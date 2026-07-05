തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു എല്നിനോ നമ്മുടെ മാര്ഗത്തില്/ നേരിടാന് നാം തയാറോ?
തെക്ക് പടിഞ്ഞാറന് കാലവര്ഷത്തെ ദുര്ബലപ്പെടുത്തിയത് എല്നിനോ എന്ന പ്രതിഭാസമാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ജലസംഭരണികളിലെ ജലനിരപ്പ് ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുകയും കാര്ഷികമേഖലയെ സാരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
Published : July 5, 2026 at 5:51 PM IST|
Updated : July 5, 2026 at 5:57 PM IST
എല്നിനോ ഇന്ന് നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള ഒരു വസ്തുപോലെ സുപരിചിതമായ ഒരു വാക്കായി തീര്ന്നിരിക്കുന്നു. സൂപ്പര് എന്ന പദത്തിന് പകരം ശക്തമായ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് വാര്ത്തകള് നല്കുമ്പോള് തലക്കെട്ടുകളില് പോലും ഈ വാക്ക് ഇന്ന് സര്വസാധാരണമായി കടന്ന് വരുന്നു. ഈ എല്നിനോയ്ക്ക് അസാധാരണ കരുത്തുണ്ടെന്നാണ് ലോകാരോഗ്യസംഘടന പറയുന്നത്.
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എല്നിനോ മൂലം കാലാവസ്ഥയില് നിര്ണായക മാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നുവെന്ന് തന്നെയാണ് ലോക കാലാവസ്ഥ സംഘടനയുടെ മുന്നറിയിപ്പുകള് നല്കുന്നത്. ഇക്കൊല്ലം ഇനി അവശേഷിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളില് ഇതിന്റെ സ്വാധീനം 90ശതമാനം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രവചനം.
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എല്നിനോ മധ്യകിഴക്കന് ഉഷ്ണ ശാന്തസമുദ്രത്തിലെ ഉപരിതലത്തെ ചൂട് പിടിപ്പിക്കുന്നു. ഓരോ രണ്ട് മുതല് ഏഴ് കൊല്ലത്തിലും ഇത് ആഗോളവാതങ്ങളെയും കാലാവസ്ഥ രീതികളെയും ആകെ തകിടം മറിക്കുന്നു. കൊടുംമഴയും വരള്ച്ചുയം ആഗോള താപനവും പോലെയുള്ള കടുത്ത കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു. കടലില് നിന്ന് കൊടുംതാപം അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന എല്നിനോ പ്രതിഭാസം മനുഷ്യന് സൃഷ്ടിക്കുന്ന താപനിലയോട് ഇത് കൂടി ചേര്ക്കുന്നു. 2027ചരിത്രത്തില് രേഖപ്പെടുത്തിയതില് ഏറ്റവും ചൂടേറിയ വര്ഷമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്.
എല്നിനോ സതേണ് ഓസിലേഷന് മൂലം കടുത്ത കാലാവസ്ഥയാകും അനുഭവപ്പെടുക. ഇത് മൂലം മധ്യ-കിഴക്കന് ശാന്തസമുദ്രോപരിതലത്തിലെ ചൂട് ശരാശരിയിലും രണ്ട് ഡിഗ്രി വരെ കൂടാം. അത്കൊണ്ടാണ് ഈ എല്നിനോയ്ക്ക് സൂപ്പര് എന്ന പദവി ചാര്ത്തിയിരിക്കുന്നത്. കടലിനെ വലിയതോതില് ചൂട് പിടിപ്പിക്കുകയും ആഗോള അന്തരീക്ഷ ചംക്രമണത്തെ തകര്ക്കുകയും കൊടുംവരള്ച്ചയ്ക്കും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനും ലോകമെമ്പാടും മറ്റ് കടുത്ത കാലാവസ്ഥയ്ക്കും കാരണാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഈ പദവി. മഴയുടെ ദൗര്ലഭ്യം, ജലസംഭരണികളിലെ ജലവിതാനം കുറയല്, തുടങ്ങിയവയാണ് ഇതിന്റെ ഫലം. ആഗോളതലത്തില് ഇത് കാര്ഷിക വിതരണ ശൃംഖലയെയും ബാധിക്കുന്നു. വരള്ച്ച മൂലം കാര്ഷികോത്പാദനം കുറയുന്നതിനാല് ഭക്ഷ്യവിലക്കയറ്റത്തിനും സുപ്രധാന മേഖലകളിലേക്കുള്ള കയറ്റുമതിയിടിവിനും കാരണമാകുന്നു.
