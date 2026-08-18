ചേരിചേരാനയത്തില് നിന്ന് തന്ത്രപരമായ സ്വയംഭരണത്തിലേക്ക്
ഇന്ത്യയുടെ സ്വതന്ത്ര വിദേശനയവും ചേരിചേരാനയവും നമ്മുടെ തന്ത്രപരമായ സ്വയംഭരണത്തെ ഏറെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം കടുത്ത പ്രാദേശിക ആഗോള വെല്ലുവിളികള്ക്കിടയിലും നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക വികസനത്തിനും ഇത് ഏറെ സഹായകമായി.
Published : August 18, 2026 at 8:31 PM IST
സ്വാതന്ത്രലബ്ധിക്ക് ശേഷം എണ്പത് കൊല്ലമായി നാം നിരവധി ആഭ്യന്തര രാജ്യാന്തര രാഷ്ട്രീയ വെല്ലുവിളികളിലൂടെയാണ് കടന്നുപൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാല് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അത്യപൂര്വമായ വൈവിധ്യങ്ങളിലൂടെ നാം ഇതിനെ അതിജീവിക്കുക മാത്രമല്ല അഭിവൃദ്ധിപ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് എല്ലാവരെയും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന വസ്തുത. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ആദ്യകാലഘട്ടങ്ങളില് വൈദേശിക സാഹചര്യങ്ങള് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയതായിരുന്നു. ഒരു വശത്ത് പാകിസ്ഥാന് നിരന്തരം ഇന്ത്യയില് പ്രശ്നങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കാന് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരുന്നു.
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മറ്റൊരു വശത്ത് ചൈനയാകട്ടെ ഇന്ത്യ ഒരു സുപ്രധാന ശക്തിയായി ഉയര്ന്ന് വരുന്നതിനെ എന്ത് വില കൊടുത്തും നിരന്തരം തടയാനും ശ്രമിച്ചു. ഇതിനൊക്കെ പുറമെ അയല്രാജ്യങ്ങളായ നേപ്പാള്, ബംഗ്ലാദേശ്, ശ്രീലങ്ക, മ്യാന്മര് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും ഇന്ത്യയ്ക്ക് തലവേദന ആയിരുന്നു.
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അതേസമയം ഇന്ത്യ സ്വന്ത്രവും ഐക്യമുള്ളതും ശക്തവുമായി തുടരാന് നിരവധി ആഭ്യന്തര കാരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയമാണ് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക വളര്ച്ച കാര്യക്ഷമമാക്കിയത്. ഇത് നമുക്ക് രാജ്യാന്തര ഇടങ്ങളില് സ്വതന്ത്രമായി ഇടപെടാനും സഹായകമായി. മറ്റുള്ളവരുടെ സംഘര്ഷങ്ങളിലൊന്നും നാം അനാവശ്യമായി ഇടപെട്ടതേയില്ല.
നിരവധി വെല്ലുവിളികള്ക്കിടയിലും നാം നമ്മുടെ സ്വതന്ത്ര നയത്തില് നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചതേയില്ല. ഏതെങ്കിലും വന്ശക്തികള്ക്ക് കീഴ്പ്പെടാതിരിക്കാനും നാം ശ്രദ്ധിച്ചു. സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച വേളയില് ലോകം രണ്ട് രാജ്യാന്തര ചേരികളായി നിലകൊള്ളുകയായിരുന്നു. അമേരിക്ക നേതൃത്വം നല്കുന്ന മുതലാളിത്ത ചേരിയും സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്യൂണിസ്റ്റ് ചേരിയും. എല്ലാവരും കരുതിയിരുന്നത് നാം ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ചേരിയുടെ ഭാഗമാകുമെന്നായിരുന്നു. ഇതനുസരിച്ച് നാം ശീതയുദ്ധ രാഷ്ട്രീയത്തില് പങ്കെടുക്കുമെന്നും ലോകം വിലയിരുത്തി.
എന്നാല് ഇന്ത്യയിലെ മിക്കവരും അമേരിക്കയെയോ സോവിയറ്റ് യൂണിയനെയോ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന നിലപാടുള്ളവരായിരുന്നു. വന്ശക്തികളുടെ ശക്തമായ സമ്മര്ദ്ദങ്ങള്ക്കിടയിലും നാം ചേരിചേരാ നയം കൈക്കൊണ്ടു. ഇത് കേവലം നേതാക്കളുടെ മാത്രം മുന്ഗണന ആയിരുന്നില്ല. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സ്ഥാനവും സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങളും മുന്നിര്ത്തിയുള്ള അനിവാര്യത ആയിരുന്നു.
