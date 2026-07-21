സിന്ധുനദീജല കരാറിൽ പുതിയ വഴിത്തിരിവ്; ചെനാബ്-ബിയാസ് തുരങ്കത്തിനെതിരെ പാകിസ്ഥാൻ
പാകിസ്ഥാനിലെ പഞ്ചാബ് പ്രവിശ്യയിലൂടെ ഒഴുകി രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാന ജലസേചന ശൃംഖലയെയും കാർഷിക മേഖലയെ വലിയരീതിയിൽ പിന്തുണക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നദിയാണ് സിന്ധു
Published : July 21, 2026 at 11:06 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഹിമാചൽപ്രദേശിൽ നിർമിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചെനാബ്-ബിയാസ് ലിങ്ക് തുരങ്കം സിന്ധുനദീജല കരാർ തർക്കത്തിൽ പുതിയ വഴിത്തിരിവാകുന്നു. ചെനാബിൻ്റെ കൈവഴിയായ ചന്ദ്രയിൽനിന്ന് ബിയാസ് തടത്തിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പദ്ധതിക്കെതിരെ പാകിസ്ഥാൻ രംഗത്തെത്തി.
പാകിസ്ഥാന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള പടിഞ്ഞാറൻ നദികളിലെ വെള്ളം ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കൻ നദികളിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനുള്ള ആദ്യപടിയാകും ഈ പദ്ധതിയെന്നാണ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ പ്രധാന ആശങ്ക. പാകിസ്ഥാൻ്റെ പഞ്ചാബ് പ്രവിശ്യയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ചെനാബ് അവരുടെ ജലസേചന ശൃംഖലയുടെ നട്ടെല്ലാണ്. രവി, സത്ലജ് നദീതടങ്ങളിലേക്കും ഈ വെള്ളം തിരിച്ചുവിടുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ നദിയുടെ ഒഴുക്കിലുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ മാറ്റം പോലും വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് അവർ ഭയപ്പെടുന്നു.
പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം
കൊക്സറിന് സമീപം ഒരു ബാരേജും ബിയാസ് തടത്തിലേക്ക് 8.7 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള തുരങ്കവും നിർമിക്കാനാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പ്രതിവർഷം എത്ര വെള്ളം തിരിച്ചുവിടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. 1.9 ദശലക്ഷം ഏക്കർ അടി (എംഎഎഫ്) വെള്ളം തിരിച്ചുവിടുമെന്നാണ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ വാദം. എന്നാൽ യഥാർഥ കണക്ക് ഇതിലും കുറവായിരിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ചെനാബിലൂടെ പ്രതിവർഷം ഒഴുകുന്ന 36 എംഎഎഫ് വെള്ളത്തിൻ്റെ വളരെ ചെറിയൊരു ശതമാനം മാത്രമാണിത്. അതിനാൽ നദി വറ്റുകയോ പാകിസ്ഥാനിലേക്കുള്ള ജലവിതരണം പൂർണമായി നിലയ്ക്കുകയോ ചെയ്യില്ല. എന്നാൽ ഭാവിയിൽ വലിയ പദ്ധതികൾക്ക് ഇത് വഴിയൊരുക്കുമെന്നാണ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭയം.
സിന്ധുനദീജല കരാർ പ്രകാരം സിന്ധു തടത്തിലെ ആറ് പ്രധാന നദികളെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കിഴക്കൻ നദികളായ രവി, ബിയാസ്, സത്ലജ് എന്നിവയിലെ വെള്ളം ഇന്ത്യയ്ക്ക് പൂർണമായി ഉപയോഗിക്കാം. പടിഞ്ഞാറൻ നദികളായ സിന്ധു, ഝലം, ചെനാബ് എന്നിവയുടെ പ്രധാന ഉപയോഗം പാകിസ്ഥാനാണ്. എന്നാൽ ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും ജലസേചനത്തിനും വൈദ്യുതി ഉത്പാദനത്തിനും പടിഞ്ഞാറൻ നദികളിലെ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്കും പരിമിതമായ അവകാശമുണ്ട്. സ്വന്തം അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ നിർമിക്കുന്ന പദ്ധതിയായതിനാൽ ഇത് നിയമവിധേയമാണെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട്. എന്നാൽ കരാറിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വ്യവസ്ഥകളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പദ്ധതിയെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ വാദിക്കുന്നു.
