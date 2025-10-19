ETV Bharat / opinion

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: സമഷ്‌ഠിപൂരിന് അന്തസ് നല്‍കിയ കര്‍പ്പൂരി, തൊഴിലില്ലായ്‌മയും വികസനമില്ലായ്‌മയും ഇന്നും അസംതൃപ്‌തരാക്കിയ ജനത

സമഷ്‌ഠിപൂരില്‍ നിന്ന് ബിഹാര്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് രണ്ട് തവണയെത്തിയ കര്‍പ്പൂരി ഠാക്കൂര്‍ ജാതിവേര്‍തിരിവുകള്‍ ഇല്ലാതാക്കുകയും സമത്വമുള്ള ജീവിതം പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തു.

The bust of Karpoori Thakur at his memorial (ETV Bharat)
author img

By Bilal Bhat

Published : October 19, 2025 at 5:50 PM IST

9 Min Read
ദേവരാജിന്‍റെയും ബ്രിജാം പാണ്ഡെയുടെയും സഹായത്തോടെ തയാറാക്കിയ ലേഖനം

കര്‍പ്പൂരിഗ്രാം(സമഷ്‌ഠിപൂര്‍): ബിഹാര്‍ രാഷ്‌ട്രീയത്തില്‍ ജാതി നിര്‍ണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ്.തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയില്‍ ഒരു സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയുടെ വിധി നിര്‍ണയിക്കുന്നത് ജാതി തന്നെയാണ്. അത് ലോക്‌സഭയിലേക്ക് ആയാലും നിയമസഭയിലേക്ക് ആയാലും. മുന്‍കാലങ്ങളില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് ജാതീയത അതിഭീകരമായിരുന്നു. താഴ്‌ന്ന ജാതിയിലുള്ളവര്‍ വലിയ വിവേചനങ്ങള്‍ നേരിടേണ്ടി വന്നു. ഇത് ഇവരുടെ ഇടയില്‍ ഒരു പ്രതിരോധമുണ്ടാകുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചു. ഇത് പ്രതിരോധം ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി മാറി. ഇന്ന് ഈ പ്രസ്ഥാനം സമത്വത്തിന്‍റെ പ്രതീകമായി നിലകൊള്ളുന്നു. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്‍റെ മുന്‍നിരപോരാളികളില്‍ ഒരാളായിരുന്നു സമഷ്‌ഠിപൂരില്‍ നിന്നുള്ള കര്‍പ്പൂരി ഠാക്കൂര്‍.

1924 ജനുവരി 24ന് ജനിച്ച കര്‍പ്പൂരി രാഷ്‌ട്രീയത്തിലെത്തും മുമ്പ് ഒരു സ്‌കൂള്‍ അധ്യാപകനായിരുന്നു. പിന്നീട് രണ്ട് തവണ ബിഹാറിന്‍റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി. 1970 ഡിസംബര്‍ 22ന് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി നേതാവായി സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലെത്തിയ കര്‍പ്പൂരി 1971 ജൂണ്‍ രണ്ട് വരെ ആ പദവിയില്‍ തുടര്‍ന്നു. പിന്നീട് 1977 ജൂണ്‍ 24 മുതല്‍ 1979 ഏപ്രില്‍ 21 വരെ ജനതാപാര്‍ട്ടി നേതാവായും അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയായി. പിന്നീട് 1988ല്‍ മരണം സംഭവിക്കും വരെ അദ്ദേഹം സംസ്ഥാന നിയമസഭയില്‍ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്നു.

ഇവിടെ നിന്ന് ജാതീയത ഒരു പരിധി വരെ അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നുവെന്നതിന് ഉദാഹരണം ഇവിടുത്തെ ദലിതനായ ലോക്‌സഭാംഗം തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം ഉയര്‍ന്ന ജാതിയില്‍ നിന്നാണ് വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇരുസമുദായങ്ങളുടെയും വോട്ട് ഉറപ്പിക്കാനും സാധിച്ചിരിക്കുന്നു. കര്‍പ്പൂരിയുടെ കുടുംബത്തിലെ രണ്ട് പേര്‍, രണ്ടാം തലമുറയിലെയും മൂന്നാം തലമുറയിലെയും ഓരോരുത്തര്‍ രാഷ്‌ട്രീയത്തിലുണ്ട്. എന്നാല്‍ അവരുടെ വഴികളും കക്ഷികളും വ്യത്യസ്‌തമാണ്.

