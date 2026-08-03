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വാണിജ്യത്തിനപ്പുറം; നാഥുലാ വീണ്ടും തുറക്കുമ്പോള്‍?

ചരിത്രപ്രാധാന്യം ഏറെയുള്ള നാഥുലാ വാണിജ്യപാത ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടിക്ക് മുന്നോടിയായി വീണ്ടും തുറക്കുമ്പോള്‍ ഇന്ത്യാ-ചൈന ബന്ധത്തിലെ മഞ്ഞുരുകലിന്‍റെ സൂചനയാകുന്നു.

BEYOND TRADE INDIA CHINA TIES STRENGTHENED NATHU LA BRICS
Nathu La pass (file ANI)
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By Aroonim Bhuyan

Published : August 3, 2026 at 2:20 PM IST

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ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യാ-ചൈന അതിര്‍ത്തിയിലെ വാണിജ്യത്തിനായി നാഥുലാ ചുരം വീണ്ടും തുറക്കുമ്പോള്‍ ഇത് ഒരു സാമ്പത്തിക സംഭവത്തിനുമപ്പുറം ഒരു തന്ത്രപരമായ സൂചന കൂടിയാണ്.

ഇന്ത്യാ-ചൈന വാണിജ്യത്തിന്‍റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഈ ഹിമാലയന്‍ ഇടനാഴിയിലൂടെ നടക്കുന്നതെങ്കിലും ആറ് വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും ഈ പാത പുനരുത്ഥരിക്കുമ്പോള്‍ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ആത്മവിശ്വാസം പുനഃസൃഷ്‌ടിക്കലിനുള്ള വിശാലമായ ശ്രമങ്ങളായാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. ഒപ്പം തികച്ചും ദുര്‍ബലമായ പ്രാദേശിക സുരക്ഷാ പരിസ്ഥിതിയില്‍ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തലും പരിഹരിക്കാനാകാതെ കിടക്കുന്ന അതിര്‍ത്തി തര്‍ക്കങ്ങള്‍ പ്രതിരോധിക്കലിനുമൊക്കെയുള്ള സൂചനകളായാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്.

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ഇന്ത്യയിലും ചൈനയിലും നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നൊമാന്‍സ് ലാന്‍ഡില്‍ വച്ച് കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തിയതായി ആകാശവാണി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തിരുന്നു. ടിബറ്റ് സ്വയംഭരണ പ്രദേശത്ത് നിന്നുള്ള ഭരണത്തലവനാണ് ചൈനയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചത്. ഇതിന് പുറമെ വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പുകളിലെ പ്രതിനിധികളും സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.

നാഥുല ചുരത്തിന്‍റെ പുനര്‍ തുറക്കല്‍ മറ്റൊരു സൂചന കൂടി നല്‍കു്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയും ചൈനയും ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ അതീവ കരുതലോടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്ന സൂചന. ആറ് വര്‍ഷമായി ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില്‍ പരിമിതമായ ഇടപാടുകള്‍ മാത്രമേ ഉള്ളൂ.

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2020 ജൂണില്‍ ഗാല്‍വന്‍ താഴ്‌വരയില്‍ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിന് ശേഷമാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമ മോശമായത്. യഥാര്‍ത്ഥ നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് സമീപം സൈനിക വിന്യാസം നടത്തുന്നതിലേക്കാണ് ഈ സംഭവം വഴി തുറന്നത്. ഇതിന് പുറമെ നിരവധി ഉഭയകക്ഷി ഇടപാടുകള്‍ നിര്‍ത്തി വച്ചു. തന്ത്രപരമായ അവിശ്വാസം വര്‍ദ്ധിച്ചു.

എന്നാല്‍ പിന്നീട് സൈനികമേധാവി തലത്തിലുള്ളചര്‍ച്ചകളിലൂടെ ഏകോപനവും നയതന്ത്ര ഇടപാടുകളും നടന്നു.

നാഥുല വീണ്ടും തുറക്കുന്നത് ഈ രംഗത്തെ മറ്റൊരു മാറ്റമാണ്. നാഥുലാ ചുരം വഴി കൈലാസ് മാനസസരോവര്‍ യാത്ര പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടും.

ഈ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മില്‍ അത്രമേല്‍ തീപിടിപ്പിക്കാത്ത മേഖലകളിലുള്ള സഹകരണം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നു എന്നതിന്‍റെ സൂചനകളാണ്. അതേസമയം വിശാലമായ അതിര്‍ത്തി തര്‍ക്കങ്ങളില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ തുടരുമെന്ന സൂചനയും ഇവ നല്‍കുന്നു.

