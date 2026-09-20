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ജൈവ സാങ്കേതികതയും നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി വിപ്ലവും; അവസരങ്ങളും പുത്തന്‍ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും

ജീനോമിക്‌സ്, ജൈവസാങ്കേതികത, സിന്തറ്റിക് ബയോളജി എന്നിവയുമായി സംയോജിച്ച നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി കേവലം ജീവശാസ്‌ത്രത്തെ വായിക്കുക മാത്രമല്ല മറിച്ച് മനസിലാക്കുകയും പ്രവചിക്കുകയും എന്തിനേറെ ജൈവശാസ്‌ത്രത്തെ പരുവപ്പെടുത്തുകയും പോലും ചെയ്യുന്നു.

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Representational Image (IANS)
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By Appa Rao Podile

Published : September 20, 2026 at 10:49 AM IST

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ജീവശാസ്‌ത്രം നിര്‍ണായകമായ ഒരു പുത്തന്‍കാലത്തേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു. ശാസ്‌ത്രജ്ഞര്‍ സസ്യങ്ങളെയും മൃഗങ്ങളെയും സൂക്ഷ്‌മാണുക്കളെയും മനുഷ്യരെയും കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും അവയെ നിരീക്ഷിക്കുകയും പരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടത്തുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

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ഡിഎന്‍എയുടെ കണ്ടുപിടിത്തത്തോടെ ജീവശാസ്‌ത്രം മാറി മറിഞ്ഞു. ജീവജാലങ്ങളുടെ ജനിതക ഘടകങ്ങളിലാണ് അവയുടെ നിര്‍മ്മിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളടങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വെളിവായി. ഇന്നിതാ മറ്റൊരു വിപ്ലവം അരങ്ങേറുകയാണ്. നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി. ജീനോമിക്‌സ്, ജൈവസാങ്കേതികത, സിന്തറ്റിക് ബയോളജി എന്നിവ കേവലം ജീവശാസ്‌ത്ര വായനയുടെ തുടക്കമല്ല മറിച്ച് മനസിലാക്കലും പ്രവചിക്കലും എന്തിനേറെ ജൈവശാസ്‌ത്ര സംവിധാനത്തെ രൂപപ്പെടുത്തലും കൂടിയായിരിക്കുന്നു.

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ഈ മാറ്റം വൈദ്യശാസ്‌ത്രം, കൃഷി, ഔഷധ മേഖല, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം എന്നിവയെ എല്ലാം മാറ്റി മറിച്ചേക്കാം. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ആന്ധ്രാപ്രദേശിനെയും തെലങ്കാനയെയും സംബന്ധിച്ച് ഇത് അസാധാരണ അവസരങ്ങളാണ് തുറന്ന് നല്‍കുന്നത്. ഒപ്പം ഇത് പുത്തന്‍ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും നല്‍കുന്നു. ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്താനുള്ള കൂടുതല്‍ ശക്തമായ കഴിവ് നമുക്ക് കൈവരുന്നതോടൊപ്പം അതിനെ അതീവ കരുതലോടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുമുണ്ട്.

ഡിഎന്‍എ വായന മുതല്‍ ഇതിന്‍റെ ഭാഷ മനസിലാക്കല്‍ വരെ

ഓരോ ജൈവ കോശങ്ങളുടെ ഡിഎന്‍എയിലും ഇതിന്‍റെ നിര്‍ദേശങ്ങളുണ്ട്. നാല് രാസ അക്ഷരങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. എ, ടി, ജി, സി എന്നിവയാണവ. ഈ ജൈവ പുസ്‌തകത്തിലെ വിഭാഗങ്ങളാണ് ജീനുകള്‍. ഇതില്‍ മാംസ്യ നിര്‍മ്മാണം, കോശ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ജീനിന് തനിയെ പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാകില്ല. ഡിഎന്‍എയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങള്‍ സ്വിച്ചുകള്‍ പോലെയാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. എവിടെ, എപ്പോള്‍, എങ്ങനെ ശക്തമായി ഒരു ജീന്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെന്ന് ഇത് നിശ്ചയിക്കുന്നു. ഈ അര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഡിഎന്‍എ ഒരു ഭാഷയാണ്. ജീനുകള്‍ വാക്കുകളും. ഇതിന്‍റെ നിയന്ത്രണം വ്യാകരണവും.

