താലിബാന് കീഴിലെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്; അഞ്ച് വര്ഷത്തെ ഭരണം, ആഗോള ഒറ്റപ്പെടല്, പ്രാദേശിക നയതന്ത്രം
താലിബാന് പൂര്ണമായും അധികാരം കൈക്കലാക്കി, എന്നാല് അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് സാമ്പത്തികമായി ഏറെ ദുര്ബലമായി തുടരുന്നു.
Published : August 17, 2026 at 2:37 PM IST|
Updated : August 17, 2026 at 2:45 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: താലിബാന് അധികാരത്തിലെത്തി അഞ്ച് കൊല്ലം പിന്നിടുമ്പോഴും അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് 20221 ഓഗസ്റ്റില് അമേരിക്കയുടെ പിന്തുണയോടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭരണകൂടത്തിന്റെ നാടകീയ തകര്ച്ചയില് നിന്ന് തെല്ലും മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ടില്ല. പുത്തന് ക്രമത്തിന്റെ കാലാവധിയിലാണ് ഇപ്പോള് ഈ രാജ്യം നിര്വചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
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താലിബാന് തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്നാല് അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് സാമ്പത്തികമായി ഏറെ ദുര്ബലമായി തുടരുകയാണ്. ജീവകാരുണ്യ സഹായത്താലാണ് രാജ്യം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത്. നയതന്ത്രപരമായി രാജ്യം ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതേസമയം സ്ത്രീകള്ക്കും പെണ്കുട്ടികള്ക്കുമുള്ള വിലക്കുകള് വര്ദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. കാബൂളും രാജ്യാന്തര സമൂഹവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഏതാണ്ട് ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നുവെന്ന് തന്നെ പറയാം.
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പരാധീനതകള്ക്കിടയിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം താലിബാന് ഭരണകൂടം തങ്ങള് പിന്നിടുന്ന അഞ്ചാം വര്ഷ നാഴികകല്ല് രാജ്യമെമ്പാടും പതാകകള് കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചും സൈനിക വാഹനവ്യൂഹങ്ങള് നിരത്തിയും ആഘോഷിച്ചു. അഫ്ഗാന് ജനത റിക്ഷകളും മോട്ടോര്ബൈക്കുകളും പതാക കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച് കാബൂളിന് ചുറ്റും കറങ്ങി. നേരത്തെ അമേരിക്കന് സ്ഥാനപതി കാര്യാലയം പ്രവര്ത്തിച്ചിരുന്ന കെട്ടിടത്തിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ചത്വരത്തില് അവര് ഒത്തുകൂടിയെന്നും എഎഫ്പി ന്യൂസ് ഏജന്സി റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.
അധികാരത്തിലേക്ക് തങ്ങള് തിരികെ എത്തിയതിന്റെ അഞ്ചാം വാര്ഷികം ആഘോഷിക്കാന് താലിബാന് ഭരണാധികാരികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ പരമ്പരാഗത ലോയ ജിര്ഗ അസംബ്ലി ഹാളില് ഒത്തുചേര്ന്നു. പതിറ്റാണ്ടുകള് നീണ്ട അനിശ്ചിതത്വങ്ങള്ക്ക് അറുതി വരുത്തി രാജ്യത്ത് സ്ഥിരത നിലനിര്ത്താനായെന്ന് കൂട്ടായ്മയില് അവര് അവകാശപ്പെട്ടു.
ഇപ്പോഴും 2021ലെ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനത്തില് ഒരു കാര്യക്ഷമമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താന് ഇവര്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല.
താലിബാന് തങ്ങളുടേതായ ഇസ്ലാമിക നിയമ വ്യാഖ്യാനങ്ങള്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഒരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം നിര്മ്മിച്ചു. അധികാരം മുഴുവന് മത രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെട്ടു.
രാജ്യാന്തര പിന്തുണയുള്ള അഫ്ഗാന് റിപ്പബ്ലികില് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായുള്ള കാര്യങ്ങള്ക്കാണ് താലിബാന് ഭരണകൂടം മുന്തൂക്കം നല്കുന്നത്. അര്ത്ഥവത്തായ ഒരു ദേശീയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ ഇവിടെയില്ല. രാഷ്ട്രീയ എതിര്പ്പുകള് വലിയ തോതില് അടിച്ചമര്ത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സ്വതന്ത്ര പൗരസമൂഹം കടുത്ത സമ്മര്ദ്ദം നേരിടുന്നു.
