ലാറ്റിനമേരിക്ക വലത്തേക്ക് ചായുന്ന വേളയില് ബ്രസീലിലെ ലുല -ബൊല്സനാരോ പോരാട്ടം ഉദ്വേഗജനകം
വലതു പക്ഷ കക്ഷികള് മുന് വര്ഷങ്ങളില് ലാറ്റിനമേരിക്കയിലെ മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ്.
Published : October 7, 2026 at 2:04 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ബ്രസീലിലെ ആദ്യഘട്ട പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 80കാരനായ നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് ലുല ഡ സില്വയും നാല്പ്പത്തഞ്ചുകാരനായ ഫ്ലാവിയോ ബൊല്സനാരോയും തമ്മിലുള്ള പൊരിഞ്ഞ പോരാട്ടം തന്നെ ആയിരുന്നു.
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തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിദഗ്ദ്ധര് ലുലയ്ക്കാണ് മുന്തൂക്കം കല്പ്പിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല് താരതമ്യേന ചെറുപ്പമായ ബൊല്സനാരോ 47.03ശതമാനം വോട്ട് കൈപ്പിയിലാക്കി. ലുലയാകട്ടെ കേവലം 45.16 ശതമാനം മാത്രമാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ഒരു സ്ഥാനാര്ത്ഥിയും കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിലേക്ക് എത്താത്തിനാല് തന്നെ വിജയിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചില്ല. ഇനി ഈ മാസം 25നാണ് അടുത്ത ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് നിശ്ചിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇരുവര്ക്കും ബഹുദൂരം പിന്നിലാണ് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥാനാര്ത്ഥികള്, അത് കൊണ്ട് തന്നെ അവര്ക്ക് ഇനി മുന്നേറാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവുമാണ്.
ഫ്ലാവിയോ ബൊല്സനാരോ പാര്ലമെന്റംഗമാണ്. മുന് പ്രസിഡന്റ് ജെയ്ര് ബൊല്സനാരോയുടെ മകനും. 2022 ഒക്ടോബറില് പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് 27 വര്ഷത്തെ തടവ് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം.
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ജോബൈഡനോട് പരാജയപ്പെട്ട ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് 2021ല് ക്യാപിറ്റോള് ഹില് പിടിച്ചെടുക്കാന് നടത്തിയ ശ്രമത്തിന് സമാനമായ അട്ടിമറി ശ്രമമാണ് ജെയ്ര് ബൊല്സനാരോയില് നിന്ന് ഉണ്ടായത്. ജെയ്ര് ബൊല്സനാരോ ട്രംപിന്റെ കടുത്ത ആരാധകനാണെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ജയിലില് കഴിയുന്ന തന്റെ പിതാവിന് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം തനിക്ക് അനുകൂലമാക്കണെന്നതാണ് ഫ്ലാവിയോയുടെ ലക്ഷ്യം.
ബ്രസീല് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവാണ് ലുല. മൂന്നാമൂഴമാണ് ലുലയ്ക്കിത്. 2003മുതല് 2011 വരെ തുടര്ച്ചയായി അധികാരത്തിലിരുന്നു. ബ്രസീല് ജനതയെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ പടുകുഴിയില് നിന്ന് കരകയറ്റിയത് ലുലയാണ്. ലുലയ്ക്കും പക്ഷേ ജയില്വാസം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു. 2018ലാണ് അഴിമതിയും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലുല ജയിലില് കഴിഞ്ഞത്. എന്നാല് 2021ല് സുപ്രീം കോടതി അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കി. കുരിതിബയിലെ കീഴ്ക്കോടതിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ വിചാരണ ചെയ്യാന് അധികാരമില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആയിരുന്നു നടപടി.
ലുലയുടെ വര്ക്കേഴ്സ് പാര്ട്ടി അംഗം ദില്മ റൂസഫായിരുന്നു ലുലയ്ക്ക് പിന്നാലെ 2011ല് അധികാരത്തിലെത്തിയത്. എന്നാല് അവരെ 2016 ഓഗസ്റ്റില് ഇംപീച്ച് ചെയ്തു. സര്ക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങള് അനധികൃതമായി കൃത്രിമത്വം കാണിച്ച് പൊതുബാങ്കിന് പണം നല്കുന്നത് വൈകിപ്പിച്ചു എന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു നടപടി.
ഒരു പതിറ്റാണ്ടായി ബ്രസീലിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം എത്രമാത്രം പ്രക്ഷുബ്ധമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഈ സംഭവങ്ങളോരോന്നും. ഇടത് വലത് ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടെങ്കിലും ബ്രസീല് വളരെ ചലനാത്മകമായ ഒരു ജനാധിപത്യമായി തുടരുകയാണ്.
ലുലയും ഫ്ലാവിയോയും ഒക്ടോബര് 25ന് വേണ്ടി തയാറെടുക്കുകയാണ്. എന്നാല് ഇടത് വലത് രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടകള് തന്നെയാകും പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മുഖ്യവിഷയം.
