അമേരിക്ക-ഇറാന്‍ യുദ്ധം; കളി നിയമത്തിന്‍റെ കാഴ്‌ചപ്പാടിലൂടെ....

ഫെബ്രുവരി 28ന് ആരംഭിച്ച അമേരിക്ക-ഇസ്രയേല്‍ ഇറാന്‍ യുദ്ധം ബഹുവിധ തലങ്ങളിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു. ആഗോളതലത്തിലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ യുദ്ധം ഉണ്ടാക്കുന്ന കെടുതികള്‍ വളരെ വലുതാണ്.

DONALD TRUMP MIDDLE EAST ISRAEL IRAN USA GAME THEORY
Rescue workers check a destroyed building that was hit by an Israeli airstrike in Nabatiyeh town, south Lebanon, Thursday, March 5, 2026 (AP)
author img

By Brig Rakesh Bhatia

Published : March 6, 2026 at 1:33 PM IST

Updated : March 6, 2026 at 1:39 PM IST

ഈ ദശകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൗമരാഷ്‌ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍. കേവലം സൈനിക നീക്കങ്ങളായി ആരംഭിച്ച ഇതിപ്പോള്‍ ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങള്‍ മുഴുവനും സമുദ്ര വാണിജ്യ പാതകളും ആഗോള ഊര്‍ജ്ജവിപണിയും ഉള്‍പ്പെടുന്ന വിശാലമായ പ്രാദേശിക സംഘര്‍ഷമായി മാറിയിരിക്കുന്നു.

സംഘര്‍ഷം വിവിധതലങ്ങളിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു. സൈനിക പോരാട്ടങ്ങള്‍, പ്രത്യശാസ്‌ത്ര വ്യാഖ്യാനങ്ങള്‍, സാമ്പത്തിക സമ്മര്‍ദ്ദം, ഭൗമരാഷ്‌ട്രീയ പക്ഷം ചേരലുകള്‍ എന്നിവയിലേക്ക് ഇത് എത്തിയിരിക്കുന്നു.

ഇത്തരമൊരു തന്ത്രപരമായ മത്സരത്തില്‍ പ്രവൃത്തികള‍ അപൂര്‍വമായി മാത്രമേ ഒറ്റപ്പെട്ടതാകൂ. ഓരോ ചുവടും വിശാലമായ ഒരു ശൃംഖലയുടെ വ്യാപനമാണെന്നതിന്‍റെ സൂചനയാണ്. ഭരണമാറ്റമാണ് ഇസ്രയേലിന്‍റെയും അമേരിക്കയുടെയും ലക്ഷ്യം. ഒപ്പം ഇറാന്‍റെ തന്ത്രപരമായ ശേഷി ഉന്‍മൂലനം ചെയ്യലും. ഇതിന് പുറമെ മേഖലയില്‍ തങ്ങളുടെ സ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കലും ഇവരുടെ ഉദ്ദേശ്യമാണ്. ബാഹ്യസമ്മര്‍ദ്ദങ്ങള്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് കരുത്തേകുകയേ ഉള്ളൂ എന്ന് സ്ഥാപിക്കലാണ് ഇറാന്‍റെ ഉദ്ദേശ്യം. ഒപ്പം ശത്രുക്കള്‍ക്ക് തങ്ങളെ നേരിടണമെങ്കില്‍ ഏറെ വിയര്‍പ്പൊഴുക്കണമെന്ന് സ്ഥാപിക്കലും.

നിരീക്ഷകര്‍ ഇതിനെ കളി സിദ്ധാന്തത്തിന്‍റെ ചട്ടക്കൂടിലൂടെയാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്. എതിരാളിയുടെയും അവരുടെ സഖ്യകക്ഷികളുടെയും പ്രതികരണം അറിഞ്ഞ് ഓരോ കളിക്കാരും തങ്ങളുടെ ചലനങ്ങള്‍ കണക്കുകൂട്ടുന്നു.

കൊലപാതക പോരാട്ടവും അധികാര രക്തസാക്ഷിത്വവും

അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും നടത്തിയ സംയുക്ത ആക്രമണത്തില്‍ ഇറാന്‍റെ പരമോന്നത നേതാവിനെ വധിച്ചു എന്നതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാടകീയമായ ഒരു പരിണിത ഫലം. പൂര്‍ണമായും ഒരു സൈനിക കാഴ്‌ചപ്പാടില്‍, ഇത്തരത്തിലൊരു കൊലപാതക ആക്രമണം നയരൂപീകരണ കേന്ദ്രങ്ങളെ തകര്‍ക്കുകയും രാഷ്‌ട്രീയ അധികാരത്തെ ദുര്‍ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.

