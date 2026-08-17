പുനഃക്രമീകരിക്കലിനും കണക്കുകൂട്ടലുകള്ക്കുമിടയില്; താരിഖ് റഹ്മാന്റെ ഇന്ത്യാ സന്ദര്ശനം എന്ത് കൊണ്ട് ഇപ്പോഴും അനിശ്ചിതമാകുന്നു?
ബംഗ്ലാദേശ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഇന്ത്യാ സന്ദര്ശനത്തിലെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങള് അവരുടെ സുപ്രധാന അയല്ക്കാരുമായി ഹസീനയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ബന്ധത്തെ സംബന്ധിച്ച പോരാട്ടമാണ് കാട്ടുന്നത്.
Published : August 17, 2026 at 5:43 PM IST|
Updated : August 17, 2026 at 5:48 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ബംഗ്ലാദേശ് പ്രധാനമന്ത്രി താരിഖ് റഹ്മാന്റെ പ്രഥമ ഔദ്യോഗിക ഇന്ത്യാ സന്ദര്ശനം വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയില് രാഷ്ട്രീയ അഭയം തേടിയിരിക്കുന്ന മുന് പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീനയെയും മറ്റ് മുതിര്ന്ന അവാമി ലീഗ് നേതാക്കളെയും ഇവിടെ നിന്ന് നാടുകടത്തണമെന്ന ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ആവശ്യത്തില് തട്ടിയാണ് റഹ്മാന്റെ സന്ദര്ശനം അനിശ്ചിതമായിരിക്കുന്നത്.
സന്ദര്ശനത്തിന്റെ സാധ്യതകള് ഇരുരാജ്യങ്ങളും ചര്ച്ച ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല് ബംഗ്ലാദേശ് തങ്ങളുടെ നിലപാട് കൃത്യമായി വ്യക്തമാക്കി. ഹസീനയെ 2024ല് അധികാരഭ്രഷ്ടയാക്കിയ ശേഷം ഇന്ത്യയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തവരുടെ കാര്യത്തില് തീരുമാനമാകെ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുണ്ടാകില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് അവര്.
ബംഗ്ലാദേശും ഇന്ത്യയും തമ്മില് റഹ്മാന്റെ നിര്ദ്ദിഷ്ട ഇന്ത്യ സന്ദര്ശനം സംബന്ധിച്ച് ചര്ച്ചകള് നടന്ന് വരികയാണെന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയ വക്താവ് എകെഎം ഷാഹിദുല് കരീം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ധാക്കയില് മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അടുത്തിടെ ഹസീന മാധ്യമങ്ങളോട് ഡല്ഹിയില് വച്ച് സംസാരിച്ചതോടെ ഈ ചര്ച്ചകള് തടസപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സന്ദര്ശനത്തിന് അനുകൂലമായ ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കി നല്കണമെന്നാണ് തങ്ങള് കരുതുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഹസീനയെയും മറ്റ് കുറ്റവാളികളെയും നാടുകടത്തണമെന്നും ഇന്ത്യന് അധികൃതരോട് തങ്ങള് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഇന്ത്യയില് അഭയാര്ത്ഥിയായി കഴിയുന്ന ഹസീന ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് ന്യൂഡല്ഹിയിലെ ദക്ഷിണേഷ്യ വിദേശകാര്യ ലേഖകന്മാരുടെ ക്ലബ്ബില് വെര്ച്വലായി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു. ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് അവാമി ലീഗിന്റെ താത്പര്യപ്രകാരം തിരികെ പോകാനുള്ള തന്റെ താത്പര്യവും അവര് പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഇത് ധാക്കയിലെ ഭരണകൂടത്തില് നിന്ന് വലിയ വിമര്ശനം വിളിച്ചു വരുത്തിയ നടപടിയായി.
സംഭവത്തെ തുടര്ന്ന് ബംഗ്ലാദേശിലെ ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ഹൈകമ്മീഷണര് ദിനേശ് ത്രിവേദി പ്രധാനമന്ത്രി റഹ്മാനുമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദര്ശനം സംബന്ധിച്ച് ചര്ച്ചകള് നടത്തിയിരുന്നു.റഹ്മാന് ഇന്ത്യ രണ്ട് ക്ഷണക്കത്തുകള് നല്കി. ഒന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന നിലയില് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ഔദ്യോഗിക സന്ദര്ശനത്തിനുള്ളതും മറ്റൊന്ന് ബിംസ്റ്റെക് അധ്യക്ഷനെന്ന നിലയില് സെപ്റ്റബറില് ന്യൂഡല്ഹിയില് നടക്കുന്ന ബ്രിക്സ് സമ്മേളനത്തില് പങ്കെടുക്കാനായുമാണ് ക്ഷണിച്ചത്.
