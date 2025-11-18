2025ലെ വാക്ക് ഏത്? വേഡ് ഓഫ് ദി ഇയറായി 'പാരാസോഷ്യല്', അറിയാം വിശദമായി
വേഡ് ഒഫ് ദി ഇയർ പ്രഖ്യാപിച്ച് കേംബ്രിഡ്ജ് സർവകലാശാല. പാരാസോഷ്യൽ എന്ന വാക്കിനെയാണ് 2025ലെ വാക്കായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതേ കുറിച്ച് വിശദമായറിയാം.
Published : November 18, 2025 at 9:00 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഡെലുലുവിനും സ്കിബിഡിയ്ക്കും ശേഷം ഇനി ഏത് വാക്ക്? വേഡ് ഓഫ് ദി ഇയറായി തെരഞ്ഞടുത്തത് ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ? ഈ വർഷം ഓഗസ്റ്റിലാണ് പുതിയ ജെൻ സി വാക്കുകളെ കേംബ്രിഡ്ജ് നിഘണ്ടുവിലേയ്ക്ക് ചേർത്തത്. ജെൻസി അത് ആഘോഷമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വർഷത്തെ വാക്കായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് ജെൻ സിയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതും ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതുമാണ്. പോസ്റ്റ് ഹ്യൂമനിസത്തിൻ്റെ കാലത്തുണ്ടായ സാംസ്കാരിക മാറ്റങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന 'പാരാസോഷ്യൽ' എന്ന വാക്കാണ് കേംബ്രിഡ്ജ് നിഘണ്ടു ഈ വർഷത്തെ വാക്കായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
ഒരു പ്രശസ്ത വ്യക്തിയുമായോ, സാങ്കത്പ്പിക കഥാപാത്രവുമായോ, കൃത്രിമബുദ്ധിയുമായോ, വ്യക്തിപരമായി ബന്ധമില്ലെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് തോന്നുന്ന ബന്ധമാണ് പാരാസോഷ്യൽ എന്നാണ് കേംബ്രിഡ്ജ് നിഘണ്ടുവിൻ്റെ നിർവചനം. സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ കടന്നുവരവോടെ നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ ടൈമും സമൂഹ മാധ്യമ ഉപയോഗവും വർധിക്കുകയും ഡിജിറ്റൽ ജീവിതത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുകയും ചെയ്തു. യാഥാർഥ്യത്തിനും ഭാവനയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള അതിർത്തിക്ക് കൂടുതൽ മങ്ങലേറ്റു. 2025ൽ, സെലിബ്രിറ്റികൾ, സമൂഹ മാധ്യമ ഇൻഫ്ലുവെൻസേഴ്സ്, നിർമിത ബുദ്ധി എന്നിവയുമായി മനുഷ്യന് വേർപിരിയാനാവാത്ത വിധമുള്ള ബന്ധം ഉണ്ടായതായി പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു. ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ വാക്കിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്.
എന്തുകൊണ്ട് പാരാസോഷ്യൽ?
സമൂഹ മാധ്യമ ആരാധകരെ അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സെലിബ്രിറ്റികളുമായി കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുമ്പോഴും എഐ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലത്തുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ബന്ധങ്ങളെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് 'പാരാസോഷ്യൽ' എന്ന വാക്ക്. 2025 ജൂൺ 30ന് വിദേശ യൂട്യൂബ് സ്ട്രീമറായ ഐഷോസ്പീഡ് തൻ്റെ "നമ്പർ 1 പാരാസോഷ്യൽ" എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ച ഒരു ആരാധകനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനു ശേഷം നിഘണ്ടുവിൽ നിരവധി പേരാണ് 'പാരാസോഷ്യൽ' എന്ന വാക്ക് തെരഞ്ഞത്.
ജൂണിൽ, മെറ്റാ, ഓപ്പൺ എഐ ചാറ്റ്ബോട്ടുകൾ കുട്ടികളുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നതിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നതോടെ ഈ വാക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം വീണ്ടും വർധിച്ചു. 2025 സെപ്റ്റംബറോടെ, കേംബ്രിഡ്ജ് നിഘണ്ടു 'പാരാസോഷ്യൽ' എന്നതിൻ്റെ നിർവചനം പരിഷ്കരിച്ചു. അമേരിക്കൻ ഗായികയും ഗാനരചയിതാവുമായ ടെയ്ലർ സ്വിഫ്റ്റ്, ഫുട്ബോൾ താരം ട്രാവിസ് കെൽസുമായുള്ള തൻ്റെ വിവാഹ നിശ്ചയം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഒരിക്കലും കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ദമ്പതികൾക്ക് വേണ്ടി നിരവധി ആരാധകരാണ് ആശംസകളുമായി എത്തിയത്. ഇത് ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം.
ചാറ്റ് ജിപിടി പോലുള്ള ചാറ്റ് ബോട്ടുകളോട് വൈകാരിക ബന്ധം തോന്നുന്നതും ഉപകരണങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളായും പങ്കാളികളായും ആശ്രയിക്കുന്നതും ഇതിന് ഉദാഹരണം. വൈകാരികമായ ഈ ബന്ധങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ അറ്റാച്ച്മെൻ്റിൻ്റെ സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളും ഉയർത്തുന്നു.
പാരാസോഷ്യലിൻ്റെ ചരിത്രം
'പാരാസോഷ്യൽ' എന്ന പദം 1956ൽ കണ്ടെത്തി. ചിക്കാഗോ സർവകലാശാലയിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രജ്ഞരായ ഡൊണാൾഡ് ഹോർട്ടണും റിച്ചാർഡ് വോളും ടെലിവിഷൻ പ്രേക്ഷകർ ഓൺ-സ്ക്രീൻ വ്യക്തിത്വങ്ങളുമായി "പാരാസോഷ്യൽ" ബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് നിരീക്ഷിച്ചു. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായും ഉണ്ടാക്കിയ ബന്ധങ്ങൾക്ക് സമാനമാണ് ഈ ബന്ധമെന്നും അവർ കണ്ടെത്തി. അതിവേഗം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടെലിവിഷൻ മാധ്യമം അഭിനേതാക്കളുടെ മുഖങ്ങളെ നേരിട്ട് കാഴ്ചക്കാരുടെ ഇടങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരെ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമാക്കി മാറ്റുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു.
