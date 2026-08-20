അസം വെള്ളപ്പൊക്കം ഇന്ത്യയ്ക്ക് അധികകാലം അവഗണിക്കാനാകാത്ത മുന്നറിയിപ്പ്
രാജ്യമെമ്പാടും ഒരു വര്ഷക്കാലം നീളുന്ന വെള്ളപ്പൊക്ക കൈകാര്യം ചെയ്യല് സംവിധാനത്തിന് രൂപം നല്കണമെന്നാണ് അസമില് ആവര്ത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കവും മഴശൈലിയിലെ വല്ലാത്ത മാറ്റങ്ങളും കാലാവസ്ഥ വെല്ലുവിളികളുമെല്ലാം നമ്മോട് പറയുന്നത്. ഹരികൃഷ്ണ നിബനുപുഡി എഴുതുന്നു...
Published : August 20, 2026 at 12:09 PM IST
ഓരോ മഴക്കാലത്തും അസം വാര്ത്താമാധ്യമങ്ങളുടെ തലക്കെട്ടുകളില് ഇടം പിടിക്കുന്നു. കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന നദികള്, തകര്ന്ന തീരങ്ങള്, മുങ്ങിപ്പോയ ഗ്രാമങ്ങള്, ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയവരെ രക്ഷിക്കാന് കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിക്കുന്ന രക്ഷാ ദൗത്യ സംഘങ്ങള് തുടങ്ങി ദുരന്തപൂരിതമായ ഏവര്ക്കും പരിചിതമായ കാരണങ്ങള് കൊണ്ട് തന്നെ. ഇക്കൊല്ലത്തെ കണക്കുകളും ഹൃദയഭേദകമാണ്. 101 മരണങ്ങള്, പതിനഞ്ച് ജില്ലകളിലായി മഴക്കെടുതി ബാധിച്ചത് 1.68 ലക്ഷം മനുഷ്യരെ. 11000 ഹെക്ടര് കൃഷി ഭൂമി വെള്ളത്തിനടിയിലായി. ഗോലാഘട്ട്, ശിവനഗര്, ജോര്ഹട്ട് തുടങ്ങിയ മേഖലകളെയാണ് മഴക്കെടുതികള് ഏറെ ബാധിച്ചത്.
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അസമിലെ ദുരന്തം ദേശീയ ശ്രദ്ധ അര്ഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുണ്ടാക്കിയ ദുരിതം മാത്രമല്ല ഇതിന് കാരണം. ഇതൊരു മുന്നറിയിപ്പാണ്. രാജ്യത്ത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഗുരുതര വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണി നേരിടുന്നത് എന്ന മുന്നറിയിപ്പ്. ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെലങ്കാന സംസ്ഥാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ആവര്ത്തിച്ച് കൃഷ്ണ, ഗോദാവരി മേഖലകളില് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്നു. കടല്ത്തീരമാകട്ടെ ചുഴലിക്കാറ്റുകള്ക്ക് ഇരയാകുന്നു. നഗരമേഖലകളും കടുത്ത വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ പിടിയിലമരുന്നു. പാഠങ്ങള് വ്യക്തമാണ്.
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എന്നാല് യഥാര്ത്ഥ ചോദ്യം ഇവിടെ അവശേഷിക്കുകയാണ്. നമ്മള് ശരിയായ രീതിയിലാണോ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്ന വലിയ ചോദ്യം. ഇതിനെ നാം കേവലം രക്ഷാപ്രവര്ത്തനവും ദുരിതാശ്വാസ പ്രഖ്യാപനവുമാക്കി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നുവോ? അതോ ഇതിനെ നാം ഘടനാപരമായ ഭരണകൂട വെല്ലുവിളിയിയായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഒരു വര്ഷം നീളുന്ന വെള്ളപ്പൊക്ക കൈകാര്യം ചെയ്യല് രീതികള് അവലംബിക്കുമോ?