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റഹ്മാനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ ത്രിവേദി ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ഇവിടെയെത്തിയ ശേഷം ധാക്കയിലെ പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. റഹ്മാനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച കാര്യം വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ പതിവ് വാര്ത്താസമ്മേളനത്തില് വക്താവ് രണ്ധീര് ജയ്സ്വാള് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സംഭവത്തില് എന്തെങ്കിലും പുരോഗതിയുണ്ടാകുകയാണെങ്കില് അക്കാര്യം മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
റഹ്മാന് ഇന്ത്യ സന്ദര്ശിക്കണമെങ്കില് പുതിയൊരു നിബന്ധന കൂടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബംഗ്ലാദേശ് മുന്നോട്ട് വച്ചു. 2024ല് ബംഗ്ലാദേശിലുണ്ടായ പ്രക്ഷോഭത്തില് രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്ത്തകനും എഴുത്തുകാരനും പ്രമുഖ യുവനേതാവുമായ ഷഹീദ് ഉസ്മാന് ഹാദിയുടെ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഘാതകരെ ബംഗ്ലാദേശിന് കൈമാറിയാല് മാത്രമേ റഹ്മാന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരൂ എന്നാണ് പുതിയ നിബന്ധന. 2024 ജൂലൈയില് നടന്ന ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിലാണ് ഹസീന അധികാര ഭ്രഷ്ടയായത്. ഹാദിയെ കൊല്ലാന് ഗൂഢാലോചന നടത്തിയ രണ്ട് പേരെ ഇന്ത്യാ ബംഗ്ലാദേശ് അതിത്തിയ്ക്ക് സമീപം പശ്ചിമ ബംഗാളില് നിന്ന് പ്രത്യേക കര്മ്മ സേന മാര്ച്ചില് പിടികൂടിയതായി റിപ്പോര്ട്ടുകള് പുറത്ത് വന്നിരുന്നു.
ഉഭയകക്ഷി കൈമാറല് കരാര് പ്രകാരം, ഒസ്മാന്ഹാദിയുടെ കൊലപാതകികളെ ഇന്ത്യ കൈമാറണമെന്നാണ് ബംഗ്ലാദേശിലെ വിദേശകാര്യവക്താവ് കരിം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശ് ബന്ധം നിലവില് പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടില് പുനരാലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വിദേശകാര്യഉപദേശകനായ എം ഹുമയൂണ് കബീര് ഡെയ്ലി സ്റ്റാര് ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റില് എഴുതിയ അഭിപ്രായ ലേഖനത്തില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.
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2024 ജൂലൈഃഓഗസ്റ്റ് സംഭവവികാസങ്ങള്ക്ക് ശേഷമുള്ള ഒരു കണ്ണടയിലൂടെ വേണം ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശ് ബന്ധത്തെ വിലയിരുത്താന്. ഇത് പരസ്പര ആദരവോടും വിശ്വാസത്തോടും അന്തസോയും പരമാധികാര സമത്വത്തോടും വേണമെന്നും കബീര് എഴുതി. ഇന്ത്യയുമായി സഹകരിക്കാന് ബംഗ്ലാദേശ് തയാറാണ്. ഇതിന് പക്ഷേ രണ്ട് രാജ്യങ്ങള്ക്കും സംസാരിക്കാനും ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താനും സാധിക്കും വിധത്തില് ഇന്ത്യ അനുഗുണമായ ഒരു പരിസ്ഥിതി സൃഷ്ടിക്കണം. നിലവില് ബന്ധം ഏതാണ് ഇല്ലാതായ സ്ഥിതിയിലാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിനും പുത്തന് സര്ക്കാരിന്റെ രൂപീകരണത്തിനും പിന്നാലെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സാധാരണ ഗതിയിലാകുമെന്നൊരു ധാരണ പരന്നിരുന്നു. എന്നാല് ആറ് മാസത്തിനിപ്പുറവും ഇത് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല.
