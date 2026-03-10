അമേരിക്ക, ഇസ്രയേല് ഇറാന് യുദ്ധം:തന്ത്രപരമായി ഇന്ത്യയുടെ അഗ്നിപരീക്ഷ
അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും ഇറാനെതിരെയുള്ള സൈനിക നടപടികള് കടുപ്പിക്കുമ്പോള് ഇന്ത്യ നമ്മുടെ നയതന്ത്രത്തിലും സുരക്ഷയിലും തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തത്തിലുമെല്ലാം സന്തുലിതത്വം പുലര്ത്തേണ്ടതുണ്ട്.
Published : March 10, 2026 at 7:41 PM IST
2026 ഫെബ്രുവരി 28ന് പശ്ചിമേഷ്യ തന്ത്രപരമായ ഒരു യാഥാര്ത്ഥ്യത്തിലേക്ക് ഉണര്ന്നത്. ഇറാനില് കടന്ന് കയറി അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും നയത്തിയ ഒരു ആക്രമണത്തില് അവരുടെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുല്ല അലി ഖമനേയിയെ വധിച്ചു. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇറാന്റെ രാഷ്ട്രീയ-തന്ത്ര ഗതി നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇത്തരത്തില് മറ്റൊരു പരമാധികാര രാഷ്ട്രത്തിന്റെ തലവനെ കൊല്ലാന് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ആക്രമണം സമീപകാല രാജ്യാന്തര രാഷ്ട്രീയത്തില് അത്യപൂര്വമാണ്.
അമേരിക്കയുടെയും ഇസ്രയേലിന്റെയും ഇന്റലിജന്സ് ശൃംഖലയുടെയും ആക്രമണ ശേഷിയുടെയും അസാധാരണമായ വെളിപ്പെടുത്തലായിരുന്നു ഈ സംഭവം. ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ വിജയത്തുടക്കം പക്ഷേ വളരെ കഠിനമായ ഒരു ചോദ്യം ഉയര്ത്തുന്നുണ്ട്. ഇതെങ്ങനെ അവസാനിക്കും? എന്ന ചോദ്യം.
പരമോന്നത നേതാവിന്റെ വധം സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെ തന്നെ ഇറാന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്ഗാമിയെ കണ്ടെത്താനുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടന്നു. ഒരു നേതാവിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് അവിടെയൊരു ആഘാതം ഉണ്ടാക്കും പക്ഷേ അവരുടെ നിലനില്പ്പ് എന്ന രാഷ്ട്രീയ അടിത്തറയെ ഇല്ലാതാക്കാനാകില്ലെന്ന ആധുനിക യുദ്ധ പാഠമാണ് ഇത് നമുക്ക് നല്കുന്നത്. സമീപകാല ചരിത്രങ്ങള് വളരെ കയ്പ്പേറിയ യാഥാര്ത്ഥ്യങ്ങളാണ് നല്കുന്നത്. 2003ല് ഇറാഖ് അധിനിവേശ കാലത്തെ സദ്ദാമിന്റെ പതനം വര്ഷങ്ങള് നീണ്ട നുഴഞ്ഞ് കയറ്റിനും വിഭാഗീയ ആക്രമണങ്ങള്ക്കുമാണ് വഴി വച്ചത്. 2011ലെ ലിബിയന് ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിലൂടെ നാറ്റോയുടെ പിന്തുണയോടെയുള്ള അധിനിവേശത്തിനിടെ മുമ്മാര് ഗദ്ദാഫി കൊലയിലൂടെ ഒരു ഒരു സ്വേച്ഛാധിപതി ഇല്ലാതായെങ്കിലും പരസ്പരം കലഹിക്കുന്ന വിമത സംഘങ്ങളുടെ പോരാട്ടങ്ങളില് പെട്ട് ആ രാജ്യം ഭിന്നിച്ച് പോയിരിക്കുന്നു. പുറത്ത് നിന്ന് സുസ്ഥിരമായ ഒരു ഭരണസ്ഥാപനം സാധ്യമല്ലെന്ന യാഥാര്ത്ഥ്യമാണ് അഫ്ഗാനില് താലിബാന്റെ തിരിച്ച് വരവ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. സൈനികവിജയങ്ങളിലൂടെ ഭരണാധികാരികളെ നീക്കാനായേക്കും. പക്ഷേ അവര് എന്ത് കൊണ്ട് നീക്കപ്പെട്ടു എന്നത് വളരെ വിരളമായി മാത്രമാണ് സ്ഥാപിക്കാന് സാധിക്കുന്നത്.
