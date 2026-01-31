ETV Bharat / opinion

ബജറ്റ് 2026: പ്രതിരോധ ചെലവ് ഉപഭോഗമല്ല, മറിച്ച് ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ്

സാങ്കേതികതയ്ക്കൊപ്പം താത്വികതയും വികസിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബാഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയ്ക്കപ്പുറം ബൗദ്ധിക ,സംഘടിത പരിഷ്ക്കാരങ്ങളും സര്‍ക്കാര്‍ ഉറപ്പാക്കണം

BUDGET 2026 OPERATION SINDOOR indian military republic day paradu
File photo of an infantry contingent of the Indian Army marching at the Republic Day parade (ANI)
author img

By Brig Rakesh Bhatia

Published : January 31, 2026 at 7:00 PM IST

6 Min Read
ഇക്കൊല്ലത്തെ റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡ് അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ആയിരുന്നു. താനൊരിക്കല്‍ സേവിച്ചിരുന്ന സ്ഥാപനം അഗ്രഗണ്യമായതായി തനിക്ക് തോന്നി. പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ച സംവിധാനങ്ങള്‍, സെന്‍സറുകളുടെ ഏകോപനം, ഷൂട്ടര്‍മാര്‍, ആത്മവിശ്വാസമേകുന്ന പുതുപുത്തന്‍ സാങ്കേതികതകള്‍ എന്നിവ ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക ശേഷി തികച്ചും നിര്‍ണായകമായ മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് വിധേയമായിരിക്കുന്നുവെന്ന സന്ദേശം നല്‍കുന്നതായിരുന്നു.

ഈ വികാരം കേവലം ഗൃഹാതുരത്വമല്ല മറിച്ച് ഒരു തിരിച്ചറിവായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ യുദ്ധ തയാറെടുപ്പുകള്‍ ഭാവിയില്‍ നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന യുദ്ധത്തിന് വേണ്ട പോലെയാകില്ല. നാം ഇതിനായി പുതുപുത്തന്‍ സാങ്കേതികതകള്‍ സ്വായത്തമാക്കിയേ മതിയാകൂ.

സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങള്‍ക്കിടയിലും നമുക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാനാകുമെന്ന വ്യക്തമായ ആത്മവിശ്വാസമാണ് അടുത്തിടെ നാം ഓപ്പറേഷന്‍ സിന്ദൂറിലടക്കം നേടിയ വിജയങ്ങള്‍ സേനയ്ക്ക് നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. വ്യവസ്ഥാപിത പഠനം, ഏകോപനം, തദ്ദേശ ശേഷിയിലുള്ള വര്‍ദ്ധിച്ച് വരുന്ന വിശ്വാസ്യത എന്നിവയാണ് ഇത് പരമപ്രധാനമായി പ്രതിഫലിപ്പിച്ചത്. ഒരിക്കല്‍ നമ്മുടെ സ്വപ്‌നമായിരുന്നവ ഇന്ന് നടപ്പാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒപ്പം ഈ പുരോഗതി കൂടുതല്‍ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും നമ്മളില്‍ അര്‍പ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ നിമിഷം നിലനിര്‍ത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഭാവി പോരാട്ടങ്ങള്‍ വിശാലമായി പരുവപ്പെടുത്തണം. ഭൂതകാലക്കുളിരില്‍ അഭിരമിക്കരുത്.

BUDGET 2026 OPERATION SINDOOR indian military republic day paradu
PM Narendra Modi, Raksha Mantri Rajnath Singh, the three service chiefs and other dignitaries at the Republic Day parade (ANI)

നമുക്ക് ഇന്ന് ഉള്ളതെല്ലാം നാം പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ കൊണ്ട് ആര്‍ജ്ജിച്ചതാണ്. നമുക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്ലായിരുന്നു. ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്‌തിപ്പെട്ടിരുന്ന ഭൂതകാലമായിരുന്നു നമ്മുടേത്. പരിണാമ ഭീഷണി മൂലം നമ്മുടെ ശേഷി വികസനം മുരടിച്ചിരുന്നു. നമുക്ക് ഉള്ളതുമായി മുന്നോട്ട് പോകൂ എന്നായിരുന്നു പ്രമുഖനായ ഒരുമുന്‍ സൈനിക മേധാവി പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇത് നേതൃത്വത്തിന്‍റെ പരാജയമായിരുന്നില്ല. മറിച്ച് സംവിധാനത്തിന്‍റേതായിരുന്നു.