ഏതൊരു വലതു പക്ഷ നേതാവിനെയും പോലെ ബൊല്സനാരോയും കുറ്റകൃത്യങ്ങള്, സ്വകാര്യമേഖല പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കല്, ക്ഷേമ പദ്ധതികളിലെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത കുറയ്ക്കല്, വളര്ച്ച ശക്തിപ്പെടുത്തല് എന്നിവയ്ക്ക് തന്നെയാണ് ഊന്നല് നല്കുന്നത്. അതേസമയം ഇടത് ജനകീയ നിലപാടുകള് തന്നെയാണഅ ലുല പിന്തുടരുന്നത്. സാമ്പത്തിക വളര്ച്ചയ്ക്കപ്പുറം ജനങ്ങളെ ദാരിദ്ര്യത്തില് നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശ്യം.
ലാറ്റിനമേരിക്കയും വലത്തേക്ക്
ലാറ്റിനമേരിക്കയിലെ പുത്തന് രാഷ്ട്രീയ പ്രവണതകളുടെ ഭാഗമായാണ് നിരീക്ഷകര് ലുല -ബൊല് സനാരോ പോരാട്ടത്തെ കാണുന്നത്. 2025 മുതല് നിരവധി പ്രമുഖ ലാറ്റിനമേരിക്കന് രാജ്യങ്ങള് ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തേക്ക് ഒരു ചാഞ്ചാട്ടം കാട്ടിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
അര്ജന്റീനയിലെ പ്രസിഡന്റ് ജാവിയര് മിലെയുടെ വിജയമാണ് ഇതില് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അര്ജന്റീനയുടെ കറന്സിയായ പെസോയെ മാറ്റി അമേരിക്കന് ഡോളറിനെ കൊണ്ടുവരുന്നതില് അദ്ദേഹം ബഹുദൂരം മുന്നോട്ട് പോയിക്കഴിഞ്ഞു. സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങള് മൂലം ഇതുവരെ ഡോളര്വത്ക്കരണം നടന്നിട്ടില്ല. എന്നാല് ഇതൊരു വലിയ നയലക്ഷ്യമായി നിലനില്ക്കുന്നു.
ചിലിയില് തീവ്ര വലതുപക്ഷക്കാരനായ ജോസ് അന്റോണിയോ കാസ്റ്റ് പതിനേഴ് വര്ഷമായി രാജ്യത്ത് തുടരുന്ന അഗസ്റ്റോ പിനോഷെയുടെ സൈനിക ഭരണകൂടത്തെയും മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെയും ജനാധിപത്യത്തെയും അടിച്ചമര്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന നടപടിയാണ് മറ്റൊരുദാഹരണം. കാസ്റ്റ് ഇന്ഡിപെന്ഡന്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് യൂണിയനുമായുള്ള ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കുകയും റിപ്പബ്ലിക്കന് പാര്ട്ടി ഓഫി ചിലി എന്ന തീവ്ര വലതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിന് രൂപം നല്കുകയും ചെയ്തു.
പെറുവില് മാവോയിസ്റ്റ് ഷൈനിങ് പാത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തെ ഇല്ലാതാക്കി പിന്നീട് അഴിമതി ആരോപണങ്ങളില് കുരുങ്ങി ജയിലിലടയ്ക്കപ്പെട്ട ആല്ബര്ട്ടോ ഫ്യുജിമോറിയുടെ മകള് കെയ്കോ ഫ്യുജിമോറി നാലാമത്തെ ശ്രമത്തില് രാജ്യത്തെ പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂണിലാണ്. വലതുപക്ഷ കക്ഷിയില് നിന്നാണ് അവര് അധികാരത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. സ്വകാര്യസംരംഭകത്വവും ക്രമസമാധാനവുമാണ് അവര് ഊന്നല് നല്കുന്ന മേഖലകള്.
കൊളംബിയയില് രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ലാത്ത, വ്യവസായിയായ അബലാര്ഡോ ഡെ ലാ എസ്പിറിയല്ലയാണ് പ്രസിഡന്റ് പദത്തിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ ചിന്തയുള്ള ഇയാള് സാധാരണക്കാരന് ആയുധങ്ങള് കൈവശം വയ്ക്കാനുള്ള അവകാശം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. ഗുണ്ടകള്ക്ക് ആയുധം കൊണ്ടു നടക്കാമെങ്കില് സ്വയം പ്രതിരോധത്തിന് സാധാരണക്കാരനും ഇത് ആവശ്യമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്ഷം.
ബൊളീവിയയെ നയിച്ചിരുന്നത് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനവും അതിന്റെ കരുത്തുറ്റ നേതാവുമായിരുന്ന ഇവ മൊറെയ്ല്സ് ആയിരുന്നു. എന്നാല് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അമരക്കാരിയും ശക്തയായ തദ്ദേശ നേതാവുമായ ഇവോ മൊറയ്ല്സിന് ക്രൈസ്തവ ജനാധിപത്യ കക്ഷി നേതാവായ റോഡ്രിഗോ പാസ് പെരേരയോട് പരാജയപ്പെടേണ്ടി വന്നു. മൊറെയ്ല്സും സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാര്ട്ടിയുമായിരുന്നു രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടായി രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗധേയം നിര്ണയിച്ചിരുന്നത്.
