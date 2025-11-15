Bihar Election Results 2025

കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ സ്വാധീനം മങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ബിഹാറിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇതോടെ ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിനുള്ളിലെ അസ്വാരസ്യങ്ങളും വര്‍ദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഡിഎംകെയെ പോലുള്ള സഖ്യകക്ഷികള്‍ ബന്ധം തുടരണമോയെന്ന് ഒരു പുനര്‍വിചിന്തനത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നു.

CONGRESS BIHAR SHOW BIHAR ELECTION 2025 INDIA BLOC CRISIS BIHAR ELECTION RESULTS
Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi along with RJD leader Tejashwi Yadav, and Communist Party of India (Marxist–Leninist) Liberation General Secretary Dipankar Bhattacharya during the ‘Voter Adhikar Yatra’ in Sitamarhi, Bihar, on Thursday, August 28, 2025 (IANS)
By Prince Jebakumar

Published : November 15, 2025 at 11:19 AM IST

Updated : November 15, 2025 at 11:57 AM IST

ഹൈദരാബാദ്: എന്‍ഡിഎ സഖ്യം വീണ്ടും ബിഹാറിന്‍റെ രാഷ്‌ട്രീയഭൂപടത്തെ കാവിപുതപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇടത്തും വലത്തും മധ്യത്തിലുമൊക്കെയായി നിലകൊള്ളുന്ന കക്ഷികളടങ്ങിയ മഹാസഖ്യത്തെ 243 അംഗ നിയമസഭയില്‍ മോശം ന്യൂനപക്ഷമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടാണ് എന്‍ഡിഎയുടെ ഈ തേരോട്ടം.നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബിജെപിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സീറ്റുകള്‍ കയ്യടക്കിയത്. നിതീഷ് കുമാറിന്‍റെ ജെഡിയു തൊട്ടുപിന്നാലെ തന്നെ രണ്ടാമത് എത്തി. മറ്റൊരു സഖ്യകക്ഷിയായ രാം വിലാസ് പാസ്വാന്‍റെ ലോക് ജനശക്തി നാലാമതും സ്ഥാനം കണ്ടു.

ലോക്‌സഭയിലെ മുഖ്യപ്രതിപക്ഷമായ കോണ്‍ഗ്രസ് സംസ്ഥാനത്ത് കേവലം ഒറ്റയക്കത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങി. വോട്ടെണ്ണലിനിടെ ഒരൊറ്റ സീറ്റിലേക്ക് കോണ്‍ഗ്രസ് ഒതുങ്ങുന്നുവെന്ന പ്രതീതി ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. ഇടയ്ക്ക് എല്ലാം കൈവിട്ടുവെന്ന തോന്നലുമുണ്ടായി.

കോണ്‍ഗ്രസ് 61 സീറ്റുകളിലാണ് മത്സരിച്ചത്. ആര്‍ജെഡിയോട് പടവെട്ടി നേടിയ ഈ സീറ്റുകളില്‍ പക്ഷേ പത്ത് ശതമാനത്തില്‍ താഴെയാണ് ഇവര്‍ക്ക് വോട്ട് നേടാനായത്. ഇവരുടെ മോശം പ്രകടനം സഭയില്‍ ഒരു ദുര്‍ബല പ്രതിപക്ഷത്തെ സൃഷ്‌ടിച്ചിരിക്കുന്നു.

തീര്‍ത്തും അവഗണിക്കാനാകുന്ന ഒരു പ്രതിപക്ഷ സാന്നിധ്യം സഭയില്‍ ഭരണക്കാര്‍ക്കതെിരെ ഉയരേണ്ട ശബ്‌ദത്തെ ദുര്‍ബലമാക്കും. ഭരണപാര്‍ട്ടിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂര്‍വ സഖ്യം 203 എന്ന മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷത്തിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു.

ബിഹാറില്‍ നടന്ന ഓരോ പ്രചാരണ പരിപാടികളിലും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്ത്യാസഖ്യത്തിനെതിരെ ശക്തമായി ആഞ്ഞടിച്ചു. പ്രചാരണത്തിനിടെ തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിനൊപ്പം ആര്‍ജെഡി നേതാവ് സഞ്ചരിച്ചത് പോലും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വിമര്‍ശനത്തിന് പാത്രമായി.