നാഥുലാ ചുരം വീണ്ടും തുറന്നത് വലിയൊരു സംഭവം എന്നതിനപ്പുറം ഒരു ആത്മവിശ്വാസം കെട്ടിപ്പടുക്കലാണ്. ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം സാധാരണ നിലയിലാക്കാന്‍ ഇന്ത്യ നിരന്തരം ശ്രമിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. യഥാര്‍ത്ഥ നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സമാധാനവും ശാന്തിയും ആശ്രയിച്ചാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതിര്‍ത്തിയിലെ സാഹചര്യങ്ങള്‍ മാറ്റി വച്ച് മറ്റെല്ലാ ബന്ധങ്ങളും സാധ്യമല്ലെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ്‌ ജയശങ്കര്‍ ആവര്‍ത്തിക്കാറുണ്ട്.

നാഥുലാ ചുരം വീണ്ടും തുറക്കുക വഴി ഇന്ത്യ ശക്തമായ സന്ദേശം തന്നെയാണ് നല്‍കുന്നത്. തന്ത്രപരമായ നിരീക്ഷണം തുടരുന്നതിനൊപ്പം സാഹചര്യങ്ങള്‍ അനുവദിച്ചാല്‍ ജനകീയ കൈമാറ്റങ്ങള്‍ തുടരുമെന്ന സൂചന. ചൈനയ്ക്കും ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാന്‍ താത്പര്യമുണ്ടെന്ന സൂചനകളാണ് കിട്ടുന്നത്. അതേസമയം വിവാദ വിഷയങ്ങളില്‍ അടിയന്തര നടപടി വേണ്ടതില്ലെന്നും അവര്‍ കരുതുന്നു.

നാഥുല ചുരം വീണ്ടും തുറന്നതിലൂടെ ഇത് പല ചരിത്രപരമായ സൂചനകളും നല്‍കുന്നു. 2006 ജൂലൈ ആറിന് നാഥുലാ ചുരം വിശാലമായ വാണിജ്യത്തിനായി വീണ്ടും തുറന്നിരുന്നു. 1962ലെ ഇന്ത്യാ ചൈന യുദ്ധത്തിന് ശേഷം അടച്ച ചുരം അന്ന് 44 വര്‍ഷത്തിന് ശേഷമാണ് വീണ്ടും തുറന്നത്. സിക്കിം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് കാലക്രമത്തില്‍ ചൈന അംഗീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുകയും ഇതിനുള്ള അംഗീകാരമെന്ന നിലയിലുമായിരുന്ന നാഥുല തുറന്ന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്‌തത്. അതിര്‍ത്തി തര്‍ക്കം പരിഹരിക്കാന്‍ രാഷ്‌ട്രീയ ഇടപെടലുകള്‍ ആകാമെന്ന സൂചനയും ഇതിലൂടെ നല്‍കാന്‍ ഇന്ത്യ ശ്രമിച്ചു. ഇരുരാജ്യങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരിഹരിക്കാത്ത ഭൂപ്രദേശ തര്‍ക്കങ്ങള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നതോടൊപ്പം സാമ്പത്തിക ഇടപെടലുകളുടെ പ്രതീകം കൂടിയാണ് നാഥുല ചുരം.

2020ല്‍ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും അവസാനിപ്പിച്ച ശേഷം 2026ല്‍ വീണ്ടും നാഥുല ചുരം തുറക്കുമ്പോള്‍ ഇതൊരു ദൃശ്യമായ ആത്മവിശ്വാസം കെട്ടിപ്പടുക്കലാണ്.

പൂര്‍ണമായും വാണിജ്യപരമായി നാഥുല വഴിയ ചെറിയൊരു ഇടപാട് മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ളത്. പ്രതിവര്‍ഷം 10000 കോടി അമേരിക്കന്‍ ഡോളറിന്‍റെ ഇടപാട് മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത്.

