അമേരിക്കന് സൈന്യം ഇറാഖ് വിടുമ്പോള് പരമാധികാരം കൂടുതല് പരീക്ഷണത്തിലേക്ക്
2003 മുതല് വിദേശ അധിനിവേശത്തില് കീഴില് ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഇറാഖുകാര്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനൊരു അറുതിയാകുമ്പോള് ആ നിമിഷം പ്രതീകാത്കമമായി ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാകുന്നു.
Published : October 4, 2026 at 11:42 AM IST
ഇറാഖില് നിന്ന് സെപ്റ്റംബര് 30ന് അവസാന അമേരിക്കന് സൈനികനും പിന്വാങ്ങിയതോടെ ദീര്ഘകാലത്തെ ഒരു സൈനിക അധ്യായം അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 2003 മുതല് വിദേശ അധിനിവേശത്തിന് കീഴില് കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഇറാഖുകാര്ക്ക് ആ നിമിഷം പ്രതീകാത്മകമായി ഏറെ വിലപ്പെട്ടതായി. എന്നാല് ഇനിയും എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം നിലനില്ക്കുന്നത്. വിദേശ സൈനിക സാന്നിധ്യം അവസാനിപ്പിച്ച് കാര്യക്ഷമമായി തങ്ങളുടെ ഭൂപ്രദേശവും വിമത സംഘങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാന് ബാഗ്ദാദിന് സാധിക്കുമോ എന്നതാണ് ഇപ്പോള് ഉയരുന്ന ചോദ്യം?
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2024ല് വാഷിങ്ടണും ബാഗ്ദാദും തമ്മില് നടന്ന ചര്ച്ചകളുടെ തുടര്ച്ചയായാണ് പൂര്ണ സൈനിക പിന്മാറ്റം. 2025 സെപ്റ്റംബറോടെ പൂര്ണ സൈനിക പിന്മാറ്റം ഉണ്ടാകണമെന്നായിരുന്നു ധാരണ. എന്നാല് സിറിയയിലെ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിനെതിരെയുള്ള നടപടികള്ക്ക് ഇറാഖില് നിന്നുള്ള സൈനികനടപടികള്ക്ക് സഹായം ചെയ്യുന്നതിനാല് ഇവര്ക്ക് 2026 സെപ്റ്റംബര് വരെ തുടരാന് അനുമതി നല്കുകായിരുന്നു. ഉഭയകക്ഷി സുരക്ഷാ പങ്കാളിത്തവും ഇത് നല്കുന്നു. സംയുക്ത സൈനികവിന്യാസം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എന്നതിനര്ത്ഥം സുരക്ഷാ സഹകരണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എന്നല്ല.അല്ലെങ്കില് ഇറാഖും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അവസാനിക്കുന്നു എന്നുമല്ല.
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അമേരിക്കന് ഇടപെടല് ഇതിനകം തന്നെ നിരവധി ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്ന് പോയതാണ്. 2003ലെ അധിനിവേശം സദ്ദാം ഹുസൈനെ ഇല്ലാതാക്കി.എന്നാല് രാജ്യം കടന്ന് പോയത് സമാനതകളില്ലാത്ത പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയാണ്. ഭരണസ്തംഭനവും നുഴഞ്ഞു കയറ്റവും അടക്കമുള്ള പ്രശ്നങ്ങള് രാജ്യത്തെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു. അമേരിക്കന് സൈന്യം 2011ല് പിന്വാങ്ങി. എന്നാല് രാജ്യത്തെ വലിയൊരു ഭാഗം ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് പിടിച്ചെടുത്തതോടെ വീണ്ടും ഇവരെ 2014ല് ക്ഷണിച്ച് വരുത്തുകയായിരുന്നു. ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സൈനികവിന്യാസങ്ങളായിരുന്നു. അധിനിവേശത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങള് ആവോളം അനുഭവിച്ച ഒരു സൈനിക വിന്യാസവും പിന്നീട് ഇറാഖ് സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഉണ്ടായ സൈനിക വിന്യാസവും.