മഴക്കാല ശൈലി മാറ്റങ്ങളും സങ്കീര്ണമായ നദീ സംവിധാനങ്ങളും
വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങളാണ് എന്നും അസമിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തെ നിര്ണയിക്കുന്നത്. ഹിമാലയത്തില് നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ബ്രഹ്മപുത്ര ധാരാളം വെള്ളവും അവശിഷ്ടങ്ങളും വഹിച്ചാണ് എത്തുന്നത്. ഇതും ഇതിന്റെ പോഷകനദികളും രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ നീര്ത്തടമാക്കി ഈ മേഖലയെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. അസമിലെ നാല്പ്പത് ശതമാനവും വെള്ളപ്പൊക്ക ബാധിത മേഖലയാണ്. നദിയുടെ ഒഴുക്ക് മാറിയതോടെ 4.27 ലക്ഷം ഹെക്ടര് ഭൂമി 1950 മുതല് ഇല്ലാതായി.
2019ല് 1.6 ലക്ഷം ഹെക്ടര് വിളഭൂമി പ്രളയത്തില് മുങ്ങിപ്പോയി. 25 ലക്ഷം ആളുകള് തങ്ങളുടെ ഇടങ്ങളില് നിന്ന് അന്യവത്ക്കരിക്കപ്പെട്ടു. ഇത് മാത്രമല്ല വിഷയങ്ങള്. ഇവര്ക്ക് വികസന വെല്ലുവിളികളും നേരിടേണ്ടി വരുന്നു. ഓരോ വെള്ളപ്പൊക്ക കാലത്തും വികസനങ്ങള് നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.
കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനമാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം. ഏറ്റവും കൂടുതല് മഴയുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നത് മുന്കാലങ്ങളില് ജൂലൈ മാസത്തിലായിരുന്നെങ്കില് ഇപ്പോഴത് ഓഗസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നു. മഴക്കാല പൂര്വ മഴ ദുര്ബമാകുമ്പോഴാണ് മഴക്കാലം കഴിഞ്ഞുള്ള മഴ ശക്തിപ്രാപിക്കുന്നത്. ഹ്രസ്വകാലം നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന മഴ പക്ഷേ വലിയതോതിലാണ് പെയ്യുന്നത്. ഇത് വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കാരണമാകുന്നു. കാരണം ആദ്യം പെയ്ത വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അടുത്ത മഴ പെയ്യുന്നു. കൂടുതല് ദിവസങ്ങളില് അതി തീവ്ര മഴ പെയ്യുന്നു. അതായത് നൂറ് മില്ലിമീറ്ററിന് മുകളില് ഉള്ള മഴ.
ഒരൊറ്റ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് നമുക്ക് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെ പഴിക്കാനാകില്ല. മഴ, മണ്ണിലെ ഈര്പ്പം, പോഷകനദികള്, തീരപ്രദേശം, ഭൂവിനിയോഗം എന്നിവയെല്ലാം വരുന്നു. എന്നാല് ചൂട് അന്തരീക്ഷം ഇതിനെയെല്ലാം മാറ്റി മറിക്കുന്നു. പരമ്പരാഗതമായി മഴയുണ്ടാകുന്ന മേഖലകളില് നിര്മ്മിച്ച അനുയോജ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് മഴയുടെ ശൈലിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തോടെ തികച്ചും അപ്രസക്തമാകുന്നു.
ഹിമാലയന് മഞ്ഞുപാളികളില് ഈ നൂറ്റാണ്ടിലുണ്ടായ നിര്ണായക ശോഷണവും സിന്ധു, ഗംഗ, ബ്രഹ്മപുത്ര നദി സംവിധാനത്തില് ദീര്ഘകാലമായുണ്ടായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇതിന്റെയെല്ലാം അര്ത്ഥം ഇതാണ്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുന്കാല മാര്ഗത്തെ വിശ്വസിച്ച് ഭാവിയില് നദികളുടെ സ്വഭാവം വിശ്വസിക്കാനാകില്ല.