പരിമിതപ്പെടുത്തിയ അതിര്‍ത്തി വാണിജ്യ കരാര്‍ പ്രാകരം കേവലം 36 ചരക്കുകള്‍ മാത്രമേ ഇതുവഴി കയറ്റിറക്കുമതികല്‍ നടത്താനാകൂ. ഇന്ത്യ കയറ്റി അയക്കുന്നത് കരകൗശല വസ്‌തുക്കളും കൈത്തരി ഉത്പന്നങ്ങളും സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളും സംസ്‌കരിച്ച ഭക്ഷണങ്ങളും കാര്‍ഷികോത്പന്നങ്ങളും കമ്പിളികും വസ്‌ത്രങ്ങളും പരമ്പരാഗത മതപരമായ വസ്‌തുക്കളുമൊക്കെയാണ്.

ഇറക്കുമതിയില്‍ യാക്ക് ഉത്പന്നങ്ങളും നെയ്യും റെഡിമെയ്‌ഡ് ഉത്പന്നങ്ങളും ഷൂസും ആടും വെണ്‍കാരവും കിടക്ക വിരിപ്പുകളും മറ്റുമാണ് ഉള്‍പ്പെടുന്നത്. അതേസമയം ദേശീയതലത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക ആഘാതം പരിമിതമായി തുടരുന്നു.

എങ്കിലും ഈ പാതയ്ക്ക് പ്രാദേശികമായി സിക്കിമിലെയും പരിസരങ്ങളിലുള്ള ഹിമാലയന്‍ പ്രദേശങ്ങളിലെയും വ്യാപാരികള്‍ക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള ജനതയുടെ ഉപജീവനമാര്‍ഗവും ഗതാഗത സേവനങ്ങളും വിനോദസഞ്ചാരവും എല്ലാം ഇവിടുത്തെ അതിര്‍ത്തി വാണിജ്യത്തെ ആശ്രയിച്ച് നിലകൊള്ളുന്നു.

നാഥുലാചുരം വീണ്ടും തുറക്കുന്നതിലൂടെ അതിര്‍ത്തിയിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ ഇന്ത്യ കൂടുതല്‍ ശക്തിപ്പെടുത്തും. ഏകോപിത ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം കടുത്ത ഹിമാലയന്‍ കാലാവസ്ഥയില്‍ പുനസ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂടെ സ്ഥിരം കടത്ത് ശേഷി അതിര്‍ത്തിയില്‍ കൊണ്ടുവരിക എന്ന ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിബദ്ധതയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

സ്‌ത്രീകളടക്കം ഇന്തോ ടിബറ്റന്‍ അതിര്‍ത്തി സേനയുടെ അധിക വിന്യാസം അതിര്‍ത്തി ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഇന്ത്യ ഊന്നല്‍ നല്‍കുന്നുവെന്നാണ്. ഇത്തരം നടപടികള്‍ ഇന്ത്യയുടെ അതിര്‍ത്തി അടിസ്ഥാന സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കുന്നു. ഇത് നമ്മള്‍ 2020മുതല്‍ തന്നെ ആരംഭിച്ചതാണ്.

അരുണാചല്‍ പ്രദേശിനെ പോലെയല്ല സിക്കിം. ഇന്ത്യ-ചൈന അതിര്‍ത്തിയിലെ ഏറ്റവും തീവ്രത കുറഞ്ഞ മേഖലയാണ്. ചൈന സിക്കിമിനെ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി അംഗീകരിച്ചതോടെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ആത്മവിശ്വാസം കെട്ടിപ്പടുക്കല്‍ നടപടികള്‍ക്ക് വേഗമേറിയിട്ടുണ്ട്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ അടിയന്തരമായി നിര്‍ണായക തര്‍ക്ക ഇടങ്ങളിലേക്ക് അടിയന്തര കയ്യേറ്റം ഉണ്ടാകില്ല.

അത് കൊണ്ട് തന്നെ നാഥുലായെ ഉഭയകക്ഷി ഇടപെടലുകള്‍ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശരിയായ ഇടമാക്കി മാറ്റുന്നു.

ഇവിടുത്തെ വിജയം സമാനമായ നടപടികള്‍ മറ്റിടങ്ങളിലും നടത്താന്‍ പ്രോത്സാഹനമാകും. കിഴക്കന്‍ ലഡാക്കിലും ഇതുപോലെ സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ ഉള്ള മറ്റിടങ്ങളിലും.