ഇറാന്‍റെ പ്രത്യശാസ്‌ത്ര ചട്ടക്കൂട് ഇതിനെ കൂടുല്‍ സങ്കീര്‍ണമാക്കുന്നു. ഷിയ രാഷ്‌ട്രീയ ചിന്തകള്‍ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന് കൂടുതല്‍ പ്രതീക പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നു. ഷിയ സ്വത്വത്തിന്‍റെ കേന്ദ്രബിന്ദുവായി മാറിയ അനീതിക്കെതിരെ പോരാടിയ ഇമാം ഹുസൈനെ വധിച്ച കര്‍ബല പോരാട്ടത്തിന്‍റെ ചരിത്രമാണ് ഈ സംഭവം ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നത്.

ഈയൊരു വ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെ ഒരു നേതാവിന്‍റെ മരണം പ്രതിരോധത്തിന്‍റെ ശക്തമായ ഒരു പ്രതീകമായി മാറ്റപ്പെടുന്നു. രാജ്യത്തെ ദുര്‍ബലപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ തിരിച്ചടിക്കുള്ള പൊതുപിന്തുണയ്ക്കും വൈകാരിക പടയൊരുക്കത്തിനും കരുത്ത് പരുന്നു. ശത്രുവിനെ ദുര്‍ബലനാക്കാനുള്ള നീക്കം അയാളുടെ പ്രതിരോധശേഷി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന ലളിതമായ കളി നിയമമാണിത്.

സാധാരണക്കാരുടെ ജീവനാശവും ആഗോള അവബോധ പോരാട്ടവും

ആധുനിക പോരാട്ടങ്ങള്‍ യുദ്ധമുഖത്ത് മാത്രമല്ല. മറിച്ച് വിവരമേഖലയില്‍ കൂടിയാണ്. ആളപായങ്ങള്‍ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആഗോള അഭിപ്രായങ്ങള്‍ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട വാര്‍ത്ത ഇറാനിലും പശ്ചിമേഷ്യയിലെമ്പാടും ജനരോക്ഷം തീവ്രമാക്കി. വൈദേശികാധിനിവേശത്തിനെതിരെയുള്ള ചെറുത്ത് നില്‍പ്പായി പോരാട്ടങ്ങളെ ചിത്രീകരിക്കാന്‍ ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ സഹായിക്കും.

DONALD TRUMP MIDDLE EAST ISRAEL IRAN USA GAME THEORY
Plumes of smoke rise as strikes hit the city during the U.S.–Israeli military campaign in Tehran, Iran, Thursday, March 5, 2026 (AP)

സമകാലിക വിവരസാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതിയില്‍ ജനങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ അതിവേഗം മാധ്യമശൃംഖലകളിലൂടെയും സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും വളരെ പെട്ടെന്ന് പ്രചരിക്കുന്നു. ഇത്തരം വ്യാഖ്യാനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ രാജ്യാന്തര പൊതുഅഭിപ്രായങ്ങളും നയതന്ത്ര ചേരികളും സൃഷ്‌ടിക്കുന്നു.

സൈനിക നടപടികളിലേര്‍പ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ തന്ത്രപരമായ വിജയങ്ങള്‍ അത് കൊണ്ട് തന്നെ വിവര ഇടങ്ങളില്‍ തന്ത്രപരമായി തന്നെ ഇല്ലാതാകുന്നു.

പോരാട്ടം ഗള്‍ഫ് മേഖലയിലേക്ക് പടരുന്നു

പോരാട്ടം കടുത്തതോടെ ഇറാന്‍ ഇസ്രയേിനുമപ്പുറം ഗള്‍ഫ് മേഖലയിലെമ്പാടുമുള്ള അമേരിക്കന്‍ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ചു. അമേരിക്കന്‍ സൈനികത്താവളങ്ങളുള്ള ഇടങ്ങളിലേക്ക് ഇവരുടെ മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും പറന്നു. ഖത്തര്‍, കുവൈറ്റ്, ബഹ്‌റൈന്‍, യുഎഇ, സൗദി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളെയാണ് പ്രധാനമായും ഉന്നമിട്ടത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യാപക പ്രതിരോധം മറ്റൊരു തന്ത്രമാണ് വെളിവാക്കിയത്. ഇറാന് ഒരിക്കലും അമേരിക്കയുടെ ഭൗമ മേഖലയിലേക്ക് നേരിട്ട് കടന്ന് കയറാനാകില്ല. എന്നാല്‍ പശ്ചിമേഷ്യയിലെമ്പാടുമുള്ള അവരുടെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്ക് ഭീഷണി ഉയര്‍ത്താനാകും.