കാലാവസ്ഥ ദുരന്തമാകുന്നു, ഭരണക്കാര് നാശനഷ്ടങ്ങള് കണക്കാക്കുന്നു
കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം ഭരണപരമായ വീഴ്ചയായി കണക്കാക്കാനാകില്ല. അതൊരു പിഴവ് തന്നെ ആകുമെന്നാണ് അസം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം കനത്ത മഴയ്ക്ക് കാരണമാകാം. അതേസമയം നദികള്ക്ക് എത്ര ഇടം മാറ്റി വയ്ക്കാമെന്നത് നമ്മുടെ തീരുമാനമാണ്. ആളുകള് എവിടെ നിര്മ്മിതികള് നടത്തണം, തീരങ്ങള് സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ, ഒപ്പം മുന്നറിയിപ്പുകളുണ്ടാകുമ്പോള് ആളുകളെ മാറ്റിപ്പാര്പ്പിക്കണമോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള് നമ്മള് തീരുമാനിക്കണം. മരുവത്ക്കരണം, ആസൂത്രണമില്ലാത്ത നഗരവത്ക്കരണം,തീരത്തെ ഖനനങ്ങള്, തുടങ്ങിയവയെല്ലാം അസമിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കാരണമാകുന്നു. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം ഇതിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നു. സ്ഥാപനങ്ങളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഇതിന് ഇരയാകുന്നു.
ഇത് ഗോദാവരിക്കും ബാധകമാണ്. ഇത് ഒരു പ്രത്യേക നദിയല്ല. തെലങ്കാനയിലെ ഭദ്രാചലത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കുണവാരം, പോളവാരം, ദൗലേശ്വരം ഡെല്റ്റ വരെയെത്തുന്ന നദിയാണിത്. മുകളില് നിന്നുള്ള മഴ, അണക്കെട്ടുകളില് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന വെള്ളം, നദികളിലെ ജലനിരപ്പ്, താളെയുള്ള നദീ തീരങ്ങള് ഇതെല്ലാം ഒരൊറ്റ സംവിധാനത്തില് വരുന്നതാണ്. എന്നിട്ടും ഭരണകൂട ദുരന്ത നിവാരണങ്ങള് സംസ്ഥാനവും വകുപ്പും മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. കാര്യക്ഷമമായ നടത്തിപ്പിന് ഇത്തരം നദീതടങ്ങളില് തത്സമയ മുകളില് നിന്ന് താഴെ വരെയെത്തുന്ന ഏകോപനം ആവശ്യമാണ്. ഓരോ ഇടങ്ങളായി തിരിച്ചുള്ള നടപടികള് ഫലപ്രദമാകില്ല.
വിജയവാഡ; നഗരങ്ങള്ക്ക് സ്വന്തം വെള്ളപ്പൊക്കം സൃഷ്ടിക്കാനാകും
2024ല് വിജയവാഡയിലുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കം ഇതേ പാഠമാണ് നഗരമേഖലകള്ക്കും നല്കുന്നത്. ഈ ദുരന്തം കേവലമൊരു കൃഷ്ണ വെള്ളപ്പൊക്കം ആയിരുന്നില്ല. ഇത് പല സംഭവങ്ങളുടെ സമ്മേളനമായിരുന്നു. അസാധാരണമായ മഴ, ബുദമേരുവിലുണ്ടായ കനത്ത ഒഴുക്ക്, അഴുക്കുചാലുകള് തകര്ന്നത്, കൃഷ്ണനദിയിലെ ജലവിതാനം വര്ദ്ധിച്ചത് നഗരമേഖലകളിലുണ്ടായ വെള്ളക്കെട്ടുകള് നീക്കം ചെയ്യാനാകാഞ്ഞത് ഇവയെല്ലാം കൂടി ചേര്ന്നപ്പോഴാണ് വിജയവാഡ പ്രളയഭൂമികയായി മാറിയത്. വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന ഇന്ത്യന് നഗരങ്ങള്ക്ക് വെള്ളപ്പൊക്കക്കെടുതികളെ കുറിച്ച് വിലയിരുത്താനാകുന്നില്ല. കുറച്ച് മണിക്കൂറുകള് മഴ നിര്ത്താതെ പെയ്താല് ആ വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാന് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളുണ്ടോയെന്ന് വിലയിരുത്തുന്നില്ല. നദികള്, തോടുകള്, തണ്ണീര്ത്തടങ്ങള്, ജലസംഭരണികള്, വെള്ളപ്പൊക്ക സമതലങ്ങള്, പാതകള്, പമ്പിങ് സംവിധാനങ്ങള് എന്നിവയെല്ലാം ഒരൊറ്റ ജലസംവിധാനമായി വിലയിരുത്തണം.