ഇത്തരം മനോഭാവം ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാനാകില്ല. തിരിച്ചടികള്‍ക്കിടെ സാങ്കേതികതയ്ക്ക് പകരം ധൈര്യം ഉപയോഗിക്കാന്‍ ഒരു ആധുനിക സേനയ്ക്ക് സാധിക്കില്ല. സാങ്കേതികത ഇനിയും വളര്‍ന്ന് കൊണ്ടേ ഇരിക്കും. താങ്ങാനാകുന്ന ചെലവില്‍ രാഷ്‌ട്രീയ നേട്ടമുണ്ടാക്കാന്‍ ഇന്ത്യക്ക് എങ്ങനെ പൊരുതാനാകുമെന്നതാണ് പ്രധാന ചോദ്യം.

ഭാവിയിലെ പോരാട്ടങ്ങള്‍ അത് കൊണ്ട് തന്നെ കാര്യക്ഷമതയ്ക്ക് ഊന്നല്‍ നല്‍കേണ്ടതാണ്. ജനക്കൂട്ടത്തിന് അപ്പുറം കൃത്യതയ്ക്കും പ്രതീകാത്മക ഭൗമ നേട്ടങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം വ്യവസ്ഥാപിതമായ നാശങ്ങള്‍ക്കും.

മനുഷ്യക്കുരുതികള്‍ പരമാവധി കുറയ്ക്കലും തന്ത്രപരമായി കൂടുതല്‍ കാര്യക്ഷമത ഉറപ്പാക്കലും

മനുഷ്യക്കുരുതികള്‍ കുറയ്ക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് സമകാലിക പോരാട്ടങ്ങള്‍ നേരിടുന്ന ധാര്‍മ്മികവും പ്രായോഗികവുമായ വെല്ലുവിളി. യുദ്ധമെന്നത് ഒരു മാനുഷിക വ്യവസായമാണ്. ഒഴിവാക്കാനാകുന്ന വെല്ലുവിളികളെ സൈനികര്‍ക്ക് സാങ്കേതികത കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് നേരിടാനാകും. ഇതിനായി താത്വികമായ ഒരു മാറ്റം അനിവാര്യമാണ്. മനുഷ്യശേഷിക്ക് പകരം ദൂരെ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായുമുള്ള സംവിധാനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പോരാട്ടങ്ങളിലേക്ക് നാം മാറണം.

BUDGET 2026 OPERATION SINDOOR indian military republic day paradu
An Indian Air Force fighter aircraft in flight (ETV Bharat)

മനുഷ്യരഹിത യുദ്ധമുഖങ്ങള്‍, ദീര്‍ഘദൂര ആയുധങ്ങള്‍, സൈബര്‍, ഇലക്‌ട്രോണിക് യുദ്ധതന്ത്രങ്ങള്‍, തുടങ്ങിയവയിലൂടെ നേരിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടല്‍ ഒഴിവാക്കി മനുഷ്യ നാശം കുറച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടല്‍ സാധ്യമാകും. മനുഷ്യ മൂലധനം നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കാനും കാര്യങ്ങള്‍ വിലയിരുത്താനും മറ്റും ഉപയോഗിക്കാം. സാങ്കേതിക വീഴ്‌ചകള്‍ക്ക് പകരവും മനുഷ്യ വിഭവശേഷി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതില്ല.