DONALD TRUMP MIDDLE EAST ISRAEL IRAN USA GAME THEORY
Mourners reach out to the coffins of members of Iran's military, killed during the ongoing U.S.–Israeli military campaign, during their funeral in Kashan, Iran, Thursday, March 52026 (AP)

ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ കഠിനകാലത്തിലൂടെ കടന്ന് പോകുകയാണ്. മിക്കരാജ്യങ്ങളിലും അമേരിക്കുടെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്. മേഖലയില്‍ ഇത് വാഷിങ്ടണിന്‍റെ സുരക്ഷ ഗോപുരങ്ങളായി വര്‍ത്തിക്കുന്നു. ഇവ പശ്ചിമേഷ്യയിലെമ്പാടും നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളും നാവിക സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും വ്യോമദൗത്യങ്ങളുമായി നിലകൊള്ളുന്നു.

ഇവ തന്നെ പോരാട്ടത്തിന്‍റെ ലക്ഷ്യങ്ങളായി മാറുന്നു. ഇറാന്‍റെ മിസൈലുകളു ഡ്രോണുകളും വിവിധ ഗള്‍ഫ് കേന്ദ്രങ്ങളെയും ഊര്‍ജ്ജ സംവിധാനങ്ങളെയും ഇതിനകം തന്നെ ബാധിച്ച് കഴിഞ്ഞു.

തത്ഫലമായി ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ നിഷ്‌പക്ഷത പുലര്‍ത്തിയിരുന്ന രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടി പോരാട്ടം കടന്ന് കയറിയിരിക്കുന്നു.

ഭൗമശാസ്‌ത്രവും തന്ത്രപരവുമായ ഹോര്‍മൂസ് കടലിടുക്കിന്‍റെ പ്രാധാന്യം

പേര്‍ഷ്യന്‍ കടലിടുക്കിന്‍റെ ഭൗമശാസ്‌ത്രപരമായ പ്രത്യേകത ഇറാന് തന്ത്രപരമായ മേല്‍ക്കൈ നല്‍കുന്നുണ്ട്. ഹോര്‍മൂസ് കടലിടുക്കിലാണ് ഇതിന്‍റെ കേന്ദ്രം. പേര്‍ഷ്യന്‍ കടലിടുക്കിനെയും അറബിക്കടലിനെയും തമ്മില്‍ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സമുദ്ര ഇടനാഴിയാണിത്.

ലോകത്തിന്‍റെ എണ്ണ ഉപഭോഗത്തിന്‍റെ അഞ്ചിലൊന്നും ഈ വഴിയാണ് കടന്ന് പോകുന്നത്. ആഗോളസമ്പദ്ഘടനയുടെ നിര്‍ണായകമായ വാണിജ്യ പാതകളിലൊന്നാണിത്. ഇത് വഴിയുള്ള കപ്പല്‍ ഗതാഗതം തടസപ്പെടുത്തുകയോ ഉപരോധിക്കുകയോ ചെയ്യുമെന്നാണ് ഇറാന്‍റെ ആവര്‍ത്തിച്ചുള്ള ഭീഷണി. പോരാട്ടം കടുത്തതോടെ ഇത് വഴി കടന്ന് പോകാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന കപ്പലുകളും ആക്രമണത്തിന്‍റെ ലക്ഷ്യങ്ങളാകാമെന്ന് ഇറാന്‍ ഔദ്യോഗിക മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

DONALD TRUMP MIDDLE EAST ISRAEL IRAN USA GAME THEORY
A giant poster shows the late Hezbollah military commander Imad Mughniyeh, while workers check a destroyed building that was hit by an Israeli airstrike in Nabatiyeh town, south Lebanon, Thursday, March 5, 2026 (AP)

ഈ ഇടനാഴിയിലെ താത്ക്കാലിക ഗതാഗത തടസം പോലും ആഗോള ഊര്‍ജ്ജ വിപണിയില്‍ പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ സൃഷ്‌ടിക്കാം. ഗള്‍ഫ് എണ്ണ ഇറക്കുമതിയെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്ന ഏഷ്യന്‍ സമ്പദ്ഘടനകള്‍ക്ക് ഇത് കനത്ത പ്രഹരമായേക്കാം.

