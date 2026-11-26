ഭരണഘടനാ ദിനം: ചിന്തയിലും പ്രവൃത്തിയിലും ഇന്ത്യ എന്നും മുന്നില്, നരേന്ദ്രമോദി എഴുതുന്നു.....
രാജ്യത്തിന്റെ പ്രയാണത്തില് ഭരണഘടനയുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ച് ഭരണഘടനാ ദിനത്തില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി എഴുതുന്നു....
Published : November 26, 2026 at 5:02 PM IST|
Updated : November 26, 2026 at 5:20 PM IST
1949 നവംബര് 26ന് ഭരണഘടനാ നിര്മ്മാണ സമിതി ഭരണഘടനയ്ക്ക് അംഗീകാരം നല്കി. ഈ വേളയില് നാം ഭരണഘടനാ ശില്പ്പികളായ ഡോ.രാജേന്ദ്രപ്രസാദ്, ഡോ.ബാബാ സാഹെബ് അംബേദ്ക്കര് തുടങ്ങി ഭരണഘടന സമിതിയിലെ ഓരോ അംഗങ്ങളെയും ഓര്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു ആധുനിക ഭരണഘടനയ്ക്ക് രൂപം നല്കുമ്പോള് അവര് അതില് നമ്മുടെ സമ്പന്നമായ പാരമ്പര്യവും സാംസ്കാരിക പ്രബുദ്ധതയും ഉള്പ്പെടുത്തുന്നതില് അതീവ ജാഗ്രത പുലര്ത്തി എന്നതാണ് അവരുടെ മഹത്വം.
ഭാരതത്തെ പോലെ വൈവിധ്യമാര്ന്നൊരു രാജ്യത്ത്-നിരവധി വിശ്വാസങ്ങളും ഭാഷകളും ആചാരങ്ങളും ചിന്താധാരകളുമുള്ള രാജ്യത്ത് കേവലം കോടതികള്ക്കും പാര്ലമെന്റിനുമപ്പുറം ഇവയുമായെല്ലാം ഭരണഘടന സമരസപ്പെട്ട് പോകണം എന്നുള്ളത് അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള സംഗതിയാണ്. ഒപ്പം നമ്മുടെ ജനതയുടെ കൂട്ടായ അവബോധത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കളുടെ ആത്മാവിനെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതും ഐക്യപ്പെടുത്തുന്നതുമായ ഒരു ഭരണഘടന ഇന്ത്യയുടെ ശോഭനമായ ഭാവിക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഈ ലക്ഷ്യം മുന്നിര്ത്തിയാണ് ഒരു പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് 26 നവംബര് ഭരണഘടന ദിനമായി ആചരിക്കാന് സര്ക്കാര് തീരുമാനിച്ചത്.
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ഞാനടക്കമുള്ള കോടിക്കണക്കിന് ഇന്ത്യാക്കാരുടെ ജീവിത യാത്രയില് ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത ഒന്നാണ് ഭരണഘടന. പരിമിതമായ എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോള്, നിത്യജീവിതം പോരാട്ടങ്ങള് നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. എങ്കിലും ഭരണഘടനയോട് ഞാനെന്നും തികഞ്ഞ ആദരവ് പുലര്ത്തി. തീര്ത്തും സാധാരണ ചുറ്റുപാടില് ജനിച്ച് വളര്ന്ന ഒരു കുട്ടി, ജന്മം കൊണ്ട് യാതൊരു വിധത്തിലുമുള്ള പരിഗണനകളും പദവികളുമില്ലാത്ത ഒരു കുട്ടി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സേവകനാകുക എന്ന വലിയ ഉത്തരവാദിത്തത്തിലേക്ക് എത്തിയതിന് പിന്നില് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയാണ്. അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ മഹത്വവും. അതെ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയാണ് ജനിച്ച സാഹചര്യങ്ങള് ആരുടെയും ഭാവിയെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നില്ലെന്ന് ആവര്ത്തിച്ച് നമുക്ക് ഉറപ്പ് നല്കുന്നത്.
In this OpEd, I highlight the following: UNIQUENESS of our Constitution and Constituent Assembly. How the Constitution of India is an INSEPARABLE part of my journey. Ways the NDA Government has STRENGTHENED the Constitution. Efforts towards boosting SOCIAL AND ECONOMIC JUSTICE. I have also highlighted: How the Constitution was trampled over by those who ruled the nation for 5 decades. How one party has devolved from being a Virodh Paksh to AVRODH PAKSH. English - https://t.co/6g2CZtbOYg हिन्दी - https://t.co/CNDyRbDwmC— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2026
നമ്മുടെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് കൂടുതല് കരുത്ത് പകര്ന്ന് കൊണ്ട് വേണം ഈ കടം നമുക്ക് വീട്ടാന്. നമ്മുടെ ഭരണഘടന പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായി ഒരു സാമൂഹ്യ രേഖയാണെന്നാണ് പ്രമുഖ ഭരണഘടനാ പണ്ഡിതനായ ഗ്രാന്വിലെ ഓസ്റ്റിന് വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക നീതിക്കായുള്ള ത്വര നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിലൂടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണ്. ഭരണഘടനാ നിര്മ്മാതാക്കളുടെ ഈ വിശാല കാഴ്ചപ്പാടുഖള് തിരിച്ചറിയുന്നിടത്താണ് അവരുടെ സംതൃപ്തി.