കര്‍പ്പൂരിയുടെ മകന്‍ ജനതാദള്‍ യുവില്‍ നിന്നുള്ള എംപിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ചെറുമകള്‍ പുതുതായി രൂപീകരിച്ച ജന്‍ സൂരജ് പാര്‍ട്ടിയുടെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായി ജനവിധി തേടുന്നു. ഉന്നതകുലജാതനായ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രജ്ഞനില്‍ നിന്ന് രാഷ്‌ട്രീയക്കാരനായി മാറിയ, പികെയെന്ന് നാട്ടുകാര്‍ വിളിക്കുന്ന പ്രശാന്ത് കിഷോര്‍ സ്ഥാപിച്ച പാര്‍ട്ടിയാണ് ജന്‍സൂരജ് പാര്‍ട്ടി.

ജാതിയുടെ പേരില്‍ ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ യാതൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും പ്രകടമല്ലെങ്കിലും വികസനം, തൊഴില്‍ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളില്‍ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങള്‍ അസംതൃപ്‌തരാണ്.

കര്‍പ്പൂരിയുടെ ഗ്രാമത്തിലെ ചെളി നിറഞ്ഞ ഒറ്റവരി ദേശീയപാതയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പേരാണ് നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന കാലത്ത് ജനങ്ങളില്‍ നിന്ന് ആര്‍ജിച്ചെടുത്ത വിശ്വാസ്യതയ്ക്ക് ഇന്നും കോട്ടമുണ്ടായിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്‍റേതായി ഗ്രാമത്തില്‍ അവശേഷിച്ചിരുന്ന കുടില്‍ സ്‌മാരകമായി പുനര്‍നിര്‍മ്മിച്ചിട്ടുമണ്ട്. കേവലം ഈ കുടിലിനപ്പുറം കര്‍പ്പൂരി അവശേഷിപ്പിച്ച് പോയത് സത്യസന്ധതയുടെയും സാന്‍മാര്‍ഗികതയുടെയും ഇളക്കം തട്ടാത്ത വലിയൊരു പാരമ്പര്യമാണ്. വര്‍ത്തമാനകാലത്തും ജനങ്ങള്‍ക്കും രാഷ്‌ട്രീയക്കാര്‍ക്കും അവശ്യം വേണ്ട സവിശേഷത.

ആളുകള്‍ ദേശീയപാതയിലൂടെ തങ്ങളുടെ കാറുകള്‍ ബൈക്കുകളിലും ഇ ഓട്ടോകളിലും ലോറികളിലും തട്ടുമെന്ന പ്രതീതി സൃഷ്‌ടിച്ച് കൊണ്ട് തന്ത്രപരമായി ഓടിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധിച്ച് വാഹനമോടിക്കൂ എന്ന അവരോട് പറഞ്ഞാല്‍ തൊഴില്‍ വേണമെന്ന അവരുടെ ആവശ്യത്തോട് അധികൃതര്‍ പുലര്‍ത്തുന്ന നിസംഗതയാണ് അവര്‍ കാട്ടുന്നത്.

The house built by the Bihar government to replace Karpoori Thakur's dilapidated hut. It now serves as a memorial-cum-residence (ETV Bharat)

കര്‍പ്പൂരിയുടെ പിതാവ് ഗോകുല്‍ ഠാക്കൂര്‍ സമഷ്‌ഠിപൂര്‍ കവലയിലിരുന്ന് ഗ്രാമീണര്‍ക്ക് ക്ഷുരകം ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്‍റ മകന്‍ അവരവര്‍ ചെയ്യുന്ന തൊഴില്‍ തുടരുന്നതില്‍ അഭിമാനമുള്ളവരാകാന്‍ ജനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. എല്ലാവരും വിദ്യാഭ്യാസം നേടണമെന്നത് മാത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ആഗ്രഹം. അതിലൂടെ നമ്മെ താഴേക്കിടയിലെന്ന് നോക്കുന്നവരുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നമുക്ക് നേരിട്ട് നോക്കാനാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം അവരോട് ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചു.

