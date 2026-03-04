യുദ്ധഗാഥകളിൽ നിന്ന് വാർ മീമുകളിലേക്ക്: മാറുന്ന യുദ്ധമുഖവും സാങ്കേതികവിദ്യയും
യുദ്ധകാലത്തെ അതിജീവന രീതികൾ, കാവ്യകലയിൽ നിന്ന് ഡിജിറ്റൽ റീലുകളിലേക്ക്
By Bilal Bhat
Published : March 4, 2026 at 8:24 PM IST
ചരിത്രപരമായി, യുദ്ധഗാഥകളും കവിതകളും വീരഗാഥകൾ ആലപിക്കാനും രാജ്യത്തിനായി പോരാടിയ ദേശസ്നേഹികളെ ആദരിക്കാനുമുള്ള ശക്തമായ ആയുധങ്ങളായിരുന്നു. അതുപോലെതന്നെ, രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ പരിഹസിക്കാനും അടിച്ചമർത്തുന്നവരെ അപലപിക്കാനും ആക്ഷേപഹാസ്യങ്ങൾ ഒരുകാലത്ത് രചിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല് കാലം മാറി, അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിച്ചതോടെ പഴയ പ്രകടനരീതികൾക്കും മാറ്റം സംഭവിച്ചു.
ഇന്ന്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (AI), ആനിമേഷൻ തുടങ്ങിയ ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ ആധുനിക സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് സൈനികരുടെ വീര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാനും ദേശസ്നേഹം ഉണർത്താനും ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതുപോലെതന്നെ, രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായങ്ങളും സാമൂഹിക വിമർശനങ്ങളും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ മാനദണ്ഡമായി മീമുകളും മോഷൻ ഗ്രാഫിക്സും മാറിയിരിക്കുന്നു. സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഇത്തരം പ്രകടനങ്ങളെ നിമിഷനേരംകൊണ്ട് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
രാഷ്ട്രീയ-ദേശഭക്തി പ്രകടനങ്ങൾ എങ്ങനെ ഗണ്യമായി പരിണമിച്ചു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും, മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കം മെഷീൻ ലേണിംഗുമായി എങ്ങനെ സഹകരിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും 'അന്നും ഇന്നും' കാഴ്ചപ്പാട് നൽകാൻ, പൊതുജനാഭിപ്രായത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനായി യന്ത്രങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇന്ന് ഈ കല വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്.
പണ്ട്, യുദ്ധങ്ങളിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്തവരോ അത് ബാധിച്ചവരോ ആയ ആളുകൾ പ്രത്യേക അതിജീവന മാർഗങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരുന്നു. കലാകാരന്മാരും എഴുത്തുകാരും അവരുടെ വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേദിയൊരുക്കിയിരുന്നു. സൈനികരുടെ മനോവീര്യം നിലനിർത്താൻ യുദ്ധഗാഥകൾ രചിക്കുന്നതും ആലപിക്കുന്നതും, അല്ലെങ്കിൽ നിരാശയെ ഹാസ്യമാക്കി മാറ്റുന്നതും ചില മനുഷ്യർക്ക് ഒരു കലയായിരുന്നു.
എന്നാൽ ഇന്ന്, ഈ അതിജീവന രീതികള് വലിയതോതിൽ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് വഴിമാറിക്കഴിഞ്ഞു. തങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോഴും ആളുകൾ ഇപ്പോൾ മീമുകൾ നിർമിക്കുകയും യുദ്ധസമയത്ത് ഹാസ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥ പ്രേക്ഷകരെ അറിയിക്കാൻ സങ്കടത്തെ ഷോർട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ റീൽസ് രൂപത്തിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ കലയായി മാറ്റുന്നു.
ഇതെല്ലാം സോഷ്യല് മീഡിയയില് വലിയ ചര്ച്ചയ്ക്ക് വഴിവയ്ക്കുന്നു. തങ്ങളുടേതായ അഭിപ്രായങ്ങള് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള കമൻ്റ് ബോക്സും സോഷ്യല് മീഡിയയിലുള്ളതിനാല് ഏതൊരു വിഷയത്തിലും എല്ലാവര്ക്കും അവരുടേതായ അഭിപ്രായങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്താനാകും.