അന്പത് കോടി ഇന്ത്യാക്കാര് ദാരിദ്ര്യ മുക്തരായി എന്ന് അടുത്തകാലത്ത് പുറത്ത് വന്ന ലോകബാങ്ക് റിപ്പോര്ട്ട് പറയുന്നു. തലമുറകളായി തുടര്ന്ന അവഗണനയില് നിന്ന് കോടിക്കണക്കിന് രക്ഷിതാക്കള്ക്ക് അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മികച്ച ഭാവി ഇപ്പോള് സ്വപ്നം കാണാന് കഴിയുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജനയിലൂടെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങള്ക്കും അടച്ചുറപ്പുള്ള നല്ല വീടുകള് എന്ന ഭരണഘടനാ വാഗ്ദാനം സാക്ഷാത്ക്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
ഉജ്വല പദ്ധതിയിലൂടെ പുക നിറഞ്ഞ അടുക്കളയില് നിന്ന് ഓരോ അമ്മമാരെയും സ്വതന്ത്രരാക്കി സമത്വവും മികച്ച ജീവിതവും ഉറപ്പാക്കി. ആയുഷ് മാന് ഭാരതിലൂടെ പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങള്ക്ക് കടബാധ്യതകളില്ലാതെ മികച്ച ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ സാമൂഹ്യ നീതി യാഥാര്ത്ഥ്യമാക്കി.
ചെറുകിട സംരംഭകര്ക്കും തെരുവ് കച്ചവടക്കാര്ക്കും മുദ്ര, പിഎം സേവനിധി എന്നിവയിലൂടെ പലിശ രഹിത സംയുക്ത വായ്പകള് നല്കി സാമ്പത്തിക നീതിയും യാഥാര്ത്ഥ്യമാക്കി. യുപിഐ പോലുള്ള അവസരങ്ങളിലൂടെ സാങ്കേതികതയും ഓരോ പൗരന്റെയും കൈവെള്ളയിലെത്തിച്ചു. ഭരണഘടനയുടെ ഉള്ക്കൊള്ളല് എന്ന ആശയം നമ്മള് എല്ലാ രംഗത്തും യാഥാര്ത്ഥ്യമാക്കി.
ഈ ഭരണഘടനാ കാഴ്ചപ്പാടുകള്ക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും ഉദാഹരണങ്ങള് ഉണ്ട്. നാം കൊണ്ടു വന്ന ഭേദഗതികളും ഇതേ കണ്ണാടിയിലൂടെ തന്നെ വേണം കാണാന്. നൂറ്റിയൊന്നാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ നാം ചരക്കു സേവന നികുതി നടപ്പാക്കി. ദീര്ഘകാലമായി കാത്തിരുന്ന പരിഷ്ക്കാരം. നൂറ്റിരണ്ടാം ഭേദഗതിയിലൂടെ പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിനുള്ള ദേശീയ കമ്മീഷന് ഭരണഘടനാ പദവി നല്കി. സമൂഹത്തിലെ പാര്ശ്വവത്ക്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ദീര്ഘകാല സ്വപ്നം ഇതിലൂടെ സാക്ഷാത്ക്കരിക്കപ്പെട്ടു.
നൂറ്റിമൂന്നാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിക്ക് വിശാലമായ സാമൂഹ്യ അംഗീകാരം കിട്ടി. സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നില്ക്കുന്നവര്ക്കുള്ള സംവരണമാണ് ഇത്. നിലവിലുള്ള സംവരണ പദ്ധതിക്ക് പുറത്തുള്ള സാമ്പത്തികമായി ദുര്ബലരായവരെക്കൂടി ഇതില് ഉള്പ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള പദ്ധതിയാണിത്.
