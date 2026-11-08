കോപ്31; മുന്നറിയിപ്പുകള്ക്കും വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന ദുരന്തങ്ങള്ക്കും കാലാവസ്ഥ പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലൂടെ മറുപടി നല്കാനാകുമോ?
ദുരന്തങ്ങള് വര്ദ്ധിക്കുന്നതിലൂടെ കാലാവസ്ഥ നയതന്ത്രത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യത രാജ്യങ്ങള് അവരുടെ വാഗ്ദാനങ്ങള് കാലാവസ്ഥ പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലൂടെ പാലിക്കുമോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹരികൃഷ്ണ നിബാനുപുഡി എഴുതുന്നു......
Published : November 8, 2026 at 5:40 PM IST
കോപ്31 ഇനി മണിക്കൂറുകള് മാത്രം. വിവിധ സമൂഹങ്ങള് കാലാവസ്ഥ ദുരന്തങ്ങളിലുണ്ടായ നഷ്ടങ്ങള് കണക്കുകൂട്ടി വരുന്നതേയുള്ളൂ. നേപ്പാളില് വെള്ളപ്പൊക്കം ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളെ ആകെ തകര്ത്തെറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പാതകളെല്ലാം തകര്ത്തു. പതിനായിരക്കണക്കിന് കുുടംബങ്ങള്ക്ക് സഹായം ആവശ്യമായി വന്നിരിക്കുന്നു. കൊടുംചൂട്, കാട്ടുതീ, വരള്ച്ച, വെള്ളപ്പൊക്കം തുടങ്ങിയവ ജീവനുകളും ജീവിതോപാധികളും ഇല്ലാതാക്കിയിരിക്കുന്നു. വീണ്ടെക്കലുകള് തുടരുകയാണ്. മരുന്ന് വേണം, വരുമാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കണം, കുട്ടികളെ തിരികെ വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണം, സുരക്ഷിത ഇടങ്ങളില് വീടുകള് നിര്മ്മിക്കണം തുടങ്ങി നിരവധി പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഇതിനാവശ്യമുണ്ട്.
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കണക്കുകള് തന്നെ കഥകള് പറയും. കാനഡയില് 2025ലെ കാട്ടുതീ89 ലക്ഷം ഹെക്ടര് ഇടമാണ് കത്തിച്ച് കളഞ്ഞത്. മധ്യ, വടക്കന് ചൈനയിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം 70 ലക്ഷം ജനങ്ങളെ ബാധിച്ചു. 2500 കോടി അമേരിക്കന് ഡോളറിന്റെ നഷ്ടമുണ്ടായതായും കണക്കാക്കുന്നു.
സൊമാലിയ, എത്യോപ്യ, കെനിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ ഒരു കോടി ജനങ്ങളെയാണ് വരള്ച്ച ബാധിച്ചത്. കാലാവസ്ഥ ദുരന്തങ്ങള് മൂലം ദാരിദ്ര്യം, മോശം വികസനം, നശിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി, ദുര്ബലമായ തയാറെടുപ്പുകള് എന്നിവയിലേക്കാണ് നാം യഥാര്ത്ഥത്തില് നയിക്കപ്പെടുക. ആഗോളതാപനം ഈ വെല്ലുവിളികളെല്ലാം ഇരട്ടിപ്പിക്കുന്നു. അസമത്വങ്ങള് ആരാണ് ഇതിന് ഇരയാകുകയെന്നും ആരൊക്കെ അതിജീവിക്കുമെന്നും നിശ്ചയിക്കുന്നു.
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ആന്തല്യയില് നാളെ മുതല് 20 വരെ ചേരുന്ന സര്ക്കാരുകളുടെ യോഗം ശരിക്കും ഒരു പരീക്ഷണം തന്നെയാണ്. രാജ്യാന്തര സഹകരണം സാഹചര്യങ്ങളില് മാറ്റം കൊണ്ടുവരാമെന്ന സൂചന കോപ് 31 നല്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇനിയുമൊരാക്രമണം ഉണ്ടാകും മമുമ്പ് മുന്കാലങ്ങളിലുണ്ടായ ആഘാതങ്ങള്ക്ക് പരിഹാരമാകേണ്ടതുമുണ്ട്.