യുദ്ധമേഖലയ്ക്കകത്തും പുറത്തുമുള്ള പുതുതലമുറ ജെൻസി ഇത്തരം വീഡിയോകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന തിരക്കിലായതിനാൽ "യുദ്ധകാലത്തെ ഹാസ്യം", "മൂന്നാം ലോകമഹായുദ്ധ മീമുകൾ" തുടങ്ങിയ ടാഗുകൾ ഇന്ന് ട്രെൻഡിംഗാണ്. റഷ്യ-ഉക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് മീമുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ മാത്രമായി പോലുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളുണ്ട്.
അതേസമയം പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധമേഖലകളിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേൽ അനുകൂലികളും അല്ലാത്തവരും വൈവിധ്യമാർന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിറയ്ക്കുന്നു. തൽഫലമായി, ഇത്തരം അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ആഖ്യാനങ്ങളിലൂടെ കിംവദന്തികൾ പ്രചരിക്കുകയും പ്രൊപഗണ്ടകള് തഴച്ചുവളരുകയും ചെയ്യുന്നു. ചിലരെ മഹത്വവൽക്കരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ രാക്ഷസവൽക്കരിക്കാനോ വേണ്ടി ഇത്തരം ആഖ്യാനങ്ങൾ ചമയ്ക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് ആളുകൾ.
വീരഗാഥകളുടെ കാലവും ഇന്നത്തെ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലധിഷ്ഠിതമായ ആഖ്യാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം അവയുടെ അളവിലാണ്. അന്നും ഇന്നും ഇത്തരം സൃഷ്ടികൾക്ക് പിന്നിലുള്ള പ്രേരണയും വികാരങ്ങളും ഒന്ന് തന്നെയാണെങ്കിലും, ഇന്നത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു പ്രളയം പോലെയാണ്. പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുക എന്നത് പണ്ട് വളരെ പ്രയാസകരമായ ഒന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഡിജിറ്റല് യുഗത്തില് അത് നിമിഷനേരം കൊണ്ട് സാധ്യമാകുന്നു.
എന്നിരുന്നാലും, തലമുറകളോളം കൈമാറപ്പെട്ട ഇതിഹാസ തുല്യമായ ക്ലാസിക് സൃഷ്ടികളെ അപേക്ഷിച്ച്, സാങ്കേതിക വിദ്യയിലധിഷ്ഠിതമായ ആഖ്യാനങ്ങളുടെ ആയുസ്സ് കുറവാണ്. പണ്ട്, യന്ത്രങ്ങൾ കല പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഇത് നിര്മിക്കുന്നവര് മൗലികതയുള്ളവരും വ്യക്തിത്വമുള്ളവരുമായിരുന്നു.
പണ്ട്, യുധകാലത്ത് യന്ത്രങ്ങൾ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാത്തതിനാൽ വേദനയും നഷ്ടബോധവും യഥാർത്ഥമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന്, ഡ്രോണുകളുടെയും മിസൈലുകളുടെയും ഉപയോഗം വർദ്ധിച്ചതോടെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങൾ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നു. യുദ്ധങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അതിൽ നേരിട്ട് ഉൾപ്പെട്ട കക്ഷികളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല. ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ നിഷ്ക്രിയമായി യുദ്ധത്തില് പങ്കെടുക്കുകയും, യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവരെ അതിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
പണ്ട് പൊതുജനങ്ങളായിരുന്നു ഒരു ആഖ്യാനത്തിൻ്റെ വിധി തീരുമാനിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ, ഇന്ന് അൽഗോരിതങ്ങളാണ് അത് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അന്നും ഇന്നും തമ്മിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ മാറ്റം മാത്രം എന്നും സ്ഥിരമായി തുടരും. അത് എത്ര വേഗത്തിലാണ് വികസിക്കുന്നതെന്ന് പ്രവചിക്കാൻ അസാധ്യമാണ്. തൽഫലമായി, ഉപഭോഗ രീതികളും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഒടുവിൽ വിവേകം കൊണ്ടുവരുമെന്നും മനുഷ്യരാശിയെ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ സേവിക്കുമെന്നും മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാൻ കഴിയൂ.