ചരിത്രപരമായ ഈ വിരോധാഭാസം നിലനില്ക്കുന്നു. ഇറാന് കടുത്ത ഭീഷണി ആയിരുന്ന ഒരു ഭരണകൂടത്തെ അമേരിക്ക ഉന്മൂലനം ചെയ്തു. ഉപാധികളോടെ ടെഹ്റാന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സ്വാധീനം വ്യാപിപ്പിച്ചു. സൈനിക മേധാവിത്വം ഭരണമാറ്റമുണ്ടാക്കിയെങ്കിലും അമേരിക്കന് നയരൂപകര്ത്താക്കള് പ്രതീക്ഷിച്ച രാഷ്ട്രീയ ക്രമം നിലവില് വന്നില്ല. ഈ പാഠം ഇറാഖിന് അപ്പുറത്തേക്ക് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു ഭരണകൂടത്തെ ഇല്ലാതാക്കാന് എളുപ്പമാണ്. എന്നാല് പകരം മറ്റൊന്ന് കെട്ടിപ്പടുക്കാനോ ജനകീയ വിശ്വാസം ആര്ജിക്കാനോ അത്ര എളുപ്പമല്ല.
ഈ അവസാനിക്കാത്ത പോരാട്ടം സൈനിക ചോദ്യത്തിലും നമുക്ക് കാണാം.അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസിന്റെ റിപ്പോര്ട്ട് അനുസരിച്ച് ഇറാഖ് സര്ക്കാര് ആദ്യഘട്ടത്തില് അമേരിക്കന് പിന്വലിക്കല് അന്ത്യശാസനം നല്കിയത് രാജ്യത്തെ വിമത സംഘത്തെ നിരായുധീകരിച്ച ശേഷമെന്നായിരുന്നു. നിരായുധീകരണ സമയപരിധി 2027 ജൂണ് വരെ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വിദേശസൈന്യം രാജ്യം വിടുകയും ശക്തരായ ഇറാന് പിന്തുണയുള്ള സംഘങ്ങള് ആയുധങ്ങള് തിരികെ കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ പരമാധികാര പ്രഖ്യാപിക്കല് ആഘോഷങ്ങള് തീര്ച്ചയായും നിരീക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു തീവ്രവാദ സംഘം തങ്ങളുട ഉത്തരവുകള് എല്ലാം അട്ടിമറിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോള് ഒരുഭരണകൂടത്തിന് ഒരിക്കലും തങ്ങളുടെ പൂര്ണ അധികാരം പ്രയോഗിക്കാനാകില്ല. സൈനിക പിന്മാറ്റം പരമാധികാരത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെങ്കില് ബാഗ്ദാദിന് സൈന്യത്തെക്കുറിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുന്നതില് കൂടുതല് നിയന്ത്രണം ആവശ്യമാണ്.
കുര്ദിഷ് മേഖല മാറ്റത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. അമേരിക്കന് വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങള് നീക്കം ചെയ്യുന്നതില് കുര്ദിഷ് അധികൃതര് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കന് സൈന്യത്തിന്റെ പിന്മാറ്റം രാജ്യത്തിനാകെ തൃപ്തിയുണ്ടാക്കുന്നതല്ലെന്നാണ് ഇവരുടെ ഉത്കണ്ഠ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇറാഖുകാര്ക്ക് ആക്രമണവും തങ്ങളുടെ സംരക്ഷണവും സംബന്ധിച്ച് സൈനിക സാന്നിധ്യം ഓരോ തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ്. കുര്ദിഷ് മേഖലയുടെ സംരക്ഷണം ഒരു ദേശീയ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് ബാഗ്ദാദ് ഇപ്പോള് തന്നെ വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. പകരം പ്രാദേശിക അധികാരികളിലേക്ക് ഈ വിഷയം ഇട്ടു കൊടുക്കരുത്.
ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിന് ഇനിയും പരീക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇവരുടെ ഈ ഭൂപ്രദേശത്തെ പരാജയത്തെ തുടര്ന്ന് സ്ലീപ്പര് ശൃംഖലകളായി മാറിയവരെ സുരക്ഷ ഏകോപനത്തിലെ ദൗര്ബല്യങ്ങള് ചൂഷണം ചെയ്യാന് പ്രാപ്തരാക്കും. ഇറാഖിലെ നടപടികള്ക്ക് അമേരിക്കന് സൈന്യം വിവരങ്ങളും വ്യോമ നിരീക്ഷണവും നല്കിയിരുന്നു. ഈ ശേഷികള് ഇല്ലാതാകുമ്പോള് സുസ്ഥിരമായ വിഭവങ്ങളും ഫെഡറലും കുര്ദിഷ് സേനയും തമ്മിലുള്ള സഹകരണവും ആവശ്യമാണ്. മറ്റൊരു നുഴഞ്ഞു കയറ്റം ഒഴിവാക്കാനാകില്ല. ഭീഷണി ഇല്ലാതായി എന്നല്ല ദൗത്യം അവസാനിപ്പിച്ചതിന് അര്ത്ഥം. വീണ്ടും ഇത്തരം സംഘങ്ങള് ഉടലെടുക്കുന്നത് തടയുന്നതിലുള്ള ഇറാഖിന്റെ കഴിവിലാണ് വിജയം.
