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അമേരിക്കന്‍ പാര്‍ലമെന്‍റ് സംഘത്തിന്‍റെ ഇന്ത്യാ സന്ദര്‍ശനം: ഭാവിയിലെ ഭാവി ബന്ധത്തിന്‍റെ പാത നിശ്ചയിക്കലോ?

അമേരിക്കയിലെ ജനപ്രതിനിധി സഭയില്‍ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികള്‍ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് കുമാര്‍ സിങുമായി പ്രതിരോധ വാണിജ്യ-സാങ്കേതിക സഹകരണം സംബന്ധിച്ച് ചര്‍ച്ച നടത്തി

US CONGRESS DELEGATION HOUSE OF REPRESENTATIVES DONALD TRUMP MISRI
US Congress Delegation (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 30, 2026 at 6:33 PM IST

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ന്യൂഡല്‍ഹി: അമേരിക്കന്‍ പാര്‍ലമെന്‍റിന്‍റെ അധോസഭയായ ജനപ്രതിനിധി സഭയുടെ പ്രതിനിധികള്‍ ഇന്ത്യയിലെത്തി നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ അധികൃതരുമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തിയത്. ഇത് കേവലമൊരു സന്ദര്‍ശനത്തിനും ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കുമപ്പുറം ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഭാവി ബന്ധം എങ്ങനെ ആയിരിക്കുമെന്ന സൂചന കൂടിയാണ്.

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ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തില്‍ ഒരു അനിശ്ചിതത്വം നിലനില്‍ക്കുന്നതിനിടെ ആണ് സന്ദര്‍ശനം. അമേരിക്ക ചൈനയും പാകിസ്ഥാനുമായുള്ള ബന്ധം പുനര്‍നിര്‍വചിക്കുന്ന വേളയില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേല്‍ അധിക നികുതി ചുമത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇത്തരം നടപടികള്‍ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തില്‍ ഹ്രസ്വകാല പ്രതിസന്ധി മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ുയരുന്നത്. ചൈനയോടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് പരിഗണിക്കുമ്പോള്‍ അമേരിക്കയും ചൈനയും തമ്മില്‍ അടുക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുമായുള്ള അമേരിക്കന്‍ ബന്ധത്തില്‍ വിള്ളലുണ്ടാക്കുമോ എന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട്.

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ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്‍റെ ഒരു സുപ്രധാന മേഖലയായ പ്രതിരോധ സഹകരണം ഈ അസ്ഥിരതകള്‍ക്കിടയിലും ശക്തമായി തുടരുകയാണ്. വിദേശകാര്യ സമിതി തലവന്‍ ബ്രിയാന്‍ മസ്‌തിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് കുമാര്‍ സിങുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി. സമഗ്രമായ തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിരോധ വാണിജ്യ, സാങ്കേതിക സഹകരണത്തിലൂന്നിയായിരുന്നു ചര്‍ച്ചയെന്നും പ്രതിരോധമന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയില്‍ ആഭ്യന്തര വാണിജ്യ ആസ്ഥാനം ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് അമേരിക്ക ശ്രമിക്കുന്നത്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അമേരിക്കന്‍ ആയുധ വാങ്ങല്‍കാരായ ഇന്ത്യ അവരുമായി സാങ്കേതികതയ്ക്കും സംയുക്ത ഉത്പാദനത്തിനുമുള്ള സാധ്യതകളാണ് തേടുന്നത്.

പ്രതിരോധ ബന്ധം ശക്തമായാലും ഇത് പൂര്‍ണമായും വഷളായ വാണിജ്യ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തില്‍ നിന്ന് മോചിതമാകില്ല. ഭൗമരാഷ്‌ട്രീയ സമ്മര്‍ദ്ദത്തില്‍ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് ശത്രുക്കള്‍ക്കെതിരെ ചുങ്കം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കലും ഉപരോധങ്ങളുമാണ് സ്വന്തം ഇഷ്‌ട ആയുധങ്ങളായി പ്രയോഗിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയും ഇത്തരത്തില്‍ നികുതി ഉയര്‍ത്തല്‍ വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്നുണ്ട്.

ഞായറാഴ്‌ച ജനപ്രതിനിധി സഭയിലെ പ്രതിനിധി സംഘം വിദേശകാര്യമന്ത്രി വിക്ര മിസ്‌രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തിയിരുന്നു. റഷ്യ- ഇറാന്‍ ഉപരോധ നിയമം 2026 അടക്കമുള്ളവ ചര്‍ച്ച ചെയ്‌തു. റഷ്യന്‍ എണ്ണ വാങ്ങുന്ന രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് മേല്‍ നൂറ് ശതമാം നികുതി ചുമത്താന്‍ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്‍റിന് അധികാരം നല്‍കുന്ന നിയമമാണിത്.

