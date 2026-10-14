ലോക നിലവാര ദിനം: ഗുണനിലവാരത്തിനപ്പുറം സുസ്ഥിര ഭാവിക്ക് പുതിയ ബിഐഎസ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനിവാര്യം
വ്യവസായങ്ങളുടെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വളർച്ചയും വൻതോതിലുള്ള ഉത്പാദനവും വ്യാജ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ പെരുപ്പവും വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ പങ്ക് ഏറെ നിർണായകമാണ്
Published : October 14, 2026 at 6:52 AM IST
ഒക്ടോബർ 14 ലോക നിലവാര ദിനമായി ആചരിക്കുമ്പോൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ഉത്പന്നങ്ങളുടെ നിർമാണത്തിനപ്പുറം സുസ്ഥിര വികസനത്തിനും ചക്രീയ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്കും (സർക്കുലർ ഇക്കോണമി) അടിത്തറയായി ഗുണനിലവാര മാനദണ്ഡങ്ങൾ മാറേണ്ടത് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അനിവാര്യതയാകുന്നു.
വ്യവസായങ്ങളുടെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വളർച്ചയും വൻതോതിലുള്ള ഉത്പാദനവും വ്യാജ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ പെരുപ്പവും വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ പങ്ക് ഏറെ നിർണായകമാണ്. എല്ലാവർക്കും താങ്ങാനാവുന്നതും വിശ്വസനീയവും ശുദ്ധവുമായ ഊർജം ലഭ്യമാക്കുക എന്ന സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യത്തെ (എസ്.ഡി.ജി 7) മുൻനിർത്തിയാണ് ഈ വർഷത്തെ ലോക നിലവാര ദിന പ്രമേയം രൂപകല്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
പരമ്പരാഗതമായി ഉത്പന്നങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വവും വിശ്വസനീയതയും ഉറപ്പാക്കാനാണ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഭാരതീയ മാനദണ്ഡ ബ്യൂറോ (ബി.ഐ.എസ്) ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തിലധികം മാനദണ്ഡങ്ങളും ഐ.എസ്.ഐ മാർക്ക്, ഹാൾമാർക്ക് തുടങ്ങിയ അടയാളങ്ങളും ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഉത്പന്നത്തിൻ്റെ മൂല്യം അതിൻ്റെ ഗുണനിലവാരത്തിലും വിലയിലും മാത്രം അളക്കാവുന്ന ഒന്നല്ല. മറിച്ച് അത് ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച വിഭവങ്ങൾ, ഊർജ ഉപയോഗം, ഉത്പന്നത്തിൻ്റെ ആയുസ്സ്, അത് നന്നാക്കാനും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാനുമുള്ള സാധ്യതകൾ എന്നിവയും കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.
സർക്കുലാരിറ്റി ഗ്യാപ്പ് റിപ്പോർട്ട് 2023 പ്രകാരം, ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊത്തം സാമഗ്രികളിൽ 7.2 ശതമാനം മാത്രമാണ് പുനരുപയോഗം ചെയ്ത സാമഗ്രികൾ എന്ന ആശങ്കാജനകമായ കണക്ക് പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ ഇന്നും പ്രകൃതിദത്ത വിഭവങ്ങളെയാണ് അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉത്പന്ന രൂപകല്പന, നിർമാണം, ഉപയോഗം, പുനരുപയോഗം എന്നിവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഫലപ്രദമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് വിഭവങ്ങളുടെ അപചയം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. പ്രകൃതിദത്ത വിഭവങ്ങളുടെയും ഉത്പന്നങ്ങളുടെയും ഉപയോഗം പരമാവധി വർധിപ്പിക്കുകയും മാലിന്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ചക്രീയ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ഇതിനായി ഐ.എസ്.ഒ 59004:2024, ഐ.എസ്.ഒ 59020:2024 തുടങ്ങിയ ആഗോള നിലവാരങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്. എങ്കിലും ഭാവിയിൽ നീണ്ടുനിൽക്കുന്നതും എളുപ്പത്തിൽ നന്നാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുമായ ഉത്പന്ന ഡിസൈനുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പുതിയ നിലവാരങ്ങൾ ഉയർന്നുവരേണ്ടതുണ്ട്. കൂടാതെ, ഡിജിറ്റൽ പ്രൊഡക്ട് പാസ്പോർട്ട് പോലുള്ള വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉത്പന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി നൽകാനും വിഭവങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമമായ ഉപയോഗത്തിന് സഹായിക്കാനും വഴിതുറക്കുന്നു. ക്യൂ.ആർ കോഡുകൾ, ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ എന്നിവ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വ്യാജത തടയാനും ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.
കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി, വനം, കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാന മന്ത്രാലയം പ്ലാസ്റ്റിക്, ഇ-മാലിന്യം, ബാറ്ററി, ഉപയോഗിച്ച എണ്ണ, കാലാവധി കഴിഞ്ഞ വാഹനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സംസ്കരണത്തിനായി എക്സ്റ്റെൻഡഡ് പ്രൊഡ്യൂസർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി (ഇ.പി.ആർ) പോലുള്ള വിവിധ നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപനയ്ക്ക് ശേഷവും വിഭവങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനും പുനരുപയോഗിക്കാനുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം നിർമാതാക്കൾക്ക് നൽകുന്നതാണ് ഈ നയം. എന്നാൽ, നയരൂപീകരണത്തോടൊപ്പം റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത സാമഗ്രികൾക്ക് കൃത്യമായ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുകയും അവയുടെ സുരക്ഷിതമായ ഉപയോഗത്തിന് മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വ്യവസായ മേഖലയ്ക്ക് പൂർണ ആത്മവിശ്വാസം ലഭിക്കുന്നത്.
ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്, വ്യവസായങ്ങൾ, ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, റീസൈക്ലിങ് മേഖലകൾ എന്നിവയുടെ കൂട്ടായ ശ്രമങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ സുസ്ഥിര വികസനത്തിന് അനുയോജ്യമായ നിലവാരങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കൂ. നിലവാരം ഉറപ്പാക്കൽ എന്നതിനപ്പുറം, ചക്രീയ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുടെയും സുസ്ഥിരമായ ഭാവിയുടെയും ശക്തമായ അടിത്തറയായി മാനദണ്ഡങ്ങളെ മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നതാണ് ഭാവിയിലേക്കുള്ള വഴി.
സഹലേഖകന്
Dr. Pradeep Kumar
Assistant Professor
Department of Mechanical Engineering
MBM University, Jodhpur, Rajasthan
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