അമേരിക്ക- ഇസ്രയേല് സൈനിക സംയുക്ത നീക്കത്തിന്റെ പുതുഘട്ടം
ഇസ്രയേലും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള സൈനിക സഖ്യമാണ് ഈ സംഘര്ഷത്തില് മുമ്പെങ്ങും കാണാത്ത ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത.
ഇരുരാജ്യങ്ങളും സംയുക്തമായി ആദ്യമായി ഒരു സൈനിക നടപടിയിലേക്ക് എത്തി. ഇരുസൈന്യങ്ങളും ഇന്റലിജന്സും സംയുക്ത ആക്രണണങ്ങളും നടപടികള് പങ്കിടലുമുണ്ടായി.
2023 ജനുവരിയില് ഇരുരാജ്യങ്ങളും ചേര്ന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ഉഭയകക്ഷി സൈനികാഭ്യാസമായ ജുനിപേര് ഓക്ക് നടത്തി. വ്യോമ, കരസ നാവിക, സൈബര്ഇട സംയുക്ത പരീക്ഷണങ്ങളാണ് നടന്നത്. ഭൗമ-രാഷ്ട്രീയ ഇടങ്ങളില് സംഘര്ഷം വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് ടെഹ്റാന്റെ നീക്കം.
മിസൈല്, ഡ്രോണ് ആക്രമണത്തിനുമപ്പുറം ഇറാന് അനുകൂല സംഘങ്ങള് വിവിധ മേഖലകളില് ഇവരുടെ ആക്രമണം കടുപ്പിക്കുകയാണ്. ലെബനനിലെ ഹിസ്ബുള്ള ഇസ്രയേല് സേനയുമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്നു. അതേസമയം ഇറാഖിലെയും സിറിയയിലെയും വിമതസംഘങ്ങള് പാശ്ചാത്യ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങള്ക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണം കടുപ്പിക്കുന്നു.
ഇറാന് ദീര്ഘകാലമായി തുടരുന്ന നിഴല് യുദ്ധങ്ങളും നിഴല് ശൃംഖലകളുടെയും പ്രതിഫലനമാണ് ഇതെന്ന് ഇന്റര്നാഷണല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജിക് സ്റ്റഡീസ് നിരീക്ഷകര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. യുദ്ധഭൂമിക വിശാലമാക്കി ശത്രുക്കളുടെ സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ ചെലവ് വര്ദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് ടെഹ്റാന്റെ നീക്കം.
ഇസ്രയേലിലെയും അമേരിക്കയിലെയും വ്യത്യസ്ത ആഭ്യന്തര അഭിപ്രായങ്ങള്
അമേരിക്കയില് വ്യത്യസ്തമാ പൊതുജനാഭിപ്രായമാണ് ഉയര്ന്നിരിക്കുന്നത്. ദീര്ഘകാലം നീണ്ടു നില്ക്കുന്ന സൈനിക നടപടിക്ക് പരിമിതമായ പിന്തുണമാത്രമാണ് രാജ്യത്ത് നടത്തിയ അഭിപ്രായ സര്വേയില് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഗാലപ്പും ഖ്വിനിപിയാക് സര്വകലാശാലയുമാണ് ഇത്തരത്തില് അഭിപ്രായ സര്വേ സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള സൈനിക നടപടികള് അമേരിക്കയുടെ ദീര്ഘകാല തന്ത്രപരമായ താത്പര്യങ്ങള് സംരക്ഷിക്കുമോ എന്നതാണ് പലരും ഉയര്ത്തുന്ന ചോദ്യം. ഇറാഖും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ഇതിന് ഉപോല്ബലകമായി അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
എന്നാല് ഇസ്രയേലിന്റെ പൊതുജനാഭിപ്രായം വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇസ്രയേല് മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങള് നടത്തിയ അഭിപ്രായ സര്വേകളില് ഇറാനെതിരെയുള്ള സൈനിക നടപടിക്ക് ശക്തമായ ആഭ്യന്തര പിന്തുണയാണ് ഉള്ളത്. ഇറാനെ തങ്ങളുടെ നിലനില്പ്പിന് ഭീഷണിയായാണ് മിക്ക ഇസ്രയേലികളും വിലയിരുത്തുന്നത്.
