന്നെയായിരുന്നു. കാര്ബണ് പുറന്തള്ളല് കുറയ്ക്കല് കൃത്യമായി കണക്കാക്കാനാകുന്നു. സാമൂഹ്യ അവകാശങ്ങള് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനൊപ്പം കണക്കുകള് നഷ്ടമാകുന്നുമില്ല. സ്വന്തം രാജ്യങ്ങളില് നടപ്പാക്കാനാകുന്ന നിയമങ്ങളില് രാജ്യങ്ങള് ധാരണയാകുന്നു എന്നതാണ് ഈ നേട്ടങ്ങള് നല്കുന്ന സൂചന.
എന്ത് കൊണ്ടാണ് ഒരേ വാദങ്ങള് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉയരുന്നത്?
കോപ് 28ല് ഫോസില് ഇന്ധനങ്ങള് ഉപേക്ഷിക്കാന് ആഹ്വാനമുയര്ന്നിരുന്നു. മൂന്ന് വര്ഷത്തിന് ശേഷം അന്റാലിയയിലും ദുബായ് കരാര് അനുസ്മരിപ്പിക്കും വിധം ഇതേ ആഹ്വാനമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. എന്നാല് ഇക്കുറിയും ഇതില് കല്ക്കരി, എണ്ണ, വാതകം എന്നിവ ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയില്ല. ബ്രിട്ടനും യൂറോപ്യന് യൂണിയനും മാര്ഷല് ദ്വീപുകളുമെല്ലാം കരടിനെ എതിര്ത്തു. സൗദി അറേബ്യയും റഷ്യയുടെ പിന്തുണയുള്ള മറ്റ് എണ്ണ ഉത്പാദകരും റഷ്യയും മറ്റും ഇതിനെ പിന്തുണച്ചു. എണ്ണ താത്പര്യങ്ങള് പുരോഗതി തടയുന്നുവെന്ന് പനാമ കുറ്റപ്പെടുത്തി. കാര്ബണും പണത്തിന്റെ ദുര്ബലമായ ഉള്പ്പെടുത്തലും ഭിന്നത വര്ദ്ധിപ്പിച്ചു. കരട് അങ്ങനെ പരാജയപ്പെട്ടു. കേവലം മാറ്റങ്ങളും നഷ്ട, പോരായ്മ നാശനഷ്ട ഫണ്ടും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. പാരിസ് കരാറും കോപ്28 പ്രതിബദ്ധതകളും ഇവിടെ നിലനില്ക്കുന്നു.
കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാന രാജ്യാന്തര സമിതിയും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയും മനുഷ്യ ഇടപെടലാണ് ആഗോളതാപനത്തിന് സംഭാവന ചെയ്യുന്നതെന്ന കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാന ശാസ്ത്രം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നയരൂപകര്ത്താക്കളുടെ ശ്രദ്ധയില് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. 2026 ജനുവരി മുതല് സെപ്റ്റംബര് വരെയുള്ള കാലയളവില് ആഗോളതാപനം വ്യവസായവത്ക്കരണത്തിന് മുമ്പുള്ള ശരാശരി 1.47 ഡിഗ്രിയ്ക്ക് മുകളിലായി. പാരിസ് ലക്ഷ്യ ആശങ്കകള് ദീര്ഘകാല മുന്നറിയിപ്പാണ് നല്കുന്നത്. യുഎന്ഇപി 1.5ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസിന് മുകളില് താപനിലയുടെ കാലഘട്ടമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നാല് അതിദ്രുത കാര്ബണ് പുറന്തള്ളല് കുറയ്ക്കല് ഇതിന്റെ അളവും കാലവും പരിമിതപ്പെടുത്തിയേക്കും. 2027 ജൂണില് ബേണിലും ഇതെല്ലാം ആവര്ത്തിക്കപ്പെടും. ആഡിസ് അബാബയില് നവംബറില് നടക്കുന്ന കോപ്32വില് കാര്ബണ് പുറന്തള്ളലിലും സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങിലും വിശാലമായ കരാറിന് അവസരമുണ്ട്.
ആര്ക്കാണ് ചര്ച്ചകള് ആരംഭിക്കാന് അധികാരമുള്ളത്?
ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് രണ്ടാമതും അധികാരത്തില് വന്നതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ 2026 ജനുവരിയില് അമേരിക്ക പാരിസ് കരാറില് നിന്ന് പിന്മാറി. ഫെബ്രുവരി 2027ലെ ഐക്യരാഷ്ട്ര കാലാവസ്ഥ കണ്വന്ഷനിലും അതോടെ അവരുടെ സാന്നിധ്യമില്ല. ചരിത്രപരമായി തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതല് കാര്ബണ് പുറന്തള്ളുന്ന രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പിന്മാറ്റം കാര്ബണ് പുറന്തള്ളല് പ്രയത്നങ്ങളെ ദുര്ബലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഒപ്പം പൊതുപണം സമാഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെയും. ചൈനയുടെ കരുത്ത് ബാറ്ററി നിര്മാണത്തിലാണ്. ഒപ്പം അപൂര്വ മൂലകങ്ങളുടെ സംസ്കരണം ഇവര്ക്ക് വൈദ്യുതീകരണത്തിലും നിര്ണായക കരുത്ത് ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല് കല്ക്കരി ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഇവര് തന്നെയാണ്. ഊര്ജ്ജ-വാണിജ്യ കണക്കുകളിലെ ഈ വിടവ് സ്വതന്ത്ര നിരീക്ഷണത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു.
അന്റാലിയയില് യൂറോപ്യന് യൂണിയന് ദുര്ബല ഫോസില് ഇന്ധന ഭാഷയെ എതിര്ത്തു. അതേ സമയം ആഫ്രിക്കയില് നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികള് സാമ്പത്തിക പ്രതിബദ്ധതയിലൂന്നിയാണ് സംസാരിച്ചത്. ഇന്ത്യയാകട്ടെ സാമാന്യ എന്നാല്ല വ്യത്യസ്ത ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളില് ഊന്നിയുള്ള വാദങ്ങളാണ് മുന്നോട്ട് വച്ചത്. സമ്പന്നരായ ചരിത്ര കാര്ബണ് പുറന്തള്ളലുകാര് ഇതിന്റെ ചെലവിന്റെ കൂടുതലും വഹിക്കണമെന്ന വാദം ഇന്ത്യ ഉയര്ത്തി. 2028ല് കോപ്33ന് ആതിഥ്യമരുളാമെന്ന വാഗ്ദാനത്തില് നിന്ന് ഇന്ത്യ പിന്മാറുകയും ചെയ്തു. ചൈനയും ഇത് ഏറ്റെടുക്കാന് തയാറായില്ല. അവരുടെ കാരണങ്ങള് പക്ഷേ വ്യക്തമല്ല.
ചെറു ദ്വീപ് രാഷ്ട്രങ്ങള് ഇവരുടെ സ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കാന് രാജ്യാന്തര നിയമങ്ങളെയാണ് കൂട്ടുപിടിച്ചത്. വനൗതു 2025ലെ രാജ്യാന്തര നീതിന്യായ കോടതിയുടെ കാലാവസ്ഥ ഉപദേശത്തെ ഉയര്ത്തിക്കാട്ടി. ഐക്യരാഷ്ട്രപൊതുസഭയും ഇതിന് എട്ടിനെതിരെ 141 വോട്ടുകള്ക്ക് പിന്തുണയുള്ള പ്രമേയവുമായി പിന്തുണ നല്കിയിരുന്നു. 28 രാജ്യങ്ങള് പ്രമേയത്തിന്റെ വോട്ടെടുപ്പ് വേളയില് ഹാജരായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ടും ഭൂരിപക്ഷത്തിനും ധാരണാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കാലാവസ്ഥ ചര്ച്ചകളില് മതിയായ പ്രാധാന്യം കിട്ടിയില്ല. സൈനിക സാമ്പത്തിക ശക്തി ഇപ്പോഴും ഇക്കാര്യത്തില് നിര്ണായകമായി തുടരുന്നു. ഒപ്പം ആര്ക്ക് പണം നല്കാനാകും ഊര്ജ്ജവിതരണം നിയന്ത്രിക്കാന് സാധിക്കും വിപണിയിലെ അപൂര്വ സാങ്കേതികതകളുടെ നിയന്ത്രിതാവ് ആര് എന്നതിനെയൊക്കെ ആശ്രയിച്ചാണ് ചര്ച്ചകളിലെ പ്രാമുഖ്യം.