ഭാവി ഇന്ത്യന്‍ യുദ്ധങ്ങള്‍ക്കുള്ള താത്വിക ചട്ടക്കൂട്

സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റത്തെ രാജ്യത്തെ സൈനിക മുന്നേറ്റത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ നാല് തത്വങ്ങളാണ് നമുക്ക് മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശകമാകേണ്ടത്. ആയുധ സംഭരണത്തെിന് പകരം തീരുമാന മേല്‍ക്കോയ്മയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നല്‍കണം. നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിയിലധിഷഠിതമായ കമാന്‍ഡ് സംവിധാനങ്ങള്‍ തീരുമാന ചക്രങ്ങളെ പരിമിതപ്പെടുത്തണം. ബഹുവിധ ഇന്‍റലിജന്‍സ് സംവിധാനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കണം. ഉന്നതതലങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള അമിത നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കുറയണം.

BUDGET 2026 OPERATION SINDOOR indian military republic day paradu
An armoured personnel carrier of the Indian Army (ANI)

യുദ്ധമുഖത്തെ നാശങ്ങള്‍ക്ക് പകരം കൊലചങ്ങലകള്‍ തകര്‍ക്കപ്പെടണം. ഇതാകണം പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം. സെന്‍സറുകള്‍, ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങള്‍, വിവര , ലോജിസ്റ്റിക് ശൃംഖലകള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് കൂടുതല്‍ ഊന്നല്‍ നല്‍കണ. ബഹുതല ഏകീകരണം സ്ഥാപനവത്ക്കരിക്കപ്പെടണം. ഭൗമ, വ്യോമ, സമുദ്ര, സൈബര്‍, ബഹിരാകാശ, മേഖലകളെ ഒരിക്കലും സ്റ്റൗവ് പൈപ്പ്‌ഡ് ആയി പരിഗണക്കരുത്.

ആണവ പരിസ്ഥിതിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തന ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി ദൂരെ നിന്നുള്ള യുദ്ധ തന്ത്രങ്ങളും നിയന്ത്രണവും സ്വീകരിക്കണം. സ്വതന്ത്രമായ പോരാട്ടങ്ങള്‍ ആണ് അനിവാര്യം.

ഉയര്‍ന്ന സാങ്കേതികതയുടെ കാലത്ത് ഇന്ത്യ-ചൈന തീരുമാന മേധാവിത്വം

ഭാവിയിലെ ഇന്ത്യ ചൈനാ പോരാട്ടങ്ങള്‍ ഹ്രസ്വ, നിര്‍ണായക പ്രചാരണത്തിന് അപ്പുറമായിരിക്കും. ഇടങ്ങള്‍, ലോജിസ്റ്റിക് എന്നിവ ഒരു ഉരസലുണ്ടാക്കും. കേവലം ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കലിന് അപ്പുറം തീരുമാനത്തില്‍ അധിഷ്‌ഠിതമായിരിക്കും വിജയം. ചൈനയുടെ കരുത്ത് സംയോജിത സെന്‍സര്‍ ശൃംഖലയിലും വിവര കേന്ദ്രീകൃത കമാന്‍ഡിലുമാണ്. ലോജിക്കല്‍ കൗണ്ടറുകള്‍ ശ്‌മശാനങ്ങളാകില്ല. മറിച്ച് കൊലപാതക ശൃംഖല ഇല്ലാതാക്കലാകും.

BUDGET 2026 OPERATION SINDOOR indian military republic day paradu
The Long-Range Anti-Ship Hypersonic Glide Missile system made its debut at the 2026 Republic Day parade (ANi)

നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി അധിഷ്‌ഠിത ഇന്‍റിലിജന്‍സ് ഫ്യൂഷന്‍, മനുഷ്യരഹിത നിരീക്ഷണം, സെലക്‌ട്രീവ് സൈബര്‍, ഇലക്ട്രോണിക് യുദ്ധമുറകള്‍ തുടങ്ങിയവ സാഹചര്യബോധവത്ക്കരണത്തിന് സഹായകമാകും. ക്വാണ്ടം സുസ്ഥിര ആശയവിനിമയങ്ങളിലും നിയന്ത്രണവും മറ്റും ഉപഗ്രഹ കേന്ദ്രീകൃത സംവിധാനങ്ങളെ അപ്രസക്തമാക്കും.

