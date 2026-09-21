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ആയുധക്കച്ചവടത്തിന് അപ്പുറം; ജനറല്‍ ധീരജ് സേത്തിന്‍റെ റഷ്യ സന്ദര്‍ശനവും പ്രതിരോധ സഹകരണത്തിന്‍റെ ഭാവിയും

സൈനിക മേധാവിയുടെ റഷ്യ സന്ദര്‍ശനം ദീര്‍ഘകാലമായുള്ള പ്രതിരോധ പങ്കാളിത്തം സംയുക്ത ശേഷി വികസനത്തിലൂടെയും പരിശീലനത്തിലൂടെയും സാങ്കേതിക സഹകരണത്തിലൂടെയും സ്ഥാപന കൈമാറ്റത്തിലൂടെയും ആധുനികരിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്.

BEYOND ARMS SALES INDIA RUSSIA TIES GEN DHIRAJ SETH DEFENCE COOPERATION
Chief of the Army Staff (COAS) General Dhiraj Seth is felicitated by a Russian military official at Mikhailovskaya Military Artillery Academy, in St. Petersburg on Friday (ANI)
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By Aroonim Bhuyan

Published : September 21, 2026 at 11:02 AM IST

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ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യ, റഷ്യ പ്രതിരോധ ബന്ധം പുത്തന്‍ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു. മോസ്‌കോയില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യ എത്രമാത്രം സൈനികോപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങി എന്നതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകില്ല ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഭാവി സൈനിക സഹകരണം. മറിച്ച് സാങ്കേതിക സഹകരണം, തദ്ദേശീയ ഉത്പാദനം, സൈനിക പരിശീലനം, സ്ഥാപന കൈമാറ്റം തുടങ്ങിയ ഇരുഭാഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സുസ്ഥിര സഹകരണത്തിനുള്ള ആഴത്തിലുള്ള നടപടികളാകും ഭാവിയില്‍ നടക്കുക.

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ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സൈനിക മേധാവി ജനറല്‍ ധീരജ് സേത്ത് ഈ മാസം പതിനാറ് മുതല്‍ പതിനെട്ട് വരെ റഷ്യ സന്ദര്‍ശിച്ചത്. റഷ്യന്‍ ലാന്‍ഡ് ഫോഴ്‌സും പ്രതിരോധ ഉപമന്ത്രി ജനറല്‍ യൂനസ് ബെക്ക് യെവക്‌റോവും മിഖയിലോവസ്‌ക്യ സൈനിക ആര്‍ട്ടിലറി അക്കാഡമി ഫാക്കല്‍റ്റികള്‍ എന്നിവരുമായും അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി. ദീര്‍ഘകാല പ്രതിരോധ പങ്കാളിത്തത്തിന് കൂടുതല്‍ പ്രവര്‍ത്തനാത്‌മക സ്ഥാപന ആഴം സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായുള്ള ചര്‍ച്ചകളാണ് അരങ്ങേറിയത്.

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ഇത് സംബന്ധിച്ച് നിരവധി പോസ്റ്റുകള്‍ എഡിജിപി പിഐ എക്‌സ്‌ഹാന്‍ഡിലില്‍ പങ്ക് വച്ചിട്ടുണ്ട്. റഷ്യന്‍ ലാന്‍ഡ് ഫോഴ്‌സിന്‍റെ ആസ്ഥാനം ജനറല്‍ സേത്ത് സന്ദര്‍ശിച്ചു. അദ്ദേഹം പരസ്‌പര താത്‌പര്യമുള്ള നിരവധി വിഷയങ്ങളില്‍ അവിടെയുള്ള ഉന്നതരുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തി. സൈനിക സഹകരണം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂന്നിയുള്ള ചര്‍ച്ചകളാണ് അരങ്ങേറിയത്. പരിശീലനം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഇരു സൈന്യവും ചേര്‍ന്ന് ശേഷി വികസനം ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചകളും നടന്നു.

ഔദ്യോഗിക സന്ദര്‍ശനത്തിനിടെ റഷ്യയിലെ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം സന്ദര്‍ശിച്ച ജനറല്‍ സേത്ത് പ്രതിരോധ ഉപമന്ത്രി ജനറല്‍ യൂനസ് ബെക്ക് യെവ്‌കുറോവുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തിയെന്നും എഡിജി പിഐയുടെ എക്‌സിലെ കുറിപ്പില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സംയുക്ത ശേഷി വികസനം, സൈനിക കൈമാറ്റം, സൈനിക- സൈനിക ഇടപെടലുകള്‍ എന്നിവ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു ചര്‍ച്ചകളെന്നും കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നു.