1950ന് ശേഷം ആദ്യമായി ഭരണഘടനയുടെ പരിഷ്ക്കരിച്ച പതിപ്പ് എട്ടാം പട്ടികയില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 22 ഭാഷകളിലും ലഭ്യമാക്കി. ഇതോടെ ഭരണഘടനയുമായി ജനങ്ങള്ക്ക് കൂടുതല് അടുക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടായി. 1950ല് ഭരണഘടന നിലവില് വന്ന ശേഷവും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് 1860കളിലെ കോളനിവത്ക്കരണകാല കുറ്റശിക്ഷാ നിയമങ്ങളായിരുന്നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലൂടെ നമ്മുടെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയില് മൗലകമായ മാറ്റം കൊണ്ടു വന്നു. കൊളോണിയല് കാലത്തെ ദണ്ഡനീതിയില് നിന്ന് പൗരകേന്ദ്രീകൃതമായ ന്യായ നീതിയിലേക്കുള്ള ചുവട് വയ്പ്.
കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിറ്റാണ്ടായി പൗരധര്മ്മത്തിന് നാം ഏറെ പ്രധാന്യം നല്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ സംസ്കാരം സമൂഹത്തിലെ ഓരോ തുറകളിലുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളില് അധിഷ്ഠിതമാണ്. സ്വച്ഛഭാരത് മുതല് ജലസംരക്ഷണം, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം വരെയുള്ള പൗരധര്മ്മത്തിന്റെ ഈ ആവിഷ്ക്കാരം കാണാം.
മറ്റൊരു യാഥാര്ത്ഥ്യം കൂടി പങ്ക് വയ്ക്കാന് ഞാന് നിര്ബന്ധിതനാകുന്നു. ഭരണഘടനയുടെ മൂല്യങ്ങള് ഉയര്ത്തിപ്പിടിക്കേണ്ടവര് തന്നെ അതിനെ ദുര്ബലപ്പെടുത്തിയതിന് ചരിത്രത്തില് നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ത്യയെ അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടോളം ഭരിക്കാന് അവസരമുണ്ടായവര് തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്നതാണ് ഏറെ അപഹാസ്യകരം.
1951ലെ ആദ്യ ഭേദഗതിയുടെ 75ാമത്തെ വാര്ഷികമാണിത്. ജനകീയ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെയല്ലാതെ അധികാരത്തിലെത്തിയ ഒരു സര്ക്കാര് അവരുടെ ഭൂരിപക്ഷം ഉപയോഗിച്ച് മൗലികാവകാശങ്ങള് പരിമിതപ്പെടുത്താനുള്ള അനുച്ഛേദങ്ങള് ഉള്ക്കൊള്ളിച്ച ഭേദഗതി. ഇത് നടത്തിയ സമയവും പരമപ്രധാനമാണ്. രാജ്യം ആദ്യ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകുന്നതിന് കേവലം മാസങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ് മാത്രമായിരുന്നു ഈ ഭേദഗതി. അത് കൊണ്ട് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയെ സ്വാധീനിക്കാനും പൊതുജന എതിര്പ്പുകള് മറികടക്കാനും വേണ്ടി തന്നെ നടത്തിയ പ്രക്രിയ ആയി വേണം ഇതിനെ കാണാന്. നാല്പ്പത്തിരണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയുടെ അന്പതാം വാര്ഷികമാണിത്. അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ മൂര്ദ്ധന്യത്തിലായിരുന്നു ഈ ഭേദഗതി കൊണ്ടു വന്നത്. ഇത് നീതിന്യായ പുനപ്പരിശോധന ഇല്ലാതാക്കി. സ്ഥാപന അധികാരങ്ങളുടെ സന്തുലിതത്വവും അതോടെ ഇല്ലാതായി. ഞാന് യുവാക്കളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് മുപ്പത്തിയെട്ടാമത്തെയും മുപ്പത്തിയൊന്പതാമത്തെയും ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികള് പഠിക്കാന്. അതിലൂടെ നിങ്ങള്ക്ക് തിരിച്ചറിയാനാകും അധികാരവെറി പൂണ്ട, ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധരായ ഒരു നേതൃത്വത്തിന് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാനാകുമെന്ന്.
അനുച്ഛേദം 356ന്റെ ആവര്ത്തിച്ചുള്ള ദുരുപയോഗം തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ അധികാരത്തിലെത്തിയ സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകളെ അപകടത്തിലാക്കിയതിന്റെ അധ്യായങ്ങളാണ്. അനുച്ഛേദം 35 ഉപയോഗിച്ച് സെഞ്ച്വറി തികച്ചതിന്റെ റെക്കോര്ഡ് ഒരു കക്ഷിക്കാണെങ്കില് അതില് പകുതിയും ചെയ്തത് ഒരൊറ്റ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്.
ഭരണഘടനയുടെ ഓരോ അക്ഷരവും ആത്മാവും രാജ്യത്തിന്റെ മുക്കിലും മൂലയിലുമെത്തണമെന്ന് നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ ശില്പ്പികള് ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാല് എഴുപത് വര്ഷമായിട്ടും ജമ്മുകശ്മീരില് അനുച്ഛേദം 370ഉം 35 എയും ഭരണഘടന പൂര്ണമായും നടപ്പാക്കാന് അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. അത് തന്നെയാണ് എസ്സി, എസ്ടി, വനിതാ സമൂഹങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. 2019ലാണ് ചരിത്രപരമായ ഈ പിഴവ് തിരുത്തപ്പെട്ടത്.