BUDGET 2026 OPERATION SINDOOR indian military republic day paradu
File photo of INS Tir, INS Shardul, INS Sujata and ICGS Sarathi of the Indian Navy (PTI)

ഇന്ത്യ-പാകിസ്താൻ ചലനാത്മകതയെ നിർവചിക്കുന്നത് കംപ്രസ്ഡ് ടൈംലൈനുകൾ, കുറഞ്ഞ വർദ്ധനവ് പരിധികൾ, എതിരാളിയുടെ മനഃപൂർവ്വമായ അന്തർദേശീയവൽക്കരണം എന്നിവയാണ്. അത്തരമൊരു പരിതസ്ഥിതിയിൽ, വിജയം ആഴത്തെയോ ദൈർഘ്യത്തെയോ അപേക്ഷിച്ച് കൃത്യത, വേഗത, ആഖ്യാന നിയന്ത്രണം എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. വിദൂര, സ്വയംഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ സൈനിക ചെലവ് ചുമത്താൻ ഇന്ത്യയെ പ്രാപ്‌തമാക്കുന്നു, അതേസമയം കൊളാറ്ററൽ നാശനഷ്ടങ്ങളും വൻതോതിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങളും പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു.

കൃത്യമായ സ്റ്റാൻഡ്-ഓഫ് ആക്രമണങ്ങൾ, അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന ആയുധങ്ങൾ, സൈബർ തടസ്സം, ഇലക്ട്രോണിക് യുദ്ധം എന്നിവ വർദ്ധനവ് സ്പേസ് നിഷേധിക്കുന്ന കാലിബ്രേറ്റഡ് പ്രതികരണങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നു. മനഃശാസ്ത്രപരവും വൈജ്ഞാനികവുമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാന്‍ സംഘര്‍ഷങ്ങളുടെ കേന്ദ്രബിന്ദു. സൈനിക ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുകളുടെയും കമാൻഡ് നോഡുകളുടെയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അപചയം, വിവര പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി സംയോജിപ്പിച്ച് ബഹുജന സേന തൊഴിൽ ഇല്ലാതെ എതിരാളികളുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തും. തദ്ദേശീയമായി നിയന്ത്രിത സംവിധാനങ്ങള്‍ നിര്‍ണായകമാണ്. ബാഹ്യ വിതരണക്കാരെ ആശ്രയിക്കുന്നത് സ്വയംഭരണാവകാശം ആവശ്യമുള്ള നിമിഷത്തിൽ തന്നെ പരിമിതി സൃഷ്‌ടിക്കുന്നു.

ഗ്രേ സോണും വിവര യുദ്ധവും - അതിർത്തി കടക്കാതെ വിജയിക്കുക

ഇന്ത്യ ഇന്ന് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും നിരന്തരമായ സംഘര്‍ഷം പരമ്പരാഗതമോ പ്രഖ്യാപിതമോ അല്ല. ഇത് ഗ്രേ സോണിൽ, യുദ്ധത്തിന്‍റെ പടിവാതിൽക്കൽ താഴെ, പതിവ് നയതന്ത്രത്തിന് മുകളിൽ, പലപ്പോഴും വ്യക്തമായ ഒരു എഴുത്തുകാരനില്ലാതെ. ഇവിടെ, യുദ്ധഭൂമി വൈജ്ഞാനികവും സാമ്പത്തികവും നിയമപരവും വിവരപരവുമാണ്.

തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ, സൈബർ നുഴഞ്ഞുകയറ്റം, സാമ്പത്തിക ബലപ്രയോഗം, പ്രോക്‌സി അക്രമം, ആഖ്യാന കൃത്രിമത്വം എന്നിവയിലൂടെ എതിരാളികൾ അവ്യക്തത ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു. ലക്ഷ്യം പെട്ടെന്നുള്ള സൈനിക പരാജയമല്ല, മറിച്ച് തന്ത്രപരമായ ക്ഷീണം, ആഭ്യന്തര വിഭജനം, നിയമസാധുതയുടെ ശോഷണം എന്നിവയാണ്. ഈ മേഖലയിൽ, പരമ്പരാഗത സൈനിക ശക്തി മാത്രം മതിയാകില്ല. ഏകോപിപ്പിച്ച സ്വാധീന പ്രചാരണങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തുന്നതിന് AI-പ്രാപ്തമാക്കിയ ആഖ്യാന വിശകലനം, വിവര ഫ്യൂഷൻ, മുൻകൂർ മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. സൈബർ പ്രതിരോധം, ഡാറ്റാ സമഗ്രത, പൊതു ഡിജിറ്റൽ അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളുടെ പുനരുജ്ജീവനം എന്നിവ ദേശീയ സുരക്ഷയുടെ അനിവാര്യതകളായി മാറുന്നു.

