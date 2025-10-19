ഇപിഎഫ് ചുരുങ്ങിയ പെന്ഷന്; വര്ദ്ധന വേണം, എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാന് ഒരു ജഡ്ജിയെ നിയോഗിക്കണം
ചുരുങ്ങിയ ഇപിഎഫ് പെന്ഷനില് വര്ദ്ധന വരുത്തണമെന്നാണ് ലേഖകന് സര്ക്കാരിനോട് അഭ്യര്ത്ഥിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും അവസാനം വാങ്ങിയ വേതനത്തിന്റെ പകുതിയെങ്കിലും എല്ലാ ഇപിഎഫ് ഉപഭോക്താക്കള്ക്കും പെന്ഷനായി നല്കണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യര്ത്ഥിക്കുന്നു.
Published : October 19, 2025 at 2:15 PM IST
പിഎസ്എം റാവു
ആയിരമോ അതില് കുറവോ രൂപ കൊണ്ടാണ് രാജ്യത്തെ 37 ലക്ഷത്തിലേറെയുള്ള മുതിര്ന്ന പൗരന്മാരും അവരുടെ ആശ്രിതരും ജീവിക്കുന്നത്. 1952ലെ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമപ്രകാരം( ഇപിഎഫ് ആക്ട്) 1995 മുതല് ഉള്ള എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് പെന്ഷന് എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പിച്ചക്കാശ് നല്കുന്നത്. ഇവരുടെ ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, മരുന്ന് തുടങ്ങി വാര്ദ്ധക്യകാലത്തെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും ഈ പണം കൊണ്ട് വേണം സാധിക്കാന്.
ഇവര് അല്പ്പം കൂടി മാന്യമായ പെന്ഷന് അര്ഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പണം കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടോ അവര് മുതിര്ന്ന പൗരന്മാരായത് കൊണ്ടോ മാത്രമല്ല. അവര് ഉത്പാദനപരമായ ജീവിതത്തിന്റെ നല്ലൊരു പങ്കും പണമുണ്ടാക്കാനും ഒരു പെന്ഷന് ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കാനായി തൊഴിലുടമയുടെ പങ്കും ത്യജിച്ചവരുമാണ്. അത് കൊണ്ട് കൂടിയാണ് അവര് കൂടുതല് മാന്യമായ ഒരു തുക അര്ഹിക്കുന്നത്.
ഇത് അവകാശമാണ്, ജീവകാരുണ്യമല്ല
ഈ സംഭാവനകളോ തൊഴിലോ ഇല്ലാതെ തന്നെ രാജ്യത്തെ പല പാവപ്പെട്ടവര്ക്കും കൂടുതല് വലിയ പിന്തുണ അവരുടെ വാര്ദ്ധക്യത്തില് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെലങ്കാന സര്ക്കാരുകള് ക്ഷേമപെന്ഷന്നായി നാലായിരം രൂപ നല്കുന്നു. ചിലര്ക്ക് ഇതേ സംസ്ഥാനങ്ങളില് ഇതില് കൂടുതലും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് പോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന -കേന്ദ്രസര്ക്കാര് ജീവനക്കാരും നല്ല പെന്ഷന് വാങ്ങുന്നു. രാജ്യത്തെ എംപിമാര്ക്കും എംഎല്എമാര്ക്കും പെന്ഷന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ചിലര് രണ്ട് നിലകളിലും പ്രവര്ത്തിച്ചിട്ടുള്ളതിനാല് അവര്ക്ക് ഇരട്ട പെന്ഷന് കിട്ടുന്നു. ഇവരുടെയൊക്കെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ പെന്ഷന് തന്നെ ഇപിഎഫ് ചുരുങ്ങിയ പെന്ഷന്റെ വളരെയധികം മടങ്ങാണ്.
അത് കൊണ്ട് തന്നെ മാന്യമായ പെന്ഷന് എന്നത് ഇപിഎഫ് പെന്ഷന്കാരുടെ അവകാശമാണ്. ഇത് കേവലം ജീവകാരുണ്യ ആവശ്യമല്ല. ആരുടെയെങ്കിലും അനുകമ്പയും അവര്ക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഇവരുടെ ആവശ്യം തികച്ചും ന്യായമാണ്.
മൂന്ന് അടിസ്ഥാന വിഷയങ്ങള്
ഫണ്ടിന്റെ അപര്യാപ്തതയും പദ്ധതിയുടെ സുതാര്യതയില്ലായ്മയും പോലുള്ള കാര്യങ്ങള് പറഞ്ഞാണ് ഇപിഎഫ് പെന്ഷനില് വര്ദ്ധ വരുത്താത്തത്. ഇത് ഇപിഎഫ് പെന്ഷന് പദ്ധതിയുടെ കീഴില് വരുന്ന 5.39 കോടി അംഗങ്ങളെയും നിലവില് പെന്ഷന് വാങ്ങുന്ന 81 ലക്ഷത്തിലേറെ പേരെയും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നു.