ഭരണശൈലി സുപരിചിതം
അഴുക്കുചാലുകള് ഇടുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. തണ്ണീര്ത്തടങ്ങള് നികന്നു, വെള്ളപ്പൊക്ക ഇടങ്ങളില് നിര്മ്മാണങ്ങള് വന്നു, അറ്റകുറ്റപ്പണികളാകട്ടെ പ്രതിരോധത്തെക്കാള് പ്രതിവിധിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഒരു നഗരത്തില് അമിതമായി മഴ പെയ്യുമ്പോള് അത് മുമ്പുണ്ടായിട്ടില്ലാത്തതാണെന്ന് നാം വിലയിരുത്തുന്നു. എന്നാല് വെള്ളം വികസനം വന്ന വഴിയിലൂടെ ഒഴുകുന്നു. ഇത് ഹൈദരാബാദിലെ തടാകങ്ങള്ക്കും ബാധകമാണ്. വിജയവാഡയിലെ ബുദമേരുവുമായി ഇതിനും ഏറെസമാനതകളുണ്ട്. സുസ്ഥിരത വലിയ അഴുക്കുചാലുകള്ക്ക് അല്ല വേണ്ടത്. സംരക്ഷിത അഴുക്കുചാല് ഇടനാഴികള്ക്കും അത് ആവശ്യമാണ്. ഇതിന് പുറമെ പുനഃസൃഷ്ടിച്ച തണ്ണീര്ത്തടങ്ങള്ക്കും നവീകരിച്ച വെള്ളപ്പൊക്ക തടങ്ങള്ക്കും ഭൂമിയുടെ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച നിയന്ത്രണങ്ങള്ക്കും എല്ലാം ചില ആസൂത്രണങ്ങള് ആവശ്യമാണ്.
ദുരിതാശ്വാസത്തിന് ഫണ്ടുകള്, പക്ഷേ പ്രതിരോധത്തിന് ആവശ്യത്തിന് പണമില്ല
ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ദുര്ബലത ദുരന്ത പണം ചെലവഴിക്കുന്നതിലാണ്. ലോകബാങ്കിന്റെ റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം പതിനാറാം ധനകാര്യ കമ്മീഷന് ഫണ്ടില് എഴുപത് ശതമാനവും ദുരന്ത ചെലവുകള്ക്കായാണ് ചെലവിട്ടത്. ഇത് അടിയന്തര ദുരിതാശ്വാസത്തിനും ഹ്രസ്വകാല പുനഃസ്ഥാപനത്തിനുമാണെന്നും കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അസമില് മഴക്കാല പൂര്വ ഒരുക്കങ്ങള്ക്കായി കേവലം രണ്ട് ശതമാനം മാത്രമാണ് ചെലവിട്ടത്. പലപ്പോഴും ഇതിനായി നീക്കി വയ്ക്കുന്ന തുക ചെലവിടാതെ പോകുന്നു. പ്രതിരോധത്തിന് കൂടുതല് തുക മാറ്റി വയ്ക്കാതെ ദുരിതാശ്വാസത്തിന് കൂടുതല് തുക ചെലവിടുന്നവരാണ് നമ്മള്.
തീരപരിശോധന, അഴുക്കുചാല് മാസ്റ്റര് പ്ലാനുകള്, നീര്ത്തട പുനഃസ്ഥാപനം എന്നിവയൊന്നും നാടകീയമായ ടെലിവിഷന് ചിത്രങ്ങള് നല്കിയിട്ടില്ല. വെല്ലുവിളികള് പ്രതിരോധിക്കാന് ചെലവിടുന്ന ഓരോ രൂപയും ഭാവിയില് നിരവധി ദുരിതാശ്വാസങ്ങള്ക്കും പുനര്നിര്മ്മിതിക്കും വേണ്ടി ചെലവാക്കുന്നത് തടയാനാകും. ദുരന്ത ഫണ്ടുകള് ദുരന്തം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുന്പുള്ള തയാറെടുപ്പുകള്ക്കായി ചെലവഴിക്കുന്നതാകും മാതൃകാപരം.