പരമ്പരാഗത സൈനിക ശേഷി ദുര്‍ബലമാക്കുമ്പോഴും ഇറാന് ഭൗമശാസ്‌ത്രപരമായ കിടപ്പ് ഒരു മേല്‍ക്കൈ നല്‍കുന്നു.

വിഭവങ്ങള്‍, വെള്ളം, പോരാട്ടത്തിലെ ഒളഞ്ഞിരിക്കുന്ന തലങ്ങള്‍

അടിയന്തര സൈനിക നടപടിക്കപ്പുറം ഘടനാപരമായ സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങളും തന്ത്രപരമായ പരിസ്ഥിതിയെ പരുവപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ജലക്ഷാമവും പിസ്ഥിതി സമ്മര്‍ദ്ദവും പശ്ചിമേഷ്യയിലെ വലിയ വെല്ലുവിളിയായി ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നു.

മിക്ക ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളിലും കടല്‍ വെള്ളം ശുദ്ധീകരിച്ചാണ് കുടിവെള്ളമാക്കുന്നത്. ഇതിനായി പ്ലാന്‍റുകളുമുണ്ട്. ഇത്തരം പ്ലാന്‍റുകളും ആക്രമണങ്ങള്‍ക്കിരയായേക്കാം. ഇറാനും പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട്. തടാകങ്ങള്‍ വരണ്ടുണങ്ങുകയും ഭൂഗര്‍ഭ ജലവിതാനം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു. വിഭവ ദൗര്‍ലഭ്യം ഭൗമശാസ്‌ത്ര മത്സരം തീവ്രമാക്കാം. ഇത് അയല്‍രാജ്യങ്ങളുമായള്ള സംഘര്‍ഷത്തിനും ആക്കം കൂട്ടാം.

ദീര്‍ഘകാലാടിസ്ഥാനത്തില്‍ വെള്ളം, ഊര്‍ജ്ജ വിഭവങ്ങള്‍ക്ക് മേലുള്ള നിയന്ത്രണം സൈനിക ശക്തി പോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാകും. ഇവയും പ്രാദേശിക സംഘര്‍ഷങ്ങളെ പരുവപ്പെടുത്തുന്നതില്‍ നിര്‍ണായകമാകും.

ആഗോള പ്രത്യാഘാതങ്ങളുള്ള പോരാട്ടം

അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സംഘര്‍ഷം കേവലം ഒരു പ്രാദേശിക തര്‍ക്കം എന്ന് എഴുതി തള്ളനാകില്ല. ആഗോള ഊര്‍ജ്ജ വിതരണശൃംഖലയുടെ കേന്ദ്രമായതിനാല്‍ പശ്ചിമേഷ്യ ഒരു വന്‍ ശക്തിയാണ്.

റഷ്യയും ചൈനയും ഇറാനുമായി തന്ത്രപരമായ ബന്ധങ്ങള്‍ക്ക് ശ്രമിക്കുന്നതിനാല്‍ മേഖലയിലെ വിഷയങ്ങള്‍ വീക്ഷിച്ച് വരികയാണ്. നേരിട്ട് സൈനിക ഇടപെടലിന് ഇറങ്ങില്ലെങ്കിലും തന്ത്രപരമായും സാമ്പത്തികമായുമുള്ള ഒരു പിന്തുണയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് അധികാര സന്തുലിതത്വത്തിനെ സ്വാധീനിച്ചേക്കാം.

ഊര്‍ജ്ജ വിപണിയില്‍ പ്രതിസന്ധികള്‍ ഉയര്‍ന്ന് കഴിഞ്ഞു. വിതരണം തടസപ്പെടുമെന്ന ആശങ്ക വില വര്‍ദ്ധനയ്ക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഗള്‍ഫ് അറേബ്യന്‍ മേഖലകളിലെ കപ്പല്‍ ചാലുകളെല്ലാം ഭീഷണിയിലാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പോരാട്ടത്തിന്‍റെ ആഘാതങ്ങള്‍ യുദ്ധഭൂമിക്ക് അപ്പുറത്തേക്കും നീളും.