നയങ്ങള്ക്കപ്പുറത്തേക്ക് ഭൂമിയിലെ മാറ്റങ്ങള്
രാഷ്ട്രീയ നടപടികള് കൊണ്ട് പാരിസ്ഥിതിക മാറ്റങ്ങളെ തടുക്കാനാകുന്നില്ലെന്ന വസ്തുതയാണ് ശാസ്ത്രീയ മുന്നറിയിപ്പുകള് നല്കുന്നത്. 2026ലെ ഭൗമ ആരോഗ്യ പരിശോധനകള് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഒന്പത് അതിരുകളില് ഏഴും കടന്നെന്നാണ്. ഇത് കാലാവസ്ഥ മാറ്റം, ജൈവവൈവിധ്യം, ശുദ്ധജലം, പോഷക ചക്രം തുടങ്ങിയവയടക്കമുള്ള ഭൂമിയുടെ സ്ഥിരതയില് നിര്ണായക സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. ഇവ കടക്കുന്നത് നാശത്തിന്റെ ഗുരുതര വെല്ലുവിളികള് ഉയര്ത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാല് ഈ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കാനാകാത്തതല്ല.
അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാര്ബണ്ഡൈ ഓക്സൈഡ് 436പിപിഎം ആയി. അതായത് മുന്നറിയിപ്പ് നിലയായ 350പിപിഎം കടന്നിരിക്കുന്നുവെന്നര്ത്ഥം. വനമേഖല 64ശതമാനമാണ്. കരുതലായി 78 ശതമാനം വേണമെന്ന നിബന്ധനയില് നിന്ന് ഏറെ കുറവാണിത്. കാറ്റിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങള് 22.6ശതമാനം ഹിമരഹിത മേഖലയെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 12.9 ശതമാനം ഹിമ കരുതല് മേഖലയെന്നാണ് നിഗമനം.
സമ്മര്ദ്ദങ്ങള്
നശിച്ച് പോകുന്ന വനമേഖലകള്ക്ക് കാര്ബണ് ആഗിരണം ചെയ്യാനാകുന്നില്ല. ജലം കാര്യക്ഷമമായി നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കുന്നില്ല. സമുദ്രജലം അമിതമായി ചൂട് പിടിക്കുന്നത് കടലിലെ പാരിസ്ഥിതിക സംവിധാനങ്ങളെയും തീര സമൂഹത്തെയും ബാധിക്കുന്നു. ഭൂമിയും സമുദ്രവുമാണ് നമ്മുടെ കാര്ബണ്ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ പകുതിയും ആഗിരണം ചെയ്യുന്നത്. എന്നാല് ഇത് അധികകാലം നീണ്ടുനില്ക്കില്ല. ആഗോളതാപനം 2.6 ഡിഗ്രിയായി നിലനിര്ത്തുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം ഇപ്പോഴും അപകടകരമാം വിധം ഉയര്ന്നതാണ്. കൂടുതല് ശക്തമായ പ്രതിബദ്ധതയും പ്രവര്ത്തനങ്ങളും ആവശ്യമാണ്. ഓരോ വര്ഷവും ഉണ്ടാകുന്ന 1.5 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് വലിയ വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ്. പിന്നീടുണ്ടാകുന്ന തണുപ്പ് പാരിസ്ഥിതിക നാശം പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് നല്കുന്നില്ല. പലായനം ചെയ്യുന്ന സമൂഹത്തെ പിന്നീട് തിരികെ എത്തിക്കുന്നുമില്ല.