വര്‍ഷങ്ങളായി ശാസ്‌ത്രജ്ഞരും പ്രധാനമായും ജീനുകള്‍ക്ക് പിന്നാലെയാണ്. ജീനിന്‍റെ വലിയൊരു ഭാഗവും ഇനിയും നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടില്ല.ഇവയിലെ പ്രോട്ടീനിനെ നാം ജങ്ക് ഡിഎന്‍എ എന്നാണ് വിവിക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ നോണ്‍ കോഡിങ് ഡിഎന്‍എയ്ക്ക് പ്രധാന നിയന്ത്രണ ചുമതലകളുണ്ട്.

ഈ കണ്ടെത്തലിന് ദൂരവ്യാപക ഫലങ്ങളുമുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി രോഗങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്നത് ജീനിന്‍റെ കുഴപ്പങ്ങള്‍ കൊണ്ടല്ല. പൂര്‍ണമായും ആരോഗ്യകരമായ ജീനുകളും ചിലപ്പോള്‍ മോശം സമയത്ത് ഓണാകുകോ ഓഫാകുയോ ചെയ്യുന്നു.ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് സുപ്രധാന കാര്‍ഷിക സ്വഭാവങ്ങളും. വരള്‍ച്ച, രോഗപ്രതിരോധം, ശുദ്ധത, ഉത്പാദന ക്ഷമത എന്നിവയെല്ലാം ജീനുകളുടെ സങ്കീര്‍ണ ശൃംഖലയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. മാനുഷിക ജീനോം പ്രോജക്‌ട്, ഡിഎന്‍എ സാങ്കേതികത എന്നിവ ജൈവ വിവരങ്ങള്‍ ധാരാളം നല്‍കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ വിവര ശേഖരണ വെല്ലുവിളി ചെറുതല്ല. ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ മനസിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെയാണ് നിര്‍മ്മിതബുദ്ധിയുടെ മാറ്റം.

ജൈവ ശൈലികള്‍ മനസിലാക്കാന്‍ നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി എപ്പോള്‍ തുടങ്ങാം

ആധുനിക നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി സംവിധാനങ്ങള്‍ മനുഷ്യരിലെ തിരിച്ചറിയാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള നിരവധി വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന ജൈവിക വിവരങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കുകയും ഇവയുടെ ബന്ധങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവയ്ക്ക് ഡിഎന്‍എ ശൃംഖല വിശകലനം ചെയ്യാനാകും. മാംസ്യഘടനകള്‍ പ്രവചിക്കാനും അസുഖങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളര്‍ച്ചകള്‍ തിരിച്ചറിയാനും ജീനുകള്‍ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വെളിപ്പെടുത്താനും സാധിക്കും.

മാംസ്യഘടനകള്‍ പ്രവചിക്കുന്നതിലുള്ള ആല്‍ഫോ ഫോള്‍ഡ് വിജയം നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിയുടെ ജീവശാസ്‌ത്രത്തിലുള്ള അസാധാരണ കഴിവാണ്. കമ്പ്യൂട്ടറുകള്‍ക്ക് ജീവശാസ്‌ത്രത്തിലെ സുപ്രധാന നിയമങ്ങള്‍ പഠിക്കാനാകുമെന്നാണ് ഇത് കാട്ടിത്തരുന്നത്. ജൈവശാസ്‌ത്ര വിവരങ്ങളില്‍ നിന്നാണിത് സാധ്യമാകുന്നത്.

അടുത്ത ഘട്ടം കൂടുതല്‍ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത്

നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി സംവിധാനങ്ങളായ ജീനോം ലാംഗ്വേജ് മോഡല്‍സിനെ ഡിഎന്‍എ ഘടനകളായി പരിഗണിക്കാനാകും. അതായത് ഏതാണ്ട് മനുഷ്യരുടെ ഭാഷ പോലെ. ഭാഷാമാതൃകകള്‍ വാക്കുകളെയും വാക്യങ്ങളെയും പോലെ ഡിഎന്‍എ ഘടനയിലെ ഈ സംവിധാനങ്ങളെ പഠിക്കുന്നു. ജീനുകള്‍ സംബന്ധമായ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നു. ഏതെല്ലാം ഘടകങ്ങളാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെന്ന് പ്രവചിക്കാനും പുത്തന്‍ ശൃംഖലകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കാനും വലിയതോതില്‍ ഇവ സഹായകമാകുന്നു.