നൂറ്റാണ്ടുകള് നീണ്ട കോളനിവാഴ്ചയിലൂടെ പരമദരിദ്രവും സാങ്കേതികമായി ഏറെ പിന്നാക്കം നില്ക്കുന്ന ഒരു രാജ്യവുമായി സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്ന കാലമായപ്പോഴേക്കും നമ്മള് മാറിയിരുന്നു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ ശീതയുദ്ധ രാഷ്ട്രീയത്തില് പക്ഷം പിടിക്കാന് പോകാതെ ആഭ്യന്തര സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന് നാം കൂടുതല് ഊന്നല് നല്കണമെന്നായിരന്നു മിക്കവരുടെയും പക്ഷം. അത് കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം കണക്കിലെടുക്കാതെ നാം വിവിധ രാജ്യങ്ങളുമായി സാമ്പത്തികമായി സഹകരിച്ചു.
ഉദാഹരണത്തിന് ഭിലായ് ഉരുക്ക് ശാല സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് നാം നിര്മ്മിച്ചത്. റൂര്ക്കേല ഉരുക്ക് നിര്മ്മാണ ശാലയും ദുര്ഗാപൂര് ഉരുക്കുനിര്മ്മാണ ശാലയും ജര്മ്മനിയുടെയും ബ്രിട്ടന്റെയും സഹകരണത്തോടെയും. സാങ്കേതിക രംഗത്തും നമുക്ക് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ സഹായം ആവശ്യമായിരുന്നു.
വിവിധ ഐഐടികള് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നമ്മള് നിരവധി രാജ്യങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചു. മദ്രാസ് ഐഐടിയും കാണ്പൂര്ഐഐടിയും പശ്ചിമ ജര്മ്മനിയുടെയും അമേരിക്കയുടെയും സഹായത്തോടെയാണ് നാം സ്ഥാപിച്ചത്. സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ സഹായത്താലാണ് ബോംബെ ഐഐടി സ്ഥാപിച്ചത്. നമ്മുടെ ചേരിചേരാ നയമാണ് ഈ വൈവിധ്യമാര്ന്ന സാമ്പത്തിക സാങ്കേതിക പങ്കാളിത്തത്തിന് നമ്മെ സഹായിച്ചത്. പ്രതിരോധ സാങ്കേതിക മേഖലയെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യ സോവിയറ്റ് യൂണിയനില് നിന്ന് മാത്രമല്ല മറിച്ച് യൂറോപ്യന് രാജ്യങ്ങളായ ഫ്രാന്സ്, ബ്രിട്ടന് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളില് നിന്നും സൈനിക ഉപകരണങ്ങള് സ്വായത്തമാക്കി.
പാകിസ്ഥാന് അമേരിക്ക നേതൃത്വം നല്കുന്ന സൈനിക സഖ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായതോടെ നമുക്ക് ചേരിചേരാ നയവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാന് ബുദ്ധിമുട്ടായി. ഇതിന് പുറമെ ചൈനയും ഇന്ത്യയും തമ്മില് ഒരു അതിര്ത്തി തര്ക്കവും ആരംഭിച്ചു. ഇത് 1962ലെ യുദ്ധത്തിലേക്കാണ് നയിച്ചത്. ക്രമേണ ചൈനയും പാകിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ സഹകരിക്കാനും തുടങ്ങി. ഇന്ത്യയ്ക്ക് രണ്ട് സഖ്യത്തില് നിന്നും വെല്ലുവിളികള് നേരിടേണ്ടതായി വന്നു. സോവിയറ്റ് യൂണിയന് ഉയര്ത്തിയ ആശങ്കകളെ തുടര്ന്ന് 1971ല് ചൈനയും അമേരിക്കയും തമ്മില് കൂടുതല് അടുത്തതും നമുക്ക് വെല്ലുവിളി വര്ദ്ധിപ്പിച്ചു.
ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇന്തോ സോവിയറ്റ് സമാധാന കരാറില് നാം ഒപ്പു വച്ചത്. സൗഹൃദം സഹകരണവും ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു 1971ലെ പാകിസ്ഥാന് യുദ്ധത്തിന് മുമ്പുണ്ടാക്കിയ ഈ കരാര്. എന്നാല് റഷ്യയുമായുള്ള കരാര് ഇന്ത്യയുടെ ചേരിചേരാ നയത്തെ അപ്രസക്തമാക്കി എന്നൊരു വിമര്ശനം ഇതോടെ ഉയര്ന്നു. എന്നാല് ഇന്തോ സോവിയറ്റ് യൂണിയന് കരാര് വളരെ പരിമിതമായ ഒന്നായിരുന്നെങ്കിലും നമുക്ക് വലിയ നേട്ടമായിരുന്നു. നാം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ സൈനികത്താവളങ്ങള് സ്ഥാപിക്കാന് അനുമതി നല്കിയിരുന്നില്ല. ഇന്ത്യയില് നിന്ന് ഒരൊറ്റ സോവിയറ്റ് സൈനികനും പ്രവര്ത്തിച്ചതുമില്ല.