ഇന്ത്യയില് സൂപ്പര് എല്നിനോ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറന് മണ്സൂണിനെ ദുര്ബലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ജലസംഭരണികളിലെ ജലവിതാനം കുറച്ചു. കാര്ഷികോത്പാദനം ഗണ്യമായി ഇടിഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ മൊത്തത്തിലുള്ള ജൂണ്മാസത്തെ മഴക്കുറവ് നാല്പ്പത് ശതമാനമണ്. മഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത്, തെലങ്കാന, തുടങ്ങിയ സംസ്ഥആനങ്ങളില് എഴുത്തഞ്ച് മുതല് എണ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെയാണ് മഴക്കുറവ്.
സാധാരണ വാണിജ്യവാതങ്ങള് ചൂട് വെള്ളത്തെ പശ്ചിമ പസഫിക് മേഖലയിലേക്ക് തള്ളും. എന്നാല് സൂപ്പര് എല്നിനോ പ്രതിഭാസ വേളയില് തിരികെയുള്ള ഒഴുക്കാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. വലിയ തോതില് ചൂട് വെള്ളം അമേരിക്കന് മേഖലകളിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു. ഈ ചൂട് വെള്ളം കിഴക്കന് മേഖലയിലെ കാറ്റ് ശൈലികളെ മാറ്റിമറിക്കുന്നു. ഇതിന് പുറമെ കാറ്റിനെ കൂടുതല് ദുര്ബലമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരത്തില് ഉണ്ടാകുന്ന ബജെക്കര്നെസ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇതിനകം തന്നെ മോശമായ ആഗോള താപനില വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം പ്രവചനാതീതമായ കടുത്ത കാലാവസ്ഥയിലേക്ക് ആത്യന്തികമായി നയിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യന് ഓഷ്യന് ഡിപോളും(ഐഒഡി) എല്നിനോയും ചേര്ന്ന് ദക്ഷിണേഷ്യന് മേഖലയിലെ അന്തരീക്ഷ പ്രതിഭാസത്തില് എന്തെങ്കിലും സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഐഒഡിയും എല്നിനോയും ആഗോള കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിന്റെ രണ്ട് പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ്. എല്നിനോ പസഫികിലെ ഭൂമധ്യരേഖയിലാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. ഐഒഡിയാകട്ടെ ഇന്ത്യന് മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഭൂമധ്യരേഖയിലും. ഇത് രണ്ടും മിക്കവാറും പരസ്പരം കൂടിച്ചേരാറുമുണ്ട്. ചിലപ്പോള് ഇത് ശക്തമാക്കും. ചിലപ്പോള് വരള്ച്ച കനത്ത മഴ തുടങ്ങിയവയ്ക്കും കാരണമാകും.
പശ്ചിമ-പൂര്വ ഇന്ത്യന് മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഭൂമധ്യരേഖയിലെ സമുദ്രോപരിതല ഊഷ്മാവിന്റെ ഘടകമായാണ് ഐഒഡിയെ നിര്വചിച്ചിരിക്കുന്നത്. നല്ല ഐഒഡിയാണെങ്കില് ആഫ്രിക്കന് തീരത്തിനടത്തുള്ള പശ്ചിമ ഇന്ത്യന് മഹാസമുദ്രത്തെ ചൂട് പിടിപ്പിക്കുകയും കിഴക്കന് തടങ്ങള് അതായത് ഇന്തോനേഷ്യക്കും ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കും സമീപമുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ തണുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഇന്ത്യന് ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലേക്ക് ശീതക്കാറ്റിനെ എത്തിക്കുന്നു. ഇത് മൂലം ശരാശരിക്കും മേലെ മഴ ലഭ്യമാക്കുന്നു. അതേസമയം മോശം ഐഒഡിയാണെങ്കില് നേരെ വിപരീതമായ കാര്യമാണ് സംഭവിക്കുക. കിഴക്കന് ഇന്ത്യന് മഹാസമുദ്രം പടിഞ്ഞാറിനെക്കാള് കൂടുതല് ചൂടുപിടിക്കുകയും ഇന്തോനേഷ്യയിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും ശക്തമായ മഴ കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഇന്ത്യന് മഴയെ ദുര്ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.
