ജാതി രാഷ്ട്രീയത്തെ പിന്തള്ളിയ ബിജെപിയുടെ വനിതാശാക്തീകരണം
ബിഹാറിലെ മാറിയ രാഷ്ട്രീയ യാഥാര്ത്ഥ്യങ്ങള് എക്സിറ്റ് പോള് ഫലങ്ങളില് പ്രകടമായില്ല. പഴയ ജാതിസമാവാക്യങ്ങളെ പിന്തള്ളി ദാരിദ്ര്യവും സ്ത്രീകളുമാണ് ഇക്കുറി ബിഹാര് ഫലത്തില് നിര്ണായകമായത്. യഥാര്ത്ഥത്തില് രാഷ്ട്രീയ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ പൊളിച്ചെഴുതുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ബിഹാര് നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്നു.
By Bilal Bhat
Published : November 15, 2025 at 1:47 PM IST
വോട്ടര്മാരുടെ പള്സ് അറിയുന്നതില് പലപ്പോഴും എക്സിറ്റ് പോള് തത്വങ്ങള് വാചാടോപരാകുന്നു എന്നതാണ് യാഥാര്ത്ഥ്യം. ഫലപ്രവാചകര് കുറച്ച് കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട മാര്ഗങ്ങള് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പായാലും പാര്ലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പായാലും ഇവര് നിരത്തുന്ന വിജയ കണക്കുകള് പലപ്പോഴും വിധി പ്രഖ്യാപന ദിനത്തില് പാളുന്ന കാഴ്ചയാണ്. ഇതിന് കാരണം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂമികയില് ആകെയുണ്ടായ മാറ്റം കണക്കിലെടുക്കാതെയുള്ള പ്രവചനങ്ങളാണ് അവര് നടത്തുന്നത് എന്നത് തന്നെയാണ്.
രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പിന്നാക്ക സംസ്ഥാനമായ ബിഹാറിന് ജാതി ഘടന നോക്കി മാത്രം തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളാനാകില്ല. അതിനെക്കാള് വലിയ വിഷയങ്ങള് സംസ്ഥാനത്തുണ്ട്. ജാതിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് നടന്നിരുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
ജാതിക്കുമപ്പുറം ദാരിദ്ര്യമാണ് ഇവിടുത്തെ ജനത അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന- പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം. ബിഹാര് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പരിശോധിക്കുമ്പോള് ഇത് തന്നെയാണ് വലിയൊരു ഘടകമായി മനസിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നത്. കേവലം വാഗ്ദാനങ്ങള്ക്ക് അപ്പുറം വേഗത്തിലുള്ള പരിഹാരങ്ങളിലാണ് ജനങ്ങള് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ബിഹാറിനെ സംബന്ധിച്ച് ബിഹാര് ജനതയുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പരമപ്രധാനമായ പല വിഷയങ്ങളുമുണ്ട്. അത് തങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നവര് ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നും ഇവര് കരുതുന്നു. ബിഹാര് ജനതയും മറ്റെല്ലാവരെയും പോലെ തങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരവും മെച്ചപ്പെടേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുവെന്ന് തന്നെയാണ് എന്ഡിഎയ്ക്ക് ഉണ്ടായ കൂറ്റന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം നല്കുന്ന സൂചന.
വനിതകളുടെ കരുത്ത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സഹായങ്ങള് നല്കല് പോലുള്ള പരിപാടികള് മഹാസഖ്യത്തിന്റെ പ്രചാരണ പരിപാടികളില് കണ്ടതേയില്ല. സംസ്ഥാനത്തെ സ്ത്രീകള് തന്നെയാണ് എന്ഡിഎയുടെ മഹാവിജയത്തിന് കാരണമായത്. അവര് എന്ഡിഎയ്ക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുകയും തങ്ങളുടെ പുരുഷന്മാരെ അവര്ക്ക് വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്യാന് പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ബിഹാറിലെ സ്ത്രീകള് മദ്യപാനികളായ തങ്ങളുടെ പുരുഷന്മാരെക്കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടുകയും അവര്ക്ക് മുന്നില് നിതീഷ് കുമാര് ഒരു മിശിഹയായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യനിരോധനം ഏര്പ്പെടുത്തിയതോടെ ഇവരുടെ കഷ്ടതകള്ക്ക് വന്തോതില് അറുതിയായി. സ്ത്രീകള്ക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങള്ക്ക് പ്രധാന കാരണം മദ്യമാണെന്ന് ദേശീയ കുടുംബാരോഗ്യ സര്വേ വ്യക്തമാക്കുന്നു. മറ്റ് കാരണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും മദ്യം തന്നെയാണ് പ്രഥമ സ്ഥാനത്ത്.