പതിറ്റാണ്ടുകള് നീണ്ട യുദ്ധത്തിന് ശേഷം തങ്ങള് സുരക്ഷിതത്വം സ്ഥാപിച്ചു എന്നാണ് താലിബാന്റെ വാദം. അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് ഇന്ന് പരമാധികാരമുള്ള ഒരു രാജ്യമണ്. വൈദേശിക സൈനിക അധിനിവേശത്തില് നിന്ന് പൂര്ണമായും മുക്തി നേടിയിരിക്കുന്നു എന്നും അവര് അവകാശപ്പെടുന്നു.
സ്ത്രീ അവകാശങ്ങള് എല്ലാം കവര്ന്നെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
താലിബാന് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷതയായി നിര്വചിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകള്ക്കും പെണ്കുട്ടികള്ക്കുമുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളാണ്. പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ഇവര്ക്ക് പഠിക്കാന് അവകാശമില്ല. സെക്കന്ഡറി വിദ്യാഭ്യാസം ഇവര്ക്ക് പാടില്ല. സര്വകലാശാലകളിലും തൊഴില് വിപണികളിലും നിന്ന് ഇവര് പുറത്താക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
സ്ത്രീകള് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനും വിലക്കുണ്ട്. പൊതുവിടങ്ങളിലും ഇവര് വന്ന് കൂടാ. വസ്ത്രങ്ങള്ക്കും നിയന്ത്രണമുണ്ട്. പൊതുജീവിതത്തില് ഇടപെടുന്നതിനും വിലക്കുണ്ട്.
മാസത്തില് ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ മാത്രമാണ് അഫ്ഗാനിലെ സ്ത്രീകള് വീടിന് പുറത്തിറങ്ങുന്നതെന്നാണ് അടുത്തിടെ പുറത്ത് വന്ന ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ വനിത വിലയിരുത്തല് റിപ്പോര്ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. സര്വേയില് പങ്കെടുത്ത പകുതി സ്ത്രീകളും പങ്ക് വച്ച അനുഭവമിതാണ്. കേവലം ഏഴ് ശതമാനം സ്ത്രീകള്ക്ക് മാത്രമാണ് ജോലിയുള്ളത്.
സ്ത്രീകളുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തില് വ്യാപകമായി കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും കണ്ടെത്തലുണ്ട്. ഇസ്ലാമിനെ മനസിലാക്കുന്നതില് താലിബാന് മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ മാനസികാവസ്ഥയിലാണെന്ന് യുഎഇ, സൗദി അറേബ്യ, ഒമാന് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളില് ഇന്ത്യന് സ്ഥാനപതിയായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച തല്മീസ് അഹമ്മദ് പറയുന്നു. ഇതൊരു പ്രാകൃത മാനസികാവസ്ഥയാണെന്നും അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
അഫ്ഗാനിലെ ചില വസ്തുതകള് പ്രത്യേകിച്ച് വനിതാ അവകാശങ്ങള് സംബന്ധിച്ചുള്ളത് വളരെ മോശമാണെന്ന് നയതന്ത്രകാര്യവിദഗ്ദ്ധനും ന്യൂഡല്ഹി ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഇമേജ് ഇന്ത്യ എന്ന വിദഗ്ദ്ധ കൂട്ടായ്മയുടെ അധ്യക്ഷനുമായ റോബീന്ദര് സച്ച്ദേവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇത്തരം വസ്തുതകള് പരിശോധിച്ചാല് താലിബാന് വാഴ്ചയുടെ വിലയിരുത്തല് തെല്ലും പ്രോത്സാഹനകരമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
താലിബാന്റെ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസ പ്രകടനത്തിനിടയിലും രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക ചിത്രവും വളരെ സങ്കീര്ണമാണ്. ഒരു സമ്പദ്ഘടന എന്ന നിലയില് അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് പൂര്ണമായും തകര്ന്ന നിലയിലാണ്.
താലിബാന് ഭരണം ഏറ്റെടുത്തതിന് പിന്നാലെ സമ്പദ്ഘടനെ കടുത്ത വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെയാണ് അതിജീവിക്കേണ്ടി വന്നത്. ലോകബാങ്കിന്റെ വിലയിരുത്തല് പ്രകാരം മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദന വളര്ച്ച ഏതാണ്ട് 4.8ശതമാനമാണ്. 2026ലെ ശരാശരി വളര്ച്ചാ നിരക്ക് നാല് ശതമാനമെന്നായിരുന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്.
എന്നാല് ജനസംഖ്യാ വളര്ച്ചാനിരക്കും ജീവിത നിലവാരവും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോള് തലക്കെട്ടുകളിലെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര വളര്ച്ചാനിരക്ക് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണ്.