അതിര്ത്തിയിലെ കൊലപാതകങ്ങളും തള്ളിക്കയറ്റവും ഒക്കെ ബംഗ്ലാദേശ് ജനത അത്രശുഭകരമായാല്ല വീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. മറിച്ച് ബംഗ്ലാദേശിന്റെ താത്പര്യങ്ങളും വികാരങ്ങളും ഇന്ത്യ മാനിക്കുന്നില്ലെന്നൊരു അഭിപ്രായമാണ് അവരിലുണ്ടാകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ലേഖനത്തില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ക്ഷണം രണ്ട് കാഴ്ചപ്പാടില് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബിംസ്റ്റെക് അധ്യക്ഷ പദവിയുള്ള രാജ്യമെന്ന നിലയില് ബ്രിക്സ് സമ്മേളനത്തില് പങ്കെടുക്കാനുള്ളക്ഷണവും മറ്റൊന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പുതിയ സര്ക്കാരിനെ അഭിനന്ദിച്ച് കൊണ്ടും ബംഗ്ലാദേശ് പ്രധാനമന്ത്രിയെയും കുടുംബത്തെയും ഇന്ത്യയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് കൊണ്ടുമുള്ളതും.
റഹ്മാന്റെ ഇന്ത്യാസന്ദര്ശനം കേവലമൊരു നയതന്ത്ര ക്രമീകരണമല്ലെന്ന സന്ദേശമാണ് ധാക്ക നല്കുന്നത്. അതേസമയം മികച്ച പരിസ്ഥിതിയൊരുക്കലിന് വേണ്ടിയുള്ള ആഹ്വാനമാണിത്. ഒപ്പം നാടുകടത്തല് ആവശ്യങ്ങളില് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേല് കൂടുതല് സമ്മര്ദ്ദങ്ങള്ക്കായുള്ള അവസരമായും അവര് ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പുതിയ നേതൃത്വം ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കില് ന്യൂഡല്ഹിയില് നിന്ന് അയവുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് അവര് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയം ഹസീനയുടെ ഭരണത്തിന് കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് രാജ്യങ്ങള് തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യത്തിനുമപ്പുറമുള്ള ഒരു പരീക്ഷണമായി മാറുകയാണ്.
രണ്ട് തലസ്ഥാനങ്ങള് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മുറിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ധര്മ്മസങ്കടമാണിത്. ബംഗ്ലാദേശ് ബന്ധം വീണ്ടും കെട്ടിപ്പടുക്കാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അത് പരസ്പര വിശ്വാസത്തിലും ആദരവിലും അന്തസിലും പരമാധികാര സമത്വത്തിലും ഊന്നിയാകണമെന്നും അവര് നിഷ്കര്ഷിക്കുന്നു. അതേസമയം ഹസീനയുടെ നാടുകടത്തലിനെ ഇന്ത്യ ഒരു നിയമപ്രശ്നമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അതിന് അതിന്റേതായ നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ടെന്നും ഇന്ത്യ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ഈ രണ്ട് നിലപാടുകളും പരിഹരിക്കാനുള്ള നീക്കം ഇരുപക്ഷത്തും നിന്നുണ്ടായില്ലെങ്കില് റഹ്മാന്റെ ഇന്ത്യാ സന്ദര്ശനം രണ്ട് വര്ഷം മുമ്പുണ്ടായ ഇന്ത്യ-ബംഗ്ലാദേശ് ബന്ധത്തിലെ പല വിഷയങ്ങളും പോലെ തന്നെ പരിഹരിക്കാതെ നിലനില്ക്കും. ഹസീനയെ തിരികെ എത്തിക്കാന് കൈമാറല് കരാറിനെ ഒരു നിയമ നടപടിയായി ആവര്ത്തിച്ച് ബംഗ്ലാദേശ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. എന്നാല് കരാര് നാടുകടത്തല് നടപടി തള്ളുന്നുമുണ്ട്.
അത് കൊണ്ട് തന്നെ നിയമപ്രശ്നം ഒരു നാടുകടത്തല് കരാര് നിലവിലുണ്ട്. ഇത് ലളിതമായി നടപ്പാക്കണമെന്ന ധാക്കയുടെ വാദത്തെക്കാള് സങ്കീര്ണമാണ്. ഇത് കൂടുതല് വിവാദമാകുന്നത് ഹസീനയുടെയും അവരുടെ അനുയായികളുടെയും നിലപാടിലൂടെ കൂടിയാണ്. വിചാരണ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നാണ് അവരുടെ പക്ഷം. എന്നാല് നിലവിലെ ബംഗ്ലാദേശ് സര്ക്കാര് കേസുകളെ വിശ്വാസ്യതയുള്ളതായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയാകട്ടെ കരാറിനുമപ്പുറം കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെയും നിയമനടപടികളുടെ വിശ്വാസ്യതയെയും വധശിക്ഷാ നടപടി നേരിടുന്ന മുന്പ്രധാനമന്ത്രി മടങ്ങിയെത്തിയാലുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങളെയും കുറിച്ചുമുള്ള ആശങ്കകള് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.
ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും തമ്മിലുള്ള ഒരു കൊമ്പുകോര്ക്കലാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന മാധ്യമപ്രവര്ത്തകന് സെയ്ഫുര് റഹ്മാന് തപന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. റഹ്മാന്റെ ഇന്ത്യാ സന്ദര്ശനത്തിനായി ബംഗ്ലാദേശ് സര്ക്കാരിനെ സ്വാധീനിക്കാന് ഇന്ത്യ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും തപന് ധാക്കയില് നിന്ന് ടെലിഫോണില് സംസാരിക്കവെ ഇടിവിയോട് പറഞ്ഞു. എന്നാല് മറുഭാഗത്ത് നിന്ന് ഭരണകക്ഷിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എപ്പോഴും പ്രതിലോമകരമായ ഒരു നിലപാടാണ് ഇന്ത്യയോട് ഉള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു.
നിലവില് ബംഗ്ലാദേശില് സജീവമായ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികള് റഹ്മാന്റെ ബംഗ്ലാദേശ് നാഷണലിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി(ബിഎന്പി), ബംഗ്ലാദേശ് ജമാ അത്ത് ഇ ഇസ്ലാമി, പുതുതായി രൂപീകരിച്ച നാഷണല് സിറ്റിസണ്സ് പാര്ട്ടി (എന്സിപി) എന്നിവയാണ്. ഈ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികള്ക്കെല്ലാം തന്നെ ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധം സംബന്ധിച്ച് ഏറിയും കുറഞ്ഞും ഒരേ നിലപാട് തന്നെയാണ് ഉള്ളതെനനും തപന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇവരുടെ വോട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനവും ഏതാണ്ട് ഒരു പോലെ തന്നെയാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ബിഎന്പിക്ക് ആ നിലപാടില് നിന്ന് മാറാനാകില്ല. ഊ മൂന്ന് കക്ഷികളും ബംഗ്ലാദേശ് രാഷ്ട്രീയത്തില് തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നവരാണ്. അവാമി ലീഗ് ഈ ഇടത്തിലേക്ക് തിരികെ എത്തിയാല് ഇത് ചിതറിത്തെറിച്ച് പോകും.
അതേസമയം ബംഗ്ലാദേശിലെ ഒരു സര്ക്കാരിനും ഇന്ത്യയുമായുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ഒഴിവാക്കാനാകില്ല. ബംഗ്ലാദേശിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഊര്ജ്ജ സുരക്ഷ, വൈദ്യ ആവശ്യങ്ങള്, മൊത്തത്തിലുള്ള സമ്പദ്ഘടന എന്നിവയില് ഇന്ത്യയുമായുള്ള സഹകരണം പരമപ്രധാനം തന്നെയാണ്. എല്ലാ മേഖലകളിലും ബംഗ്ലാദേശ് കടുത്ത പ്രതിസന്ധി തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില് റഹ്മാന് ഇന്ത്യിലേക്ക് പോകുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നും തപന് കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു.
ബിഎന്പിക്ക് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളില് നിന്ന് വലിയ സമ്മര്ദ്ദമുണ്ടെന്ന് തപനുമായി സംസാരിച്ച ഒരു ഇന്ത്യന് രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധന് പറയുന്നു. ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശുമായുള്ള ബന്ധം ഗംഗാ നദീജല കരാറിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ഡിസംബറില് കരാര് പുതുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഭക്ഷ്യ ഊര്ജ്ജ സുരക്ഷയും പ്രധാന ഘടകമാണ്.
അതേസമയം ബംഗ്ലാദേശില് പാകിസ്ഥാനും തുര്ക്കിയും സ്വാധീനം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പാകിസ്ഥാന് -ബംഗ്പാദേശ് -തുര്ക്കി ത്രികക്ഷി സഖ്യം ഇന്ത്യയുടെ താത്പര്യങ്ങള് വിരുദ്ധമായാണ് പ്രവര്ത്തിക്കുകയെന്നും പേര് വെളിപ്പെടുത്തരുതെന്ന നിബന്ധനയോടെ സംസാരിച്ച രാഷ്ട്രീയ വിദഗ്ദ്ധന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇനി നയതന്ത്രജ്ഞരുടെ ഊഴമാണ്. ഇവരാണ് റഹ്മാന്റെ ഇന്ത്യാ സന്ദര്ശനം യാഥാര്ത്ഥ്യമാക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.