ഇതാണ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളും ജീവശാസ്‌ത്രവും തമ്മിലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ വ്യത്യാസം. നമ്മള്‍ നിരീക്ഷണം-മനസിലാക്കല്‍, നവീകരണം എന്നിവയില്‍ നിന്ന് വായന, പ്രവചനം, രൂപീകരണം, പരീക്ഷണം-പഠനം എന്നിവയിലേക്ക് നീങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ഒരു സുപ്രധാന ഉദാഹരണം; നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി തയാറാക്കിയ ബാക്‌ടീരിയോഫേജുകള്‍

സ്റ്റാന്‍ഫോര്‍ഡ് സര്‍വകലാശാലയിലെയും ആര്‍ക് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെയും ഗവേഷകര്‍ ചേര്‍ന്ന് അടുത്തിടെ അവതരിപ്പിച്ച ഈ പുത്തന്‍ ശേഷി വളരെ നിര്‍ണായകമായവയില്‍ ഒന്നാണ്. ഈ വിഷയം ലോകത്ത് വര്‍ദ്ധിച്ച് വരുന്ന ഒരു ആരോഗ്യ ഭീഷണിയാണ്. സൂക്ഷ്‌മാണുക്കളോടുള്ള പ്രതിരോധം. സൂക്ഷ്‌മാണുക്കള്‍ മരുന്നുകളെ മാറ്റും എന്ന് മാത്രമല്ല മരുന്നുകളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശേഷിയും അവ ആര്‍ജിക്കും. ഒരിക്കല്‍ നാം വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ ചികിത്സിച്ചിരുന്ന അണുബാധകള്‍ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ വലിയതോതില്‍ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നു.

പ്രകൃതി നമുക്ക് മറ്റൊരു ആയുധം നല്‍കുന്നു

ബാക്‌ടീരിയോഫേജസ് അഥവ ഫേജസുകള്‍. ഇവ ശരിക്കും വൈറസുകളാണ്. ഇവയ്ക്ക് ബാക്‌ടീരിയകളെ ആക്രമിക്കാനും അവയെ നശിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. വൈറസുകളെ പോലെയല്ല അവ മനുഷ്യനെ ആക്രമിക്കുക, ബാക്‌ടീരയ ഫേജുകള്‍ ഉയര്‍ന്ന തോതില്‍ ചില പ്രത്യക ബാക്‌ടീരിയകളെ മാത്രമാണ് ആക്രമിക്കുക. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ആന്‍റിബയോട്ടിക്‌സുകള്‍ക്ക് ബദലായി ഗവേഷകര്‍ വലിയ തോതില്‍ ഇവയെ ഉപയോഗിക്കാനാകുമോയെന്ന അന്വേഷണത്തിലാണ്. അടുത്തിടെയുണ്ടായ ഈ മാറ്റം പൂര്‍ണമായും ഈ പുത്തന്‍ ഭൂമികയിലേക്കുള്ള ഒരു സുപ്രധാന വഴിത്തിരിവായിരിക്കുന്നു. ഗവേഷകര്‍ ഇവോ വണ്‍ ഇവോ ടു പോലുള്ള നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി മാതൃകകളെ ഇവയുടെ ജനിത ഘടന പഠിക്കാന്‍ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ലളിതമായി സ്വഭാവികമായി അന്വേഷണത്തിന് പകരം നിലവിലുള്ള ഒരു ബാക്‌ടീരിയ ഫേജിനെ ഒരു പുത്തന്‍ ബാക്‌ടീരിയഫേജ് ജനിതക ഘടനയായി മാറ്റാനാണ് നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിയോട് നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നത്.

നൂറ് കണക്കിന് നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി രൂപ രേഖകളും പരീക്ഷിച്ചു. ഇഷെരിചിയ കോളി എന്ന ഒരു ബാക്‌ടീരിയയെ ബാധിക്കാനും കൊല്ലാനും ശേഷിയുള്ള പതിനാറ് പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമായ ബാക്‌ടീരിയോഫേജ് ജീനുകള്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കാനും സാധിച്ചു. ചിലത് സ്വഭാവിക വൈറസില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമാണ്. പുത്തന്‍ ഫേജുകള്‍ക്ക് ബാക്‌ടീരിയ പ്രതിരോധം അതിജീവിക്കാന്‍ പരീക്ഷണ ശാലകളില്‍ കഴിഞ്ഞു. ഇത് അസാധാരണമായൊരു ആശയവികാസമാണ്.