കോണ്‍ഗ്രസ് നയിക്കുന്ന ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തെ ആക്രമിക്കാന്‍ പിന്നെയും അദ്ദേഹം ഡിഎംകെയെ ഉപയോഗിച്ചു. ബിഹാറില്‍ നിന്നുള്ള കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ ഡിഎംകെ നേതാക്കളാല്‍ തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ അപമാനിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആരോപണം. തമിഴ്‌നാട് സന്ദര്‍ശന വേളയില്‍ ഇത്തരം വിദ്വേഷ പ്രസ്‌താവനകള്‍ നടത്താന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയെ വെല്ലുവിളിച്ചായിരുന്നു സ്റ്റാലിന്‍ തിരിച്ചടിച്ചത്.

ബിഹാര്‍ ജനതയ്ക്ക് എതിരെയായിരുന്നില്ല സ്റ്റാലിന്‍റെ പ്രസ്‌താവന. ഉടന്‍ തന്നെ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളോട് വിധേയത്വം പുലര്‍ത്തുന്ന ഒരു മാധ്യമം, തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ബോര്‍ഡ് പരീക്ഷയില്‍ ഒന്നാമതെത്തിയ ബിഹാര്‍ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളിയുടെ മകളുടെ അഭിമുഖം എടുക്കാന്‍ ഓടിയെത്തി. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ സ്വീകരണം എങ്ങനെയെന്ന് വിശദീകരിക്കൂ എന്നാണ് ആ കുട്ടിയോട് അവര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

ഇത്തരം പ്രചാരണങ്ങളെല്ലാം നടന്നത് ബിഹാറിലെ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെല്ലാം ഛാട്ട്പൂജ ആഘോഷങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കാനായി തിരികെ എത്തിയ വേളയിലായിരുന്നു എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇതേ സമയത്താണ് ഹിന്ദി പരസ്യ ബോര്‍ഡുകളും ഹിന്ദിയിലുള്ള ബഹുജന മാധ്യമ പ്രചാരണങ്ങളും നിയമപരമായി നിരോധിക്കാനുള്ള നീക്കത്തെക്കുറിച്ച് തമിഴ്‌നാട്ടിലെ അധികാര ഇടനാഴികളില്‍ ചില കരക്കമ്പികളുണ്ടായത്.

ഈ വിവരം കിട്ടിയതോടെ ഇത്തരമൊരു നീക്കവുമായി മുന്നോട്ട് പോകരുതെന്ന നിര്‍ദ്ദേശവുമായി പ്രാദേശിക കക്ഷിക്ക് മുന്നില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് എത്തി. ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞടുപ്പ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു ഇത്തരമൊരു നിര്‍ദ്ദേശം. ഇതോടെ കാര്യങ്ങള്‍ മാറി മറിഞ്ഞു. സര്‍ക്കാരിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഫാക്‌ട് ചെക്ക് മീഡിയ യൂണിറ്റ് ഇത് അഭ്യൂഹം മാത്രമാണെന്ന് പ്രസ്‌താവിച്ചു. പാര്‍ട്ടി വക്താവും രാജ്യസഭ മുന്‍ അംഗവുമായ ടി കെ എസ് ഇളങ്കോവനും കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ ആശങ്ക അകറ്റാന്‍ രംഗത്തിറങ്ങി. ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായി തങ്ങള്‍ ഒന്നും ചെയ്യില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം അവര്‍ക്ക് ഉറപ്പ് നല്‍കി.

ഇത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്നതല്ല ചര്‍ച്ചാവിഷയം. കോണ്‍ഗ്രസിനോടുള്ള വിധേയത്വം എന്നതാണ് വിഷയം. മിക്ക പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകരും പാര്‍ട്ടിലെ രണ്ടാം നിര നേതാക്കളും കോണ്‍ഗ്രസുമായി ഒത്തു പോകുന്നതിന് ബദ്ധപ്പെടുന്നുണ്ട്. തങ്ങള്‍ ഇഷ്‌ടമില്ലാതെ പേറുന്ന ഒരു വിഴുപ്പായാണ് കോണ്‍ഗ്രസിനെ ഇവര്‍ കാണുന്നത്.

