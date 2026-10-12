ബംഗാൾ, അസം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2026: ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടർമാർക്ക് ബിജെപി ഇനി അയിത്തമുള്ള പാർട്ടിയല്ലേ?
ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില് ന്യൂനപക്ഷ മണ്ഡലങ്ങളില് ബിജെപിക്ക് വന് ഭൂരിപക്ഷം. ബംഗാളില് അടക്കം ബിജെപിയെ ജനങ്ങള് തെരഞ്ഞെടുത്തത് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമോ?
By Bilal Bhat
Published : October 12, 2026 at 8:28 PM IST
തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില് ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകള് നിര്ണായകമെന്ന് പരക്കെ കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ രണ്ട് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലുണ്ടായത് അപ്രതീക്ഷിത ബിജെപി മുന്നേറ്റം. മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ മണ്ഡലത്തിലെ ഈ വന് വിജയം ഉയര്ത്തുന്നത് പ്രധാനമായും രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച മറ്റ് പാർട്ടികളേക്കാൾ ബിജെപിയെ വോട്ടർമാർ തെരഞ്ഞെടുത്തത് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണോ? അതോ നിർബന്ധിത സാഹചര്യത്തിലാണോ?
ബിജെപി വിജയം കൊയ്ത ഈ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലും മതപരമായ ഘടകം പോലും പ്രതീക്ഷിച്ചത് പോലെ ഫലം കണ്ടില്ലെന്ന് വേണം കരുതാൻ. നന്ദിഗ്രാമിലും റെജിനഗറിലും ബിജെപി നേടിയ വിജയത്തിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം തകര്ക്കാന് മറ്റെല്ലാം പാര്ട്ടികളും സ്ഥാനാര്ഥികളും ഒന്നിച്ച് നിന്നിരുന്നെങ്കില് പോലും സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല.
നന്ദിഗ്രാമിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാര്ഥിയായത് മെയ് 6ന് രാഷ്ട്രീയ അക്രമത്തിനിരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകന് ചന്ദ്രനാഥ് റാത്തിന്റെ മാതാവ് ഹാസി റാണി റാത്ത് ആയിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ അക്രമത്തെ എതിർക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് അവർക്ക് സഹതാപ വോട്ടുകൾ ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി മിലാൻ പ്രധാൻ നേടിയ 41,674 വോട്ടുകൾക്കെതിരെ ഹാസിക്ക് ലഭിച്ചത് 1,64,427 വോട്ടുകളാണ്. അതായത് 1,22,753 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം.
മത്സരരംഗത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒമ്പത് സ്ഥാനാർഥികളിൽ ആറ് പേരും ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയൊഴികെയുള്ള മറ്റെല്ലാ സ്ഥാനാർഥികളും കൂടി നേടിയ ആകെ വോട്ടുകൾ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി നേടിയ വോട്ടുകളേക്കാൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു.
അതുപോലെ റെജിനഗറിൽ മത്സരിച്ച പതിനഞ്ച് സ്ഥാനാർഥികളിൽ പത്ത് പേരും ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു. അവിടെയും മറ്റ് സ്ഥാനാർഥികൾക്കെല്ലാം കൂടി ലഭിച്ച ആകെ വോട്ടുകൾ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി നേടിയ വോട്ടുകളേക്കാൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു. ഫലം നന്ദിഗ്രാമിലേതിന് സമാനമായിരുന്നു. രണ്ട് സീറ്റുകളിലും പാർട്ടി വിജയിച്ചതിന് ശേഷം സുവേന്ദു നടത്തിയ പരാമർശത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മുസ്ലീങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലെ വോട്ടർമാർ ബിജെപിക്ക് വോട്ട് ചെയ്തൂവെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാകാം. എന്നാൽ മുസ്ലിം വോട്ടർമാർ എങ്ങനെയാണ് വോട്ട് ചെയതതെന്ന് കേവലം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ മാത്രം കൊണ്ട് ഉറപ്പിക്കാനാവില്ല.