പ്രതിനിധി സംഘത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന മസ്‌തിയും അഞ്ച് അംഗങ്ങളും ഉപരോധ നിയമത്തെ പിന്തുണച്ചു. 159നെതിരെ 262 വോട്ടുകള്‍ക്കാണ് ജനപ്രതിനിധി സഭയില്‍ ഈ നിയമം പാസാക്കിയത്. 2026 സെപ്റ്റംബര്‍ പതിനെട്ടിനാണ് ട്രംപ് ബില്ലില്‍ ഒപ്പു വച്ചത്. അതോടെ ഇത് നിയമമായി.

ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മിസ്‌രിയും അമേരിക്കന്‍ പ്രതിനിധി സംഘവുമായി നടത്തുന്ന കൂടിക്കാഴ്‌ചയില്‍ ബില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യണമെന്ന നിര്‍ദേശം വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയ വക്താവ് രണ്‍ധീര്‍ ജയ്‌സ്വാള്‍ മുന്നോട്ട് വച്ചത്. ഇന്ത്യ-അമേരിക്ക ബന്ധത്തെ ബാധിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ചര്‍ച്ച ചെയ്യണം. അടുത്തിടെ പാസാക്കിയ എസ്‌ആര്‍ഐഎ നിയമം അടക്കം എന്നാല്‍ മിസ്‌രി എക്‌സില്‍ കുറിച്ചത്.

റഷ്യയില്‍ നിന്ന് എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാന്‍ തുടങ്ങിയതോടെയാണ് ഇന്ത്യ -റഷ്യ ബന്ധം കൂടുതല്‍ ഊര്‍ജ്ജിതമായത്. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യ-റഷ്യ ബന്ധം ഊര്‍ജ്ജിതമായതോടെ അതേവിഷയത്തില്‍ ഇന്ത്യ അമേരിക്ക ബന്ധം സംഘര്‍ഷഭരിതമായി. അമേരിക്കന്‍ പാര്‍ലമെന്‍റംഗങ്ങള്‍ ഇന്ത്യ റഷ്യയില്‍ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിനെ ശക്തമായി അപലപിച്ചു.

അമേരിക്കയിലെ പുത്തന്‍ നിയമം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മോശം സമയത്തുണ്ടായതാണ്. ഇറാന്‍ സംഘര്‍ഷം കടുത്തതോടെ ഉടലെടുത്ത അസ്ഥിരതകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇന്ത്യ റഷ്യയില്‍ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. അതിവേഗം വളരുന്ന നമ്മുടെ സമ്പദ്ഘടനയ്ക്ക് കരുത്തേകാന്‍ വേണ്ടി ആയിരുന്നു ഈ നടപടി.

അമേരിക്കന്‍ ഉപരോധത്തിന്‍റെ ഫലമായി റഷ്യന്‍ എണ്ണ വിതരണം തടസപ്പെട്ടതോടെ ഇന്ത്യന്‍ എണ്ണശുദ്ധീകരണ ശാലകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനവും അവതാളത്തിലായി. ചൈനയും പക്ഷേ വന്‍ തോതില്‍ റഷ്യയില്‍ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങാന്‍ തുടങ്ങി. ഇതും ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള എണ്ണ വരവിനെ ബാധിച്ചു. ജൂണില്‍ ഇന്ത്യയുടെ റഷ്യന്‍ എണ്ണ ഇറക്കുമതി റെക്കോര്‍ഡിലെത്തിയിരുന്നു.26 ലക്ഷം വീപ്പ എണ്ണയാണ് പ്രതിദിനം ഇന്ത്യയിലേക്ക് ജൂണില്‍ എത്തിയത്.

ഊര്‍ജ്ജ അസ്ഥിരത ഇന്ത്യയ്ക്ക് യാതൊരു കാരണവശാലും താങ്ങാനാകില്ല. ചൈന കഴിഞ്ഞാല്‍ ലോകത്തെ രണ്ടാമത്തെ എണ്ണ ഇറക്കുമതി രാജ്യമാണ് നാം. എണ്ണ വിതരണത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു തടസവും രാജ്യത്തെ ഊര്‍ജ്ജ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കും.

ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ താത്‌പര്യം അനുസരിച്ചാണ് നാം ഊര്‍ജ്ജം വാങ്ങുന്നതെന്ന് ജയ്‌സ്വാള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കാറുണ്ട്. 140 കോടി ഇന്ത്യാക്കാരുടെ ഊര്‍ജ്ജാവശ്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ നാം കൈക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ വവിധ ഉറവിടങ്ങളില്‍ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് തുടരുമെന്നും ജയ്‌സ്വാള്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ പതിനെട്ടിന് നടത്തിയ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

അതേസമയം ഇന്ത്യ വെനിസ്വേലയില്‍ നിന്നും എണ്ണ വാങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ 2026 ജനുവരിയില്‍ അമേരിക്ക സൈനിക നടപടി നടത്തി എല്ലാ എണ്ണ സമ്പത്തിന്‍റെയും നിയന്ത്രണ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. എന്നാല്‍ റഷ്യയില്‍ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നതില്‍ മാത്രമാണ് അമേരിക്കയ്ക്ക് അസ്വസ്ഥത.

രാജ്യത്തെ രാഷ്‌ട്രീയ വിലയിരുത്തലിന് കൂടിയാണ് അമേരിക്കന്‍ സംഘത്തിന്‍റെ സന്ദര്‍ശനമെന്നാണ് നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തല്‍. ബ്രിക്‌സിനും അമേരിക്കന്‍ ഉപരോധത്തിനും ശേഷം ഇന്ത്യയില്‍ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന വിലയിരുത്തലും സംഘത്തിന്‍റെ ലക്ഷ്യമാണെന്ന് വ്യവസായ വിദഗ്ദ്ധനായ ബിശ്വജിത് ധര്‍ പറയുന്നു. ഇതു രണ്ടും ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായാണ് സംഭവിച്ചത്.

എന്നാല്‍ ഇതെല്ലാം തങ്ങുടെ പരമാധികാര തീരുമാനമാണെന്ന നിലപാടാണ് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയത്തിന്. എണ്ണയിലും ഊര്‍ജ്ജ സുരക്ഷയിലുമുള്ള തങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങള്‍ കൃത്യമായ സന്ദേശമാണ് നല്‍കുന്നത്. നമ്മള്‍ റഷ്യയുമായുള്ള ബന്ധത്തില്‍ യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്തില്ലെന്ന സന്ദേശം.

ഇന്ത്യ അമേരിക്ക ബന്ധത്തില്‍ അമേരിക്കയില്‍ നിന്ന് വിവിധ രാഷ്‌ട്രീയ നേതാക്കളുടെ പിന്തുണയുണ്ട്. ട്രംപിന്‍റെ വിദേശനയത്തെ ഇവര്‍ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് മേല്‍ കൂടുതല്‍ ചുങ്കം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നത് അടക്കമുള്ള നപടികളെ അവര്‍ വിമര്‍ക്കുന്നുമുണ്ട്.

ട്രംപിന്‍റെ രണ്ടാം ഭരണകാലത്ത് ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തില്‍ കാര്യമായ ഉലച്ചില്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്ക ദീര്‍ഘകാലമായി ഇന്ത്യയെ സംശയദൃഷ്‌ടിയാോടെയാണ് കാണുന്നത്. ചൈന ഒരു വന്‍ ശക്തിയാകുന്നതിനെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ശേഷിയുണ്ടെന്നാണ് അമേരിക്കയുടെ വിശ്വാസം. 2011ല്‍ പാകിസ്ഥാനിലെ അബോട്ടോബാദില്‍ വച്ച് അമേരിക്കന്‍ നാവിക സേനയുടെ നടപടിയില്‍ ഒബാമ ബിന്‍ ലാദനെ വകവരുത്തിയതിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധത്തില്‍ വിള്ളലുണ്ടായിരുന്നു.

എന്നാല്‍ അടുത്തിടെ ട്രംപും ഷിയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്‌ച വ്യക്തമാക്കുന്നത് ചൈനയുമായുള്ള അവരുടെ ബന്ധം സുസ്ഥിരമാകുന്നുവെന്നും ശത്രുത ഇല്ലാതാകുന്നുവെന്നുമാണ്.

അതേസമയം ചൈനയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ശത്രുത അത്ര പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതാകുന്നില്ല. ചൈനയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശക്തമാകുന്നത് ഇന്ത്യയെ ബാധിക്കുമോ എന്നതാണ് ഉയരുന്ന പ്രധാന ചോദ്യം. ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന് കീഴിലെങ്കിലും ചൈനയ്ക്കെതിരെയുള്ള വേലിയായി ഇന്ത്യയെ കരുതുന്നത് തുടരുമോ എന്ന ചോദ്യവും അവശേഷിക്കുന്നു.