നല്ല ഐഒഡിയിലൂടെ എല്നിനോയുടെ ആഘാതം കുറയ്ക്കാനാകും. ശാന്തസമുദ്രത്തിലെ താപനില വര്ദ്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള വരള്ച്ച മറികടക്കാന് ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് ഇത് സംഭവിക്കുക. ചൂടേറിയ പശ്ചിമ ഇന്ത്യന് മഹാസമുദ്രത്തില് ന്യൂനമര്ദ്ദം ഉടലെടുക്കുകയും ഇത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തണുത്ത കാറ്റിനെ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഈ പ്രാദേശിക മര്ദ്ദങ്ങള് ഉപഭൂഖണ്ഡത്തില് നല്ല മഴയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു. എല്നിനോമൂലമുണ്ടാകുന്ന വരള്ച്ച തടയാനും അതിലൂടെ സാധിക്കുന്നു. ഐഒഡിയെക്കാള് എല്നിനോ ശക്തമാണെങ്കിലും ഐഒഡിക്ക് ഭാഗികമായി ഇതിന്റെ ആഘാതം തടയാന് സാധിക്കുന്നു. രണ്ട് പ്രതിഭാസങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോള് സങ്കീര്ണമായ ഒരു കൊമ്പുകോര്ക്കലാണ് സംജാതമാകുന്നത്. ശക്തമായ ഒരു ഐഒഡിയുണ്ടായാല് ഇന്ത്യന് മഴക്കാലം പൂര്ണ പരാജയമാകില്ല. അതേസമയം ഇന്തോനേഷ്യയിലെയും ഓസ്ട്രേലിയയിലെയും വരള്ച്ച വര്ദ്ധിച്ചേക്കാം. ഇതുപോലെ തന്നെ നേരെ തിരിച്ചും സംഭവിക്കാം മോശം ഐഒഡിയാണെങ്കില് എല്നിനോമൂലമുള്ള വരള്ച്ചാ ആഘാതങ്ങള് വര്ദ്ധിക്കുന്നു.
ഇതിന് പുറമെ ഇന്ത്യന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറുപത് ശതമാനം മഴക്കുറവ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് രാജ്യത്തെ കാര്ഷികമേഖലയെ സാരമായി ബാധിക്കും. ഇതിന് പുറമെ ഭൂഗര്ഭ ജലവിതാനം, നദികള്,. ജലസേചനം എന്നിവയെയും ബാധിക്കും.
ഭൂമി എക്കാലവും നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ എല്നിനോ പ്രതിഭാസം 2023 ജൂണ് മുതല് 2024 ഏപ്രില് വരെ നീണ്ടു നിന്നതാണ്. ഇതിനകം തന്നെ കൊടുംചൂടില് വെന്തുരുകുന്ന ഭൂമിയ്ക്ക് കൂടുതല് ആഘാതമായി ഇത്. ഇതോടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂട് കൂടിയ വര്ഷമായി 2024 മാറി.
പാരീസ് ഉടമ്പടി പ്രകാരം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നിർണായക സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡമായ 1.5°C (2.7°F) താപവർദ്ധന പരിധി കവിഞ്ഞ ആദ്യ വർഷവും ഇത് തന്നെ ആയിരുന്നു, അതിനപ്പുറം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ കൂടുതൽ വിനാശകരമായി മാറുമെന്ന് വിലയിരുത്തുന്നു. ഇപ്പോൾ, നിലവിലെ എൽ നിനോ ഈ വർഷവും അടുത്ത വർഷവും ആഗോള താപനിലയെ കൂടുതൽ ഉയർത്താൻ പോകുന്നു, ഇത് ഭൂമി പുതുതായി സ്ഥാപിച്ച റെക്കോർഡുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനോ തകർക്കാനോ സാധ്യതയുണ്ട്. യൂറോപ്പിലെ സമീപകാല ഉഷ്ണ തരംഗം ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ അഭൂതപൂർവമായ ചൂടിൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണെന്ന് വീണ്ടും തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത് എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും മോശം താപ സമ്മർദ്ദത്തിലേക്ക് നയിച്ചു, ഇത് 1,000-ത്തിലധികം മരണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നു.
1875–77 ലെ മഹാ ക്ഷാമം പോലുള്ള മുൻകാല സംഭവങ്ങളെ ചരിത്രം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, അത് ഒരു തീവ്രമായ എൽ നിനോ മൂലമുണ്ടായതാണ്. യഥാർത്ഥ മഴയുടെ ഡാറ്റയും വൃക്ഷ-വലയ വിശകലനവും ഉപയോഗിച്ച്, ദീപ്തി സിങ്ങും സഹപ്രവർത്തകരും ജേണൽ ഓഫ് ക്ലൈമറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പ്രബന്ധത്തിൽ, 1876–78 ലെ ബഹുവർഷ ആഗോള ക്ഷാമങ്ങൾ "മുൻപ് തണുത്ത ഉഷ്ണ മേഖലാ പസഫിക് അവസ്ഥകൾ (1870–76), റെക്കോർഡ് ഭേദിച്ച എൽ നിനോ (1877–78), റെക്കോർഡ് ശക്തമായ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര ദ്വിധ്രുവം (1877), റെക്കോർഡ് ചൂടുള്ള വടക്കൻ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്ര അവസ്ഥകൾ (1878) എന്നിവയുടെ അസാധാരണമായ സംയോജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു" എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യ, ചൈന, ഈജിപ്ത്, മൊറോക്കോ, എത്യോപ്യ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ബ്രസീൽ, കൊളംബിയ, വെനിസ്വേല എന്നിവിടങ്ങളിൽ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന വരൾച്ചയോടെയുണ്ടായ മഹാക്ഷാമം അഞ്ച് കോടിയിലധികം പേരുടെ മരണത്തിന് കാരണമായി. 1877–78 കാലഘട്ടത്തിൽ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ തീരപ്രദേശങ്ങളുടെയും തെക്കുകിഴക്കൻ തെക്കേ അമേരിക്കയുടെയും ചില ഭാഗങ്ങളിൽ തീവ്രമായ മഴയും പതിവ് വെള്ളപ്പൊക്കവും അനുഭവപ്പെട്ടു.
ഇന്ത്യയിൽ, ഏറ്റവും മാരകമായ മാനുഷിക പ്രതിസന്ധികളിൽ ഒന്ന് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു - വൻതോതിലുള്ള വരൾച്ച 56 മുതൽ 96 ലക്ഷം വരെ മരണങ്ങൾക്ക് കാരണമായി. ക്ഷാമം തുടക്കത്തിൽ തെക്കൻ, തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയെ - മദ്രാസ്, ബോംബെ പ്രസിഡൻസികൾ, അതുപോലെ മൈസൂർ, ഹൈദരാബാദ് എന്നീ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ എന്നിവയെയും നശിപ്പിച്ചു. 1877 ആയപ്പോഴേക്കും അത് വടക്കോട്ട് മധ്യ പ്രവിശ്യകളിലേക്കും വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ പ്രവിശ്യകളിലേക്കും പഞ്ചാബിലേക്കും വ്യാപിച്ചു.
കടുത്ത പോഷകാഹാരക്കുറവ് കോളറയും വസൂരിയും വ്യാപകമായി പടർന്നുപിടിക്കാൻ കാരണമായി. ഈ രോഗങ്ങൾ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലൂടെ പടർന്നു, ക്ഷാമത്തിന്റെ ഏറ്റവും മാരകമായ കൂട്ടാളികളായി. പ്രാദേശിക നിലനിൽപ്പിനെക്കാൾ തുടർച്ചയായ ധാന്യ കയറ്റുമതിക്കും ലൈസെസ്-ഫെയർ വിപണികൾക്കും മുൻഗണന നൽകിയ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളാണ് പ്രതിസന്ധിയെ വളരെയധികം വഷളാക്കിയത്. സിംഗും സഹ-ഗവേഷകരും പറയുന്നതനുസരിച്ച്, മഹാ വരൾച്ചയും ആഗോള ക്ഷാമവും ഉഷ്ണ മേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിലും സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിലും ഒരു നീണ്ട നിഴൽ വീഴ്ത്തി. ഉദാഹരണത്തിന്, ആഫ്രിക്കൻ ജനതയിലെ പട്ടിണി വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ ഫ്രഞ്ച് കൊളോണിയൽ വ്യാപനത്തിന് സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. 1876–78 കാലത്തെ എൽ നിനോയും കാലാവസ്ഥാ സംഭവങ്ങളും പിന്നീട് "ഒന്നാം ലോകം" എന്നും "മൂന്നാം ലോകം" എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആഗോള അസമത്വങ്ങൾക്ക് സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുവെന്ന് അവർ വാദിക്കുന്നു.
അസാധാരണമാംവിധം ശക്തമായ എൽ നിനോ ചക്രങ്ങളുടെ വിനാശകരമായ, കാസ്കേഡിംഗ് സാധ്യതകളുടെ ഒരു മാനദണ്ഡമായി ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞരും കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രജ്ഞരും 1877 ലെ സംഭവത്തെ പഠിക്കുന്നു. ആഗോള സമുദ്രങ്ങളും കാലാവസ്ഥാ സംവിധാനങ്ങളും എത്രത്തോളം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഈ ദുരന്തം എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. പസഫിക് താപനം ഇന്ത്യൻ, അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്ര തടങ്ങളിൽ ഉടനീളം കാസ്കേഡിംഗ് പരാജയങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്നും ഇത് വ്യാപകമായ സമന്വയിപ്പിച്ച വിളനാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നും ഇത് തെളിയിക്കുന്നു. സീസണൽ മഴയിലെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ പോലും വികസ്വര ഉഷ്ണ മേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിലെ മഴയെ ആശ്രയിച്ചുള്ള കാർഷിക വ്യവസ്ഥകളെ സാരമായി ബാധിക്കുമെന്നും ഇത് തെളിയിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും, കാലാവസ്ഥാ അപാകതകൾ മാത്രമല്ല ക്ഷാമത്തിന് കാരണമാകുന്നതെന്ന് ചരിത്ര സംഭവം അടിവരയിടുന്നു. 1870-കളിലെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന മരണസംഖ്യ പ്രധാനമായും രാഷ്ട്രീയ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ, അസമമായ ധാന്യ വിപണികൾ, പ്രാദേശിക ജല-ധാന്യ സംഭരണ സംവിധാനങ്ങളുടെ തകർച്ച എന്നിവയുടെ ഫലമായിരുന്നു.
എൽ നിനോ പോലുള്ള ചാക്രിക കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസങ്ങൾ അഭൂതപൂർവമായ ആഗോള സഹകരണം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. വ്യാപകമായ വരൾച്ച, കടുത്ത വെള്ളപ്പൊക്കം, കാർഷിക ദുരിതങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമായി, ഈ പ്രകൃതി സംഭവങ്ങൾ രാജ്യങ്ങൾ ഭൂരാഷ്ട്രീയ അതിരുകള് കടന്ന്, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുകയും മുൻകൂട്ടി ദുരന്തനിവാരണത്തിൽ കൂട്ടായി നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ നിർണായക ആവശ്യകതയെ അടിവരയിടുന്നു. എൽ നിനോ പോലുള്ള ആവർത്തിച്ചുള്ള ചക്രങ്ങൾ - സാധാരണയായി ഓരോ മൂന്ന് മുതൽ ഏഴ് വർഷത്തിലും സംഭവിക്കുന്നവ - ലോകമെമ്പാടും കാസ്കേഡിംഗ് പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു.
കർണാടക, പഞ്ചാബ് പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭൂമധ്യരേഖാ, ഉഷ്ണ മേഖലാ മേഖലകളിലാണ് ഇതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ ശക്തമായി അനുഭവപ്പെടുന്നത്, അവിടെ ഈ സംഭവങ്ങൾ മൺസൂൺ പാറ്റേണുകളെ ഗണ്യമായി തടസ്സപ്പെടുത്തും. വരൾച്ചയെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന വിത്തുകൾ പങ്കിടൽ, ജലശേഖരം സുരക്ഷിതമാക്കൽ, മുൻകൂട്ടി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന ഡാറ്റ ഏകോപിപ്പിക്കൽ എന്നിവയ്ക്ക് സുതാര്യവും അതിർത്തി കടന്നുള്ള ശാസ്ത്രീയവുമായ സഹകരണം ആവശ്യമാണ്. യുഎൻ ഡെസ സെൻഡായി ഫ്രെയിംവർക്ക് പോലുള്ള സമഗ്രമായ ചട്ടക്കൂടുകൾ ദുരന്ത സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിനും ആഗോള വികസന ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ കാലാവസ്ഥാ പ്രതിരോധശേഷി സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിനും ഊന്നൽ നൽകുന്നു.
ഈ പ്രശ്നകരമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഇന്ത്യയിലെയും പാകിസ്ഥാനിലെയും പൗരന്മാർ പ്രധാനമന്ത്രിമാരായ നരേന്ദ്ര മോദിയോടും ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫിനോടും സംയുക്തമായി അഭ്യർത്ഥിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം നാം തിരിച്ചറിയണം. സമഗ്രമായ ഉഭയകക്ഷി സംഭാഷണം പുനരാരംഭിക്കാനും ബന്ധം സാധാരണ നിലയിലാക്കാനും അവർ രണ്ട് നേതാക്കളോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അവരുടെ സന്ദേശം വ്യക്തമാണ്: യുദ്ധങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണം - ഒരുമിച്ച് പങ്കിട്ട ഭാവി കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ട സമയമാണിത്. സിന്ധു മുതൽ ബ്രഹ്മപുത്ര വരെ, അനുവാദം ചോദിക്കാതെ വെള്ളം ഒഴുകുന്നു; അത് മനുഷ്യരാശിയുടെ പൈതൃകമാണ്, വിഭജനത്തിനുള്ള ആയുധമല്ല.
(നിരാകരണം: ഈ ലേഖനത്തിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുതകളും അഭിപ്രായങ്ങളും എഴുത്തുകാരന്റേതാണ്, ഇടിവി ഭാരതിന്റെ വീക്ഷണങ്ങളെ ലേഖനം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നില്ല.)