1989ലെ ബെര്ലിന് മതിലിന്റെ പതനത്തോടെയും 1991ലെ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ തകര്ച്ചയോടും ശീതയുദ്ധത്തിന് പരിസമാപ്തിയായി. ഇതോടെ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ ഇടത്തിന്റെ അടിത്തറയിലും വലിയ മാറ്റങ്ങള് സംഭവിച്ചു. പ്രത്യയശാസ്ത്ര പോരാട്ടം അവസാനിച്ചതോടെ ഇന്ത്യ ചേരിചേരാ നയത്തില് നിന്ന് തന്ത്രപമായ സ്വയംഭരണത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ വിദേശനത്തിന്റെ ചുവട് മാറ്റം നടത്തി.
മുന്കാല ചേരിചേരാ നയത്തിലും ഇപ്പോഴത്തെ തന്ത്രപരമായ സ്വയംഭരണത്തിലും ചില വ്യത്യാസങ്ങളും സമാനതകളും നമുക്ക് കാണാനാകും. ഏതെങ്കിലും സൈനിക സഖ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാകാന് നാം തയാറാകാത്തത് തുടരുമ്പോഴും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുമായും നാം അടുത്ത ബന്ധം കെട്ടിപ്പടുക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. തുല്യ അകലത്തില് നിന്ന് തുല്യ അടുപ്പത്തിലേക്കാണ് നാം നയം മാറ്റം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. നാം അമേരിക്കയുമായി മാത്രല്ല സാമ്പത്തിക സഹകരണത്തില് ഏര്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മറിച്ച് ദക്ഷിണ പൂര്വേഷ്യന് രാജ്യങ്ങളുമായും കിഴക്കനേഷ്യയുമായും നാം സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങള് നിലനിര്ത്തുന്നു.
ചൈനയുടെ ഉദയവും ഇവരുടെ പ്രകോപനപമായ ഭൗമ ഇടപെടലുമെല്ലാം ഇന്ത്യ അമേരിക്കന് ചേരിയിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്നൊരു അഭ്യൂഹം ഉയര്ത്തി. എന്നിട്ടും ഇന്ത്യ ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തില് കക്ഷി ചേരാതെ നിലകൊണ്ടു. അതേസമയം ഇന്ത്യ ക്വാഡ്(ഓസ്ട്രേലിയയും ജപ്പാനും ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും ഉള്പ്പെടുന്ന സഖ്യം)ല് അംഗമായി. ബ്രിക്സ്( ബ്രസീല്, റഷ്യ,ഇന്ത്യ, ചൈന,ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നിവയടങ്ങിയ സഖ്യം)ലും അംഗമായി. നമുക്കിപ്പോള് ജപ്പാന്, യൂറോപ്പ്, റഷ്യ, അമേരിക്ക, പശ്ചിമേഷ്യ, ദക്ഷിണ പൂര്വേഷ്യ,കിഴക്കനേഷ്യ തുടങ്ങി വിവിധരാജ്യങ്ങളുമായി സാമ്പത്തിക, വാണിജ്യ പങ്കാളിത്തങ്ങളുണ്ട്.
ഇന്ത്യയുടെ പശ്ചിമ അതിര്ത്തിയില് ഒരു പുത്തന് രാഷ്ട്രീയ സഖ്യം ഉടലെടുക്കുന്നുണ്ട്. ദിവസങ്ങള്ക്ക് മുമ്പാണ് പാകിസ്ഥാനും സൗദി അറേബ്യയും തുര്ക്കിയും മക്ക സംയുക്ത പ്രതിരോധ കരാറില് ഒപ്പു വച്ചത്. ഒരു രാജ്യത്തിനെതിരെയുള്ള ആക്രമണം ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങള്ക്കുമെതിരെ ഉള്ളതായി കണക്കാക്കുമെന്ന് ഈ പ്രതിരോധ കരാറില് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പരിശോധിക്കുമ്പോള് മക്ക കരാര് നമ്മുടെ താത്പര്യങ്ങള്ക്ക് വിരുദ്ധമാകുമോയെന്ന ഒരു ആശങ്ക ഉയര്ന്നിട്ടുണ്ട്. അടുത്തിടെയായി പാകിസ്ഥാന് നമുക്ക് നേരെ ഭീകരാക്രമണങ്ങള് നടത്തിയപ്പോഴൊക്കെ നമ്മളും ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2016ലെ ഉറി ആക്രമണം, 2019ല് ബാലാകോട്ട്, 2025ല് ഓപ്പറേഷന് സിന്ദൂര് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഇതിനുദാഹരണങ്ങളാണ്.