മറ്റൊരു പോസ്റ്റിലാണ് ജനറല്‍ സേത്ത് സെന്‍റ് പീറ്റേഴ്‌സ് ബര്‍ഗിലെ മിഖായിലോവ്‌സ്ക്യ സൈനിക അക്കാഡമി സന്ദര്‍ശിച്ച കാര്യം കുറിച്ചിട്ടുള്ളത്. പരമ്പരാഗത കാനോണ്‍ മുഴക്കിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ വരവേറ്റത്. സൈന്യത്തിന്‍റെ പരിശീലനത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാനും അവിടുത്തെ അധ്യാപകരുമായി സംവദിക്കാനുമുള്ള അവസരം ഈ സന്ദര്‍ശനത്തിലൂടെ ലഭിച്ചെന്നും കുറിപ്പ് പറയുന്നു. ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ യുദ്ധാവശ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള സുപ്രധാന സഹകരണമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

BEYOND ARMS SALES INDIA RUSSIA TIES GEN DHIRAJ SETH DEFENCE COOPERATION
Chief of the Army Staff (COAS) General Dhiraj Seth receives a unique ceremonial honour of firing the traditional cannon at Peter and Paul Fortress, in St. Petersburg on Friday (ANI)

സെപ്റ്റംബര്‍ പതിനൊന്നിന് റഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് വ്ലാഡിമര്‍ പുടിനുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഉഭയകക്ഷി ചര്‍ച്ച നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ സന്ദര്‍ശനമെന്നതും ഇതിന്‍റെ പ്രാധാന്യം ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടുന്നു. ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍ നടന്ന ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടിയ്ക്കിടെ ആണ് ഇരുനേതാക്കളും കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തിയത്. പ്രതിരോധ സഹകരണം അടക്കം ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളിലെ മറ്റ് സുപ്രധാന മേഖലകളും ചര്‍ച്ചയായി. യുക്രെയ്‌നിലും പശ്ചിമേഷ്യയിലും അടക്കം തുടരുന്ന ഭൗമ രാഷ്‌ട്രീയ അസ്ഥിരതകള്‍ക്കിടെയാണ് ഈ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

വിശാലതന്ത്രപരമായ ഒരു സൈനിക സഹകരണ ഇടപെടലായി വേണം ജനറല്‍ സേത്തിന്‍റെ സന്ദര്‍ശനത്തെ കാണേണ്ടത്. ഉന്നതതല രാഷ്‌ട്രീയ ധാരണകളെ പ്രായോഗിക സൈനിക സഹകരണമാക്കി മാറ്റാനുള്ള അവസരമാണ് ഇത് നല്‍കുന്നത്.

പരമ്പരാഗതമായി തന്നെ പ്രതിരോധം ഇന്ത്യ-റഷ്യ തന്ത്രപരമായ ബന്ധത്തിന്‍റെ കരുത്തുറ്റ സ്‌തംഭമാണ്. പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം റഷ്യയുടെ സൈനിക ഉപകരണങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സു30എംകെഐ, ടി90ടാങ്കുകള്‍, നിരവധി ഹെലികോപ്‌ടറുകള്‍, വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങള്‍, തുടങ്ങിയവ ഇതില്‍ പെടുന്നു. എങ്കിലും ഈ ബന്ധം കേവലം സൈനിക ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതില്‍ നിന്ന് മാറുകയാണ്.

സംയുക്ത ഗവേഷണ വികസനം, സഹകരിച്ചുള്ള വികസനം, സഹഉത്പാദനം, സാങ്കേതികത കൈമാറ്റം, ഇന്ത്യയിലെ ഉത്പാദനം തുടങ്ങിയവയിലേക്ക് ഇരുരാജ്യങ്ങളും ഇപ്പോള്‍ തങ്ങളുടെ സൈനിക സഹകരണം പുനര്‍ നിര്‍വചിക്കുന്നു. 2025 ഡിസംബറില്‍ നടന്ന ഇരുപത്തി മൂന്നാമത് ഇന്ത്യ റഷ്യ വാര്‍ഷിക ഉച്ചകോടിയില്‍ തന്നെ ഈ മാറ്റത്തിന് ഊന്നല്‍ നല്‍കിയിരുന്നു. കൂടുതല്‍ സംയുക്ത സൈനികോപകരണ ഭാഗങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കലിനും, മെയ്ക്ക് ഇന്‍ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി റഷ്യയില്‍ നിന്ന വാങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങള്‍ സമാഹരിക്കാനും ആഹ്വാനം നല്‍കിയിരുന്നു.