പിടൗന്‍ഝിയ എന്ന് ഒരുകാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കര്‍പ്പൂരി ഗ്രാമം പട്‌നയില്‍ നിന്ന് ഏകദേശം നൂറ് കിലോമീറ്റര്‍ വടക്ക് കിഴക്കായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഒരു ചെറു തെരുവ് ജനനായകന്‍റെ വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങളെ എത്തിക്കും.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇവിടം സന്ദര്‍ശിച്ച ശേഷം തന്‍റെ ബ്ലോഗില്‍ ഇങ്ങനെ കുറിച്ചു. "ബിഹാര്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹം രാഷ്‌ട്രീയ നേതാക്കള്‍ക്കായി ഒരു കോളനി സ്ഥാപിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. എന്നാല്‍ അവിടെ അദ്ദേഹം ഭൂമി കൈക്കലാക്കിയില്ല, അതിന് പകരം പണവും സ്വീകരിച്ചില്ല. 1988ല്‍ അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചപ്പോള്‍ നിരവധി നേതാക്കള്‍ അദ്ദേഹത്തിന് അന്ത്യാഞ്ജലി അര്‍പ്പിക്കാന്‍ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒഴുകിയെത്തി. അദ്ദേഹത്തിന്‍റ വീടിന്‍റെ സ്ഥി കണ്ട് അവര്‍ കണ്ണീരൊഴുക്കി. ഇത്ര വലിയ ഒരാള്‍ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ലാളിത്യത്തോടെ കഴിയുന്നത് എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ കണ്ണ് നിറച്ചത്."

ലാലുപ്രസാദ് യാദവു നിതീഷ് കുമാറും മുഖ്യമന്ത്രിമാരായിരുന്ന കാലത്ത് അവിടെ രണ്ട് നിലയുള്ള ഒരു കോണ്‍ക്രീറ്റ് വീട് പണിതു. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ അര്‍ദ്ധകായപ്രതിമയും സ്ഥാപിച്ച് അതൊരു സ്‌മാരകമാക്കി.

അദ്ദേഹം മരിച്ച് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിനിപ്പുറവും അദ്ദേഹത്തെ ബിഹാറിലെ 13.07 കോടി ജനതയുടെ 36.02ശതമാനം വരുന്ന ഇബിസികള്‍ അവരുടെ പരമോന്നത നേതാവായി കരുതുന്നു.

The bust of Karpoori Thakur at his memorial (ETV Bharat)

കര്‍പ്പൂരിക്ക് 2024ല്‍ മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി ഭാരതരത്നം നല്‍കി ആദരിച്ചു. മരിച്ച് 35 വര്‍ഷത്തിനിപ്പുറമായിരുന്നു ഈ ആദരവ്. എല്ലാവര്‍ക്കും തുല്യമായി സംവരണത്തിന്‍റെ ആനുകൂല്യമെത്തിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു കര്‍പ്പൂരി. മറ്റ് പിന്നാക്കക്കാര്‍ക്കും(ഒബിസി), അതീവ പിന്നാക്കക്കാര്‍ക്കും(ഇപ്പോള്‍ എക്‌സ്‌ട്രീമിലി ബാക്ക് വാര്‍ഡ് ക്ലാസ്- ഇബിസി), സ്‌ത്രീകള്‍, സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കമിള്ളവര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ക്ക് അദ്ദേഹം സംവരണം ഏര്‍പ്പെടുത്തി. ദേശീയ വ്യാപകമായി ഇത്തരം ഉദ്യമം തുടങ്ങുന്നതിന് എത്രയോ പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഈ ശ്രമങ്ങള്‍ എന്നത് എടുത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട്.

കര്‍പ്പൂരിയുടെ ഇളയ സഹോദരന്‍ റാംസോഗാരത് ഠാക്കൂറിന്‍റെ മകന്‍ നിത്യാനന്ദ് ആണ് ഇപ്പോള്‍ കര്‍പ്പൂരിയുടെ കുടുംബ വീട്ടില്‍ താമസിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം അടുത്തുള്ള ഒരു കോളജിലെ ക്ലര്‍ക്കാണ്. ഭാര്യ നിഷാ കുമാരിക്കും രണ്ട് പെണ്‍മക്കള്‍ക്കും മകനും ഒപ്പമാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത്.

