ഓഫിസിലെ ടെൻഷൻ ഹൃദയത്തെ തകർക്കുന്നതെങ്ങനെ? അറിയാം ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ
ജോലിക്കിടെ വരുന്ന ഒരു ഫോൺ കോൾ, അവസാന നിമിഷമുള്ള പ്രസൻ്റേഷൻ, മേലധികാരിയുടെ ചോദ്യങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ചെറിയ തോതിലുള്ള സമ്മർദങ്ങളാണ് നൽകുന്നത്
Published : October 9, 2026 at 11:14 AM IST
ഓഫിസിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിൽ തെളിയുന്ന ഓരോ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകളും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂട്ടുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുക, ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ നിസ്സാരമെന്ന് തോന്നുന്ന ഇത്തരം ചെറിയ സമ്മർദങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് വലിയ ഹൃദ്രോഗങ്ങളിലേക്കാണ്. ആധുനിക തൊഴിലിടങ്ങളിലെ നിരന്തരമുള്ള മാനസിക സമ്മർദങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൻ്റെ താളത്തെ എങ്ങനെ തകിടംമറിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്.
ജോലിക്കിടെ വരുന്ന ഒരു ഫോൺ കോൾ, അവസാന നിമിഷമുള്ള പ്രസൻ്റേഷൻ, മേലധികാരിയുടെ ചോദ്യങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ചെറിയ തോതിലുള്ള സമ്മർദങ്ങളാണ് നൽകുന്നത്. എന്നാൽ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയും ഇത്തരം 50 ചെറിയ അലോസരങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയാൻ ഹൃദയത്തിന് കഴിയില്ല. എപ്പോഴും ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കുക എന്ന സന്ദേശം മാത്രമാണ് ഹൃദയത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് വേരിയബിലിറ്റി (എച്ച്.ആർ.വി) അഥവാ ഹൃദയമിടിപ്പിലെ വ്യതിയാനം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്.
ഹൃദയം ഒരു യന്ത്രം പോലെ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിലല്ല മിടിക്കുന്നത്. ഓരോ മിടിപ്പുകൾക്കിടയിലുമുള്ള സമയത്തിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാകും. ഇത് ഹൃദയതാളത്തിലെ തകരാറല്ല, മറിച്ച് ആരോഗ്യകരമായ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ്. ചുറ്റുപാടുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് ശരീരത്തെ ക്രമീകരിക്കുന്ന ഓട്ടോണമിക് നാഡീവ്യൂഹമാണ് ഈ വ്യതിയാനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. ശരീരം വിശ്രമാവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു രീതിയിലും, സമ്മർദത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു രീതിയിലുമാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മാറുന്ന സാഹചര്യങ്ങളോട് ശരീരം എത്രത്തോളം വഴക്കത്തോടെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് എച്ച്.ആർ.വി.
സമ്മർദങ്ങളുടെ തുടർച്ച
തൊഴിലിടങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായി സമ്മർദം അനുഭവിക്കുന്നവരിൽ ഈ വിഷയം കൂടുതൽ പ്രസക്തമാണെന്ന് ഗുരുഗ്രാം മെദാന്ത ആശുപത്രിയിലെ ക്ലിനിക്കൽ ആൻഡ് പ്രിവൻ്റീവ് കാർഡിയോളജി വിഭാഗം അസോഷ്യേറ്റ് ഡയറക്ടർ ഡോ. അഹ്മർ നുമാൻ താരിഖ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. രാത്രി വൈകി വരുന്ന ഇമെയിലുകൾ, കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തീർക്കേണ്ട ജോലികൾ, മേലധികാരികളുടെ സമ്മർദം, വിശ്രമമില്ലാത്ത മീറ്റിങ്ങുകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഇന്നത്തെ ജീവനക്കാരുടെ ദിനചര്യയുടെ ഭാഗമാണ്. ശരീരത്തിന് ഒരു ആന്തരിക അപായസൂചനാ സംവിധാനമുണ്ട്.
യഥാർഥത്തിൽ ഒരു ഭീഷണി നേരിടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഹൃദയമിടിപ്പും രക്തസമ്മർദവും വർധിക്കുകയും ശരീരം പ്രതികരിക്കാൻ സജ്ജമാവുകയും ചെയ്യും. പ്രശ്നം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ശരീരം ശാന്തമാകും. എന്നാൽ ഓരോ 20 മിനിറ്റിലും ഈ അപായസൂചന മുഴങ്ങിയാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥയെന്നാണ് ആധുനിക തൊഴിൽ സാഹചര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എപ്പോഴും ജോലിയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരിൽ എച്ച്.ആർ.വി കുറയുന്നതായി ഹൃദയ പരിശോധനകളിൽ വ്യക്തമാകുന്നുണ്ടെന്ന് ഡോ. താരിഖ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ചെറിയ തോതിലുള്ള നിരന്തര സമ്മർദങ്ങൾ നാഡീവ്യൂഹത്തിന് പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ സമയം നൽകുന്നില്ല.