അന്റാലിയയ്ക്ക് ശേഷം എന്ത് കാലാവസ്ഥ നയതന്ത്രമാണ് വേണ്ടത്?
എന്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവോ അതില് വിശ്വാസ്യത പുലര്ത്തുക എന്ന മേരി റോബിന്സണെ പോലെയുള്ളവര് ഉയര്ത്തിയ ആഹ്വാനം തന്നെയാണ് അന്റാലിയ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. ഹ്രസ്വമായ കര്മ്മ പദ്ധതികള്, വാണിജ്യതാത്പര്യങ്ങള്, പ്രതിബദ്ധതകളുടെ പൊതു കണ്ടെത്തല് എന്നിവ സഹായകമാകും. സമവായങ്ങള് ദുര്ബല രാജ്യങ്ങള്ക്ക് ശബ്ദമേകും. പ്രതിയോഗികള്ക്ക് തീരുമാനങ്ങള് തടയാനുമാകും. സമൂഹങ്ങള്ക്ക് ജലവിഭവങ്ങള് ഇതിനകം തന്നെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. പരിസ്ഥിതി സംവിധാനങ്ങളെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും വെള്ളപ്പൊക്കം, ചൂട് തുടങ്ങിയ ഘട്ടങ്ങളില് സേവനങ്ങള്ക്കും ഇവര്ക്ക് സാധിക്കുന്നു. പ്രായമായവര്ക്കും അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടര്ക്കും എപ്പോഴാണ് സേവനങ്ങള് ഇല്ലാതാകുന്നതെന്ന് അറിയാം. എങ്ങനെ നഷ്ട-കേടുപാട് ഫണ്ടുകള് കണ്ടെത്തണമെന്നും ചെലവഴിക്കണമെന്നും.
കാര്യപരിപാടികള് എങ്ങനെ വേണമെന്ന് നിര്മ്മിത ബുദ്ധി കാട്ടിത്തരുന്നു. കോപ്31 ചര്ച്ചക്കാര് കരടുകള് വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ടും ഊര്ജ്ജാവശ്യങ്ങളും വെള്ളത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളും വര്ദ്ധിച്ചിട്ടും വിവര കേന്ദ്രങ്ങള്ക്ക് അത്രയൊന്നും ശ്രദ്ധ നല്കുന്നില്ല.അല്ലെങ്കില് നിര്മ്മിത ബുദ്ധിയുടെ കരുത്ത് സുസ്ഥിരതയ്ക്കും വാണിജ്യശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്താനും കാലേകൂട്ടിയുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകള് കാര്യക്ഷമമാക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല.
കോപ്33 ആതിഥേയത്വത്തില് നിന്ന് പിന്മാറിയതോടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കോപ്32വിന് മുമ്പ് ഒരു ഫോറം വിളിച്ച് ചേര്ക്കാനാകും. ഊര്ജ്ജം, വെള്ളം, കാര്ബണ്പുറന്തള്ളല്, കാലാവസ്ഥ നടപടികള് തിരിച്ചറിയല് എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്താന് ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാം. വിവര കേന്ദ്രങ്ങളുടെ കാര്യത്തില് നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങള് ഇതിനകം തന്നെ ആവശ്യങ്ങള് രൂപപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വര്ഷങ്ങള് വേണ്ടി വരും ഇത് നിലവില് വരാന്. കാലാവസ്ഥ വെല്ലുവിളികളും സാങ്കേതികതയും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ വാര്ഷിക ചര്ച്ചകള്ക്ക് ഇപ്പോഴും പ്രാധാന്യമേറെയുണ്ട്.
(ഹരികൃഷ്ണ നിബാന്പുഡി രാജ്യാന്തര കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവിദഗ്ദ്ധനും മനുഷ്യാവകാശ പ്രവര്ത്തകനുമാണ്)
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