ഇന്ത്യയുടെയും റഷ്യയുടെയും പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങള്‍ ഇതിനകം തന്നെ ഈ വിഷയങ്ങള്‍ അഭിസംബോധന ചെയ്യാനായി സ്ഥാപനപരമായ നീക്കങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് സൈനിക-സൈനിക സാങ്കേതിക സഹകരണ, ഇന്ത്യ റഷ്യ അന്തര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ കമ്മീഷന്‍. 2025 ഡിസംബറില്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ ചേര്‍ന്ന കമ്മീഷന്‍റെ 22 മത് സമ്മേളനം സൈനിക, സൈനിക സാങ്കേതിക മേഖലകളിലെ സഹകരണത്തിനാണ് ഊന്നല്‍ നല്‍കിയത്. പുത്തന്‍ സാങ്കേതികതകളുടെ അവസരങ്ങളെയും അവര്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ ജനറല്‍ സേത്തിന്‍റെ മിഖായലോവസ്‌ക്യ സൈനിക അക്കാദമിയിലെ സന്ദര്‍ശനത്തിന് പ്രാധാന്യമേറുന്നു.

സമകാലിക യുദ്ധമുഖത്ത് നിന്ന് പഠിച്ച രണ്ട് സുപ്രധാന പാഠങ്ങളില്‍ നിന്നാണഅ പരിശീലന രീതികളും സൈനിക ആധുനീകരിക്കലും അത്യാവശ്യമാണെന്ന ചര്‍ച്ചകള്‍ നടന്നത്. ഡ്രോണുകളെക്കാള്‍ സൈനിക ശേഷിക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നതും കൃത്യമായ ആയുധങ്ങളും പുത്തന്‍ സാങ്കേതികതകളും സുപ്രധാനമാണെന്നും ഉള്ള പാഠങ്ങളാണ് സമകാലിക യുദ്ധമുഖത്ത് നിന്ന് നാം സ്വായത്തമാക്കിയത്.

ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യത്തിന് കാര്യമായ ദീര്‍ഘദൂര ആക്രമണ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. കൃത്യമായി ആക്രമിക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്. നിരീക്ഷണത്തിനും ലക്ഷ്യം വേധിക്കാനും സാധിക്കും. സൈന്യത്തെയും മറ്റ് ആയുധങ്ങളെയും വളരെ വേഗത്തില്‍ ഏകോപിപ്പിക്കാനും സാധ്യമാണ്.

സൈനിക അഭ്യാസങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയും റഷ്യയും തമ്മിലുള്ള ദീര്‍ഘകാല പ്രതിരോധ സഹകരണത്തിന്‍റെ പ്രധാന സവിശേഷതയാണ്. ഇന്ദ്ര പരമ്പരയില്‍ കര, നാവിക വ്യോമ സേനകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന സൈനികാഭ്യാസമാണ് അരങ്ങേറുന്നത്. തന്ത്രങ്ങളും സാങ്കേതികതകളും നടപടികളും എന്നിവ കൈമാറ്റം ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങളാണ് ഇത്തരം സൈനിക അഭ്യാസങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നത്. ഒപ്പം അന്തര്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കുന്നു.

ഭാവി സുസ്ഥിരതയ്ക്കുള്ള അമിതമായ റഷ്യന്‍ സൈനിക ചരക്കുകളാണ് സന്ദര്‍ശനത്തിലെ മറ്റൊരു സുപ്രധാന ഘടകം.

ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ സംഭരണം വന്‍തോതില്‍ വൈവിധ്യവത്ക്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റോക് ഹോം രാജ്യാന്തര സമാധാന ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം 2021-25 കാലഘട്ടത്തില്‍ റഷ്യയില്‍ നിന്നുള്ള നാല്‍പ്പത് ശതമാനം ആയുധ ഇറക്കുമതിയും ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആയിരുന്നു.

ഈ വൈവിധ്യവത്ക്കരണം നമ്മുടെ തദ്ദേശീയ പ്രതിരോധ ഉത്‌പാദനത്തെ കരുത്തുറ്റതാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്‍റെ ഭാഗമാണ്. എന്നാല്‍ ഈ വൈവിധ്യവത്ക്കരണം നിലവിലുള്ള ഇന്ത്യ റഷ്യ പങ്കാളിത്ത ഇടങ്ങള്‍ അടിയന്തരമായി ഇല്ലാതാക്കില്ല.

ഇരു രാജ്യത്തെയും സൈനിക മേധാവിമാര്‍ തമ്മിലുള് ചര്‍ച്ച ഉന്നതതല സൈനിക ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് പുത്തന്‍ മാനം നല്‍കിയിരിക്കുന്നു.

സൈന്യം കണ്ടെത്തിയ വിഷയങ്ങള്‍ ഇവയാണ്. സംയുക്ത ശേഷി വികസിപ്പിക്കല്‍, തൊഴില്‍ പരമായ സൈനിക കൈമാറ്റങ്ങള്‍, മെച്ചപ്പെട്ട സൈനിക ഇടപെടലുകള്‍ എന്നിവ കേവലം ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിനപ്പുറം ഇരുപാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സ്ഥാപനപരമായ സഹകരണം വിശാലമാക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ്.