കര്‍പ്പൂരിയുടെ മൂത്തമകന്‍ രാം നാഥ് ഠാക്കൂര്‍ എന്ന എഴുപത്തഞ്ചുകാരന്‍ ഇപ്പോ്‍ കേന്ദ്ര കാര്‍ഷിക സഹമന്ത്രിയാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന് ഗ്രാമത്തില്‍ മറ്റൊരിടത്ത് ഒരു വീടുണ്ട്. ഇവിടെ അദ്ദേഹം വര്‍ഷത്തില്‍ ഒന്നോരണ്ടോ തവണ വരും.

സമത്വവും വികസിതവുമായ ഒരു സമൂഹമെന്ന കര്‍പ്പൂരിയുടെ സ്വപ്‌നം ഇനിയും ഏറെ അകലെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എന്നാല്‍ അത് യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ തുടരുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

"ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ചിന്തകളും മനോഭാവും സ്വഭാവവും എല്ലാ മാറിയിരിക്കുന്നു. നീതിയും സമത്വവുമുള്ള സമൂഹത്തിനായി. ഒരിക്കല്‍ ജെപി(ജയപ്രകാശ് നാരായണ്‍) മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ സ്‌മാരകമായ ഡല്‍ഹിയിലെ രാജ്‌ഘട്ട് സന്ദര്‍ശിച്ചു. ജനങ്ങളും ജനപ്രതിനിധികളും തമ്മില്‍ നല്ല ബന്ധമുണ്ടായാല്‍ മാത്രമേ ജനാധിപത്യം മികച്ചതാകൂ എന്ന് അദ്ദേഹം രാഷ്‌ട്രീയനേതാക്കളോട് പറഞ്ഞു. തെറ്റൊന്നും ചെയ്യാതെ പൊുജനങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കണം. തന്‍റെ പിതാവ് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പ്രവൃത്തികളിലും സ്വഭാവത്തിലും വ്യക്തിത്വത്തിലുമെല്ലാം ഈ വാക്കുകള്‍ എല്ലായ്‌പ്പോഴും പാലിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പേര് ഇന്നത്തെ രാഷ്‌ട്രീയക്കാര്‍ക്കെല്ലാം ഒരു ഉരകല്ലാണ്" രാം നാഥ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

രാംനാഥിന്‍റെ അനന്തരവള്‍ ജാഗ്രിതി ഠാക്കൂര്‍ മൊര്‍ബ നിയമസഭ മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്ന് ജനവിധി തേടുന്നു. കര്‍പ്പൂരിയുടെ ഇളയമകന്‍ വിരേന്ദ്ര ഠാക്കൂറിന്‍റെ മകളാണ് ജാഗ്രിതി.

ജാഗ്രിതിയെ കൂടാതെ നിഷയുടെ കുടുംബത്തിനും ചില രാഷ്‌ട്രീയ മോഹങ്ങളുണ്ട്. തന്‍റെ ഭര്‍ത്താവും രാഷ്‌ട്രീയത്തിലേക്ക് വരുമെന്ന് നിഷ വെളിപ്പെടുത്തി. അത് പക്ഷേ രാം നാഥ് രാഷ്‌ട്രീയം ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷമ ഉള്ളൂ എന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ഇക്കാര്യത്തില്‍ അവര്‍ ഒരു ധാരണയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

നിഷയുടെ മൂത്തമകള്‍ വിവാഹിതയാണ്. അവര്‍ ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു. മറ്റൊരു മകള്‍ ബിരുദ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയും.മകന്‍ എന്‍ജിനിയറിങ് പഠനത്തിനുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷകള്‍ക്ക് തയാറെടുക്കുന്നു.

