ആദ്യം സ്വയം സ്നേഹിക്കൂ... നിങ്ങള്ക്ക് നിങ്ങളേയുള്ളൂ...; ലോക ഹാപ്പിനസ് ദിനത്തിൽ ഇക്കാര്യങ്ങള് കൂടി അറിയേണ്ടത് അത്യാവശ്യം
Published : March 20, 2026 at 8:06 PM IST
മറ്റൊരാളുടെ സന്തോഷത്തിനും സുഖത്തിനും മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ട ഒന്നല്ല നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളും ആനന്ദവും. മറ്റുള്ളവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം ലഭിക്കുന്നതല്ല യഥാർഥ സന്തോഷം. സ്വയം തൃപ്തിപ്പെടുത്താതെ, സ്വയം ഇഷ്ടപ്പെടാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് ഒഴിഞ്ഞ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം പകരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുപോലെയാണ്. ഒടുവിൽ നൽകാൻ പാത്രത്തിൽ ഒന്നും ശേഷിക്കില്ല. കരുണയുടെ വേഷം മാറിയ ക്ഷീണം മാത്രം ബാക്കിയാവും.
ഒരു ദയയുള്ള വാക്കിന് പോലും പലപ്പോഴും ഹൃദയത്തിലേറ്റ മുറിവുകളെ ശമിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവുന്നത് തന്നെ ഒരു തരത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവുമാണ്. നിർബന്ധിക്കാതെയുള്ള പുഞ്ചിരിക്ക് പോലും മനസിലേറ്റ പോറലുകളെ മാറ്റും.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മറ്റൊരാളുടെ വേദനയിൽ നിങ്ങൾ പങ്കുചേരുമ്പോഴും അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോഴും എന്തിനേറെ പറയുന്നു അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണെൽ പോലും പരസ്പരം ഒരു ഊർജ്ജ കൈമാറ്റം നടക്കുന്നുവെന്നും നിങ്ങൾ പതുക്കെ ശൂന്യമാക്കപ്പെടുകയാണെന്ന തോന്നലിലേക്ക് ഇത് നിങ്ങളെ നയിക്കുന്നുവെന്നും ജീവിത പരിശീലകയും ആത്മീയ ഉപദേഷ്ടാവുമായ ആചാര്യ അനിത ലളിത പറഞ്ഞു.
“ഈ ഊർജ്ജസ്വലമായ കൈമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം ക്ഷീണത്തെ തടയുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ചലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ്” അവർ പറഞ്ഞു. അഹങ്കാരമാണ് നിങ്ങളെ പല പ്രശ്നങ്ങളിലേയ്ക്കും തള്ളി വിടുന്നത്. എല്ലാം അറിയാമെന്ന തോന്നൽ നിങ്ങളെ വരും വരായ്കകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ അപകടങ്ങളിലേയ്ക്ക് തള്ളിവിടുന്നു. സ്വാർത്ഥതയ്ക്കും അഹങ്കാരത്തിനും വ്യത്യസ്ത മുഖങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ എന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്നതിലേയ്ക്ക് മാറുമ്പോഴാണ് മാറ്റം വരുന്നതെന്നും ഭാരം തോന്നാതിരിക്കുന്നതും.
ജോലി, കടമ എന്നിവയിൽ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് ജീവിതം. സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുക എന്നത് സ്വാർഥമല്ല. വാസ്തവത്തിൽ, അത് അത്യാവശ്യമായ ഒന്നാണ്. ക്ഷമ പോലും ദാതാവിനും സ്വീകരിക്കുന്നയാൾക്കും ഒരു രോഗശാന്തിയായി മാറുന്നു. നിങ്ങൾ നീരസം ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളെ മാത്രമല്ല, ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ ഭാരം ചുമക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തന്നെയാണ് മോചിപ്പിക്കുന്നത്.
ജീവിതത്തിൽ എന്ത് പ്രതിസന്ധിയുണ്ടായാലും എത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ തരണം ചെയ്താലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളിലേയ്ക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തണം. നിങ്ങളുടെ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒന്നിനേയും സ്വീകരിക്കരുത്. ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നിൻ്റേയും അവസാനമല്ല, മറിച്ച് കുറച്ച് നിമിഷത്തേയ്ക്കുള്ള ചെറിയൊരു വിരാമമായിരിക്കാം അത്. ഒരു നെടുവീർപ്പിട്ട് കൊണ്ട് വീണ്ടും ജീവിതത്തെ തിരിച്ച് പിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം.
ലോക സന്തോഷ ദിനത്തിൽ, നിങ്ങൾ ഒന്നും നേടേണ്ടതില്ല. ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മാത്രമേയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ആശ്വാസമേകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും സമാധാനവും സന്തോഷവും കൈവരുന്നു.
ALSO READ: 'വെറുപ്പിനെ സ്നേഹം കൊണ്ട് പ്രതിരോധിക്കണം, വിട്ടുവീഴ്ചയിലൂടെ സമാധാനം പുലരണം', പാളയം ഇമാം