ആദ്യമായി നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി വിവരിക്കുന്ന ജൈവശാസ്‌ത്ര ശൃംഖലയിലൂടെ പൂര്‍ണമായും ഒരു വൈറല്‍ ജീനോമിനെ ഇതിലൂടെ സൃഷ്‌ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ ജീവ കണം കേവലമൊരു കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഉദ്ദീപനം മാത്രമല്ല. ഇതിന് സ്വയം പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാകും. ഇക്കാര്യം പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തില്‍ വ്യക്തമായതാണ്.

ബാക്‌ടീരിയകള്‍ക്ക് എതിരെയുള്ള ബാക്‌ടീരിയോഫേജുകള്‍ എന്നതാണ് ഇതില്‍ പ്രധാനം. അല്ലാതെ മനുഷ്യരെ ബാധിക്കുന്ന വൈറസുകള്‍ അല്ലിത്. ഗവേഷകര്‍ വിശാലമായി ബാക്‌ടീരിയകളെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇതിന്‍റെ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടത്തുന്നത്. ഇതിന്‍റെ വിജയം കേവലം ഫേജ് ചികിത്സയ്ക്കും അപ്പുറമാണ്.

ജൈവശാസ്‌ത്രത്തെ രൂപപ്പെടുത്താനുള്ള പുത്തന്‍ മാനങ്ങള്‍

ഭാവിയില്‍ ഒരു ജീവശാസ്‌ത്ര പ്രശ്‌നത്തെ നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിയോട് പരിഹരിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ശാസ്‌ത്രജ്ഞനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ. ബാക്‌ടീരിയയെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഒരു വിള തനിക്ക് വേണം ഇത് വരള്‍ച്ചയും ഉയര്‍ന്ന താപനിലയും അതിജീവിക്കുന്നതാകണം. അല്ലെങ്കില്‍ അര്‍ബുദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മാംസ്യത്തെ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഒരു മോളിക്യൂള്‍ വേണം, ഇതുമല്ലെങ്കില്‍ മലിനീകാരിയെ തിരിച്ചറിയാന്‍ ശേഷിയുള്ള ഒരു ജൈവ സെന്‍സര്‍ വേണം എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം ഒരു ശാസ്‌ത്രജ്ഞന്‍ നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു ആലോചിക്കൂ.

ഇതിനായി നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിക്ക് നിരവധി ജൈവശാസ്‌ത്ര വിവരങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കുകയും പ്രധാന ശൈലികള്‍ തിരിച്ചറിയുകുയം സാധ്യമായ പരിഹാരങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തുകയും പരീക്ഷണത്തിനുള്ള ആളുകളെ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുകയും വേണം. പിന്നീട് പരീക്ഷണ ശാലയില്‍ ഇവയെല്ലാം പരീക്ഷിക്കണം. പരീക്ഷണ ഫലങ്ങള്‍ പിന്നീട് നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി സംവിധാനത്തിലേക്ക് തിരികെ എത്തണം. ഇതിലൂടെ ഇതിന്‍റെ പ്രവചനത്തിന് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളൊരുക്കണം.

ഇതൊരു ശക്തമായ ചക്രത്തെ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നു- നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി രൂപീകരണം-പരീക്ഷണ ശാലയിലെ പരീക്ഷണങ്ങള്‍- ജീവ ശാസ്‌ത്ര വിവരങ്ങള്‍- നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി പഠനം, മെച്ചപ്പെട്ട രൂപരേഖ എന്നിങ്ങനെ. അതായത് ജൈവ സാങ്കേതികത ഏതാണ്ട് എന്‍ജിനിയറിങ് വിഷയ്തിന് സമാനമായി മാറുന്നു. ജൈവശാസ്‌ത്ര സംവിധാനങ്ങളുടെ രൂപീകരണം, പരീക്ഷണം, സ്വീകരിക്കല്‍ എന്നിങ്ങനെ.