അതേസമയം കോണ്‍ഗ്രസ് കേന്ദ്രത്തില്‍ അധികാരത്തില്‍ വരാന്‍ പ്രാപ്‌തരാണെന്നാണ് ഡിഎംകെ ഹൈക്കമാന്‍ഡിന്‍റെ പ്രതീക്ഷ. അപ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ മെച്ചപ്പെട്ട തമിഴ്‌ അനുകൂല നടപടികള്‍ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അവര്‍ വിലയിരുത്തുന്നു. എന്നാല്‍ നിലവില്‍ കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന വലതുപക്ഷ സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്ന് അത്തരമൊരു തരത്തിലുള്ള നേട്ടങ്ങള്‍ക്കും സാധ്യതയില്ലെന്നും ഡിഎംകെ വിലയിരുത്തുന്നു. മെഡിസിന്‍-ഡെന്‍റിസ്റ്റ് പഠനത്തിന് സംസ്ഥാനത്തെ നാഷണല്‍ എലിജിബിലിറ്റി കം എന്‍ട്രന്‍സ് ടെസ്റ്റ് (നീറ്റ്) ല്‍ നിന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന ആവശ്യവും തമിഴ്‌നാട് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്.

ഇത് ഡിഎംകെയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്‌ദാനമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇത് പാലിക്കാന്‍ ഇവര്‍ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാമാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടിയെ സംസ്ഥാനത്ത് വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇന്ത്യന്‍ നാഷണല്‍ ഡെവലപ്പ്മെന്‍റല്‍ ഇന്‍ക്ലൂസിവ് അലയന്‍സ് (ഇന്ത്യ) തങ്ങളുടെ പങ്കാളിയായി പരിഗണിക്കാന്‍ ഇവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം തങ്ങളുടെ തന്ത്രങ്ങളില്‍ ഒരു പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ അധികാര ഇടനാഴികളില്‍ നിന്ന് 1960കളില്‍ ആട്ടിയോടിക്കപ്പെട്ട കോണ്‍ഗ്രസ് ഇപ്പോള്‍ ഡിഎംകെയുടെ തോളിലേറി തിരികെ വരാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്നത് ഇവിടെ പരസ്യമായ രഹസ്യമാണ്.

2026ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഡിഎംകെ കോണ്‍ഗ്രസിനെ അകറ്റി നിര്‍ത്തുകയാണെങ്കില്‍ അവര്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ സീറ്റുകളില്‍ മത്സരിക്കാനും മറ്റ് സഖ്യകക്ഷികള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ സീറ്റുകള്‍ നല്‍കാനും സാധിക്കും. തമിഴ്‌നാടിന് മറ്റൊരു ബിഹാര്‍ ബന്ധം കൂടിയുണ്ട്. അത് ബിഹാറിലെ വോട്ടര്‍ പട്ടിക പരിഷ്ക്കാരത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ നടത്തിയ പ്രത്യേക തീവ്ര വോട്ടര്‍ പട്ടിക പരിഷ്‌ക്കരണമാണ്(എസ്ഐആര്‍).

തമിഴ്‌നാട്ടിലെ എസ്‌ഐആര്‍ ഫോമില്‍ ബിഹാറിലെ എസ്ഐആറില്‍ ഉള്ളവരുടെ പേരുകള്‍ രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള ഇടമുണ്ട്. അതായത് ബിഹാറിലെ വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്‌തിട്ടുള്ളവരെ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താനാകും. ഇതിനായി ആ രേഖ ഹാജരാക്കിയാല്‍ മാത്രം മതി.

എസ്ഐആര്‍ നടപ്പാക്കിയ ശേഷം ബിഹാറില്‍ നടന്ന ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണിത്. പരമോന്നത കോടതി ഇത് സ്റ്റേ ചെയ്യാന്‍ വിസമ്മതിച്ചതോടെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പുതിയ പട്ടിക പ്രകാരം തെരഞ്ഞടെുപ്പ് നടന്നത്. ഇതിന് മുമ്പ് തന്നെ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി തന്‍റെ വോട്ട് ചോരി പ്രചാരണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ബിജെപി നടത്തിയ തട്ടിപ്പുകള്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ തുറന്ന് കാട്ടിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ വോട്ടര്‍ പട്ടിക ദുരുപയോഗം ചെയ്‌ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയിക്കാന്‍ ബിജെപി നടത്തുന്ന തന്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം പൂര്‍ണമായും വിജയിച്ചില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നില്‍ രണ്ട് മാര്‍ഗങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒന്നുകില്‍ ഇത് ജനകീയ കോടതിക്ക് മുന്നില്‍ വയ്ക്കുക.അല്ലെങ്കില്‍ പരമോന്നത കോടതിയെ സമീപിക്കുക.

