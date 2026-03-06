ETV Bharat / lifestyle

സിമ്പിള്‍ എലഗൻ്റ് ഓഫിസ് ലുക്ക്; അന്താരാഷ്‌ട്ര വനിത ദിനത്തില്‍ തിളങ്ങാം, ഇങ്ങനെയൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കൂ..

വനിതാ ദിനത്തില്‍ ഓഫിസില്‍ കളറായി പോകാം. ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ മതിയാകും. ഓഫിസ്‌ അന്തരീക്ഷത്തിലും പാര്‍ട്ടി വൈബ് നല്‍കാം..

സിമ്പിള്‍ എലഗൻ്റ് ഓഫിസ് ലുക്ക്; അന്താാഷ്‌ട്ര വനിത ദിനത്തില്‍ തിളങ്ങാം,ഇങ്ങനെയൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കൂ..
representational image (getty image)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 6, 2026 at 2:29 PM IST

2 Min Read
ന്താരാഷ്‌ട്ര വനിത ദിനത്തില്‍ തിളങ്ങാം. വ്യത്യസ്‌തമാര്‍ന്ന വസ്‌ത്രങ്ങള്‍ ധരിച്ച് പരിപാടികളില്‍ പങ്കെടുക്കാം. ഓഫിസില്‍ സിമ്പിള്‍ എലഗൻ്റ് ലുക്കില്‍ പോകാന്‍ ആഗ്രഹമില്ലാത്തവരായി ആരുമുണ്ടാകില്ല. എങ്ങനെ സ്റ്റൈല്‍ ചെയ്യുമെന്നോര്‍ത്ത് കണ്‍ഫ്യൂഷന്‍ വേണ്ട. കുറച്ച് കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ മതിയാകും.

വസ്‌ത്രത്തിൻ്റെ നിറം, മെറ്റീരിയല്‍, നെക്ക് കട്ടിങ് എന്നിവ പാര്‍ട്ടി വൈബ് ഡ്രസുകള്‍ക്ക് സമാനമായിരിക്കണം. ആശ്യമുള്ള ജ്വല്ലറികളും ചെരുപ്പും സ്റ്റൈലിങ്ങില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാല്‍ മതിയാകും. ഓഫിസ് അന്തരീക്ഷത്തിന് പറ്റിയ ഔട്ട്ഫിറ്റുകള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോള്‍ കുറച്ച് കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഭംഗി കൂട്ടുന്നതിനായി അനുയോജ്യമായ ആഭരണങ്ങളും ചെരുപ്പും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

അന്താരാഷ്‌ട്ര വനിതാ ദിനത്തില്‍ ഓഫിസില്‍ ധരിക്കാന്‍ പറ്റിയ ഡ്രസുകള്‍

വെല്‍വെറ്റ് സ്ലീവ്ലെസ് ഡ്രസ്

representational image (getty image)

വെല്‍വെറ്റ് ഡ്രസുകള്‍ പൊതുവെ എലഗന്‍സ് സ്റ്റൈലാണ്. സിമ്പിളായും എലഗൻ്റ് ആയും വെല്‍വെറ്റിനെ മാറ്റാന്‍ കഴിയും. ഓഫിസില്‍ നടക്കുന്ന പരിപാടിക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു വെല്‍വെറ്റ് വസ്‌ത്രം ധരിക്കൂ. ഡാര്‍ക്ക് കളറുകള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിനൊപ്പം ഗോള്‍ഡന്‍ പെന്‍ഡൻ്റ്, വാച്ച് അല്ലെങ്കില്‍ ബ്രയിസിലറ്റ് എന്നിവ ധരിക്കുക. യുണീക്ക് പീസ് മോതിരവും ഉള്‍പ്പെടുത്തുക. മുടി കെട്ടിവയ്‌ക്കുന്നുവെങ്കില്‍ പെന്‍ഡൻ്റിന് ചേര്‍ന്ന സ്റ്റഡ് കമ്മല്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. കറുത്ത ഹീല്‍ കൂടി ആകുമ്പോള്‍ സിമ്പിള്‍ എലഗൻ്റ് ലുക്കിലേക്ക് മാറും.

ഓഫ് ഷോള്‍ഡര്‍ സ്റ്റെലിസ്റ്റ് ടോപ്പും ലൂസ് പാൻ്റ്സും

representational image (getty image)

ഓഫിസില്‍ കുറച്ച് ട്രെൻഡിങ് വസ്‌ത്രമണിയാന്‍ താത്‌പര്യമുണ്ടോ? ഇങ്ങനെയൊന്ന് പരീക്ഷിക്കൂ. ഗില്‍ട്ടറിങ് ഓഫ് ഷോള്‍ഡര്‍ ടോപ്പിനൊപ്പം ലൂസ് സിമ്പിള്‍ പാൻ്റുകള്‍ ധരിക്കാവുന്നതാണ്. പരിപാടികള്‍ക്ക് സിമ്പിളാണെങ്കിലും ഇതൊരു ആകര്‍ഷണീയത തോന്നിക്കും.