ഇന്ത്യയ്ക്ക് വന്‍ അവസരം

ഈ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. ഹൈദരാബാദിന് ജീനോമിക്‌സ്, ഔഷധമേഖല, വാക‌‌സിനുകള്‍, വിവര സാങ്കേതികത എന്നിവയിലധിഷ്‌ഠിതമായി ഉരുത്തിരിഞ്ഞ പ്രത്യേക പരിസ്ഥിതി സംവിധാനമാണ് ഉള്ളത്. സിസിഎംഡി, സിഡിഎഫ്‌ഡി, ഹൈദരാബാദ് സര്‍വകലാശാല, എഐജി ആശുപത്രികള്‍, ഐസിആര്‍ഐഎസ്‌എടി എന്നിവയും ജീനോംവാലിയുമായി ചേര്‍ന്ന് ഇതിന്‍റെ ജൈവ സാങ്കേതിക ഔഷധ വ്യവസായ മേഖലയ്ക്ക് ശക്തമായ അടിത്തറ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.

ആന്ധ്രാപ്രദേശും തെലങ്കാനയും നിരവധി കാര്‍ഷിക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നേരിടുന്നുണ്ട്. ചൂട്, വരള്‍ച്ച, ജലദൗര്‍ലഭ്യം, അമ്ലത്വം, വര്‍ദ്ധിച്ച് വരുന്ന കീട രോഗബാധകള്‍ തുടങ്ങിയവയാണ് അതില്‍ ചിലത്. നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി അധിഷ്‌ഠിത ജീനോമിക്‌സിലൂടെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ ജനിതക ശൃംഖല തിരിച്ചറിയാനും ഇതിനനുസൃതമായി മെച്ചപ്പെട്ട വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന വിളകള്‍ വികസിപ്പിക്കുന്നത് ത്വരിതപ്പെടുത്താനും സാധിക്കുന്നു.

ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങളിലൂടെയും ഡ്രോണ്‍ ഫോട്ടോകളിലൂടെയും മണ്ണ് വിവരങ്ങളും കാലാവസ്ഥ ശൈലിയും വിള വിവരങ്ങളും നല്‍കി നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിക്ക് കൃഷിയെ സഹായിക്കാനാകും. കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ജലസേചനം, പോഷക കൈകാര്യം ചെയ്യല്‍, രോഗ നിയന്ത്രണം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അവരുടെ പ്രദേശത്തിന് അനുയോജ്യമായ വിവരങ്ങളും ലഭിക്കുന്നു.

വൈദ്യമേഖലയില്‍ നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്തോടെയുള്ള ജീനോമിക്‌സുകള്‍ രോഗനിര്‍ണയം, മരുന്ന് കണ്ടെത്തല്‍, വ്യക്തിഗത ചികിത്സ എന്നിവയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്നു. വ്യവസായ ജൈവ സാങ്കേതികതയില്‍ എന്‍സൈമുകള്‍, വാക്‌സിനുകള്‍, ബയോ മോളിക്യൂള്‍സ്, നിര്‍മ്മിക്കല്‍, മൈക്രോബിയല്‍ പ്രക്രിയ എന്നിവയ്ക്കും സഹായകമാകുന്നു.

പരിസ്ഥിതി ശാസ്‌ത്രത്തില്‍ സൂക്ഷ്‌മാണുക്കളെ കണ്ടെത്താനും ജൈവശാസ്‌ത്ര സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമാക്കി മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാനും മറ്റും നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി സഹായകമാകും. ഇത്തരത്തില്‍ സാധ്യതകള്‍ അനന്തമാണ്.

എല്ലാ ശക്തമായ സാങ്കേതികതകള്‍ക്കും രണ്ട് വശം

അടുത്തിടെയുണ്ടായ ബാക്‌ടീരിയോഫേജ് നേട്ടം ചില അസുഖകരമെങ്കിലും ആവശ്യമായ ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തുന്നുണ്ട്. ബാക്‌ടീരിയക്കെതിരെ പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാകുന്ന ഒരു വൈറസിനെ നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിക്ക് രൂപപ്പെടുത്താനാകുമ്പോള്‍ ഇതേ സാങ്കേതികത വലിയതോതില്‍ ദോഷകരമായ ബാക്‌ടീരിയകളെ സൃഷ്‌ടിക്കാന്‍ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാകുമോ? അതേസമയം ഇത് ശാസ്‌ത്രപുരോഗതി അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണമല്ല. ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ശാസ്‌ത്രപുരോഗതി കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള കാരണമാണ്.

