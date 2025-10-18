ETV Bharat / opinion

സൈനികമേധാവിമാരുടെ മുന്നറിയിപ്പ്, പാകിസ്ഥാനുള്ള സന്ദേശം

ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ-രാഷ്‌ട്രീയ മേധാവിമാരില്‍ നിന്നുണ്ടായ സമാന പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഇവരുടെ പൊതു ലക്ഷ്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു. തങ്ങള്‍ കരുതിതന്നെ ആണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന ശക്തമായ സന്ദേശവും ഇവര്‍ നല്‍കുന്നു.

Defence Minister Rajnath Singh along with Chief of Naval Staff Admiral Dinesh K Tripathi and Air Chief Marshal AP Singh during the 278th Annual Day celebration of the Defence Accounts Department at Bharat Mandapam, in New Delhi on Oct 1, 2025. (ANI)
By Major General Harsha Kakar

Published : October 18, 2025 at 4:55 PM IST

5 Min Read
പാകിസ്ഥാന്‍ അതിസാഹസികതയ്ക്ക് മുതിര്‍ന്നാല്‍ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതികരണം ശക്തവും സുനിശ്ചിതവുമാകുമെന്നും അത് പാകിസ്ഥാന്‍റെ ചരിത്രത്തെയും ഭൂമിശാസ്‌ത്രത്തെയും മാറ്റി മറിക്കുമെന്നും സര്‍ ക്രീക്കില്‍ പാകിസ്ഥാന്‍ നടത്തുന്ന കടന്നുകയറ്റങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ് ഒക്‌ടോബര്‍ രണ്ടിന് ഭുജില്‍ പ്രസംഗിക്കവെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

സൈനിക മേധാവി ജനറല്‍ ഉപേന്ദ്ര ദ്വിവേദി പാകിസ്ഥാന് താക്കീത് നല്‍കിയതിന് പിന്നാലെ ആയിരുന്നു രാജ്‌നാഥ് സിങിന്‍റെയും മുന്നറിയിപ്പ്. ഭൂമിയില്‍ ഇടം ഉണ്ടാകണമെങ്കില്‍ ഭീകരത സ്‌പോണ്‍സര്‍ ചെയ്യുന്ന നയം പാകിസ്ഥാന്‍ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മുന്നറിയിപ്പ്. സൈന്യത്തെ അനുപ്‌ഗഡില്‍ അഭിസംബോധന ചെയ്യവേ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പരാമര്‍ശം.

കുറച്ച് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേനാ മേധാവി എയര്‍ ചീഫ് മാര്‍ഷല്‍ എ പി സിങും പാകിസ്ഥാന് താക്കീത് നല്‍കി. പാകിസ്ഥാന്‍ ഭീകരെ പിന്തുണയക്കുന്നത് തുടര്‍ന്നാല്‍ ഓപ്പറേഷന്‍ സിന്ദൂര്‍ വീണ്ടും തുടങ്ങുമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മുന്നറിയിപ്പ്. പാകിസ്ഥാനെതിരെയുള്ള അടുത്ത സൈനിക നടപടി നാവിക സേനയാകും നയിക്കുക എന്നായിരുന്നു നാവിക സേനാ മേധാവി അഡ്‌മിറല്‍ ദിനേഷ് ത്രിപാഠിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്.

Defence Minister Rajnath Singh, along with Chief of the Naval Staff Admiral Dinesh K Tripathi, Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal AP Singh, Defence Secretary Rajesh Kumar Singh and others during the 278th Annual Day celebration of the Defence Accounts Department at Bharat Mandapam, in New Delhi on Oct 1, 2025 (ANI)

സൈനികമേധാവിമാര്‍ ഇത്രയും മൂര്‍ച്ചയേറിയ വാക്കുകളുപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണമല്ല. എന്നാല്‍ രാഷ്‌ട്രീയ നേതാക്കളായ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയെ പോലുള്ളവര്‍ ഇത്തരം വാക്കുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതില്‍ അസ്വഭാവികതയില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുമ്പോള്‍ പ്രത്യേകിച്ചും രാഷ്‌ട്രീയക്കാര്‍ പാകിസ്ഥാന്‍ കാര്‍ഡ് ഇറക്കി കളിക്കാറുണ്ട്. അവര്‍ക്ക് ഇക്കുറി സൈന്യത്തിന്‍റെ കൂടി പിന്തുണ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. പാക് അധീന കശ്‌മീര്‍ തിരിച്ച് പിടിക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തര-പ്രതിരോധ മന്ത്രിമാര്‍ നിരന്തരം ആവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

അടുത്തകാലത്തെങ്ങും മൂന്ന് സൈനിക മേധാവിമാരും ഇത്രയും കടുത്ത ഭാഷയില്‍ പാകിസ്ഥാനെതിരെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല, അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു രാഷ്‌ട്രീയ തന്ത്രമല്ല മറിച്ച് കൃത്യമായ ഉദ്ദേശ്യം തന്നെയാണ്.

ഭീകര പ്രവര്‍ത്തനം യുദ്ധമായി കണക്കാക്കുമെന്ന സര്‍ക്കാര്‍ നയം സൈന്യവും ആവര്‍ത്തിക്കുകയാണ്. ഭീകരപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കെതിരെയുള്ള നടപടികള്‍ അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ ഒരു ശക്തിക്കും സാധ്യമല്ലെന്നുമുള്ള കൃത്യമായ സന്ദേശാണ് അവര്‍ നല്‍കുന്നത്. ഓപ്പറേഷന്‍ സിന്ദൂറില്‍ ഇക്കുറി കാട്ടിയ മൃദുത്വം ഭാവിയില്‍ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന സന്ദേശവും അവര്‍ നല്‍കുന്നു.

വളരെ കണക്കൂകൂട്ടലോടെ തന്നെയുള്ളതാണ് രാഷ്‌ട്രീയ നേതൃത്വത്തിന്‍റെയും സൈനിക നേതൃത്വത്തിന്‍റെയും പൊതു ഉദ്ദേശ്യ ലക്ഷ്യങ്ങളിലൂന്നിയുള്ള പ്രസ്‌താവനകള്‍ എന്ന് സുവ്യക്തമാണ്. ആരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണോ ഈ പ്രസ്‌താവനകള്‍ നടത്തിയത് അവര്‍ അത് സ്വീകരിക്കുകയും അതേ നാണയത്തില്‍ മറുപടി നല്‍കുകയും ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു.

'Brahmos' Mobile Launcher being showcased at the 76th Republic Day parade, at Kartavya Path in New Delhi on Jan 26, 2025 (ANI)

ചരിത്രപരമായി തന്നെ എല്ലാ വലിയ ഭീകരാക്രമണങ്ങള്‍ക്കും തക്കതായ സൈനിക തിരിച്ചടി നമ്മള്‍ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അത് ഉറി മുതല്‍ ബാലാക്കോട്ട് വെയും പുല്‍വാമയ്ക്ക് ശേഷവും ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ ഓപ്പറേന്‍ സിന്ദൂറിലൂടെയും നമ്മള്‍ കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് പാകിസ്ഥാന് നല്‍കിയത്. എന്നാല്‍ ഓരോ തവണയും പാകിസ്ഥാന്‍ തങ്ങളുടെ നാശനഷ്‌ടങ്ങള്‍ മറച്ച് വയ്ക്കുന്നു. പാകിസ്ഥാന്‍റെ ഭയം സുവ്യക്തമാണ്. ഇവര്‍ തങ്ങളുടെ പരിശീലന ക്യാമ്പുകള്‍ ഖൈബര്‍ പഖ്‌തൂണ്‍ഖ്വയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു.

പാകിസ്ഥാന്‍ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ തയാറാക്കിയ തങ്ങളുടെ നാശനഷ്‌ടം സംബന്ധിച്ച കണക്കുകള്‍ നമ്മുടെ സൈനികമേധാവിമാര്‍ പൊളിച്ചടുക്കി. പന്ത്രണ്ടോളം പാക് വിമാനങ്ങള്‍ നശിപ്പിച്ചായി വ്യോമസേനാമേധാവി വ്യക്തമാക്കി. ഒന്‍പത് ഭീകര ക്യാമ്പുകള്‍ നശിപ്പിച്ചതായി കരസേനാ മേധാവിയും അറിയിച്ചു. നൂറിലേറെ പാക് സൈനികരും നിരവധി ഭീകരരും കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി.

മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റര്‍ അകലെ നിന്നാണ് ഒരു വിമാനം വെടിവച്ചിട്ടത്. തങ്ങളുണ്ടാക്കിയ നാശനഷ്‌ടങ്ങള്‍ക്ക് തങ്ങളുടെ പക്കല്‍ തെളിവുകളും കണക്കുകളുമുണ്ടെന്നും ഇന്ത്യ ആവര്‍ത്തിച്ച് അവയുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ പുറത്ത് വിട്ട് സമര്‍ത്ഥിച്ചു. തകര്‍ത്ത ചില വ്യോമത്താവളങ്ങളുടെും വിമാനങ്ങളുടെയും അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ അമേരിക്കന്‍ കരാറുകാര്‍ ചെയ്‌ത് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

A replica of Brahmos supersonic cruise missile on display during the full dress rehearsal for the Republic Day parade, at Chhatrapati Shivaji Maharaj Park, Dadar, in Mumbai on Jan 24, 2025 (ANI)

ഓപ്പറേഷന്‍ സിന്ദൂറിനെ ചെറുക്കാന്‍ പാകിസ്ഥാന്‍ നടത്തിയ ഓപ്പറേഷന്‍ ബന്യാനുന്‍ മര്‍സൂസില്‍ ജീവന്‍ നഷ്‌ടമായ 145 സൈനികര്‍ക്ക് മരണാനന്തര ബഹുമതി നല്‍കാന്‍ പാകിസ്ഥാന്‍ തീരുമാനിച്ചതായി സനടിവി ഓഗസ്റ്റില്‍ പാക് സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനത്തില്‍ തെറ്റായി പരാമര്‍ശിച്ചിരുന്നു. യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ പുരസ്‌കാരം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ചിലര്‍ക്ക് മാത്രമാണ് സമ്മാനിച്ചത്. പത്തോ പതിനഞ്ചോ ശതമാനം പേര്‍ക്ക് മാത്രം. ജീവന്‍ നഷ്‌ടമായ എല്ലാവര്‍ക്കും മരണാനന്തര ബഹുമതി നല്‍കിയില്ല.

ഇക്കാര്യം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോ്‍ മരണസംഖ്യ വളരെക്കൂടുതലാണ്. തുടക്കത്തില്‍ പാകിസ്ഥാന്‍ പറഞ്ഞിരുന്നത് പതിമൂന്ന് സൈനികരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് എന്നാണ്. തുടര്‍ന്ന് ഇത് അന്‍പതിലെത്തി. പട്ടിക ആഗോളതലത്തില്‍ തന്നെ ഏവരുടെയും കണ്ണ് തുറപ്പിക്കുന്നതാ്. പാക് സൈന്യത്തിലെ പദവികള്‍ പോലും ലംഘിക്കപ്പെട്ടു.

പതിയെ വെടിനിര്‍ത്തലിന് ഇന്ത്യയോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി പാകിസ്ഥാന്‍ നിരവധി രാജ്യങ്ങളെ സമീപിച്ചു. എന്നാല്‍ അവരാരും അതിന് തയാറായില്ല. ഇക്കാര്യം പാക് സൈനിക മേധാവി അസിം മുനീര്‍ തന്നെ ഒരു സംഘം മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് വെളിപ്പെടുത്തിയതാണ്. ഇന്ത്യന്‍ സൈനിക നടപടി മേധാവിയെ വിളിക്കാനാണ് പാകിസ്ഥാന്‍ സമീപിച്ച രാജ്യങ്ങളെല്ലാം നിര്‍ദ്ദേശിച്ച്. ഇന്ത്യന്‍ നയത്തെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമുള്ള ഒരു രാജ്യവും ഇടപെടാന്‍ തയാറായില്ല. ഇന്ത്യന്‍ സൈനിക മേധാവിമാര്‍ നടത്തിയ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ കൃത്യമായിരുന്നു.

Army personnel keep vigil along the Line of Control (LoC) in the remote regions of Sunderbani, ahead of the 79th Independence day celebrations, in Rajouri on Aug 13, 2025 (ANI)

അമേരിക്കയോട് തങ്ങള്‍ക്കുണ്ടായ അടുപ്പം രക്ഷയ്ക്ക് എത്തുമെന്നും ഭീകരതയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് തുടരാം എന്നുമായിരുന്നു പാകിസ്ഥാന്‍റെ കണക്കുകൂട്ടല്‍. അമേരിക്കക്ക് ഒരു തുറമുഖം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തതതും അപൂര്‍വ ഭൗമമൂലകങ്ങള്‍ നല്‍കാനുള്ള നീക്കവും അമേരിക്കയുടെ സംരക്ഷണം ലഭിക്കാനിടയാക്കുമെന്ന് അവര്‍ കരുതി. തങ്ങളുടെ സൈിക സഹായിയായ സൗദി അറേബ്യ പ്രതിരോധ കരാറിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഭാവിയിലെ ഏത് സംഘര്‍ഷങ്ങളിലും തങ്ങളെ തുണയ്ക്കുമെന്ന് അവര്‍ കരുതി.

അതേസമയം ഇന്ത്യ പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചാല്‍ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനാകില്ല അതേസമയം സംഘര്‍ഷം അവസാനിപ്പിച്ചത് താനാണെന്ന് ട്രംപ് ആവര്‍ത്തിക്കുന്നു. ഇതിന്‍റെ പേരില്‍ നൊബേല്‍ സമ്മാനം പോലും ആവശ്യപ്പെടുന്നു. എന്നാല്‍ ഒരിക്കല്‍ പോലും കശ്‌മീര്‍ പ്രശ്‌നം അവസാനിപ്പിക്കാമെന്നൊരു പരാമര്‍ശം ട്രംപില്‍ നിന്നുണ്ടായിട്ടില്ല.

Prime Minister Narendra Modi chairs a meeting with External Affairs Minister Dr S Jaishankar, Defence Minister Rajnath Singh, NSA Ajit Doval (unseen), Chief of Defence Staff General Anil Chauhan, Chief of the Air Staff Air Chief Marshal A P Singh (unseen), Navy Chief Admiral Dinesh Kumar Tripathi (unseen), Chief of the Army Staff General Upendra Dwivedi and Foreign Secretary Vikram Misri, at his residence in New Delhi on May 12, 2025 (ANI)

ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇത്തരം പരാമര്‍ശങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോള്‍ സ്വഭാവികമായും പാകിസ്ഥാനില്‍ നിന്നും മറുപടി ഉണ്ടാകും. പ്രതിരോധ മന്ത്രിയും അവരുടെ സൈനിക മേധാവിമാരും പ്രതികരിച്ചു. നിശബ്‌ദതത ദൗര്‍ബല്യമാണെന്ന് കരുതരുതെന്നും തങ്ങളുടെ സൈന്യത്തിന്‍റെ ശേഷി കുറച്ച് കാണരുത് എന്നുമായിരുന്നു അവരുടെ മറുപടി. തകര്‍ക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസ്യത പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള പരാജയപ്പെട്ട ശ്രമങ്ങളാണ് ഇന്ത്യന്‍ സൈനിക-രാഷ്‌ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്ന പരാമര്‍ശങ്ങളെന്നായിരുന്നു പാക് പ്രതിരോധമന്ത്രി ഖൗജ ആസിഫിന്‍റെ പ്രസ്‌താവന. ഇന്ത്യയെ അവരുടെ തകര്‍ന്ന യുദ്ധ വിമാനങ്ങള്‍ക്കടിയില്‍ അടക്കം ചെയ്യുമെന്ന പ്രസ്‌താവനയും അദ്ദേഹത്തില്‍ നിന്നുണ്ടായി. ആറ് ഇന്ത്യന്‍ വിമാനങ്ങള്‍ വെടിവച്ചിട്ടെന്ന പ്രസ്‌താവനയും പാകിസ്ഥാന്‍ ആവര്‍ത്തിക്കുന്നു.

സംഘര്‍ഷമുണ്ടാക്കാനുള്ള ബോധപൂര്‍വ ശ്രമമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത പ്രസ്‌താവനകളെന്നായിരുന്നു പാക് ഇന്‍റര്‍സര്‍വീസ് പബ്ലിക് റിലേഷന്‍ മേധാവിയുടെ പ്രതികരണം.

Army chief General Upendra Dwivedi and Chief of Air Staff, Air Chief Marshal Amar Preet Singh share a light moment at the 'Conference on opportunities of defence manufacturing in the country' with iDEX Startups at Vigyan Bhawan, in New Delhi, on Oct 7, 2025. (ANI)

ആണവയുധ ഭീഷണി പാകിസ്ഥാന്‍റെ ഒരു തന്ത്രമായിരുന്നു. ഇതില്‍ ഇന്ത്യ വീണില്ല. ബംഗ്ലാദേശ് ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് കിഴക്കന്‍ ഭാഗങ്ങള്‍ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നുവെന്നൊരു കിംവദന്തി അവര്‍ പടച്ചിരുന്നു. ചൈന പാകിസ്ഥാന് ആയുധവും സാങ്കേതിക സഹായവും മറ്റും നല്‍കിയെങ്കിലും അവര്‍ നേരിട്ട് ഇടപെട്ടില്ല. ഇത് പാകിസ്ഥാന് ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കി.

കൂടുതല്‍ ശക്തമായ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുമെന്ന സന്ദേശം പാകിസ്ഥാന് നല്‍കാന്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു. പാകിസ്ഥാന് തങ്ങളുടെ പോരായ്‌മകള്‍ നന്നായി അറിയാം. എന്നാലും അവര്‍ ആണവ ഭീഷണി ആവര്‍ത്തിക്കുന്നു. ഇത് പക്ഷേ ഇന്ത്യ കാര്യമാക്കുന്നേയില്ല. ട്രംപ് മാത്രമാണ് ഓപ്പറേഷന്‍ സിന്ദൂര്‍ ഒരു ആണവ പോരാട്ടത്തില്‍ അവസാനിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് കാരണം അങ്ങനെ വന്നാല്‍ നൊബേല്‍ ആവശ്യത്തിന് കൂടുതല്‍ കരുത്താകുമായിരുന്നു. ഇന്ത്യയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹമേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

(ലേഖനത്തിലെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എഴുത്തുകാരന്‍റേത് മാത്രമാണഅ. ഇതിലെ വസ്‌തുതകളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഇടിവി ഭാരതിന്‍റെ കാഴ്‌ചപ്പാടുകളല്ല.)