മുസ്ലീങ്ങള് വന്തോതിലുള്ള ഇടങ്ങളില് സീറ്റുകള് അവര്ക്കായി നീക്കിവച്ചതും വോട്ടര്മാരില് എന്ഡിഎയ്ക്ക് അനുകൂല തരംഗമുണ്ടാക്കി. സാമുദായിക താത്പര്യങ്ങളും പ്രത്യയശാസ്ത്രവും വേണ്ടയിടങ്ങളില് അതുണ്ടാകുകയും തുടരുകയും ചെയ്യുമെന്ന സന്ദേശം തന്നെയാണ് എന്ഡിഎ നല്കിയത്. നേപ്പാള്, പശ്ചിമബംഗാള്, ഝാര്ഖണ്ഡ്, ഉത്തര്പ്രദേശ് തുടങ്ങിയവയുമായി അതിര്ത്തി പങ്കിടുന്ന ഒന്പത് ജില്ലകളുള്ള സംസ്ഥാനത്ത് എല്ലാം ഒരേ കണ്ണിലൂടെ വിലയിരുത്താനാകില്ല. ഇതിനായി വൈവിധ്യങ്ങളെ സന്തുലനമായി ഉള്ക്കൊള്ളുന്ന പുരോഗമനപരമായ ഒരു കണ്ണട ആവശ്യമാണ്. നേപ്പാളിലെ ജെന്സി ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളെ മാറ്റി മറിക്കുമ്പോള് ബിഹാര് അതിര്ത്തികളിലെ ജനതയും ആ മാറ്റങ്ങളെ ഉള്ക്കൊള്ളുന്നു. പശ്ചിമബംഗാളില് സ്ത്രീകള്ക്കെതിരെ അതിക്രൂര ആക്രമണങ്ങള് അരങ്ങേറുമ്പോള് ഇവിടുത്തെ ജനത ഇത് സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഝാര്ഖണ്ഡില് ഇപ്പോഴും നക്സലിസം അരങ്ങ് തകര്ക്കുമ്പോള് ദക്ഷിണ ബിഹാറിലെ ജനത തങ്ങളുടെ ആ കറുത്ത ദിനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓര്ക്കുന്നു. ഇനിയൊരിക്കലും അവ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരരുതേയെന്ന് പ്രാര്ത്ഥിക്കുന്നു.
രണ്ടോ മൂന്നോ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകള് കൂടി കഴിഞ്ഞെങ്കിലേ ഫലപ്രവാചകര്ക്ക് ബിഹാര് രാഷ്ട്രീയത്തില് സംഭവിച്ചിരിക്കുന് മാറ്റങ്ങള് മനസിലാകൂ. ബിഹാര് ഫലം നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ ഘടകമാണെന്ന മായിക പ്രപഞ്ചത്തില് നിന്ന് അവര് പുറത്ത് കടക്കൂ. ബല്റാപൂരും സമസ്തിപൂരും തമ്മില് ഒരു തരത്തിലുമുള്ള താരതമ്യം സാധ്യമല്ലെന്ന് അവര്ക്ക് തിരിച്ചറിയാനാകൂ.ബല്റാം പൂരില് മൂന്ന് മുസ്ലീം സ്ഥാനാര്ത്ഥികള് ഒന്നര ലക്ഷത്തിലേറെ വോട്ടുകള് നേടി ആദ്യ മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തി. മറ്റൊരു സമുദായത്തിലെ ഒരു സ്ത്രീ 79000ത്തിലേറെ വോട്ടുകള് നേടി. ഗോദയിലുണ്ടായിരുനന പതിനെട്ട് സ്ഥാനാര്ത്ഥികള് ആറ് പേര് മാത്രമാണ് ഇതര സമുദായതില് നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത്.
സമസ്തിപൂരില് രണ്ട് മുസ്ലീം സ്ഥാനാര്ത്ഥികളേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇതിലൊരാള് 81000 വോട്ടുകളുമായി രണ്ടാമതെത്തി.
അത് പോലെ തന്നെയാണ് കസ്ബയെും പട്ന സാഹിബിനെയും താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. കസ്ബയല് എഐഎംഐഎം നിര്ത്തിയ ഒരു മുസ്ലീം സ്ഥാനാര്ത്ഥി ആര്ജെഡിയുടെ മറ്റൊരു മുസ്ലീം സ്ഥാനാര്ത്ഥിക്ക് പിന്നില് മൂന്നാമതായി. എല്ജെപിയില് നിന്നുള്ള മുസ്ലീം ഇതര സ്ഥാനാര്ത്ഥി ഇവിടെ ജയിച്ച് കേറി. എന്നാല് പട്നസാഹിബില് അതായിരുന്നില്ല സ്ഥിതി ഇവിടെ ഒരു ചലനവുമുണ്ടാക്കാതെ മുസ്ലീം സ്ഥാനാര്ത്ഥി പരാജയപ്പെട്ടു.