നമുക്ക് ഗുണകരമാകുന്ന ജൈവശാസ്‌ത്ര സംവിധാനം കൊണ്ട് തന്നെ ദോഷവും ഉണ്ടാക്കാനാകും. ഇതാണ് ശാസ്‌ത്രത്തിലെ ഇരട്ട ഉപയോഗ പ്രശ്‌നം. ആശങ്കകള്‍ പെരുപ്പിച്ച് കാട്ടേണ്ടതില്ല. എന്നാല്‍ ഇവ അവഗണിക്കാനുമാകില്ല.

ശാസ്‌ത്രസമൂഹവും സര്‍ക്കാരുകളും സാങ്കേതിക കമ്പനികളും ഇതിനായി നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി മാതൃകകളെയും ജീനോമിക് വിവരശേഖരത്തെയും ഡിഎന്‍എ സിന്തസിസിനെയും പരീക്ഷണ ശാലയിലെ നടപടിക്രമങ്ങളെയും ജൈവശാസ്‌ത്ര ഉള്ളടക്കങ്ങളെയും ഫലപ്രദമായി സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

വസ്‌തുതാപരമായ ആശങ്കകളെയും ഊഹാപോഹങ്ങളെയും തമ്മില്‍ കൃത്യമായി വേര്‍തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കോവിഡ് 19 പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട വേളയില്‍ വുഹാനിലെ പരീക്ഷണ ശാലയില്‍ നടന്ന ഗവേഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് രാജ്യാന്തരതലത്തില്‍ തന്നെ ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നിരുന്നു.

എങ്കിലും കോവിഡ് 19ന്‍റെ ഉത്ഭവം സംബന്ധിച്ച വിഷയം ശാസ്‌ത്രജ്ഞര്‍ അന്വേഷിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചര്‍ച്ചകള്‍ നടക്കുന്നുമുണ്ട്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ മഹാമാരി ഇത്തരത്തില്‍ സൃഷ്‌ടിക്കപ്പെട്ടതാണെന്നും ഒരു പരീക്ഷണശാലയില്‍ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നതാണെന്നുമുള്ള തരത്തിലുള്ള തെളിവായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അനവസരത്തിലാകും. ഉപരിപ്ലവമായ പാഠങ്ങള്‍ വ്യക്തമാകണമെന്നില്ല. ജൈവസാങ്കേതിക പുതുമകള്‍ സൃഷ്‌ടിക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ളതാണ്.

ജൈവശാസ്‌ത്ര ശേഷികള്‍ കൂടുതല്‍ മെച്ചപ്പെടണം, ഒപ്പം ശക്തമായ ജൈവസുരക്ഷ സംവിധാനങ്ങളും. ഈ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങള്‍ക്കായി നമുക്ക് ഒരു വിപത്തുണ്ടാകാനോ വലിയ തോതിലുള്ള ദുരുപയോഗത്തിനോ വരെ കാത്ത് നില്‍ക്കാനാകില്ല.

പുത്തന്‍ തലമുറ ശാസ്‌ത്രജ്ഞര്‍

നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി ജൈവസാങ്കേതികത വിപ്ലവം വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും മാറ്റങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ജീവശാസ്‌ത്രകാരന്‍മാര്‍ക്ക് പരമ്പരാഗത വിഷയ ചട്ടക്കൂടുകള്‍ക്ക് ഉള്ളില്‍ നിന്ന് കൊണ്ട് ഭാവിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാകില്ല. ആധുനിക കാലത്തെ ജൈവശാസ്‌ത്ര വിദ്യാര്‍ത്ഥി ജീവശാസ്‌ത്രം, ജീനോമിക്‌സ്, സ്റ്റാറ്റിസ്‌റ്റിക്‌സ്, കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്, നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെല്ലാം അറിവുള്ളവരായിരിക്കണം. അതേസമയം തന്നെ ജീവശാസ്‌ത്ര മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ശാസ്‌ത്രജ്ഞന് ജൈവ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന അറിവുകള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ഈ മാറ്റത്തിന് നേതൃത്വം വഹിക്കാന്‍ സര്‍വകലാശാലകള്‍ക്ക് വലിയ അവസരമാണ് കൈവന്നിരിക്കുന്നത്. ജീവശാസ്‌ത്രം, നിര്‍മ്മിതബുദ്ധി, ജീനോമിക്‌സ്, എന്‍ജിനീയറിങ്, ഡേറ്റ സയന്‍സ് എന്നിവയടങ്ങിയ ഇന്‍റര്‍ഡിസിപ്ലിനറി പാഠ്യപദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്‌ക്കരിക്കാന്‍ സര്‍വകലാശാലകള്‍ മുന്‍കൈ എടുക്കണം. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന നിരവധി ജീവശാസ്‌ത്ര അവസരങ്ങളുണ്ട്. വലിയ ശാസ്‌ത്ര കര്‍മ്മസേനയുണ്ട്. ലോകോത്തര വിവര സാങ്കേതിക ശേഷിയുണ്ട്. ഒപ്പം അതിവേഗം വികസിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജൈവ സാങ്കേതിക മേഖലയുണ്ട്.