2026ല്‍ കേരളത്തിലും അസമിലും പാര്‍ട്ടി ഭാഗ്യപരീക്ഷണത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണ്. പശ്ചിമബംഗാള്‍, കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശമായ പുതുച്ചേരി തുടങ്ങിയവയും പോളിങ് ബൂത്തിലെത്തും. 2016ലാണ് പുതുച്ചേരിയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അവസാനം അധികാരത്തിലെത്തിയത്. എന്നാല്‍ 2021ല്‍ ഭൂരിപക്ഷം നഷ്‌ടമായി. തുടര്‍ന്ന് ഇവിടെ രാഷ്‌ട്രപതി ഭരണം ഏര്‍പ്പെടുത്തി.

2016ലാണ് അസമില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് അധികാരം നഷ്‌ടമായത്. ബിജെപി അധികാരത്തില്‍ വന്നു. കേരളത്തിലും ഇതേ വര്‍ഷമാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് അധികാരഭ്രഷ്‌ടരായത്. സിപിഎം അധികാരത്തില്‍ വരികയും തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ട് തവണ അവര്‍ അധികാരം കയ്യാളുകയും കോണ്‍ഗ്രസിനെ അധികാരത്തില്‍ നിന്ന് അകറ്റി നിര്‍ത്തുകയും ചെയ്‌തു. കേരളത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്‍റെ ഭാഗമായല്ല മത്സരം.

ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിലെ കക്ഷികള്‍ പരസ്‌പരമാണ് ഇവിടെ മത്സരിക്കുന്നത്. സിപിഎം, സിപിഐ തുടങ്ങിയ കക്ഷികള്‍ ഒന്നിച്ചും കോണ്‍ഗ്രസ് ഇവര്‍ക്കെതിരെയും മത്സരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ ഇത്തരമൊരു മത്സരം നടന്നത് വയനാട് ലോക്‌സഭ സീറ്റിലാണ്. രാഹുല്‍ റായ്‌ബറേലിയില്‍ മത്സരിക്കാന്‍ പോയതോടെ ഒഴിവ് വന്ന വയനാട് മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ സഹോദരി പ്രിയങ്ക ഇപ്പോള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സിപിഐുടെ മുതിര്‍ന്ന നേതാവ് സത്യന്‍ മൊകേരിയുമായാണ് പ്രിയങ്ക കൊമ്പുകോര്‍ത്തത്. നേരത്തെ സിപിഐ ദേശീയ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം ആനിരാജയുമായി നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടിയാണ് രാഹുല്‍ ലോക്‌സഭയിലെത്തിയത്. ഇപ്പോള്‍ രാഹുലും ആനിരാജയും സത്യന്‍ മൊകേരിയും മറ്റ് സിപിഐ നേതാക്കളുമെല്ലാം ഒരേ സഖ്യത്തിന് വേണ്ടി തോളോട് തോള്‍ ചേര്‍ന്ന് ദേശീയതലത്തില്‍ പൊരുതുന്ന കാഴ്‌ചയാണ് നമുക്ക് കാണാനാകുന്നത്.

കേരളത്തിലും അസമിലും ഇന്ത്യാ സഖ്യം ഒന്നിച്ച് നില്‍ക്കുന്നുവെന്ന് ഇവര്‍ക്ക് ആര്‍ജ്ജവത്തോടെ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കേരളത്തില്‍ പക്ഷേ അവര്‍ ഇടതിനെതിരെ മത്സരിക്കാനിറങ്ങുന്നു. ഇതേ ഇടതുമായി അടുത്ത കൊല്ലം പശ്ചിമബംഗാളിലും ഇവര്‍ക്ക് ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് തന്നെയാണ് തമിഴ്‌നാട്ടിലും സംഭവിച്ചത്. കേരളത്തിലും പശ്ചിമബംഗാളിലും കോണ്‍ഗ്രസിനെ തറപറ്റിച്ചത് ഇടത് പക്ഷമാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് ഡിഎംകെ മുന്‍പ് തമിഴ്‌നാട്ടിലും ചെയ്‌തത് എന്നത് വിരോധാഭാസമായി തോന്നാം.

Last Updated : November 15, 2025 at 11:57 AM IST

CONGRESS BIHAR SHOW
INDIA BLOC CRISIS
BIHAR ELECTION RESULTS
CONGRESS PERFORMANCE IN BIHAR