ശരീരത്തിന് ജോലി അറിയില്ല
പുരാതന കാലത്തെ മനുഷ്യരെപ്പോലെ വന്യമൃഗങ്ങളെ നേരിടേണ്ട സാഹചര്യം ഇന്നില്ലെങ്കിലും, അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ഇമെയിൽ കാണുമ്പോൾ തലച്ചോറ് സമാനമായ രീതിയിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്. കോർട്ടിസോൾ, അഡ്രിനാലിൻ തുടങ്ങിയ സ്ട്രെസ് ഹോർമോണുകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഓരോ ചെറിയ സമ്മർദവും താത്കാലികമായി ഹൃദയമിടിപ്പും രക്തസമ്മർദവും വർധിപ്പിക്കും. ഒറ്റത്തവണ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണെങ്കിലും, ദിവസവും നിരവധി തവണ ആവർത്തിക്കുന്നത് വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും.
ഇത്തരം നിരന്തരമായ സമ്മർദങ്ങൾ ഹൃദയത്തെയും രക്തക്കുഴലുകളെയും എപ്പോഴും ജാഗ്രതാവസ്ഥയിൽ നിർത്തുമെന്ന് ഡോ. താരിഖ് വിശദീകരിക്കുന്നു. കാലക്രമേണ ഇത് ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദം, ഉറക്കമില്ലായ്മ, വയറ്റിൽ കൊഴുപ്പടിയുക എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ഹൃദ്രോഗ സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. കാഴ്ചയിൽ പൂർണ ആരോഗ്യവാന്മാരായ, ദുശ്ശീലങ്ങളില്ലാത്ത, വ്യായാമം ചെയ്യുന്ന ചെറുപ്പക്കാരിൽ പോലും ഈ പ്രശ്നം കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. പാരമ്പര്യമായി ഹൃദ്രോഗമില്ലാത്തവരിലും രക്തപരിശോധനകളിൽ കുഴപ്പങ്ങളില്ലാത്തവരിലും നിരന്തരമായ മാനസിക സമ്മർദം ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കാം.
ഓഫിസ് വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ
മുൻപ് ഓഫിസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ ജോലി അവസാനിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിലൂടെ ഓഫിസ് എപ്പോഴും കൂടെയുണ്ട്. വൈകിട്ട് ആറിന് ജോലി കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയാലും രാത്രി 9.30ന് സന്ദേശങ്ങൾ വരാം. പുലർച്ചെ രണ്ടിന് ഉണരുമ്പോഴും വൈകിട്ട് നാലിന് മേലധികാരി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാകും ചിന്തയിൽ വരിക. സാങ്കേതികമായി ജോലി ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും തലച്ചോറിന് വിശ്രമം ലഭിക്കുന്നില്ല. ഈ നിരന്തരമായ മാനസിക വ്യാപാരം ഉറക്കത്തെ ബാധിക്കുകയും ശരീരത്തിന് കൂടുതൽ സമ്മർദം നൽകുകയും ചെയ്യും.
രക്തസമ്മർദം വർധിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ശരീരം നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് എച്ച്.ആർ.വിയിലെ കുറവ്. എന്നാൽ ഇത് ഹൃദ്രോഗത്തിൻ്റെ മാത്രം ലക്ഷണമായി കാണാനാകില്ല. ഉറക്കം, ആരോഗ്യം, പ്രായം, അസുഖങ്ങൾ, മരുന്നുകൾ എന്നിവയും ഇതിനെ സ്വാധീനിക്കും. ഹൃദയത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം ചെറിയ സമ്മർദങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ ചില ലളിതമായ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഡോ. താരിഖ് നിർദേശിക്കുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് ഇടവേളകൾ എടുക്കുക, സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുന്നതിന് പകരം നടന്നുപോയി സംസാരിക്കുക, ഉച്ചഭക്ഷണ സമയം മീറ്റിങ്ങുകൾക്കായി മാറ്റിവയ്ക്കാതിരിക്കുക, ദീർഘനേരം ഇരിക്കുന്നതിനിടയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുക, ജോലി സമയം കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണമായും ജോലിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുക എന്നിവ ശീലമാക്കണം. ഹൃദയത്തെ ബാധിക്കാൻ വലിയ സംഭവങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലെന്നും, നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ നിരന്തരമായ സമ്മർദങ്ങളോട് ഹൃദയം പ്രതികരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Also Read: എനർജി ഡ്രിങ്കുകൾ ജീവനെടുക്കുമോ? മാതാപിതാക്കൾ നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