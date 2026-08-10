വെള്ളപ്പൊക്കവും വരള്ച്ചയും, ഭൂമിയെ രക്ഷിക്കാൻ ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് കഴിയുമോ? ശാസ്ത്രം പറയുന്നത്...
ഉയർന്നുവരുന്ന പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ അനുയോജ്യമായ കാലാവസ്ഥാ പരിഹാരങ്ങളായി പരിഗണിക്കുന്നതിന് മുൻപ്, നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥാ വ്യൂഹങ്ങളിൽ അവയുണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വിലയിരുത്തേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് ലക്ഷ്മി കുമാർ ടി.വി. എഴുതുന്നു.
Published : August 10, 2026 at 7:37 PM IST
അതിരൂക്ഷമായ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളും മഴയുടെ ഗതിമാറ്റവും വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഹരിതഗൃഹ വാതക പുറന്തള്ളൽ കുറയ്ക്കുന്നതിനപ്പുറമുള്ള പരിഹാരമാർഗങ്ങൾ ശാസ്ത്രജ്ഞർ തെരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നേരിട്ട് നീക്കം ചെയ്യുന്നതുമുതൽ, ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്ന സൗരവികിരണങ്ങളുടെ (സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ) അളവിൽ താത്കാലികമായി മാറ്റം വരുത്തുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ വരെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഇന്ത്യ പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ മേഖല അതിവേഗം വ്യാപിപ്പിക്കുകയും വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ 51.5% പങ്കാളിത്തം നേടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റിമൂവൽ, സോളാർ ജിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തുടങ്ങിയ ഉയർന്നുവരുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഇപ്പോഴും ചെലവേറിയതും, കടുത്ത ഊർജ്ജ ആവശ്യകതയുള്ളതും, അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ നിറഞ്ഞതുമാണ്. ഇവ ഇന്ത്യൻ മൺസൂണിനെയും ആഗോള കാലാവസ്ഥയെയും ദോഷകരമായി ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ, പരിഹാരമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇവ ഇന്ത്യയിൽ എത്രത്തോളം പ്രായോഗികമാണെന്ന് കൃത്യമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ആഗോള താപനില ഉയരുന്നതും, കനത്ത മഴ, വരൾച്ച, പ്രളയം തുടങ്ങിയ തീവ്ര കാലാവസ്ഥാ സംഭവങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നതും ലോകത്തിന് വലിയ ഭീഷണിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 100 വർഷത്തെ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തത്തിലുള്ള മഴയുടെ അളവിൽ വലിയ വർധനവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, മഴ ലഭിക്കുന്ന രീതികളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. കനത്ത മഴ പെയ്യുന്ന ദിവസങ്ങളും അതിനുശേഷം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന വരണ്ട ദിനങ്ങളും വർധിച്ചുവരുന്നത് യഥാക്രമം വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനും വരൾച്ചയ്ക്കും ഉള്ള സാധ്യത കൂട്ടുന്നു.
താപനില ഉയരുന്നതിനനുസരിച്ച് തീവ്ര മഴയുടെ സാധ്യത വർധിക്കുമെന്നും, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ആഗോള വായുസഞ്ചാരത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും ആഗോള പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഭാവിയിൽ ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ സാന്ദ്രത കൂടുന്നത് ഉത്തരാർദ്ധഗോളത്തിൽ മഴ വർധിപ്പിക്കാൻ ഇടയാക്കുമെന്നും, എന്നാൽ മനുഷ്യനിർമ്മിത എയറോസോളുകൾ മഴയുടെ അളവ് കുറച്ചേക്കാമെന്നും കാലാവസ്ഥാ മോഡലുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ ക്കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ തീരപ്രദേശങ്ങളില് തീവ്ര മഴ പെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഭാവിയിൽ കൂടുതലാണെന്നും ഈ മോഡലുകൾ പ്രവചിക്കുന്നു.
അതേസമയം, 'എൽ നിനോ' പോലുള്ള സ്വാഭാവിക കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ മഴ ലഭ്യതയെ വലിയ തോതിൽ സ്വാധീനിക്കാറുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, 2002, 2004, 2015 എന്നീ എൽ നിനോ വർഷങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളിലും കടുത്ത വരൾച്ചയാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ പുറന്തള്ളൽ കുറയ്ക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ ചെറുക്കാനുള്ള പ്രധാന മാർഗം. പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജത്തിലേക്ക് മാറുന്നു എന്നതാണ് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന പ്രധാന മാറ്റങ്ങളിലൊന്ന്. സൗരോർജ്ജ പ്രോത്സാഹനത്തിനായി നാഷണൽ സോളാർ മിഷൻ, പി.എം. സൂര്യ ഘർ മുഫ്ത് ബിജ്ലി യോജന തുടങ്ങിയ പദ്ധതികൾ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
2025 ജൂലൈയിൽ, ഇന്ത്യയിലെ ആകെ വൈദ്യുതി ആവശ്യകതയായ 203 ജിഗാവാട്ടിൻ്റെ (GW) 51.5 ശതമാനവും പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് രാജ്യം ചരിത്രപരമായ നേട്ടം കൈവരിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഇതിനൊപ്പം, അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിലവിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നീക്കം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകളെക്കുറിച്ചും ഗവേഷകർ പഠനം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതിലൊന്നാണ് 'കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റിമൂവൽ' (സിഡിആര്). ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന 'ഡയറക്ട് എയർ ക്യാപ്ചർ' എന്ന രീതി, രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വേർതിരിച്ചെടുക്കുകയും അത് ഭൂമിക്കടിയിൽ സംഭരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് പോലുള്ള ദീർഘകാല വസ്തുക്കളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു.