ഈ ത്രിരാഷ്ട്ര കാര് ചില സുപ്രധാന ചോദ്യങ്ങള് ഉയര്ത്തുന്നുണ്ട്. പാകിസ്ഥാന് ഭീകരപ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കെതിരെ നമ്മള് സൈന്യത്തെ ഉപയോഗിച്ചാല് തുര്ക്കിയും സൗദി അറേബ്യയും ഇത് അവര്ക്കെതിരെയുള്ള ആക്രമണമാണെന്ന് കണക്കാക്കി ഇന്ത്യയോട് പ്രതികരിക്കുമോ എന്നതാണ് ഇതില് പ്രധാനം. തുര്ക്കിക്കും പാകിസ്ഥാനും സൗദി അറേബ്യയ്ക്കും വ്യത്യസ്തമായ സുരക്ഷാ താത്പര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. മേഖലയില് ഇസ്രയേലിന്റെ ശക്തി വര്ദ്ധിക്കുന്നതില് തുര്ക്കിക്ക് ആശങ്കയുണ്ട്. സൗദി അറേബ്യയാകട്ടെ ഇറാനെ ഭയക്കുന്നു. പാകിസ്ഥാന് ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക സൈനിക ശക്തി വര്ദ്ധിക്കുന്നതില് ആശങ്കയുണ്ട്.
ഈ വ്യത്യസ്ത താത്പര്യങ്ങളുടെ ഒരു സമ്മേളനമാണ് ഈ സംയുക്ത സൈനിക നടപടിയെ സങ്കീര്ണമാക്കുന്നത്. മക്ക കരാറിന് മുമ്പ് സമാനമായ മറ്റൊരു കരാര് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. സൗദി അറേബ്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള കരാറായിരുന്നു ഇത്. എന്നിട്ടും സൗദിഅറേബ്യയെ ഇറാന് ആക്രമിച്ചപ്പോള് പാകിസ്ഥാന് സൈന്യം അവരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് എത്തിയില്ല. ഈ വൈരുദ്ധ്യങ്ങള്ക്കിടയിലും ഇന്ത്യ പശ്ചിമ അയല്ക്കാര് തമ്മില് ഉണ്ടാക്കിയ കരാറിനെ അതീവ കരുതലോടെ തന്നെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്.
ഈ പുത്തന് സംഭവ വികാസങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് ഇന്ത്യ പുതിയ സൈനിക സഖ്യ ചട്ടക്കൂടുകളിലേക്ക് ഒന്നും കടക്കുകയില്ല. പാകിസ്ഥാനെ പോലെയല്ല ഇന്ത്യ സാമ്പത്തിക-രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങള് പരിഗണിക്കുമ്പോള് കുറച്ച് കൂടി വലിയ രാജ്യമാണ്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒമാന്, യുഎഇ, സൗദി അറേബ്യ, ഖത്തര്, കുവൈറ്റ്, ബഹ്റൈന്, ഈജിപ്റ്റ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുമായി സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇസ്രയേലുമായി സാങ്കേതിക പ്രതിരോധ പങ്കാളിത്തവുമുണ്ട്.
ഇന്ത്യയില് നിന്നുള്ള വലിയ വിഭാഗം ജനങ്ങള് പശ്ചിമേഷ്യയിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളില് വസിക്കുന്നു. ബന്ധങ്ങളിലെ വൈവിധ്യവും സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്തത്തിലെ ആഴവും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോള് ഇന്ത്യ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സാധ്യത തുലോം തുച്ഛമാണ്. പകരം ഇന്ത്യ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം വിപുലപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ തന്ത്രപരമായ സ്വയംഭരണം തുടരും. മേഖലയില് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സഖ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അബദ്ധ ധാരണകള് നാം അങ്ങനെ മറികടക്കും.
(പൊളിറ്റെയ്ക റിസര്ച്ച് ഫൗണ്ടേഷന്റെ അധ്യക്ഷനാണ് ലേഖകന് സഞ്ജയ് പുലിപാക)
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