ബോണ്, ലണ്ടന്, ന്യൂയോര്ക്ക് തുടങ്ങിയവയ്ക്കും വാര്ഷിക കോപ് ഉച്ചകോടിയ്ക്കും വന് തോതിലുള്ള വ്യത്യസ്ത പങ്കുകളുണ്ട്. സാങ്കേതിക ചര്ച്ചകള് തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. രാഷ്ട്രീയ ഉച്ചകോടികള് പിന്തുണയുണ്ടാക്കാം. വ്യവസായവും സാമ്പത്തിക കൂട്ടായ്മകളും പദ്ധതികളിലേക്ക് നിക്ഷേപം ആകര്ഷിക്കാം.
എന്നാൽ പുരോഗതി തുടർനടപടികളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായി കുറയ്ക്കാനും പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഊർജ്ജം വികസിപ്പിക്കാനും, ആഭ്യന്തര നയം, നിക്ഷേപം, സ്ഥാപന ശേഷി എന്നിവയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ധനകാര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും COP പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. കാര്ബണ് പുറന്തള്ളല് കുറയുകയും, ധനകാര്യം അതിന്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുകയും ആളുകൾ സുരക്ഷിതരാകുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ സാന്നിധ്യങ്ങള്, പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ, പങ്കാളിത്തങ്ങൾ എന്നിവ കണക്കിലെടുക്കൂ.
COP31 നെ "നടപ്പാക്കൽ COP" എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് സൂക്ഷ്മ പരിശോധന ആവശ്യമാണ്: ചർച്ചക്കാർ തടസ്സങ്ങൾ, ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ, സമയക്രമങ്ങൾ എന്നിവ തിരിച്ചറിയണം. ഊർജ്ജ രാഷ്ട്രീയം അന്റാലിയയുടെ തീരുമാനങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തും. യുദ്ധങ്ങൾ, വിതരണ തടസ്സങ്ങൾ, അസ്ഥിരമായ വിലകൾ എന്നിവ പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഊർജ്ജത്തെയും കാര്യക്ഷമതയെയും ഉത്തേജിപ്പിക്കും - അല്ലെങ്കിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളായി ആസ്തികളെയും രാഷ്ട്രീയ താൽപ്പര്യങ്ങളെയും ഉറപ്പിക്കുന്ന ഫോസിൽ-ഇന്ധന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കും. ദുബായ്, ബാക്കു എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം, COP31 വീണ്ടും പ്രസിഡന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തെയും ആഭ്യന്തര ഊർജ്ജ താൽപ്പര്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു. തുർക്കി ഗൾഫ് പെട്രോസ്റ്റേറ്റ് അല്ല, പക്ഷേ അതിന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ പ്രധാനമാണ്: 2020 ൽ ഉൽപാദനത്തിന്റെ 12% ൽ നിന്ന് 2025 ൽ 22% ആയി കാറ്റും സൗരോർജ്ജവും ഉയർന്നു, എന്നിട്ടും ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും 56% വിതരണം ചെയ്തു, വൈദ്യുതി മേഖലയിലെ ബഹിര്ഗമനം റെക്കോർഡിലെത്തി. ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുപകരം മിക്ക പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന വളർച്ചയും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യകത നിറവേറ്റി.
ഇക്വിറ്റി അഭിലാഷത്തിന് ധനസഹായം നൽകണം
ഉത്തരവാദിത്തം, ധനസഹായം, പരിവർത്തന വേഗത എന്നിവയിൽ രാജ്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തരാണ്, കാരണം അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്. ഊർജ്ജ ദാരിദ്ര്യം, ബജറ്റുകൾ, ഉയർന്ന വായ്പാ ചെലവുകൾ എന്നിവ നേരിടുന്നവർക്ക് സമ്പന്നമായ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകളുടെ നയങ്ങൾ പിന്തുടരാൻ കഴിയില്ല. ചരിത്രപരമായ ഉത്തരവാദിത്തവും വികസന ആവശ്യങ്ങളും പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ പിന്തുണയിലും ദേശീയമായി നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ട പാതകളിലും കരാറുകൾ രൂപപ്പെടുത്തണം.