നാഥുല വീണ്ടും തുറന്ന സമയവും അതിപ്രധാനം തന്നെയാണ്. സെപ്റ്റംബര്‍ 12,13 തീയതികളില്‍ നടക്കുന്ന ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടിക്ക് വേണ്ടി ചൈനീസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഷി ജിന്‍പിങ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് മാധ്യമ വാര്‍ത്തകള്‍. റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ ശരിയായാല്‍ ഗാല്‍വന്‍ പ്രതിസന്ധിക്ക് ശേഷം ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മോശമായ ശേഷമുള്ള ഷിയുടെ ആദ്യ ഇന്ത്യാ സന്ദര്‍ശനമാകുമിത്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ നാഥുല വീണ്ടും തുറന്നതിന് അതീവ നയതന്ത്ര പ്രാധാന്യം കൈവരുന്നു.

അതേസമയം നാഥുല തുറന്നതിന് ഉച്ചകോടിയുമായി നേരിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോയെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. കൈലാസ മാനസസരോവര്‍ യാത്ര പുനരാരംഭിച്ചതും അതിര്‍ത്തി വാണിജ്യം പുനരാരംഭിച്ചതുമടക്കം നിരവധി കാര്യങ്ങള്‍ ഇതോടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഉന്നതതല രാഷ്‌ട്രീയ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് മുന്നോടിയായി വളരെ സൗഹാര്‍ദ്ദപരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്‌ടിക്കാനുള്ള നടപടിയായാണ് ഇവയെല്ലാം വിലയിരുത്തുന്നത്.

ആത്മവിശ്വാസം സൃഷ്‌ടിക്കല്‍ നടപടികള്‍ ഉച്ചകോടി നയതന്ത്രത്തിന്‍റെ ഭാഗം തന്നെയാകും. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉരസല്‍ കുറയ്ക്കുന്നത് ലക്ഷ്യമിട്ടാകും ഇത്തരമൊരു നടപടി. വലിയ രാഷ്‌ട്രീയ ഇളവുകളൊന്നുമില്ലാതെ നല്‍കുന്ന ചില ശുഭസൂചനകള്‍.

നാഥുല വാണിജ്യ പാത വീണ്ടും തുറന്നതിനെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പദാനുപദ നടപടിയായി വേണം കാണാനെന്ന് മനോഹര്‍ പരീക്കര്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിഫന്‍സ് സ്റ്റഡീസിലെ ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യന്‍ സെന്‍ററിലെ അസോസിയേറ്റ് ഫെലോ എം എസ് പ്രതിഭ വിലയിരുത്തുന്നു.

ഇന്ത്യ തികഞ്ഞ കരുതലോടെയും ശുഭാപ്‌തി വിശ്വാസത്തോടെയും ചൈനയുമായുള്ള ബന്ധം വീണ്ടും കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്നും അവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആദ്യം ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ പുനരാരംഭിച്ചു. പിന്നീട് തീര്‍ത്ഥാടന പാതകള്‍ തുറന്നു കൊടുത്തു. ഇത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരമപ്രധാനമാണ്. ഇപ്പോഴിതാ വാണിജ്യ പാതയും തുറന്നിരിക്കുന്നു.

ഒരു നടപടി വിജയകരമാണെന്ന് ഇരു പക്ഷത്തിനും ഉറപ്പ് വരുമ്പോള്‍ അടുത്തതിലേക്ക് കടക്കാം. വിശാലമായ ഭൗമ രാഷ്‌ട്രീയ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഇത്തരം നീക്കങ്ങള്‍ ഒരു പങ്കാളിത്ത മനസിലാക്കലാണ്. അതേസമയം രണ്ട് ഏഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള കിടമത്സരം നിലനില്‍ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനൊരു മാറ്റമുണ്ടാക്കാന്‍ സുസ്ഥിര ചര്‍ച്ചകളിലൂടെയും ആത്മവിശ്വാസം കെട്ടിപ്പടുക്കലുകളിലൂടെയും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലൂടെയുമേ സാധ്യമാകൂ.

ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടിക്കായി ഷി ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നതില്‍ തനിക്ക് യാതൊരു അത്ഭുതവുമില്ലെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഷങ്കായി ഉച്ചകോടിയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ ചൈനയിലെ ടിയാന്‍ജിനിലേക്ക് പോയതും അവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഷിയും ബ്രിക്‌സില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരേണ്ടതുണ്ട്. ഇതൊരു ഉഭയകക്ഷി ഉച്ചകോടിയല്ല. ഇരുരാജ്യങ്ങള്‍ക്കും കൂടുതല്‍ സൗകര്യപ്രദമായ ഇടം കിട്ടുകയാണ് ഇതിലൂടെയെന്നും അവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

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BEYOND TRADE
INDIA CHINA TIES STRENGTHENED
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