നിര്വചിക്കപ്പെട്ട പങ്കിന്റെയും ആനുകൂല്യത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി പെന്ഷന് പദ്ധതി. ഫണ്ട് കൃത്യമായ ഇടവേളകളില് പരിശോധിച്ച് ഇതിലെ തുക പെന്ഷന് തുടര്ന്നും നല്കാന് പര്യാപ്തമാണോയെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു. 2019 മാര്ച്ച് 31ലെ കണക്കുകള് പ്രകാരം കടുത്ത കമ്മിയുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
മൂന്നാമത്തെ വാദം പെന്ഷന് പദ്ധതി ഇപ്പോഴുള്ളത് പോലെ ആയിരുന്നില്ല വിഭാവന ചെയ്തത് എന്നതാണ്. നിങ്ങള് അടയ്ക്കുന്ന തുകയ്ക്ക് അനുസൃതമായി പെന്ഷന് കിട്ടുന്ന സ്വഭാവമായിരുന്നു അത്. നിലവിലെ ജീവനക്കാര് പണം നല്കുന്നു. വിരമിച്ചവര്ക്ക് പെന്ഷന് നല്കുന്നു. ഈ ചക്രം യാതൊരു അധിക സഹായവുമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ തുടരുന്നു. എന്നാല് ബാഹ്യ സഹായമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാന് ഇതിനാകില്ലെന്നാണ് സര്ക്കാരിന്റെ ഭയം.
ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങള് വസ്തുനിഷ്ഠമായി പരിശോധിക്കുമ്പോള്, ക്ഷേമ രാഷ്ട്രമെന്ന നിലയില് സര്ക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള് കൂടുന്നു. അവസാനം വാങ്ങിയ പെന്ഷന്റെ പകുതിയെങ്കിലും വാര്ദ്ധക്യകാല സാമൂഹ്യ സുരക്ഷയായി നല്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇവരുടെ ചുരുങ്ങിയ പെന്ഷന് മാന്യമായ നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടത് അസാധ്യമല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് രക്ഷപ്പെടാനാകാത്ത ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം കൂടിയാണ്.
കഠിന യാഥാര്ത്ഥ്യങ്ങള്
2025 മാര്ച്ച് 31ലെ കണക്കുകള് പ്രകാരം തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയില് ആകെയുള്ള നിക്ഷേപം 9,92,689.56 കോടി രൂപയാണ്. കേന്ദ്ര തൊഴില് വകുപ്പ് സഹമന്ത്രി ശോഭ കരന്തലരാജെ പാര്ലമെന്റില് അറിയിച്ചതാണ് ഇക്കാര്യം. ഫണ്ടുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള് വളരെ ചുരുങ്ങിയ തുകയാണ് പെന്ഷന് ഇനത്തില് പ്രതിവര്ഷം ചെലവഴിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് 2023-24 വര്ഷം പെന്ഷന് ഇനത്തില് ചെലവിട്ടത് 23,027.93 കോടി രൂപയാണ്. അതായത് ആകെ ഫണ്ടിന്റെ കേവലം 2.59ശതമാനം മാത്രം. അക്കൊല്ലം ക്ഷേമനിധിയില് ഉണ്ടായിരുന്ന തുക 58,668 .73 കോടി രൂപയായിരുന്നു. അതായത് പെന്ഷന് നല്കിയ തുകയെക്കാള് രണ്ടിരട്ടിയിലേറെ പണം.
നിലവിലുള്ള പെന്ഷന്കാരുടെ എണ്ണം (81ലക്ഷം) എന്നത് ആകെയുള്ള അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ (5.39 കോടി) കേവലം പതിനഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ്. കൂടുതല് പെന്ഷന്കാര് പ്രതിവര്ഷം എത്തുന്നു എന്നത് യാഥാര്ത്ഥ്യമാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതല് തുക പെന്ഷന് ഇനത്തില് നല്കേണ്ടിയും വരുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കൂടുതല് പേര് ഇപിഎഫില് അംഗമാകുന്നുണ്ട്. വളരുന്ന സമ്പദ്ഘടന എന്നനിലയില് നമ്മുടെ തൊഴില് സേനയിലും വര്ദ്ധനയുണ്ടാകുന്നു.
പ്രതിവര്ഷം ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന തുകയുടെ ചെറിയ ശതമാനം മാത്രമാണ് പെന്ഷന് ഇനത്തില് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ക്ഷേമനിധിയിലെത്തിയ തുക 71,780.41 കോടി രൂപ ആയിരുന്നു. പെന്ഷന് ഇനത്തില് നല്കിയതാകട്ടെ 23,410.17 കോടി രൂപയും. എന്ന് വച്ചാല് 48,370.24 കോടി രൂപ അധികമായി ക്ഷേമനിധിയില് എത്തിച്ചേര്ന്നുവെന്നര്ത്ഥം.
പിന്നെ എവിടെയാണ് ശരിക്കും കമ്മി.?എന്ത് കൊണ്ട് പേജി നടപ്പാകുന്നില്ല? എവിടെയാണ് സുതാര്യതയില്ലായ്മ?
ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യം എപ്പോഴെങ്കിലുമുണ്ടാകാം എന്നൊരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. സര്ക്കാര് തീര്ച്ചയായും മുതിര്ന്ന പൗരന്മാരുടെ താത്പര്യങ്ങള് സംരക്ഷിക്കാനും അവരുടെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത നടപ്പാക്കാനും മുന്നോട്ട് വരേണ്ടതുണ്ട്. സര്ക്കാര് ജീവനക്കാര്ക്കും ഭരണകര്ത്താക്കള്ക്കും വലിയ തുക പെന്ഷന് നല്കുമ്പോള് കേവലം ആയിരം രൂപ ഇപിഎഫ് പെന്ഷന്കാര്ക്ക് നല്കുന്നത് തികച്ചും ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമല്ലേ? ആരാണ് പൗരന്മാര്ക്കായി നിയമം നിര്മ്മിക്കുകയും നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്?
കാര്യങ്ങള് വിലയിരുത്താന് ഒരു ന്യായാധിപനെ നിയമിക്കണം
പെന്ഷനില് വര്ദ്ധന വരുത്തുന്നതിലൂടെ സര്ക്കാര് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെക്കാള് വലിയ ബാധ്യതയൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല. നിലവില് 81 ലക്ഷം പെന്ഷന്കാരില് 78 ലക്ഷത്തിലേറെ പേര് പ്രതിമാസം അയ്യായിരത്തില് താഴെ രൂപയാണ് പെന്ഷനായി വാങ്ങുന്നത്. 58 ലക്ഷം പേര്ക്ക് രണ്ടായിരത്തില് താഴെയാണ് കിട്ടുന്നത്. ചുരുങ്ങിയ വേതനം ആയിരത്തില് നിന്ന് അയ്യായിരമായെങ്കിലും ഉയര്ത്തണമെങ്കില് 46,918 കോടി രൂപ വേണ്ടി വരും. നിലവില് നല്കുന്നത് 14,329 കോടി രൂപയാണ്. ഇനി അധികമായി വേണ്ടി വരുന്നത് 32,589 കോടിയില് താഴെയാണ്.
പ്രതിമാസം പതിനായിരം എന്നതരത്തിലേക്ക് ഉയര്ത്തുന്നതാണ് ന്യായമായ തുക. ഇതിനായി ഇരട്ടി തുക വേണ്ടി വരും. ഇത് സുസ്ഥിരമല്ലാത്ത വലിയ തുകയൊന്നുമല്ല. സര്ക്കാരിന് ഇച്ഛാശക്തിയുണ്ടെങ്കില് നടപ്പാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. സര്ക്കാരിന് ഈ വസ്തുതകള്അംഗീകരിക്കാനാകുന്നില്ലെങ്കില് ഒരു ജഡ്ജിയുടെ അധ്യക്ഷതയില് ഒരു കമ്മീഷനെ നിയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇവര്ക്ക് നിലവിലുള്ള സംവിധാനം പരിശോധിച്ച് ഇത് പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ശുപാര്ശകള് നല്കാം.
ഫണ്ടിന്റെ ക്ഷമത, ജനസംഖ്യാ വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് സര്ക്കാര് തങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ ഉത്തരവാദിത്തം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള് കമ്മീഷന് പരിശോധിക്കുക. 2011ലെ കാനേഷുമാരി പ്രകാരം രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യയുടെ 8.6ശതമാനവും അതായത് 1040 ലക്ഷം പേര് അറുപത് വയസിന് മുകളിലുള്ളവരാണ്. ഈ സംഖ്യം 20250ഓടെ 3470 ലക്ഷം അതായത് 20.8ശതമാനമാകും. സ്വകാര്യമേഖലയിലെ മുഴുവന് ജീവനക്കാരും തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയില് വരുന്നതിനാല് സ്വന്തം ജീവനക്കാര്ക്കൊപ്പം അവരുടെയും താത്പര്യങ്ങള് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് സര്ക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.
സര്ക്കാരിനോടുള്ള അഭ്യര്ത്ഥന
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പെന്ഷന് വര്ദ്ധിപ്പിക്കുക. എല്ലാ ക്ഷേമനിധി അംഗങ്ങളുടെയും പെന്ഷന് ഏറ്റവും ഒടുവില് അവര് വാങ്ങിയ വേതനത്തിന്റെ പകുതിയായി നിശ്ചയിക്കണം. ഇത് പങ്കാളിത്ത പദ്ധതി ആയതിനാല് തന്നെ പങ്കില് കാലാനുസൃതമായ മാറ്റം വരുത്തണം. ഇത് തീര്ച്ചയായും സാധിക്കും. നിങ്ങള്ക്ക് അതിനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്. വേണ്ടത് ഇത് നടപ്പാക്കാനുള്ള ഇച്ഛാശക്തി മാത്രമാണ്. നിങ്ങള് ഉടന് ഇത് നടപ്പാക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. കാരണം ഇത് മുതിര്ന്ന പൗരന്മാര്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അവരുടെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പ്രാഥമിക ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.
(ലേഖനത്തിലെ അഭിപ്രായങ്ങള് ലേഖകന്റേതാണ്. ഇതിലെ അഭിപ്രായങ്ങളും വസ്തുതകളും ഇടിവി ഭാരതിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകള് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നില്ല.)