സൈനിക സഹകരണം ശക്തമായി തുടര്ന്നാലും രാഷ്ട്രീയമാറ്റങ്ങളില് പൊതുജനാഭിപ്രായം വ്യത്യസ്തമാകുമോയെന്ന് കാലം തെളിയിക്കും.
അമേരിക്കയ്ക്ക് മുന്നിലുള്ള പോംവഴികള്; എങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കും?
തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങള്ക്കായി തുടഹ്ങിയ സംഘര്ഷം എങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നതാണ് വാഷിങ്ടണിലെ നയരൂപകര്ത്താക്കളെ കുഴക്കുന്ന ചോദ്യം. ഇറാന്റെ സൈനിക ആണവ ശേഷികളെ തകര്ക്കുന്നത് പരിമിതപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഒരു മാര്ഗം. ഈ സമീപനത്തിലൂടെ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇറാന്റെ തന്ത്രപരമായ സ്വത്തുക്കളെ ദുര്ബലമാക്കാനാകുമെങ്കിലും ദീര്ഘകാല യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാനാകും.
മറ്റൊരു മാര്ഗം ഇറാനിലെ ഭരണകൂട മാറ്റത്തിനുള്ള ആവശ്യമെന്ന സാധ്യതയാണ്. നിലവിലെ ഇറാന് നേതൃത്വത്തെ നീക്കുന്നതിലൂടെ ഇറാന് ഉയര്ത്തുന്ന ദീര്ഘകാല ഭീഷണി ഇല്ലാതാക്കാനാകുമെന്നാണ് ചില ഇസ്രയേല് നേതാക്കളുടെ പക്ഷം.
എന്നാല് ഇറാന് ഭരണകൂടത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നത് മേഖലയില് ദീര്ഘകാല അസ്ഥിരതയുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് ബ്രൂക്കിങ് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും സിഎസ്ഐഎസും പോലുള്ള നിരീക്ഷണ സ്ഥാപനങ്ങള് നല്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്. ഇത് എത്രകാലം നീണ്ടുപോകുമെന്നതും എന്ത് രാഷ്ട്രീയഫലമാകും ഇത് സമ്മാനിക്കുക എന്നതുമാണ് നയരൂപകര്ത്താക്കളുടെ മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളി.
ഇന്ത്യയുടെ തന്ത്രപരമായ സന്തുലന വെല്ലുവിളി
ഇന്ത്യ അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ 85ശതമാനവും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയാണ്. പശ്ചിമേഷ്യന് കപ്പല് ചാലുകളിലൂടെയുള്ള ചരക്ക് കടത്ത് തടസപ്പെടുന്നതോടെ ഇത് വിലക്കയറ്റത്തിനും സാമ്പത്തിക അസ്ഥിരതയ്ക്കും വഴി വയ്ക്കും. എന്നാല് ഊര്ജ്ജ വിപണിയില് മാത്രമല്ല നാം വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നത്. പല തന്ത്രപരമായ ബന്ധങ്ങളില് നിന്നും യുദ്ധം നമ്മെ പിന്നോട്ടടിക്കും.