മടങ്ങിയെത്തിയ 37ലക്ഷം അഫ്ഗാനികള് രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യ പതിനൊന്ന് ശതമാനം വര്ദ്ധിപ്പിച്ചു. ഇത് സാമ്പത്തിക വിസ്തൃതിയും വര്ദ്ധിപ്പിച്ചു. ഇത് മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിലെ ആളോഹരി 5.6ശതമാനം കുറയ്ക്കാന് ഇടയാക്കി. പണപ്പെരുപ്പവും വര്ദ്ധിച്ചു. അതേസമയം നിക്ഷേപവും ദുര്ബലമായി. സഹായങ്ങള് കുറഞ്ഞതും ഘടനപരമായ ഞെരുക്കങ്ങളും സമ്പദ്ഘടനയെ പിടിച്ചുലച്ചു.
അഫ്ഗാന്റെ കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞ നയതന്ത്രജ്ഞത
2026ലെ അഫ്ഗാന്റെ രാജ്യാന്തര നിലയെ പൂര്ണമായും വിശ്വാസ്യതയില്ലാത്ത ഇടപെടല് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം. താലിബാനെ അംഗീകരിക്കാന് രാജ്യാന്തര സമൂഹം തയാറായിട്ടില്ല. അത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരുമായുള്ള ഇടപാടുകള്ക്കും അവര്ക്ക് താത്പര്യമില്ല. ഭീകരത, കുടിയേറ്റം, വാണിജ്യം, പ്രാദേശിക സുസ്ഥിരത, മാനുഷിക പ്രാപ്യത എന്നിവയ സംബന്ധിച്ച് രാജ്യാന്തര സമൂഹത്തിന് ആശങ്കയുണ്ട്.
ഇക്കാര്യത്തില് ഇന്ത്യ ഒരു സുപ്രധാന ഉദാഹരണമാണ്. താലിബാനുമായി നമ്മള് ജാഗ്രതയോടെ ഒരു അകലം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് ക്രമേണ പ്രായോഗികമായ ഇടപെടല് തുടങ്ങി. അതേസമയം ഭരണകൂടത്തെ നാം ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുമില്ല.
താലിബാന് വിശാലമായ നയതന്ത്ര അംഗീകാരം കിട്ടിയിട്ടില്ല. റഷ്യയും ചൈനയും മാത്രമാണ് ഔദ്യോഗികമായി താലിബാന് സര്ക്കാരിനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങള്. അതേസമയം ചില രാജ്യങ്ങള് പൂര്ണമായും താലിബാനെ അംഗീകരിക്കാതെ തന്നെ കാബൂളുമായി സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്.
അതേസമയം താലിബാന് രാജ്യാന്തര അംഗീകാരം വേണമെന്ന നിര്ബന്ധമൊന്നുമില്ലെന്ന് അഹമ്മദ് പറയുന്നു. അതേസമയം രാജ്യാന്തര സമൂഹം അഫ്ഗാനെ സമീപിക്കുകയാണ്. കാരണം ഭൗമരാഷ്ട്രീയമായിയുള്ള ഇതിന്റെ സംവേദന ക്ഷമമായ കിടപ്പാണ്. ഇറാനും പാകിസ്ഥാനും പുറമെ ഈ രാജ്യം മൂന്ന് മധ്യ ഏഷ്യന് രാജ്യങ്ങളുമായി അതിര്ത്തി പങ്കിടുന്നു.
ഇപ്പോഴത്തെ നിര്ണായക വാക്ക് അപൂര്വ ധാതുക്കള് എന്നതാണ്. അഫ്ഗാന് സമ്പന്നമായ അപൂര്വ ധാതു ശേഖരമുണ്ട്. ഈ പ്രത്യേകത പരമപ്രധാനമാണ്. അംഗീകാരമെന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനമാണ്. ഇടപെടല് എന്നത് പ്രായോഗിക ആവശ്യവും.
അഫ്ഗാന്റെ നിയന്ത്രകരുമായി കൂടുതല് ഇടപാട് എല്ലാരാജ്യങ്ങള്ക്കും ആവശ്യമാണ്. കാരണം ഭീകരത, വിമത ശൃംഖലകള്, അഭയാര്ത്ഥി കുടിയേറ്റ ഒഴുക്ക്, മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത്, വാണിജ്യവും ചരക്കുകടത്തും, അതിര്ത്തി സുരക്ഷ, മാനുഷിക സഹായങ്ങള്, ഖനനവും സ്വാഭാവിക വിഭവങ്ങളും,പ്രാദേശിക ബന്ധങ്ങള് എന്നിവയാണ് ഇത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യയും അഫ്ഗാനുമായി വര്ദ്ധിക്കുന്ന ബന്ധം
ഇന്ത്യയും താലിബാന് ഭരിക്കുന്ന അഫ്ഗാനുമായുള്ള ബന്ധം 2021 മുതലാണ് രൂപപ്പെടാന് തുടങ്ങിയത്. തുടക്കത്തില് നമ്മള് അതീവ കരുതലോടെയുള്ള മാനുഷിക സഹായങ്ങള് ഇവര്ക്ക് നല്കി. താലിബാന് ഭരണകൂടത്തെ അംഗീകരിക്കാതെ അഫ്ഗാന് ജനതയുമായി നമ്മള് ക്രമേണ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു.