അടുത്തിടെ നടന്ന ഷിയുടെ അമേരിക്കന്‍ സന്ദര്‍ശനത്തില്‍ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില്‍ ഉത്പാദനപമരായ ബന്ധവും തന്ത്രപരമായ സുസ്ഥിരതയും ഉറപ്പ് നല്‍കുന്നു.3000 കോടി അമേരിക്കന്‍ ഡോളറിന്‍റെ പകരച്ചുങ്കം കുറയ്ക്കാനും ധാരണയായിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം വാണിജ്യ ബന്ധം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനും ധാരണയായി. റഷ്യയില്‍ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിന് ചൈനയ്ക്ക് മേല്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്ന വാണിജ്യ ഉപരോധത്തില്‍ അമേരിക്ക സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലായിരുന്നോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ഉയരുന്നത്.

ഇതേ കണക്കുകൂട്ടലുകള്‍ പക്ഷേ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേലുണ്ടാകില്ലെന്നാണ് സൂചന. ട്രംപ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേല്‍ കൂടുതല്‍ വാണിജ്യ സമ്മര്‍ദ്ദം ഉപയോഗിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. അമേരിക്കയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മചെ്ചപ്പെടുന്നത് ജി2 രൂപീകരണത്തിലേക്കും നയിച്ചേക്കാം. ട്രംപ് തന്നെ ഇക്കാര്യം നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്.

അനൗദ്യോഗിക അമേരിക്ക-ചൈന ജി2വില്‍ യഥാര്‍ത്ഥ നഷ്‌ടം അമേരിക്കയുടെ സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ അവര്‍ പ്രവചനാതീതമായ വിധത്തില്‍ അമേരിക്കയ്ക്ക് എതിരെ തിരിയുമെന്നും നയതന്ത്ര ചിന്തകനായ ബ്രഹ്മ ചെല്ലാനി എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.

ഇന്ത്യ ഒരു ജി2ചട്ടക്കൂടാണ് മൗലികമായി ബഹുധ്രുവ ഏഷ്യയെന്ന അവരുടെ തന്നെ കാഴ്‌ചപ്പാടുകള്‍ക്ക് വിരുദ്ധമായി വിഭാവന ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോഴും സാങ്കേതികത,ചതുര്‍ഭുജ രാഷ്‌ട്ര സുരക്ഷ ഫോറത്തിലൂടെ അപൂര്‍വ ധാതു വിതരണ ശൃംഖല, ബഹിരാകാശ സഹകരണം, പ്രതിരോധ ഉത്പാദനം കാര്യക്ഷമമാക്കല്‍ എന്നിവയ്ക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന പങ്കാളി അമേരിക്ക തന്നെയാണ്.

ജൂണില്‍ ഇന്ത്യയുടെ എം777എ2 എന്ന അതീവ ലഘു പീരങ്കികള്‍ക്കായി 2300 ലക്ഷം അമേരിക്കന്‍ ഡോളറിന്‍റെ കച്ചവട സഹായ കരാര്‍ ഇരുരാജ്യങ്ങളുമായി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. 4822 ലക്ഷം അമേരി്കന്‍ ഡോളറാണ് ഇതിന്‍റെ നിര്‍മ്മാണ ചെലവ്. ഇതിന് പുറമെ എഎച്ച്64ഇഅപ്പാച്ചെയുടെ സര്‍വീസുകള്‍ക്കായി 1982 ലക്ഷം അമേരിക്കന്‍ ഡോളറിന്‍റെ സഹായവും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില്‍ ഒരു വാണിജ്യ കരാറില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇതിന്‍റെ അന്തിമ ധാരണയായിട്ടില്ല. കാരണം അമേരിക്കന്‍ വിപണിക്ക് വേണ്ടി മത്സരിക്കുന്ന മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് കുറഞ്ഞ നികുതിയില്‍ ഇത് ലഭ്യമാകുമോയെന്നാണ് അവര്‍ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

ഈ വാണിജ്യ സംഘര്‍ഷങ്ങളൊന്നും ഉടന്‍ അവസാനിക്കാന്‍ പോകുന്നില്ല. ട്രംപ് വാണിജ്യക്കമ്മി കുറയ്ക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം അമേരിക്കയില്‍ നിന്ന് വാങ്ങാന്‍ നിര്‍ബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിന് ട്രംപ് എല്ലാ നയങ്ങളും പയറ്റുന്നുണ്ട്. ചുങ്ക ഭീഷണിയടക്കം മുഴക്കുന്നു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവരെ വലിയ വിശ്വാസമില്ലെന്നും ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

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