ഇന്ത്യയുടെ പൊതുപ്രതികരണം കരുതലോടെയാണ്. വിവിധ രാജ്യങ്ങള് ഇറാനെ ശക്തമായി അപലപിച്ചപ്പോള് നാം ആരുടെയും പക്ഷം പിടിച്ചില്ല. നമ്മുടെ നയതന്ത്ര ഇടം സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ചിന്തയാണ് ഇതിന് പിന്നില്. കാരണം തികച്ചും നേരെവാ നേരെ പോ എന്നതാണ്. ഈ സംഘര്ഷത്തില് നേരിട്ട് കക്ഷിയായിരിക്കുന്നവരുമായെല്ലാം തന്നെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സുപ്രധാന ബന്ധമുണ്ട്. ഇറാനാകട്ടെ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാദേശിക കടത്ത് അഭിലാഷമായ ഛബ്ഹാര് തുറമുഖ പദ്ധതിയുടെ കേന്ദ്രമാണ്. പാകിസ്ഥാനെയുംഇസ്രയേലിനെയും കടന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും മധ്യേഷ്യയിലുമെത്താനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ മാര്ഗമാണിത്. ഇതിനിടെ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിരോധ പങ്കാളികളുമുണ്ട്. അത്യാധുനിക സാങ്കേതികതകളും വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളും ഡ്രോണുകളും നിരീക്ഷണ ഇടങ്ങളുമെല്ലാം നല്കുന്നവര്. കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിറ്റാണ്ടായി അമേരിക്കയുമായുള്ള ബന്ധവും ഗണ്യമായി ആഴത്തിലായിട്ടുണ്ട്. പ്രതിരോധ സഹകരണം, വിവരസാങ്കേതികത പങ്കിടല്, അത്യാധുനിക സാങ്കേതികതകള് എന്നിവയിലാണ് അമേരിക്കയുമായുള്ള സഹകരണം.
പ്രതിസന്ധിയുടെ തുടക്കത്തിലെ ഒരു സംഭവം, സംഘർഷം ഇന്ത്യയുടെ സമുദ്രാതിർത്തിയിലേക്ക് എത്ര വേഗത്തിൽ വ്യാപിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇറാനിയൻ നാവിക കപ്പൽ ഐറിസ് ലവാൻ കൊച്ചിയിൽ അഭയം തേടി. അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്രാതിർത്തിക്ക് അനുസൃതമായ മാനുഷിക കാരണങ്ങളാൽ ഇന്ത്യ കപ്പലിന് നങ്കൂരമിടാൻ അനുമതി നൽകി, സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള രാഷ്ട്രീയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കി.
നയതന്ത്രപരമായ സൂചനകള് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നാം നിഷ്പക്ഷത പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി. ആയത്തുല്ല ഖമനേയിയുടെ മരണത്തെത്തുടർന്ന് ഇറാനിയൻ എംബസിയിലെ അനുശോചന രജിസ്റ്ററിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധികൾ ഒപ്പുവച്ചു, നയതന്ത്ര പ്രോട്ടോക്കോളിനോടുള്ള ബഹുമാനവും ടെഹ്റാനുമായി ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നുവെന്നതും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതേസമയം, വാഷിംഗ്ടണിനോ ടെൽ അവീവിനോ എതിരായ വിമർശനമായി വ്യാഖ്യാനിക്കാവുന്ന പ്രസ്താവനകൾ ഇന്ത്യ ഒഴിവാക്കി.
ഇന്ത്യയുടെ ആഗോള ബന്ധങ്ങള് വളരുന്നതിനനുസരിച്ച്, ഇതുപോലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് ബന്ധം നിലനിർത്താനുള്ള നമ്മുടെ ശേഷിയെ കൂടി പരീക്ഷിക്കുന്നു. ന്യൂഡൽഹിയുടെ ഇതുവരെയുള്ള പ്രതികരണം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിരീക്ഷിച്ചാല് നിശബ്ദത തന്നെ ഒരുതരം തന്ത്രപരമായ സൂചനയാണ്.
സംഘർഷം നിയന്ത്രണവിധേയമായി തുടരുമോ അതോ വിശാലമായ ഒരു പ്രാദേശിക പ്രതിസന്ധിയായി പരിണമിക്കുമോ എന്ന് വരും മാസങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കും. ഇപ്പോൾ, പശ്ചിമേഷ്യ ഒരു സന്നിഗ്ദ്ധഘട്ടത്തിലാണ്, അതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ യുദ്ധക്കളത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് വ്യാപിക്കും.