പക്ഷേ, ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ വളരെ ചെലവേറിയതും വലിയ തോതിൽ ഊർജ്ജം ആവശ്യമുള്ളതുമാണ്. 'കാർബൺ മിനറലൈസേഷൻ' എന്ന മറ്റൊരു രീതിയിൽ, അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡുമായി ചില ധാതുക്കൾ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും, വാതക രൂപത്തിലുള്ള CO2-വിനെ ഖരരൂപത്തിലാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് സാമ്പത്തികമായി ലാഭകരമാക്കാൻ ഇനിയും കൂടുതൽ ഗവേഷണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. 'ബയോമാസ് കാർബൺ റിമൂവൽ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ്', സമുദ്രങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള കാർബൺ നീക്കം ചെയ്യൽ രീതികൾ എന്നിവയാണ് പഠനവിധേയമാകുന്ന മറ്റ് ചില സി.ഡി.ആർ രീതികൾ.
തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു രീതിയും ശാസ്ത്രജ്ഞർ പഠിച്ചുവരുന്നു. സോളാർ റേഡിയേഷൻ മോഡിഫിക്കേഷൻ അഥവാ 'സോളാർ ജിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ്'. അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സി.ഡി.ആർ രീതികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, സോളാർ ജിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ അളവിൽ മാറ്റം വരുത്തി അതിവേഗം ഉയരുന്ന താപനിലയിൽ നിന്ന് താൽക്കാലിക ആശ്വാസം നൽകാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
1991-ലെ 'പിനാറ്റുബോ' അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ആശയത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവം. ഈ സ്ഫോടനത്തിൽ ഉയർന്ന ചാരം ഭൂനിരപ്പിൽ നിന്ന് 16 മുതൽ 25 കിലോമീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിലുള്ള സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. ഈ കണികകൾ ഭൂമിയിലെത്തുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിച്ച് തിരിച്ചയക്കുകയും, അതിലൂടെ ഭൂതല താപനില കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു.
'സ്ട്രറ്റോസ്ഫെറിക് എയറോസോൾ ഇൻജക്ഷൻ' എന്ന ജിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് രീതി വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലേക്ക് സൾഫർ കണികകൾ കടത്തിവിട്ട് ഈ പ്രകൃതിദത്ത പ്രക്രിയയെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ കണികകൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പടരുകയും ഭൂമിയിലെത്തുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.
എങ്കിലും, ഇതിൽ വലിയ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം ഇടപെടലുകൾ മൺസൂൺ ചക്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഗോള കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമോ എന്ന് പഠനങ്ങൾ നടന്നു വരികയാണ്. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, വിപരീത ഫലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാതെ ഇത്തരം സാങ്കേതികവിദ്യകൾ രാജ്യത്തിന് എത്രത്തോളം പ്രയോജനപ്പെടും എന്നത് ഒരു പ്രധാന ചോദ്യമായി അവശേഷിക്കുന്നു.
മറ്റ് ചില സോളാർ ജിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് രീതികളും പഠനവിധേയമാകുന്നുണ്ട്. 'മറൈൻ ക്ലൗഡ് ബ്രൈറ്റനിംഗ്' എന്ന രീതി സമുദ്രങ്ങൾക്ക് മുകളിലുള്ള മേഘങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ കണികകൾ കടത്തിവിട്ട് അവയുടെ പ്രതിഫലന ശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ഭൂമിയിലെത്തുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തെ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. എന്നാൽ ഇതിന്റെ ചെലവിനെക്കുറിച്ചോ സാങ്കേതിക വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചോ വളരെ കുറഞ്ഞ ഗവേഷണങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതുവരെ നടന്നിട്ടുള്ളൂ.
'സിറസ് ക്ലൗഡ് തിന്നിംഗ്' മറ്റൊരു വഴിയാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന താപവികിരണങ്ങൾ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് തടസ്സമില്ലാതെ കടന്നുപോകാൻ അനുവദിച്ച് ഉപരിതല താപനില കുറയ്ക്കുകയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ഉയർന്ന തട്ടുകളിൽ (ഏകദേശം 6 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ) പ്രത്യേക കണികകൾ വിതറി വലിയതും എന്നാൽ എണ്ണത്തിൽ കുറഞ്ഞതുമായ മഞ്ഞുകണങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് 'സിറസ്' മേഘങ്ങളുടെ കട്ടി കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.
ചുരുക്കത്തിൽ, ഉയർന്നുവരുന്ന ഈ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സാധ്യതകളും വെല്ലുവിളികളുമാണ് മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നത്. സി.ഡി.ആർ രീതികൾ അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ നേരിട്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നുവെങ്കിലും ഉയർന്ന ചെലവും ഊർജ്ജ ആവശ്യകതയും അവയ്ക്ക് തടസ്സമാകുന്നു. അതേസമയം, സോളാർ ജിയോ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് താപനില താൽക്കാലികമായി കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും, അത് ആഗോള കാലാവസ്ഥയിൽ വരുത്തിയേക്കാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അനിശ്ചിതത്വത്തിലുമാണ്.
അന്താരാഷ്ട്ര ശാസ്ത്ര വേദികളിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ തുടരുമ്പോൾ, ഇതിൻ്റെ സാധ്യതകളും പ്രത്യാഘാതങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരികളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ പ്രധാനമാണ്. ഇത്തരം സാങ്കേതിക ഇടപെടലുകൾ ഇന്ത്യയുടെ കാലാവസ്ഥയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഗവേഷകർ പഠനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗവേഷണ ഫലങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും ഈ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അനുയോജ്യമാണോ അല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ നിർണ്ണായകമാവുക.
(ന്യൂഡൽഹിയിലെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുള്ള സ്കൂൾ ഓഫ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ സയൻസസിലെ അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് സയൻസ് അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറാണ് ലേഖികയായ ലക്ഷ്മി കുമാർ ടി.വി.)