ഏകദേശം 13000 കോടി ഡോളറിന്റെ വാർഷിക ഊർജ്ജ നിക്ഷേപം പരിവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ 50000 കോടി ഡോളറിൽ നിന്ന് വളരെ കുറവാണ്, ഇത് വിശ്വസനീയമായ നടപ്പാക്കലിന് ധനസഹായം അഭിലാഷത്തിന്റെയും ഇക്വിറ്റിയുടെയും കേന്ദ്രബിന്ദുവാക്കി മാറ്റുന്നു. നയങ്ങൾ വികസനം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുവെന്നും ബഹിര്ഗമനവും ദുർബലതയും കുറയ്ക്കുന്നുവെന്നും കാണിക്കുന്ന സുതാര്യമായ പദ്ധതികൾ ഓരോ രാജ്യത്തിനും ആവശ്യമാണ്. വ്യത്യസ്ത ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾക്ക് മൂർത്തമായ പിന്തുണ ആവശ്യമാണ്; നടപ്പാക്കൽ പിന്തുണയില്ലാതെ തത്വങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നത് അവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും.
COP 31: കാലാവസ്ഥാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പുകളും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ദുരന്തങ്ങളും നേരിടാൻ കഴിയുമോ?
വൈദ്യുതീകരണത്തിന് ഒരു കാര്ബണ് പുറന്തള്ളല് ഫലം ആവശ്യമാണ്.
COP 31 ന്റെ ലക്ഷ്യം - 2035 ആകുമ്പോഴേക്കും അന്തിമ ഊർജ്ജ മിശ്രിതത്തിൽ 35% വൈദ്യുതി - വ്യക്തമാണ്. ഗതാഗതം, ചൂടാക്കൽ, വ്യവസായം എന്നിവ വൈദ്യുതീകരിക്കുന്നത് കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും വ്യാപാരം ചെയ്യുന്ന ഇന്ധനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ കൽക്കരി, വാതകം എന്നിവ ഇപ്പോഴും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യം നിറവേറ്റിയേക്കാം. സർക്കാരുകൾ വൈദ്യുതീകരണത്തെ ശുദ്ധമായ ഉൽപാദനവുമായും ശക്തമായ ഗ്രിഡുകളുമായും ബന്ധിപ്പിക്കണം. രാജ്യങ്ങളുടെ പദ്ധതികൾക്ക് രൂപരേഖ, നിയന്ത്രണ പരിഷ്കാരങ്ങൾ, നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾ, പുനരുപയോഗ ശേഷി മൂന്നിരട്ടിയാക്കുന്നതിനും ഊർജ്ജ-കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ ഇരട്ടിയാക്കുന്നതിനുമുള്ള നാഴികക്കല്ലുകൾ എന്നിവ ആവശ്യമാണ്.
നിക്ഷേപം അസന്തുലിതമായി തുടരുന്നു:
വളർന്നുവരുന്നതും വികസ്വരവുമായ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകൾക്ക് 2024 ൽ ആഗോള ശുദ്ധമായ ഊർജ്ജ നിക്ഷേപത്തിന്റെ 15% മാത്രമേ ലഭിച്ചുള്ളൂ, പക്ഷേ 2030 കളുടെ തുടക്കത്തിൽ പ്രതിവർഷം ഏകദേശം $2.2–$2.8 ലക്ഷം കോടി ആവശ്യമാണ്. ഉയർന്ന ധനസഹായ ചെലവുകൾ പ്രായോഗിക പദ്ധതികളെ തടയുന്നു, ഇത് താങ്ങാനാവുന്ന മൂലധനവും ശക്തമായ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് പൈപ്പ്ലൈനും അനിവാര്യമാക്കുന്നു. പരിവർത്തനം തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുകയും സമ്പദ്വ്യവസ്ഥകളെ വൈവിധ്യവത്കരിക്കുകയും വേണം. നിർണായക-ധാതു ഉറവിടങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനചലനം, ചൂഷണം, പരിസ്ഥിതി നാശം എന്നിവയ്ക്കെതിരായ സംരക്ഷണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്; അസംസ്കൃത കയറ്റുമതിയിലൂടെ മാത്രമല്ല, സംസ്കരണത്തിലൂടെയും ഉൽപാദനത്തിലൂടെയും മൂല്യം പിടിച്ചെടുക്കണം.