വിശ്വാസ്യതയും പ്രധാനമാണ്. ചില ഒറ്റപ്പെട്ട അഴിമതികള് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും കയ്യേറ്റങ്ങള് സ്വഭാവികവത്ക്കരിക്കുന്നതും അറ്റകുറ്റപ്പണികള് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതും ദുര്ബലമായ നടപടിക്രമങ്ങളും ഒക്കെ ഓരോ വര്ഷം കഴിയും തോറും പ്രശ്നങ്ങള് സങ്കീര്ണമാക്കുന്നു. ഓരോ സീസണിലും ഒരുപ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് ദുരന്തം ഉണ്ടാകുകയും കൃത്യമായ നാശനഷ്ടങ്ങള് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കില് ഇത് നാം മുന്കൂട്ടി കാണുന്നതില് പരാജയപ്പെടുന്നുവെന്നാണ് അര്ത്ഥം.
അപകടകരമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള് നാം മുന്കൂട്ടി കണ്ടെത്തണം. ചെലവിനെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. ഓരോ മഴക്കാലത്തിന് മുമ്പും സ്വതന്ത്രമായ കണക്കെടുപ്പുകളും വ്യക്തമായ കണക്കുകളും ഉണ്ടായിരിക്കണം.
ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേന സംസ്ഥാന ക്ഷമതയ്ക്ക് പകരക്കാരല്ല
വെള്ളപ്പൊക്കം, കൊടുങ്കാറ്റ്, ഉരുള്പൊട്ടല് എന്നിവ ഉണ്ടാകുമ്പോള് ഏറ്റവും മികച്ചസേവനവുമായി രംഗത്തെത്തുന്ന ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയെ നാം അഭിനന്ദിച്ചേ മതിയാകൂ. നേരത്തെ തന്നെ കുടുങ്ങിപ്പോയവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തമ്പോഴാണ് ഇവരുടെ പ്രാധാന്യം. എന്നാല് ഈ അപകടം ഉണ്ടാകാതെ നോക്കുകയാണ് പ്രധാനം. എന്ഡിആര്എഫിന് അഴുക്കുചാല് ശൃംഖല വൃത്തിയാക്കാനാകില്ല. പൊലീസിന് വെള്ളപ്പൊക്കയിടങ്ങളിലെ കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കാനും, അണക്കെട്ട് നിയമങ്ങള് രൂപീകരിക്കാനും സാധിക്കില്ല. ഇതെല്ലാം സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങളുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.
തെലങ്കാനയ്ക്ക് ഇപ്പോള് ഔദ്യോഗികമായി രൂപീകിരച്ച സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയുണ്ട്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ എപിഎസ്ഡിഎംഎയ്ക്ക് കൊടുങ്കാറ്റ് ദുരന്ത നിവാരണത്തില് അതീവ പ്രാഗത്ഭ്യം ഉണ്ട്. എന്നാല് ഇവ രണ്ടും ഭരണകൂട സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. അതീവ വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് സ്ഥിരം ജലവിദഗ്ദ്ധരുടെയുംനദീ എന്ജീനീയര്മാരുടെയും കാലാവസ്ഥ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെയും നഗരാസൂത്രകരുടെയും സേവനം ലഭ്യമാകണം. ദുരന്തം ഉണ്ടാകുമ്പോള് മാത്രം ഇവര് പ്രതികരിക്കാതെ വര്ഷം മുഴുവനും സേവനം ലഭിക്കും വിധമുള്ള സൗകര്യമാണ് അനിവാര്യം.
സമൂഹമാണ് പരമപ്രധാനം
സ്ഥാപനങ്ങള് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല. 1999ന് ശേഷം ഒഡിഷയില് സ്ഥാപിച്ച കൊടുങ്കാറ്റ് അഭയ കേന്ദ്രങ്ങളും പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച സന്നദ്ധ പ്രവര്ത്തകരും സാമൂഹ്യകൂട്ടായ്മകളും കൂടി ഫാലിന് കൊടുങ്കാറ്റിന് മുമ്പ് പത്ത് ലക്ഷം ആളുകളെ ഒഴിപ്പിച്ചു, ഫാനിക്ക് മുമ്പ് 12 ലക്ഷം പേരെയും . ഇതിനായി എണ്ണൂറ് അഭയകേന്ദ്രങ്ങളും ഒരുക്കി. ഒരു ലക്ഷത്തോളം സന്നദ്ധപ്രവര്ത്തകരാണ് രംഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്.