The 'Peda Chowk' of Samastipur, which specialises in peda sweets (ETV Bharat)

ഗ്രാമത്തില്‍ സ്‌ത്രീകളുടെ ഇടയില്‍ തൊഴിലില്ലായ്‌മ അതിരൂക്ഷമാണ്. മിക്കവരും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരാണ്. പുരുഷന്‍മാര്‍ മറ്റിടങ്ങളില്‍ തൊഴില്‍ തേടി പോകുന്നു. എന്നാല്‍ സ്‌ത്രീകള്‍ വീട്ടില്‍ തന്നെ ഒതുങ്ങുന്നു. അവര്‍ കുടില്‍ ,ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുന്നു.

കര്‍പ്പൂരിയുടെ കുടുംബത്തിന്‍റെ ഭാഗമായതില്‍ അഭിമാനമുണ്ടെന്നും നിഷ പറയുന്നു. ഹോം സയന്‍സ് ബിരുദധാരിണിയായ നിഷയ്ക്ക് ഒരു സ്‌കൂള്‍ അധ്യാപിക ആകാനായിരുന്നു മോഹം. എന്നാല്‍ അവസരമുണ്ടായില്ലെന്നും അവര്‍ പറയുന്നു.

കര്‍പ്പൂരി പണം ഒന്നും സമ്പാദിച്ചില്ല. എന്നാല്‍ ആദരവ് നേടി. തന്‍റെ ഭര്‍ത്താവ് രാഷ്‌ട്രീയത്തില്‍ ഇറങ്ങിയ ശേഷം അദ്ദേഹം തെളിച്ച പാതയിലൂടെ തങ്ങളും മുന്നോട്ട് പോകും. അദ്ദേഹം രാഷ്‌ട്രീയത്തിലിറങ്ങാന്‍ കൂട്ടാക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ താന്‍ ആ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും നിഷ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഗ്രാമത്തില്‍ 350 വീടുകളുണ്ട്. ഇതില്‍ 250 കുടുംബങ്ങളും രജപുത് ജാതിക്കാരാണ്. ബാക്കിയുള്ളവരില്‍ പട്ടികജാതിക്കാരും എബിസിയും ഒബിസിയും മറ്റുള്ളവരുമുണ്ട്.

Nisha Devi, daughter-in-law of Karpoori Thakur's younger brother (ETV Bharat)

65കാരനായ അനില്‍കുമാര്‍ സിങിന്‍റെ കുടുംബത്തിന് കര്‍പ്പൂരിയുമായി അടുത്ത ബന്ധമായിരുന്നു. തൊട്ട് അയല്‍ക്കാരായിരുന്നു. കുട്ടിക്കാലത്ത് വളരെ അടുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അനില്‍ കുമാര്‍ സിങ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

"കര്‍പ്പൂരിജി വളരെ സാമൂഹ്യപ്രതിബദ്ധതയുള്ള ആളായിരുന്നു. ഉള്‍ക്കൊള്ളല്‍ രാഷ്‌ട്രീയത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചത്. സമത്വവം എല്ലാവര്‍ക്കും ആദരവും എന്നതിന് വേണ്ടിയും നിലകൊണ്ടു. ഇവ ഉറപ്പാക്കാന്‍ അദ്ദേഹം പ്രയ്‌ത്നിച്ചു. രാഷ്‌ട്രീയക്കാരുടെ യാതൊരു ദോഷങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോഴും അദ്ദേഹം അതിന്‍റെ ജാഡകളൊന്നും കാട്ടിയില്ല എല്ലാവരോടും നന്നായി തന്നെ ഇടപെട്ടു. ഇത്തരക്കാര്‍ വളരെ കുറവായിരിക്കുമെന്നും" സിങ് പറഞ്ഞു.

Anil Kumar Singh, a neighbour of Karpoori Thakur. The white building behind him is Karpoori Thakur's house-cum-memorial (ETV Bharat)

വിശ്വാസ്യതയ്ക്കും പൊതുജനങ്ങളുടെ അഖണ്ഡതയ്ക്കും വേണ്ടി നില കൊണ്ട അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ അഭിലാഷങ്ങള്‍ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള പുരോഗതി ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും അനില്‍ കുമാര്‍ സിങ് പറയുന്നു.

"അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ ഇനിയും സാക്ഷാത്ക്കരിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം ധാരാളം ശ്രമങ്ങള്‍ നടത്തി. വിശ്വാസ്യതയുടെയും അഖണ്ഡതയുടെയും പ്രതീകമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം ബിഹാര്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഭാര്യ തന്‍റെ തൊട്ടയല്‍പ്പക്കത്ത് ഒരു കുടിലിലാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. അത് ഒന്ന് സങ്കല്‍പ്പിച്ച് നോക്കൂ. ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് ആരിലും വിശ്വാസ്യത കാണാനില്ല. ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് കൈക്കൂലി കൊടുക്കാതെ ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കില്ല." അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കര്‍പ്പൂരി സ്‌മാരകത്തിന് തൊട്ടടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ശ്യാം ബിഹാരി സിങും അദ്ദേഹത്തെ ഓര്‍ത്തെടുത്തു. അടുത്തിടെയുണ്ടായ ഒരു പക്ഷാഘാതത്തില്‍ നിന്ന് മുക്തനായി വരുന്നതേയുള്ളൂ അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം നാട്ടില്‍ വരുമ്പോഴൊക്കെ എന്ത് വേണമെന്ന് എല്ലാവരോടും തിരക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് ശ്യാം ബിഹാരി പറയുന്നു.

"ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആളുകള്‍ അവരെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നാല്‍ അദ്ദേഹം എന്നും മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിച്ചത്. അദ്ദേഹം ശരിക്കും ജനനായകന്‍ തന്നെ ആയിരുന്നു"വെന്നും ശ്യാം ബിഹാരി പറഞ്ഞു.

ഒരു ദിവസത്തെ പണി കഴിഞ്ഞ് തെരുവിന്‍റെ ഒരു മൂലയിലുള്ള പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിടത്തില്‍ ഇരുന്ന ഒരു സംഘം ആളുകളും ജനനായകനെ ആദരപൂര്‍വം ഓര്‍ത്തെടുത്തു.

" അദ്ദേഹം പാവങ്ങളുടെ മിശിഹ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം അമരനാണ്. അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ ആത്മാഭിമാനം നേടേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു"കൃഷിക്കാരനായ കമലേഷ് റാം പറഞ്ഞു.

Karpoori Gram native Kamlesh Ram (ETV Bharat)

ഭൂപ്രഭുക്കന്‍മാര്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് അവരുടെ പാടങ്ങളില്‍ തൊഴില്‍ നിഷേധിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് കമലേഷ് ഓര്‍ത്തെടുത്തു. എന്നാല്‍ കര്‍പ്പൂരി ഇടപെട്ടതോടെ വീണ്ടും ഞങ്ങള്‍ക്ക് ജോലി കിട്ടി.

യുവാക്കള്‍ക്ക് തൊഴിലില്ലാത്തതിനെക്കുറിച്ചും ഇക്കാര്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ നല്‍കേണ്ടതിനെക്കുറിച്ചും കമലേഷിന്‍റെ തൊട്ടടുത്തിരുന്ന ഫാല്‍ഗുനി റാം പറഞ്ഞു.

"പഠിച്ചവര്‍ക്ക് പണി വേണം. ജനസംഖ്യ വളരെ കൂടുതലായതിനാല്‍ യുവാക്കള്‍ വീട്ടില്‍ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നു. വളരെ കുറച്ച് പേര്‍ക്ക് മാത്രമാണ് ജോലി കിട്ടുന്നത്" ഫാല്‍ഗുനി പറഞ്ഞു.

Karpoori Gram resident and farmer Phalguni Ram (ETV Bharat)

ഇതൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലമായത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളെയും വോട്ടിങിനെയും കുറിച്ച് പറയാതെ ഈ ചര്‍ച്ച പൂര്‍ണമാകില്ല. കാര്‍പ്പൂരിഗ്രാമം സമഷ്‌ഠിപ്പൂര്‍ നിയമസഭ മണ്ഡലത്തിലുള്‍പ്പെടുന്നു. എന്നാല്‍ ജാഗ്രിതിയുടെ മോര്‍ബ മണ്ഡലത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെയുള്ളവര്‍ക്ക് ഏറെ ആശങ്ക. ഇത് തൊട്ടടുത്തുള്ള സീറ്റാണ്.