അഡാപ്റ്റേഷൻ ഫിനാൻസ്
വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾ $36500 കോടി വരെ വാർഷിക അഡാപ്റ്റേഷൻ-ഫിനാൻസ് വിടവ് നേരിടുന്നു, ഇത് വാണിജ്യ ധനകാര്യത്തിന്റെ പരിധികൾ അടിവരയിടുന്നു: ക്ലിനിക്കുകൾ, മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനങ്ങൾ, തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ എന്നിവ പൊതു ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നു, പക്ഷേ പലപ്പോഴും സ്വകാര്യ വരുമാനം കുറവാണ്. ഗ്രാന്റുകളും ഉയർന്ന ഇളവുള്ള ധനസഹായവും നിർണായകമായി തുടരുന്നു. 2035 ഓടെ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഫിനാൻസ് മൂന്നിരട്ടിയാക്കാനുള്ള പ്രതിജ്ഞ COP31 മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. മുമ്പത്തെ $4000കോടി കണക്ക് പ്രതിവർഷം ഏകദേശം $12000കോടി സൂചിപ്പിക്കുന്നു, എന്നാൽ അടിസ്ഥാനം, യോഗ്യമായ സംഭാവനകൾ, പുരോഗതി നടപടികൾ എന്നിവ വ്യക്തമല്ല.
സങ്കീർണ്ണമായ നടപടിക്രമങ്ങളും പരിമിതമായ പ്രാദേശിക ശേഷിയും ഏറ്റവും അപകടസാധ്യതയുള്ളവരെ ഒഴിവാക്കും. മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന പ്രായമായ ഒരാൾക്ക്, ഒഴിപ്പിക്കൽ മുന്നറിയിപ്പുകൾ, ഗതാഗതം, തടസ്സമില്ലാത്ത ചികിത്സ എന്നിവ അത്യാവശ്യമാണ്. അഡാപ്റ്റേഷൻ ദോഷം കുറയ്ക്കുന്നു; നഷ്ട-നാശന പിന്തുണ ഉപജീവനമാർഗ്ഗങ്ങൾ, സ്ഥാനചലനം, സാംസ്കാരിക, കമ്മ്യൂണിറ്റി ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത നഷ്ടങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. നഷ്ടത്തിനും നാശനഷ്ടത്തിനും പ്രതികരിക്കുന്നതിനുള്ള ഫണ്ടിന് പ്രവചനാതീതമായ ധനസഹായം, ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്ന നടപടിക്രമങ്ങൾ, സാമ്പത്തികേതര നഷ്ടങ്ങൾക്ക് സമയബന്ധിതമായ സഹായം എന്നിവയും ആവശ്യമാണ്. പ്രകൃതി പ്രതിബദ്ധതകൾക്കും നടപടി ആവശ്യമാണ്: 92% തീരദേശ, ദ്വീപ് രാജ്യങ്ങളും കാലാവസ്ഥാ പദ്ധതികളിൽ സമുദ്ര പരിഹാരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, 12% മാത്രമേ ഏറ്റവും വലിയ ലഘൂകരണ അവസരങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നുള്ളൂ. ശുദ്ധമായ ഷിപ്പിംഗ്, ഓഫ്ഷോർ പുനരുപയോഗ ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ, തീരദേശ പുനഃസ്ഥാപനം എന്നിവയ്ക്ക് നിക്ഷേപം, നല്ല ഭരണം, പാരിസ്ഥിതിക സുരക്ഷാ നടപടികൾ എന്നിവ ആവശ്യമാണ്.
COP 31: കാലാവസ്ഥാ നടപടികൾക്ക് കടുത്ത മുന്നറിയിപ്പുകളും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ദുരന്തങ്ങളും നേരിടാൻ കഴിയുമോ?