ടോപ്പും പാൻ്റ്സും കോണ്‍ട്രാസ്റ്റ് കളര്‍ ആകാന്‍ പ്രത്യോകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതോടൊപ്പം ഓഫിസ് ആയതുകൊണ്ട് ടോപ്പ് ഒറ്റ കളര്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. നിറങ്ങള്‍ കൂടിയാല്‍ നൈറ്റ് പാര്‍ട്ടി വൈബ് ഡ്രസ് ആകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. യുണീക്ക് പീസ് കമ്മല്‍, മോതിരം എന്നിവ ധരിക്കുക. ബൂട്ട് കൂടി പെയര്‍ ചെയ്‌ത് സ്റ്റൈലിങ് പൂര്‍ത്തിയാക്കാം.

സിമ്പിള്‍ സാറ്റണ്‍ ഡ്രസുകള്‍

representational image (getty image)

സാറ്റണ്‍ ഡ്രസുകളെ സ്റ്റൈലിങ്ങിലൂടെ സിമ്പിളായും എലഗൻ്റ് ആയും മാറ്റാവുന്നതാണ്. ഓഫിസിലെ പരിപാടികള്‍ക്ക് ഇവ യോജിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേസ്റ്റല്‍ കളര്‍ സാറ്റണ്‍ ഡ്രസുകള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കണം. പേസ്റ്റല്‍ കളര്‍ അനുസരിച്ച് സില്‍വര്‍ ജ്വല്ലറികള്‍, ഗോള്‍ഡന്‍ ജ്വല്ലറികള്‍ എന്നിവ തെരഞ്ഞെടുക്കുക. പെന്‍ഡൻ്റ്, വള, മോതിരം എന്നിവ ഇടാവുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം ഹീലുകള്‍ പെയര്‍ ചെയ്യുക. മുടി ബാക്ക് ബണ്‍ ചെയ്യുന്നെങ്കില്‍ വലിയ കമ്മല്‍ മാത്രമായി ഇടാം.

representational image (getty image)

എലൈന്‍ ടോപ്പുകള്‍

representational image (getty image)

ഇടയ്ക്ക് എലൈന്‍ ടോപ്പുകള്‍ക്ക് ആവശ്യക്കാര്‍ കൂടുതലായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ചില സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ എലൈന്‍ ടോപ്പുകളെ സ്റ്റൈലിഷ്‌ ആക്കി മാറ്റാവുന്നതാണ്. ഇവയ്‌ക്ക് ജ്വല്ലറികള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറയ്‌ക്കുക. ആവശ്യമെങ്കില്‍ ടോപ്പില്‍ ബെല്‍റ്റ് ഇട്ട് സ്റ്റൈല്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ബെല്‍റ്റിന് ചേര്‍ന്ന ബൂട്ട് ഇടാവുന്നതാണ്.

സ്ലീവ്‌ലെസ് പ്ലീറ്റഡ് മിഡി ഡ്രസ്

representational image (getty image)

പ്ലീറ്റഡ് മിഡി ഡ്രസുകള്‍ ഒരു പ്രത്യേക ആകര്‍ഷണം തന്നെയാണ്. പരിപാടികള്‍ക്ക് ഇടാന്‍ പറ്റിയ ഡ്രസാണിത്. എന്നാല്‍ ഇവ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോള്‍ അല്‍പ്പം കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പാർട്ടി വൈബ് ഡ്രസുകളില്‍ സാധാരണ കാണുന്ന നെക്ക് പാറ്റേണ്‍ പിന്തുടരുക.

വി നെക്ക് കഴുത്ത്, വൈഡ് നെക്ക്, തുടങ്ങിയവ എടുക്കുക അല്ലെങ്കില്‍ സാധാരണ പ്ലീറ്റഡ് മിഡി ഡ്രസുകള്‍ പോലെയാകും. സ്ലീവ്‌ലെസ് പ്ലീറ്റഡ് മിഡി ഡ്രസ് കളറിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയില്‍ ജ്വല്ലറികള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. ചെയിന്‍, മോതിരം വാച്ച് അല്ലെങ്കില്‍ വള എന്നിവ ധരിക്കാം. ഷൂ ഇടാന്‍ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതൊരു ബോള്‍ഡ് ലുക്ക് തരും.