സൈനിക പിന്വാങ്ങല് ഒരു സുപ്രധാന സാമ്പത്തിക ബന്ധ ആഘാതവും സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇറാഖിന്റെ എണ്ണ വരുമാനം അവരുടെ കേന്ദ്ര ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴി ന്യൂയോര്ക്കിലെ ഫെഡറല് റിസര്വ് ബാങ്കിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നു.രാജ്യത്തെ ബജറ്റ് വരുമാനത്തിന്റെ 90ശതമാനവും എണ്ണ വിതരണത്തിലൂടെയാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ സൈനിക പിന്മാറ്റത്തിന് ശേഷവും വാഷിങ്ടണിന് ഇറാഖിന് മേല് കൃത്യമായ സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണമുണ്ട്. ഡോളര് നേടാനും സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയ്ക്കും ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. പൊതുചെലവും ഇറക്കുമതിയുമടക്കമുള്ള സാമ്പത്തിക സംവിധാനങ്ങളെ ബാധിക്കാത്ത വിധം അവരുമായുള്ള ആശ്രിതത്വം കുറച്ച് കൊണ്ടു വരാനുള്ള ബാഗ്ദാദിന്രെ ശ്രമങ്ങള് അതി കഠിനമാണ്.
https://t.co/PzEB5zdqtO— U.S. Central Command (@CENTCOM) September 30, 2026
ഇറാനും അവരുടെ സഖ്യകക്ഷികളും പിന്വാങ്ങല് ഒരു നയതന്ത്ര വിജയമായാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. പിന്വാങ്ങല് ഇക്കൊല്ലം അമേരിക്ക ഉള്പ്പെട്ട ഇസ്രയേല് ഇറാന് യുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങളുടെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഇറാഖ് നേതാക്കള്ക്ക് ഇപ്പോഴും തെരഞ്ഞെടുക്കാനാകും.ടെഹ്റാന്റെ സ്വാധീനമെന്നത് അവിതര്ക്കമായ നിയന്ത്രണമല്ല. അപകടം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പരിഹാരമാണ്. വിമത സംഘങ്ങള്ക്ക് അവരുടെ ഭാഗം സുരക്ഷിതമാക്കി രാജ്യത്തെ ഭരണകൂടത്തില് നിന്ന് കൂടുതല് പരിരക്ഷ നേടാനാകും. ഈ മാറ്റം തടയാനാകുമോ എന്നിടത്താണ് ബാഗ്ദാദിന്റെ വൈദഗ്ദ്ധ്യം അറിയേണ്ടത്.
ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടേത് പ്രായോഗിക സമീപനമാണ്. ഇറാഖിന് ധാരാളം അസംസ്കൃത എണ്ണ സമ്പത്തുണ്ട്. ഇതിനൊപ്പം ഇന്ത്യയില് നിന്ന് ധാരാളം തൊഴിലാളികളും തീര്ത്ഥാടകരും ഇവിടെയെത്തുന്നു. ഇറാഖിന്റെ സ്ഥാപന ശേഷിയെ ന്യൂഡല്ഹി പിന്തുണയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. രാജ്യമെമ്പാടും നമ്മളുമുണ്ടാകണം. സ്വന്തമായി തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനാകുന്ന വിശാല സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള സുസ്ഥിര ഇറാഖാണ് പരസ്പരം പോരടിക്കുന്ന ശത്രുത ശക്തികളെക്കാള് ഇന്ത്യയ്ക്ക് അഭികാമ്യം.
ഏതായാലും സെപ്റ്റംബര് 30 അര്ത്ഥഗര്ഭമായ ഒരു വഴിത്തിരിവാണ്. ഇറാഖിലെ സംവിധാനങ്ങള്ക്ക് അവരുടെ പൗരന്മാരെ സരക്ഷിക്കാനാകുമോ സൈന്യം മടങ്ങുമ്പോള് തങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങള് അവര്ക്ക് നടപ്പാക്കാനാകുമോ തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉയരുന്നത്. ഇത്തരം നേട്ടങ്ങളാകും ഇന്നത്തെ പരമാധികാര ആഘോഷങ്ങള് നിലനിര്ത്തുക.