കാലാവസ്ഥ, ജൈവവൈവിധ്യം, ഭൂവിനിയോഗം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നയങ്ങൾ പരസ്പരം യോജിച്ചുപോകുന്നവയായിരിക്കണം: ആവാസവ്യവസ്ഥയെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കുകയും, കാർബൺ ശേഖരത്തെ നിലനിർത്തുകയും, ഉപജീവനമാർഗങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ, ചിതറിയ രീതിയിലുള്ള ആസൂത്രണം ഇത്തരം നേട്ടങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. 2025 ജൂലൈയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതി (ICJ) നൽകിയ ഉപദേശക അഭിപ്രായം - പിന്നീട് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയും ഇത് അംഗീകരിച്ചു .
കാലാവസ്ഥാ ബാധ്യതകൾ വ്യക്തമാക്കി. ഇത് ഒരു ബാധ്യതയോ നഷ്ടപരിഹാരമോ നൽകുന്നില്ലെങ്കിലും, അത് വ്യവഹാരങ്ങളെയും നയങ്ങളെയും ഫോസിൽ ഇന്ധന തീരുമാനങ്ങളെയും സ്വാധീനിച്ചേക്കാം. ഗുരുതരമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ തടയുന്നതിലും അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും സർക്കാരുകൾ കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നേരിടുന്നു, ഇത് നിഷ്ക്രിയത്വത്തെ കുറഞ്ഞ അഭിലാഷമായി ന്യായീകരിക്കാൻ പ്രയാസകരമാക്കുന്നു.
വ്യക്തമായ നാഴികക്കല്ലുകൾ, പതിവ് റിപ്പോർട്ടിംഗ്, പ്രസിഡൻഷ്യലുകളിലുടനീളം തുടർച്ച, താൽപ്പര്യ സംഘർഷ സംരക്ഷണ നടപടികൾ, സുരക്ഷിതവും താങ്ങാനാവുന്നതുമായ പങ്കാളിത്തം എന്നിവയിലൂടെ COP ഉത്തരവാദിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്തണം. ഏകദേശം 2500 ഫോസിൽ ഇന്ധന ലോബിയിസ്റ്റുകൾ COP28 ൽ പങ്കെടുത്തു, അതേസമയം മുൻനിര സമൂഹങ്ങൾ ആരും കേൾക്കുന്നില്ല. കാലാവസ്ഥാ ആഘാതങ്ങൾ നേരിടുന്നവർ തീരുമാനങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുകയും ഫലങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയും വേണം. ഒരു സാർവത്രിക ഫോറം, പ്രത്യേകിച്ച് കുറച്ച് ബദലുകൾ മാത്രമുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക്, അത് നിർണായകമായി തുടരുന്നു. കാലതാമസവും തടസ്സവും തടയുന്നതിനൊപ്പം പരിഷ്കരണം അതിന്റെ പങ്ക് നിലനിർത്തണം. ബജറ്റ്, നിക്ഷേപം, സംരക്ഷണ തീരുമാനങ്ങൾ ഉച്ചകോടികൾക്കിടയിൽ തുടരണം. പുരോഗതി എന്നാൽ വൈദ്യുതി സംവിധാനങ്ങളിൽ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുക, ക്ലിനിക്കുകൾ തുറന്നിടുക, നഷ്ടങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തതിന് മുമ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റികളെ സഹായിക്കുക എന്നിവയാണ്.
കാത്തിരിപ്പിന്റെ ചെലവ് ഇതിനകം തന്നെ നൽകിവരികയാണ്. അത് ഉയരുന്നത് തടയാൻ ആരാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്ന് COP31 കാണിക്കണം.
എഴുത്തുകാരനായ ഹരി കൃഷ്ണ നിബാനുപുടി, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, മാനുഷിക പ്രതികരണം, സുസ്ഥിരത എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര വിദഗ്ദ്ധനാണ്.
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