രാജ്യം ഈ കരുത്തുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് സ്വന്തമായി നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി അധിഷ്‌ഠിത ജൈവ സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി സംവിധാനം വികസിപ്പിക്കണം. അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും വികസിപ്പിക്കുന്ന സാങ്കേതികതയുടെ കേവല ഉപഭോക്താക്കളായി മാറരുത്.

പുസ്‌തകം വായിക്കുക മുതല്‍ പുതു അധ്യായങ്ങള്‍ രചിക്കുക വരെ

നൂറ്റാണ്ടുകളായി മനുഷ്യര്‍ ജീവിതമെന്ന പുസ്‌തകം മനസിലാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ആദ്യം നാം ജീവികളെ നിരീക്ഷിക്കാന്‍ പഠിച്ചു. പിന്നീട് നാം കോശങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തി. തുടര്‍ന്ന് ക്രോമസോമുകള്‍, ജീനുകള്‍, ഡിഎന്‍എ എന്നിവ കണ്ടെത്തി. ജീനുകളെ വായിക്കാന്‍ നാം പഠിച്ചു. ജീനുകളെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും പഠിച്ചു.

ഇപ്പോള്‍ നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്തോടെ നാം ജൈവശൃംഖല രൂപപ്പെടുത്താന്‍ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇവയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നാം പരീക്ഷണ ശാലയില്‍ പരിശോധിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ഒടുവിലായി നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി സൃഷ്‌ടിച്ച ബാക്‌ടീരിയോഫേജുകള്‍ അത് കൊണ്ട് തന്നെ സൂക്ഷ്‌മാണു പ്രതിരോധത്തിനപ്പുറം വികസനം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഭാവിയില്‍ മാനവരാശിയുടെ വമ്പന്‍ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിയും ജീവശാസ്‌ത്രവും തോളോട് തോള്‍ ചേര്‍ന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്നതിന്‍റെ സൂചനയാണിത്.

പക്ഷേ ഈ ഭാവിയെ നാം അഭിരുചിയോടും അനുഭാവത്തോടും വേണം സമീപിക്കാന്‍. നാം നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിയെ രോഗങ്ങള്‍ക്കെതിരെ പോരാടാനും വിള മെച്ചപ്പെടുത്താനും മരുന്നുകള്‍ കണ്ടെത്താനും പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കാനും വേണ്ടിയാകണം ഉപയോഗിക്കാന്‍. അതേസമയം തന്നെ ജീവശാസ്‌ത്രത്തെ പരുവപ്പെടുത്താനുള്ള ഈ കഴിവ് ദോഷമുണ്ടാക്കാനുള്ള ആയുധമാകില്ലെന്നും നാം ഉറപ്പ് വരുത്തണം.

അത് കൊണ്ട് തന്നെ ജൈവശാസ്‌ത്ര വിപ്ലവം ഉയര്‍ത്തുന്ന വെല്ലുവിളികള്‍ ചെറുതല്ല. നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിക്ക് എന്ത് സൃഷ്‌ടിക്കാനാകും?എന്നതിന് സമാനം തന്നെയാണ് നമ്മള്‍ എന്ത് സൃഷ്‌ടിക്കും, എന്ത് സുരക്ഷയില്‍?എന്നതും.

ഈ ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് ബുദ്ധിപരമായി ഉത്തരം നല്‍കാനായാല്‍ 21ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ശാസ്‌ത്ര അവസരങ്ങളെ നിര്‍വചിക്കുന്നവയില്‍ ഒന്നായി നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിയും ജൈവസാങ്കേതികതയും മാറും. ഇതിന്‍റെ പതാകവാഹകരായി മാറാന്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും.

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