ഗ്രേ-സോണ്‍ തടസ്സം പ്രാപ്‌തമാക്കുന്നതിന് ദ്രുത പ്രതികരണം, കൃത്യമായ പ്രതിരോധ നടപടികള്‍, സൈനിക, നയതന്ത്ര, സാമ്പത്തിക, വിവര ഉപകരണങ്ങള്‍ എന്നിവയിലൂടെ സംയോജിതമായ സ്ഥാപനപരമായ സഹകരണം എന്നിവ ആവശ്യമുണ്ട്. അതില്‍ ഏറ്റവും പ്രധാനമായത്, സമൂഹത്തിനുള്ള പ്രതികരണ ശേഷിയാണ്. സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ഉള്ള വിശ്വാസം, ദേശീയവിശദീകരണത്തില്‍ സുതാര്യത, സംസ്ഥാന ശേഷിയില്‍ ആത്മവിശ്വാസം എന്നിവ അനിവാര്യ ആവശ്യങ്ങളാകും.

ഗ്രേ സോണിനെ നിരസിക്കുന്ന സൈന്യം തന്ത്രപരമായി മുന്നിലെത്തിച്ചാലും സ്രായുധപരമായി നിയന്ത്രിതമായി ഇരിക്കും.

ചുരുക്കപ്പെട്ട സാങ്കേതികവിദ്യകളും സ്വയംഭരണവും പ്രവര്‍ത്തനപരമായ അനിവാര്യതകളായി

കൃത്രിമ ബുദ്ധി, ക്വാണ്ടം സാങ്കേതികവിദ്യ, സ്വയംപ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങള്‍ , കാര്യശേഷിയുള്ള വിഭവങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ ഇനി വെറും സഹായികളല്ല. അവ നിയന്ത്രിക്കലിനും യുദ്ധഭൂമിയിലെ നിരീക്ഷണത്തിനും നിര്‍ണായകമാകുന്നു.

ഇന്ത്യ അല്‍ഗോരിതങ്ങളിലേക്കും ഡാറ്റ ആർക്കിടെക്ചറുകളിലേക്കും മാനവമൂലധനത്തിലേക്കും നിക്ഷേപിക്കണം. സ്വയംപര്യാപ്‌തത പ്രവർത്തന ആവശ്യമായി ബോധ്യപ്പെടണം. വിദേശ വിതരണ ശൃംഖലകളിലെ ആശ്രയം സ്പെയർസ് നിരാസം, സോഫ്റ്റ്വെയർ ലോക്കൗട്ടുകൾ, രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദം എന്നീ വഴികളിലൂടെ ദുർബലത സൃഷ്‌ടിക്കുന്നു. വികസനം സഹകരണപരമായായാലും നിർണ്ണായക സാങ്കേതികവിദ്യകളിൽ സ്വദേശ നിയന്ത്രണം അനിവാര്യമാണ്. ഗവേഷണം, അക്കാദമിക മേഖലയ്‌ക്ക്, ദേശീയ സുരക്ഷാ നവീകരണ അടിസ്ഥാന പ്രതിരോധ നവീകരണം ഏകശിലയായി നിലനില്‍ക്കാനാകില്ല.