പതിറ്റാണ്ടുകളായി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് പ്രത്യേകിച്ച് ഗിരിവര്ഗ മേഖലകളില് നക്സലുകള് തോക്കിന്റെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് വരുകയായിരുന്നു. ഇതിലൂടെ ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നല്കുന്ന പാവങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങള് ധ്വംസിക്കപ്പെട്ടു. വിജയകരമായി നക്സലുകളെ ഇക്കൊല്ലം പൂര്ണമായും തുടച്ച് നീക്കാനായി എന്നത് ഏറെ ആവേശത്തോടെ എനിക്ക് പറയാനാകുന്ന സംഗതിയാണ്. ഇതിലൂടെ പാവങ്ങളുടെ ജീവന് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനായി. അവര്ക്ക് ഭയമില്ലാതെ തങ്ങളുടെ ഭരണഘടനാവകാശങ്ങള് വിനിയോഗിക്കാനായി. ഇപ്പോള് കേവലം ഡിമാഗി നക്സലുകള് മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കാലത്ത് അവയെ തുടച്ച് നീക്കാനാകില്ല. നമ്മുടെ വളര്ച്ച തടയാന് അവര്ക്കായേക്കും.
പ്രതിപക്ഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കക്ഷിക്ക് നമ്മുടെ ഒബിസി സംവരണം അട്ടിമറിക്കാന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പകരം മുസ്ലീം സംവരണം കൊണ്ടുവരാനും അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതിന് നമ്മുടെ ഭരണഘടന ശില്പ്പികള് പ്രത്യേകിച്ച് അംബേദ്ക്കര് തികച്ചും എതിരായിരുന്നു.
ഭരണഘടന രൂപീകരിക്കാന് അക്ഷീണം പ്രയ്തനിച്ച സ്ത്രീകളെ പരാമര്ശിക്കാതിരുന്നാല് ഈ യാത്ര അപൂര്ണമാകും. എന്നാല് മുന് കാലങ്ങളില് സംഭവിച്ചവ ഓര്ക്കുമ്പോള് ലജ്ജകൊണ്ട് നാം തലതാഴ്ത്തും. സ്ത്രീകള്ക്ക് നിയമനിര്മ്മാണ സഭകളില് സംവരണം നല്കാന് കൊണ്ടു വന്ന ബില് പാസാക്കാന് ഒരു പ്രതിപക്ഷ കക്ഷി തന്നെ അരയും തലയും മുറുക്കി രംഗത്തിറങ്ങി. ഭരണഘടന മൂല്യങ്ങളെ അവര് കാറ്റില് പറത്തുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഒരിക്കല് കൂടി നമുക്ക് കാട്ടിത്തന്നു. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നാരിശക്തിയെ തടുക്കാനും അവര്ക്ക് നീതി നിഷേധിക്കാനും ഒരു കാലത്തും ഒരുശക്തിക്കും സാധ്യമല്ലെന്ന് ഞാന് ഉറപ്പ് നല്കുന്നു.
നമ്മുടെ ഭരണഘടന ജനാധിപത്യത്തില് പ്രതിപക്ഷത്തിന് കൃത്യമായ പങ്ക് നിര്വചിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് ദുഃഖകരമെന്ന് പറയട്ടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മുഖ്യപ്രതിപക്ഷ കക്ഷി ഒരു തടസകക്ഷിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഭരണഘടന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള് നിറവേറ്റുന്നതിന് പകരം അവയെ തടസപ്പെടുത്തുന്നത് ചിതമല്ലെന്ന് അവര്ക്ക് നന്നായി അറിയാം.
ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു നിര്വചനീയ ഘട്ടത്തിലാണ്. 2047ഓടെ വികസിത ഭാരതം എന്ന നിലയിലേക്ക് എത്താന് നാം പരിശ്രമിക്കുന്നു. ഇതിനായി രണ്ട് ലളിതവും എന്നാല് ശക്തവുമായ തത്വങ്ങളാണ് നമ്മെ നയിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ ഒന്നാമത് എന്ന ചിന്ത. ഒപ്പം നമ്മുടെ ചുതലകള് നിര്വഹിക്കലും. ഈ തത്വങ്ങള് നമ്മെ നയിക്കുമ്പോള് ഭരണഘടന നമുക്ക് കരുത്താകും. വരും തലമുറകള്ക്ക് തെളിഞ്ഞ ഭാവി ഉറപ്പാക്കാന് നമുക്ക് സാധിക്കും.