ആന്ധ്രാപ്രദേശിനും സമാനമായ സാമൂഹ്യ കര്മ്മസേനകളുണ്ട്. വലിയ കൊടുങ്കാറ്റുകള് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഇവരുടെ സേവനങ്ങള് തേടുന്നത്. വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടാകുമ്പോള് ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് വിദഗ്ദ്ധരെയല്ല. തൊട്ടടുത്തുള്ള സന്നദ്ധപ്രവര്ത്തകരെയാണ്. ഏത് വീട്ടിലാണ് ആദ്യം സഹായം എത്തേണ്ടതെന്ന് അറിയാവുന്നവരെ. എല്ലാ വെള്ളപ്പൊക്ക സാധ്യത ഗ്രാമങ്ങള്ക്കും വാര്ഡുകള്ക്കും പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച കര്മ്മസേനകളുണ്ടാകും. ഇവരെ ജില്ലാ കണ്ട്രോള് റൂമുകള് വഴി ബന്ധപ്പെടാനും സാധിക്കണം.
ബംഗ്ലാദേശ് മാതൃകയിലുള്ള പ്രതിരോധ നടപടികളാണ് ആവശ്യം. വെള്ളം ഉയരും മുമ്പ് തന്നെ ബോട്ടുകളും അഭയകേന്ദ്രങ്ങളും പണവും എല്ലാം സജ്ജമാക്കി വയ്ക്കുക. മുന്നറിയിപ്പ് വിദഗ്ദ്ധരും സ്വയമേവ രംഗത്തുണ്ടാകണം. അല്ലാതെ നാട്ടുകാര് സ്വയം കാര്യങ്ങള് നിശ്ചയിക്കാനായി വിട്ടുകൊടുക്കരുത്.
വിജയം പൊളിച്ചെഴുതണം
എല്ലാ കൊല്ലവും വികസന ആസൂത്രണത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കണം വെള്ളപ്പൊക്കവും എന്നാണ് അസം നല്കുന്ന പാഠം. ഇത് കേവലം ഒരു കാലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന അടിയന്തര സാഹചര്യമല്ല. വിജയമെന്നത് അടിയന്തരമായുള്ള പ്രവൃത്തിയുമല്ല. മഴക്കാല പൂര്വ പരിശോധനകള്,പുനഃസ്ഥാപച്ച അഴുക്കുചാലുകള്, ഒഴിപ്പിക്കല് പദ്ധതികള്, കുടുംബങ്ങളെ സുരക്ഷിതമായിരിക്കാന് തയാറെടുപ്പിക്കല് എന്നിവ അത്യാവശ്യമാണ്.
അസം ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ്. ഇതൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട ദുരന്തമല്ല. ഗോദാവരി തടം നമ്മോട് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പരിഹാരത്തിനായി ഒരു അന്തര്സംസ്ഥാന പദ്ധതി വേണമെന്നാണ്. വിജയവാഡയില് നഗരവെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടാകുന്നു. ഒഡിഷ സാമൂഹ്യമായ പ്രവര്ത്തനമാണ് കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നത്. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിന് കൂടുതല് കടുത്ത നടപടികള് ആവശ്യമാണ്. അത് സംവിധാനങ്ങള്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കണം. നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനാകുന്നത് പ്രദര്ശനവും അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുമാണ്. ഒപ്പം മുന്നറിയിപ്പുകള് അവഗണിക്കുന്നതും. പ്രവചിക്കാനാകുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനാകുന്ന ഒരു ദുരന്തമായി മാറ്റാനാകുമോ എന്നതാണ് യഥാര്ത്ഥ ചോദ്യം.
(ലേഖനത്തിലെ അഭിപ്രായങ്ങള് ലേഖകന്റേത് മാത്രമാണ്. ഇടിവി ഭാരതിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകള് ഈ ലേഖനം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നില്ല. )