വിശാലമായ തന്ത്രപരമായ പരിഗണനകള്‍

റഷ്യ സുപ്രധാനമായ ഒരു യുറേഷ്യന്‍ ശക്തിയാണ്. മിസൈലുകള്‍, വ്യോമപ്രതിരോധം, വ്യോമയിടങ്ങള്‍, ആണവസാങ്കേതികത, ഇലക്‌ട്രോണിക് യുദ്ധോപകരണങ്ങള്‍, സൈനിക സാങ്കേതികത എന്നിവയില്‍ അവര്‍ക്ക് നിര്‍ണായക ശേഷിയുണ്ട്. ഇന്ത്യ റഷ്യയുടെ ഉപകരണങ്ങളാണ് പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ചില അസാധാരണ ആഴത്തിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ബ്രഹ്‌മോസ് പദ്ധതി, സുഖോയ് 30ന്‍റെ ലൈസന്‍സോടെയുള്ള നിര്‍മ്മാണം,ടി90 ടാങ്കുകള്‍, എകെ 203 തോക്കുകള്‍, എന്നിവ ഇന്ത്യയില്‍ നിര്‍മ്മിക്കാനുള്ള നീക്കം കേവലം ആയുധ സംഭരണത്തില്‍ നിന്ന് സംയുക്ത ഉത്പാദനത്തിലേക്കും വാണിജ്യ സഹകരണത്തിലേക്കുമുള്ള ചുവട് വയ്‌പായി വേണം മനസിലാക്കാന്‍.

എട്ട് വര്‍ഷത്തിനിടെ ആദ്യമായി ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക മേധാവി റഷ്യ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നു എന്നത് തന്നെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള സംഗതിയാണെന്ന് സ്ട്രാറ്റജിക് കാര്യ വിദഗ്ദ്ധനും ന്യൂഡല്‍ഹി ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഇമേജ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്‍റുമായ റോബിന്ദര്‍ സച്‌ദേവ് പറയുന്നു. ഇത് ചില സൂചനയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും പുട്ടിനു തമ്മില്‍ നടന്ന ചര്‍ച്ചകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍. ബ്രിക്‌സിനിടയിലും ഷാങ്‌ഹായ് ഉച്ചകോടിയ്ക്കിടയിലും ഇരുവരും കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തിയിരുന്നുവെന്നും സച്ദേവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വേള്‍ഡ് പീപ്പിള്‍സ് അസംബ്ലിയില്‍ പങ്കെടുക്കാനായി മോസ്‌കോയില്‍ പോയിരിക്കുന്ന സച്‌ദേവ് ഫോണിലൂടെയാണ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചത്.

ഇന്ത്യയും റഷ്യയും കൂടുതല്‍ വിലയ പ്രതിരോധ പങ്കാളിത്തത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണെന്ന് വേണം കരുതാനെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യ ബോധപൂര്‍വം തന്നെ റഷ്യയുമായുള്ള പ്രതിരോധ ഇടപെടലുകള്‍ക്ക് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സച്ദേവ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഇന്ത്യ റഷ്യ പ്രതിരോധ സഹകരണം സങ്കീര്‍ണമല്ലാത്ത തന്ത്രപരമായ പരിസ്ഥിതിയില്‍ അല്ല ശീതയുദ്ധ വേളയിലോ അതിന് ശേഷമുള്ള കാലത്തോ നിലനിന്നിരുന്നത്. മോസ്‌കോ പാശ്ചാത്യ ഉപരോധങ്ങളിലായിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ പങ്കാളിത്തം വൈവിധ്യവത്ക്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കു്നനു. യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളും മാറിമറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

എങ്കിലും ബന്ധം ആഴത്തില്‍ തന്നെ നിലനില്‍ക്കുന്നു. ഇരുരാജ്യങ്ങളും ഔദ്യോഗികമായ പ്രതിരോധ തന്ത്രങ്ങളും സൈനിക അഭ്യാസങ്ങളും ഉന്നതതല സൈനിക ബന്ധങ്ങളും സൂക്ഷിക്കുന്നു.

അത് കൊണ്ട് തന്നെ ജനറല്‍ സേത്തിന്‍റെ റഷ്യ സന്ദര്‍ശനം പുതുതലമുറ പ്രതിരോധ ബന്ധം കെട്ടിപ്പടുക്കല്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ്. സാങ്കേതികത, പരിശീലനം, പ്രവര്‍ത്തന പഠനം, തദ്ദേശീയ ഉത്പാദനം, ദീര്‍ഘകാല സൈനിക ശേഷി എന്നിവയിലൂന്നിയുള്ളതാകും പുത്തന്‍ ബന്ധം.

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INDIA RUSSIA TIES
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