ഇന്ത്യയെ ബാധിക്കുന്നത്

ഗള്‍ഫ് മേഖലയിലുണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു വിഷയവും ഇന്ത്യയെ നേരിട്ട് തന്നെ ബാധിക്കും. ഏകദേശം എണ്‍പത് ലക്ഷത്തോളം ഇന്ത്യാക്കാര്‍ ഗള്‍ഫ് മേഖലയില്‍ ജീവിക്കുകയും തൊഴിലെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വര്‍ഷം തോറും ഇവര്‍ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അയക്കുന്ന പണത്തിന്‍റെ അളവും വലുതാണ്.

ഗള്‍ഫിലെ എണ്ണ ഉത്പാദകരില്‍ നിന്നാണ് നാം വന്‍ തോതില്‍ അസംസ്‌കൃത എണ്ണ വാങ്ങുന്നത്. ഹോര്‍മൂസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള കപ്പല്‍ ഗതാഗതം ഏതെങ്കിലും വിധത്തില്‍ തടസപ്പെട്ടാല്‍ അത് ഇന്ത്യയുടെ ഊര്‍ജ്ജ സുരക്ഷയെയും സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയെയും ബാധിക്കും.

പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ഭൗമരാഷ്‌ട്രീയ സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ മേഖലയിലെ കൂട്ടുകെട്ടുകളെയും സ്വാധീനിക്കും. ഇറാന്‍, ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങള്‍, പാകിസ്ഥാന്‍, സുപ്രധാന ആഗോള ശക്തികള്‍ എന്നിവയുള്‍പ്പെട്ട പ്രാദേശിക മാറ്റങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയുടെ തന്ത്രപരമായ പരിസ്ഥിതിയെയും സ്വാധീനിക്കും.

DONALD TRUMP MIDDLE EAST ISRAEL IRAN USA GAME THEORY
Iranian sailors, wearing t-shirts, who were rescued from IRIS Dena warship by Sri Lanka's navy, are escorted to a Judicial Medical Officer from the National Hospital, in Galle, Sri Lanka, Thursday, March 5, 2026 (AP)

ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സന്തുലിതമായ നയതന്ത്ര ഇടപെടലുകള്‍ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി. നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷാ താത്പര്യങ്ങള്‍ സംരക്ഷിച്ച് കൊണ്ട് എല്ലാവരുമായി നല്ല ബന്ധം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് വെല്ലുവിളി.

ആധുനിക സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ എങ്ങനെ പരസ്‌പര ബന്ധിതമായ വിവിധ മേഖലകളെ ബാധിക്കുമെന്നതിന് വ്യക്തമായ ഉദാഹരണമാണ് അമേരിക്ക- ഇറാന്‍ സംഘര്‍ഷം. സൈനിക ശക്തി, പ്രത്യയശാസ്‌ത്ര ആഖ്യാനങ്ങള്‍, ഭൗമശാസ്‌ത്രം, സാമ്പത്തിക സംവിധാനങ്ങള്‍ എന്നിവയെല്ലാമാണ് പ്രതിസന്ധിയുടെ പാത രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്.

യുദ്ധമുഖം വിശാലമാക്കി എതിരാളികള്‍ക്ക് നാശം കൂട്ടുക എന്നതാണ് ഇറാന്‍റെ തന്ത്രം. അതേസമയം അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും ഇറാന്‍റെ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളെയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അതേസമയം പ്രാദേശിക പ്രതിസന്ധി കുറയ്ക്കുകയും.

ഇത്തരം കളിതന്ത്രങ്ങളില്‍ പെട്ടെന്നൊരു ഫലം വിരളമാണ്. പകരം ഇവ ദീര്‍ഘകാല തന്ത്രപരമായ പരീക്ഷണങ്ങളാകും. ഇതിന്‍റെ ഫലം പശ്ചിമേഷ്യയുടെ ഭാവി മാത്രമല്ല വിശാല ആഗോള ക്രമത്തെക്കൂടിയാകും നിര്‍ണയിക്കുക.

Last Updated : March 6, 2026 at 1:39 PM IST

DONALD TRUMP
MIDDLE EAST
ISRAEL IRAN USA
GAME THEORY
US IRAN WAR