ഒഴിവ് വന്നതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ രണ്ട് സീറ്റുകളിലും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. 2026ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രണ്ട് സീറ്റുകളിൽ വിജയിച്ച സുവേന്ദു അധികാരി, ഭവാനിപൂർ സീറ്റ് നിലനിർത്തുകയും നന്ദിഗ്രാം സീറ്റ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി ഒഴിച്ചിടുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ രണ്ട് സീറ്റുകളിൽ വിജയിച്ച ആം ജനത ഉന്നയൻ പാർട്ടി (AJUP) നേതാവ് ഹുമയൂൺ കബീർ നൗദ സീറ്റ് നിലനിർത്തുകയും റെജിനഗർ സീറ്റ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി ഒഴിച്ചിടുകയും ചെയ്തതോടെ ആ സീറ്റും ഒഴിവായി. അതേസമയം പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ രണ്ട് നിയമസഭാ സീറ്റുകളിലും അസമിലെ ഒരു ലോക്സഭാ സീറ്റിലും ബിജെപിക്ക് ലഭിച്ച വിജയത്തിന് കാരണം പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ കഠിനാധ്വാനമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
Gratitude to the people for their continuous blessings! The Lok Sabha result of Nagaon (Assam) and Assembly results of Nandigram as well as Rejinagar (West Bengal) show yet again that the people have a deep-rooted connect with the good governance agenda of BJP-NDA. I congratulate the victorious BJP candidates and also applaud the hardwork of our Party Karyakartas. I also congratulate our valued NDA ally, the AINRC, for their win in Thattanchavady in Puducherry. This mandate will give us added strength as we work tirelessly for the welfare of the people and to fulfil their aspirations for a brighter and more prosperous future. @BJP4Assam @BJP4Bengal— Narendra Modi (@narendramodi) October 9, 2026
പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ രണ്ട് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് അസമിലെ നാഗോണില് കാണാനായത്. എന്നാല് ഇവിടെയും രണ്ട് കാര്യങ്ങളില് സ്ഥിതി സമാനമായിരുന്നു. ബിജെപിയുടെ മികച്ച വിജയവും ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ധാരാളം സ്ഥാനാർഥികളും. നാഗോണിലെ പതിനഞ്ച് സ്ഥാനാർഥികളിൽ പതിനൊന്ന് പേരും ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു.
മുംതാസ് ബീഗത്തെ വിദേശിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് അയച്ച സംഭവം നടന്നതും നാഗോണിലാണ്. അവരെ കണ്ടെത്തി തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ഗുവാഹത്തി ഹൈക്കോടതി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ഭർത്താവിന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഇടക്കാല നഷ്ട പരിഹാരം നൽകാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.
ബംഗാളിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അസമിൽ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഒരു ഐക്യമുന്നണിയായി മത്സരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ ബിജെപിക്ക് തിരിച്ചടിയാകുമായിരുന്നു. കോൺഗ്രസും എഐയുഡിഎഫും ചേർന്ന് ആകെ വോട്ടിന്റെ 48.24 ശതമാനം, അതായത് 7,01,617 വോട്ടുകൾ നേടി. ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിക്ക് ലഭിച്ച 7,14,349 വോട്ടുകളേക്കാൾ 12,732 കുറവാണിത്. സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് ആകെ 23,763 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചു. ഈ വോട്ടുകൾ കൂടി ഒരു പ്രതിപക്ഷ സ്ഥാനാർഥിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ വോട്ടു നിലയിൽ മാറ്റം വരുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതൊരു സാങ്കത്പ്പിക കണക്കുകൂട്ടൽ മാത്രമാണ്. ഒറ്റക്കെട്ടായി മത്സരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആ വോട്ടർമാർ എങ്ങനെ വോട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നത് ഇതിലൂടെ ഉറപ്പിച്ചു പറയാനാവില്ല.
പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ, പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥികളും തങ്ങളുടെ വോട്ടുകൾ എല്ലാം ഒരുമിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ആ രണ്ട് സീറ്റുകളും ബിജെപിക്ക് തന്നെ ലഭിക്കുമായിരുന്നു. ഹസി തന്റെ തൊട്ടടുത്ത എതിരാളിയെ 1,22,753 വോട്ടുകൾക്കാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. 2016ൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ സുവേന്ദു അധികാരി നന്ദിഗ്രാമിൽ വിജയിച്ചിരുന്നു. ഈ മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടർമാരിൽ ഏകദേശം 27 ശതമാനവും ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടർമാർ ബിജെപിയെ പിന്തുണച്ചു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ഈ ഫലമെന്ന് അധികാരി വിശേഷിപ്പിച്ചത്. വലിയ തോതിൽ ന്യൂനപക്ഷ ജനസംഖ്യയുണ്ടായിരുന്നിട്ടും റെജിനഗറിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായ ശങ്കരവ് സർക്കാർ 75,816 വോട്ടുകൾക്ക് വിജയിച്ചു.
ബിജെപിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന സുവേന്ദുവിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പുള്ള അഭ്യർഥന ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗക്കാർ സ്വീകരിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നത് വ്യക്തമല്ല എന്നാല് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ബിജെപി ആ സീറ്റുകൾ നേടി. ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ തങ്ങൾക്ക് യഥാർഥത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ മറ്റ് വഴികളില്ലെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ, ആളുകൾ മൗനം പാലിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള ഒഴുക്കിനൊപ്പം നീങ്ങുകയോ ചെയ്തേക്കാം. സർക്കാർ പദ്ധതികളുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ തുടർന്നും ലഭിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിനോ വേണ്ടി, ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത അവസ്ഥയും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന അവസ്ഥയും തമ്മിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഭരണകക്ഷിയുടെ സ്ഥാനവും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഭരണകാലത്തും അതിനുശേഷവുമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും കാരണം, സ്വാഭാവികമായും ഭരണകക്ഷിയെ ഒരു രക്ഷകനായി ആളുകൾ കണ്ടേക്കാം.
സബാർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച്, നന്ദിഗ്രാമിലെ ഏഴ് അനുബന്ധ വോട്ടർ പട്ടികകളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടവരിൽ 95.5 ശതമാനവും മുസ്ലീങ്ങളായിരുന്നു. മണ്ഡലത്തിലെ എല്ലാ വോട്ടർ നീക്കം ചെയ്യലുകളെയും പരിഗണിക്കുന്നതിന് പകരം, ആ പ്രത്യേക പട്ടികകളെ മാത്രമാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വിശകലനം ചെയ്തത്. വോട്ടവകാശം നിലനിർത്തിയവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ആരാണ് അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് എന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനം സ്വന്തം രാജ്യത്ത് ഇന്ത്യക്കാരായി തങ്ങൾക്കുള്ള വിശ്വാസ്യതയും അംഗീകാരവുമാണ്. അസമിലെയും ബംഗാളിലെയും യഥാർഥ ഇന്ത്യക്കാർ, പ്രത്യേകിച്ച് "മിയ മുസ്ലിം" എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർന്നുവന്നതിന് ശേഷം, കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിലാണ് കഴിയുന്നത്. ഒരാളുടെ സ്വത്വം അപകടത്തിലാവുകയോ സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലാകുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ, അവർക്ക് എടുക്കാവുന്ന തീരുമാനങ്ങളുടെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെയും പ്രസക്തി തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.
ഒരേസമയം നടന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ, വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്നുള്ള ഒഴിവാക്കലുകൾ, പ്രചാരണങ്ങൾ എന്നിവ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിന് ഒരേയൊരു വഴി മാത്രമേ അവശേഷിപ്പിച്ചുള്ളൂ. ഏതെങ്കിലും മതപരമായ ഘടകവുമായി സ്വയം ബന്ധിപ്പിക്കാതിരിക്കുക. വോട്ടർമാർക്ക് തങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രമുഖ നേതാവോ മുഖമോ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ, ധ്രുവീകരണം ബിജെപിക്ക് അനുകൂലമായും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾക്ക് എതിരായും പ്രവർത്തിച്ചു. പശ്ചിമ ബംഗാളിലും അസമിലും അവർക്ക് അത്തരമൊരു മുഖം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എഐയുഡിഎഫ് പോലുള്ള പാർട്ടികൾക്ക് സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നിടത്താകട്ടെ, അവ സ്വന്തം നിലനിൽപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിലായിരുന്നു.
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പശ്ചിമ ബംഗാളിലും അസമിലും മതപരമായ അജണ്ടകൾ മുന്നോട്ട് വച്ച പാർട്ടികൾക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് നേരിടേണ്ടി വന്നത്. ബിജെപി ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ലെങ്കിലും അവരുടെ നേതാക്കളും വിമർശനങ്ങൾക്ക് വിധേയരായിട്ടുണ്ട്. ഭാഷ, പ്രത്യേകിച്ച് അസമിൽ, ഒരു തർക്കവിഷയമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അസമീസ് ഭാഷയിൽ ബംഗാളി ശൈലിയുള്ളവരെ "മിയ മുസ്ലീങ്ങൾ" അതായത് ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് കുടിയേറിയവർ ആയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അവർ എപ്പോഴാണ് കുടിയേറിയതെന്നോ ബംഗാളിലെ ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് വന്നതെന്നോ എന്നത് വിഷയമല്ല, അവർ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ളവരാകാം, എങ്കിലും അസമിലെ അവരുടെ വാസസ്ഥലം കാരണം അവർ സമ്മർദ്ദത്തിലാകുന്നു.
സ്വത്വ-ജീവിത പ്രതിസന്ധികൾക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീരുമാനങ്ങൾക്കുമിടയിൽ പെട്ടുപോയ ബംഗാളിലെയും അസമിലെയും ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സാധാരണ നിലയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ സമയമെടുക്കും. അപ്പോൾ മാത്രമേ, മറ്റ് ഘടകങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടാതെ, തങ്ങളുടെ യഥാർഥ താത്പര്യങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയൂ. നന്ദിഗ്രാം, റെജിനഗർ, നാഗോൺ എന്നിവ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് മികച്ച ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.
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