ചെനാബിനെ തടയാൻ ഇന്ത്യയ്ക്കാകില്ല
പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന നദികളെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പൂർണമായി തടയാനാകില്ല എന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം. സിന്ധു, ഝലം, ചെനാബ് നദികളിലെ വലിയ തോതിലുള്ള വെള്ളം ദീർഘകാലം തടഞ്ഞുനിർത്താനുള്ള സംഭരണശേഷിയോ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളോ നിലവിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കില്ല. ഈ നദികളിലെ മിക്ക ഇന്ത്യൻ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളും നദിയുടെ സ്വാഭാവിക ഒഴുക്കിനെ ആശ്രയിച്ചുള്ളവയാണ്. അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കും മറ്റുമായി കുറഞ്ഞ സമയത്തേക്ക് മാത്രമേ വെള്ളം തടഞ്ഞുനിർത്താനാകൂ. നദിയുടെ ഒഴുക്ക് പൂർണമായി തടയാൻ സാധിക്കില്ല.
പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷം സിന്ധുനദീജല കരാർ ഇന്ത്യ മരവിപ്പിച്ചിരുന്നു. കരാർ പൂർണമായി റദ്ദാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നതും സ്ഥിരം സിന്ധു കമ്മിഷൻ്റെ സഹകരണവും ഇന്ത്യ നിർത്തിവച്ചു. ഇതോടെ ഇന്ത്യൻ പദ്ധതികൾ വൈകിപ്പിക്കാൻ പാകിസ്ഥാന് കഴിഞ്ഞിരുന്ന പല ആനുകൂല്യങ്ങളും നഷ്ടമായി. ഭീകരവാദം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കരാറുമായി മുന്നോട്ടുപോകാനാകില്ലെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട്. നിലവിലെ തർക്കപരിഹാര നടപടികളും ഇന്ത്യ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ ഇന്ത്യയുടെ പങ്കാളിത്തമില്ലാതെയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര നടപടികൾ തുടരുന്നത്. ചെനാബ്-ബിയാസ് ലിങ്ക് പദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖയും വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവും ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവയ്ക്കുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ പാകിസ്ഥാന് ഗുണം ചെയ്യും.
പാകിസ്ഥാൻ്റെ ആഭ്യന്തര വീഴ്ചകൾ
പാകിസ്ഥാൻ്റെ ജലക്ഷാമത്തിന് കാരണം ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല. പരിമിതമായ സംഭരണശേഷിയും ചോർച്ചയും കാര്യക്ഷമമല്ലാത്ത ജലസേചന രീതികളും കാരണം വലിയ തോതിൽ വെള്ളം പാഴാകുന്നുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ തർക്കങ്ങൾ കാരണം കാലാബാഗ് അണക്കെട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല പദ്ധതികളും മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. ആഭ്യന്തര വീഴ്ചകൾ മറച്ചുവച്ച് ഇന്ത്യയെ കുറ്റപ്പെടുത്താനാണ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ ശ്രമം. തർക്കത്തിൽ ചൈനയെ ഇടപെടുത്താനും പാകിസ്ഥാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മപുത്ര, സത്ലജ് നദികളിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുകളിലാണ് ചൈനയുടെ സ്ഥാനം. ബ്രഹ്മപുത്രയെ പൂർണമായി തടയാൻ ചൈനയ്ക്ക് കഴിയില്ലെങ്കിലും വേനൽക്കാലത്തെ ഒഴുക്കിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. അമേരിക്കയുടെയോ ലോകബാങ്കിൻ്റെയോ ഇടപെടൽ തേടാനും പാകിസ്ഥാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം. ഇത്തരം നീക്കങ്ങളെ നയതന്ത്രതലത്തിൽ നേരിടാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കഴിയണം.
അണക്കെട്ടുകൾ, തുരങ്കങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് നേരെ സൈബർ ആക്രമണങ്ങളോ അട്ടിമറികളോ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജല അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെ തന്ത്രപ്രധാനമായി കണ്ട് ഇന്ത്യ സംരക്ഷണം നൽകണം. പാകിസ്ഥാനിലേക്കുള്ള വെള്ളം തടയുമെന്ന അവകാശവാദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി, ലഭ്യമായ അവകാശങ്ങൾ പൂർണമായി വിനിയോഗിക്കുമെന്ന നിലപാടാണ് ഇന്ത്യ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. ചെറിയ അളവിലാണ് വെള്ളം തിരിച്ചുവിടുന്നതെങ്കിലും ചെനാബ്-ബിയാസ് ലിങ്ക് പദ്ധതി വലിയൊരു മാറ്റത്തിൻ്റെ തുടക്കമാണ്.