അമേരിക്കന് കോണ്ഗ്രസില് ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ പടയോട്ടം, അഞ്ച് ഇന്ത്യന് വംശജരുടെ വിജയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം
ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാര്ത്ഥികളായി അമേരിക്കന് പാര്ലമെന്റിലേക്ക് നാല് ഇന്ത്യന് വംശജര് വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പിയ ദാണ്ഡിയ ഫ്ലോറിഡയില് ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു. അരുണ മില്ലര് മേരിലാന്ഡില് ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവര്ണറായും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
Published : November 6, 2026 at 12:46 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: മലയാളി വനിത നിത്യ രാമന് ലോസ്ഏഞ്ചല്സ് മേയറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതടക്കം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആഘോഷിക്കാന് അമേരിക്കയിലെ ഈ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഏറെയുണ്ട്. അമേരിക്കന് പാര്ലമെന്റില് ഡെമോക്രാറ്റിക് കക്ഷി അക്ഷരാര്ത്ഥത്തില് തേരോട്ടം തന്നെ നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പാര്ലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളിലും കൃത്യമായ മേല്ക്കൈ ഡെമോക്രാറ്റുകള് നേടി.
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ഇത് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കക്ഷിയായ റിപ്പബ്ലിക്കന് പാര്ട്ടിക്കും വലിയ തിരിച്ചടി തന്നെയാണ് എന്ന കാര്യത്തില് യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പോടെ പ്രസിഡന്റിന്റെ അധികാരത്തിന് മേല് ഒരു കടിഞ്ഞാണ് വരും. പ്രസിഡന്റ് പദവിയുടെ അവസാന വര്ഷങ്ങളില് ട്രംപിനെ കാത്തിരിക്കുക വലിയ അഗ്നിപരീക്ഷകള് തന്നെയാകും എന്ന കാര്യത്തില് തെല്ലും സംശയവുമില്ല.
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ഇന്തോ-അമേരിക്കന് സമൂഹത്തിന് വലിയ നേട്ടമാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അമി ബേര, റോ ഖന്ന, പ്രമീള ജയ്പാല്, സുഹാസ് സുബ്രഹ്മണ്യന് തുടങ്ങി അഞ്ച് ഇന്തോ അമേരിക്കക്കാര് ജനപ്രതിനിധി സഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അരുണ മില്ലര് മേരിലാന്ഡിന്റെ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവര്ണറായി വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ജനപ്രതിനിധി സഭയിലേക്ക് ഒരു പുതുമുഖം കൂടി കടന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു. പിയ ദാണ്ഡിയ ഫ്ലോറിഡയിലെ 22 കോണ്ഗ്രഷണല് ജില്ലകളിലാണ് വെന്നിക്കൊടി നാട്ടിയത്. ഇവരെല്ലാം തന്നെ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്ട്ടിയുടെ ബാനറിലാണ് വിജയിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
എന്നാല് റിപ്പബ്ലിക്കന് കക്ഷിയില് നിന്ന് ജനവിധി തേടിയ നിരവധി ഇന്തോ അമേരിക്കക്കാര്ക്ക് പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നു എന്നതും ശ്രദ്ധേയാമണ്. ഇതില് ഏറെ പ്രധാനി വിവേക് രാമസ്വാമിയാണ്. ഒഹിയോയില് ഗവര്ണര് സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഡെമോക്രാറ്റ് നേതാവ് ആമി ആക്ടനോടാണ് വിവേക് രാമസ്വാമി പരാജയപ്പെട്ടത്.
ന്യൂയോര്ക്ക് അറ്റോര്ണി ജനറല് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് റിപ്പബ്ലിക്കന് സ്ഥാനാര്ത്ഥി സരിത കോമാതി റെഡ്ഡി പരാജയപ്പെട്ടു. നിലവിലെ അറ്റോര്ണി ലെതിത ജെയിംസ് തന്നെയാണ് വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. മസാച്യുസെറ്റ്സില് നിന്ന് സെനറ്റിലേക്ക് സ്വതന്ത്രനായി ജനവിധി തേടിയ ശിവ അയ്യാ ദുരൈയും പരാജയപ്പെട്ടു.
അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യന് അമേരിക്കക്കാര്ക്ക് സമ്മിശ്ര ഫലമാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാര്ത്ഥികള് തന്നെയാണ് അമേരിക്കന് കോണ്ഗ്രസില് വലിയ തോതില് വെന്നിക്കൊടി പാറിച്ച ഇന്ത്യന് വംശജരും.
എന്ത് കൊണ്ട് ഇന്തോ അമേരിക്കക്കാരുടെ വിജയത്തിന് പ്രാധാന്യമേറുന്നു?
ഇന്ത്യന് വംശജരുടെ രാഷ്ട്രീയ പങ്കാളിത്തത്തില് ദീര്ഘകാല മാറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം. അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യന് സമൂഹം വളര്ന്നിരിക്കുന്നു. നിരവധി പതിറ്റാണ്ടുകളായി അവിടുത്തെ സ്വാധീന ശക്തിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഭരണരംഗത്തും നയരൂപീകരണത്തിലും പ്രചാരണ ധനസഹായത്തിലും എല്ലാം അവര് ഇന്ന് ഏറെ സജീവമായിരിക്കുന്നു.
ഇന്തോ-അമേരിക്കന് പാര്ലമെന്റംഗങ്ങള് കുടിയേറ്റം, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യപരിരക്ഷ, സാങ്കേതികത, നികുതി, വാണിജ്യം, പ്രതിരോധം, വിദേശനയം തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളില് ചര്ച്ചകളില് സജീവമായി പങ്കാളികളാകുന്നു. ഇന്ത്യ അമേരിക്ക തന്ത്രപരവും സാമ്പത്തികവുമായ ബന്ധം വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില് അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിന് പ്രാധാന്യം ഏറെയാണ്.
ഇന്ത്യന് സമൂഹത്തെ ബാധിക്കുന്ന എച്ച് വണ് ബി വിസ, തൊഴില് പരമായ കുടിയേറ്റങ്ങള്, ഗ്രീന്കാര്ഡ് തടയല്, വിദ്യാഭ്യാസ കൈമാറ്റങ്ങള്, വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങള് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച ചര്ച്ചകള്ക്ക് രൂപം നല്കാന് ഈ അഞ്ച് അംഗങ്ങള്ക്ക് അവസരം കിട്ടും. അവരുടെ നിലപാടുകള് തീര്ച്ചയായും സ്വത്വപരമാകില്ല. അവര് ഡെമോക്രാറ്റിക് കക്ഷിയില് നിന്നുള്ളവരാണ്. വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളെയാണ് അവര് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. അവര്ക്ക് അവരുടേതായ രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യവും നയമുന്ഗണനകളുമുണ്ടാകും.
ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളില് ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തിലെ നിയമനിര്മ്മാണം സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ സമിതി അംഗത്വം, നേതൃത്വ പങ്ക്, പദവി തുടങ്ങിയവയുടെ സ്വാധീനമുണ്ടാക്കും.
ഇന്തോ അമേരിക്ക ബന്ധത്തിലെ സ്വാധീനം
ഇന്ത്യ- അമേരിക്ക ബന്ധം പ്രതിരോധ സഹകരണം, നിര്ണായക സാങ്കേതികതകള്, വാണിജ്യം, ഊര്ജസുരക്ഷ, സാമ്പത്തിക താത്പര്യങ്ങള്ഇന്തോ-പസഫിക് തുടങ്ങി തന്ത്രപരവും സാമ്പത്തികവുമായ വിവിധ വിഷയങ്ങളിലൂടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്നിഗ്ദ്ധ ഘട്ടത്തിലാണ് അമേരിക്കന് പാര്ലമെന്റിന്റെ നിയന്ത്രണം ഡെമോക്രാറ്റുകള് കയ്യാളിയിരിക്കുന്നത്.