ലാറ്റിനമേരിക്കയെ പുനഃക്രമീകരിക്കാന് അമേരിക്കന് ശ്രമം
ബ്രസീലിനെ തീവ്രവലതുപക്ഷക്കാര് അപഹരിക്കാന് അനുവദിക്കില്ലെന്നാണ് ലുലയുടെ നിലപാട്. ഒക്ടോബര് 25ന് താന് തോറ്റാലും ജയിച്ചാലും ലോകത്തിന് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. ട്രംപിനും വാഷിങ്ടണിനും പക്ഷേ ഒരു കുത്ത് കൊടുക്കാന് ലുല മറന്നില്ല. ട്രംപിന്റെ ചുങ്ക യുദ്ധം ചൈനയിലേക്കുള്ള അമേരിക്കയുടെ സോയാബീന് കയറ്റുമതിയെ ബാധിച്ചു. ഇത് ബ്രസീലിന് ഗുണകരമായെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ബ്രസീലിനെ ലുല ബ്രിക്സിന്റെ നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിച്ചു.ആഗോള വിപണിയില് അമേരിക്കന് ആധിപത്യത്തെ ബ്രിക്സ് വെല്ലുവിളിക്കുന്നു.
ലുല പരാജയപ്പെട്ടാല് അത് ട്രംപിന്റെ വിജയമാണ്. ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി ലാറ്റിനമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യമാണ് ബ്രസീല്. 2130 ലക്ഷമാണ് ഇവിടുത്തെ ജനസംഖ്യ. ലുല തോറ്റാല് ഈ രാജ്യത്തെയും തങ്ങളുടെ ക്യാമ്പ് ഫോളോവര് ആക്കാമെന്നാണ് ട്രംപിന്റെ സ്വപ്നം. പക്ഷേ വെനിസ്വേലയിലെ മുന് പ്രസിഡന്റ് നിക്കോളാസ് മഡൂറയോട് ചെയ്തത് ട്രംപിന് ലുലയോട് ചെയ്യാനാകില്ല. മഡൂറോയെ ട്രംപ് തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുകയും വെനിസ്വേലയിലെ എണ്ണക്കിണറുകള് അമേരിക്കന് കമ്പനികള്ക്ക് നല്കുകയുമാണ് ട്രംപ് ചെയ്തത്.
അമേരിക്കന് താത്പര്യങ്ങള്ക്ക് അനുസരിച്ച് ലാറ്റിനമേരിക്കയെ പരുവപ്പെടുത്താന് ശ്രമിക്കുന്ന ആദ്യപ്രസിഡന്റല്ല ട്രംപ്. തങ്ങളുടെ ഈ തെക്കന് അയല്ക്കാരന് മേല് തങ്ങളുടെ ഏകാധിപത്യനയങ്ങള് നടപ്പാക്കാന് സെന്ട്രല് ഇന്റിലജന്സ് ഏജന്സിയുടെ സഹായത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്ഗാമികളും ശ്രമിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ പലപ്പോഴും അവര്ക്ക് വിജയിക്കാനായില്ല. ലുല കേവലം വലതുപക്ഷ ആധിപത്യത്തെ ചെറുക്കുക മാത്രമായിരുന്നില്ല. മറിച്ച് ബ്രസീലിനും ബ്രസീലിന് മേലുള്ള ആധിപത്യത്തിനും ഇടയിലുള്ള ശക്തമായ പ്രതിരോധമായും ലുല ഇക്കാലമത്രയും നിലകൊണ്ടു.
ബ്രസീലിന്റെ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേവലം ബ്രസീലുകാര്ക്ക് മാത്രമല്ല പ്രാധാന്യമുള്ളതാകുന്നത്. ബ്രസീലിനപ്പുറമുള്ള തന്ത്രജ്ഞര്ക്കും ഇത് ഏറെ നിര്ണായകമാണ്. അവസാന ദിവസം ബ്രസീലുകാര് തീരുമാനിക്കും ലുല വിജയിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നത്.
വോട്ടര്മാരുടെ മനസില് എന്താണെങ്കിലും എന്തിനും മീതേ അത് അവരുടെ ജീവിതച്ചെലവിനെയും തൊഴിലിനെയും കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകള് തന്നെയാകും. ബൊല്സനാരോ സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങള്ക്ക് തന്നെയാകും ഊന്നല് നല്കുക. ഏതായാലും ഇത് രസകരമായ പ്രത്യയശാസ്ത്ര, ദേശീയ രാജ്യാന്തര പടയോട്ടം തന്നെയാണ്.
ഒക്ടോബര് 25ന് ആര് വിജയിച്ചാലും ഇത് ബീജീങ് മുതല് വാഷിങ്ടണ് വരെയുള്ള രാജ്യാന്തര തലസ്ഥാനങ്ങള്ക്കും ബ്രസീലിയയ്ക്കും ഏറെ പ്രധാനം തന്നെയാണ്.