ഈ സമീപനം ഇന്ത്യ ദീര്ഘകാലമായി അഫ്ഗാനുമായി തുടര്ന്ന് വന്ന ബന്ധത്തിന്റെയും ഭീകരത, പാകിസ്ഥാന് ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന തീവ്രവാദ ശൃംഖലകള്, താലിബാന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യയശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ ആശങ്കകളുടെയും പ്രതിഫലനമായിരുന്നു. എന്നാല് ഒരിക്കലും ഇന്ത്യ അഫ്ഗാനെ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല. നമ്മള് മാനുഷിക സഹായങ്ങള് തുടര്ന്ന് പോന്നു. ഗോതമ്പും മരുന്നുകളും അടക്കം നമ്മള് അവര്ക്ക് എത്തിച്ചു. 2021 ഓഗസ്റ്റിന് ശേഷം നമ്മള് പതിനായിരക്കണക്കിന് ടണ് ഗോതമ്പും മരുന്നുകളുമാണ് അവര്ക്ക് നല്കിയതെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ഒക്ടോബറില് വിദേശകാര്യമന്ത്രി മുത്താഖി ന്യൂഡല്ഹി സന്ദര്ശിക്കുകയും വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കറുമായി ചര്ച്ച നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്ത്യ അഫ്ഗാനുമായുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും കാബൂളില് നമ്മുടെ സ്ഥാനപതി കാര്യാലയം വീണ്ടും പ്രവര്ത്തിച്ച് തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. അഫ്ഗാന്റെ ന്യൂഡല്ഹിയിലെ സ്ഥാനപതി കാര്യാലയത്തിലേക്ക് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നിയോഗിക്കാന് ഇന്ത്യ അവര്ക്ക് അനുമതി നല്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ന് അവര് ന്യൂഡല്ഹിയിലെ ഇന്ത്യന് സ്ഥാനപതി കാര്യാലയത്തില് അവര് വിജയം ദിവസം ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് മാധ്യമറിപ്പോര്ട്ടുകള് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷമായി ഇന്ത്യ അഫ്ഗാനുമായി നിരവധി ഇടപാടുകള് നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയ വക്താവ് രണ്ധീര് ജയ്സ്വാള് നടത്തിയ വാര്ത്താസമ്മേളനത്തില് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി ഇത് കൂടുതല് ശക്തമായിട്ടുണ്ട്. വികസന സഹകരണം, വാണിജ്യം, ഗതാഗതം തുടങ്ങിയവിയല് പങ്കാളിത്തം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
താലിബാന് ഇന്ത്യയുടെ അംഗീകാരം ആവശ്യമാണെന്നും അഹമ്മദ് പറയുന്നു. മാനുഷിക സഹായങ്ങളും വികസന സഹായങ്ങളുമാണ് ഇതിലൂടെ അവര് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
അതേസമയം ഇന്ത്യ അങ്ങനെയൊന്നും അവര്ക്ക് പണം നല്കാന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇത്തരത്തില് നല്കുന്ന പണം എങ്ങോട്ട് പോകുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഭാവിയില് ചിലപ്പോള് പുതിയ പദ്ധതികള് വന്നേക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
കാബൂളിന്റെ പതനത്തിന് ശേഷം അഞ്ച് വര്ഷം പിന്നിടുമ്പോഴും അഫ്ഗാന് വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. ഇത് പക്ഷേ കേവലം അമേരിക്കയുടെ ദീര്ഘകാലത്തെ യുദ്ധമോ താലിബാന്റെ തിരിച്ച് വരവോ മൂലം സംഭവിച്ചതല്ല. ഇതൊരു പരീക്ഷണമാണ്. സ്വന്തം അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് അഫ്ഗാന്റെ പരമാധികാരം കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്ന പരീക്ഷണം. തന്ത്രപരമായി ഇത് പരമപ്രധാനമാണ്. സാമ്പത്തികമായി ഏറെ ദുര്ബലമായ ഒരു രാജ്യത്തെ ലോകം ഇനിയും പൂര്ണമായും അംഗീകരിക്കാന് തയാറാകാത്ത ഒരു ഭരണകൂടം നയിക്കുന്നുവെന്ന വലിയ പരീക്ഷണമാണ് അരങ്ങേറുന്നത്.