അമേരിക്കന് പാര്ലമെന്റിലെ കൂടുതല് ഇന്ത്യന് സമൂഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിലെ ചര്ച്ചകളില് ഇന്ത്യയുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകള് പങ്ക് വയ്ക്കാന് അവസരമൊരുക്കും. നിയമനിര്മ്മാണത്തില് ഇന്ത്യന് സമൂഹത്തിന്റെ ആശങ്കകള് പങ്ക് വയ്ക്കാനും ഇവരിലൂടെ സാധിക്കും. അതേസമയം അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം അമേരിക്കന് ജനതയോടും അവരുടെ ദേശീയതാത്പര്യത്തോടും തന്നെയാകും.
കോണ്ഗ്രസിലെ ഡെമോക്രാറ്റിക് നിയന്ത്രണം ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ വിദേശ നയ തീരുമാനത്തെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാനുള്ള അവസരമൊരുക്കും. വാണിജ്യം, ചുങ്കം, കുടിയേറ്റം, ഇറാന് സംഘര്ഷം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളില് പ്രത്യേകിച്ചും. ഇത് ഭരണകൂടത്തിനും വാഷിങ്ടണുമായി സഹകരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങള്ക്കും കൂടുതല് സങ്കീര്ണമായ നയ പരിസ്ഥിതി സൃഷ്ടിക്കും.
ന്യൂഡല്ഹിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോണ്ഗ്രസിലെ ഡെമോക്രാറ്റിക് നിയന്ത്രണം ഇന്തോ-അമേരിക്ക തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തത്തില് ഉഭയകക്ഷി പിന്തുണ തുടരുന്നതിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നതാണ് വിഷയം. ചരിത്രപരമായി ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധത്തില് വാണിജ്യം, കുടിയേറ്റം, മനുഷ്യാവകാശം, മറ്റ് നയപരമായ പ്രശ്നങ്ങള് എന്നിവയില് അഭിപ്രായഭിന്നതകളുയര്ന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അമേരിക്കയിലെ രണ്ട് പ്രമുഖ കക്ഷികളില് നിന്നും പിന്തുണ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
ഇന്തോ അമേരിക്കക്കാരിലുണ്ടാക്കുന്ന സ്വാധീനം
2026ലെ ഇടക്കാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അമേരിക്കയിലെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂമികയെ പുനര്പരുവപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഡെമോക്രാറ്റുകള് പാര്ലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളുടെയും നിയന്ത്രണം കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കി. ട്രംപിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകള്ക്കുള്ള മറുപടിയാണിത്. ഭരണകൂടത്തിന്റെ നയങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കാനും അവരുടെ നയങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കാനുമുള്ള അവസരമാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഇതിലൂടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്.
ഇന്തോ-അമേരിക്കന് സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പരിണാമത്തില് ഒരു പടികൂടി മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു. ജനപ്രതിനിധി സഭയില് അഞ്ച് ഇന്ത്യാക്കാര് ജയിച്ച് കയറിയിരിക്കുന്നു. പിയദാണ്ഡിയയുടെ കോണ്ഗ്രസ് പ്രവേശനം, മേരിലാന്ഡില് അരുണാ മില്ലറുടെ പുനര് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, എന്നിവ അമേരിക്കന് പൊതുജീവിതത്തില് ഇന്ത്യാക്കാരുടെ സാന്നിധ്യം വര്ദ്ധിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനകളാണ്.
ദാണ്ഡിയയുടെ വിജയം നിര്ണായകമാകുന്നത് അവര് ആദ്യമായി ഫ്ലോറിഡയില് നിന്ന് കോണ്ഗ്രസിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വനിതയാണ് എന്നത് കൊണ്ടു കൂടിയാണ്. കാലിഫോര്ണിയ, വാഷിങ്ടണ്, വെര്ജീനീയ സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കൂടി ഇന്ത്യന് സമൂഹത്തിന്റെ സ്വാധീനം വ്യാപിക്കുന്നു എന്നിന്റെ തെളിവും കൂടിയാണിത്.
ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം നിയമനിര്മ്മാണത്തിലും നയരൂപീകരണത്തിലുമുള്ള അര്ത്ഥപൂര്ണമായ സ്വാധീനമാക്കി മാറ്റുക എന്നതാണ് ഇവര്ക്ക് മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളി.