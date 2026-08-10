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നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ളവരുണ്ട്, പക്ഷേ അതിനാവശ്യമായ ലോകോത്തര കമ്പനികളോ?

ലോകത്തിലെ വന്‍കിട സാമ്പത്തിക ശക്തികളെക്കാള്‍ ബൗദ്ധിക ശേഷിയും ആശയങ്ങളും നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടെന്ന് ലേഖകന്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എന്നാല്‍ ഈ വൈജ്ഞാനിക വിഭവങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ തക്ക ശേഷിയുള്ള കമ്പനികളുടെ അഭാവം ഗൗരവത്തിലെടുക്കേണ്ട സംഗതിയാണ്.

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A man walks past the Rupee symbol in Mumbai (AP)
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By Appa Rao Podile

Published : August 10, 2026 at 1:20 PM IST

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ഴിഞ്ഞാഴ്‌ച കൊളംബിയയില്‍ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ അഞ്ച് ഇന്ത്യന്‍ കൗമാരക്കാര്‍ മെഡലിനേക്കാള്‍ മൂല്യവത്തായ ചിലതൊക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് കൊണ്ടു വന്നു. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ദേശീയ സമ്പത്താണ് അവര്‍ കൊണ്ടു വന്നത്- അവരുടെ കഴിവുകള്‍.

ജൂലൈ അഞ്ച് മുതല്‍ പന്ത്രണ്ട് വരെ നടന്ന അന്‍പത്തിയാറാമത് രാജ്യാന്തര ഭൗതികശാസ്‌ത്ര ഒളിമ്പ്യാഡില്‍ ഇന്ത്യയുടെ അഞ്ചംഗ സംഘം അഞ്ച് സ്വര്‍ണ മെഡലുകള്‍ സ്വന്തമാക്കി. ഇതോടെ വന്‍കിട ശാസ്‌ത്രശക്തികേന്ദ്രങ്ങളായ ചൈന, റഷ്യ, ദക്ഷിണ കൊറിയ, കസാക്കിസ്ഥാന്‍, തായ്‌വാന്‍ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം നമ്മളും സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ നേട്ടം അസാധാരണമാണ്. 85 രാജ്യങ്ങളിലെ മികച്ച വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള 381 കുട്ടികളുമായി പാഠപുസ്‌തകത്തിന് അപ്പുറം യഥാര്‍ത്ഥ ചിന്താശേഷി ഉപയോഗിക്കേണ്ട അഞ്ച് മണിക്കൂര്‍ നീണ്ട അതിസങ്കീര്‍ണമായ പരീക്ഷയില്‍ ഏറ്റുമുട്ടിയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികള്‍ മികവ് കാട്ടിയത്.

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ഈ വിജയം ആകസ്‌മികമായി സംഭവിച്ചതല്ല. ടാറ്റ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്‍റല്‍ റിസര്‍ച്ചിന്‍റെ കീഴിലുള്ള ഹോമി ഭാഭ സെന്‍റര്‍ ഫോര്‍ സയന്‍സ് എജ്യുക്കേഷന്‍ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ നീണ്ട ക്ഷമാപൂര്‍വമായ കഠിനാദ്ധ്വാനത്തിലൂടെ നേടിയെടുത്ത വിജയമാണിത്. തിരിച്ചറിയലുകളിലൂടെയും ശിക്ഷണത്തിലൂടെയും ശാസ്‌ത്രീയമായ പരിശീലനത്തിലൂടെയും ഇന്ത്യ നിരന്തരം യുവ ശാസ്‌ത്രജ്ഞരെ സൃഷ‌‌ടിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിറ്റാണ്ടായി ഭൗതികശാസ്‌ത്ര ഒളിമ്പ്യാഡില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന ഇന്ത്യന്‍ കുട്ടികള്‍ ഓരോരുത്തരും ഓരോ മെഡലുമായി തന്നെയാണ് മടങ്ങിയെത്താറ്. ഇവയില്‍ മൂന്നില്‍ രണ്ടും തനിത്തങ്കം തന്നെയുമായിരുന്നു.

എങ്കിലും ഈ കണ്ണഞ്ചും വിജയത്തിന് പിന്നിലും ചില കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന കണക്കുകള്‍ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. എച്ച്‌ബിസിഎസ്‌ഇ കണക്കുകള്‍ അനുസരിച്ച് രാജ്യത്തെ 64ശതമാനം ഒളിമ്പ്യാഡ് മെഡല്‍ ജേതാക്കളും ഡോക്‌ടറല്‍ ബിരുദത്തിനായി ഗവേഷണത്തിലേര്‍പ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇവരില്‍ കേവലം 32ശതമാനം മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയില്‍ തുടരുന്നത്. രാജ്യം കഴിവുകള്‍ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള കല നാം സ്വായത്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇവയെ ഇവിടെ തന്നെ പിടിച്ച് നിര്‍ത്തുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നാം ഇനിയും പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

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ഈ വിരോധാഭാസം ശാസ്‌ത്ര ഒളിമ്പ്യാഡുകള്‍ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് വലിയൊരു ചോദ്യം ഉയര്‍ത്തുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് നമ്മുടെ ബൗദ്ധിക മൂലധനം ആഗോള മാത്സര്യ സംരംഭങ്ങളിലേക്ക് കൈമാറാനാകുമോ എന്ന ചോദ്യം?

കഴിവെന്നാല്‍ ബുദ്ധിക്കും അപ്പുറം

കഴിവിനെ പലപ്പോഴും അക്കാദമിക മികവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാറുണ്ട്. യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഇത് ഇതിനെക്കാള്‍ വിശാലമാണ്. കഴിവെന്നാല്‍ നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള പാടവമാണ്, ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കാനും കണ്ടെത്താനും പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാനുമുള്ള ശേഷിയാണ്. ഇത് അറിവും സര്‍ഗാത്മകതയും കോര്‍ത്തിണക്കിയതാണ്. ജിഞ്ജാസയും അച്ചടക്കവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചതാണ്. ഭാവനയും കഠിനപ്രയ്‌തനവും സമ്മേളിക്കലാണ്.

കഴിവുകള്‍ പലപ്പോഴും തൊഴിലുകളോ അഭിവൃദ്ധിയോ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നില്ല. ഇതിന് സാമ്പത്തിക മൂല്യമുണ്ടാകുന്നത് ആശയങ്ങള്‍ ഉത്പന്നങ്ങളായും സാങ്കേതികതകളായും വ്യവസായങ്ങളായും മാറ്റപ്പെടുമ്പോള്‍ മാത്രമാണ്. എല്ലാ സുപ്രധാന സാങ്കേതികത വിപ്ലവങ്ങളും-കമ്പ്യൂട്ടര്‍ മുതല്‍ ജൈവസാങ്കേതികതയും നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിയും വരെ- ആരുടെയോ മനസില്‍ ആശയമായി രൂപം കൊണ്ട ശേഷമാണ് ഒരു വാണിജ്യ സംരംഭമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടത്.

TALENT NOT ENOUGH INDIA WORLD CLASS enterprizes
Bikers carrying out a rally waving Indian flags and balloons during an awareness rally in Kolkata (AP)

അത് കൊണ്ട് തന്നെ രാഷ്‌ട്രത്തിന്‍റെ വിജയമെന്നത് കേവലം അതുത്പാദിപ്പിക്കുന്ന സമര്‍ത്ഥരായ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ എണ്ണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല മറിച്ച് സൃഷ്‌ടിക്കാനാകുന്ന നൂതന കണ്ടുപിടിത്തക്കാരുടെയും സംരംഭകരുടെയും എണ്ണത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത്.

ആശയങ്ങളില്‍ നിന്ന് സ്റ്റാര്‍ട്ട്അപുകളിലേക്ക്

നൂതനത സമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് സംരംഭകത്വത്തിലൂടെയാണ്. സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപുകല്‍ ഗവേഷണത്തെ ഉത്പന്നങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നു. നിക്ഷേപകരെ ആകര്‍ഷിക്കുന്നു. തൊഴിലുകള്‍ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നു. ഉത്പാദനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

ഒരു സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് ഇതിന്‍റെ മൂല്യം സ്വകാര്യമേഖലയില്‍ തുടരുമ്പോഴും നൂറ് കോടി അമേരിക്കന്‍ ഡോളര്‍ കടക്കുമ്പോഴാണ്. ആഗോള സമ്പദ്ഘടനയിലെ മുന്‍നിര രാജ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ലോകത്തെ വന്‍കിട സംരഭകരുടെ സ്രഷ്‌ടാക്കളുമാണ്.

ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപുകള്‍

ഇന്ത്യ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപ് പരിസ്ഥിതിയുള്ള മൂന്നാമത്തെ രാജ്യമാണ്. അമേരിക്കയും ചൈനയും മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുന്നിലുള്ളത്. നൂറിലേറെ ഇന്ത്യന്‍ സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപുകള്‍ നൂറ് കോടി അമേരിക്കന്‍ ഡോളര്‍ എന്ന മാനദണ്ഡം മികടന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇത് രാജ്യത്തെ ഡിജിറ്റല്‍ സംരംഭകത്വ മേഖലയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള അതിവേഗ വളര്‍ച്ചയെ ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സര്‍ക്കാര്‍ സംരംഭങ്ങളായ സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപ് ഇന്ത്യ, ഡിജിറ്റല്‍ ഇന്ത്യ, ആധാര്‍-യുപിഐ ഇവയുടെ വ്യാപനം എന്നിവ ഇന്‍റര്‍നെറ്റ് കണക്‌ടിവിറ്റി മെച്ചപ്പെടുത്തി. ഒപ്പം യുവ സാങ്കേതികപരിജ്ഞാന ജനതയ്ക്ക് നൂതന സംരംഭങ്ങള്‍ക്ക് വളക്കൂറുള്ള മണ്ണുമൊരുക്കി.

സാമ്പത്തിക സാങ്കേതികത, ആരോഗ്യപരിരക്ഷ, വിദ്യാഭ്യാസം, നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി, ചരക്കുകടത്ത്, ഹരിതോര്‍ജ്ജം, ബഹിരാകാശ സാങ്കേതികത, തുടങ്ങിയ മേഖലകളില്‍ ഇന്ത്യന്‍ സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപുകള്‍ ലക്ഷങ്ങള്‍ക്ക് സേവനം നല്‍കുന്നു. ഒപ്പം ഉയര്‍ന്ന നിലവാരമുല്ള തൊഴിലുകളും സൃഷ്‌ടിക്കുന്നു.

ആഭ്യന്തര സംരംഭങ്ങള്‍ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ശേഷി

പ്രാദേശിക കഴിവുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് രാജ്യാന്തര നിലവാരമുള്ള വ്യവസായങ്ങള്‍ കെട്ടിപ്പടുക്കാമെന്നാണ് നിരവധി ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനികള്‍ നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്നത്. സാമ്പത്തിക സാങ്കേതിക കമ്പനികളായ നിഥിന്‍ ആന്‍ഡ് നിഖില്‍ കാമത്തിന്‍റെ സെരോധ കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപത്തിനുള്ള ഇടനിലക്കാരുടെ ചെലവ് കുറച്ച് കൊണ്ട് രംഗത്തെത്തി. ഈ രംഗത്ത് ഇതൊരു വലിയ ചുവട് വയ്‌പ് തന്നെയാണ്. പിനെ ലാബ് വാണിജ്യ, ഡിജിറ്റല്‍ രംഗത്ത് നേതൃനിരയില്‍ വിളങ്ങുന്നു. ഫാല്‍ഗുനി നായര്‍ സ്ഥാപിച്ച ന്യാക സൗന്ദര്യ വ്യവസായ രംഗത്ത് സാങ്കേതികത ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള മാതൃകാസംരംഭമായി നിലകൊള്ളുന്നു.

TALENT NOT ENOUGH INDIA WORLD CLASS enterprizes
Indians who won gold medals in International Physics Olympiad in Columbia (ETV Bharat/International Physics Olympiad))

സമാനമായി തന്നെയാണ് ലെന്‍സ് കാര്‍ട്ട് കണ്ണട വിപണിയില്‍ നിലകൊള്ളുന്നതും. നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി രംഗത്ത് ബെംഗളുരു ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സര്‍വം എഐഇ ന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഏറ്റവും വലിയ ഇന്ത്യന്‍ ഭാഷകളിലുള്ള പരമാധികാര ഭാഷ മാതൃക വികസിപ്പിച്ച, സംസാര സാങ്കേതിക എഐ സംരംഭമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ രംഗത്ത് ഇന്നോവാക്‌സെര്‍, പോലുള്ള കമ്പനികള്‍ മികച്ച മാതൃക തീര്‍ക്കുന്നു. ഇവ നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിക്കൊപ്പം ഡേറ്റകണക്കുകളും മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യ സേവനങ്ങള്‍ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇന്ത്യന്‍ സംരംഭകര്‍ക്ക് പ്രാദേശിക വെല്ലുവിളികള്‍ വിജയകരമായി മറികടന്ന് ലോകോത്തര ക്ഷമതയുള്ള സംരംഭങ്ങളാകാനാകുമെന്നാണ് ഈ കമ്പനികള്‍ തെളിയിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യന്‍ കഴിവുകള്‍ മികവ് കാട്ടുന്നത് കടല്‍കടക്കുമ്പോള്‍

ഇന്ത്യയുടെ സംരംഭകത്വ വിജയങ്ങള്‍ നമ്മുടെ അതിര്‍ത്തിക്കപ്പുറത്ത് വലിയ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നുണ്ടെന്നതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിരോധാഭാസം. ഇന്ത്യയിലുടലെടുത്ത സംരംഭങ്ങളില്‍ 150ലേറെ കമ്പനികള്‍ വിദേശത്തും സ്ഥാപിതമായി. അമേരിക്കയില്‍ മാത്രം 9600 കോടി ഡോളറിന്‍റെ സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപ് അടക്കമുള്ളവ ഇതില്‍ പെടുന്നു. ഇസ്രയേല്‍, ചൈന, ബ്രിട്ടന്‍ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ളവരെക്കാള്‍ കൂടുതലാണിത്. ഇവയില്‍ പെര്‍പ്ലക്‌സിറ്റി എഐ എന്ന കമ്പനി ലോകത്ത് അതിവേഗം വളര്‍ന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. മദ്രാസ് ഐഐടിയില്‍ നിന്ന് ബിരുദം നേടിയ അരവിന്ദ് ശ്രീനിവാസ് ആണ് ഇതിന്‍റെ സ്ഥാപകരിലൊരാള്‍. ഡേറ്റ ബ്രിക്‌സ് എന് നകമ്പനി 10000 കോടി അമേരിക്കന്‍ ഡോളറിലേറെ മൂല്യമുള്ളതാണ്. ഇതും നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിയും ക്ലൗഡ് ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്‌സിലും ആഗോള നേതൃനിരയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അരവിന്ദ് ജെയിന്‍ സ്ഥാപിച്ച ഗ്ലീന്‍, നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ടുള്ള തെരച്ചില്‍സംരംഭകത്വ രംഗത്തെ മാറ്റി മറിച്ചിരിക്കുന്നു. മെര്‍കോര്‍ എന്ന കമ്പനി നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചുള്ള വലിയ റിക്രൂട്ട്‌മെന്‍റ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായി മാറിയിരിക്കുന്നു.

200ലേറെ കമ്പനികളാണ് ഇന്ത്യന്‍ സംരംഭകര്‍ ലോകമെമ്പാടുമായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യയിലുള്ളതിനെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ വിദേശത്താണ് ഇവ എന്നതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിരോധാഭാസം. ഇത് കൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കുടിയേറ്റ സംരംഭകത്വ ഉറവിട കേന്ദ്രമായി ഇന്ത്യ മാറിയിരിക്കുന്നു.

എന്ത് കൊണ്ട് കഴിവുള്ളവര്‍ രാജ്യം വിടുന്നു?

അമേരിക്ക സംരംഭകത്വങ്ങള്‍ക്കായി മാത്രം പ്രതിവര്‍ഷം 24000 കോടി അമേരിക്കന്‍ ഡോളര്‍ നീക്കി വയ്ക്കുന്നു. ഇന്ത്യയാകട്ടെ ഇത് കേവലം 700 മുതല്‍ 800 കോടി ഡോളര്‍ വരെ മാത്രമാണ്. ഇത്തരത്തില്‍ വന്‍തോതില്‍ മൂലധനം ലഭ്യമാകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സംരംഭകര്‍ എത്രവലിയ വെല്ലുവിളികളും ഏറ്റെടുക്കാന്‍ തയാറുമാണ്. ലോകോത്തര സര്‍വകലാശാലകളായ സ്റ്റാന്‍ഫോര്‍ഡ്, എംഐടി എന്നിവ നൂതനസാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതിക്കുള്ളില്‍ തന്നെയുള്ളതിനാല്‍ ഗവേഷകരും നിക്ഷേപകരും വഴികാട്ടികളും വ്യവസായ അതികായരുമായും എല്ലാ നിരന്തരം ആശയവിനിമയം സാധ്യമാകുന്നു.

നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ പലപ്പോഴും പ്രവചിക്കാനാകുന്നതുമാണ്. ബൗദ്ധിക സ്വത്തുക്കള‍ സംരക്ഷണം ശക്തമാണ്. നയങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ സൗഹൃദപരവും ആഗോളവിപണികള്‍ എളുപ്പത്തില്‍ പ്രാപ്യവുമാണ്.

ചൈന മറ്റൊരു താരതമ്യ കൂടി നല്‍കുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കയ്ക്ക് തൊട്ടുപിന്നിലാണ് സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപ്പുകളുടെ കാര്യത്തില്‍ ചൈന. പക്ഷേ അവരുടെ ഭൂരിഭാഗം സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പുകളും ചൈനയ്ക്കുള്ളില്‍ തന്നെയാണ്. ചൈന വിജയകരമായി തങ്ങളുടെ കഴിവുകള്‍ രാജ്യത്തിനകത്ത് തന്നെ നിലനിര്‍ത്തുകയും വാണിജ്യവത്ക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യയാകട്ടെ ഇതിന് കടകവിരുദ്ധമായി നമ്മുടെ മികച്ച സംരംഭകരില്‍ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തെയും കയറ്റി അയക്കുന്നു.

നഷ്‌ടമാകുന്ന ബന്ധങ്ങള്‍

ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്ത് തര്‍ക്കത്തിനും അപ്പുറമാണ്. നമ്മള്‍ ലക്ഷക്കണക്കിന് എന്‍ജിനീയര്‍മാരെയും ശാസ്‌ത്രജ്ഞന്‍മാരെയും തൊഴില്‍ശേഷിയുള്ളവരെയും പ്രതിവര്‍ഷം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ലോകത്തെ വന്‍കിട കമ്പനികളില്‍ പലതിന്‍റെയും നേതൃത്വനിരയിലുള്ളത് ഇന്ത്യാക്കാരാണ്. ഇന്ത്യന്‍ ഗവേഷകര്‍ വലിയ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങള്‍ നടത്തുന്നു. ഭൂഖണ്ഡങ്ങള്‍ക്കപ്പുറത്ത് ഇന്ത്യാക്കാര്‍ ശതകോടികളുടെ സംരംഭങ്ങള്‍ പടുത്തുയര്‍ത്തുന്നു.

എന്നിട്ടും എവിടെയോ നമുക്ക് പാളിപ്പോകുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യ അത്ഭുതകരമാം വണ്ണം കഴിവുകളുള്ളരുടെ ഇടമാണ്. നമ്മുടെ കഴിവുകള്‍ എങ്ങനെ കച്ചവടവത്ക്കരിക്കാമെന്ന് നാം ഇന്നും പഠിച്ച് കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്.ലോകത്ത് മറ്റേതൊരു നൂതന സമ്പദ്ഘടനകളെക്കാളും കൂടുതലായി ഇന്ത്യയില്‍ ആശയങ്ങളുടെ പരീക്ഷണ ശാലകളും വിജയകരമായ കമ്പനികളും തമ്മിലുള്ള വിടവ് നിലനില്‍ക്കുന്നു.

പുത്തന്‍ തലമുറ പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍

സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപ് ഇന്ത്യ, അടല്‍ ഇന്നോവേഷന്‍ ദൗത്യം, ജൈവസാങ്കേതികതകള്‍, ഡിജിറ്റല്‍ ഇന്ത്യ എന്നിവ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നിക്ഷേപ സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ഘട്ടത്തില്‍ ഇനിപ്പറയുന്ന തരത്തില്‍ കുറച്ച് കൂടി ആഴത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങള്‍ അനിവാര്യമാണ്.

പൊതുസ്വകാര്യ നിക്ഷേപം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുക, പ്രത്യേകിച്ച്നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി, സെമികണ്ടക്‌ടറുകള്‍, ജൈവസാങ്കേതികത, റോബോട്ടിക്‌സ്, ക്വാണ്ടം തുടങ്ങിയ മേഖലകളില്‍.

കൂടുതല്‍ കൂടുതല്‍ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ നൂതനതയുടെയും സംരംഭകത്വത്തിന്‍റെയും കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റുക. ഫാക്കല്‍റ്റി അംഗങ്ങളും വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും ഗവേഷണത്തെ കൂടുതല്‍ വാണിജ്യവത്ക്കരിക്കുന്നതിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. സാങ്കേതികതയിലൂടെയും ഓഫീസുകള്‍ മാറ്റിയും സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപ് ഗ്രാന്‍റുകള്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചും ഒക്കെ.

വലിയഒരു മൂലധന ആഭ്യനതര ശേഖരം സൃഷ്‌ടിക്കുക. സാങ്കേതികതയിലൂന്നിയ സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപുകള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ പണം നിക്ഷേപിക്കുക. നടപടിക്രമങ്ങള്‍ ലഘൂകരിച്ചാല്‍ സംരംഭകര്‍ക്ക് അംഗീകാരങ്ങള്‍ക്കായി ഓടുന്നതിന്പകരം കൂടുതല്‍ സമയം നൂതനതയ്ക്ക് വേണ്ട ചെലവഴിക്കാനാകും.

പേറ്റന്‍റുകളും അതിവേഗം നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കണം. ബൗദ്ധിക സ്വത്താവകാശം ശക്തിപ്പെടുത്തണം. സാങ്കേതിക ലൈസന്‍സിങ് സുഗമമാക്കണം.

അവസാനമായി, ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ ആഗോള വംശത്തെ സജീവമാക്കി ഇതിലുള്‍പ്പെടുത്തണം. ഇന്ത്യന്‍ വംശജരായ വിജയസംരംഭകര്‍ക്ക് നമ്മുടെ വഴികാട്ടികളും നിക്ഷേപകരും സഹകാരികളും ഇന്ത്യയില്‍ തന്നെ ആഗോളക്ഷമതയുള്ള വ്യവസായങ്ങള്‍ കെട്ടിപ്പടുക്കാന്‍ സഹായികളും ആകാനാകും.

ഇന്ത്യയ്ക്കാവശ്യമുള്ള യഥാര്‍ത്ഥ സ്വര്‍ണം

അഞ്ച് ഒളിമ്പ്യാഡ് സ്വര്‍ണ മെഡല്‍ ജേതാക്കളെ തീര്‍ച്ചയായും ആഘോഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നന്നായി പരിശീലിപ്പിക്കുകയും അവസരങ്ങള്‍ നല്‍കുകയും ചെയ്‌താല്‍ ഇന്ത്യന്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് രാജ്യാന്തര വേദികളില്‍ നന്നായി തിളങ്ങാനാകുമെന്നാണ് ഇവര്‍ കാട്ടിത്തരുന്നത്.

രാജ്യം ഇതിനകം തന്നെ ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപ് ആയി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഒപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കുടിയേറ്റ സംരംഭകരുടെ കേന്ദ്രവും. അടുത്ത ഘട്ടത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ കഴിവുകള്‍ കേവലം ആഗോള നേട്ടങ്ങള്‍ കൊയ്യുന്നതിനപ്പുറം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ ആഗോള മൂല്യമുള്ള സംരംഭങ്ങള്‍ കെട്ടിപ്പടുക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പിക്കണം.

കഴിവാണ് ഇന്ത്യയുടെ അതിസമ്പന്നമായ വിഭവം. എന്നാല്‍ കഴിവ് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാക്കാനാകില്ല. ഇതിന് ലോകോത്തര ഗവേഷണത്തിന്‍റെ പിന്‍ബലവും ഉണ്ടാകണം. മികച്ച മലധനം, കാര്യക്ഷമമായ പൊതുനയങ്ങള്‍, നൂതനതയെ പ്രോത്സാഹിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവയും ആവശ്യമാണ്.

ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനെ കീഴടക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്ന രാജ്യങ്ങള്‍ കേവലം ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകള്‍ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നല്‍കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവരെ വലിയ സംരംഭങ്ങള്‍ സൃഷ്‌ടിക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ളവരാക്കി മാറ്റുകയാണ് വേണ്ടത്.

നമുക്ക് ലോകോത്തര കഴിവുള്ളവരെ സൃഷ്‌ടിക്കാനാകുമെന്ന് ഇതിനകം തന്നെ നാം തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ കഴിവുകളെ ഇനി ലോകോത്തര കമ്പനികളാക്കി മാറ്റാനാകുമോയെന്നാണ് നാം തെളിയിക്കേണ്ടത്. ഒളിമ്പ്യാഡ് സ്വര്‍ണമെഡല്‍ നേട്ടം തീര്‍ച്ചയായും വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. പുതുതലമുറ ആഗോള സംരംഭങ്ങള്‍ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പന്തയം വിജയിക്കാനായാല്‍ അത് ഒരു വന്‍ ദേശീയ വിജയഗാഥയാകും.

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