നിർമ്മിത ബുദ്ധി, ക്വാണ്ടം സയൻസ്, മെറ്റീരിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, വൈജ്ഞാനിക ഗവേഷണം എന്നിവയിൽ അക്കാദമിയും വ്യവസായവും മുൻപന്തിയിലാണ്. പ്രതിരോധ പ്രശ്‌ന പരിഹാരത്തിൽ അവരുടെ സംയോജനം ഇനി ഐച്ഛികമല്ല. ഗവേഷണ-വികസന ധനസഹായം പ്രവചിക്കാവുന്നതും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതും പരാജയം സഹിഷ്‌ണുതയുള്ളതുമായിരിക്കണം. സംഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ ഫലങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം നൽകണം, നടപടിക്രമ പാലിക്കലല്ല. പൂർണ്ണമായും യൂണിഫോം ധരിച്ച ഒരു നവീകരണ ആവാസവ്യവസ്ഥ സിവിലിയൻ സാങ്കേതിക മാറ്റത്തിന് പിന്നിലായിരിക്കും.

സുരക്ഷ ദേശീയ പുരോഗതിയുടെ അടിത്തറ

പ്രതിരോധ ചെലവുകൾ പലപ്പോഴും വികസനവുമായി മത്സരിക്കുന്നതായി രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതൊരു തെറ്റായ ദ്വന്ദ്വമാണ്. സുരക്ഷ വളർച്ചയ്ക്ക് അടിവരയിടുന്നു. വിശ്വസനീയമായ പ്രതിരോധമില്ലാതെ, സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായ നേട്ടങ്ങൾ

ബലപ്രയോഗത്തിന് ഇരയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രതിരോധ ചെലവ് ഉപഭോഗമല്ല. അത് ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് ആണ്. ഗ്രേ സോണ് സംഘര്‍ഷം, സാങ്കേതിക തകരാറുകള്‍, തര്‍ക്കമുള്ള അതിര്‍ത്തികള്‍എന്നിവ തന്ത്രപരമായ അന്തരീക്ഷത്തെ നിര്‍വചിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് സൈനിക തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ കുറയ്ക്കാന്‍ ഇന്ത്യക്ക് കഴിയില്ല.

ശേഷി മുതൽ വിശ്വസനീയമായ പ്രതിരോധം വരെ

ഈ അവസരത്തില്‍ നടന്ന റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡ് ചടങ്ങുകളേക്കാള് വലുതായിരുന്നു. മനുഷ്യശക്തി തീവ്രമായ, പ്ലാറ്റ്ഫോം-കേന്ദ്രീകൃത ശക്തികളിൽ നിന്ന് സിസ്റ്റം-ഓഫ്-സിസ്റ്റം യുദ്ധത്തിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തെ ഇത് സൂചിപ്പിച്ചു. സ്ഥാപനവൽക്കരണമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ദൗത്യം. സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്കൊപ്പം സിദ്ധാന്തവും വികസിക്കണം. സര്‍ക്കാരിന്‍റെ പ്രതിബദ്ധത സംഭരണത്തിനപ്പുറം ബൗദ്ധികവും സംഘടനാപരവുമായ പരിഷ് കാരങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കണം.

തന്ത്രപരമായ പ്രഭാവം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനിടയിൽ മനുഷ്യന്‍റെ എക്സ്പോഷർ കുറയ്ക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ സായുധ സേന ആവശ്യപ്പെടുന്നത് തുടരണം. ഭാവിയിലെ യുദ്ധക്കളം ആദ്യം കാണുന്നവർക്കും വേഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നവർക്കും ഡൊമെയ്‌നുകളിലുടനീളം, പരിധികൾക്കപ്പുറം, ആഖ്യാനങ്ങളിലുടനീളം കൃത്യമായി ആക്രമിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകും. ഇന്ത്യ ആ യാത്ര ആരംഭിച്ചു. അത് ഇനിയൊരിക്കലും "അതിന് ലഭിച്ചതിനുമായി" യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം, മറിച്ച് നാളത്തെ യുദ്ധങ്ങൾക്കായി മനഃപൂർവ്വം നിർമ്മിച്ചതുമായി പോരാടരുത്.

(അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ലേഖകന്‍റേത് മാത്രം, ഇതിലെ വസ്‌തുതകളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഇടിവി ഭാരതിന്‍റെ കാഴ്‌ചപ്പാടുകളല്ല)