ഇതേ തരത്തിലാണ് ദക്ഷിണ ബിഹാറിലെയും മോത്തിഹാരിയിലെയും ജനങ്ങള് നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ സര്ക്കാര് ഇവരുടെ പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് സമഗ്രമായ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നതാണ്. പ്രതിമാസം കേവലം മൂവായിരം രൂപവരുമാനമുള്ളവര്ക്ക് പതിനായിരമെന്നത് വലിയൊരു തുകയാണ്.
ഇതിലെല്ലാം ഉപരി മഹാസഖ്യമെന്ന ഭിന്നിച്ച് നില്ക്കുന്ന ഒരു ക്യാമ്പിനോടാണ് എന്ഡിഎ ഐക്യത്തോടെ പൊരുതിയത്. എന്ഡിഎയിലെ സീറ്റ് പങ്കിടല് ശാസ്ത്രീയവു വിവേകപൂര്വവുമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ജെഡിയുവിന്റെ വോട്ടുകള് കവര്ന്ന ചിരാഗ് പാസ്വാന്റെ എല്ജെപി ആര്വി ഇക്കുറി അതിന് മുതിര്ന്നല്ല. ജെഡിയുവും ബിജെപിയും എല്ജെപിആര്വിയും ഐക്യത്തോടെ മഹാഗട്ബന്ധനെതിരെ അണിനിരന്നു.
കോണ്ഗ്രസാകട്ടെ തങ്ങള്ക്ക് വഹിക്കാനാകാവുന്നതില് കൂടുതല് സീറ്റുകളാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ലാലുവാകട്ടെ അസാധാരണമായത് നല്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരേ സമയം മൂന്ന് സഖ്യങ്ങളോടാണ് പൊരുതേണ്ടിയിരുന്നത്. ഒന്ന് സ്വന്തം കുടുംബത്തില്, ഒന്ന് സ്വന്തം സഖ്യകക്ഷികളോട് മറ്റൊന്ന് എന്ഡിഎയോടും. സീറ്റ് പങ്കിടലിന് ശേഷവും സഖ്യകക്ഷികള് പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്നത് കാണാമായിരുന്നു. ഇതിനെ അവര് സൗഹൃദമത്സരം എന്ന് ഓമനപ്പേരിട്ടു.
സീറ്റ് പങ്കിടല് പ്രഖ്യാപിക്കും മുമ്പ് തന്നെ നന്നായി ഗൃഹപാഠം ചെയ്തു എന്ഡിഎ. എന്നാല് ഇന്ത്യാ സഖ്യമാക്ടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി വരെയും പരസ്പരം പോരടിച്ചിരുന്നു. കോണ്ഗ്രസുമായുള്ള സീറ്റ് പങ്കിടലില് ആര്ജെഡി തെല്ലും തൃപ്തരായിരുന്നില്ല. എന്നാല് തേജസ്വി യാദവിനെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാാര്ത്ഥിയായി ഉയര്ത്തിക്കാട്ടിയതോടെ അവരുടെ ആശങ്കകള് സത്യസന്ധമായിരുന്നെങ്കിലും അതിന് തെല്ല് അയവ് വന്നു. കോണ്ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്ത്ഥികള് അതിദയനീയമായി പരാജയപ്പട്ടു.
ബിജെപി ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായി. മത്സരിച്ച 101ല് 91ഉം കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കിയായിരുന്നു ബിജെപിയുടെ ജൈത്രയാത്ര. മധ്യപ്രദേശില് പരീക്ഷിച്ച ലാഡ്ലി ബെഹന്റെ തുടര്ച്ചയായിരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഇത് ആവര്ത്തിച്ചിരുന്നു. എങ്കിലും ഏറ്റവും മികച്ചത് ബിഹാര് മാതൃക തന്നെയാണ്.
ഏതായാലും പാര്ട്ടിയുടെ ആവനാഴിയില് ഇനിയും ഇത്തരം അമ്പുകള് ഏറെയുണ്ടെന്ന് വേണം കരുതാന്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് വോട്ടര്മാരെ അമ്പരപ്പിച്ച് കൊണ്ട് അവര് അത് എടുത്ത് എയ്യുമെന്ന് തീര്ച്ചയാണ്.