"തങ്ങള്‍ മൊബൈലില്‍ അവരുടെ പ്രസംഗം കേട്ടു. അവളുടെ മുത്തച്ഛന് പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ കഴിയാതെ പോയത് പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ അവള്‍ക്കാകും. ഇതൊരു സൂചനയാണ്. അവള്‍ക്ക് തീര്‍ച്ചയായും ഒരു അവസരം നല്‍കണമെന്നും" ഫാല്‍ഗുനി പറഞ്ഞു.

എല്ലാവരും വോട്ട് ചെയ്യാന്‍ സാധ്യതയുള്ളവര്‍ക്ക് തന്നെയാണ് തങ്ങളും വോട്ട് ചെയ്യാന്‍ പോകുന്നതെന്നും ആ സംഘം വ്യക്തമാക്കി.

തങ്ങളുടെ തൊഴില്‍ അധികൃതര്‍ തട്ടിപ്പറിച്ച് കൊണ്ടു പോയതിനെക്കുറിച്ച് മറ്റൊരു സംഘം പരാതിപ്പെട്ടു. നേര്തതെ ഫുഡ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍റെ റെയില്‍വേ റാക്കുകള്‍ ഇവിടെയാണ് ഇറക്കിയിരുന്നത്. അത് ഞങ്ങള്‍ക്ക് തൊഴില്‍ തന്നു. ഭക്ഷ്യ ധാന്യവുമായി വരുന്ന ചാക്കുകള്‍ തങ്ങളാണ് ചുമന്നിരുന്നത്. ജില്ലാ ഭരണകൂടം അത് ദെസുവ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റി. അതോടെ തങ്ങളുടെ ജീവിതമാര്‍ഗം ഇല്ലാതായെ" ന്നും ഹരീന്ദ്ര നാഥ് റാം പറഞ്ഞു.

കുറച്ച് സിമന്‍റ് ചാക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങള്‍ക്ക് കുറച്ച് പേര്‍ക്ക് പണികിട്ടുന്നുവെന്ന് സന്തോഷ് റാം എന്ന മറ്റൊരാള്‍ പറഞ്ഞു. സര്‍ക്കാര്‍ എഫ്‌സിഐറാക്കുകള്‍ കൂടി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടു വരണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Santosh Kumar and other villagers who expressed their concern over unemployment issues (ETV Bharat)

സൂര്യന്‍ അസ്‌തമിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയതോടെ കന്നുകാലികളെ മേയ്ക്കാന്‍ പോയവര്‍ തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് വരാന്‍ തുടങ്ങി. ഇതില്‍ രണ്ട് ആടുകള്‍ മാത്രമുള്ള രാംവൃക്ഷ റാമും ഉണ്ട്. ഇയാളുടെ മകന്‍ ഹൈദരാബാദില്‍ തൊഴിലാളിയാണ്. രാംവൃക്ഷയാണ് മരുമകളെയും മൂന്ന് പേരക്കുട്ടികളെയും നോക്കുന്നത്.

Ramvriksha Ram, a goat herder and a resident of Karpoori Gram (ETV Bharat)

"കുട്ടികളുടെ നല്ല ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയാണ് മകന്‍ അന്യസംസ്ഥാനത്ത് പണിക്ക് പോയിരിക്കുന്നത്. അത്രയും പൈസ അയാള്‍ക്ക് ഇവിടെ കിട്ടില്ല. ഞങ്ങള്‍ക്ക് പ്രതീക്ഷയും ജീവിതവും തരുന്നവര്‍ക്ക് വോട്ട് ചെയ്യും. സ്വന്തം കീശവീര്‍പ്പിക്കാനായി നാടിനെ വില്‍ക്കുന്നവര്‍ക്ക് വോട്ടില്ലെന്നും" വൃദ്ധനായ ഈ ആട്ടിടയന്‍ പറയുന്നു. ആധുനിക രാഷ്‌ട്രീയത്തിലെ കളികളില്‍ ഞെട്ടിയിരിക്കുന്ന രാം വൃക്ഷയെ പോലുള്ളവര്‍ ജനനായകിന് പകരക്കാരില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

